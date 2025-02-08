Daha İyi Video Kalitesi için Ekran Kaydını Nasıl Kırpabilirim?

Bir eğitim kaydını tamamladıktan sonra, gereksiz araç çubukları, dağınık arka planlar ve garip kenarlıklar değerli ekran alanını kapladığını fark ettiniz.

Sinir bozucu, değil mi?

Bu dikkat dağıtıcı unsurlar, içeriğinizden dikkati uzaklaştırır ve en iyi videoların bile amatörce görünmesine neden olur. İyi haber ise, bunların düzeltilmesi kolaydır.

Doğru kırpma teknikleriyle videonuzu temizleyebilir ve profesyonel bir görünüm kazandırabilirsiniz. Bu yazıda, daha net ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir sonuç elde etmek için ekran kaydını nasıl kırpacağınızı adım adım anlatacağız. 🎯

⏰ 60 saniyelik özet Ekran kayıtlarını kırpmak, dikkat dağınıklığını ortadan kaldırır ve izleyicinin dikkatini odaklar. Temiz, kırpılmış videolar profesyonelliği ve sunum kalitesini artırır

VLC Media Player Windows PC kullanıcıları için ücretsiz, adım adım kırpma seçenekleri sunar

OBS Studio ve Camtasia gibi özel araçlar, görsel kontrollerle video kırpmayı basitleştirir

macOS kullanıcıları, kayıtları iMovie ile kırpabilir veya QuickTime ile tamamlayarak kırpma işlemi yapabilir

iPhone'lar, önceden tanımlanmış en boy oranlarına sahip Fotoğraflar uygulamasını kullanarak sezgisel kırpma olanağı sunar

Android kullanıcıları, Google Fotoğraflar veya CapCut gibi üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla videoları kırpabilir

ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama, ekran kayıtlarını tek bir yerde oluşturmanıza, depolamanıza ve yönetmenize yardımcı olarak kolay erişim sağlar

Ekran kayıtlarınızı neden kırpmalısınız?

Ekran kayıtları değerli içeriklerle doludur, ancak bildirimler veya boş alanlar gibi dikkat dağıtıcı unsurlar mesajın anlamını bozabilir. Kırpma, izleyicilerin dikkatini gerçekten önemli olan şeylere odaklamasına yardımcı olur. İşte kayıtlarınız için bunun neden gerekli olduğu. 📃

İzleyicilerin ilgisini canlı tutun: Gereksiz kısımları keserek izleyicilerin önemli noktalara odaklanmasını sağlayın, mesajınızı takip etmelerini ve anlamalarını kolaylaştırın

Video sunumlarını geliştirir: Temiz ve iyi kırpılmış videolar, özenli ve profesyonel görünür, böylece eğitimler, ürün demoları ve Temiz ve iyi kırpılmış videolar, özenli ve profesyonel görünür, böylece eğitimler, ürün demoları ve kaydedilmiş sunumlar daha ilgi çekici hale gelir

Paylaşma ve izleme daha kolay: Kırpma, dosya boyutunu küçültür, videolarınızın daha hızlı yüklenmesini, daha kolay paylaşılmasını ve mobil cihazlarda daha akıcı bir şekilde izlenmesini sağlar

Windows'ta Ekran Kaydını Kırpma

Windows'ta ekran kayıtlarını kırpmak çok kolaydır. Yerleşik araçları veya üçüncü taraf yazılımları kullanın, videolarınızı net ve profesyonel görünmesini sağlamak için izlemeniz gereken adımlar aşağıda açıklanmıştır. 💁

Yöntem 1: VLC Media Player'ı kullanma

VLC Media Player sadece oynatma için değildir; kırpma gibi kullanışlı düzenleme özelliklerine sahip ücretsiz ve hafif bir araçtır. Ekran kayıtlarınızı kırpmak için şunları yapın:

Adım #1: VLC Media Player'ı başlatın

Bilgisayarınızda VLC'yi açarak başlayın. Gerekli tüm özelliklere erişmek için uygulamanın en son sürüme güncellendiğinden emin olun.

Adım #2: Ekran kaydınızı yükleyin

Üst gezinme çubuğundaki Medya menüsüne tıklayın ve Dosya Aç seçeneğini seçin. Sisteminizi tarayarak kırpmak istediğiniz ekran kaydını bulun ve açın.

Adım #3: Efektler ve Filtreler'e erişin

*Araçlar menüsüne gidin ve Efektler ve Filtreler'i seçin. Bu menü, videonuzun görünümünü değiştirmek için seçenekler içerir.

Adım #4: Video Efektleri sekmesine gidin

Efektler ve Filtreler penceresinde, Video Efektleri sekmesine geçin ve Kırp alt sekmesine tıklayın. Bu bölüm, kırpma için belirli değerler girmenizi sağlar.

Adım #5: Kırpma değerlerini girin

Kırpmak istediğiniz alanların piksel değerlerini Üst, Alt, Sol ve Sağ alanlarına girin.

⚠️ Dikkat: VLC, kırpma için gerçek zamanlı önizleme göstermez, bu nedenle piksel değerlerini yavaşça ayarlayın. Dengeli bir görünüm için, zıt kenarlar için aynı değeri kullanın (Üst ve Alt veya Sol ve Sağ).

Adım #6: Kırpılan videoyu kaydedin

Kırpma işlemi memnuniyet verici mi? Medya > Dönüştür/Kaydet'e gidin, videonuzu ekleyin, MP4'ü seçin, ayarlar için anahtar simgesine tıklayın, kırpmayı etkinleştirin, bir klasör seçin ve kaydetmek için Başlat'a basın.

Yöntem 2: Özel ekran kayıt yazılımı kullanma

Windows için özel ekran kayıt araçları yazılımı genellikle kırpmayı basitleştiren yerleşik düzenleme özellikleriyle birlikte gelir. OBS Studio, Camtasia veya Bandicam gibi uygulamalar esneklik ve görsel kontroller sağlar.

Bunların nasıl kullanılacağını adım adım inceleyelim:

Adım #1: Doğru yazılımı seçin

Kırpma işlevine sahip bir ekran ve web kamerası kayıt aracı seçin. OBS Studio ve Camtasia, ileri düzey kullanıcılar için iyi seçeneklerken, Bandicam yeni başlayanlar için kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Videonuzu kırpmak istediğiniz OBS gibi bir düzenleme aracı açın

Adım #2: Yazılım aracını açın ve kaydınızı içe aktarın

Seçtiğiniz yazılımı başlatın ve ekran kaydınızı yükleyin. Bu seçenek genellikle Dosya > Aç veya Medya İçe Aktar gibi bir menüde bulunur.

OBS'de medya kaynağını açın

Adım #3: Kırpma aracını bulun

Ekran kaydedici aracının düzenleme seçeneklerini keşfederek kırpma aracını bulun. Düzenle, Kırp veya Kırp gibi etiketlere sahip sekmeleri veya menüleri arayın. Çoğu araç, kolayca tanınabilir bir kırpma simgesi veya düğmesi sağlar.

Kırpma aracını bulun

Adım #4: Alanı tanımlayın

Seçim aracını kullanarak videoda saklamak istediğiniz belirli alanı vurgulayın. Aracın özelliklerine bağlı olarak, kenarları sürükleyebilir veya tam boyutları girerek kırpma kutusunu ayarlayabilirsiniz.

Kırpma için tam boyutları ekleyin

Adım #5: Değişiklikleri uygulayın ve önizleyin

Kırpmayı onaylayın ve düzenlenmiş videoyu önizleyerek beklentilerinizi karşıladığından emin olun. Bazı araçlar, kırpılmış sürümü orijinaliyle karşılaştırmak için bölünmüş ekran görünümü sunar.

Değişiklikleri uygulayın ve önizleyin

Adım #6: Kırpılan videoyu dışa aktarın

Kırpma işlemi tamamlandıktan sonra, Dışa Aktar veya Farklı Kaydet ile videoyu kaydedin. MP4 gibi iyi kalite ve daha küçük dosya boyutları sunan bir dosya biçimi ve kalitesi seçin.

MacOS'ta Ekran Kaydını Kırpma

macOS, ekran kayıtlarını kırpmayı kolaylaştıran sezgisel video düzenleme araçları sunar. İMovie, çevrimiçi düzenleyiciler veya Chrome ekran kaydetme uzantıları kullanıyor olsanız da, kolayca mükemmel bir son ürün oluşturabilirsiniz.

MacOS'ta video kırpmak için adım adım kılavuz. 💫

Yöntem 1: iMovie'yi kullanma

iMovie, macOS'ta önceden yüklenmiş harika bir video düzenleme aracıdır. Sağlam kırpma özellikleri sunarak odaklanmış ekran kayıtları için ideal bir video düzenleyici haline gelir.

Adımlara bakalım:

Adım #1: Yeni bir proje oluşturun

Uygulamalar klasöründen veya Spotlight Arama'dan iMovie'yi başlatın. Yeni Oluştur seçeneğine tıklayın ve Film *seçeneğini seçerek yeni bir projeye başlayın. Bu, düzenleme için boş bir çalışma alanı açar.

Adım #2: Ekran kaydınızı içe aktarın

Medya İçe Aktar düğmesine tıklayın. Ekran kayıt dosyanıza gidin, dosyayı seçin ve Seçilenleri İçe Aktar düğmesine tıklayın. *İçe aktarılan videoyu medya kitaplığından ekranın altındaki zaman çizelgesine sürükleyin.

Adım #3: Düzenlemek için klibi seçin ve kırpma araçlarına erişin

Düzenleme araçlarını etkinleştirmek için zaman çizelgesindeki video klibi tıklayın, etrafında bir kenarlık görünecektir. Önizleme panelinde, Doldurmak için kırp düğmesini tıklayın, tüm video klibinizin üzerinde ayarlanabilir bir çerçeve görünecektir.

Adım #4: Kırpma çerçevesini ayarlayın ve önizleyin

Çerçevenin kenarlarını sürükleyerek istediğiniz alana odaklanın ve dengeli bir görünüm için en boy oranını sabit tutun. Oynatma özelliğini kullanarak kırpmayı önizleyin ve memnun olduğunuzda Uygula'yı tıklayarak işlemi tamamlayın.

Adım #5: Kırpılan videoyu dışa aktarın

IMovie'nin sağ üst köşesindeki Paylaş düğmesine tıklayın. Dosya veya YouTube gibi başka bir dışa aktarma seçeneğini seçin, çözünürlüğü ve kaliteyi ayarlayın, ardından dosyayı seçtiğiniz konuma kaydedin ve yükleyin.

💡Bilgi: Videonuzun boyutları standartsa, daha hızlı düzenleme için ön tanımlı en boy oranlarını kullanın.

Yöntem 2: Kırpma için QuickTime'ı kullanma

QuickTime, kırpma gibi temel düzenleme fonksiyonlarına sahip basit bir medya oynatıcıdır. Kırpma araçları olmasa da, diğer Mac ekran kaydedicilerle birlikte sorunsuz bir ş Akışı için iyi işler.

Nasıl kullanabileceğinizi görelim:

Adım #1: Ekran kaydını yükleyin

QuickTime Player'ı Uygulamalar klasöründe bulabilir veya Spotlight Arama ile arayabilirsiniz. Dosya > Dosya Aç…*'ı tıklayın ve Yeni Ekran Kaydı'nı seçin.

Adım #2: Videoyu kaydedin

Videonun başlangıcından veya sonundan istenmeyen bölümleri kaldırmak için Düzenle > Kırp'ı tıklayın. Oynatma çubuğundaki sarı kırpma tutamaçlarını ayarlayarak istediğiniz bölümü ayırın. Değişiklikleri uygulamak için Kırp'ı tıklayın.

Kayıtların oynatma hızını bile ayarlayabilirsiniz.

Adım #3: Düzenlenen videoyu kaydedin

Kırpılan videoyu dışa aktarmak için Dosya > Farklı Olarak Dışa Aktar seçeneğine tıklayın ve 1080p veya 720p gibi bir çözünürlük seçin. QuickTime videoları kırpmadığından, dışa aktarılan dosyayı iMovie veya üçüncü taraf bir yazılımda açarak gerektiği gibi daha fazla kırpın.

🔍Biliyor muydunuz? QuickTime, ilk olarak 1991 yılında Apple tarafından geliştirildi ve İnternet üzerinden video akışını destekleyen ilk medya oynatıcılardan biriydi. Modern video oynatıcıların ve düzenleme araçlarının önünü açtı!

Mobil Cihazlarda Ekran Kayıtlarını Kırpma

Seyahatteyken, zamanınız kısıtlı olduğunda veya bilgisayarınıza erişiminiz olmadığında dizüstü bilgisayarda düzenleme yapmak uygun olmadığında, telefonunuz mükemmel bir alternatif çevrimiçi video düzenleyici haline gelir.

iPhone ve Android cihazlar, ekran kayıtlarını kırpmak veya dikkat dağıtıcı unsurları kaldırmak için yerleşik araçlar sunar. Nasıl yapıldığını görelim! 💪

IPhone'da (iOS) ekran kayıtlarını kırpmak

iPhone'larda, eğitimleri iyileştirmenize veya sunumları geliştirmenize yardımcı olacak standart düzenleme araçları bulunur. Yerleşik Fotoğraflar uygulaması, kayıtlarınızı ayarlamanız için sezgisel bir yol sunar. Nasıl kullanabileceğinizi anlayalım:

Adım #1: Son Kullanılanlar klasörüne gidin

Ana ekranınızdan Fotoğraflar uygulamasını başlatın ve albümlerinizde veya Son klasöründe gezinin. Burada, kırpmak istediğiniz ekran kaydını bulacaksınız.

descript aracılığıyla

Adım #2: Videoyu seçin ve düzenleme araçlarına erişin

Videoyu tam ekran açmak için küçük görseline dokunun, ardından sağ üst köşedeki Düzenle düğmesine tıklayarak kırpma aracı da dahil olmak üzere düzenleme araçlarına erişin.

Adım #3: Kırpma aracını kullanın

Ekranın alt kısmında, üst üste binen çizgilerle bir kareye benzeyen Kırp simgesine dokunun. Videonuzun üzerine bir ızgara katmanı görünecektir.

Korunmasını istediğiniz alana odaklanmak için ızgaranın köşelerini veya kenarlarını sürükleyin. Sağ köşedeki En Boy Oranı düğmesine dokunarak 16:9 veya kare gibi önceden tanımlanmış en boy oranlarını seçin.

💡Profesyonel İpucu: İki parmağınızla yakınlaştırıp uzaklaştırarak hassas kırpma yapın. Sosyal medya için, şık bir görünüm elde etmek için tutarlı bir en boy oranı kullanın.

Adım #4: Değişiklikleri kaydedin

İstediğiniz sonucu elde ettiğinizde, düzenlemelerinizi kaydetmek için Tamamlandı seçeneğine dokunun. Kırpılan sürüm orijinalin yerini alır, ancak önceki sürümü geri yüklemek için düzenleme menüsünden Orijinaline Geri Dön seçeneğini seçebilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: Düzenlemeden önce orijinal videonun bir kopyasını kaydedin, böylece ileride kullanmak üzere dokunulmamış bir sürümünü saklayabilirsiniz.

Android cihazlarda ekran kayıtlarını kırpma

Android cihazlarda ekran kayıtlarını düzenlemek için genellikle Google Fotoğraflar uygulaması kullanılır. Bu uygulamayı nasıl kullanabileceğinizi inceleyelim:

Adım #1: Düzenleme moduna girin

Uygulama çekmecenizden Google Fotoğraflar uygulamasını açtıktan sonra, galerinizi tarayarak ekran kaydını bulun. Video küçük görseline dokunun ve ekranın altındaki Düzenle simgesini seçin. Bu sizi uygulamanın düzenleme arayüzüne götürecektir.

📌 Hızlı İpucu: Düzenlemeden önce videoları Google Drive'dan cihazınıza indirin ve en yeni düzenleme özelliklerine erişmek için uygulamanızı güncel tutun.

Adım #2: Kırpma aracını açın

Kırp seçeneğine dokunun. Videoyu kırpmanıza olanak tanıyan bir ızgara katmanı görünecektir. Kırpma aracı görünmezse, uygulama izinlerinizi kontrol edin veya KineMaster veya CapCut gibi üçüncü taraf bir uygulama deneyin.

Adım #3: Videonuzu kırpın

Videonun çerçevesini ayarlamak için ızgaranın kenarlarında bulunan beyaz daireleri veya çizgileri sürükleyin. Belirli bir en boy oranını korumak için, oklarla birlikte bir dikdörtgen gibi görünen en boy oranı simgesine dokunun ve istediğiniz oranı seçin.

⚡Hızlı İpucu: Videolarınızın her iki platformda da harika görünmesini sağlamak için YouTube için 16:9 en boy oranını, Instagram için ise 1:1 en boy oranını kullanın.

Adım #4: Düzenlemeleri önizleyin ve videoyu kaydedin

Düzenleyici içindeki Oynat düğmesine dokunarak kırpılmış videoyu görüntüleyin. İstenmeyen kesikler veya kaçırdığınız alanlar olup olmadığını kontrol edin. Kırpılan bölümün odak noktanızla hizalandığından emin olmak için videoyu tam ekran modunda izlemeniz önerilir.

Ekranın altındaki Kopyayı Kaydet seçeneğine dokunun. Bu, kırpılan düzenlemeleri içeren yeni bir dosya oluşturur ve orijinal sürümü korur. Kırpılan dosyayı, özellikle aynı kaydın birden fazla sürümünü yönetiyorsanız, orijinalinden ayırt etmek için yeniden adlandırın.

📖Daha fazla bilgi: Video Prodüksiyonu için Proje Yönetimi

Gelişmiş Kırpma Teknikleri ve İpuçları

Daha şık bir görünüm ve platforma daha iyi uyum için şu gelişmiş kırpma tekniklerini deneyin:

Doldurma Modu : Videonuzu bozulma olmadan belirli boyutlara sığacak şekilde yeniden boyutlandırır, ancak bazı kısımları kırpabilir. "Merkez" veya "kuzeydoğu" gibi ayarları kullanarak alanı ayarlayın

Kırpma Modu : Boyutu değiştirmeden belirli bir bölgeyi çıkararak, tam koordinatlar veya yüzdelerle tam kontrol sağlar

Otomatik Yerçekimi (g_auto): Yüzler veya anahtar nesneler gibi en ilgi çekici alanlara odaklanan AI destekli kırpma

Yaratıcı kırpma için daha fazla ipucu⚒️: Kaliteyi koruyun: Orijinal çözünürlüğü koruyarak ve hizalama için ızgara kaplamaları kullanarak pikselleşmeyi önleyin

Üçte bir kuralı: Kayda başlamadan önce, dengeli bir görünüm elde etmek için önemli öğeleri ızgara çizgileri boyunca konumlandırın

Tutarlı marka kimliği: Kırpma stillerini markanızın görsel kimliğine uygun tutun

Önemli noktaları vurgulayın: Demo veya kullanıcı arayüzleri gibi anahtar içeriğe odaklanın

Ekran kayıtlarını yönetmenin getirdiği karmaşadan bıktınız mı? Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: sayısız dosyayı kaydırarak her şeyin yerini bulmaya çalışmak. Bu, verimlilik açısından bir kabustur.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, görevlerinizi, belgelerinizi, konuşmalarınızı ve tahmin ettiğiniz gibi ekran kayıtlarınızı AI destekli bir platformda bir araya getirir. Ekstra uğraşmadan ekran kayıt iş akışınızı düzenleyin, yönetin ve kolaylaştırın. İster eğitimler hazırlıyor, ister süreçleri belgeliyor veya geri bildirim topluyor olun, ClickUp her şeyi tek bir yerde tutmanıza yardımcı olur.

ClickUp hayatınızı nasıl kolaylaştırabilir? 👇

ClickUp Clips ile artık planlama derdi yok

Görsel işbirliği için ClickUp Clips ile ekran kayıtlarını kaydedin ve paylaşın

Canlı video görüşmelerinde sürekli gidip gelme ve zorlu zamanlama, sinir bozucu olabilir. ClickUp Clips, kesintisiz asenkron video iletişimi ile bu sorunu ortadan kaldırır.

Herkesin boşalmasını beklemek veya uzun açıklamalar yazmak yerine, bir sonraki Klip Kaydet düğmesine basıp mesajınızı size uygun olan zamanda gönderin. Güncellemeleri paylaşırken, talimatlar verirken veya geri bildirim sağlarken, Clips gerçek zamanlı konuşmalara gerek kalmadan net bir şekilde iletişim kurmanızı sağlar.

En iyi yanı ne mi? Clips, ClickUp ile tamamen entegre olduğundan videolarınız görevlere, yorumlara veya belgelere eklenebilir, böylece her şeyi bağlam içinde tutmak kolaylaşır. Web kameranız ve ekranınızla aynı anda sesli anlatımlar da kaydedebilirsiniz.

Ayrıca, Clips Hub tüm kayıtlarınızı tek bir yerde toplar, böylece doğru kaydı saniyeler içinde bulabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak videoların anahtar anlarını ve mesajlarını kolayca bulun

ClickUp Brain ile toplantılarınızla ilgili tüm sorularınıza anında yanıt alın

Tek bir anahtar detayı yakalamak için bir videoyu defalarca geri sardığınız oldu mu? ClickUp Brain hayatınızı kolaylaştırmak için burada.

Doğrudan ClickUp'a entegre edilen bu yapay zeka destekli asistan, Kliplerinizi otomatik olarak transkribe ederek zaman damgalı, aranabilir bir metin sürümü oluşturur. Kolay referans için konuşulan her kelimeyi indekslediği için videoda belirli bir anı bulmak için artık uğraşmanıza gerek yok.

Hatta Brain'e transkriptlerle ilgili sorular sorarak, videodan notlar almanıza yardımcı olacak kişisel bir asistanınız varmış gibi hissedebilirsiniz.

ClickUp Sohbet'i kullanarak geri bildirimleri takip edin

Video kayıtlarını paylaşın ve ClickUp Sohbet ile iletişimi kolaylaştırın

Birden fazla platformda geri bildirimleri ve güncellemeleri takip etmek, özellikle iletişim ve görevlerin senkronize olması gereken ekran kaydetme projeleri için bir kabusa dönüşebilir. İşte bu noktada ClickUp Sohbet devreye girer.

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim imkanı sunsa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Sohbet gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde kalır ve işyerinde işbirliği yolunda ilerler.

Örnek➡️ Bir ekran kaydetme projesinde, bir takım üyesi Sohbet'te bir Klip hakkında geri bildirim paylaşabilir. Mesaj bir göreve dönüştürülür, böylece videoyu güncellemekten sorumlu kişi sohbetten çıkmadan kolayca işlem yapabilir.

ClickUp Sohbet ile takım güncellemelerini ve duyuruları paylaşın

Ayrıca, Duyurular sayesinde yeni kayıt programlarını kesinleştirme veya yeni düzenleme yönergeleri sunma gibi güncellemeleri kolayca paylaşabilir ve herkesi bilgilendirebilirsiniz.

Sohbet'te AI Görev Oluşturma, konuşmaları otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek ekran kaydı düzenlemeleri veya içerik hizalama tartışmaları sırasında sonraki adımları yakalama sürecini basitleştirir.

Ayrıca AI CatchUp ile takım üyeleri, uzun sohbet geçmişlerini kaydırarak takip etmek zorunda kalmadan devam eden sohbetlerin hızlı ve özlü özetlerini alabilir.

ClickUp ile Kaosu Ortadan Kaldırın

Doğru araçlarla ekran kaydını düzenlemek çok kolay. iMovie ve QuickTime ile videolarınızı kolayca kırpabilir, kesebilir ve iyileştirebilir, böylece en önemli kısımlara odaklanabilirsiniz. Eğitimlerden sunumlara ve yaratıcı içeriklere kadar, kusursuz videolarınız izleyenlerde kalıcı bir izlenim bırakacak.

Temel düzenleme özelliklerinin ötesinde, ClickUp Clips gibi araçlar iş akışınıza ek verimlilik sağlar. ClickUp Brain ile transkripsiyondan Sohbet özelliğini kullanarak takımınızla işbirliği yapmaya kadar, "iş için her şeyi içeren uygulama" projenizin her parçasının bağlantılı ve akıcı olmasını sağlar.

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