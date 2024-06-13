2025'in En İyi 10 AI Ekran Kaydedicisi: Profesyoneller için Rehber

AI, çalışma, yaşama ve oyun oynama şeklimizi yeniden şekillendirirken, birçok teknoloji çözümümüzü de güçlendirmesi ve AI ekran kaydediciler gibi yüksek teknolojili araçları ana akım ve vazgeçilmez hale getirmesi şaşırtıcı değildir.

Bu güçlü araçlar, sektörler genelinde içerik oluşturmada devrim yaratarak profesyonellerin net, anlaşılır sunumlar, konuşmalar ve eğitimler sunmasını sağlıyor.

Bu kayıt cihazları, video ve ses kalitesini artıran, düzenlemeyi kolaylaştıran ve paylaşımı basitleştiren gelişmiş AI özellikleriyle oyunun kurallarını değiştiriyor.

Harika bir AI ekran kaydedicinin özelliklerini keşfedelim ve 2024'te liderliği ele geçiren en iyi ekran kaydedici araçlarını inceleyelim.

AI ekran kaydedicilerde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru AI ekran kaydediciyi seçmek, içeriği yakalamak ve bu içeriğin performansını ve etkisini dönüştürmek için çok önemlidir.

Güçlü bir araç seçtiğinizden emin olmak için şu anahtar unsurları göz önünde bulundurun:

Kayıt kalitesi: Görsellerinizin içeriğiniz kadar etkileyici olmasını sağlamak için yüksek çözünürlüklü video kayıtlarını tercih edin

AI özellikleri: Gerçek zamanlı transkripsiyon, akıllı düzenleme ve otomatik vurgular gibi video kalitesini artırabilecek ve düzenleme süresini kısaltabilecek gelişmiş özellikleri arayın

Kullanım kolaylığı: Kayıt sürecini basitleştiren, zaman ve çaba tasarrufu sağlayan sezgisel bir arayüze sahip bir kaydedici seçin

Entegrasyon: Kaydedicinin, düzenli olarak kullandığınız diğer araçlar ve platformlarla kolayca entegre olmasını sağlayarak ş akışınızı iyileştirin

Güvenilirlik: Önemli kayıtlar sırasında kesintileri önlemek için kararlılığıyla bilinen bir yazılım seçin ve adım adım kılavuzlardan yararlanın

Destek: Sorunlarla karşılaştığınızda yardım alabilmek için mükemmel müşteri desteğine öncelik verin

Piyasayı araştırdık ve 2024'ün en iyi 10 ekran kayıt aracının listesini hazırladık. Her araç kendine özgü bir şekilde mükemmeldir ve size en uygun olanı seçmeniz yeterlidir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI Ekran Kaydedici

Bu 10 AI ekran kaydedici listesiyle, ayrıntılı eğitimler oluşturmak, toplantıları kaydetmek veya güvenli BT desteği sağlamak gibi özel ihtiyaçlarınıza uygun bir araç bulabilirsiniz.

1. ClickUp

ClickUp Clips'i kullanarak video mesajları kaydedin, videoları transkripsiyonlayın ve talimatları proje takımınızla paylaşın

Verimlilik ve proje yönetimi konusunda bir güç merkezi olan ClickUp, temel görev yönetimi ve ilerleme izlemenin ötesine geçer. Platform, içerik oluşturucular ve proje ekipleri için AI destekli verimlilik ve işbirliği araçlarından oluşan bütünsel bir paket sunar.

Dinamik içerik oluşturucular için bu çekici özelliklerden biri de ClickUp Clips'tir.

Metinlerin yetersiz kaldığı durumlar için mükemmel olan Clips, görsel talimatlar veya hızlı güncellemelerle karmaşık bilgileri hızlı ve net bir şekilde aktarır. Clip'lerin önemli kısımlarını tarayabilir, zaman damgalarına tıklayarak videonun istediğiniz yerine atlayabilir ve snippet'leri kopyalayarak istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

AI ile her klibi transkribe edin, böylece klibin önemli kısımlarını tarayabilirsiniz

Yüksek kaliteli ekran kayıtları yapmanın yanı sıra, bu aracın mükemmel bir seçim olmasının birkaç nedeni daha var:

Anında Paylaşım: ClickUp Clips ile anında videolar hazırlayıp paylaşabilirsiniz. Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza veya dosya indirip yüklemenize gerek yoktur.

Bağlam Ekle: Uzaktan veya karma ortamlarda takımınızla işbirliği yapmak zorluklar yaratabilir. Ancak ClickUp Clips ile düşüncelerinizi paylaşabilir, elektronik tabloları inceleyebilir, hataları giderebilir ve karar verme sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

Harekete geçin: Bağlamı kaybetmeden herhangi bir klibi platform içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Bu özelliği sağlayan çok az AI ekran kayıt aracı vardır.

AI Insights: ClickUp Brain'in AI sihrini kullanarak, anında tamamen transkripsiyonlanmış ekran kayıtları alırsınız. Önemli kısımları tarayın, belirli bölümlere atlayın, metin parçacıklarını çıkarın — ClickUp Brain sizi hızlandırır.

Düzenli kalın: Clips Hub, tüm ekran kayıtlarınızı izlemenizi sağlayarak videolarınızı bulmanızı, sıralamanızı ve yönetmenizi kolaylaştırır.

Proje ayrıntılarını açıklarken, bir süreci gösterirken veya geri bildirim verirken, Clips geleneksel iletişim yöntemlerinde yaşanan gidip gelmeler olmadan mesajınızın hem görülmesini hem de anlaşılmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevler içinde gerçek zamanlı ekran kaydetme ve paylaşım

Klipleri görevlere, yorumlara ve belgelere kolayca ekleyin

Videoları doğrudan platformda düzenleyin

Kayıtla ilgili tartışmalar ve geri bildirimler için bir Klip içindeki belirli anlara yorum yapın

Ekran kayıtlarını otomatik ve anında transkribe edin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti nedeniyle yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi biraz dik olabilir

Transkripsiyon doğruluğu ses kalitesine göre değişebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Zoom

zoom aracılığıyla

Zoom, en popüler video konferans ve ekran paylaşım yazılımıdır, ancak aynı zamanda Akıllı Kayıt olarak bilinen gelişmiş bir AI tabanlı ekran kayıt özelliğine de sahiptir.

Bu araç, Zoom AI Companion'ı bulut kayıtlarına getirerek, kayıtları akıllı bölümlere ayırarak ve önemli noktaları ve eylem öğelerini vurgulayarak özetleyerek kullanıcı deneyimini geliştirir.

Akıllı Kayıt özelliği, dersler veya şirket çapında toplantılar gibi uzun oturumlar için özellikle değerlidir. Gözden geçirme sürecini bölümlere ayırıp basitleştirerek önemli içeriğin daha kolay anlaşılmasını ve üzerinde işlem yapılmasını sağlar.

Zoom'un en iyi özellikleri

konuşma hızı, konuşma-dinleme oranı ve dolgu kelimelerinin kullanımı gibi toplantı dinamiklerine ilişkin ayrıntılı analizlere erişin

AI destekli Akıllı Kayıt ile videoları otomatik olarak transkribe edin

Her katılımcı için ayrı ses parçaları kaydedin

Zoom sınırlamaları

Ücretsiz sürümde toplantılar için 40 dakikalık bir sınır vardır

Kayıt sırasında sistem kaynaklarını yoğun bir şekilde kullanır

Zoom fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Business Plus: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları:

G2 : 4,6/5 (50.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (13.000+ yorum)

3. Camtasia

camtasia aracılığıyla

Video düzenleme yetenekleriyle tanınan Camtasia, en çok katılım ve eğitim amaçlı öğretici videolar oluşturmak için kullanılır. Bu ekran kaydedici, benzer görevlerde size yardımcı olacaktır.

AI Assistant ile geliştirilmiş Camtasia Rev yazılımı, gürültü azaltma, ses seviyelendirme ve video etkisini optimize eden akıllı düzenleme önerileri gibi gelişmiş özellikler sunar.

Ayrıca Camtasia, testler ve tıklanabilir bağlantılar gibi etkileşimli öğeleri destekleyerek, ilgi çekici e-öğrenme içeriği üretmek için idealdir.

Camtasia'nın en iyi özellikleri

Güçlü video düzenleme araçları ile videolarınızı iyileştirin

Kesme ve birleştirmeden geçişler ve açıklamalar eklemeye kadar video prodüksiyonunun her yönünü doğrudan araç içinde yönetin

Karmaşık projeler için çok kanallı zaman çizelgesi kullanın

Camtasia sınırlamaları

Diğer bazı seçeneklere kıyasla daha yüksek maliyet

Eski sistemlerde kaynak yoğun olabilir

Camtasia fiyatlandırması

Bireysel Lisans: 179,88 $ (yıllık)

Sonsuz Lisans: 299,99 $

Camtasia puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

4. TeamViewer

teamViewer aracılığıyla

Uzaktan erişim ve destek aracı olan TeamViewer, BT desteğini ve operasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmış bir ekran kayıt aracı sunar. Bu aracı eğitim videoları oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

Araç, oturumun tamamını ve tam ekranı kaydettiği için, süreçleri belgelemek ve sorunları teşhis etmeye ve personeli eğitmeye yardımcı olan ayrıntılı destek kayıtları oluşturmak için idealdir.

TeamViewer'ın en iyi özellikleri

Sorun giderme ve eğitim amacıyla uzaktan kumandalı oturumları kaydedin

Yüksek güvenlik ve uyumluluk standartları elde edin

TeamViewer sınırlamaları

Öncelikle BT desteği için tasarlanmış, genel kullanım için daha az

Ekran kaydetme için sınırlı AI fonksiyonları

TeamViewer fiyatlandırması

Tek Kullanıcı : 50,90 $/ay

Çoklu Kullanıcı : 102,90 $/ay

Takımlar: 206,90 $/ay

TeamViewer puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Vidyard

via Vidyard

Vidyard, iş iletişimi ve içerik oluşturma için özel olarak tasarlanmış, filigran içermeyen, çok yönlü ve ücretsiz bir ekran kaydedici aracı sunar.

Bu ekran kaydedici ile kullanıcılar, ekran üzerindeki konuşmacı notları sayesinde düzenli ve odaklanmış kalabilir ve istenmeyen bölümleri kırparak videolarını kolayca düzenleyebilir.

Vidyard ayrıca, pazarlama ve satış stratejileri için değerli olan görüntüleme sayısı ve birisi videonuzu izlediğinde bildirimler gibi video performans izleme araçları da sağlar.

Son olarak, Vidyard, satış takımlarının büyük ölçekte video mesajlar oluşturmasına olanak tanıyan iki özellik olan AI Avatarlar ve AI tarafından oluşturulan satış sunumlarını piyasaya sürdü.

Vidyard'ın en iyi özellikleri

Bilgisayar ekranının herhangi bir yerinden görüntüleri yakalayarak eğitimler, demolar ve sunumlar için ideal hale getirir

Otomatik video transkripsiyonu ve altyazı alma

Videoları birleştirin — birden fazla çekimi tek bir video halinde birleştirin

Birçok farklı pazarlama aracıyla entegre edin

Vidyard sınırlamaları

Bu araç, genel kullanımdan ziyade pazarlama ve satış takımlarına odaklanmıştır

Birçok Vidyard alternatifinden farklı olarak, AI özellikleri yalnızca satış odaklı içerikler için kullanılabilir

Vidyard fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 29 $/ay

Plus : 89 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Vidyard puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

6. Veed. io

Veed. io ile kullanıcılar, kamera görüntülerini ekran içeriğiyle yan yana veya ekranlarında üst üste bindirilmiş olarak görüntülemeyi seçebilirler.

Diğer özellikler arasında, kaydın anahtar kısımlarını vurgulamak için klipleri otomatik olarak düzenleyebilen Magic Cut aracı; göz hareketlerini düzeltmek için bir web kamerası göz izleyici; kayda başlamak için görsel alanı düzenlemek için bir arka plan kaldırıcı; ve sunumun netliğini artırmak için dolgu kelimelerini kaldıran ses temizleme araçları bulunmaktadır.

Veed. io, takım iletişimini kolaylaştırmak için de tasarlanmıştır. Kullanıcıların mesajlar, açıklamalar ve sunumlar gibi çeşitli içerik türlerini kaydetmesine ve paylaşmasına olanak tanıyarak canlı toplantı ihtiyacını azaltır.

Platform, takımların çevrimiçi olarak videoları paylaşmasına, yorum yapmasına ve birlikte incelemesine olanak tanıyan işbirliği fonksiyonlarını destekler. Bu, verimliliği ve takım katılımını artırabilir.

Veed. io'nun en iyi özellikleri

Kayıtlar için farklı düzenler seçin, yalnızca video, yalnızca ses veya her ikisi için seçenekler sunun

Entegre AI destekli düzenleme özellikleriyle videoları düzenleyin

Videoları paylaşın ve düzenlemek için başkalarıyla işbirliği yapın

Veed. io sınırlamaları

İstikrarlı bir internet bağlantısı gerektirir

Sınırlı çevrimdışı özellikler

Veed. io fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Aylık 18 $/kullanıcı

Pro: Aylık 30 $/kullanıcı

İş: Aylık 59 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Veed. io puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 3,4/5 (50+ yorum)

7. Calipio

via Calipio

Calipio, gizlilik bilincine sahip dijital ortamlara uygun, basit ve sade bir AI ekran kaydedici sunar. Ayrıca Calipio, sorunsuz paylaşım seçenekleri de sunar. Kullanıcılar kayıtlarını bir bağlantı aracılığıyla kolayca paylaşabilir ve mobil cihazlar dahil tüm platformlarda anında erişim sağlayabilir.

Hizmet ayrıca ücretsiz bulut depolama alanı da içerir, böylece kullanıcılar yerel sabit disk alanını kullanmadan video dosyalarına her zaman ve her yerden erişebilirler.

Calipio'nun en iyi özellikleri

Calipio'nun tarayıcı tabanlı, kurulum gerektirmeyen aracıyla neredeyse tüm cihazlardan ve işletim sistemlerinden erişin

Uçtan uca şifreleme ve erişim kontrolü ile gizlilik ve güvenliği sağlayın

Calipio sınırlamaları

Diğer seçeneklere kıyasla sınırlı düzenleme araçları

İnternet bağlantı kalitesine büyük ölçüde bağımlı

Oluşturucular için sınırlı AI özellikleri

Calipio fiyatlandırması

Başlangıç: 5 €/ay

Profesyonel: 10 €/ay

İş: 20 €/ay

Calipio puanları ve yorumları:

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Snagit

via Snagit

Snagit, profesyonellerin kaydırma gerektiren alanlar da dahil olmak üzere bilgisayar ekranlarının görüntülerini yakalamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış özelliklere sahip bir ekran yakalama yazılımıdır.

Snagit, ekran görüntülerindeki öğeleri otomatik olarak tanıyıp ayarlamaya olanak tanıyan Akıllı Taşıma özelliğine sahiptir. Ayrıca, kullanıcıların görüntülerdeki metinleri düzenleyerek yazı tipi, boyut ve rengi ayarlayabilmelerini sağlayan bir metin tanıma özelliği de vardır.

Snagit'in en iyi özellikleri

Tek bir tıklama ile ayrıntılı ekran görüntülerini basit grafiklere dönüştürün

Cihazlar arasında yakalanan içeriği düzenlemeye yardımcı olan Kitaplık fonksiyonuna erişin

Filtreleri ve sıralama fonksiyonlarını kullanarak görüntüleri ve videoları tarihe, dosya türüne ve uygulamaya göre arayın

Akıllı kullanıcı arayüzü ve özel etiketlerle video kitaplığınızı düzenli tutun

Snagit sınırlamaları

Rakiplerin bazı gelişmiş AI özellikleri eksik

Tek seferlik satın alma modelinde sürekli güncellemeler olmayabilir

Snagit fiyatlandırması

Standart Lisans: 45,99 $ (tek seferlik satın alma)

Snagit puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

9. Loom

via Loom

Loom, macOS, Windows, iOS ve Android dahil olmak üzere çeşitli cihazları destekleyen çok yönlü bir ekran kayıt aracıdır.

Platform, tarayıcı ve mobil uygulama düzenleme, görünürlüğü artırmak için videoları gömme ve erişilebilirliği artırmak için kapalı altyazı gibi birçok kullanıcı dostu özellik sunar.

Loom, ekran yakalamaları için tam ekran ve özel boyutlandırma seçeneklerinin yanı sıra, sunum sırasında önemli noktaları vurgulamak için çizim ve açıklama araçları da sunar.

Loom'un en iyi özellikleri

Ekranı ve sesi birlikte kaydederek, çeşitli kayıt ve altyazı ihtiyaçları için kullanışlı bir seçenek sunar

Anlık bir bağlantı aracılığıyla kayıtları paylaşın, hızlı ve kolay dağıtım sağlayın

720p'ye kadar video kalitesi ve daha yüksek çözünürlüklü kayıtler için yükseltme seçenekleri

Loom sınırlamaları

Canlı sunumlardan çok asenkron iletişime daha uygun

Temel düzenleme özellikleri

Loom fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Aylık 12,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (420+ yorum)

10. Otter. ai

Otter. ai, kullanıcıların ses kaydı yapmasına, dosya içe aktarmasına ve anahtar kelime oluşturma ve konuşmacı tanımlama gibi özelliklerle transkriptler oluşturmasına olanak tanıyan AI destekli bir kayıt ve AI transkripsiyon aracıdır.

Web uygulaması, Chrome uzantısı ve mobil uygulama olarak sunulan Otter. ai, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlarla entegre olabilir.

Otter. ai, konuşmalar sırasında konuşmacıları tanımlayarak gerçek zamanlı transkripsiyon sağlar ve bu da toplantıları doğru bir şekilde kaydetmeye yardımcı olur.

Transkripsiyon genellikle güvenilirdir, ancak çeşitli ses faktörleri nedeniyle küçük hatalar meydana gelebilir, ancak AI zamanla gelişir.

Otter. ai en iyi özellikler

Üstün ses transkripsiyon doğruluğu elde edin

Kayıtları gerçek zamanlı olarak transkribe edin

Çeşitli iletişim platformlarıyla entegre edin

Otter. ai sınırlamaları

Ekran kaydından çok transkripsiyona odaklanıyor

Otter.ai alternatiflerinden farklı olarak, sınırlı video düzenleme özellikleri sunar

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: Aylık 16,99 $/kullanıcı

İş: Aylık 30 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları:

G2: 4. 2/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

AI Ekran Kaydedicilerle Profesyonel Potansiyelinizi Ortaya Çıkarın

Ekran kaydedici AI, dijital çağda bir üst seviyeye geçmenize yardımcı olacak müttefikinizdir. Zaman kazanmak, fikir üretmek veya YouTube'a sorunsuz bir şekilde yüklemek istiyorsanız, kırmızı düğmeye basmanız ve sihrin gerçekleşmesini beklemeniz yeterlidir.

Bu yılın en iyi seçimi olan ClickUp, günlük görevleri güçlü iletişim deneyimlerine dönüştüren AI destekli araçlar dahil olmak üzere akıllı özelliklere sahiptir.

ClickUp, kayıt ve düzenlemenin ötesinde, her sunum ve projede verimliliğinizi artırır ve işinizi geliştirir.

Bu yenilikleri benimseyin ve işinizi nasıl geliştirdiğini, işbirliğini nasıl kolaylaştırdığını ve rekabetçi bir dünyada olağanüstü sonuçlar elde etmenizi nasıl sağladığını izleyin.

AI ekran kaydediciler, 2024'te profesyonel anlatımınızı yeniden tanımlasın. Farkı görmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun!