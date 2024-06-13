2025'in En İyi 10 AI Ekran Kaydedicisi: Profesyoneller için Rehber

AI, çalışma, yaşama ve oyun oynama şeklimizi yeniden şekillendirirken, birçok teknoloji çözümümüzü de güçlendirmesi ve AI ekran kaydediciler gibi yüksek teknolojili araçları ana akım ve vazgeçilmez hale getirmesi şaşırtıcı değildir.
Bu güçlü araçlar, sektörler genelinde içerik oluşturmada devrim yaratarak profesyonellerin net, anlaşılır sunumlar, konuşmalar ve eğitimler sunmasını sağlıyor.
Bu kayıt cihazları, video ve ses kalitesini artıran, düzenlemeyi kolaylaştıran ve paylaşımı basitleştiren gelişmiş AI özellikleriyle oyunun kurallarını değiştiriyor.
Harika bir AI ekran kaydedicinin özelliklerini keşfedelim ve 2024'te liderliği ele geçiren en iyi ekran kaydedici araçlarını inceleyelim.
AI ekran kaydedicilerde nelere dikkat etmelisiniz?
Doğru AI ekran kaydediciyi seçmek, içeriği yakalamak ve bu içeriğin performansını ve etkisini dönüştürmek için çok önemlidir.
Güçlü bir araç seçtiğinizden emin olmak için şu anahtar unsurları göz önünde bulundurun:
- Kayıt kalitesi: Görsellerinizin içeriğiniz kadar etkileyici olmasını sağlamak için yüksek çözünürlüklü video kayıtlarını tercih edin
- AI özellikleri: Gerçek zamanlı transkripsiyon, akıllı düzenleme ve otomatik vurgular gibi video kalitesini artırabilecek ve düzenleme süresini kısaltabilecek gelişmiş özellikleri arayın
- Kullanım kolaylığı: Kayıt sürecini basitleştiren, zaman ve çaba tasarrufu sağlayan sezgisel bir arayüze sahip bir kaydedici seçin
- Entegrasyon: Kaydedicinin, düzenli olarak kullandığınız diğer araçlar ve platformlarla kolayca entegre olmasını sağlayarak ş akışınızı iyileştirin
- Güvenilirlik: Önemli kayıtlar sırasında kesintileri önlemek için kararlılığıyla bilinen bir yazılım seçin ve adım adım kılavuzlardan yararlanın
- Destek: Sorunlarla karşılaştığınızda yardım alabilmek için mükemmel müşteri desteğine öncelik verin
Piyasayı araştırdık ve 2024'ün en iyi 10 ekran kayıt aracının listesini hazırladık. Her araç kendine özgü bir şekilde mükemmeldir ve size en uygun olanı seçmeniz yeterlidir.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI Ekran Kaydedici
Bu 10 AI ekran kaydedici listesiyle, ayrıntılı eğitimler oluşturmak, toplantıları kaydetmek veya güvenli BT desteği sağlamak gibi özel ihtiyaçlarınıza uygun bir araç bulabilirsiniz.
1. ClickUp
Verimlilik ve proje yönetimi konusunda bir güç merkezi olan ClickUp, temel görev yönetimi ve ilerleme izlemenin ötesine geçer. Platform, içerik oluşturucular ve proje ekipleri için AI destekli verimlilik ve işbirliği araçlarından oluşan bütünsel bir paket sunar.
Dinamik içerik oluşturucular için bu çekici özelliklerden biri de ClickUp Clips'tir.
Metinlerin yetersiz kaldığı durumlar için mükemmel olan Clips, görsel talimatlar veya hızlı güncellemelerle karmaşık bilgileri hızlı ve net bir şekilde aktarır. Clip'lerin önemli kısımlarını tarayabilir, zaman damgalarına tıklayarak videonun istediğiniz yerine atlayabilir ve snippet'leri kopyalayarak istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.
Yüksek kaliteli ekran kayıtları yapmanın yanı sıra, bu aracın mükemmel bir seçim olmasının birkaç nedeni daha var:
Anında Paylaşım: ClickUp Clips ile anında videolar hazırlayıp paylaşabilirsiniz. Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza veya dosya indirip yüklemenize gerek yoktur.
Bağlam Ekle: Uzaktan veya karma ortamlarda takımınızla işbirliği yapmak zorluklar yaratabilir. Ancak ClickUp Clips ile düşüncelerinizi paylaşabilir, elektronik tabloları inceleyebilir, hataları giderebilir ve karar verme sürecini kolaylaştırabilirsiniz.
Harekete geçin: Bağlamı kaybetmeden herhangi bir klibi platform içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Bu özelliği sağlayan çok az AI ekran kayıt aracı vardır.
AI Insights: ClickUp Brain'in AI sihrini kullanarak, anında tamamen transkripsiyonlanmış ekran kayıtları alırsınız. Önemli kısımları tarayın, belirli bölümlere atlayın, metin parçacıklarını çıkarın — ClickUp Brain sizi hızlandırır.
Düzenli kalın: Clips Hub, tüm ekran kayıtlarınızı izlemenizi sağlayarak videolarınızı bulmanızı, sıralamanızı ve yönetmenizi kolaylaştırır.
Proje ayrıntılarını açıklarken, bir süreci gösterirken veya geri bildirim verirken, Clips geleneksel iletişim yöntemlerinde yaşanan gidip gelmeler olmadan mesajınızın hem görülmesini hem de anlaşılmasını sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görevler içinde gerçek zamanlı ekran kaydetme ve paylaşım
- Klipleri görevlere, yorumlara ve belgelere kolayca ekleyin
- Videoları doğrudan platformda düzenleyin
- Kayıtla ilgili tartışmalar ve geri bildirimler için bir Klip içindeki belirli anlara yorum yapın
- Ekran kayıtlarını otomatik ve anında transkribe edin
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı özellik seti nedeniyle yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi biraz dik olabilir
- Transkripsiyon doğruluğu ses kalitesine göre değişebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı
- İş: Aylık 12 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Zoom
Zoom, en popüler video konferans ve ekran paylaşım yazılımıdır, ancak aynı zamanda Akıllı Kayıt olarak bilinen gelişmiş bir AI tabanlı ekran kayıt özelliğine de sahiptir.
Bu araç, Zoom AI Companion'ı bulut kayıtlarına getirerek, kayıtları akıllı bölümlere ayırarak ve önemli noktaları ve eylem öğelerini vurgulayarak özetleyerek kullanıcı deneyimini geliştirir.
Akıllı Kayıt özelliği, dersler veya şirket çapında toplantılar gibi uzun oturumlar için özellikle değerlidir. Gözden geçirme sürecini bölümlere ayırıp basitleştirerek önemli içeriğin daha kolay anlaşılmasını ve üzerinde işlem yapılmasını sağlar.
Zoom'un en iyi özellikleri
- konuşma hızı, konuşma-dinleme oranı ve dolgu kelimelerinin kullanımı gibi toplantı dinamiklerine ilişkin ayrıntılı analizlere erişin
- AI destekli Akıllı Kayıt ile videoları otomatik olarak transkribe edin
- Her katılımcı için ayrı ses parçaları kaydedin
Zoom sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde toplantılar için 40 dakikalık bir sınır vardır
- Kayıt sırasında sistem kaynaklarını yoğun bir şekilde kullanır
Zoom fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $
- Business Plus: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Zoom puanları ve yorumları:
- G2: 4,6/5 (50.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (13.000+ yorum)
3. Camtasia
Video düzenleme yetenekleriyle tanınan Camtasia, en çok katılım ve eğitim amaçlı öğretici videolar oluşturmak için kullanılır. Bu ekran kaydedici, benzer görevlerde size yardımcı olacaktır.
AI Assistant ile geliştirilmiş Camtasia Rev yazılımı, gürültü azaltma, ses seviyelendirme ve video etkisini optimize eden akıllı düzenleme önerileri gibi gelişmiş özellikler sunar.
Ayrıca Camtasia, testler ve tıklanabilir bağlantılar gibi etkileşimli öğeleri destekleyerek, ilgi çekici e-öğrenme içeriği üretmek için idealdir.
Camtasia'nın en iyi özellikleri
- Güçlü video düzenleme araçları ile videolarınızı iyileştirin
- Kesme ve birleştirmeden geçişler ve açıklamalar eklemeye kadar video prodüksiyonunun her yönünü doğrudan araç içinde yönetin
- Karmaşık projeler için çok kanallı zaman çizelgesi kullanın
Camtasia sınırlamaları
- Diğer bazı seçeneklere kıyasla daha yüksek maliyet
- Eski sistemlerde kaynak yoğun olabilir
Camtasia fiyatlandırması
- Bireysel Lisans: 179,88 $ (yıllık)
- Sonsuz Lisans: 299,99 $
Camtasia puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1200+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
4. TeamViewer
Uzaktan erişim ve destek aracı olan TeamViewer, BT desteğini ve operasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmış bir ekran kayıt aracı sunar. Bu aracı eğitim videoları oluşturmak için de kullanabilirsiniz.
Araç, oturumun tamamını ve tam ekranı kaydettiği için, süreçleri belgelemek ve sorunları teşhis etmeye ve personeli eğitmeye yardımcı olan ayrıntılı destek kayıtları oluşturmak için idealdir.
TeamViewer'ın en iyi özellikleri
- Sorun giderme ve eğitim amacıyla uzaktan kumandalı oturumları kaydedin
- Yüksek güvenlik ve uyumluluk standartları elde edin
TeamViewer sınırlamaları
- Öncelikle BT desteği için tasarlanmış, genel kullanım için daha az
- Ekran kaydetme için sınırlı AI fonksiyonları
TeamViewer fiyatlandırması
- Tek Kullanıcı: 50,90 $/ay
- Çoklu Kullanıcı: 102,90 $/ay
- Takımlar: 206,90 $/ay
TeamViewer puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Vidyard
Vidyard, iş iletişimi ve içerik oluşturma için özel olarak tasarlanmış, filigran içermeyen, çok yönlü ve ücretsiz bir ekran kaydedici aracı sunar.
Bu ekran kaydedici ile kullanıcılar, ekran üzerindeki konuşmacı notları sayesinde düzenli ve odaklanmış kalabilir ve istenmeyen bölümleri kırparak videolarını kolayca düzenleyebilir.
Vidyard ayrıca, pazarlama ve satış stratejileri için değerli olan görüntüleme sayısı ve birisi videonuzu izlediğinde bildirimler gibi video performans izleme araçları da sağlar.
Son olarak, Vidyard, satış takımlarının büyük ölçekte video mesajlar oluşturmasına olanak tanıyan iki özellik olan AI Avatarlar ve AI tarafından oluşturulan satış sunumlarını piyasaya sürdü.
Vidyard'ın en iyi özellikleri
- Bilgisayar ekranının herhangi bir yerinden görüntüleri yakalayarak eğitimler, demolar ve sunumlar için ideal hale getirir
- Otomatik video transkripsiyonu ve altyazı alma
- Videoları birleştirin — birden fazla çekimi tek bir video halinde birleştirin
- Birçok farklı pazarlama aracıyla entegre edin
Vidyard sınırlamaları
- Bu araç, genel kullanımdan ziyade pazarlama ve satış takımlarına odaklanmıştır
- Birçok Vidyard alternatifinden farklı olarak, AI özellikleri yalnızca satış odaklı içerikler için kullanılabilir
Vidyard fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 29 $/ay
- Plus: 89 $/ay
- İş: Özel fiyatlandırma
Vidyard puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
6. Veed. io
Veed. io ile kullanıcılar, kamera görüntülerini ekran içeriğiyle yan yana veya ekranlarında üst üste bindirilmiş olarak görüntülemeyi seçebilirler.
Diğer özellikler arasında, kaydın anahtar kısımlarını vurgulamak için klipleri otomatik olarak düzenleyebilen Magic Cut aracı; göz hareketlerini düzeltmek için bir web kamerası göz izleyici; kayda başlamak için görsel alanı düzenlemek için bir arka plan kaldırıcı; ve sunumun netliğini artırmak için dolgu kelimelerini kaldıran ses temizleme araçları bulunmaktadır.
Veed. io, takım iletişimini kolaylaştırmak için de tasarlanmıştır. Kullanıcıların mesajlar, açıklamalar ve sunumlar gibi çeşitli içerik türlerini kaydetmesine ve paylaşmasına olanak tanıyarak canlı toplantı ihtiyacını azaltır.
Platform, takımların çevrimiçi olarak videoları paylaşmasına, yorum yapmasına ve birlikte incelemesine olanak tanıyan işbirliği fonksiyonlarını destekler. Bu, verimliliği ve takım katılımını artırabilir.
Veed. io'nun en iyi özellikleri
- Kayıtlar için farklı düzenler seçin, yalnızca video, yalnızca ses veya her ikisi için seçenekler sunun
- Entegre AI destekli düzenleme özellikleriyle videoları düzenleyin
- Videoları paylaşın ve düzenlemek için başkalarıyla işbirliği yapın
Veed. io sınırlamaları
- İstikrarlı bir internet bağlantısı gerektirir
- Sınırlı çevrimdışı özellikler
Veed. io fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 18 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 30 $/kullanıcı
- İş: Aylık 59 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Veed. io puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 3,4/5 (50+ yorum)
7. Calipio
Calipio, gizlilik bilincine sahip dijital ortamlara uygun, basit ve sade bir AI ekran kaydedici sunar. Ayrıca Calipio, sorunsuz paylaşım seçenekleri de sunar. Kullanıcılar kayıtlarını bir bağlantı aracılığıyla kolayca paylaşabilir ve mobil cihazlar dahil tüm platformlarda anında erişim sağlayabilir.
Hizmet ayrıca ücretsiz bulut depolama alanı da içerir, böylece kullanıcılar yerel sabit disk alanını kullanmadan video dosyalarına her zaman ve her yerden erişebilirler.
Calipio'nun en iyi özellikleri
- Calipio'nun tarayıcı tabanlı, kurulum gerektirmeyen aracıyla neredeyse tüm cihazlardan ve işletim sistemlerinden erişin
- Uçtan uca şifreleme ve erişim kontrolü ile gizlilik ve güvenliği sağlayın
Calipio sınırlamaları
- Diğer seçeneklere kıyasla sınırlı düzenleme araçları
- İnternet bağlantı kalitesine büyük ölçüde bağımlı
- Oluşturucular için sınırlı AI özellikleri
Calipio fiyatlandırması
- Başlangıç: 5 €/ay
- Profesyonel: 10 €/ay
- İş: 20 €/ay
Calipio puanları ve yorumları:
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. Snagit
Snagit, profesyonellerin kaydırma gerektiren alanlar da dahil olmak üzere bilgisayar ekranlarının görüntülerini yakalamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış özelliklere sahip bir ekran yakalama yazılımıdır.
Snagit, ekran görüntülerindeki öğeleri otomatik olarak tanıyıp ayarlamaya olanak tanıyan Akıllı Taşıma özelliğine sahiptir. Ayrıca, kullanıcıların görüntülerdeki metinleri düzenleyerek yazı tipi, boyut ve rengi ayarlayabilmelerini sağlayan bir metin tanıma özelliği de vardır.
Snagit'in en iyi özellikleri
- Tek bir tıklama ile ayrıntılı ekran görüntülerini basit grafiklere dönüştürün
- Cihazlar arasında yakalanan içeriği düzenlemeye yardımcı olan Kitaplık fonksiyonuna erişin
- Filtreleri ve sıralama fonksiyonlarını kullanarak görüntüleri ve videoları tarihe, dosya türüne ve uygulamaya göre arayın
- Akıllı kullanıcı arayüzü ve özel etiketlerle video kitaplığınızı düzenli tutun
Snagit sınırlamaları
- Rakiplerin bazı gelişmiş AI özellikleri eksik
- Tek seferlik satın alma modelinde sürekli güncellemeler olmayabilir
Snagit fiyatlandırması
- Standart Lisans: 45,99 $ (tek seferlik satın alma)
Snagit puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)
9. Loom
Loom, macOS, Windows, iOS ve Android dahil olmak üzere çeşitli cihazları destekleyen çok yönlü bir ekran kayıt aracıdır.
Platform, tarayıcı ve mobil uygulama düzenleme, görünürlüğü artırmak için videoları gömme ve erişilebilirliği artırmak için kapalı altyazı gibi birçok kullanıcı dostu özellik sunar.
Loom, ekran yakalamaları için tam ekran ve özel boyutlandırma seçeneklerinin yanı sıra, sunum sırasında önemli noktaları vurgulamak için çizim ve açıklama araçları da sunar.
Loom'un en iyi özellikleri
- Ekranı ve sesi birlikte kaydederek, çeşitli kayıt ve altyazı ihtiyaçları için kullanışlı bir seçenek sunar
- Anlık bir bağlantı aracılığıyla kayıtları paylaşın, hızlı ve kolay dağıtım sağlayın
- 720p'ye kadar video kalitesi ve daha yüksek çözünürlüklü kayıtler için yükseltme seçenekleri
Loom sınırlamaları
- Canlı sunumlardan çok asenkron iletişime daha uygun
- Temel düzenleme özellikleri
Loom fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- İş: Aylık 12,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Loom puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (1800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (420+ yorum)
10. Otter. ai
Otter. ai, kullanıcıların ses kaydı yapmasına, dosya içe aktarmasına ve anahtar kelime oluşturma ve konuşmacı tanımlama gibi özelliklerle transkriptler oluşturmasına olanak tanıyan AI destekli bir kayıt ve AI transkripsiyon aracıdır.
Web uygulaması, Chrome uzantısı ve mobil uygulama olarak sunulan Otter. ai, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlarla entegre olabilir.
Otter. ai, konuşmalar sırasında konuşmacıları tanımlayarak gerçek zamanlı transkripsiyon sağlar ve bu da toplantıları doğru bir şekilde kaydetmeye yardımcı olur.
Transkripsiyon genellikle güvenilirdir, ancak çeşitli ses faktörleri nedeniyle küçük hatalar meydana gelebilir, ancak AI zamanla gelişir.
Otter. ai en iyi özellikler
- Üstün ses transkripsiyon doğruluğu elde edin
- Kayıtları gerçek zamanlı olarak transkribe edin
- Çeşitli iletişim platformlarıyla entegre edin
Otter. ai sınırlamaları
- Ekran kaydından çok transkripsiyona odaklanıyor
- Otter.ai alternatiflerinden farklı olarak, sınırlı video düzenleme özellikleri sunar
Otter. ai fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Aylık 16,99 $/kullanıcı
- İş: Aylık 30 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Otter. ai puanları ve yorumları:
- G2: 4. 2/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)
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