2025'in En İyi 10 Otter.ai Alternatifi ve Rakibi

Bu günlerde toplantılarda çok şey oluyor. Sanki konuşan kafalar, paylaşılan ekranlar, ilginç arka planlar ve bir kenara not almaya çalışmanın zorluğu ile tamamlanmış bir tür dijital geçit törenine katılıyorsunuz.

Otter AI'ya girin. Gününüzü kurtarmak için yetişen dijital süper kahraman gibi, önemli yorumları veya eylem noktalarını kaçırmamanızı sağlar. Toplantılarınızı metne dönüştüren AI destekli bir motoru vardır.

Ancak Otter AI'nın da kusurları yok değil. Platform, özellikle çeşitli aksan ve lehçeler söz konusu olduğunda, konuşmayı metne dönüştürme konusunda hala zorluk yaşayabilir. Gerçek zamanlı transkripsiyonda yapılan iyileştirmelere rağmen, istenen hassasiyet düzeyinde performans göstermediği durumlar vardır. Ayrıca, Otter AI not alma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış olsa da, kullanıcı arayüzü bazı kullanıcılar için hala zor olabilir. Otter AI ayrıca sağlam bir işbirliği araçları paketi sunmadığından, birçok kullanıcı daha fazla toplantı notu ile kalır, ancak bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenin bir yolu yoktur.

Otter AI'nın avantajları olsa da, herkes için en uygun seçenek olmayabilir. Piyasada birçok değerli alternatif bulunmaktadır. Öyleyse, not almak için en iyi Otter AI alternatiflerine hemen göz atalım!

Otter AI nedir?

Otter AI, çevrimiçi toplantıları gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlar ve anahtar noktalar, ekran görüntüleri ve kaydedilmiş ses ile birlikte doğru toplantı özetleri oluşturur. Güçlü bir AI motoru ile desteklenen Otter'ın canlı konuşma-metin transkripsiyon motoru, çeşitli lehçeleri ve aksanları tanır.

otter aracılığıyla

Otter gibi toplantı transkripsiyon araçlarıyla, konuşmaya kendinizi tamamen verebilirsiniz. Araç, konuşanların seslerini otomatik olarak kaydeder, toplantıyı gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlar, paylaşılan slaytları toplantı notlarına ekler ve daha fazlasını yapar.

Büyük bir öğle yemeğinin ardından toplantıda biraz daldınız mı? Bir sonraki toplantıdan önce her zaman geri dönüp tartışmayı inceleyebilirsiniz.

Günümüzde işler uzaktan işbirliği ile yürütülüyor ve video konferans araçları sayesinde verimliliğinizi artırıp daha önemli görevlerde birlikte çalışabilirsiniz.

Transkripsiyon yazılımını değerlendiriyorsanız, Otter AI'ya alternatif birkaç seçenek de bulunmaktadır. Bunlarda nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmeniz yeterlidir.

Otter AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

İdeal olarak, her toplantı ayrıntılı bir toplantı gündemiyle başlamalı ve her katılımcı bu gündeme uymalıdır. Gürültü yok, sadece iş!

Ancak bu nadiren olur.

Her türlü etkinliği akıllıca kaydeden iyi toplantı transkripsiyon araçları, yalnızca en önemli bilgileri içeren toplantı tutanakları oluşturmanıza yardımcı olur. Otter AI gibi araçlar, farklı konuşmacıların görüşlerini temiz ve net bir biçimde doğru bir şekilde kaydetmenize yardımcı olur.

Canlı özetleyici ve düzenleyici ile bu tür araçlar, anahtar anları asla kaçırmamanızı sağlar.

Otter.ai'ye alternatif arıyorsanız, şu faktörleri göz önünde bulundurun:

Doğruluk: Aracı konuşmayı metne doğru bir şekilde dönüştüremezse, pek bir faydası olmaz. Aracın konuşmayı tanıyabildiğinden ve doğru bir şekilde dönüştürebildiğinden emin olun

Gerçek zamanlı transkripsiyon: Araç, doğru ve gerçek zamanlı olarak transkripsiyon yapmalıdır. Düzenleyici özelliği sayesinde, ilerledikçe önemli noktaları takip edebilirsiniz

Ekran kaydetme özelliği: Ekran kaydetme, konuşma transkripsiyonu kadar önemlidir. Seçtiğiniz aracın tüm önemli ekranları kaydettiğinden emin olun

AI destekli özetleyici: Toplantının en önemli noktalarının, toplantı biter bitmez doğru bir şekilde özetlendiğini hayal edin. Birkaç AI toplantı aracı bunu yapar

Kullanım kolaylığı: Kurulumu kolay, kullanımı kolay – araç, tercih ettiğiniz toplantı platformuyla da entegre olmalıdır

Güvenlik ve veri gizliliği: Konuşmalarınız, istenmedikçe sohbet odasından asla çıkmamalıdır. Yüksek düzeyde şifreleme, veri koruma ve düzenlemelere uygunluk ve erişim kontrolü arayın

İşbirliği: Araç, katılımcılar arasında Araç, katılımcılar arasında işbirliğine dayalı not alma özelliğine de sahip olmalıdır. Toplantı notlarını gözden geçirdikten sonra özeti gönderebilmeniz de gerekir

Çoklu dil desteği: Araç, birden fazla dili ve lehçeyi hatasız bir şekilde tanımalı ve yorumlamalıdır

Kullanabileceğiniz en iyi 11 Otter AI alternatifi

Otter, özellikle Satış ve Ürün takımlarında transkripsiyon ve not alma için popülerdir, ancak birkaç benzer AI destekli toplantı aracı da aynı işi yapabilir. İşte Otter AI'nın en iyi 10 alternatifi ve karşılaştırmalı puanları.

1. ClickUp

ClickUp AI Not Alıcı ile Başlayın ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak konuşmacıları net bir şekilde etiketleyen otomatik toplantı transkriptleri alın

ClickUp, AI destekli not alma özelliklerini gelişmiş görev yönetimi ve işbirliği araçlarıyla birleştirerek toplantıları bir üst düzeye taşır. İş için her şeyi içeren bu uygulama, not alma sürecini otomatikleştirip yapılandırarak her toplantının iş akışlarının ve genel takım verimliliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunmasını sağlar.

ClickUp, son derece sezgisel bir yerleşik AI toplantı notları yönetim çözümü olan ClickUp AI Notetaker'a sahiptir. Bu çözüm, toplantılarınızdaki her ayrıntıyı kaydeder ve gizli belgelerde derler, böylece not almayı düşünmek yerine konuşmaya konsantre olabilirsiniz.

AI Notetaker, toplantıları otomatik olarak transkribe eder, tartışmalarınızdan net özetler ve eyleme geçirilebilir görevler oluşturur. Özet, anahtar noktalar, eylem öğeleri, tartışılan konular ve tam transkript dahil olmak üzere ayrıntılı notlar gönderir.

Bu transkripsiyonları ClickUp içinde devam eden projelerinize kolayca entegre edebilir, toplantı notlarının doğrudan izlenen, organize edilen ve üzerinde işlem yapılan görevlere dönüştürülmesini sağlayabilirsiniz. Zoom, Teams ve Google Meet gibi popüler platformlarla doğrudan çalışır.

AI Notetaker hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz 👇

Ayrıca, ClickUp Meetings her şeyi tek bir çatı altında toplar: gündemleri yönetme, eylem öğelerini ayarlama, haftalık toplantıları belgeleme ve daha fazlası. Böylece, sekmeler arasında geçiş yapmadan tüm belgelerinize, görevlerinize ve diğer materyallerinize erişebilirsiniz. Bu notları yapılandırmak ve paydaşlarla paylaşmadan önce iyi belgelendiğinden emin olmak için ClickUp Toplantı Notları Şablonu'nu kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın yapay zeka destekli aracı ClickUp Brain, toplantı notlarınızı diğer dillere çevirmenize ve bilgileri doğru bir şekilde düzenlemek için iyileştirmeler/olası görevler önermenize de yardımcı olabilir. En iyi yanı ne mi? Toplantı notlarını ve özetlerini doğrudan görevlere veya eylem öğelerine dönüştürebilir ve bunları belirli projelere ve iş akışlarına bağlayabilirsiniz.

ClickUp Brain ile toplantı özetleri oluşturun ve toplantı notlarını çevirin

Ayrıca, gelişmiş ayarlara sahip son teknoloji not alma araçları da dahil olmak üzere, proje yönetimi ve takım işbirliği için çok sayıda gelişmiş özelliğe erişebilirsiniz. ClickUp'ın Not Defteri içindeki AI yazma asistanı ve ClickUp Belgeleri, not alma deneyiminizi geliştirir ve notlarınızı, belgelerinizi, takımınızı ve işlerinizi tek bir yerde birleştirir.

Not Defteri hızlı notlar ve kontrol listeleri için idealdir, ClickUp Belgeleri ise basit yapılacaklar listelerinden ayrıntılı blog gönderilerine, toplantı notlarına, proje yol haritalarına, toplantı gündemlerine, geriye dönük değerlendirmelere ve daha fazlasına kadar her türlü not alma işlemi için kullanılabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantıları ve tartışmaları gerçek zamanlı olarak metne dönüştürür

Anahtar noktaları özetler ve eylem öğelerini belirler

Yazılı içeriği İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Çince dahil 10'dan fazla dile çevirin

Toplantı notlarını, ClickUp'ın güçlü proje yönetimi özellikleriyle izlenebilen görevlere dönüştürün

Slack, HubSpot ve Zapier gibi 100'den fazla iş uygulamasıyla sorunsuz entegrasyon

Transkripsiyon projelerini ve iş süreçlerini yönetmek için Ses Transkripsiyon İş Kapsamı Şablonu gibi 1.000'den fazla ücretsiz şablona erişin

ClickUp Clips ile ekran görüntülerini ve yüksek kaliteli videoları kolayca paylaşın

Gelişmiş metin düzenleyici ve beyaz tahta uygulamaları

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelleştirme ve özellik sayesinde, aracı kullanmaya alışmak biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Notta

Via Notta

Çok dilli özelliklere sahip Notta'nın yapay zeka destekli toplantı asistanı, küresel çapta iş yapan herkes için güçlü bir rakip olmasını sağlar.

Kapsamlı bir transkripsiyon aracı ve akıllı not alma platformu olarak işlev gören Notta, konuşulan konuşmaları 58 dilde aranabilir, düzenlenebilir metne dönüştürür.

Notta, çoğu platformdaki sanal konuşmalarınıza katılabilir, tartışmaları gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlayıp çevirebilir ve dakikalar içinde AI özetleri oluşturabilir.

En iyi özellikler

58 farklı dilde gerçek zamanlı olarak transkripsiyon ve çeviri yapın

Eylem öğeleri içeren AI destekli toplantı özetleri oluşturun

Konuşmacı tanımlama ve zaman damgası özellikleri sunar

98. %86 transkripsiyon doğruluğu

Popüler konferans platformlarıyla entegre olur ve çeşitli medya biçimlerini destekler

Notta sınırlamaları

Ücretsiz plan, kayıt başına 3 dakika ile sınırlıdır

Bazı kullanıcılar belirli aksan ve lehçelerde tutarsız performans bildirmektedir

Aynı anda birden fazla özellik ile çalışırken arayüz karmaşık gelebilir

Notta fiyatlandırma

Ücretsiz Plan: Ayda 120 dakika, dosya başına 3 dakika sınır

Pro Plan: 14,99 $/kullanıcı/ay (veya yıllık planla 8,17 $); 1.800 transkripsiyon dakikası/ay

İş Planı: 16,67 $/kullanıcı/ay (veya yıllık planla 16,67 $); sınırsız transkripsiyon dakikası

Notta puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Uygulama Mağazası: 4. 0/5 (750+ yorum)

3. Airgram

Airgram aracılığıyla

Airgram, bir başka verimli toplantı kaydetme ve transkripsiyon aracıdır. Otomatik pilotta çalışır; toplantı notlarını kaydeder, transkripsiyonunu yapar, özetler ve ardından tüm katılımcılarla paylaşır.

Her zamanki planlama, transkripsiyon, not alma ve işbirliği özelliklerinin yanı sıra, GPT–4 destekli AI özetleyici (şu anda beta sürümünde) gibi ek avantajları ile bu araç, kullanışlı bir yardımcı olmayı vaat ediyor. ✍️

Airgram sekiz dili destekler: İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Portekizce, Rusça, Japonca ve Mandarin Çincesi. Ayrıca, toplantının bölümlerinden kısa video parçaları oluşturarak başkalarına gönderebilirsiniz.

Airgram'ın en iyi özellikleri

Toplantının önemli bölümlerinin paylaşılmak üzere kısa video parçaları oluşturun

Toplantıları yüksek kalitede kaydedin ve kalıcı olarak saklayın

Dünyanın 8 büyük dilini destekler

Airgram sınırlamaları

Şu anda Google Meet, Zoom, Microsoft Teams ve Webex ile sınırlıdır

Sınırlı özelliklere sahip ücretsiz sürüm mevcuttur

Airgram fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $

Airgram puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (80+ yorum)

Product Hunt : 4. 2/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Colibri. ai

Colibri, toplantılarınızı gerçek zamanlı olarak kaydedebilir ve transkripsiyonunu yapabilir. Colibri'nin toplantı asistanı, toplantıları kaydetmeye ve transkripsiyonunu yapmaya başlar, en önemli noktaları özetler ve özeti katılımcılara e-posta ile gönderir.

Gerçek zamanlı kapalı altyazılar, konuşmacının kendi konuşmasını takip etmesini sağlar (eğer bu sizi rahatsız etmiyorsa).

Ayrıca Colibri, çoğu büyük video konferans yazılımı ve Slack ve Salesforce gibi yaygın kurumsal araçlarla entegre olur. Kısa, düzenlenebilir ve aranabilir toplantı özetleri oluşturur ve önceden oluşturulmuş toplantı gündemi şablonları sağlar.

Özetleyiciyi destekleyen gelişmiş bir AI motoru sayesinde, tüm toplantılarınızdan akıllı analizler ve içgörüler elde edersiniz.

Colibri. ai'nin en iyi özellikleri

Transkripsiyon ve özetleme aracını destekleyen yetkin AI motoru

AI kullanarak metinleri uzatın veya kısaltın

Hızlı işbirliği için önceden oluşturulmuş toplantı gündemi şablonları

Slack ve Salesforce ile kolay entegrasyon

Colibri. ai sınırlamaları

AI fonksiyonlarını yalnızca Pro planında sunar

Colibri birden fazla dil ve lehçeyi desteklemez

Colibri. ai fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 16 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 40 $

Colibri. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (5+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Fireflies. ai

Fireflies AI, özellikle popüler bir toplantı kayıt ve transkripsiyon hizmetidir. Çoğu video konferans uygulaması ve çevirici üzerinden toplantılara otomatik olarak katılır, kaydeder ve transkripsiyonunu yapar.

Otter AI gibi, bu araç da katılımcıların işbirliği yapmasına ve düzenleme yapmasına olanak tanırken, AI özetleyici son derece doğru bir toplantı özeti oluşturur.

Fireflies, 40'tan fazla dil ve lehçede iyi performans gösterir ve konuşmanın bir kısmına tıkladığınızda ses kaydını oynatmanıza olanak tanır. Ücretsiz plan yaklaşık 800 dakika depolama alanı sunar ve pro sürüm on kat daha fazlasını sunar.

Fireflies. ai'nin en iyi özellikleri

40'tan fazla dil ve lehçenin doğru yorumlanması ve transkripsiyonu

Ücretsiz planda 800 dakikadan fazla depolama alanı

Birden fazla konferans, işbirliği ve CRM platformunda kolay entegrasyon

İş ve kurumsal planlar için sınırsız depolama

İş kullanıcıları için nispeten ucuz

Fireflies. ai sınırlamaları

Video kaydı yalnızca pro planında mevcuttur

CRM ve işbirliği entegrasyonları yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Fireflies. ai fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 10 $

İş ve Kurumsal planlar: Kullanıcı başına 19 dolar ve üzeri

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (85+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. tl;dv

tl;dv, video konferans yazılımınızla entegre edebileceğiniz bir başka GPT destekli toplantı kayıt ve transkripsiyon aracıdır. Chrome uzantısı ve Zoom entegrasyonu, daha önce listelenen diğer Otter AI alternatiflerinden öne çıkmaktadır.

Örneğin, toplantıları yüksek kalitede kaydedebilir, toplantıdan klipler paylaşabilir ve 30'dan fazla dilde transkripsiyon yapabilirsiniz.

Ücretsiz plan, diğer toplantı araçlarında ücretli olarak sunulan özellikler kadar yararlı birçok özellik sunar. Tl;dv'nin şimdiden yaklaşık bir milyon kullanıcıya ulaşmış olması şaşırtıcı değil. Pro plan ile, sunulan birçok entegrasyon sayesinde toplantılardan iş akışlarınızı otomatikleştirebilirsiniz.

tl;dv en iyi özellikler

Ücretsiz sürümle sınırsız kayıt ve transkripsiyon

Toplantıdan klip paylaşımı ile birleştirilmiş yüksek kaliteli kayıt

30'dan fazla dilde transkripsiyon

tl;dv sınırlamaları

Ücretli planlardaki çoğu entegrasyon

Google Meet ve Zoom ile sınırlıdır

tl;dv fiyatlandırma

Temel plan : Ücretsiz

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 20 $

tl;dv puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Product Hunt: 4,8/5 (40+ yorum)

7. Tactiq

"AI Toplantı Kiti" olarak tanıtılan Tactiq, 15'ten fazla dilde konferans platformları arasında gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu yapmanıza yardımcı olabilir. Tactiq sınırlı video kayıt fonksiyonuna sahiptir, ancak bu araç konuşmacı tanımlama ve zaman damgaları ile toplantıları kaydedebilir ve transkripsiyonunu yapabilir.

Ardından araç, toplantıyı özetler, katılımcılar için eylem öğeleri oluşturur ve bir sonraki toplantının gündemini ayarlar.

Burada listelenen diğer araçlar kadar özelliklerle dolu olmasa da, bireyler ve küçük takımlar için yine de kullanışlıdır. Toplantınızın katılım analizlerini öğrenebilirsiniz – bu, çok az toplantı aracının sunduğu bir özelliktir.

Tactiq'in en iyi özellikleri

Kapalı altyazılar, zaman damgaları ve konuşmacı tanımlama özelliklerine sahip gerçek zamanlı transkripsiyon notları

Toplantı sırasında Google Dokümanlar'a aktarılan transkriptler

Tactiq sınırlamaları

Ses kayıtları için depolama alanı gerekmez

Sınırlı video kayıt fonksiyonu

Sınırlı AI yetenekleri

Tactiq fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro: 8 $'dan başlayan fiyatlarla

Tactiq puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra : Yeterli yorum yok

Product Hunt: 4,9/5 (60'tan fazla yorum)

8. Rev

via Rev

Rev, bir toplantı asistanı olmakla sınırlı değildir: Rev, uzman transkripsiyoncular ve kurumsal kullanıma hazır API'ler aracılığıyla ses-metin transkripsiyon hizmetleri sunar.

Rev, günlük toplantı transkripsiyonu için pahalı veya pratik olmayabilir, ancak hizmet çeşitli sektörler ve lehçeler için mükemmeldir. Ancak Rev, gerçek zamanlı transkripsiyon veya toplantı özetleri ve entegrasyonlar gibi kolaylıklar sunmaz.

En iyi özellikler

Gelişmiş konuşma tanıma ve transkripsiyon ile son derece doğru sonuçlar sunar

Mobil cihazlarda çalışır

Rev sınırlamaları

Gerçek zamanlı transkripsiyon veya toplantı özetleri sunmaz

Kullanıcı başına değil, dakika başına ücretlendirme (toplantı sayısı arttıkça fiyatlar yükseldiği için ölçeklendirilmesi zor)

Özet, gündem veya entegrasyon gibi toplantı asistanı özellikleri yoktur

Rev fiyatlandırma

Otomatik Transkripsiyon: Dakikası 0,25 dolar

Değerlendirme ve yorumları inceleyin

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (45+ yorum)

9. Trint

via Trint

Trint, yapay zeka kullanarak video ve ses dosyalarındaki konuşmaları doğru metin transkripsiyonlarına dönüştürür. Trint ile metinleri 30'dan fazla dile transkripsiyonlayabilir, ardından transkripsiyonlanmış dosyaları kullanıcılar arasında işbirliği, düzenleme ve paylaşım yapabilirsiniz.

Trint, gerçek zamanlı toplantı kaydı veya toplantı asistanı özellikleri sunmasa da, yetkin AI modeli metinleri yüksek doğrulukla çevirebilir. Hizmet, mobil uygulama olarak da mevcuttur.

Trint, Otter.ai'nin bir alternatifi olmasa da, bu yazılımı çeşitli video ve ses dosyalarından makine tarafından transkripsiyonlanmış metinler yazmak için kullanabilirsiniz.

Trint'in en iyi özellikleri

Çeşitli video ve ses biçimlerinde web tabanlı otomatik transkripsiyon

Transkripsiyonun yanı sıra 30'dan fazla dilde çeviri

Trint sınırlamaları

Gerçek zamanlı toplantı kaydetme veya transkripsiyon fonksiyonu yoktur

Konuşmacı tanımlama veya etiketleme özellikleri yoktur

Trint fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 48 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 60 $

Trint puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 3,9/5 (17 yorum)

10. Vowel

vowel aracılığıyla

Yapay zeka destekli bir video konferans aracı olan Vowel, toplantılar düzenlemenizi, konuşmaları transkripsiyonlayıp kaydetmenizi ve ardından transkripsiyonu kısa özetlere dönüştürmenizi sağlar. Vowel ile ayrıca işbirliği içinde bir gündem oluşturabilir ve toplantı notlarını düzenleyebilirsiniz.

Uçtan uca bir video konferans aracı (*Zoom'a benzer) olan Vowel, işbirliğine dayalı bir çalışma alanına ihtiyaç duyduğunuzda parlar.

Ürün ve mühendislik takımları ile uzaktan çalışan girişimler tarafından sevilen Vowel, birden fazla küçük işbirliği aracının yerini alabilir ve iş akışınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.

Vowel'un en iyi özellikleri

Planlama, konferans, kayıt, not alma ve işbirliği özellikleri sunan eksiksiz bir toplantı çözümü

AI tarafından oluşturulan toplantı özetlerini ve eylem noktalarını saklar ve paylaşır

Uygulama gerektirmez – çoğu tarayıcıda mükemmel şekilde çalışır

Sesli harf sınırlamaları

Transkripsiyon hizmeti, ücretsiz planda sınırlı entegrasyonlara ve özelliklere sahiptir

Rakip video konferans araçlarına göre daha az özellik ve daha pahalı

Vowel fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro: Host başına aylık 16,50 $

Vowel puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

11. Microsoft Teams

Microsoft Teams'de sohbetler

Microsoft Teams, işbirliğine dayalı çalışma alanlarının eş anlamlısıdır. Skype for Business'ın yerini alan Teams, sağlam bir toplantı, sohbet ve not alma platformu sunar ve bir uygulama olarak tüm cihazlarda (Microsoft, Android, iOS ve diğerleri) kullanılabilir.

Otter AI'nın bir alternatifi olmasa da, Teams güvenli bir çalışma alanı içinde hızlı bir şekilde işbirliği yapmanıza ve kaynakları paylaşmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca toplantılar sırasında ses ve video kaydı yapabilir, özetler oluşturabilir ve gündemler oluşturabilirsiniz. Ve evet, Mac'te ekran kaydı da sunuyor.

Profesyonel ipucu: Microsoft Teams'i AI destekli ClickUp Çalışma Alanınıza bağlayın! Hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Kolaylaştırılmış bir iş akışı için çoklu proje yönetimi araçları ve entegrasyonlar

Çoğu proje yönetimi ve işbirliği platformundan daha ucuz

Microsoft Teams sınırlamaları

Sınırlı transkripsiyon ve çeviri yetenekleri

AI destekli özetleyiciler veya not alıcılar yok

Microsoft Teams fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 4,80 $

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9000+ yorum)

ClickUp – Eksiksiz Çözüm

Transkripsiyonlar, kayıtlar ve notlar, her konuşmanın kaydedilmesini ve ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olmanızı sağlar. Anahtar, bu bilgilerin farklı araçlar ve süreçler arasında nasıl aktarıldığında yatmaktadır.

Bu, işiniz için entegre bir deneyim oluşturmayı çok önemli hale getirir. Aksi takdirde, içgörüler yerine sadece silolar ve çok fazla gürültü yaratırsınız.

ClickUp gibi entegre bir platform, herkesin aradığı işbirliğine dayalı çalışma alanı için eksiksiz bir çözümdür.