2025'in Uzaktan Toplantılar için En İyi 10 Ekran Paylaşım Yazılımı

Hepimiz uzaktan çalışmanın artık hayatımızın bir parçası olduğunu biliyoruz. Ancak bu, müşterileriniz ve iş arkadaşlarınızla yaptığınız toplantıların video görüşmelerinde takılma, ekranın donması ve slaytların pikselleşmesi nedeniyle olumsuz etkilenmesi için bir neden değildir.

Teknoloji şirketleri uzaktan çalışmaya yönelik desteklerini sürekli olarak geliştirirken, artık iş arkadaşlarınızı ve müşterilerinizi kristal netliğinde ekranlar ve daha yakın, kesintisiz işbirliği ile şaşırtmanın zamanı geldi. Uzaktan toplantı deneyiminizi yükseltmeye hazır olun!

Her biri sorunsuz bağlantılar ve verimli işbirliği araçları vaat eden birçok ekran paylaşım yazılımı seçeneği varken, nereden başlayacaksınız?

Dijital dünyayı tarayarak 2024'ün en iyi 10 uzaktan toplantı ekran paylaşım yazılımını sizler için seçtik. Ücretsiz yazılımdan zengin özelliklere sahip araçlara kadar herkes için bir seçenek var.

Ekran Paylaşım Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Gecikme şüphesiz en büyük düşmandır, ancak bir ekran paylaşım aracını sevimli kılan nedir? En yoğun sunumları bile sorunsuzca gerçekleştirebilecek, yıldırım hızında bağlantılara sahip araçlar arıyoruz.

İşte özet bilgi:

Kristal netlik: Sunumlar parlamayı hak eder! Görsellerinizi net ve fikirlerinizi canlı tutan yüksek kaliteli ekran paylaşımına sahip yazılımları bulun

İşbirliği şampiyonu: Anotasyonlar, dosya paylaşımı ve ortak tarama gibi yerleşik işbirliği araçlarına sahip bir yazılım seçin. Bu, herkesin beyin fırtınası yapıp birlikte yaratıcı fikirler üretebileceği Anotasyonlar, dosya paylaşımı ve ortak tarama gibi yerleşik işbirliği araçlarına sahip bir yazılım seçin. Bu, herkesin beyin fırtınası yapıp birlikte yaratıcı fikirler üretebileceği sanal bir beyaz tahta gibi

Güçlü güvenlik: Yazılımınızın, verilerinizi meraklı gözlerden korumak için şifreleme, parola koruması ve uzaktan erişim denetimleri gibi güçlü güvenlik özelliklerine sahip olduğundan emin olun

Kullanımı kolay: Ekranınızı paylaşmak için BT yardım masasını aramanıza gerek olmamalıdır. Sezgisel ve herkesin saniyeler içinde kullanmaya başlayabileceği bir yazılım arayın

Bütçe dostu: Cüzdanınıza dikkat edin! Ücretsiz planlardan kurumsal düzeyde çözümlere kadar her bütçeye uygun mükemmel ekran paylaşım seçenekleri ve Cüzdanınıza dikkat edin! Ücretsiz planlardan kurumsal düzeyde çözümlere kadar her bütçeye uygun mükemmel ekran paylaşım seçenekleri ve video ekran kayıt uzantıları elde edebilirsiniz. Cüzdanınıza en uygun olanı bulun

Temel özelliklerin ötesinde, video konferans, ekran kayıt seçenekleri, mobil uyumluluk ve AI tabanlı not alma ve özetleme gibi özellikler bulunmaktadır. Bu sıçrama tahtaları, müşterilerinizle ve projelerinizle etkileşimlerinizi ve Level-10 toplantılarınızı bir üst seviyeye taşır!

Kullanabileceğiniz en iyi 10 ekran paylaşım yazılımı ve uygulaması

Teknolojik sorunlara veda edin, sorunsuz işbirliğine merhaba deyin! 2024'ün en iyi 10 ekran paylaşım yazılımını derinlemesine inceleyelim.

1. Screenleap

screenleap aracılığıyla

Screenleap, herhangi bir yazılım yüklemeden ekranınızı veya kameranızı paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca, aracın yerel uygulamalarını kullanarak ekranınızı tablet ve akıllı telefonlarda da paylaşabilirsiniz.

Eşsiz bir özellik ise dikdörtgen modudur. Bu modda, gizli bilgileri gizli tutarak tüm ekranınızı, belirli bir pencereyi veya hatta özel bir dikdörtgeni paylaşabilirsiniz.

Ayrıca, izleyicinin sayfasına logonuzu ve renk şemanızı ekleyerek izleyicilerin şirketinizin markasına maruz kalma oranını artırabilirsiniz.

Screenleap'in en iyi özellikleri

İndirme veya kurulum yapmadan tarayıcınızdan doğrudan ekranınızı paylaşın

İzleyicilerin ekranlarını paylaşmasına izin vererek işbirliğini iki yönlü hale getirin

Paylaşılan ekranlara açıklama ekleyin, dosya paylaşın ve web sitelerini birlikte görüntüleyin

Screenleap sınırlamaları

Çoğu alternatife göre daha yüksek fiyat

Ücretsiz ekran paylaşımı sürümü günde bir saat ile sınırlıdır

Diğer verimlilik araçlarıyla entegrasyon kolay olmayabilir

Screenleap fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 19 ila 49 ABD doları

Screenleap puanları ve yorumları

G2: 4/5 (15+ yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

2. Google Meet (eski adıyla Google Hangouts)

google Meet aracılığıyla

Google Meet, diğer tüm Google araçlarıyla entegrasyonu kolaylaştıran gelişmiş Google Çalışma Alanı'nın bir parçasıdır. Dosyaları doğrudan Google Drive'ınızdan paylaşabilir, Gmail üzerinden toplantı davetleri ve notlar paylaşabilir ve Google takviminizdeki her şeyi senkronize edebilirsiniz.

Resmi bir toplantı aracı olarak popülerliğinin artmasıyla Google, konuşmalarınızın güvenliğini sağlamak için kapsamlı bir yeniden yapılandırma vaat ediyor.

Google Meet'in en iyi özellikleri

Paylaşılan ekranlara açıklama ekleyin, dosyaları paylaşın ve belgeleri gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyin

Ücretsiz sürümde bile 100 kişiye kadar toplantı düzenleyin

Telefonunuzdan veya tabletinizden uzaktan paylaşım yapmanızı sağlayan, cihaz ve kullanıcı dostu platform

Google Meet sınırlamaları

Aynı anda yalnızca bir ekran veya pencere paylaşımına izin vererek çoklu görev yeteneklerinizi sınırlar

Diğer alternatiflere kıyasla daha yüksek CPU ve RAM kullanımı

10'dan fazla katılımcının olduğu görüşmelerde video ve ses kalitesi optimum düzeyde olmayabilir

Google Meet fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Google Çalışma Alanı – İşletmeler için başlangıç paketi: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Google Çalışma Alanı – İş standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Google Çalışma Alanı – Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Google Meet puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

Google Meet alternatiflerini inceleyin!

3. Discord

discord aracılığıyla

Discord, bir ekran paylaşım yazılımından daha fazlasıdır. Bu platform, kitap kulüpleri, dans dersleri, çalışma grupları, arkadaşlar gibi zaman geçirmek istediğiniz her türlü topluluk için sunuculara katılmanıza veya sunucular oluşturmanıza olanak tanır. Sanal bir uzaktan ofis gibidir, ancak daha havalıdır.

Discord'da ekran paylaşımı, topluluk duygusu yaratmanın harika bir yoludur. Kullanıcıların öğrenme videolarını izlemelerine veya uzaktaki projelerde işbirliği yapmalarına olanak tanır.

Discord'un en iyi özellikleri

Takımınız için ses kanalları ve metin sohbetleri ile donatılmış özel sunucular oluşturun

Görevleri otomatikleştirebilen, müzik çalabilen ve hatta sunucunuzu yönetebilen botlarla deneyiminizi özelleştirin

DM'leriniz ve sunucu sohbetleriniz için ayrı Mesajlar ve Sunucular sekmeleriyle konuşmalarınızı verimli bir şekilde düzenleyin

Discord sınırlamaları

Arayüz, bazı Discord alternatiflerine kıyasla resmi sunumlar için biraz rahat gelebilir

Ekran paylaşımı sırasında maksimum izleyici sınırı 50'dir, bu da daha geniş kitleler için bir sınırlama olabilir

Ekran paylaşımı özelliği, oturumları kaydetmek için üçüncü taraf araçlarla entegrasyona izin vermeyebilir

Discord fiyatlandırması

Discord Ücretsiz

Discord Nitro Classic: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Discord Nitro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Discord puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

4. Skype

skype aracılığıyla

Skype, bu alanda en eski rakiplerden biridir ve dünya çapında kullanıcılara tanıdık bir arayüze sahiptir.

Google ve Meet gibi Skype de Office 365 gibi diğer Microsoft ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve dosya paylaşımı ile işbirliğini çocuk oyuncağı haline getirir.

Skype'ın en iyi özellikleri

Daha sonra başvurmak veya eğitim amacıyla ekran paylaşımlarınızı kaydedin. Harika fikirleri kaybolmadan yakalayın

Temel video görüşmeleri, ekran paylaşımı fonksiyonu ve anlık mesajlaşma özellikleri tamamen ücretsizdir

Kolay gezinilebilen ekran paylaşım özelliği, aramalar ve toplantılar sırasında işleri kolaylaştırır

Skype sınırlamaları

ClickUp ve Slack gibi diğer verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmuyor

Sık sık gecikmeler yaşanabilir, bu da uzaktan ekran paylaşım sürecini bozabilir ve toplantılarınızı kesintiye uğratabilir

Uçtan uca şifreleme özelliği yoktur, bu da potansiyel gizlilik sorunları yaratır

Skype fiyatlandırması

Skype'tan Skype'a: Ücretsiz

Skype'tan telefona: Sınırsız ABD+Kanada: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Skype'tan telefona: Sınırsız Kuzey Amerika: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Skype'tan telefona: Sınırsız Dünya planları: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Skype puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

5. Zoom

zoom aracılığıyla

COVID-19 salgını sırasında Zoom, uzaktan çalışanlar, uzaktan eğitim ve hatta çevrimiçi eğlence etkinlikleri için yaygın olarak kullanılan önemli bir sosyal bağlantı aracı olarak ortaya çıktı.

Zoom'un yeni Immersive View özelliği, katılımcıların tutarlı bir sanal ortamda bir araya gelmeleri için eğlenceli bir yoldur. Ayrıca, verimliliği artırmak, takım etkinliğini iyileştirmek ve becerilerinizi geliştirmek için entegre bir AI motoru vaat ediyor. AI Companion'ı kullanarak e-postalar ve DM'ler taslaklayabilir, toplantıları özetleyebilir ve daha yaratıcı beyin fırtınası yapabilirsiniz.

Zoom'un en iyi özellikleri

Toplantılar sırasında aynı anda birden fazla ekran paylaşımı

Kullanıcıların ekran paylaşımı sırasında arka planlarını özelleştirmelerine olanak tanıyan sanal arka plan özelliği

Güçlü açıklama ve işbirliği araçları, katılımcıların paylaşılan içerikle gerçek zamanlı olarak etkileşime girmesini sağlar

Zoom sınırlamaları

Ücretsiz planda kayıt, zamanlama ve küçük grup odaları gibi bazı gelişmiş özellikler bulunmamaktadır

Ücretli planlar, özellikle büyük kuruluşlar için pahalı olabilir. Yükseltme yapmadan önce özellikleri bütçenizle karşılaştırın

Mobil ekran paylaşımı, masaüstü deneyimine kıyasla daha az sezgisel olabilir

Zoom fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 21 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (54.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (5.800+ yorum)

Zoom alternatiflerini inceleyin!

6. AnyDesk

anyDesk aracılığıyla

AnyDesk, entegre bir bulut çözümüne sahip bir uzaktan erişim yazılımıdır. Şirketin yerel altyapısını ve hizmetini kullanabilir veya aracı sunucularınıza yükleyerek bağımsız olarak çalışabilirsiniz.

AnyDesk, akıllı telefonlar veya tabletler aracılığıyla cihazlara erişmenize ve bunları kontrol etmenize olanak tanır, bu da onu çapraz uyumlu ve platformdan bağımsız bir seçim haline getirir.

Bir kez erişim isteği gönderin. Diğer kişi oturum davetini kabul ederse, gelen bağlantıyı tekrar kabul etmenize gerek kalmadan cihazınıza uzaktan erişim kurulur.

AnyDesk'in en iyi özellikleri

Askeri düzeyde şifreleme standartları, ekran paylaşımının güvenli ve korumalı olmasını sağlar

Cihazdan bağımsız olarak Windows, Mac, Linux, iOS ve Android dahil çoğu işletim sisteminde sorunsuz bir şekilde çalışır

Grafik tasarım veya video düzenleme gibi zorlu görevler için bile son derece hızlı uzaktan masaüstü kontrolü

AnyDesk sınırlamaları

Uzak ekran paylaşım oturumuyla sınırlıdır ve video veya sesli arama gibi ek özellikler sunmaz

Özel ayar seçeneklerinin sınırlı olması, ekran paylaşım deneyimini kişiselleştirmeyi zorlaştırıyor

Arayüz, diğer kullanıcı dostu ekran paylaşım seçeneklerine kıyasla biraz daha teknik

AnyDesk fiyatlandırması

Tekli: 14,90 $/ay kullanıcı başına

Standart: Kullanıcı başına aylık 29,90 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 79,90 $

Ultimate: Özel fiyatlandırma

AnyDesk puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (950+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1650+ yorum)

7. TeamViewer

teamViewer aracılığıyla

TeamViewer, Windows, Mac, Linux, Android ve iOS dahil olmak üzere çoğu işletim sisteminde çalışır, bu da onu gerçek bir platformdan bağımsız kahraman yapar. Kuruluşunuzdaki tüm cihazları ve makineleri destekler ve cihazınızdan dünya çapındaki müşteri sorunlarını giderir.

TeamViewer, sağlam bir güvenlik mimarisine sahiptir. Bu araç, koşullu erişim, İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) ve SSO ile bağlantılarınızı güvende tutar.

TeamViewer'ın en iyi özellikleri

Oturum kaydetme özelliği ile kullanıcılar, ileride başvurmak üzere uzaktan ekran paylaşım oturumlarını kaydedip kaydedebilir

Markalama seçenekleri, uzaktan masaüstü yazılımı yönetim araçları ve entegrasyonlar ile ekran alanınızı özelleştirin

Cihazların anında uzaktan kontrolünü sağlayarak sorunsuz teknik destek veya işbirliği oturumları sunar

TeamViewer sınırlamaları

Ücretsiz plan, ticari amaçlarla değil, kişisel kullanımla sınırlıdır

Uzak ekran paylaşımı ile sınırlıdır ve video veya sesli arama gibi ek özellikler sunmaz

İşbirliği araçları veya sanal arka planlar gibi özellikler sunmaz

TeamViewer fiyatlandırması

Uzaktan erişim: Kullanıcı başına aylık 24,90 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: 50,90 $/ay kullanıcı başına

Premium: 112,90 $/ay kullanıcı başına

Kurumsal: 229,80 $/ay kullanıcı başına

TeamViewer puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (3.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.300+ yorum)

İlgili: Uzaktan Erişim için En İyi 10 TeamViewer Alternatifi

8. Dialpad

dialpad aracılığıyla

Dialpad, cihazlar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon ile hepsi bir arada müşteri deneyimi çözümü sunan bir iş iletişimi aracı ve verimlilik uygulamasıdır.

Dialpad, Windows ve Mac için masaüstü istemcileri sunarken, uygulamayı yüklemek istemiyorsanız web tarayıcınızda da kullanabilirsiniz. Bu, İnternet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan ve herhangi bir yerden araca erişebileceğiniz anlamına gelir.

Ekran paylaşımı sırasında, sağ üst köşede aktif bir ekran paylaşımı olduğunu belirten bir uyarı görürsünüz. Ardından, Slack benzeri sohbet kanalları ve bir veya daha fazla kişiyle sesli sohbet başlatma özelliği ile daha çok bir takım iletişim merkezi gibi fonksiyon görür.

Dialpad'in en iyi özellikleri

Sesli aramalar, video konferans, mesajlaşma ve uzaktan ekran paylaşımı uygulamasını bir araya getirir

Not alma, arama özetleri ve hatta transkripsiyonlara yardımcı olan yerleşik AI asistanı, işbirliğini çocuk oyuncağı haline getirir

Şifreleme ve özelleştirilebilir veri saklama politikaları dahil olmak üzere sağlam güvenlik özellikleri, gizlilik ve veri güvenliği düzenlemelerine uyumunuzu sağlar

Dialpad sınırlamaları

Daha basit ekran paylaşım araçlarına kıyasla daha zor bir öğrenme süreci gerektirebilir

Öncelikle iş iletişimi odaklı olduğundan, ekran paylaşım özellikleri özel bir ekran paylaşım yazılımına göre daha az özelleştirilebilir olabilir

Entegrasyonlar bazı rakipler kadar kapsamlı olmayabilir

AI Toplantıları için Dialpad fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Dialpad puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

9. Webex Uygulaması

webex aracılığıyla

Cisco'nun Webex'i, mevcut web konferans platformunun ve takım işbirliği uygulamasının özelliklerini merkezileştiren bir video konferans ve işbirliği paketidir.

Bu bulut tabanlı platform, çevrimiçi toplantılar, takım mesajlaşması ve dosya paylaşımına olanak tanır ve KOBİ'ler için küçük grup işbirliğini ve büyük işletmeler için büyük grup toplantılarını kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.

Masaüstü veya mobil uygulama kullanarak video toplantılarına ve konferanslara katılabilirsiniz. Web sürümü de mevcuttur, ancak daha az özelliğe sahiptir.

Webex Uygulamasının en iyi özellikleri

250 katılımcıya kadar video toplantıları (ücretli planlar)

Video toplantılarını transkribe etmek, notlar almak ve hatta hatırlatıcılar ayarlamak için özel AI Asistanı

Uzak paylaşımlı ekranlarda açıklama ekleme, dosya paylaşımı ve belgeleri gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme olanağı sunar

Webex Uygulamasının sınırları

Ücretsiz plan yalnızca 1'e 1 video toplantılara izin verir ve kayıt ve açıklama gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur

Zengin özelliklere sahip arayüz, daha basit ekran paylaşım araçlarına kıyasla öğrenme eğrisi daha dik olabilir

Beyaz tahta görünürlüğünü veya küçük grup oturumları sırasında paylaşımı desteklemez

Webex Uygulama fiyatlandırması

Webex Ücretsiz: Ücretsiz

Webex Meet: Kullanıcı başına aylık 14,50 $

Webex Suite: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma

Webex Uygulama derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (6.200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (6.800+ yorum)

10. CoScreen

coScreen aracılığıyla

CoScreen, birden fazla kullanıcının birbirlerinin ekranlarını aynı anda paylaşmasına ve etkileşime girmesine olanak tanır — Zoom'dan çok daha hızlıdır.

CoScreen'in paylaşılan terminali, neredeyse sıfır gecikmeyle komutları çalıştırmanıza, hata ayıklamanıza ve kod yazmanıza olanak tanır.

CoScreen, çoğu Entegre Geliştirme Ortamıyla (IDE) sorunsuz bir şekilde entegre olarak gerçek zamanlı kod işbirliği ve düzenleme olanağı sağladığından, özellikle geliştiriciler için son derece kullanışlıdır. Hata ayıklama veya ortak kodlama projelerinde büyük bir kolaylık sağlar.

CoScreen'in en iyi özellikleri

Pencereleri veya uygulama ekranlarını CoScreen penceresine sürükleyip bırakarak paylaşın. Toplantının heyecanlı anlarında zaman kaybetmeyin

Güvenli bir ortamda meslektaşlarınızla iletişim kurun. Uçtan uca şifreleme ile CoScreen, verilerinizin ve fikri mülkiyetinizin aktarım sırasında güvende kalmasını sağlar

Farklı işletim sistemlerini kullanarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın — Mac, Windows veya Linux sistemlerinde çalışıyor olun, CoScreen sizin için ideal çözümdür

CoScreen sınırlamaları

Etkileşimli, zengin özelliklere sahip arayüz, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

Gelişmiş özellikler ve eşzamanlı ekran paylaşımı sistem kaynaklarını zorlayabilir ve eski donanımlarda performans düşüşü yaşanabilir

CoScreen ücretsiz bir plan sunsa da, özellikler ve kullanım açısından sınırlamaları vardır ve çoğu işletme, bu hizmetten değer elde etmek için yükseltme yapması gerekebilir

CoScreen fiyatlandırması

CoScreen Standard: Ücretsiz

CoScreen Enterprise: Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

CoScreen puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

ClickUp, bir ekran paylaşım aracından daha fazlasıdır; mevcut ekran paylaşım yazılımınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan ve uzaktan video toplantılarınızı daha üst bir seviyeye taşıyan bir işbirliği merkezidir.

Çevrimiçi işbirliğini iyileştirmek ve verimliliği artırmak için kapsamlı bir AI destekli özellikler seti sunar.

Verimlilik paketi, iletişimi devrim niteliğinde değiştirir ve takım işbirliğini teşvik eder. Uzak ekran paylaşımı, ekran kaydetme, not alma ve toplantıları özetleme gibi özellikler buzdağının sadece görünen kısmıdır.

Klip ile Kayda Başlayın ClickUp Clips ile takım iletişiminizi geliştirin, eşzamansız işbirliği için ayrıntılı video mesajları gönderin

ClickUp, platformunda doğrudan ekran paylaşımı sunmasa da Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi popüler araçlarla entegre olabilir.

ClickUp içinde işbirliğine dayalı belgeler oluşturun ve toplantılar sırasında ekranınızı doğrudan platformdan sorunsuz bir şekilde paylaşın. ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak beyin fırtınası yapın ve gerçek zamanlı açıklamalarla görsel olarak işbirliği yapın. Takımlar arasında işbirliği yaparken bile proje planlama becerilerinizi geliştirmek için çeşitli beyaz tahta şablonları ve proje iletişim planı şablonları kullanabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Clip ile ekran paylaşımınızın anahtar anlarını yakalayın. Belirli pencereleri kaydedin, sesli anlatım ekleyin ve kolay uzaktan erişim ve referans için klipleri doğrudan platformdan paylaşın.

Kayıtlarınızı ClickUp Clip ile kaydedin ve herkese açık bir bağlantı ile istediğiniz kişiye gönderin

Son olarak, ağır işleri yapmak için ClickUp Brain var! ClickUp, toplantılarınızı otomatik olarak transkribe eder ve anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgulayan akıllı özetler oluşturur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI transkripsiyon ve not oluşturma gibi otomatik özelliklerle zaman ve çaba tasarrufu sağlayın

ClickUp Brain özetlerini ve notlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve bunları takım üyelerine atayarak herkesin bir sonraki adımlarını bilmesini sağlayın

Tüm ekran kayıtlarınızı, notlarınızı ve toplantı özetlerinizi ClickUp içinde tek bir merkezi konumda saklayın; artık farklı araçlarda veya e-postalarda arama yapmanıza gerek yok

ClickUp sınırlamaları

Güçlü raporlama özellikleri, daha üst düzey planlar gerektirir ve ücretsiz kullanıcılar için veri içgörülerini sınırlar

Mobil uygulamadaki bazı özellikler masaüstü deneyimine kıyasla sınırlı hissedilebilir

ClickUp'ın sayısız verimlilik artırıcı özelliğini ustalaşmak, yeni başlayanlar için bir öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp + Ekran Paylaşımı: Uzaktan Toplantılar için Rüya Takım

ClickUp'ın proje yönetimi becerilerini seçtiğiniz ekran paylaşım yazılımıyla birleştirerek, uzaktan toplantılar için sorunsuz ve verimli bir iş akışı oluşturabilirsiniz. Herkesin katılımını, bilgilendirilmesini ve üretkenliğini sağlayın.

Unutmayın, en iyi araçlar sorunları çözmenin ötesine geçer; yeni olasılıkların kapılarını açar. Benzer şekilde, yapay zeka destekli işbirliğini benimseyerek, sadece bir ekran paylaşım çözümüne sahip olmazsınız. Artık yeni bir ekip çalışması, verimlilik ve yaratıcı potansiyel düzeyine ulaşabilirsiniz. Olasılıkları keşfetmek için bugün ClickUp'a kaydolun!