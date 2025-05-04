2025'in En İyi 11 Google Meet Alternatifi

Herkes, kolay ekran paylaşımı, gecikme yok, zaman sınırı yok ve ara sıra eğlenceli arka planlar ve filtreler sunan bir video konferans platformunu takdir eder.

Bu açıdan Google Meet, akla gelen ilk araçlardan biridir.

Ancak, özellikle beyaz tahta ve esnek görünüm seçenekleri gibi gelişmiş özelliklere olan talebin artmasıyla birlikte, mükemmel olmaktan uzaktır. Bir iletişim aracında bu özellikler, özellikle uzaktan çalışan takımların norm haline gelmesiyle birlikte vazgeçilmez hale gelmiştir.

Öyleyse, daha fazla vakit kaybetmeden, çevrimiçi toplantılarınızı bir üst seviyeye taşıyabilecek en iyi 11 Google Meet alternatifini keşfedelim!

⏰ 60 saniyelik özet Farklı iş iletişimi ve işbirliği ihtiyaçlarına uygun 11 en iyi Google Meet alternatifinin kısa bir özetini burada bulabilirsiniz: Video Konferans Aracı Temel Özellikler En İyisi ClickUp AI destekli toplantı yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği, görev entegrasyonları, ekran kaydetme ve yerleşik proje yönetimi Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler, kurumsal şirketler Zoom Büyük ölçekli toplantılar, yüksek kaliteli video ve ses, ekran paylaşımı, toplantı kaydı ve takım sohbeti İşletmeler, eğitimciler, uzaktan çalışan takımlar Microsoft Teams Outlook entegrasyonu, kanal tabanlı işbirliği, yerleşik toplantı notları ve güvenilir güvenlik özellikleri İşletmeler, kurumsal müşteriler, Microsoft 365 kullanıcıları Skype Ücretsiz video ve sesli aramalar, ekran paylaşımı, HD video kalitesi ve anlık mesajlaşma Kişisel kullanım, küçük işletmeler, uzaktaki takımlar Slack Huddles Hızlı sesli konuşmalar, ekran paylaşımı, emoji tepkileri ve otomatik kaydedilen mesajlar Uzaktaki takımlar, yeni kurulan şirketler, gayri resmi iş iletişimi Whereby Tarayıcı tabanlı, indirme gerektirmez, gizlilik odaklı, özelleştirilebilir markalama ve kolay toplantı bağlantıları Serbest çalışanlar, danışmanlar, küçük işletmeler Zoho Meeting Güvenli video konferans, web semineri barındırma, uzaktan erişim ve güçlü moderatör kontrolleri Küçük işletmeler, kurumsal müşteriler, web semineri düzenleyicileri GoTo Meeting Bulut kaydetme, canlı sohbet, ekran paylaşımı ve gelişmiş yönetici denetimleri Profesyonel takımlar, kurumsal müşteriler, müşteri iletişimi Jitsi Açık kaynak, hesap gerekmez, uçtan uca şifreleme ve canlı yayın Startup'lar, küçük işletmeler, gizlilik odaklı kullanıcılar Cisco Webex AI destekli toplantı özellikleri, gürültü engelleme, gerçek zamanlı çeviriler ve sinematik toplantılar Kurumsal, hassas verileri işleyen işletmeler Discord Topluluk tabanlı video konferans, canlı yayın, sunucu tabanlı işbirliği ve özel botlar Çevrimiçi topluluklar, oyun takımları, gündelik iş toplantıları

Google Meet Sınırlamaları

Google Meet, şüphesiz bir video konferans gücü olmuştur ve uzaktan çalışmayı ve çevrimiçi toplantıları daha sorunsuz hale getirmiştir. Ancak dürüst olalım, mükemmel değildir.

📌 Google Meet'i tercih ettiğiniz video konferans çözümü haline getirmeden önce bilmeniz gereken bazı anahtar sınırlamalar şunlardır:

Ekran paylaşımı kısıtlamaları: Paylaşımı aynı anda bir ekrana sınırlayarak video toplantıları sırasında çoklu görev yapmayı zorlaştırır

Sunum sorunları: PowerPoint ve Keynote slaytlarını düzgün yüklemekte zorluk çeker, genellikle toplantı katılımcılarına boş bir ekran gösterir

Özellik sınırlamaları: Yerleşik bekleme odaları ve beyaz tahtalar bulunmadığından, gerçek zamanlı işbirliği için ek araçlar gerekir

Üçüncü taraf kısıtlamaları: Harici birlikte çalışabilirlik hizmetlerini bloke ederek bazı kullanıcıların sorunsuz erişimini engeller

Katılımcı görüntüleme sınırları: Döşeme görünümünde yalnızca 16 katılımcı görüntülenir, bu da büyük video görüşmelerinin yönetilmesini zorlaştırır

Harici kullanıcı kısıtlamaları: Toplantı sahibi tarafından manuel olarak onaylanmadıkça, etki alanı dışındaki kullanıcıların katılmasını engeller

Tarayıcı donma sorunları: Ekran paylaşımı sırasında tarayıcının çökmesine neden olur ve kullanıcıların toplantıları yeniden başlatmasını gerektirir

Arama bağlantısı kararsızlığı: 8 saate kadar aramaları desteklemesine rağmen, arama bağlantıları beklenmedik bir şekilde sonlandırılıyor

📚 Okumaya değer: AI ile toplantılarınızı nasıl güçlendirebilirsiniz? Verimliliği ve üretkenliği artırmak için Toplantılar ve Toplantı Asistanları için En İyi 10 AI Aracını keşfedin

Kullanabileceğiniz En İyi Google Meet Alternatifleri

Google Meet güvenli video konferans sağlarken, sınırlamaları gerçek zamanlı işbirliğini ve iş iletişimini etkileyebilir.

Sizin ve takımınız için daha uygun olabilecek Google Meet alternatiflerini keşfedin.

1. ClickUp (En iyi yerleşik proje yönetimi ve işbirliği aracı)

ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın

Araştırmalar, çalışanların zamanlarının yaklaşık %60'ını dosya aramak, görevleri takip etmek ve uygulamalar arasında geçiş yapmakla geçirdiğini gösteriyor. İronik olarak, verimliliği artırmak için tasarlanan işbirliği uygulamaları ve araçları genellikle daha fazla kaos yaratıyor. Verimsiz toplantıların iş yerinde verimliliği en çok düşüren faktör olarak gösterilmesi şaşırtıcı değil .

Bu sorun, proje yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği ve görev izlemeyi bir araya getiren ve tümü AI ile desteklenen iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp tarafından çözülmüştür.

ClickUp Toplantıları

ClickUp Meetings, toplantılarınızı, görevlerinizi ve işbirliğinizi düzenli tutmak için tasarlanmış, tamamen entegre bir çalışma alanıdır. 📋 Notlar alın, gündemi yönetin ve takımınızın sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayan eylem öğelerini tek bir yerden ayarlayın.

Takım üyelerine yorumlar atayın ve ClickUp Toplantıları ile hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için otomatik olarak görevler oluşturun

Bu kullanışlı özellik, ClickUp'ın Takvim görünümü, ClickUp Görevleri, Klasörler ve Listeler ile entegre olarak video konferansları basitleştirir, böylece her toplantı yapılandırılmış ve kolayca erişilebilir kalır.

ClickUp Takvim'i kullanarak tüm toplantılarınızı tek bir yerden oluşturun, görüntüleyin ve yönetin. İki yönlü güncellemeler için Google Takvim ile senkronizasyon sağlayarak toplantılarınızın her zaman güncel olmasını sağlayın. Daha iyi görünürlük ve işbirliği için paylaşılan Google Takvimleri ClickUp Takviminize yerleştirin.

ClickUp Sohbet ve SyncUps

İşten ayrı olarak bulunan geleneksel mesajlaşma uygulamalarının aksine, ClickUp Sohbet her tartışmayı ilgili görevler, projeler ve belgelerle doğrudan bağlantılı tutar. Bu, uygulamalar arasında geçiş yapmaya veya önemli güncellemeleri kaçırmaya son vermeniz anlamına gelir.

Takımınızla hızlı bir kontrol yapmanız mı gerekiyor? ClickUp'ın SyncUps özelliği, ClickUp Sohbeti içinde ekran paylaşımı, gerçek zamanlı tartışmalar ve doğrudan proje işbirliği sağlar. Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok, her şey görevleriniz ve belgelerinizle senkronize olarak orada. 📊

ClickUp SyncUps ile işinizle ilgili tüm iletişim, işbirliği ve organizasyonunuzu sorunsuz bir şekilde senkronize edin

Lids'te Mağaza Planlama Proje Yöneticisi Molly Quella'nın dediği gibi:

ClickUp'tan önce, çok fazla e-posta alışverişi yapıyoruz, çok fazla toplantı yapıyoruz ve takımlar arasında tutarlı bir iş yapma yöntemimiz yoktu.

ClickUp'tan önce, çok fazla e-posta alışverişi yapıyoruz, çok fazla toplantı yapıyoruz ve takımlar arasında tutarlı bir iş yapma yöntemimiz yoktu.

ClickUp'ın AI Notetaker ve ClickUp Clips

Toplantıya 10 dakika geç mi katıldınız ve neler olup bittiğinden haberiniz yok mu? Endişelenmeyin, ClickUp'ın AI Notetaker sizin arkanızda . ClickUp'ın AI Notetaker, tartışmaları otomatik olarak özetler, toplantıları yazıya döker ve eylem öğelerini vurgular.

Hatta ClickUp Görevleri aracılığıyla toplantı tutanaklarından görevler oluşturabilirsiniz. Örneğin, takımınız yeni bir kampanya başlatmayı tartıştıysa, bunları manuel olarak yazmadan anında takip eylemleri atayabilirsiniz.

Peki, toplantıya katılmanız gerekmeyen ancak yine de paylaşmanız gereken önemli bir şey olduğunda ne yapacaksınız? ClickUp Clips ile, tam kapsamlı bir toplantıya gerek kalmadan hızlı güncellemeler sağlayan kısa form videolar oluşturabilirsiniz. 🔗

Anahtar noktaları gözden geçirmek veya kaçırdığınız bir tartışmayı yakalamak için ClickUp Clips ile ekranınızı, toplantılarınızı ve iş akışlarınızı kaydederek anında takımınızla paylaşabilirsiniz. Artık uzun açıklamalar yazmanıza gerek yok — kaydet düğmesine basın, ekranınızı yakalayın ve Clip'i doğrudan Görevler, Belgeler veya Sohbet'e ekleyerek sorunsuz bir işbirliği sağlayın.

ClickUp Clips ile kaçırdığınız toplantıları yakalayın, toplantı notlarını özetleyin ve daha fazlasını sorunsuzca yapın

ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Belgeleri

Fikirler harikadır, ama organize fikirler? İşte sihir burada başlar! Gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırmak istiyorsanız, ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Belgeler oyunun kurallarını değiştirir.

ClickUp Beyaz Tahtalar, takımların eskizler çizmesine, yapışkan notlar eklemesine, görevleri yerleştirmesine ve canlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanıyarak beyin fırtınasını eyleme dönüştürür — hepsi tek bir yerde. Artık fikirler kaybolmayacak! Notlarınızı tek bir tıklama ile görevlere dönüştürün ve ilerlemelerini izleyin.

ClickUp Belgeleri, gerçek zamanlı düzenleme, görev ekleme ve anında yorumlama özellikleriyle ekip çalışmasını bir üst seviyeye taşır. Ayrıntılı not alma ve paylaşım için görevlere belge ekleyin.

Ancak, toplantı gündemlerinizi ve görevlerinizi yönetmenize yardımcı olacak basit bir şey arıyorsanız, ClickUp'ın Toplantı Şablonu en iyi seçenektir.

En önemlisi, ClickUp Entegrasyonları Zoom, Slack ve diğer konferans platformları gibi 1000'den fazla araçla entegrasyona izin verir. Bu, tüm toplantılara katılabileceğiniz ve proje güncellemelerini ekstra uğraşmadan senkronize edebileceğiniz anlamına gelir, hem de tüm bunları ClickUp Çalışma Alanı içinde. 🚀

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Proje yönetimi ile doğrudan entegrasyon: Tartışmaları eylem öğelerine dönüştürmek için proje yönetimi ile doğrudan senkronizasyon

Diğer video araçlarıyla entegrasyon: Zoom ve diğer araçlarla entegre ederek ClickUp Görevleri'nden toplantılar başlatın

AI Notetaker: Otomatik özetler, gramer kontrolleri ve eylem öğesi oluşturma

Güçlü ücretsiz plan: ClickUp'ı Google Meet'in ücretsiz sürümüyle birlikte kullanın

Görev Entegrasyonu: Toplantılardan eylem öğelerini belirleyin ve bunlardan atanmış kişilere görevler oluşturun

ClickUp'ın sınırları

ClickUp'ın mobil uygulamasında masaüstü sürümünde bulunan bazı gelişmiş özellikler bulunmayabilir

Kapsamlı bir özellik setine sahiptir ve teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirir

ClickUp'ın fiyatlandırması

ClickUp'ın puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 kullanıcısına göre:

Takımımız, ilk uyguladığımızda öğrenmesi ve kullanmaya başlaması çok kolaydı; her gün kullanıyoruz. Artık her şeyi tek bir yerde tutuyoruz – tüm görevlerimizi ve tüm notlarımızı. Toplantılarda alınan kararları görevlere dönüştürmek çok kolay, bu eskiden çok zordu.

Takımımız, ilk uyguladığımızda çok kolay öğrendi ve kullanmaya başladı; her gün kullanıyoruz. Artık her şeyi tek bir yerde tutuyoruz – tüm görevlerimizi ve notlarımızı. Toplantılarda alınan kararları görevlere dönüştürmek çok kolay, bu eskiden çok zordu.

🔮 Anahtar Bilgi: Uzun toplantı gündemleri ve kaçırılan toplantı tutanaklarını izlemek için daha fazla zaman mı harcıyorsunuz? ClickUp Clips'in toplantılarınızı izleme, takip etme ve gözden geçirmeyi nasıl kolaylaştırdığını öğrenmek için bu kapsamlı adım adım kılavuzu izleyin!

2. Zoom (En iyi büyük ölçekli video konferans ve işbirliği aracı)

Zoom* aracılığıyla

Zoom, kullanıcıların ses, video, sohbet ve telefon aracılığıyla iletişim kurmasını sağlayan bir video konferans platformudur.

Bu popüler platform, yüksek kaliteli video ve ses, ekran paylaşımı, toplantı kaydı ve takım sohbetini destekler. Zoom, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlarda kullanılabilir.

Ayrıca Zoom, Google Çalışma Alanı, Slack ve Miro ile entegre olarak iş iletişimi ve uzaktan işbirliği için yaygın olarak kullanılan bir araç haline gelir.

Zoom'un en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli ses ve video ile büyük toplantıları destekleyin

Sunumlar ve işbirliği için ekran paylaşımını etkinleştirin

İleride başvurmak ve paylaşım için toplantı kaydı sunun

Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçek zamanlı mesajlaşma için takım sohbetine erişin

Google Çalışma Alanı, Slack ve daha fazlası gibi iş araçlarıyla entegre edin

Zoom sınırlamaları

Güçlü internet bağlantıları olsa bile, çok katılımcılı aramalarda ses ve video kalitesi düşebilir

Kaynak yoğun olabilir ve oturum kararlılığını etkileyebilir

Zoom fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 13,33 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 18,32 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (56.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoom hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Zoom, kullanıcıların kullanmaya başlamak için bilgi düzeyini sınırlamayan sezgisel bir arayüze sahiptir. Video görüşmelerin kullanımına aşina olmayan bir iş takımında Zoom, kolay uygulama imkanı sunar.

Zoom, kullanıcıların kullanmaya başlamak için bilgi düzeyini sınırlamayan sezgisel bir arayüze sahiptir. Video görüşmelerin kullanımına aşina olmayan bir iş takımında Zoom, kolay uygulama imkanı sunar.

💡 Profesyonel İpucu: Ne kadar çok, o kadar iyi derler, bu yüzden daha fazla seçenek arıyorsanız, ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel video konferans çözümünü bulmak için 14 En İyi Zoom Alternatifi'ne göz atın!

3. Microsoft Teams (En iyi hepsi bir arada iş yeri iletişimi ve video konferans aracı)

Microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, iş iletişimi, video toplantıları ve dosya paylaşımı için tasarlanmış bulut tabanlı bir işbirliği platformudur.

Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyon sayesinde Teams, gerçek zamanlı video ve sesli aramaları destekleyerek takımların tek bir yerden işbirliği yapmasını, ekran paylaşımını, toplantıları kaydetmesini ve projeleri yönetmesini kolaylaştırır.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Outlook takviminizden doğrudan toplantı planlama ve toplantılara katılma için Outlook ile entegre edin

Konuşmaları proje veya takım bazında düzenli tutmak için destek kanalı konuşmalarını kullanın

Gerçek zamanlı not alma ve işbirliği için yerleşik toplantı notları özelliğini kullanın

Sorunsuz video konferanslar için güvenilir ses ve video kalitesi sunun

Sunum sırasında anahtar konuşmacıları öne çıkarmak için spot ışığı aracını kullanın

Microsoft Teams sınırlamaları

Çoğu plan, toplantı başına en fazla 300 aktif katılımcıya izin verir

Aktif katılımcı sınırını aşan katılımcılar yalnızca izleyebilir, etkileşimde bulunamaz

Sohbetten doğrudan video görüşmesine yalnızca yaklaşık 20 katılımcı aktif olarak katılabilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

Bu Capterra kullanıcısına göre:

Genel olarak, MS Teams, dosya paylaşımı, takvim, planlayıcı vb. özellikleri içeren bir mesajlaşma platformu olarak çok güvenilir bir uygulamadır.

Genel olarak, MS Teams, dosya paylaşımı, takvim, planlayıcı vb. özellikleri içeren bir mesajlaşma platformu olarak çok güvenilir bir uygulamadır.

Ayrıca okuyun: En İyi 8 Microsoft Teams Alternatifi ve Rakibi

4. Skype (Kişisel ve iş kullanımı için en iyi ücretsiz video konferans aracı)

Skype* aracılığıyla

Skype, yıllardır video konferans alanında tanınan bir bulut tabanlı video konferans aracıdır ve milyonlarca kişinin sesli ve görüntülü aramalar, anlık mesajlaşma ve dosya paylaşımı yoluyla bağlantı kurmasını sağlar.

Arkadaşlarınızla sohbet etmek, sanal iş toplantıları düzenlemek veya uzaktaki bir takımla işbirliği yapmak için Skype, ücretsiz, basit ve bilgisayarlar, tabletler ve mobil cihazlardan erişilebilen bir Google Meet alternatifidir.

🌟 İlginç Bilgi: İlk video görüşmesi sandığınızdan çok daha önce gerçekleşti! Video konferans kavramı, AT&T'nin New York Dünya Fuarı'nda "Picturephone"u tanıttığı 1964 yılına kadar uzanır.

Skype'ın en iyi özellikleri

100 katılımcıya kadar ücretsiz video ve sesli aramaları destekleyin

Sorunsuz işbirliği için ekran paylaşımına izin verin

Hızlı ve kolay iletişim için anlık mesajlaşmayı etkinleştirin

Net ve keskin video kalitesi için HD video görüşme sağlayın

Önemli görüşmeleri kaydetmek için arama kaydetme özelliğini ekleyin

Erişilebilirliği artırmak için canlı altyazılar ekleyin

Skype'ın sınırlamaları

Plan sınırları aşıldığında video otomatik olarak yalnızca sese geçer

Cihaz ve sistem gereksinimlerine bağlı olarak grup video görüşmelerinde 100 katılımcı sınırı vardır

Kararlı HD video görüşmesi için güçlü internet bağlantısı gerekir

Skype fiyatlandırması

Ücretsiz

Skype puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Skype hakkında ne diyor?

Bu Capterra kullanıcısına göre:

Son 5 yıldır Skype kullanıyorum, sohbet veya video görüşmeleri yapmak için çok iyi bir uygulama ve kullanımı da kolay. Listemdeki tüm iş arkadaşlarım Skype kullanıyor, böylece kolayca konuşabiliyoruz.

Son 5 yıldır Skype kullanıyorum, sohbet veya video görüşmeleri yapmak için çok iyi bir uygulama ve kullanımı da kolay. Listemdeki tüm iş arkadaşlarım Skype kullanıyor, böylece kolayca konuşabiliyoruz.

💡 Profesyonel İpucu: Geçiş yapmadan önce Microsoft Teams'in artılarını ve eksilerini anlayarak takımınızın verimliliğini en üst düzeye çıkarın!

5. Slack Huddles (Hızlı, gayri resmi takım işbirliği ve beyin fırtınası için en iyisi)

Slack Huddles aracılığıyla

Slack Huddles, Slack çalışma alanınızda spontan tartışmalar, hızlı problem çözme ve gerçek zamanlı işbirliği için tasarlanmış, hafif, ses öncelikli konuşmalardır.

Huddles, işleri rahat tutar ve takımların resmi toplantı kurulumlarına gerek kalmadan konuşmalara girip çıkabilmelerini sağlar. Beyin fırtınası yapmak, hızlı bir soru sormak veya iş akışınızı kesintiye uğratmadan bir sorunu çözmek için mükemmeldir.

Slack Huddles'ın en iyi özellikleri

Ekran paylaşımını etkinleştirerek belgeler ve slaytlar üzerinde zahmetsizce işbirliği yapın

Akışı kesintiye uğratmadan gerçek zamanlı etkileşim için emoji tepkileri ekleyin

Çalışma alanınızı kişiselleştirmek için renkli arka planlar sunun

Konuşmaları daha dinamik hale getirmek için eğlenceli efektler sağlayın

Huddle sırasında paylaşılan bağlantıları ve mesajları kolayca başvurabilmek için kaydedin

Devam eden konuşmayı etkilemeden sorunsuz bir şekilde katılma ve ayrılma imkanı sağlayın

Slack Huddles sınırlamaları

Kayıt veya yapılandırılmış gündem gerektiren resmi toplantılar için ideal değildir

Sadece birkaç katılımcının ses veya ekran paylaşımı yapması gereken büyük toplantılar için uygun olmayabilir

Slack Huddles fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4,38 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack Huddles puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (34.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack Huddles hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Slack, kanalları ve doğrudan mesaj seçeneği ile her şeyi basitleştirir. Tek bir mesajda konu olarak yanıt verebilmeniz ve kişileri VIP olarak atayabilmeniz gerçekten harika. Huddles'ı seviyorum, toplantı oluşturmak, bağlantı paylaşmak vb. gerekmeden biriyle konuşabilmeniz olağanüstü.

Slack, kanalları ve doğrudan mesaj seçeneği ile her şeyi basitleştirir. Tek bir mesajda konu olarak yanıt verebilmeniz ve kişileri VIP olarak atayabilmeniz gerçekten harika. Huddles'ı seviyorum, toplantı oluşturmak, bağlantı paylaşmak vb. gerekmeden biriyle konuşabilmeniz olağanüstü.

📮 ClickUp Insight: Hızlı tempolu işbirliği, organizasyon ve gerçek zamanlı iletişim dünyasında, önemli bilgiler dağınık konuşmalar arasında kolayca kaybolabilir. ClickUp'ın araştırmasına göre, profesyonellerin %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor , ancak mesajlar genellikle çeşitli kanallara, konulara ve doğrudan mesajlara dağılmakta ve önemli ayrıntıların izlenmesini zorlaştırmaktadır. ClickUp Sohbet gibi entegre bir çözümle, konuşmalar projeler ve görevlerle bağlantılı kalır, böylece tartışmaların düzenli, bağlamsal ve gerektiğinde kolayca erişilebilir olmasını sağlar.

6. Whereby (En sorunsuz, tarayıcı tabanlı video toplantı aracı)

Via Whereby

Whereby, indirme veya kurulum gerektirmeden hızlı ve kolay toplantılar için tasarlanmış bir video konferans aracıdır. Gizlilik ve özelleştirilebilir markalamaya odaklanan bu araç, ekstra adımlar olmadan basit bir Google Meet alternatifi isteyenler için ideal bir seçenektir.

Whereby, kullanıcıların tek bir bağlantıyla doğrudan tarayıcılarından video toplantılara katılmalarını sağlar ve basit toplantılar, uzaktan işbirliği ve müşteri aramaları için idealdir

En iyi özellikler

İndirme yapmadan anında aramalara katılın , toplantılara doğrudan tarayıcıdan erişin

Markanızı özelleştirerek toplantı odalarını logolar ve arka planlar ile kişiselleştirin

Video veya ses kayıtlarını saklamayarak gizliliği koruyun

Sorunsuz işbirliği için ekran paylaşımı ve açıklama ekleme özelliğini etkinleştirin

Kolay inceleme ve referans için toplantı kaydı özelliğini sunun

İletişimi geliştirmek için iş araçlarıyla entegre edin

Sınırlamalar

Ücretsiz toplantıları 4 katılımcıyla sınırlar

Ücretsiz toplantıları yaklaşık 30 dakika ile sınırlar

Gelişmiş özellikleri (ayrılabilir odalar ve genişletilmiş kayıt seçenekleri gibi) ücretli planların arkasında kilitler

Whereby fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Whereby puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Whereby hakkında ne diyor?

Bu G2 Kullanıcısına göre:

Whereby'nin en sevdiğim yanı, kullanımının çok kolay olması. Sadece bir bağlantı ile her yerden toplantı düzenleyebilir ve katılabilirsiniz, ayrıca bir uygulama veya yazılıma ihtiyacınız yoktur. Ayrıca mükemmel video kalitesi sunar.

Whereby'nin en sevdiğim yanı, kullanımının ne kadar kolay olması. Sadece bir bağlantı ile her yerden toplantı düzenleyebilir ve katılabilirsiniz, ayrıca bir uygulama veya yazılıma ihtiyacınız yoktur. Ayrıca mükemmel video kalitesi sunar.

💡 Profesyonel İpucu: Doğru araç, toplantı verimliliğinizi artırabilir veya azaltabilir, bu nedenle sizin için test ettiğimiz en iyi 10 toplantı tutanak ve not yazma yazılımını burada bulabilirsiniz, böylece siz denemek zorunda kalmazsınız!

7. Zoho Meeting (En güvenli ve zengin özelliklere sahip iş video konferans aracı)

Zoho Meeting aracılığıyla

Zoho Meeting, web seminerleri, sanal toplantılar ve ürün demoları için oluşturulmuş bir video konferans ve sanal toplantı platformudur .

Ayrıca, moderatör kontrolleri, uzaktan erişim ve sorunsuz entegrasyonlar gibi özellikleriyle Zoho Meeting, sektörler arası profesyonel iletişim için çok yararlıdır.

Zoho Meeting'in en iyi özellikleri

Aynı anda 50 aktif video akışı ile 250 katılımcıya kadar görüntüleyin

Güvenli toplantılar için DTLS-SRTP şifreleme ile ses ve video akışlarını şifreleyin

Toplantılar sırasında fikirlerinizi not almak için işbirliğine dayalı bir beyaz tahta kullanın

Sorunları sorunsuz bir şekilde gidermek için uzaktan erişim sağlayın

Tartışmaları verimli bir şekilde yönetmek için güçlü moderatör denetimlerine erişin

İş iletişiminizi kolaylaştırmak için birden fazla platformla entegre edin

Gerçek zamanlı etkileşim için toplantı içi sohbeti dahil edin

Zoho Meeting sınırlamaları

Ücretsiz planda toplantı kayıtlarına izin vermez

Toplantıları ve web seminerlerini kaydetmek için ücretli abonelik gerekir

Ücretsiz toplantıları 100 katılımcıyla sınırlar

Zoho Meeting fiyatlandırması

Standart Toplantı: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları

Profesyonel Toplantı: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Standart Web Semineri: Kullanıcı başına aylık 9 $

Profesyonel Web Semineri: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise Webinar: Kullanıcı başına aylık 79 ABD doları

Zoho Meeting puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Meeting hakkında ne diyor?

Bu Capterra kullanıcısına göre:

Toplantı çok iyi geçti, video ve ses kalitesi çok netti ve konuşmalar mükemmel bir şekilde kaydedildi! Bu, toplantıdan sonra notlarımı düzenlememe ve müşterilerime daha özel hizmet sunmama gerçekten yardımcı oldu.

Toplantı çok iyi geçti, video ve ses kalitesi çok iyiydi ve konuşmalar mükemmel bir şekilde kaydedildi! Bu, toplantıdan sonra notlarımı düzenlememe ve müşterilerime daha özel hizmet sunmama çok yardımcı oldu.

🔮 Anahtar Bilgiler: Microsoft Teams ve Zoom arasında seçim mi yapıyorsunuz? Özelliklerini, entegrasyonlarını ve kullanılabilirliklerini karşılaştırarak takımınız için en uygun olanı bulun!

8. GoTo Meeting (En iyi profesyonel düzeyde çevrimiçi toplantı ve uzaktan işbirliği aracı)

GoTo Meeting aracılığıyla

GoTo Meeting, iş toplantıları, takım işbirliği ve müşteri iletişimi için tasarlanmış bir çevrimiçi toplantı aracıdır.

Tarayıcı tabanlı arayüzü, bulut kaydı ve güçlü güvenlik özellikleriyle GoTo Meeting, cihazlar arasında sorunsuz çevrimiçi işbirliği için tasarlanmıştır.

GoTo Meeting'in en iyi özellikleri

Geçmiş toplantılara kolay erişim için sınırsız bulut kaydı sunun

Sunumlar ve uzaktan işbirliği için ekran paylaşımını destekleyin

Toplantılar sırasında mesajlaşma için canlı sohbet özelliğini ekleyin

İndirmeye gerek olmadan doğrudan tarayıcıda çalıştırın

Toplantılarınızı güvenli hale getirmek için parola koruması sağlayın

Daha iyi iş akışı yönetimi için Outlook, Slack ve Salesforce ile entegre edin

GoTo Meeting sınırlamaları

Katılımcı sınırı, abonelik planına göre değişir

Web semineri barındırma gibi gelişmiş özellikler için ayrı bir plan gerekir

Sorunsuz video ve ses kalitesi için sabit internet bağlantısı gerekir

GoTo Meeting fiyatlandırması

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GoTo Meeting puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

9. Jitsi (En iyi ücretsiz açık kaynaklı video konferans aracı)

Jitsi aracılığıyla

Jitsi, hesap veya yazılım indirmeye gerek olmadan takım toplantıları, web seminerleri, ürün demoları ve iş görüşmeleri yapmanızı sağlayan ücretsiz, açık kaynaklı bir video konferans platformudur.

Bu araç doğrudan tarayıcıda çalışır ve tamamen özelleştirilebilir, bu da onu hareket halindeyken esneklik, gizlilik ve ölçeklenebilirlik isteyenler için harika bir Google Meet alternatifi haline getirir.

Jitsi'nin en iyi özellikleri

Tarayıcıdan anında toplantılara katılın , indirme gerekmez

Güvenli iletişim için uçtan uca şifreleme sağlayın

Sorunsuz video toplantıları için yüksek kaliteli ses ve video sunun

Sunumlar ve belge işbirliği için ekran paylaşımını destekleyin

YouTube gibi platformlara doğrudan kayıt ve canlı yayın imkanı sunun

Video konferans çözümlerini kendi sunucularında barındırmak isteyen işletmeler için özelleştirme ve ölçeklenebilirlik imkanı sunun

Jitsi sınırlamaları

Büyük ölçekli toplantılarda zorluklar — küçük ve orta ölçekli toplantılar için en uygun seçenek

Ağ bant genişliğine bağlıdır; uzun toplantılarda veya çok sayıda katılımcı olduğunda performans düşebilir

35'ten fazla katılımcı bir görüşmeye katıldığında video gecikmesi ve bağlantı kesintileri yaşanabilir

Jitsi fiyatlandırması

Ücretsiz

Jitsi puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,1/5 (50'den fazla yorum)

🌟 İlginç Bilgi: Mayıs 2013'te, İngiliz maceracı Daniel Hughes, uydu modeme bağlı bir akıllı telefon kullanarak Everest Dağı'nın zirvesinden bir video görüşmesi yaptı. 8.848 metre (29.029 fit) yükseklikte yapılan bu görüşme, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek video görüşmelerinden biridir.

10. Cisco Webex Meetings (En iyi kurumsal güvenlik ve yapay zeka destekli video konferans aracı)

Cisco Webex aracılığıyla

Cisco Webex, sanal toplantılar, satış demoları ve takım işbirliği için tasarlanmış, güvenli ve zengin özelliklere sahip bir video konferans platformudur.

AI destekli otomasyonu, gerçek zamanlı çevirileri ve gürültü giderme özelliği ile tanınan Webex, kurumsal düzeyde güvenlik ile yüksek kaliteli video ve sesli konferans arayan işletmeler için mükemmel bir Google Meet alternatifidir.

Cisco Webex'in en iyi özellikleri

Beyaz tahta ve açıklama araçlarını etkinleştirin gerçek zamanlı işbirliği için

Katılımcı görünümlerini optimize etmek için özelleştirilebilir düzenler sunun

Sektör lideri güvenlik ve istikrar ile güvenilir performans sunun

Toplantıların profesyonel görünmesini sağlamak için sanal arka planlar sağlayın

Gelişmiş erişilebilirlik için canlı altyazı özelliği

Modere edilmiş sessiz modu destekler , böylece toplantı sahipleri toplantı katılımcılarını verimli bir şekilde yönetebilir

Sinematik Toplantılarıtanıtın — en iyi toplantı deneyimi için görünümleri dinamik olarak ayarlayan yapay zeka destekli bir özellik

Cisco Webex sınırlamaları

Katılımcı sınırı abonelik planına göre değişir; daha üst düzey planlar daha fazla katılımcıya izin verir

Büyük toplantıları etkileyebilecek eşzamanlı video akışlarını kısıtlar

Uygulama paylaşımında sorunlar olabilir, kullanıcıların gereksiz pencereleri kapatmasını veya tüm ekranı paylaşmasını gerektirebilir

Cisco Webex fiyatlandırması

Webex Ücretsiz

Webex Meet: Kullanıcı başına aylık 14,50 $

Webex Suite: Kullanıcı başına aylık 25 $

Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma

Cisco Webex puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (18.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (7.000'den fazla yorum)

11. Discord (En iyi topluluk odaklı video konferans ve gündelik takım işbirliği aracı)

Discord* aracılığıyla

Discord, gerçek zamanlı iletişim için oluşturulmuş bir video konferans platformudur. Başlangıçta oyuncular için tasarlanan platform, artık topluluklar, işler ve takımlar tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

Ayrıca Discord, ekran paylaşımı, canlı yayın ve dosya paylaşımı imkanı sunarak hem kişisel hem de profesyonel kullanım için esnek bir seçenek haline getirir.

Discord'un en iyi özellikleri

Doğrudan mesajlarda veya sunucu kanallarında video sohbetleri etkinleştirin

Canlı işbirliği veya sunumlar için ekran paylaşımını destekler

Akış sunun , böylece kullanıcılar videoları sunucularına yayınlayabilir

Özelleştirilebilir bir deneyim için ayarlanabilir video ayarlarını dahil edin

Kolay işbirliği için dosya paylaşın

Botları ve özel botları entegre ederek görevleri otomatikleştirin ve iş iletişiminizi geliştirin

Discord sınırlamaları

Ücretsiz planda dosya boyutları sınırlıdır , daha büyük yüklemeler için Nitro gerekir

Sahne kanallarını kısıtlayarak video görüşmelerindeki izleyici üye sayısını sınırlar

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Nitro Plan: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Discord puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (450+ yorum)

G2: Yeterli yorum yok

🌟 Eğlenceli Bilgi: Video konferanslarda yaygın olarak kullanılan ve katılımcıların eşit boyutlu kutularda göründüğü ızgara düzeni, genellikle "Brady Bunch" etkisi olarak adlandırılır. Bu takma ad, 1970'lerin TV dizisi "The Brady Bunch"ın açılış sekansından gelmektedir. Dizide, ailenin yüzlerinin benzer bir ızgara düzeninde gösterilmesi bu etkiye neden olmuştur.

İşte, en iyi 11 listemize giremeyen ancak yaygın olarak kullanılan ve aynı derecede verimli bazı video konferans araçlarının onur listesi:

Miro: Video toplantılarla entegre olan dijital beyaz tahta ve beyin fırtınası aracı, takımların gerçek zamanlı olarak görsel olarak işbirliği yapmasına ve fikirlerini haritalandırmasına olanak tanır Notion: Takımların yapılandırılmış toplantı notları almasına, görevleri yönetmesine ve video konferans kurulumunun yanı sıra bilgileri merkezileştirmesine yardımcı olan bir belge işbirliği aracı Calendly: Toplantı rezervasyonlarını otomatikleştiren, takvimlerle senkronizasyon sağlayan ve Google Meet ile entegre olan bir video konferans planlama aracı. Sorunsuz planlama için alternatifler

En iyi Google Meet alternatifi sadece bir ClickUp uzaklıkta!

Uzaktan çalışma 1970'lerden beri var, ancak bugün bir gereklilik haline geldi. Google Meet, video konferansı yaygınlaştırsa da, tek seçenek olmaktan çok uzak.

Çok sayıda Google Meet alternatifi, takımların bağlantıda kalması için daha iyi entegrasyonlar, kolaylaştırılmış iş akışları ve gerçek zamanlı işbirliği sunar.

Şimdi şunu hayal edin: AI destekli araçlar, sorunsuz uygulama içi entegrasyonlar, gerçek zamanlı işbirliği ve proje dokümantasyonu — hepsi tek bir birleşik çalışma alanında. En iyi video konferans çözümünün formülü budur. Ve bu, sizin için ClickUp'tır.