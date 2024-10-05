Teams ve Zoom: 2025'in en iyi toplantı aracı hangisi?

Doğru toplantı platformunu seçmek, verimlilik ve işbirliği açısından büyük fark yaratabilir.

Microsoft Teams ve Zoom bir süredir liderlik koltuğunda oturuyor, ancak bugün hangisi gerçekten öne çıkıyor?

İster sorunsuz bir işbirliği ister en akıcı video deneyimi arıyor olun, karar vermenize yardımcı olmak için her şeyi ayrıntılı olarak açıklıyoruz!

Bu platformların birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergilediğini inceleyelim.

Microsoft Teams nedir?

Microsoft Teams, video konferans, sohbet ve diğer verimlilik araçlarını bir araya getiren bir iletişim platformudur ve takımların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceği ortak bir alan oluşturur.

Microsoft Teams, SharePoint gibi diğer Microsoft Office 365 araçlarıyla entegre olarak, her şeye tek bir platformdan erişmenizi sağlar.

Microsoft Teams Özellikleri

Microsoft Teams'i modern iş yerlerinde iletişim ve işbirliği için güçlü bir araç haline getiren anahtar özelliklere daha yakından bakalım.

1. Akıllı toplantı odaları

Microsoft Teams'in video konferans uygulaması, kapsayıcı ve gerçek zamanlı işbirliği için sanal toplantı odaları sağlar. Katılımcıların aynı alanda olduklarını hissetmelerini sağlamak için yapay zeka destekli ses ve video deneyimi, toplantı kaydı ve gürültü bastırma özellikleriyle mükemmel video kalitesi sunar.

💡Profesyonel İpucu: Microsoft Teams toplantısına ilk kez mi katılıyorsunuz? Uygun Microsoft Teams Görgü Kuralları'na uyduğunuzdan emin olun.

2. Sanal arka planlar

Microsoft Teams, kişiliğinizi yansıtan arka planlar seçmenize olanak tanır. Çeşitli arka plan filtreleri seçebilir, arka planınızı bulanıklaştırabilir, Microsoft Teams kitaplığından resimler seçebilir veya hatta dünyadaki en sevdiğiniz yerin fotoğrafını yükleyip arka plan olarak kullanabilirsiniz.

Via Microsoft Teams

3. Web seminerleri

Proje toplantılarının yanı sıra, kullanıcılar Microsoft Teams'de unutulmaz web seminerleri ve canlı etkinlikler düzenleyebilir. Teams kayıt seçenekleriyle, her web semineri için kaydı özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, web seminerini düzenlemeye yardımcı olmak için işi en fazla 10 ortak düzenleyiciye devredebilirsiniz.

via Microsoft Teams

4. İşbirliği

Microsoft Teams, grupların gizli ve paylaşımlı kanalları kullanarak dosyalar üzerinde işbirliği yapmasına ve sohbet etmesine olanak tanır.

Sohbetleri 35 dile çevirebilir, beyin fırtınası için beyaz tahtalar kullanabilir ve sohbetlerde döngü bileşenlerini, tabloları, madde işaretli listeleri veya eylem öğelerini paylaşabilirsiniz.

5. Microsoft Teams Telefon

Microsoft Teams Telefon ile, ister doğrudan Teams sohbetinden ister telefon numaralarını arayarak, tümü platform içinde, telefon veya video görüşmeleriyle takımınızla kolayca bağlantı kurabilirsiniz. Bire bir veya grup görüşmeleri, birleştirme, aktarma, transkripsiyon ve sesli mesaja erişim: tüm seçenekler Teams'te hazırdır.

via Microsoft Teams

Microsoft Teams Fiyatlandırması

Microsoft Teams, iş planları ve ev planları sunar. Ayrıntılar aşağıda yer almaktadır:

İş Planları

İş planları yıllık aboneliklerle sunulur ve her ay otomatik olarak yenilenir.

Microsoft Teams Essentials: Aylık 4 $ kullanıcı

Microsoft 365 İş Temel: Aylık 6 $ kullanıcı

Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $ kullanıcı

Ev Planları

Ücretsiz: 0

Microsoft 365 Personal: Aylık 6,99 $

Microsoft 365 Aile: Aylık 9,99 $

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Zoom nedir?

Zoom, sanal toplantılar, sesli aramalar, web seminerleri ve daha fazlasını ayarlamanıza yardımcı olarak iletişimi kolaylaştıran, yaygın olarak kullanılan bir çevrimiçi toplantı aracıdır. Ayrıca, karma takımlar arasındaki koordinasyonu iyileştirmek için işbirliği çözümleri de sunar.

Zoom Özellikleri

Zoom'u sanal toplantılar için vazgeçilmez bir platform haline getiren öne çıkan özellikleri keşfedin:

1. Çalışma Alanı rezervasyonu

Çalışma Alanı Rezervasyonu özelliğini kullanarak toplantıdan önce çalışma alanınızı rezerve edin.

Çalışma alanınıza kolayca gidebilir, giriş yapabilir, ziyaretçi yönetimi aracılığıyla misafirleri davet edebilir ve yönetebilir, hatta sanal resepsiyonist ile misafirleri karşılamak için bir Zoom kiosku kurabilirsiniz.

Bu özellik, profesyonel bir ortamdan toplantılara katılmanıza olanak tanır ve aramalarınız boyunca uygun Zoom kurallarına uymanızı sağlar.

2. Zoom klipleri

Zoom Clips ile, toplantılar için çok meşgul olduğunuzda mükemmel olan yüksek kaliteli videolar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.

Clips ile ekranınızı veya videonuzu kaydedin, kayıtları inceleyin ve düzenleyin, ardından bunları takımınızla kolayca paylaşın. Ayrıca, video görüntülemelerini izleyebilir ve içerik kitaplığında içeriğinizi etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

3. Beyaz Tahta

Zoom, takımınızın fikirlerini netleştirmek için çevrimiçi beyaz tahtalar sunar. Yapışkan notlar, akıllı bağlayıcılar ve çizim araçlarıyla beyin fırtınası yapabilirsiniz.

Ayrıca yapışkan notlarınızı kategorilere ayırabilir, takımınız için yorumlar ekleyebilir ve beyaz tahtaları paylaşabilirsiniz.

via Zoom

4. Planlayıcı

Günde çok fazla toplantınız olduğunda, Zoom Scheduler randevularınızı düzenler. Müsaitlik durumunuzu göz önünde bulundurarak toplantıları otomatik olarak planlar ve onay ve hatırlatıcı bildirimleri gönderir.

Zoom Scheduler ile randevu bağlantılarınızı ve planlama sayfalarınızı marka logolarıyla özelleştirin ve katılımcı verilerini toplamak için özel alanlar ekleyerek katılımcılar hakkında daha fazla bilgi edinin.

5. Dijital tabela

Bu Zoom Çalışma Alanı özelliği, iletişimi geliştirmenize ve takım üyeleriyle etkili bir şekilde etkileşim kurmanıza olanak tanır. Toplantı sırasında Zoom Rooms ekranında videolar, resimler, bağlantılar veya web siteleri gösterebilirsiniz.

Ayrıca şirket çapında tüm çalışanların katıldığı toplantıları yayınlayabilir, yaklaşan etkinlikleri öne çıkarabilir, uyarı mesajları gönderebilir ve kullanılabilir çalışma alanları ve odalar hakkında bilgi görüntüleyebilirsiniz.

Zoom Fiyatlandırma

Temel: Bir kullanıcı için ücretsiz plan

Pro: Aylık 12,49 $/kullanıcı

İş: Aylık 18,32 $/kullanıcı

Business Plus: Özel

Enterprise: Özel

Zoom Scheduler, Clips ve Beyaz Tahta, aylık sırasıyla 5,99 $, 6,99 $ ve 2,49 $ karşılığında sunulan eklentilerdir.

Profesyonel İpucu: 👉Eklenti olarak sunulan birçok özelliği nedeniyle Zoom, yeni kurulan ve küçük işletmeler için pahalı olabilir. En iyi 10+ Zoom alternatifini keşfedin.

Microsoft Teams ve Zoom: Özellik Karşılaştırması

Hem Microsoft Teams hem de Zoom harika video konferans araçlarıdır. İletişimi kolaylaştırır, işbirliğini ve çalışanların katılımını artırır.

Kendiniz veya kuruluşunuz için bir seçim yapmak istiyorsanız, burada anahtar özelliklerinin karşılaştırmasını bulabilirsiniz. İster sağlam video konferans özellikleri, ister entegre işbirliği araçları veya kullanıcı dostu arayüzler arıyor olun, bu karşılaştırma kararınızı yönlendirecek değerli bilgiler sağlayacaktır.

1. Harici toplantılar (misafir kullanıcılarla)

Dışarıdan gelen misafirlerle sık sık toplantı yapıyor musunuz?

Zoom ile herkes, Zoom hesabı oluşturmaya gerek kalmadan bir bağlantı kullanarak her yerden toplantılara kolayca katılabilir. Tüm Zoom toplantı katılımcıları yerleşik Zoom sohbeti, sanal arka planlar, toplantı oluşturma, ekran paylaşımı ve daha birçok özelliğe erişebilir.

Sesli ve görüntülü konferans özelliği ile Microsoft Teams, şirket içi toplantılar için de harika bir araçtır. Toplantılar planlayabilir, davetler ve toplantı gündemleri gönderebilir ve toplantılar sırasında katılımcılarla sohbet edebilirsiniz. Ancak, bu araç, dış kullanıcılar için sohbetlerde dosya paylaşımı, grup oluşturma, uygulama ekleme gibi özelliklere erişimi sınırlar.

🏆Kazanan: Misafir kullanıcılar için kısıtlamasız erişilebilirlik özelliği ile Zoom toplantıları bu özelliği kazanır. Outlook e-posta hesabı gerektiren Microsoft Teams'in aksine, herhangi bir e-posta ID'si kullanarak Zoom'a katılabilirsiniz.

2. İşbirliği

Microsoft Teams, Zoom'dan daha gelişmiş işbirliği özellikleri sunar.

Zoom, beyaz tahta, sohbet ve canlı notlar sunsa da, bu işlevler temel düzeydedir. Ayrıca, beyaz tahta gibi özellikler ek ücret karşılığında eklenti araçlar olarak sunulmaktadır.

Microsoft Teams ise Microsoft 365 kullanıcıları için yerleşik beyaz tahtalar sunar. Ayrıca, sohbet özelliği Zoom'unkinden daha fazla işlevselliğe sahiptir. Örneğin, iş arkadaşlarınıza projelere göre kişiselleştirilmiş çıkartmalar gönderebilirsiniz. Ancak Zoom'da yalnızca emoji gönderebilir ve avatar özelliğine erişebilirsiniz.

Ayrıca Microsoft Teams, Word, PowerPoint ve Excel Live gibi diğer Microsoft uygulamalarında zahmetsizce işbirliği yapmanızı sağlar. Bu araçları aramalar sırasında kullanabilir ve gerçek zamanlı olarak güncelleyebilirsiniz.

Zoom, canlı belgeler üzerinde çalışma olanağı sunsa da, entegrasyon Teams'deki kadar sorunsuz değildir.

🏆Kazanan: Microsoft Teams, daha akıcı bir işbirliği deneyimi sunarak bu karşılaştırmada açık ara kazanan oldu.

3. Çalışma Alanı

Microsoft Teams Rooms ve Zoom Çalışma Alanları, etkileşimli toplantılar için mükemmeldir. Çalışma alanı rezerve edebilir, kapsayıcı video düzenleri kullanabilir, gürültü bastırmayı ayarlayabilir, içeriği yakalayabilir, aktif konuşmacı izleme, video akışları ve kişi tanıma özelliklerini etkinleştirebilirsiniz.

Ölçeklenebilirlik söz konusu olduğunda, Microsoft Teams Rooms farklı toplantı alanlarına entegre edilebilir. Kişi sayısına bağlı olarak küçük, orta ve büyük alanlar arasından seçim yapabilirsiniz

via Microsoft Teams

Öte yandan, Zoom çalışma alanı dijital tabela, program görüntüleme, kiosklar ve ziyaretçi yönetimi gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

🏆Kazanan: Beraberlik. Hem Microsoft Teams hem de Zoom, gelişmiş toplantı odası özellikleri sunar.

4. AI özellikleri

Microsoft Teams'teki Microsoft Copilot, toplantı sohbetleri hakkında içgörüler sağlar. Toplantı tutanaklarını özetlemenize ve sesli aramalarınızı özetlemenize yardımcı olur.

Copilot'un sohbet oluşturma kutusu ile AI'dan mesajlarınızı zahmetsizce oluşturmasını isteyebilirsiniz. Ancak, Microsoft Copilot'un bir eklenti olarak sunulduğunu unutmayın.

via Microsoft Teams

Öte yandan, Zoom'un AI Companion özelliği yerleşiktir. Ekstra bir maliyet gerektirmez.

AI'ya kaçırdığınız toplantı bölümlerini sorabilir, özetler oluşturabilir ve bunları davetlilerle paylaşabilirsiniz. Zoom ayrıca birden fazla dilde canlı altyazı sunar.

via Zoom

🏆Kazanan: Zoom. Microsoft Copilot, AI özellikleri açısından Zoom ile aynı seviyede olsa da, kullanıcı başına aylık 30 $ ek ücret karşılığında sunulmaktadır.

Microsoft Teams ve Zoom: Karşılaştırma grafiği

Özellik Microsoft Teams Zoom Toplantı kapasitesi 1.000'e kadar katılımcı (yalnızca görüntüleme modunda 19.000'e kadar) 1.000'e kadar katılımcı Toplantı süresi Ücretsiz planda 60 dakikaya kadar; ücretli planlarda 24 saat Ücretsiz planda 40 dakikaya kadar; ücretli planlarda 30 saat Sohbet sistemleri Bireysel, grup, kanal ve toplantı sohbetleri Toplantılar sırasında grup ve gizli mesajlar Kullanım kolaylığı Mobil cihazlardan katılmak için uygulama gerekir Hesap olmadan bile herhangi bir cihazdan kolayca katılın Video kalitesi 1080p HD'ye kadar 1080p HD'ye kadar Önerilen bant genişliği 1. 2-1. HD için 8 Mbps 1. 2-1. HD için 5 Mbps Kullanıcı Arayüzü Kapsamlı ancak karmaşık, Microsoft Office araçlarıyla entegre Basit, sezgisel, kullanıcı dostu Entegrasyonlar Microsoft Office araçları (Word, Excel, PowerPoint), SharePoint, OneDrive, Adobe, Google araçları smartsheet, ClickUp, HubSpot, Mural, DropBox, Slack dahil 1000'den fazla entegrasyon Güvenlik İki faktörlü kimlik doğrulama, veri şifreleme, gelişmiş tehdit koruması Tüm planlar için uçtan uca şifreleme Fiyatlandırma 4 ila 12,50 $. Kullanıcı başına aylık (yıllık faturalandırılır) kullanıcı başına aylık 12,49 $ ila 18,32 $ (yıllık faturalandırılır)

Reddit'te Microsoft Teams ve Zoom karşılaştırması

Kullanıcıların bu video konferans araçları hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için Microsoft Teams ve Zoom Reddit konularını inceledik.

Birçoğu, gelişmiş özellikleri nedeniyle Teams uygulamasını tercih ediyor:

Teams, MS Office ekosistemine daha derin bir şekilde entegre edilmiştir ve daha zengin Teams kanalleri ve sohbet özelliği sunar (örneğin, PowerPoint Live, Teams'in benzersiz bir özelliğidir). Uyumluluk ekibiniz toplantıyı kaydetmenize veya transkripsiyonunu almanıza izin veriyorsa, Copilot for Teams harika bir seçenektir. Ayrıca, Teams'in M365'e dahil edilmesi de önemli bir ticari değerdir.

Teams, MS Office ekosistemine daha derin bir şekilde entegre edilmiştir ve daha zengin Teams kanalleri ve sohbet özelliği sunar (örneğin, PowerPoint Live, Teams'in benzersiz bir özelliğidir). Uyumluluk ekibiniz toplantıyı kaydetmenize veya transkripsiyonunu almanıza izin veriyorsa, Copilot for Teams harika bir seçenektir. Ayrıca, Teams'in M365'e dahil edilmesi de önemli bir ticari değerdir.

Diğer birçok kullanıcı, kullanım kolaylığı ve video konferansa odaklanması nedeniyle Teams yerine Zoom'u tercih ediyor.

Zoom'un daha iyi bir video konferans çözümü olduğunu düşünüyorum. Müşteri hafif ve güvenilirdir. Video düzenleri iyidir. Yenilik hızı (örneğin Neat for Rooms ile) Teams'den daha hızlıdır. Genel olarak iyi bir deneyim.

Zoom'un daha iyi bir video konferans çözümü olduğunu düşünüyorum. Müşteri hafif ve güvenilir. Video düzenleri iyi. Yenilik hızı (örneğin Neat for Rooms ile) Teams'den daha hızlı. Sadece iyi bir deneyim.

Çoğu kullanıcı, Microsoft Teams'in Microsoft Office 365 kullanan ve bir işbirliği ve video konferans aracı arayan kişiler için uygun olduğu konusunda hemfikirdir.

Öte yandan, Zoom, sık sık dış misafirlerle toplantı yapan ve basit bir video konferans aracı arayan kişiler için idealdir.

Bonus: Takımınızın işbirliğini artırmak mı istiyorsunuz? Etkili İşbirliği için Takım İletişim Stratejilerimizi inceleyin ve sorunsuz takım çalışmasının sırlarını keşfedin

ClickUp ile tanışın — Teams ve Zoom'a en iyi alternatif

Microsoft Teams ve Zoom, ClickUp ile tanışana kadar en iyi seçeneklerdir!

Hepsi bir arada bir paket olan bir araç düşünün. Tek bir platformdan projeleri yönetmenize, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza, ilerlemeyi izlemenize, toplantı özetleri oluşturmanıza, yapılacaklar listeleri oluşturmanıza ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır. İşte ClickUp!

ClickUp Meetings: Sorunsuz iletişim ile toplantıları düzenleyin ve zamandan tasarruf edin

ClickUp Meetings ile toplantılarınızı sorunsuz bir şekilde yönetin. Notlar alın, toplantı gündemlerini ve eylem öğelerini ayarlayın, toplantı tutanaklarını belgelendirin ve daha fazlasını yapın. Toplantı notlarınızı düzenleyin, düzenleyin ve zengin düzenleme özellikleriyle önemli olanları vurgulayın.

Görevi kapatmaktan sorumlu takım üyelerine yorumlar atayın ve tamamlanan görevleri işaretlemek için kontrol listeleriyle toplantılar planlayın.

Tekrarlayan gündem öğeleri için Yineleyen Görevler'i kullanın, böylece her toplantı olduğunda bunları oluşturmak zorunda kalmazsınız.

ClickUp Toplantıları ile Toplantıları Sorunsuz Bir Şekilde Gerçekleştirin ClickUp Meetings ile toplantı notlarını özetleyin

💡Pro İpucu: Toplantıları kolaylıkla planlamak, izlemek ve yönetmek için ClickUp'ın Konferans Yönetimi Şablonunu kullanın.

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olma Noktası: ClickUp Klipleri—Asenkron video iletişimi ile toplantı süresinden tasarruf edin

ClickUp Clips, geleneksel ekran kaydedici yazılımlarına alternatif bir çözümdür.

ClickUp Clips ile, video kayıtlarını takımınızla paylaşarak, ekran görüntülerini yakalayarak ve fikirlerinizi daha etkili bir şekilde ifade ederek 30 dakikalık uzun toplantıları atlayabilirsiniz.

ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI aracı ile otomatik olarak Clips transkripsiyonları oluşturun, böylece takımınız önemli noktaları tarayabilir ve farklı zaman damgalarına atlayabilir.

Ayrıca, takımınız Clips'e yorum ekleyerek şüpheleri giderebilir. Hatta Clips'i görevlere ekleyerek fikirleri eyleme dönüştürebilirler.

ClickUp Clips kullanarak ekran kayıtlarını takımınızla paylaşın

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olduğu Nokta #2: ClickUp Beyaz Tahtalar—Görsel işbirliği ile beyin fırtınası yapın

ClickUp Beyaz Tahtaları ile takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Herkesin faaliyetlerini yakından takip edebilir, notlar ekleyebilir, üyeleri etiketleyebilir, stratejileri haritalandırabilir ve iş akışlarını görselleştirebilirsiniz.

Beyaz Tahta'dan doğrudan görevler oluşturarak fikirleri hayata geçirin. Bağlantılar, açıklamalar, alt görevler, belgeler ve daha fazlasını ekleyerek Görevlere daha fazla bağlam ekleyin.

ClickUp Beyaz Tahta kullanarak takımınızla beyin fırtınası yapın

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Brain—Toplantı notlarını otomatikleştirin

ClickUp Brain ile toplantı notlarını otomatikleştirebilir ve videolarınız için transkripsiyonlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca ClickUp Brain'den toplantı güncellemelerini ve toplantının kaçırdığınız kısımlarını isteyebilirsiniz.

Toplantı tutanaklarını saniyeler içinde hızla oluşturun ve davetlilerle paylaşın, böylece toplantıya katılamayanlar da bilgilendirilmiş ve güncel kalır.

ClickUp Brain ile toplantı özetleri oluşturun

Önerilen okuma: En İyi AI Toplantı Not Alma Araçları

Yukarıdaki özelliklere ek olarak, ClickUp Sohbet, takım iletişimi kolaylaştırır. Takımınızla iletişim kurabilir, @bahsetmelerle kişileri ekleyebilir ve yapılacak işleri ilerletmek için yorumlar atayabileceğiniz gerçek zamanlı takım sohbet kanalları sunar. Tüm işbirliği çalışmalarınız ClickUp Sohbet içinde yer alabilir.

Mesajlarınıza video, bağlantı, web sayfası, e-tablo ve daha fazlasını ekleyerek grupla paylaşabilirsiniz. Ayrıca, madde işaretli listeler, afişler, kod blokları ve daha fazlasını kullanarak mesajlarınızı biçimlendirebilirsiniz.

ClickUp Sohbet ile gerçek zamanlı iletişim kurun

ClickUp'ın SyncUp özelliği, hızlı video görüşmeleri yapmanızı sağlar. Konuşmalardan doğrudan bire bir ve grup toplantıları düzenleyebilirsiniz. Bu video toplantı özelliği, ekran paylaşımı, tepkiler, sanal arka planlar ve daha fazlasını kullanarak takımınızla işleri tartışmak için size özel bir alan sunar.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %50'si en verimli günlerinin Cuma olduğunu belirtmiştir. Bu, modern iş dünyasına özgü bir fenomen olabilir. Cuma günleri genellikle daha az toplantı olur ve bu, hafta boyunca biriken iş yüküyle birleştiğinde, daha az kesinti ve daha derin, odaklanmış çalışma için daha fazla zaman anlamına gelebilir. Cuma günkü verimliliğinizi tüm hafta boyunca korumak mı istiyorsunuz? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile asenkron iletişim uygulamalarını benimseyin! ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin, ClickUp Brain ile anında transkripsiyon alın veya ClickUp'ın AI Notetaker'ından devreye girip toplantının önemli noktalarını sizin için özetlemesini isteyin!

ClickUp Toplantı Şablonu: Toplantı organizasyonunu kolaylaştırın

Bir toplantı düzenliyorsanız, ClickUp Toplantı Şablonu gündeminizi, tutanaklarınızı, notlarınızı ve takiplerinizi tek bir yerden yönetmenize yardımcı olarak süreci daha hızlı ve verimli hale getirir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Şablonu ile toplantıları sorunsuz bir şekilde yönetin

Bu kullanıcı dostu şablon, özel görünümler ve durumlar ile birlikte gelir, böylece yaklaşan tüm toplantılarınız için uygundur.

Yukarıda açıklanan platformlardan herhangi birinde bir konferans düzenliyorsanız, ClickUp'ın Konferans Yönetimi şablonunu indirmeyi düşünün. Bu şablon, etkinlik yönetimi süreçlerinizi yönlendirmek ve bir konferansı planlamak, organize etmek ve yürütmek için gerekli tüm görevleri ayarlamak için mükemmel bir temel oluşturur.

ClickUp'ın Zoom ve Microsoft Teams ile entegrasyonu: Toplantılarınızı kolaylaştırın

Son olarak, ClickUp, Zoom ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve /zoom slash komutunu kullanarak Zoom toplantılarınıza doğrudan ClickUp'tan başlayabilirsiniz. ClickUp Yorumları'ndan toplantılara katılabilirsiniz ve ClickUp, görevlerinizi önemli toplantı ayrıntıları ve kayıtlarla otomatik olarak günceller, böylece iş akışınızı daha hızlı ve verimli hale getirir.

ClickUp'tan Zoom toplantılarına katılın Yorumlar

Ayrıca Teams'i ClickUp Çalışma Alanınızla entegre edebilirsiniz. Teams kullanıcıları bu entegrasyonu kullanarak konuşmaları bağlam içinde tutabilir, görevleri zahmetsizce izleyebilir ve takımların platformlar arasında etkileşimini sürdürebilir.

ClickUp ile Her Toplantıyı Değerlendirin

Video konferans ve işbirliği için tek bir araç istiyorsanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp, diğer tüm verimlilik uygulamalarının yerini alan hepsi bir arada bir verimlilik ve işbirliği aracıdır. Sonuç odaklı, işbirliğine dayalı ve iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre edilen toplantılar planlamanıza ve yürütmenize yardımcı olur.

ClickUp her şeyi tek bir çatı altında topladığı için, birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanız gerekmez. Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? ClickUp'ı ücretsiz deneyin.