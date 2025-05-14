2025'te Uzaktan Erişim için En İyi 10 TeamViewer Alternatifi

Uzak takımlar, dosyalara erişmek, bağlantıda kalmak ve birlikte çalışmak için istikrarlı bir yönteme ihtiyaç duyar. TeamViewer gibi uzaktan bağlantı araçları, bunu sadece bir olasılık değil, aynı zamanda sorunsuz bir süreç haline getirir.
TeamViewer yüksek puan almıştır, ancak piyasadaki tek uzaktan erişim yazılımı değildir.
Bu kılavuzda, TeamViewer'a en iyi alternatifi bulmanıza yardımcı olmak için 10 rekabetçi uzak masaüstü aracının anahtar özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve incelemelerini karşılaştıracağız. Takımınızın boyutu veya bütçesi ne olursa olsun, takımınızın birden fazla monitör arasında iletişim kurup işlerini takip edebilmesi için doğru çözümü bulmanıza yardımcı olmak için buradayız. ?
⏰ 60 Saniyelik Özet
Belgeler, görevler, projeler ve daha fazlasında kolay işbirliği için en iyi 10 TeamViewer alternatifi:
- ClickUp (Hepsi bir arada verimlilik ve uzaktan işbirliği için en iyisi)
- AnyDesk (Hızlı, düşük gecikmeli uzaktan erişim için en iyisi)
- Remmina (Çoklu protokol desteğine ihtiyaç duyan Linux kullanıcıları için en iyisi)
- Chrome Uzak Masaüstü (Basit, ücretsiz tarayıcı tabanlı uzaktan erişim için en iyisi)
- NoMachine (Yüksek kaliteli video ve ses akışı için en iyisi)
- Zoho Assist (Güvenli, web tabanlı uzaktan destek için en iyisi)
- RemotePC (İşbirliği araçlarıyla ölçeklenebilir uzaktan erişim için en iyisi)
- LogMeIn Pro (Bulut depolama ve çoklu monitör desteğine ihtiyaç duyan profesyoneller için en iyisi)
- GoToMyPC (Hızlı ve kolay uzak masaüstü kurulumu için en iyisi)
- Splashtop (HD akış ile uygun maliyetli uzaktan erişim için en iyisi)
TeamViewer nedir ve nasıl işler?
TeamViewer, kullanıcıların uzak cihazları kullanarak başka bir sunucuya veya cihaza bağlanmalarını sağlayan bir uzaktan erişim yazılımıdır. Bu sayede takımlar, VPN'e ihtiyaç duymadan herhangi bir cihazdan dosyalara, uygulamalara ve verilere hızlı ve kolay bir şekilde erişebilir.
TeamViewer, dosyalara uzaktan erişimin yanı sıra BT takımları için uzaktan destek amacıyla da kullanılır. Destek ekipleri, TeamViewer'ı kullanarak cihazları uzaktan kontrol altına alır, sorunları giderir, uygulamaları ve program güncellemelerini yükler.
Bu özellikler bir araya geldiğinde, TeamViewer'ı ülke veya dünya çapında dağılmış takım üyelerine sahip, uzaktan çalışmaya öncelik veren şirketler için cazip bir seçenek haline getirir. Yazılım, bağlantı kurmayı, takım çalışmasını ve uzaktaki takımların katılımını kolaylaştırır. ✨
TeamViewer Alternatiflerinde Aranması Gereken Özellikler
TeamViewer, dosyalarına her yerden erişmesi gereken takımlar için popüler bir uzaktan erişim çözümüdür, ancak her takım için en iyi seçenek midir? Bunu siz karar verin! Bugün mevcut olan TeamViewer'a en uygun alternatifi bulmak için bizi takip edin.
En iyi TeamViewer alternatiflerini bulmanıza yardımcı olmak için dikkate almanız gerekenler:
- Amaç: Uygulamayı uzaktan BT veya teknik destek, uzaktan erişim veya takım işbirliği için mi ihtiyacınız var?
- Özellikler: Yüksek kaliteli ses, veri aktarımı, gözetimsiz erişim veya uzaktan yazdırma gibi ihtiyacınız olan özelliklere sahip mi?
- Ölçek: Ürün tek kullanıcılar için mi geliştirilmiştir yoksa tüm takımınız için ölçeklendirilebilir mi?
- Markalama: Markalamayı özelleştirerek beyaz etiketli bir deneyim sunabilir misiniz?
- Kullanım kolaylığı: Uygulama kullanıcı dostu mu? Tüm son kullanıcılar uygulamayı güvenle yükleyip kullanabilecek mi?
- Müşteri desteği: İhtiyacınız olduğunda desteğe ulaşabiliyor musunuz? Yardım masası veya canlı sohbet seçeneği var mı?
Bazı uzak masaüstü araçları, teknik bilgisi yüksek kullanıcılar için tasarlanırken, diğerleri küçük takımlar için en uygun olanlardır. Sizin için en önemli olanı belirleyin ve bu kılavuzu kullanarak ihtiyaçlarınıza uygun seçeneklerin bir listesini oluşturun.
en İyi 10 TeamViewer Alternatifi
TeamViewer'ı uzaktan destek sağlamak için kullanabilirsiniz, ancak bu kılavuz yazılımın ekip çalışması ve uzaktan erişim özelliklerine odaklanacaktır. Bunu göz önünde bulundurarak, herhangi bir konumdan daha etkili bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacak en iyi TeamViewer alternatiflerini burada bulabilirsiniz.
1. ClickUp
Tamam, TeamViewer alternatifi ararken ilk akla gelen araç ClickUp olmayabilir. Ancak bu uzaktan işbirliği aracı uzaktan masaüstü erişimine izin vermese de, diğer heyecan verici (ve inanılmaz derecede verimli) yollarla verimliliği ve ekip çalışmasını kolaylaştırır.
ClickUp, uzaktan çalışma için tasarlanmıştır ve takımların nerede olurlarsa olsunlar daha iyi birlikte çalışmasını sağlayan birçok özelliğe sahiptir. ClickUp bulut tabanlı olduğu için, takımınız herhangi bir cihazdan işbirliği yapabilir ve görevleri tamamlayabilir, masaüstüne uzaktan erişmeye veya güvenilir uzaktan bağlantılar hakkında endişelenmeye gerek kalmaz. ✨
ClickUp'taki görevleri kullanarak kişisel ve takım görevlerini düzenleyin ve ilerlemelerini takip edin. ClickUp Belgeleri'nde içerik, raporlar, wiki'ler ve daha fazlası üzerinde işbirliği yapın. ClickUp Gösterge Panelleri ile bireysel ve takım ilerlemenize genel bir bakış elde edin, ardından ClickUp'ın 15'ten fazla Görünümünden birini kullanarak iş yapma şeklinizi kişiselleştirin.
ClickUp'ın en güçlü avantajlarından biri, son derece özelleştirilebilir olmasıdır. Bu, herhangi bir takım, departman veya kullanım durumuna göre şekillendirebileceğiniz anlamına gelir. Platformu, pazarlama ekibiniz için içerik işbirliği aracı, proje ekipleriniz için proje yönetimi yazılımı veya İK veya yönetim ekipleriniz için çalışan izleme yazılımı olarak kullanın.
ClickUp'ı uzaktan çalışma ve işbirliği için nasıl kullanabileceğiniz merak mı ediyorsunuz? Uzaktan çalışma için ClickUp'ı nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için bu videoyu izleyin. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Bulutta proje yönetimi ve verimlilik için eksiksiz bir ekosistem oluşturun
- ClickUp Goals ile ilerlemenizi gerçek zamanlı olarak izleyin
- Zoom entegrasyonu ile video görüşmelerinde takımınızla birlikte çalışın veya çevrimiçi toplantılar sırasında ekranınızı paylaşın
- Takımınızla uzaktan bağlantı kurun ve ClickUp Beyaz Tahtalar ile işbirliği yapın
- ClickUp'ı, çevrimiçi toplantı araçları dahil 1.000'den fazla ClickUp entegrasyonu ile mevcut araçlarınıza bağlayın
- ClickUp'ın ücretsiz sürümünde bile birden fazla plan ve zengin özelliklere sahip fiyatlandırma seçenekleri
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp, uzaktan erişim aracından çok bir proje yönetimi aracıdır
- Bazı kullanıcılar, zengin özellikleri nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
2. AnyDesk
AnyDesk, takımların nerede olurlarsa olsunlar programlara bağlı kalmalarını ve dosya aktarımı yapmalarını sağlayan bir uzak masaüstü yazılımı uygulamasıdır. Bu uzaktan işbirliği aracıyla, herhangi bir takım üyesinin uzak cihazına şifre ile erişin, gizlilik modu gibi güvenlik özelliklerini etkinleştirin ve mobil cihazları büyük ölçekte yönetin. ?
AnyDesk'in en iyi özellikleri
- Kendi tesislerinize yükleyin veya AnyDesk'in bulut çözümünü kullanın
- Takım üyelerinin her yerden cihazları uzaktan kontrol etmesine veya erişmesine izin verin
- Kendi markanızla deneyimi özelleştirin
- Askeri düzeyde şifreleme ve güvenli erişimden yararlanın
AnyDesk sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, güvenlik ayarlarının kafa karıştırıcı ve karmaşık olabileceğini bildirmiştir
- Kullanıcı arayüzü diğer rakipler kadar akıcı değil, bazı kullanıcılar diyor
AnyDesk fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Solo: 1 kullanıcı için aylık 14,90
- Standart: 20 kullanıcı için aylık 29,90 $
- Gelişmiş: 100 kullanıcı için aylık 79,90
AnyDesk puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (900+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)
3. Remmina
Remmina, ekran paylaşımı ve dosya paylaşımı için ücretsiz, açık kaynaklı bir uzaktan erişim yazılımıdır. Başka bir cihazdan masaüstünüze bağlanır. Linux masaüstü kullanıcıları için geliştirilen bu modern yazılım aracı, geliştiriciler ve BT uzmanları düşünülerek tasarlanmıştır. ?
Remmina'nın en iyi özellikleri
- Linux masaüstünüze her yerden uzaktan erişin
- Görünüm seçenekleri ve kısayol tuşları yapılandırmalarıyla deneyiminizi özelleştirin
- Yazılımı temel alarak kendi alternatifinizi oluşturun
- 60'tan fazla dilde ve 50'den fazla dağıtımda mevcuttur
Remmina sınırlamaları
- Remmina yalnızca Linux dağıtımlarında çalışır
- TeamViewer'ın bu ücretsiz alternatifi, acemi takımlardan ziyade tek başına çalışan BT uzmanları için en uygun seçenektir
Remmina fiyatlandırması
- Ücretsiz
Remmina puanları ve yorumları
- G2: yok
- Capterra: yok
4. Chrome Uzak Masaüstü
Chrome Uzak Masaüstü, hızlı uzaktan masaüstü erişimi ve birden fazla monitör arasında ekran paylaşımı için harika bir alternatiftir. Bu aracı, bir proje yönetimi yazılımı aracı olarak başkalarıyla bağlantı kurmak, uzaktan kontrol desteği sağlamak veya uzaktayken uzak bilgisayarınıza erişmek için kullanın. ?️
Chrome Remote Desktop'ın en iyi özellikleri
- Tek ihtiyacınız olan bir bilgisayar ve bir Android veya iOS cihaz
- Google'ın güvenli altyapısından yararlanın
- Chrome tarayıcınızdan takım üyeleri veya müşterilerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Uzak masaüstünü kontrol edin, dosya aktarın, ekran paylaşımını kullanın ve herhangi bir cihazdan verilere erişin
Chrome Uzak Masaüstü sınırlamaları
- Kullanıcılar, alternatif yazılım seçeneklerine kıyasla deneyimin son derece basit olduğunu bildiriyor
- Bazı kullanıcılar, uygulamanın profesyonel kullanımdan çok kişisel kullanıma daha uygun olduğunu belirtmektedir
Chrome Uzak Masaüstü fiyatlandırması
- Ücretsiz
Chrome Remote Desktop puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)
5. NoMachine
NoMachine, kullanıcıların herhangi bir konumdan masaüstlerine bağlanmalarına yardımcı olan bir uzak masaüstü aracıdır. Bu yazılım, iş seyahatlerinde veya ortak çalışma alanlarında çalışırken işlerinizi kolaylaştırır. Dosyalara ve programlara erişin, düzenleyin veya yazdırın, nerede olursanız olun. ?️
NoMachine'in en iyi özellikleri
- Herhangi bir konumdan dosyalara erişin veya dosya aktarın
- Takım üyelerine masaüstlerine hızlı ve güvenli erişim sağlayın
- Takım işbirliği veya uzaktan BT desteği için cihazları uzaktan kontrol edin
- Yazılımı büyük ölçekte dağıtarak tüm şirketinizde uzaktan çalışmayı mümkün kılın
NoMachine sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, bağlantınız yavaşsa yazılımın kullanımının zor olabileceğini bildirmiştir
- Bağlantı sorunları bazı kullanıcılar için bir sorun olmuştur
NoMachine fiyatlandırması
- Ücretsiz
NoMachine puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (10 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (3 yorum)
6. Zoho Assist
Zoho Assist, takım üyelerinizin sorunları gidermek, düzeltmeleri uygulamak ve diğerlerine destek sağlamak için uzak cihazların kontrolünü ele almasını sağlayan bir uzaktan BT destek yazılımı aracıdır. Bu yazılım öncelikle başkalarına destek sunan BT takımları için tasarlanmıştır, ancak kendi cihazınıza da uzaktan erişmenizi sağlar. ⚒️
Zoho Assist'in en iyi özellikleri
- Masaüstü bilgisayarlar, mobil cihazlar ve sunucular dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla bağlantı kurun
- Ön kurulum gerektirmeden isteğe bağlı uzaktan destek oturumları gerçekleştirin
- Uzaktan destek ve uzaktan erişim sunun ve ekranınızı paylaşın
- Kurumsal düzeyde güvenlik desteği
Zoho Assist sınırlamaları
- Bu yazılım uzaktan destek için tasarlanmıştır, bu nedenle yazılımı kendi uzak masaüstünüze erişmek veya ekip çalışması ve işbirliği için kullanmak istiyorsanız başka bir alternatif daha uygun olacaktır
- Bazı kullanıcılar, yazılımın özellikle eski cihazlarda kaynak yoğun olabileceğini bildirmiştir
Zoho Assist fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları
Zoho Assist puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (800'den fazla yorum)
7. RemotePC
RemotePC, ana cihazlarına veya masaüstlerine herhangi bir konumdan 7/24 erişmek isteyen tüketiciler ve profesyonel takımlar için tasarlanmış bir uzaktan masaüstü erişim aracıdır. Bu TeamViewer alternatifi, dosyalara uzaktan erişmenize, yazdırmanıza ve birden fazla kullanıcıyla işbirliği yapmanıza olanak tanır. ?
RemotePC'nin en iyi özellikleri
- Takım üyelerini sunumlarda işbirliği yapmaya veya bir sorunu gidermeye davet edin
- Uzak oturumları kaydedin ve izleme günlüklerine erişin
- PC, Mac, Linux, iOS ve Android cihazlar için çapraz platform desteğinin keyfini çıkarın
- Yazılım yüklemeden web tarayıcınızdan cihazınıza erişin
RemotePC sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, işleri sırasında yazılımın donmasıyla ilgili sorunlar bildirmiştir
- Bazı kullanıcılara göre, mobil sürümün hız ve işlevselliğini artırmak için yükseltmelerden faydalanması gerekir
RemotePC fiyatlandırması
- Tüketici: 1 kullanıcı için yıllık 18,38 $'dan başlayan fiyatlarla
- SOHO: Sınırsız kullanıcı için aylık 7,95 $ veya yıllık 59,62 $'dan başlayan fiyatlarla
- Takım: Sınırsız kullanıcı için aylık 29,95 $ veya yıllık 224,62 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Aylık 59,95 $'dan başlayan fiyatlarla, sınırsız kullanıcı için yıllık 449,62 $'dan başlayan fiyatlarla
RemotePC puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)
8. LogMeIn Pro
LogMeIn Pro, bireylere ve takımlara herhangi bir cihazdan dosyalarına ve birbirlerine bağlı kalma imkanı sunan TeamViewer'a alternatif bir yazılımdır. Yazılımı kullanarak farklı cihaz ve işletim sistemlerinde dosyalara, uygulamalara ve yer imlerine erişin. ?
LogMeIn Pro'nun en iyi özellikleri
- Nerede olursanız olun masaüstünüzü uzaktan kontrol edin
- Uzaktan yazdırma ile size yakın bir konumdan yazdırın
- IPhone, iPad veya Android cihazınızdan hareket halindeyken masaüstünüzü kontrol edin
- Çoklu monitör görüntüleme seçeneklerinin keyfini çıkarın
LogMeIn Pro sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, fiyatlandırmayı diğer alternatiflere göre daha pahalı bulabilir
- Sunuculara bağlantı bazen yavaş olabilir
LogMeIn Pro fiyatlandırması
- Bireyler: Sınırsız kullanıcı için aylık 30 ABD doları
- İleri düzey kullanıcılar: Sınırsız kullanıcı için aylık 70 ABD doları
- Küçük işletmeler: Sınırsız kullanıcı için aylık 129 $
LogMeIn Pro puanları ve yorumları
- G2: yok
- Capterra: yok
9. GoToMyPC
GoToMyPC, kullanıcıların hareket halindeyken dosyalara, uygulamalara ve verilere bağlanmalarını sağlayan bir uzak masaüstü yazılımıdır. Uzaktan yazdırma ve sürükle ve bırak dosya aktarımı gibi özellikler, takımların ana iş cihazlarına erişememeleri durumunda bile verimli kalmalarına yardımcı olur. ?
GoToMyPC'nin en iyi özellikleri
- PC, Mac, iOS ve Android cihazlardan masaüstünüzün hızlı görünümünü elde edin
- Bankacılık düzeyinde güvenlik ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın avantajlarından yararlanın
- Ekran paylaşım görüntüleyicisini kullanarak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Mevcut ağ altyapınızla entegre edin
GoToMyPC sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, eski işletim sistemlerinde uygulamayı kullanmaya çalıştıklarında sorunlarla karşılaşabileceğini bildirmiştir
- Bazıları, imleci hareket ettirdikten sonra ekranda değişikliklerin görünmesi arasında gecikme olduğunu fark etti
GoToMyPC fiyatlandırması
- Kişisel: Bilgisayar başına aylık 44 $
- Pro: 41,50 $/ay (bilgisayar başına)
- Kurumsal: Bilgisayar başına aylık 28 ABD doları
GoToMyPC puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)
10. Splashtop
Splashtop, takım üyelerinin dosyalarına ve birbirlerine bağlı kalmalarını sağlayan bir uzaktan erişim ve uzaktan destek yazılımıdır. Bu TeamViewer alternatifi, kullanıcılara uzaktan yazdırma, dosya aktarımı ve oturum kaydetme gibi özelliklerin yanı sıra cihazlarına her yerden erişim olanağı sağlar. ?️
Splashtop'un en iyi özellikleri
- IOS, Android, Microsoft Windows, Mac ve Linux dahil olmak üzere çeşitli cihazlara bağlanın
- Hangi cihazlara kimlerin erişebileceğine karar vermek için kontroller ayarlayın
- Çoklu monitör desteği ile ana masaüstünüzü yansıtacak şekilde yerel kurulumunuzu düzenleyin
- USB denetleyicileri takın ve USB cihaz yönlendirme özelliği sayesinde masaüstü bilgisayarınıza takılıymış gibi kullanın
Splashtop sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, mevcut fonksiyonların çeşitliliğinin diğer rakiplere göre daha az heyecan verici olduğunu bildiriyor
- Yazılım, Windows'ta olduğu kadar Mac'te de kolayca kurulamıyor, bazı kullanıcılar bunu belirtiyor
Splashtop fiyatlandırması
- Business Access Solo: Aylık 5 $, yıllık faturalandırılır
- Business Access Pro: Kullanıcı başına aylık 8,25 $
- İş Erişimi Performansı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Splashtop puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)
Bu TeamViewer Alternatifleriyle Bağlantıda Kalın
TeamViewer, dünyanın en popüler uzak masaüstü hizmetlerinden biri olmaya devam ediyor, ancak bu alternatiflerin kısa listesi, bireysel ihtiyaçlarınız için daha iyi bir uzaktan erişim çözümü olabileceğini kanıtlıyor. Takımınız için en iyi TeamViewer alternatifini bulmanıza yardımcı olacak bu kılavuzu kullanın. ?
Uzaktan çalışmaya yaklaşımınızda devrim yaratmaya hazırsanız, ClickUp'ı ücretsiz deneyin. Hepsi bir arada uygulamamız, kullanıcıların takımların belgeler, görevler, projeler ve daha fazlası üzerinde gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak birlikte çalışabileceği bir dijital çalışma alanı oluşturmasını sağlamak için tasarlanmıştır.