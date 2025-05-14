2025'te Uzaktan Erişim için En İyi 10 TeamViewer Alternatifi

Uzak takımlar, dosyalara erişmek, bağlantıda kalmak ve birlikte çalışmak için istikrarlı bir yönteme ihtiyaç duyar. TeamViewer gibi uzaktan bağlantı araçları, bunu sadece bir olasılık değil, aynı zamanda sorunsuz bir süreç haline getirir.

TeamViewer yüksek puan almıştır, ancak piyasadaki tek uzaktan erişim yazılımı değildir.

Bu kılavuzda, TeamViewer'a en iyi alternatifi bulmanıza yardımcı olmak için 10 rekabetçi uzak masaüstü aracının anahtar özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve incelemelerini karşılaştıracağız. Takımınızın boyutu veya bütçesi ne olursa olsun, takımınızın birden fazla monitör arasında iletişim kurup işlerini takip edebilmesi için doğru çözümü bulmanıza yardımcı olmak için buradayız. ?

⏰ 60 Saniyelik Özet Belgeler, görevler, projeler ve daha fazlasında kolay işbirliği için en iyi 10 TeamViewer alternatifi: ClickUp (Hepsi bir arada verimlilik ve uzaktan işbirliği için en iyisi)

AnyDesk (Hızlı, düşük gecikmeli uzaktan erişim için en iyisi)

Remmina (Çoklu protokol desteğine ihtiyaç duyan Linux kullanıcıları için en iyisi)

Chrome Uzak Masaüstü (Basit, ücretsiz tarayıcı tabanlı uzaktan erişim için en iyisi)

NoMachine (Yüksek kaliteli video ve ses akışı için en iyisi)

Zoho Assist (Güvenli, web tabanlı uzaktan destek için en iyisi)

RemotePC (İşbirliği araçlarıyla ölçeklenebilir uzaktan erişim için en iyisi)

LogMeIn Pro (Bulut depolama ve çoklu monitör desteğine ihtiyaç duyan profesyoneller için en iyisi)

GoToMyPC (Hızlı ve kolay uzak masaüstü kurulumu için en iyisi)

Splashtop (HD akış ile uygun maliyetli uzaktan erişim için en iyisi)

TeamViewer nedir ve nasıl işler?

TeamViewer, kullanıcıların uzak cihazları kullanarak başka bir sunucuya veya cihaza bağlanmalarını sağlayan bir uzaktan erişim yazılımıdır. Bu sayede takımlar, VPN'e ihtiyaç duymadan herhangi bir cihazdan dosyalara, uygulamalara ve verilere hızlı ve kolay bir şekilde erişebilir.

TeamViewer, dosyalara uzaktan erişimin yanı sıra BT takımları için uzaktan destek amacıyla da kullanılır. Destek ekipleri, TeamViewer'ı kullanarak cihazları uzaktan kontrol altına alır, sorunları giderir, uygulamaları ve program güncellemelerini yükler.

Bu özellikler bir araya geldiğinde, TeamViewer'ı ülke veya dünya çapında dağılmış takım üyelerine sahip, uzaktan çalışmaya öncelik veren şirketler için cazip bir seçenek haline getirir. Yazılım, bağlantı kurmayı, takım çalışmasını ve uzaktaki takımların katılımını kolaylaştırır. ✨

TeamViewer Alternatiflerinde Aranması Gereken Özellikler

TeamViewer, dosyalarına her yerden erişmesi gereken takımlar için popüler bir uzaktan erişim çözümüdür, ancak her takım için en iyi seçenek midir? Bunu siz karar verin! Bugün mevcut olan TeamViewer'a en uygun alternatifi bulmak için bizi takip edin.

ClickUp ile daha akıllı çalışın Görevleri kolaylaştırarak ve tüm iş türlerini düzenlemek ve izlemek için uyarlanabilir ClickUp Görünümlerini kullanarak verimliliği artırın

En iyi TeamViewer alternatiflerini bulmanıza yardımcı olmak için dikkate almanız gerekenler:

Amaç: Uygulamayı uzaktan BT veya teknik destek, uzaktan erişim veya Uygulamayı uzaktan BT veya teknik destek, uzaktan erişim veya takım işbirliği için mi ihtiyacınız var?

Özellikler: Yüksek kaliteli ses, veri aktarımı, gözetimsiz erişim veya uzaktan yazdırma gibi ihtiyacınız olan özelliklere sahip mi?

Ölçek: Ürün tek kullanıcılar için mi geliştirilmiştir yoksa tüm takımınız için ölçeklendirilebilir mi?

Markalama: Markalamayı özelleştirerek beyaz etiketli bir deneyim sunabilir misiniz?

Kullanım kolaylığı : Uygulama kullanıcı dostu mu? Tüm son kullanıcılar uygulamayı güvenle yükleyip kullanabilecek mi?

Müşteri desteği: İhtiyacınız olduğunda desteğe ulaşabiliyor musunuz? Yardım masası veya canlı sohbet seçeneği var mı?

Bazı uzak masaüstü araçları, teknik bilgisi yüksek kullanıcılar için tasarlanırken, diğerleri küçük takımlar için en uygun olanlardır. Sizin için en önemli olanı belirleyin ve bu kılavuzu kullanarak ihtiyaçlarınıza uygun seçeneklerin bir listesini oluşturun.

en İyi 10 TeamViewer Alternatifi

TeamViewer'ı uzaktan destek sağlamak için kullanabilirsiniz, ancak bu kılavuz yazılımın ekip çalışması ve uzaktan erişim özelliklerine odaklanacaktır. Bunu göz önünde bulundurarak, herhangi bir konumdan daha etkili bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacak en iyi TeamViewer alternatiflerini burada bulabilirsiniz.

ClickUp'ın İş Yükü görünümü, takımınızla ve her bir üyenin bireysel ilerlemeleriyle bağlantıda kalmanızı sağlar

Tamam, TeamViewer alternatifi ararken ilk akla gelen araç ClickUp olmayabilir. Ancak bu uzaktan işbirliği aracı uzaktan masaüstü erişimine izin vermese de, diğer heyecan verici (ve inanılmaz derecede verimli) yollarla verimliliği ve ekip çalışmasını kolaylaştırır.

ClickUp, uzaktan çalışma için tasarlanmıştır ve takımların nerede olurlarsa olsunlar daha iyi birlikte çalışmasını sağlayan birçok özelliğe sahiptir. ClickUp bulut tabanlı olduğu için, takımınız herhangi bir cihazdan işbirliği yapabilir ve görevleri tamamlayabilir, masaüstüne uzaktan erişmeye veya güvenilir uzaktan bağlantılar hakkında endişelenmeye gerek kalmaz. ✨

ClickUp tablosuna görevleri kolayca sürükleyip bırakarak takım üyeleriyle uyumlu çalışın

ClickUp'taki görevleri kullanarak kişisel ve takım görevlerini düzenleyin ve ilerlemelerini takip edin. ClickUp Belgeleri'nde içerik, raporlar, wiki'ler ve daha fazlası üzerinde işbirliği yapın. ClickUp Gösterge Panelleri ile bireysel ve takım ilerlemenize genel bir bakış elde edin, ardından ClickUp'ın 15'ten fazla Görünümünden birini kullanarak iş yapma şeklinizi kişiselleştirin.

ClickUp'ın en güçlü avantajlarından biri, son derece özelleştirilebilir olmasıdır. Bu, herhangi bir takım, departman veya kullanım durumuna göre şekillendirebileceğiniz anlamına gelir. Platformu, pazarlama ekibiniz için içerik işbirliği aracı, proje ekipleriniz için proje yönetimi yazılımı veya İK veya yönetim ekipleriniz için çalışan izleme yazılımı olarak kullanın.

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp'ı uzaktan çalışma ve işbirliği için nasıl kullanabileceğiniz merak mı ediyorsunuz? Uzaktan çalışma için ClickUp'ı nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için bu videoyu izleyin. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, uzaktan erişim aracından çok bir proje yönetimi aracıdır

Bazı kullanıcılar, zengin özellikleri nedeniyle bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. AnyDesk

anyDesk aracılığıyla

AnyDesk, takımların nerede olurlarsa olsunlar programlara bağlı kalmalarını ve dosya aktarımı yapmalarını sağlayan bir uzak masaüstü yazılımı uygulamasıdır. Bu uzaktan işbirliği aracıyla, herhangi bir takım üyesinin uzak cihazına şifre ile erişin, gizlilik modu gibi güvenlik özelliklerini etkinleştirin ve mobil cihazları büyük ölçekte yönetin. ?

AnyDesk'in en iyi özellikleri

Kendi tesislerinize yükleyin veya AnyDesk'in bulut çözümünü kullanın

Takım üyelerinin her yerden cihazları uzaktan kontrol etmesine veya erişmesine izin verin

Kendi markanızla deneyimi özelleştirin

Askeri düzeyde şifreleme ve güvenli erişimden yararlanın

AnyDesk sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, güvenlik ayarlarının kafa karıştırıcı ve karmaşık olabileceğini bildirmiştir

Kullanıcı arayüzü diğer rakipler kadar akıcı değil, bazı kullanıcılar diyor

AnyDesk fiyatlandırması

Ücretsiz

Solo: 1 kullanıcı için aylık 14,90

Standart: 20 kullanıcı için aylık 29,90 $

Gelişmiş: 100 kullanıcı için aylık 79,90

AnyDesk puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)

3. Remmina

remmina aracılığıyla

Remmina, ekran paylaşımı ve dosya paylaşımı için ücretsiz, açık kaynaklı bir uzaktan erişim yazılımıdır. Başka bir cihazdan masaüstünüze bağlanır. Linux masaüstü kullanıcıları için geliştirilen bu modern yazılım aracı, geliştiriciler ve BT uzmanları düşünülerek tasarlanmıştır. ?

Remmina'nın en iyi özellikleri

Linux masaüstünüze her yerden uzaktan erişin

Görünüm seçenekleri ve kısayol tuşları yapılandırmalarıyla deneyiminizi özelleştirin

Yazılımı temel alarak kendi alternatifinizi oluşturun

60'tan fazla dilde ve 50'den fazla dağıtımda mevcuttur

Remmina sınırlamaları

Remmina yalnızca Linux dağıtımlarında çalışır

TeamViewer'ın bu ücretsiz alternatifi, acemi takımlardan ziyade tek başına çalışan BT uzmanları için en uygun seçenektir

Remmina fiyatlandırması

Ücretsiz

Remmina puanları ve yorumları

G2: yok

Capterra: yok

4. Chrome Uzak Masaüstü

chrome Remote Desktop aracılığıyla

Chrome Uzak Masaüstü, hızlı uzaktan masaüstü erişimi ve birden fazla monitör arasında ekran paylaşımı için harika bir alternatiftir. Bu aracı, bir proje yönetimi yazılımı aracı olarak başkalarıyla bağlantı kurmak, uzaktan kontrol desteği sağlamak veya uzaktayken uzak bilgisayarınıza erişmek için kullanın. ?️

Chrome Remote Desktop'ın en iyi özellikleri

Tek ihtiyacınız olan bir bilgisayar ve bir Android veya iOS cihaz

Google'ın güvenli altyapısından yararlanın

Chrome tarayıcınızdan takım üyeleri veya müşterilerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Uzak masaüstünü kontrol edin, dosya aktarın, ekran paylaşımını kullanın ve herhangi bir cihazdan verilere erişin

Chrome Uzak Masaüstü sınırlamaları

Kullanıcılar, alternatif yazılım seçeneklerine kıyasla deneyimin son derece basit olduğunu bildiriyor

Bazı kullanıcılar, uygulamanın profesyonel kullanımdan çok kişisel kullanıma daha uygun olduğunu belirtmektedir

Chrome Uzak Masaüstü fiyatlandırması

Ücretsiz

Chrome Remote Desktop puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)

5. NoMachine

via NoMachine

NoMachine, kullanıcıların herhangi bir konumdan masaüstlerine bağlanmalarına yardımcı olan bir uzak masaüstü aracıdır. Bu yazılım, iş seyahatlerinde veya ortak çalışma alanlarında çalışırken işlerinizi kolaylaştırır. Dosyalara ve programlara erişin, düzenleyin veya yazdırın, nerede olursanız olun. ?️

NoMachine'in en iyi özellikleri

Herhangi bir konumdan dosyalara erişin veya dosya aktarın

Takım üyelerine masaüstlerine hızlı ve güvenli erişim sağlayın

Takım işbirliği veya uzaktan BT desteği için cihazları uzaktan kontrol edin

Yazılımı büyük ölçekte dağıtarak tüm şirketinizde uzaktan çalışmayı mümkün kılın

NoMachine sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, bağlantınız yavaşsa yazılımın kullanımının zor olabileceğini bildirmiştir

Bağlantı sorunları bazı kullanıcılar için bir sorun olmuştur

NoMachine fiyatlandırması

Ücretsiz

NoMachine puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10 yorum)

Capterra: 4,3/5 (3 yorum)

6. Zoho Assist

zoho Assist aracılığıyla

Zoho Assist, takım üyelerinizin sorunları gidermek, düzeltmeleri uygulamak ve diğerlerine destek sağlamak için uzak cihazların kontrolünü ele almasını sağlayan bir uzaktan BT destek yazılımı aracıdır. Bu yazılım öncelikle başkalarına destek sunan BT takımları için tasarlanmıştır, ancak kendi cihazınıza da uzaktan erişmenizi sağlar. ⚒️

Zoho Assist'in en iyi özellikleri

Masaüstü bilgisayarlar, mobil cihazlar ve sunucular dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla bağlantı kurun

Ön kurulum gerektirmeden isteğe bağlı uzaktan destek oturumları gerçekleştirin

Uzaktan destek ve uzaktan erişim sunun ve ekranınızı paylaşın

Kurumsal düzeyde güvenlik desteği

Zoho Assist sınırlamaları

Bu yazılım uzaktan destek için tasarlanmıştır, bu nedenle yazılımı kendi uzak masaüstünüze erişmek veya ekip çalışması ve işbirliği için kullanmak istiyorsanız başka bir alternatif daha uygun olacaktır

Bazı kullanıcılar, yazılımın özellikle eski cihazlarda kaynak yoğun olabileceğini bildirmiştir

Zoho Assist fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Zoho Assist puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

7. RemotePC

remotePC aracılığıyla

RemotePC, ana cihazlarına veya masaüstlerine herhangi bir konumdan 7/24 erişmek isteyen tüketiciler ve profesyonel takımlar için tasarlanmış bir uzaktan masaüstü erişim aracıdır. Bu TeamViewer alternatifi, dosyalara uzaktan erişmenize, yazdırmanıza ve birden fazla kullanıcıyla işbirliği yapmanıza olanak tanır. ?

RemotePC'nin en iyi özellikleri

Takım üyelerini sunumlarda işbirliği yapmaya veya bir sorunu gidermeye davet edin

Uzak oturumları kaydedin ve izleme günlüklerine erişin

PC, Mac, Linux, iOS ve Android cihazlar için çapraz platform desteğinin keyfini çıkarın

Yazılım yüklemeden web tarayıcınızdan cihazınıza erişin

RemotePC sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, işleri sırasında yazılımın donmasıyla ilgili sorunlar bildirmiştir

Bazı kullanıcılara göre, mobil sürümün hız ve işlevselliğini artırmak için yükseltmelerden faydalanması gerekir

RemotePC fiyatlandırması

Tüketici: 1 kullanıcı için yıllık 18,38 $'dan başlayan fiyatlarla

SOHO: Sınırsız kullanıcı için aylık 7,95 $ veya yıllık 59,62 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: Sınırsız kullanıcı için aylık 29,95 $ veya yıllık 224,62 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 59,95 $'dan başlayan fiyatlarla, sınırsız kullanıcı için yıllık 449,62 $'dan başlayan fiyatlarla

RemotePC puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)

8. LogMeIn Pro

logMeIn aracılığıyla

LogMeIn Pro, bireylere ve takımlara herhangi bir cihazdan dosyalarına ve birbirlerine bağlı kalma imkanı sunan TeamViewer'a alternatif bir yazılımdır. Yazılımı kullanarak farklı cihaz ve işletim sistemlerinde dosyalara, uygulamalara ve yer imlerine erişin. ?

LogMeIn Pro'nun en iyi özellikleri

Nerede olursanız olun masaüstünüzü uzaktan kontrol edin

Uzaktan yazdırma ile size yakın bir konumdan yazdırın

IPhone, iPad veya Android cihazınızdan hareket halindeyken masaüstünüzü kontrol edin

Çoklu monitör görüntüleme seçeneklerinin keyfini çıkarın

LogMeIn Pro sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, fiyatlandırmayı diğer alternatiflere göre daha pahalı bulabilir

Sunuculara bağlantı bazen yavaş olabilir

LogMeIn Pro fiyatlandırması

Bireyler: Sınırsız kullanıcı için aylık 30 ABD doları

İleri düzey kullanıcılar: Sınırsız kullanıcı için aylık 70 ABD doları

Küçük işletmeler: Sınırsız kullanıcı için aylık 129 $

LogMeIn Pro puanları ve yorumları

G2: yok

Capterra: yok

9. GoToMyPC

goToMyPC aracılığıyla

GoToMyPC, kullanıcıların hareket halindeyken dosyalara, uygulamalara ve verilere bağlanmalarını sağlayan bir uzak masaüstü yazılımıdır. Uzaktan yazdırma ve sürükle ve bırak dosya aktarımı gibi özellikler, takımların ana iş cihazlarına erişememeleri durumunda bile verimli kalmalarına yardımcı olur. ?

GoToMyPC'nin en iyi özellikleri

PC, Mac, iOS ve Android cihazlardan masaüstünüzün hızlı görünümünü elde edin

Bankacılık düzeyinde güvenlik ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın avantajlarından yararlanın

Ekran paylaşım görüntüleyicisini kullanarak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Mevcut ağ altyapınızla entegre edin

GoToMyPC sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, eski işletim sistemlerinde uygulamayı kullanmaya çalıştıklarında sorunlarla karşılaşabileceğini bildirmiştir

Bazıları, imleci hareket ettirdikten sonra ekranda değişikliklerin görünmesi arasında gecikme olduğunu fark etti

GoToMyPC fiyatlandırması

Kişisel: Bilgisayar başına aylık 44 $

Pro: 41,50 $/ay (bilgisayar başına)

Kurumsal: Bilgisayar başına aylık 28 ABD doları

GoToMyPC puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

10. Splashtop

splashtop aracılığıyla

Splashtop, takım üyelerinin dosyalarına ve birbirlerine bağlı kalmalarını sağlayan bir uzaktan erişim ve uzaktan destek yazılımıdır. Bu TeamViewer alternatifi, kullanıcılara uzaktan yazdırma, dosya aktarımı ve oturum kaydetme gibi özelliklerin yanı sıra cihazlarına her yerden erişim olanağı sağlar. ?️

Splashtop'un en iyi özellikleri

IOS, Android, Microsoft Windows, Mac ve Linux dahil olmak üzere çeşitli cihazlara bağlanın

Hangi cihazlara kimlerin erişebileceğine karar vermek için kontroller ayarlayın

Çoklu monitör desteği ile ana masaüstünüzü yansıtacak şekilde yerel kurulumunuzu düzenleyin

USB denetleyicileri takın ve USB cihaz yönlendirme özelliği sayesinde masaüstü bilgisayarınıza takılıymış gibi kullanın

Splashtop sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, mevcut fonksiyonların çeşitliliğinin diğer rakiplere göre daha az heyecan verici olduğunu bildiriyor

Yazılım, Windows'ta olduğu kadar Mac'te de kolayca kurulamıyor, bazı kullanıcılar bunu belirtiyor

Splashtop fiyatlandırması

Business Access Solo: Aylık 5 $, yıllık faturalandırılır

Business Access Pro: Kullanıcı başına aylık 8,25 $

İş Erişimi Performansı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Splashtop puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Bu TeamViewer Alternatifleriyle Bağlantıda Kalın

TeamViewer, dünyanın en popüler uzak masaüstü hizmetlerinden biri olmaya devam ediyor, ancak bu alternatiflerin kısa listesi, bireysel ihtiyaçlarınız için daha iyi bir uzaktan erişim çözümü olabileceğini kanıtlıyor. Takımınız için en iyi TeamViewer alternatifini bulmanıza yardımcı olacak bu kılavuzu kullanın. ?

Uzaktan çalışmaya yaklaşımınızda devrim yaratmaya hazırsanız, ClickUp'ı ücretsiz deneyin. Hepsi bir arada uygulamamız, kullanıcıların takımların belgeler, görevler, projeler ve daha fazlası üzerinde gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak birlikte çalışabileceği bir dijital çalışma alanı oluşturmasını sağlamak için tasarlanmıştır.