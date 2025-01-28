2025'in En İyi İçerik İşbirliği Platformları

Nike'ın "Dream Crazy" kampanyasını hatırlıyor musunuz? Colin Kaepernick'in anlatımını yaptığı ve Serena Williams ve LeBron James gibi sporcuların yer aldığı güçlü bir reklamın merkezinde yer alan kampanya, sporcuların inanılmaz başarılarını sergiledi ve izleyicileri zorluklara karşı pes etmemeleri için teşvik etti. Kampanya, beklendiği gibi sosyal medyada viral oldu.
Ancak bunun arkasında yatan işi hayal edebiliyor musunuz? Senaryolar, videolar, sosyal medya gönderileri, basın bültenleri ve daha fazlasını koordine etmek, ustaca işbirliği ve yönetim becerileri gerektirmiş olmalı.
Spor efsaneleriyle milyonlarca dolarlık reklamlar üretmiyor olsanız bile, önemli belgeler ve yüksek görünürlükteki mesajlar oluşturmak için gereken iletişim ve gerçek zamanlı işbirliğinin ne olduğunu bilirsiniz.
İçerik işbirliği yazılımı, bu sorunları doğrudan ele almak için tasarlanmıştır. Tüm içeriğiniz için merkezi bir hub sağlar, iletişimi kolaylaştırır ve ilerlemeyi takip etmenize yardımcı olur. Dağınık e-postalar ve dağınık belgelerle uğraşmak yerine, projenizin net ve düzenli bir görünümünü elde edersiniz.
Farklı içerik işbirliği platformlarını keşfetmek için çok zaman harcadım. Kendi deneyimlerime ve ClickUp ekibi tarafından yapılan araştırmalara dayanarak, en iyi 15 içerik işbirliği aracının bir listesini hazırladım.
Hadi başlayalım!
Bir içerik işbirliği platformunda nelere dikkat etmelisiniz?
Günümüzde piyasada çok sayıda seçenek olması nedeniyle, doğru içerik işbirliği platformunu seçmek zordur. Takımınızın iş akışına ve hedeflerine uygun bir araç bulmak istersiniz.
En iyi seçimi yapmanıza yardımcı olmak için kendinize şu soruları sorun:
- Sürüm kontrolü nasıl yapılıyor? Değişiklikleri ve güncellemeleri izlemenin projeleriniz için ne kadar önemli olduğunu düşünün. Belge sürümlerini görüntülemenizi, geri almanızı ve yönetmenizi sağlayan özellikleri arayın. Takımınız içeriği düzenli olarak gözden geçirip güncelliyorsa, sağlam sürüm kontrolüne sahip bir platform hataları önlemeye ve herkesin en son sürüm üzerinde çalışmasını sağlamaya yardımcı olacaktır
- Gerçek zamanlı işbirliği yapabilir misiniz? Takımınızın projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışması gerekip gerekmediğini belirleyin. Platformun eşzamanlı düzenleme ve canlı güncellemeleri destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Örneğin, fikir üretmeniz veya hızlı değişiklikler yapmanız gerekiyorsa, sağlam gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine sahip bir araç, herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayarak karışıklığı azaltacaktır
- Mevcut araçlarınızla entegre oluyor mu? Platformun mevcut araçlarınızla ne kadar iyi entegre olduğunu değerlendirin. Halihazırda kullandığınız yazılımları listeleyin ve bunlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran bir platform bulun. Takımınız iletişim için Slack kullanıyorsa, Slack ile entegre olan bir platform, tartışmaları ve belgeleri senkronize halde tutmayı kolaylaştıracaktır
- Kullanımı kolay mı? Platformun takımınız için ne kadar kullanıcı dostu olduğunu belirleyerek başlayın. Günlük görevlerinizle uyumlu özellikleri arayın. Örneğin, takımınız basit dosya paylaşımına alışkınsa, karmaşık bir arayüze sahip bir platform verimliliği artırmak yerine yavaşlatabilir
- Mobil cihazlardan erişilebilir mi? Takımınızın mobil cihazlardan platforma ne sıklıkla erişmesi gerektiğini düşünün. Takımınız uzaktan çalışıyorsa veya sık seyahat ediyorsa, güçlü mobil desteği olan bir araç seçin. Örneğin, takımınız hareket halindeyken güncellemeler yapması gerekiyorsa, mükemmel bir mobil uygulamaya sahip bir platform iş akışınızın kesintiye uğramamasını sağlar
Bu soruları yanıtladıktan sonra, mevcut içerik işbirliği süreçlerinizdeki eksiklikleri belirleyebilir ve yeni bir sistem veya platforma ihtiyaç duyduğunuz belirli gereksinimleri daraltabilirsiniz.
En İyi 15 İçerik İşbirliği Platformu
Bugün dikkate alınması gereken en iyi 15 içerik işbirliği platformunu belirledik. Her biri, ekip çalışmasını geliştirmek, görevleri kolaylaştırmak ve olağanüstü sonuçlar elde etmek için benzersiz özellikler sunuyor.
1. ClickUp (İçerik oluşturma, yönetme ve işbirliği için en iyisi)
Benim gibi aynı anda birden fazla içerik projesini dengeliyorsanız, ClickUp kısa sürede vazgeçilmez platformunuz haline gelecektir. İçerik fikirlerinden son onaya kadar, ClickUp içerik oluşturma sürecinin her aşamasını kolaylaştıran kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır.
ClickUp Docs ile belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturabilir, paylaşabilir ve üzerinde işbirliği yapabilirsiniz. Blog gönderileri taslakları hazırlamak, içerik takvimleri planlamak ve düzenleyicilerle işbirliği yapmak için özellikle yararlı buldum.
Bu belgeleri iş akışlarınızla entegre ederek, belgelerin eyleme geçirilebilir görevlerle bağlantılı olmasını ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz. Belge Merkezi, bilgileri hızlı bir şekilde düzenlemenize ve bulmanıza yardımcı olurken, gizlilik denetimleri hassas içeriğin güvenliğini sağlar.
Bu özellik ile ilgili deneyimlerime dayanan bazı ipuçları:
- Video ve görüntüleri belgelerinize ekleyerek zengin, etkileşimli içerik sunun ve takımınızın ilgisini çekin
- Farklı takım üyeleri için farklı erişim düzeyleri (görünüm, yorum, düzenleme) belirleyerek doğru kişilerin uygun düzeyde kontrol sahibi olmasını sağlayın
- ClickUp İlişkileri'ni kullanarak ilgili belgeleri birbirine bağlayın ve kapsamlı bir bilgi tabanı veya proje belgeleri seti oluşturun
ClickUp Brain, bir başka öne çıkan özelliktir. Bu güçlü AI aracı, çeşitli iş rolleri ve gereksinimlerine uyum sağlayabilir. Takımlar içinde içerik oluşturmaya, yönetmeye ve iyileştirmeye yardımcı olur.
ClickUp Brain, girdilerinize göre yüksek kaliteli içerik üretebilir ve yazma sürecini hızlandırmanıza yardımcı olur. Bu özellik, sıkı teslim tarihlerine uymak zorunda olan veya yaratıcı bir blokla karşılaşan takımlar için kullanışlıdır ve daha az manuel çaba ile daha hızlı içerik üretilmesini sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Brain ile ClickUp Proje Yönetimi özelliklerini kullanarak görevleri atayın, son tarihleri belirleyin ve ilerlemeyi izleyin. Bu entegrasyon, içerik projelerinin genel takım hedefleri ve zaman çizelgeleriyle uyumlu olmasını sağlar
- AI önerilerini kullanarak içeriği iyileştirin ve yazımı geliştirin, böylece nihai ürünün hem ilgi çekici hem de hatasız olmasını sağlayın
- Görevleri, zaman çizelgelerini ve içerik takvimlerini tek bir yerden yönetin
- Teknik ekibinizin hiçbir ayrıntıyı kaçırmaması için ClickUp Kontrol Listelerini kullanın
- Bir sonraki sosyal medya pazarlama toplantısında sunmak istediğiniz fikirleri hızlıca not alın veya ClickUp'ın Not Defteri'ni kullanarak toplantı tutanaklarını takip edin
- Diğer kişiler yazarken, yorum eklerken veya bir görevi görüntülerken gibi gerçek zamanlı güncellemeler için ClickUp İşbirliği Algılama özelliğini kullanın
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulamada tablo görünümü (henüz) yok
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.700+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Dartmouth College Öğrenci Sağlık Merkezi'nin Sağlık Programı Koordinatörü Sid Babla, ClickUp hakkında şunları söylüyor:
Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerektiren, planlanmış vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görevin yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden, e-posta ile yapılan tüm yazışmaları ortadan kaldırıyor (içerik oluşturma döngümüzü izleme ve takip etme ihtiyacını karşılıyor). ClickUp, e-posta iletişimi ihtiyacını azalttı ve içerik oluşturma takımımızın işbirliğini kolaylaştırdı. Artık fikir üretme/beyin fırtınasından ilk taslağa 2-3 kat daha hızlı geçebiliyoruz.
Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerektiriyor, planlanmış vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görevin yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden, e-posta ile yapılan tüm yazışmaları ortadan kaldırıyor (içerik oluşturma döngümüzü izleme ve takip etme ihtiyacını karşılıyor). ClickUp, e-posta iletişimi ihtiyacını azalttı ve içerik oluşturma takımımızın işbirliğini kolaylaştırdı. Artık fikir üretme/beyin fırtınasından ilk taslağa 2-3 kat daha hızlı geçebiliyoruz.
2. Bitrix24 (CRM için en iyisi)
Bitrix24, içerik işbirliğini mümkün kılan kapsamlı bir platformdur. Proje ve içerik pazarlama yönetimi, CRM ve iletişim için araçlar sunar. İşinizin birçok yönünü yönetmek için tek bir çözüm arıyorsanız, bu harika bir seçenektir.
Bitrix24'ün, daha gayri resmi bir ayarda takım iletişimi ve işbirliğini teşvik eden sosyal intranet özelliğini takdir ediyorum.
Bitrix24'ün en iyi özellikleri
- Çevrimiçi olarak belgeler oluşturun ve birlikte düzenleyin, dosyalarınızı güvenli bir bulut depolama alanında yönetin ve paylaşın
- Sohbet ve video görüşmeleriyle geri bildirim ve dosya alışverişini hızla gerçekleştirin
- Platform içinde etkinlikleri planlayın ve toplantıları düzenleyin
Bitrix24 sınırlamaları
- Normal kullanıcılar için kısıtlayıcıdır. Yalnızca süper yönetici belirli ayarları değiştirebilir
- Arayüz karmaşık ve kafa karıştırıcı olabilir
Bitrix24 fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: Beş kullanıcı için aylık 49 ABD doları
- Standart: 50 kullanıcı için aylık 99 $
- Profesyonel: 100 kullanıcı için aylık 199 $
- Enterprise250: 250 kullanıcı için aylık 399 $
Bitrix24 değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (530+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (850+ yorum)
3. Citrix Sharefile (E-imza belgeleri için en iyisi)
Citrix ShareFile, hassas bilgileri işlemek için özel olarak tasarlanmış bir içerik işbirliği aracıdır. Banka düzeyinde şifreleme, verilerinizin her zaman korunmasını sağlar. Çok sayıda dijital sözleşme imzalayan veya sık sık müşteri imzasına ihtiyaç duyanlara bu platformu öneririm.
ShareFile, müşterilerle gizli belgeleri paylaşmak için mükemmel bir araçtır. Güvenli depolama ve paylaşım seçenekleri birinci sınıftır.
Citrix Sharefile'ın en iyi özellikleri
- Daha hızlı dönüşler için tüm belge talep listelerini, dosyaları, görevleri ve yorumları tek bir merkezi alanda saklayın
- Dosyalara bağlantılar ekleyin, yeni dosyalar yükleyin ve gönderin ve Microsoft Outlook veya Gmail mesajlarından doğrudan dosya isteyin
- Projeye özel konuşmaları, dosyaları, görevleri ve yorumları kolayca bulun ve senkronizasyonu sağlayın
- Belgeleri yazdırmanıza, taramanıza veya e-posta ile göndermenize gerek kalmadan aynı güvenli araçta görüntüleyin ve imzalayın
Citrix Sharefile sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, dosya yükleme özelliğinde sık sık hata ve aksaklıklar yaşadıklarını bildiriyor
- Özellikle büyük dosyalarla senkronizasyon gecikmeleri
Citrix Sharefile fiyatlandırması
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 17,60 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 27,50 $
- Sektör Avantajı: 45,83 $/ay kullanıcı başına
- Sanal Veri Odası: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları
Citrix Sharefile değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1400+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (390+ yorum)
4. Dropbox (Dosya paylaşımı için en iyisi)
Dropbox, dosya paylaşımı ile eş anlamlıdır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Mevcut en kullanıcı dostu platformlardan biridir ve dosya paylaşımını, belgeler üzerinde işbirliği yapmayı ve içeriği güvenli bir şekilde depolamayı kolaylaştırır. Dropbox'ı, müşterilerle büyük dosyaları paylaşmak ve takım üyeleriyle içerik taslakları üzerinde işbirliği yapmak için kullanabilirsiniz.
Dropbox'ın en iyi özellikleri
- İçeriği kolayca işbirliği içinde düzenleyin ve paylaşın
- Verimliliği artırmak için birden fazla takım üyesiyle aynı anda belgeler üzerinde çalışın
- Platform içinden Slack ve Zoom için uygulama entegrasyonlarını kullanın
Dropbox sınırlamaları
- Senkronizasyon biraz gecikebilir ve aceleniz varken sizi bekletebilir
- Bulut depolama, belirli kullanım durumları için gerekli verimliliği sağlamayabilir
Dropbox fiyatlandırması
- Artı: Kullanıcı başına aylık 11,99 $
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 19,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
Dropbox değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (27.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (21.000+ yorum)
Ayrıca okuyun: 2024'ün En İyi 10 Dropbox Paper Alternatifi ve Rakibi
5. Box (Kurumsal içerik yönetimi için en iyisi)
Box, kurumsal içerik yönetimi ve işbirliği için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Karmaşık içerik projesi işbirliği ihtiyaçları olan büyük kuruluşlar için özellikle uygundur. Box, özellikle sıkı uyumluluk ve güvenlik önlemlerinin gerekli olduğu durumlarda, büyük hacimli içeriği yönetmek için mükemmel bir araçtır.
Box'ın en iyi özellikleri
- İçerik yönetimi için gelişmiş güvenlik özellikleri edinin
- Belgeleri düzenleyin ve takımınız için gerçek zamanlı olarak yorumlar bırakın
- Google Çalışma Alanı ve Microsoft Office dahil 1.500'den fazla uygulama ile entegre edin
Box sınırlamaları
- Büyük dosyaların paylaşımında veya yüklemesinde yüksek gecikme
- Bazen, dosya senkronizasyonunda gecikme olur ve bu da sorunlara yol açar
Box fiyatlandırması
- İş: Kullanıcı başına aylık 18,42 ABD doları
- Business Plus: 31,41 $/ay/kullanıcı
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 43,34 ABD doları
Box değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (4.900+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (5.400+ yorum)
6. Amazon WorkDocs (AWS ekosistemiyle entegrasyon için en iyisi)
Amazon WorkDocs, AWS ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmış güvenli bir içerik işbirliği platformudur. Kuruluşunuz Amazon Web Services'e büyük yatırım yaptıysa, WorkDocs sizin için biçilmiş kaftan. WorkDocs'u diğer AWS hizmetleriyle birlikte kullandım ve entegrasyon sorunsuzdu.
Amazon WorkDocs'un en iyi özellikleri
- AWS'nin küresel bulut altyapısında aktarım sırasında ve depolama sırasında içeriğinizi güvenli bir şekilde şifreleyin
- Güvenli depolama ve dosya paylaşımı ile iç takımlar ve dış kullanıcılarla bağlantıda kalın
- WorkDocs'u mevcut uygulamalar ve süreçlerle entegre ederek içeriği istediğiniz şekilde ve istediğiniz yerde yönetin
Amazon WorkDocs sınırlamaları
- Birden fazla kişi aynı anda bir belgeyi düzenleyemez
- Dosya kaydetme ve yükleme sırasında sık sık yaşanan sorunlar
Amazon WorkDocs fiyatlandırması
Kullandıkça öde fiyatlandırma yapısı sunar, yani yalnızca kullandığınız kullanıcılar ve depolama alanı için ödeme yaparsınız. Çoğu bölgede, maliyet kullanıcı başına aylık 5 ABD dolarıdır ve bu, her kullanıcı için 1 TB depolama alanı içerir. Yeni kullanıcılar, 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle WorkDocs'u 50 kullanıcıya kadar ve kullanıcı başına 1 TB depolama alanıyla test edebilir.
Amazon WorkDocs değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,1/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
7. M-Files (Belge yönetimi ve uyumluluk için en iyisi)
M-Files, sıkı uyumluluk gereksinimlerine sahip belgeleri yönetmesi gereken işletmeler için tasarlanmış bir içerik işbirliği platformudur. M-Files'ı, belge yönetimi ve uyumluluğun kritik öneme sahip hukuk ve finans gibi sektörlerde özellikle yararlı buldum.
M-Files'ın en iyi özellikleri
- Meta verilere göre belgeleri düzenleyin ve bulun
- Müşterilerinizle birlikte tek bir "doğru kaynak" dosyası oluşturun, onaylayın veya imzalayın
- Tüm yetkili kullanıcıların erişebileceği gerçek zamanlı kontrol, kurallar ve yönlendirme özelliklerine sahip gömülü iş akışları oluşturarak BT'nin zaman ve paradan tasarruf etmesini sağlayın
M-Files sınırlamaları
- Daha dik öğrenme eğrisi
- Bulutta yavaş işlem hızı
M-Files fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
M-Files değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (140+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (180+ yorum)
8. BoostHQ (Öğrenme ve bilgi alışverişi için en iyisi)
BoostHQ, Skyprep tarafından geliştirilen bir bilgi paylaşım platformudur. Merkezi bir kaynak kütüphanesi ve konu uzmanlarını işe almak için araçlarla donatılmış olan bu platform, uzaktan çalışma ayarlarında en kullanışlıdır.
İçerik oluşturma ve paylaşımla sınırlı kalmak yerine öğrenme ve bilgi alışverişine odaklanmasını seviyorum. Eğitim sisteminizin ihtiyaçlarını belirlemenize yardımcı olmak için düzenli olarak raporlar oluşturur.
Boost HQ'nun en iyi özellikleri
- Çalışanların düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşmalarına, yorum ve Soru-Cevap gibi özelliklerle bilgilerini gelecekte kullanmak üzere kaydetmelerine ve saklamalarına olanak tanıyın
- İçeriğinizi Gruplar, Kategoriler ve Etiketler ile düzenleyerek, gerektiğinde bilgilere daha kolay erişin
- İş yardımcıları, prosedür kılavuzları veya öğreticiler gibi öğrenme içeriklerini neredeyse her yerden paylaşın
Boost HQ sınırlamaları
- Büyük grupların kaydı 500 kişilik gruplar halinde yapılmalıdır, bu da daha küçük kuruluşlar için sınırlayıcı olabilir
Boost HQ fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
HQ puanlarını ve yorumları artırın
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,8/5 (150+ yorum)
9. Microsoft OneDrive (Microsoft Office kullanıcıları için en iyisi)
Microsoft OneDrive İş, halihazırda Microsoft Office kullanan kuruluşlar için vazgeçilmez bir içerik işbirliği platformudur. Word, Excel ve PowerPoint gibi araçlarla sıkı bir şekilde entegre olduğundan, belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmayı kolaylaştırır. OneDrive İş'i kapsamlı bir şekilde kullandım ve Microsoft Office ile entegrasyonu rakipsiz.
Microsoft OneDrive'ın en iyi özellikleri
- Microsoft Office uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon
- Office belgelerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Kuruluşunuzun içinde ve dışında dosyaları güvenli bir şekilde paylaşın
Microsoft OneDrive sınırlamaları
- MS Office dışındaki belgeler için sınırlı işbirliği özellikleri
- Gelişmiş özellikler için daha yüksek maliyet
Microsoft OneDrive fiyatlandırması
- OneDrive for Business: Kullanıcı başına aylık 4,95 ABD doları
- Microsoft Business 365 Basic: Kullanıcı başına aylık 1,73 ABD doları
- Microsoft Business 365 Standard: Kullanıcı başına aylık 9,18 $
Microsoft OneDrive değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)
10. Confluence (Bilgi yönetimi ve işbirliği için en iyisi)
Atlassian'ın Confluence'ı, bilgi yönetimi ve takım işbirliği için bir içerik işbirliği platformudur. Yazılım geliştirme takımları için tasarlanmıştır, ancak içerik projelerini yönetmek ve belgelerde işbirliği yapmak için de aynı derecede yararlıdır.
Confluence'ın en iyi özellikleri
- Beyaz tahta, video mesajlar ve dokümantasyon özellikleri gibi çok yönlü araçlarla içerik oluşturun
- Takımlarınızı gerçek zamanlı düzenleme ve satır içi yorumlarla paylaşım ve işbirliğine davet edin
- Tasarım dosyaları, kod depoları, elektronik tablolar ve daha fazlası gibi halihazırda kullandığınız diğer araçlardan içerik ekleyin ve düzenleyin
Confluence sınırlamaları
- Belgeleri çeşitli biçimlerde dışa aktarmak zor olabilir
- Arama özelliği bazı kullanıcılar için karmaşık görünebilir
Confluence fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 4,89 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 8,97 $
Confluence değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,1/5 (3.700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.400+ yorum)
11. Notion (En iyi çalışma alanı aracı)
Notion, not alma, görev yönetimi ve içerik işbirliğini bir araya getiren hepsi bir arada bir çalışma alanıdır. İçerik projelerini yönetmek ve belgeler üzerinde işbirliği yapmak için esnek bir platforma ihtiyaç duyan takımlar için idealdir. İçerik fikirlerini düzenlerken, taslaklar üzerinde işbirliği yaparken ve içerik takvimlerini yönetirken faydalı olabilir ve her takım için çok yönlü bir araçtır.
Notion'un en iyi özellikleri
Notion sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, 2000'den fazla sayfa gibi çok fazla veri depolamak için kullanıldığında son derece yavaş olduğunu bildiriyor
- Arayüzü karmaşık ve birçok kullanıcı için kafa karıştırıcıdır
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Koltuk başına aylık 12 ABD doları
- İş: Koltuk başına aylık 18 ABD doları
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)
12. Google Drive (Bulut depolama ve işbirliği için en iyisi)
Google Drive, yaygın olarak kullanılan bir bulut depolama ve dosya paylaşım hizmetidir. İnternet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan dosya depolama, erişim ve paylaşım imkanı sunar. Platformun kullanıcı dostu arayüzü ve Gmail, Dokümanlar ve E-Tablolar gibi diğer Google hizmetleriyle entegrasyonu, kişisel ve profesyonel kullanım için popüler bir seçim olmasını sağlar.
Gerçek zamanlı ortak düzenleme, Google Drive'ın sorunsuz içerik işbirliğini önemli ölçüde geliştiren öne çıkan bir özelliğidir.
Google Drive'ın en iyi özellikleri
- Belgeler, E-Tablolar ve Slaytlar ile entegre ederek içerik oluşturun ve gerçek zamanlı olarak daha etkili bir şekilde işbirliği yapın
- Sürüm kontrolü ihtiyacını ortadan kaldırın ve çakışan düzenlemelerin riskini azaltın, takımların verimli ve etkili bir şekilde birlikte çalışmasını kolaylaştırın
- Mobil cihazınızdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan dosya ve klasörleri depolayın, paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın
Google Drive sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar belge biçimlendirmeyle ilgili hatalar bildiriyor
- Dahili klasörlere bağlantı vermek kafa karıştırıcı olabilir
- Video ve bulut dosyalarının masaüstü sürümleriyle yavaş senkronizasyonu
Google Drive fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 1,63 $
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 8,78 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 16,46 ABD doları
Google Drive değerlendirmeleri ve yorumları
- Gartner: 4,6/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (27.000+ yorum)
13. Wordable (Sorunsuz WordPress entegrasyonu için en iyisi)
Wordable, içerik yöneticileri ve düzenleyiciler için bir çevrimiçi uygulamadır. WordPress ile çalışan herkes için Wordable vazgeçilmez bir uygulamadır. Google Dokümanlar'ı WordPress, HubSpot ve Medium'a aktarmayı kolaylaştırarak bana çok zaman ve zahmetten tasarruf sağlıyor.
Wordable'ın en iyi özellikleri
- İçeriğinizi tek bir tıklama ile Google Dokümanlar'dan WordPress'e aktarın
- Görüntülerinizi otomatik olarak indirin, sıkıştırın ve blog yayınınıza uygun biçime dönüştürün
- Otomatik içerik biçimlendirme koruması ile kopyalama, yapıştırma ve biçimlendirme için harcanan zaman ve çabayı ortadan kaldırın
Wordable sınırlamaları
- Bu araç WordPress için özel olarak geliştirilmiştir, bu nedenle başka bir CMS kullanıyorsanız Wordable size pek yardımcı olmayacaktır
- Wordable'dan en iyi şekilde yararlanmak için Google Dokümanlar'ı kurmanız gerekir; bu, bazı takımlar için bir sınırlama olabilir
Wordable fiyatlandırma
- Hobi amaçlı: Ücretsiz
- Temel: 29 $/yıl
- Pro: 149 $/yıl
- Premium: 349 $/yıl
Wordable puanları ve yorumları
- G2: 3,5/5 (12+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)
14. Bit. ai (Etkileşimli belgeler için en iyisi)
Bit. ai, çoklu biçimlerdeki belgeler için bir işbirliği platformudur. Belge işbirliğini modernleştirmesiyle dikkatimi çekti. Takımınız zengin medya içeren etkileşimli belgeler oluşturması gerekiyorsa, Bit. ai en iyi araçlardan biridir. Sunumlar ve teklifler için özellikle yararlı buldum.
Bit. ai en iyi özellikler
- Video, elektronik tablo ve diğer medya öğelerini ekleyerek belgelerinizi çok daha ilgi çekici hale getirin
- Anahtar kelimeler, başlıklar ve açıklamalar kullanarak içerik kitaplığınızda dijital kaynakları arayın
- Müşteri hizmetleri, tasarım, eğitim, İK ve daha birçok kategoride yapay zeka ve belge şablonlarıyla içerik oluşturmayı hızlandırın
Bit. ai sınırlamaları
- Bit. ai, etkileşimli belgeler oluşturmak için harika olsa da, diğer bazı araçlar kadar geleneksel metin belgeleri düzenleme konusunda güçlü değildir
- Platform, mevcut özelliklerin sayısı nedeniyle ilk başta biraz karmaşık gelebilir, bu nedenle bir öğrenme süreci gereklidir
Bit. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Üye başına aylık 12 ABD doları
- İş: Üye başına aylık 20 ABD doları
Bit. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (20+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
15. ProofHub (Proje ve görev yönetimi için en iyisi)
ProofHub, baştan sona içerik projelerini yöneten takımlar için ideal olan hepsi bir arada proje yönetimi ve işbirliği aracıdır.
ProofHub'ın en iyi özellikleri
- Yaratıcı varlıklar üzerinde işbirliği yapın, dosyalardaki açıklamalarla gerçek zamanlı olarak geri bildirimleri inceleyin ve paylaşın
- Harici işbirliği ortaklarını anında davet edin ve birden fazla dosya sürümü kaydetme özelliği ile değişiklikleri izleyin
- Farklı projelerle ilgili duyuruları planlayın, kişileri bu duyurulara abone yapın ve bunları takımın zaman çizelgesinde otomatik olarak paylaşın
ProofHub sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü biraz dengesiz olabilir
- Bildirimler çok fazla olabilir, dikkatinizi dağıtabilir ve yönetilmesi zor olabilir
ProofHub fiyatlandırması
- Temel: 45 $/ay
- Ultimate Control: 89 $/ay
ProofHub puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
En İyi İçerik İşbirliği Yazılımını Seçin
Test ettiğim ve kısa listeye aldığım platformlar iyi çalışıyor, içerik oluşturmayı ve takım işbirliğini kolaylaştırıyor.
Ancak kişisel olarak, içerik oluşturma, işbirliği ve proje yönetimini uçtan uca kolaylaştıran bir aracı tercih ediyorum, böylece işim sırasında platformdan ayrılmam gerekmiyor. ClickUp, özellikleri ve entegrasyonlarındaki çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. Temel içerik takvimleri veya belge paylaşım platformlarının aksine, ClickUp her boyuttaki takımın ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir çözüm sunar.
Merkezi proje yönetimi, tüm içerik projelerini tek bir yerde tutmanıza yardımcı olur. Takımınızın benzersiz süreçlerine uygun iş akışları oluşturabilirsiniz. İster geleneksel bir yayın takvimi ister çevik bir yaklaşım izliyor olun, ClickUp uyum sağlayacak kadar esnektir.