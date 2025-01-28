2025'in En İyi İçerik İşbirliği Platformları

Nike'ın "Dream Crazy" kampanyasını hatırlıyor musunuz? Colin Kaepernick'in anlatımını yaptığı ve Serena Williams ve LeBron James gibi sporcuların yer aldığı güçlü bir reklamın merkezinde yer alan kampanya, sporcuların inanılmaz başarılarını sergiledi ve izleyicileri zorluklara karşı pes etmemeleri için teşvik etti. Kampanya, beklendiği gibi sosyal medyada viral oldu.

Ancak bunun arkasında yatan işi hayal edebiliyor musunuz? Senaryolar, videolar, sosyal medya gönderileri, basın bültenleri ve daha fazlasını koordine etmek, ustaca işbirliği ve yönetim becerileri gerektirmiş olmalı.

Spor efsaneleriyle milyonlarca dolarlık reklamlar üretmiyor olsanız bile, önemli belgeler ve yüksek görünürlükteki mesajlar oluşturmak için gereken iletişim ve gerçek zamanlı işbirliğinin ne olduğunu bilirsiniz.

İçerik işbirliği yazılımı, bu sorunları doğrudan ele almak için tasarlanmıştır. Tüm içeriğiniz için merkezi bir hub sağlar, iletişimi kolaylaştırır ve ilerlemeyi takip etmenize yardımcı olur. Dağınık e-postalar ve dağınık belgelerle uğraşmak yerine, projenizin net ve düzenli bir görünümünü elde edersiniz.

Farklı içerik işbirliği platformlarını keşfetmek için çok zaman harcadım. Kendi deneyimlerime ve ClickUp ekibi tarafından yapılan araştırmalara dayanarak, en iyi 15 içerik işbirliği aracının bir listesini hazırladım.

Hadi başlayalım!

Bir içerik işbirliği platformunda nelere dikkat etmelisiniz?

Günümüzde piyasada çok sayıda seçenek olması nedeniyle, doğru içerik işbirliği platformunu seçmek zordur. Takımınızın iş akışına ve hedeflerine uygun bir araç bulmak istersiniz.

En iyi seçimi yapmanıza yardımcı olmak için kendinize şu soruları sorun:

Sürüm kontrolü nasıl yapılıyor? Değişiklikleri ve güncellemeleri izlemenin projeleriniz için ne kadar önemli olduğunu düşünün. Belge sürümlerini görüntülemenizi, geri almanızı ve yönetmenizi sağlayan özellikleri arayın. Takımınız içeriği düzenli olarak gözden geçirip güncelliyorsa, sağlam sürüm kontrolüne sahip bir platform hataları önlemeye ve herkesin en son sürüm üzerinde çalışmasını sağlamaya yardımcı olacaktır Gerçek zamanlı işbirliği yapabilir misiniz? Takımınızın projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışması gerekip gerekmediğini belirleyin. Platformun eşzamanlı düzenleme ve canlı güncellemeleri destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Örneğin, fikir üretmeniz veya hızlı değişiklikler yapmanız gerekiyorsa, sağlam gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine sahip bir araç, herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayarak karışıklığı azaltacaktır Mevcut araçlarınızla entegre oluyor mu? Platformun mevcut araçlarınızla ne kadar iyi entegre olduğunu değerlendirin. Halihazırda kullandığınız yazılımları listeleyin ve bunlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran bir platform bulun. Takımınız iletişim için Slack kullanıyorsa, Slack ile entegre olan bir platform, tartışmaları ve belgeleri senkronize halde tutmayı kolaylaştıracaktır Kullanımı kolay mı? Platformun takımınız için ne kadar kullanıcı dostu olduğunu belirleyerek başlayın. Günlük görevlerinizle uyumlu özellikleri arayın. Örneğin, takımınız basit dosya paylaşımına alışkınsa, karmaşık bir arayüze sahip bir platform verimliliği artırmak yerine yavaşlatabilir Mobil cihazlardan erişilebilir mi? Takımınızın mobil cihazlardan platforma ne sıklıkla erişmesi gerektiğini düşünün. Takımınız uzaktan çalışıyorsa veya sık seyahat ediyorsa, güçlü mobil desteği olan bir araç seçin. Örneğin, takımınız hareket halindeyken güncellemeler yapması gerekiyorsa, mükemmel bir mobil uygulamaya sahip bir platform iş akışınızın kesintiye uğramamasını sağlar

Bu soruları yanıtladıktan sonra, mevcut içerik işbirliği süreçlerinizdeki eksiklikleri belirleyebilir ve yeni bir sistem veya platforma ihtiyaç duyduğunuz belirli gereksinimleri daraltabilirsiniz.

En İyi 15 İçerik İşbirliği Platformu

Bugün dikkate alınması gereken en iyi 15 içerik işbirliği platformunu belirledik. Her biri, ekip çalışmasını geliştirmek, görevleri kolaylaştırmak ve olağanüstü sonuçlar elde etmek için benzersiz özellikler sunuyor.

1. ClickUp (İçerik oluşturma, yönetme ve işbirliği için en iyisi)

Benim gibi aynı anda birden fazla içerik projesini dengeliyorsanız, ClickUp kısa sürede vazgeçilmez platformunuz haline gelecektir. İçerik fikirlerinden son onaya kadar, ClickUp içerik oluşturma sürecinin her aşamasını kolaylaştıran kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır.

ClickUp Docs ile belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturabilir, paylaşabilir ve üzerinde işbirliği yapabilirsiniz. Blog gönderileri taslakları hazırlamak, içerik takvimleri planlamak ve düzenleyicilerle işbirliği yapmak için özellikle yararlı buldum.

ClickUp Docs ile takımınızla birlikte gerçek zamanlı olarak yazın ve düzenleyin

Bu belgeleri iş akışlarınızla entegre ederek, belgelerin eyleme geçirilebilir görevlerle bağlantılı olmasını ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz. Belge Merkezi, bilgileri hızlı bir şekilde düzenlemenize ve bulmanıza yardımcı olurken, gizlilik denetimleri hassas içeriğin güvenliğini sağlar.

Bu özellik ile ilgili deneyimlerime dayanan bazı ipuçları:

Video ve görüntüleri belgelerinize ekleyerek zengin, etkileşimli içerik sunun ve takımınızın ilgisini çekin

Farklı takım üyeleri için farklı erişim düzeyleri (görünüm, yorum, düzenleme) belirleyerek doğru kişilerin uygun düzeyde kontrol sahibi olmasını sağlayın

ClickUp İlişkileri'ni kullanarak ilgili belgeleri birbirine bağlayın ve kapsamlı bir bilgi tabanı veya proje belgeleri seti oluşturun

ClickUp Brain, bir başka öne çıkan özelliktir. Bu güçlü AI aracı, çeşitli iş rolleri ve gereksinimlerine uyum sağlayabilir. Takımlar içinde içerik oluşturmaya, yönetmeye ve iyileştirmeye yardımcı olur.

Yaratıcı bir blokla karşılaştığınızda, ClickUp Brain'i kullanarak fikirler üretin

ClickUp Brain, girdilerinize göre yüksek kaliteli içerik üretebilir ve yazma sürecini hızlandırmanıza yardımcı olur. Bu özellik, sıkı teslim tarihlerine uymak zorunda olan veya yaratıcı bir blokla karşılaşan takımlar için kullanışlıdır ve daha az manuel çaba ile daha hızlı içerik üretilmesini sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile ClickUp Proje Yönetimi özelliklerini kullanarak görevleri atayın, son tarihleri belirleyin ve ilerlemeyi izleyin. Bu entegrasyon, içerik projelerinin genel takım hedefleri ve zaman çizelgeleriyle uyumlu olmasını sağlar

AI önerilerini kullanarak içeriği iyileştirin ve yazımı geliştirin, böylece nihai ürünün hem ilgi çekici hem de hatasız olmasını sağlayın

Görevleri, zaman çizelgelerini ve içerik takvimlerini tek bir yerden yönetin

Teknik ekibinizin hiçbir ayrıntıyı kaçırmaması için ClickUp Kontrol Listelerini kullanın

Bir sonraki sosyal medya pazarlama toplantısında sunmak istediğiniz fikirleri hızlıca not alın veya ClickUp'ın Not Defteri'ni kullanarak toplantı tutanaklarını takip edin

Diğer kişiler yazarken, yorum eklerken veya bir görevi görüntülerken gibi gerçek zamanlı güncellemeler için ClickUp İşbirliği Algılama özelliğini kullanın

ClickUp ile platformlar arasında belgeleri birlikte düzenleyin ve anında işbirliği ile güncel kalın

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada tablo görünümü (henüz) yok

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Dartmouth College Öğrenci Sağlık Merkezi'nin Sağlık Programı Koordinatörü Sid Babla, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerektiren, planlanmış vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görevin yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden, e-posta ile yapılan tüm yazışmaları ortadan kaldırıyor (içerik oluşturma döngümüzü izleme ve takip etme ihtiyacını karşılıyor). ClickUp, e-posta iletişimi ihtiyacını azalttı ve içerik oluşturma takımımızın işbirliğini kolaylaştırdı. Artık fikir üretme/beyin fırtınasından ilk taslağa 2-3 kat daha hızlı geçebiliyoruz.

Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerektiriyor, planlanmış vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görevin yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden, e-posta ile yapılan tüm yazışmaları ortadan kaldırıyor (içerik oluşturma döngümüzü izleme ve takip etme ihtiyacını karşılıyor). ClickUp, e-posta iletişimi ihtiyacını azalttı ve içerik oluşturma takımımızın işbirliğini kolaylaştırdı. Artık fikir üretme/beyin fırtınasından ilk taslağa 2-3 kat daha hızlı geçebiliyoruz.

2. Bitrix24 (CRM için en iyisi)

bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, içerik işbirliğini mümkün kılan kapsamlı bir platformdur. Proje ve içerik pazarlama yönetimi, CRM ve iletişim için araçlar sunar. İşinizin birçok yönünü yönetmek için tek bir çözüm arıyorsanız, bu harika bir seçenektir.

Bitrix24'ün, daha gayri resmi bir ayarda takım iletişimi ve işbirliğini teşvik eden sosyal intranet özelliğini takdir ediyorum.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Çevrimiçi olarak belgeler oluşturun ve birlikte düzenleyin, dosyalarınızı güvenli bir bulut depolama alanında yönetin ve paylaşın

Sohbet ve video görüşmeleriyle geri bildirim ve dosya alışverişini hızla gerçekleştirin

Platform içinde etkinlikleri planlayın ve toplantıları düzenleyin

Bitrix24 sınırlamaları

Normal kullanıcılar için kısıtlayıcıdır. Yalnızca süper yönetici belirli ayarları değiştirebilir

Arayüz karmaşık ve kafa karıştırıcı olabilir

Bitrix24 fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Beş kullanıcı için aylık 49 ABD doları

Standart: 50 kullanıcı için aylık 99 $

Profesyonel: 100 kullanıcı için aylık 199 $

Enterprise250: 250 kullanıcı için aylık 399 $

Bitrix24 değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (530+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (850+ yorum)

3. Citrix Sharefile (E-imza belgeleri için en iyisi)

citrix aracılığıyla

Citrix ShareFile, hassas bilgileri işlemek için özel olarak tasarlanmış bir içerik işbirliği aracıdır. Banka düzeyinde şifreleme, verilerinizin her zaman korunmasını sağlar. Çok sayıda dijital sözleşme imzalayan veya sık sık müşteri imzasına ihtiyaç duyanlara bu platformu öneririm.

ShareFile, müşterilerle gizli belgeleri paylaşmak için mükemmel bir araçtır. Güvenli depolama ve paylaşım seçenekleri birinci sınıftır.

Citrix Sharefile'ın en iyi özellikleri

Daha hızlı dönüşler için tüm belge talep listelerini, dosyaları, görevleri ve yorumları tek bir merkezi alanda saklayın

Dosyalara bağlantılar ekleyin, yeni dosyalar yükleyin ve gönderin ve Microsoft Outlook veya Gmail mesajlarından doğrudan dosya isteyin

Projeye özel konuşmaları, dosyaları, görevleri ve yorumları kolayca bulun ve senkronizasyonu sağlayın

Belgeleri yazdırmanıza, taramanıza veya e-posta ile göndermenize gerek kalmadan aynı güvenli araçta görüntüleyin ve imzalayın

Citrix Sharefile sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, dosya yükleme özelliğinde sık sık hata ve aksaklıklar yaşadıklarını bildiriyor

Özellikle büyük dosyalarla senkronizasyon gecikmeleri

Citrix Sharefile fiyatlandırması

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 17,60 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 27,50 $

Sektör Avantajı : 45,83 $/ay kullanıcı başına

Sanal Veri Odası: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları

Citrix Sharefile değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (1400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (390+ yorum)

4. Dropbox (Dosya paylaşımı için en iyisi)

dropbox aracılığıyla

Dropbox, dosya paylaşımı ile eş anlamlıdır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Mevcut en kullanıcı dostu platformlardan biridir ve dosya paylaşımını, belgeler üzerinde işbirliği yapmayı ve içeriği güvenli bir şekilde depolamayı kolaylaştırır. Dropbox'ı, müşterilerle büyük dosyaları paylaşmak ve takım üyeleriyle içerik taslakları üzerinde işbirliği yapmak için kullanabilirsiniz.

Dropbox'ın en iyi özellikleri

İçeriği kolayca işbirliği içinde düzenleyin ve paylaşın

Verimliliği artırmak için birden fazla takım üyesiyle aynı anda belgeler üzerinde çalışın

Platform içinden Slack ve Zoom için uygulama entegrasyonlarını kullanın

Dropbox sınırlamaları

Senkronizasyon biraz gecikebilir ve aceleniz varken sizi bekletebilir

Bulut depolama, belirli kullanım durumları için gerekli verimliliği sağlamayabilir

Dropbox fiyatlandırması

Artı : Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Essentials : Kullanıcı başına aylık 19,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Dropbox değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (27.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.000+ yorum)

5. Box (Kurumsal içerik yönetimi için en iyisi)

via Box

Box, kurumsal içerik yönetimi ve işbirliği için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Karmaşık içerik projesi işbirliği ihtiyaçları olan büyük kuruluşlar için özellikle uygundur. Box, özellikle sıkı uyumluluk ve güvenlik önlemlerinin gerekli olduğu durumlarda, büyük hacimli içeriği yönetmek için mükemmel bir araçtır.

Box'ın en iyi özellikleri

İçerik yönetimi için gelişmiş güvenlik özellikleri edinin

Belgeleri düzenleyin ve takımınız için gerçek zamanlı olarak yorumlar bırakın

Google Çalışma Alanı ve Microsoft Office dahil 1.500'den fazla uygulama ile entegre edin

Box sınırlamaları

Büyük dosyaların paylaşımında veya yüklemesinde yüksek gecikme

Bazen, dosya senkronizasyonunda gecikme olur ve bu da sorunlara yol açar

Box fiyatlandırması

İş : Kullanıcı başına aylık 18,42 ABD doları

Business Plus : 31,41 $/ay/kullanıcı

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 43,34 ABD doları

Box değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.900+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.400+ yorum)

6. Amazon WorkDocs (AWS ekosistemiyle entegrasyon için en iyisi)

amazon aracılığıyla

Amazon WorkDocs, AWS ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmış güvenli bir içerik işbirliği platformudur. Kuruluşunuz Amazon Web Services'e büyük yatırım yaptıysa, WorkDocs sizin için biçilmiş kaftan. WorkDocs'u diğer AWS hizmetleriyle birlikte kullandım ve entegrasyon sorunsuzdu.

Amazon WorkDocs'un en iyi özellikleri

AWS'nin küresel bulut altyapısında aktarım sırasında ve depolama sırasında içeriğinizi güvenli bir şekilde şifreleyin

Güvenli depolama ve dosya paylaşımı ile iç takımlar ve dış kullanıcılarla bağlantıda kalın

WorkDocs'u mevcut uygulamalar ve süreçlerle entegre ederek içeriği istediğiniz şekilde ve istediğiniz yerde yönetin

Amazon WorkDocs sınırlamaları

Birden fazla kişi aynı anda bir belgeyi düzenleyemez

Dosya kaydetme ve yükleme sırasında sık sık yaşanan sorunlar

Amazon WorkDocs fiyatlandırması

Kullandıkça öde fiyatlandırma yapısı sunar, yani yalnızca kullandığınız kullanıcılar ve depolama alanı için ödeme yaparsınız. Çoğu bölgede, maliyet kullanıcı başına aylık 5 ABD dolarıdır ve bu, her kullanıcı için 1 TB depolama alanı içerir. Yeni kullanıcılar, 30 günlük ücretsiz deneme sürümüyle WorkDocs'u 50 kullanıcıya kadar ve kullanıcı başına 1 TB depolama alanıyla test edebilir.

Amazon WorkDocs değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

7. M-Files (Belge yönetimi ve uyumluluk için en iyisi)

M-Files, sıkı uyumluluk gereksinimlerine sahip belgeleri yönetmesi gereken işletmeler için tasarlanmış bir içerik işbirliği platformudur. M-Files'ı, belge yönetimi ve uyumluluğun kritik öneme sahip hukuk ve finans gibi sektörlerde özellikle yararlı buldum.

M-Files'ın en iyi özellikleri

Meta verilere göre belgeleri düzenleyin ve bulun

Müşterilerinizle birlikte tek bir "doğru kaynak" dosyası oluşturun, onaylayın veya imzalayın

Tüm yetkili kullanıcıların erişebileceği gerçek zamanlı kontrol, kurallar ve yönlendirme özelliklerine sahip gömülü iş akışları oluşturarak BT'nin zaman ve paradan tasarruf etmesini sağlayın

M-Files sınırlamaları

Daha dik öğrenme eğrisi

Bulutta yavaş işlem hızı

M-Files fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

M-Files değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (180+ yorum)

8. BoostHQ (Öğrenme ve bilgi alışverişi için en iyisi)

boostHQ aracılığıyla

BoostHQ, Skyprep tarafından geliştirilen bir bilgi paylaşım platformudur. Merkezi bir kaynak kütüphanesi ve konu uzmanlarını işe almak için araçlarla donatılmış olan bu platform, uzaktan çalışma ayarlarında en kullanışlıdır.

İçerik oluşturma ve paylaşımla sınırlı kalmak yerine öğrenme ve bilgi alışverişine odaklanmasını seviyorum. Eğitim sisteminizin ihtiyaçlarını belirlemenize yardımcı olmak için düzenli olarak raporlar oluşturur.

Boost HQ'nun en iyi özellikleri

Çalışanların düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşmalarına, yorum ve Soru-Cevap gibi özelliklerle bilgilerini gelecekte kullanmak üzere kaydetmelerine ve saklamalarına olanak tanıyın

İçeriğinizi Gruplar, Kategoriler ve Etiketler ile düzenleyerek, gerektiğinde bilgilere daha kolay erişin

İş yardımcıları, prosedür kılavuzları veya öğreticiler gibi öğrenme içeriklerini neredeyse her yerden paylaşın

Boost HQ sınırlamaları

Büyük grupların kaydı 500 kişilik gruplar halinde yapılmalıdır, bu da daha küçük kuruluşlar için sınırlayıcı olabilir

Boost HQ fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

HQ puanlarını ve yorumları artırın

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (150+ yorum)

9. Microsoft OneDrive (Microsoft Office kullanıcıları için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft OneDrive İş, halihazırda Microsoft Office kullanan kuruluşlar için vazgeçilmez bir içerik işbirliği platformudur. Word, Excel ve PowerPoint gibi araçlarla sıkı bir şekilde entegre olduğundan, belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmayı kolaylaştırır. OneDrive İş'i kapsamlı bir şekilde kullandım ve Microsoft Office ile entegrasyonu rakipsiz.

Microsoft OneDrive'ın en iyi özellikleri

Microsoft Office uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon

Office belgelerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Kuruluşunuzun içinde ve dışında dosyaları güvenli bir şekilde paylaşın

Microsoft OneDrive sınırlamaları

MS Office dışındaki belgeler için sınırlı işbirliği özellikleri

Gelişmiş özellikler için daha yüksek maliyet

Microsoft OneDrive fiyatlandırması

OneDrive for Business : Kullanıcı başına aylık 4,95 ABD doları

Microsoft Business 365 Basic : Kullanıcı başına aylık 1,73 ABD doları

Microsoft Business 365 Standard: Kullanıcı başına aylık 9,18 $

Microsoft OneDrive değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

10. Confluence (Bilgi yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

atlassian aracılığıyla

Atlassian'ın Confluence'ı, bilgi yönetimi ve takım işbirliği için bir içerik işbirliği platformudur. Yazılım geliştirme takımları için tasarlanmıştır, ancak içerik projelerini yönetmek ve belgelerde işbirliği yapmak için de aynı derecede yararlıdır.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Beyaz tahta, video mesajlar ve dokümantasyon özellikleri gibi çok yönlü araçlarla içerik oluşturun

Takımlarınızı gerçek zamanlı düzenleme ve satır içi yorumlarla paylaşım ve işbirliğine davet edin

Tasarım dosyaları, kod depoları, elektronik tablolar ve daha fazlası gibi halihazırda kullandığınız diğer araçlardan içerik ekleyin ve düzenleyin

Confluence sınırlamaları

Belgeleri çeşitli biçimlerde dışa aktarmak zor olabilir

Arama özelliği bazı kullanıcılar için karmaşık görünebilir

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 4,89 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 8,97 $

Confluence değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,1/5 (3.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.400+ yorum)

11. Notion (En iyi çalışma alanı aracı)

notion aracılığıyla

Notion, not alma, görev yönetimi ve içerik işbirliğini bir araya getiren hepsi bir arada bir çalışma alanıdır. İçerik projelerini yönetmek ve belgeler üzerinde işbirliği yapmak için esnek bir platforma ihtiyaç duyan takımlar için idealdir. İçerik fikirlerini düzenlerken, taslaklar üzerinde işbirliği yaparken ve içerik takvimlerini yönetirken faydalı olabilir ve her takım için çok yönlü bir araçtır.

Notion'un en iyi özellikleri

Çeşitli aşamalardaki birden fazla projenin durumunu kolayca izleyin

Takvimler ve Kanban Panoları'nı kullanarak genel bir bakış elde edin ve görevlerinizi görsel olarak önceliklendirin

İçerik iş akışları için özel şablonlar oluşturun

Notion sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, 2000'den fazla sayfa gibi çok fazla veri depolamak için kullanıldığında son derece yavaş olduğunu bildiriyor

Arayüzü karmaşık ve birçok kullanıcı için kafa karıştırıcıdır

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Koltuk başına aylık 12 ABD doları

İş: Koltuk başına aylık 18 ABD doları

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)

12. Google Drive (Bulut depolama ve işbirliği için en iyisi)

google Drive aracılığıyla

Google Drive, yaygın olarak kullanılan bir bulut depolama ve dosya paylaşım hizmetidir. İnternet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan dosya depolama, erişim ve paylaşım imkanı sunar. Platformun kullanıcı dostu arayüzü ve Gmail, Dokümanlar ve E-Tablolar gibi diğer Google hizmetleriyle entegrasyonu, kişisel ve profesyonel kullanım için popüler bir seçim olmasını sağlar.

Gerçek zamanlı ortak düzenleme, Google Drive'ın sorunsuz içerik işbirliğini önemli ölçüde geliştiren öne çıkan bir özelliğidir.

Google Drive'ın en iyi özellikleri

Belgeler, E-Tablolar ve Slaytlar ile entegre ederek içerik oluşturun ve gerçek zamanlı olarak daha etkili bir şekilde işbirliği yapın

Sürüm kontrolü ihtiyacını ortadan kaldırın ve çakışan düzenlemelerin riskini azaltın, takımların verimli ve etkili bir şekilde birlikte çalışmasını kolaylaştırın

Mobil cihazınızdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan dosya ve klasörleri depolayın, paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın

Google Drive sınırlamaları

Bazı kullanıcılar belge biçimlendirmeyle ilgili hatalar bildiriyor

Dahili klasörlere bağlantı vermek kafa karıştırıcı olabilir

Video ve bulut dosyalarının masaüstü sürümleriyle yavaş senkronizasyonu

Google Drive fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 1,63 $

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 8,78 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 16,46 ABD doları

Google Drive değerlendirmeleri ve yorumları

Gartner: 4,6/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (27.000+ yorum)

13. Wordable (Sorunsuz WordPress entegrasyonu için en iyisi)

wordable aracılığıyla

Wordable, içerik yöneticileri ve düzenleyiciler için bir çevrimiçi uygulamadır. WordPress ile çalışan herkes için Wordable vazgeçilmez bir uygulamadır. Google Dokümanlar'ı WordPress, HubSpot ve Medium'a aktarmayı kolaylaştırarak bana çok zaman ve zahmetten tasarruf sağlıyor.

Wordable'ın en iyi özellikleri

İçeriğinizi tek bir tıklama ile Google Dokümanlar'dan WordPress'e aktarın

Görüntülerinizi otomatik olarak indirin, sıkıştırın ve blog yayınınıza uygun biçime dönüştürün

Otomatik içerik biçimlendirme koruması ile kopyalama, yapıştırma ve biçimlendirme için harcanan zaman ve çabayı ortadan kaldırın

Wordable sınırlamaları

Bu araç WordPress için özel olarak geliştirilmiştir, bu nedenle başka bir CMS kullanıyorsanız Wordable size pek yardımcı olmayacaktır

Wordable'dan en iyi şekilde yararlanmak için Google Dokümanlar'ı kurmanız gerekir; bu, bazı takımlar için bir sınırlama olabilir

Wordable fiyatlandırma

Hobi amaçlı: Ücretsiz

Temel : 29 $/yıl

Pro : 149 $/yıl

Premium: 349 $/yıl

Wordable puanları ve yorumları

G2: 3,5/5 (12+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

14. Bit. ai (Etkileşimli belgeler için en iyisi)

Bit. ai, çoklu biçimlerdeki belgeler için bir işbirliği platformudur. Belge işbirliğini modernleştirmesiyle dikkatimi çekti. Takımınız zengin medya içeren etkileşimli belgeler oluşturması gerekiyorsa, Bit. ai en iyi araçlardan biridir. Sunumlar ve teklifler için özellikle yararlı buldum.

Bit. ai en iyi özellikler

Video, elektronik tablo ve diğer medya öğelerini ekleyerek belgelerinizi çok daha ilgi çekici hale getirin

Anahtar kelimeler, başlıklar ve açıklamalar kullanarak içerik kitaplığınızda dijital kaynakları arayın

Müşteri hizmetleri, tasarım, eğitim, İK ve daha birçok kategoride yapay zeka ve belge şablonlarıyla içerik oluşturmayı hızlandırın

Bit. ai sınırlamaları

Bit. ai, etkileşimli belgeler oluşturmak için harika olsa da, diğer bazı araçlar kadar geleneksel metin belgeleri düzenleme konusunda güçlü değildir

Platform, mevcut özelliklerin sayısı nedeniyle ilk başta biraz karmaşık gelebilir, bu nedenle bir öğrenme süreci gereklidir

Bit. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Üye başına aylık 12 ABD doları

İş: Üye başına aylık 20 ABD doları

Bit. ai puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

15. ProofHub (Proje ve görev yönetimi için en iyisi)

proofhub aracılığıyla

ProofHub, baştan sona içerik projelerini yöneten takımlar için ideal olan hepsi bir arada proje yönetimi ve işbirliği aracıdır.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Yaratıcı varlıklar üzerinde işbirliği yapın, dosyalardaki açıklamalarla gerçek zamanlı olarak geri bildirimleri inceleyin ve paylaşın

Harici işbirliği ortaklarını anında davet edin ve birden fazla dosya sürümü kaydetme özelliği ile değişiklikleri izleyin

Farklı projelerle ilgili duyuruları planlayın, kişileri bu duyurulara abone yapın ve bunları takımın zaman çizelgesinde otomatik olarak paylaşın

ProofHub sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü biraz dengesiz olabilir

Bildirimler çok fazla olabilir, dikkatinizi dağıtabilir ve yönetilmesi zor olabilir

ProofHub fiyatlandırması

Temel : 45 $/ay

Ultimate Control: 89 $/ay

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

En İyi İçerik İşbirliği Yazılımını Seçin

Test ettiğim ve kısa listeye aldığım platformlar iyi çalışıyor, içerik oluşturmayı ve takım işbirliğini kolaylaştırıyor.

Ancak kişisel olarak, içerik oluşturma, işbirliği ve proje yönetimini uçtan uca kolaylaştıran bir aracı tercih ediyorum, böylece işim sırasında platformdan ayrılmam gerekmiyor. ClickUp, özellikleri ve entegrasyonlarındaki çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. Temel içerik takvimleri veya belge paylaşım platformlarının aksine, ClickUp her boyuttaki takımın ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir çözüm sunar.

Merkezi proje yönetimi, tüm içerik projelerini tek bir yerde tutmanıza yardımcı olur. Takımınızın benzersiz süreçlerine uygun iş akışları oluşturabilirsiniz. İster geleneksel bir yayın takvimi ister çevik bir yaklaşım izliyor olun, ClickUp uyum sağlayacak kadar esnektir.

ClickUp'ı bugün deneyin! Pişman olmayacaksınız.