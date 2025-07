2025'te Grup Sohbetleri için En İyi 10 Discord Alternatifi

📈 Lexicon'a göre, Amerikalıların %80'inden fazlası güçlü çalışan iletişiminin iş güvenini artırdığına inanıyor. Bu çok önemli bir rakam!

Discord, takım iletişimi için vazgeçilmez bir platformdur. Zamanla, oyuncular, uzaktaki takımlar, eğitimciler ve iş dünyası için vazgeçilmez bir iletişim platformu haline gelmiştir.

Platform, sesli ve görüntülü aramalar, grup sohbetleri, ekran paylaşımı ve topluluk oluşturma özelliklerini tek bir yerde sunar. Çok yönlülüğü, hem gündelik hem de profesyonel işbirliği için en iyi seçim haline getirmiştir.

Ancak Discord mükemmel değildir — sınırlı dosya paylaşımı, uçtan uca şifreleme eksikliği ve bildirim yüklemesi gibi sorunlar birçok kullanıcıyı alternatifler aramaya itmektedir.

Bu kılavuz, grup konuşmaları, video konferans ve takım işbirliği için Discord'un en iyi alternatiflerini içerir. Başlıyoruz! 🎢

Discord nedir?

via Discord

Discord, kesintisiz sesli ve görüntülü aramalar, grup sohbetleri ve topluluk oluşturma için tasarlanmış popüler bir iletişim platformudur. Ses kanalları, gerçek zamanlı sesli iletişim sağlar, bu da onu takım tartışmaları ve oyun oturumları için mükemmel kılar.

Ekran paylaşımı özelliği fikirlerinizi sunmanıza yardımcı olurken, dosya paylaşımı özelliği belgeleri, görüntüleri ve videoları zahmetsizce göndermenizi sağlar. Grup sohbetleri oluşturabilir, sohbet odalarını yönetebilir ve konuşmaları düzenli tutmak için doğrudan mesajlar gönderebilirsiniz. Anlık mesajlaşma ve işbirliği için Discord, başlamak için birçok temel özellik sunar.

💡 Bonus İpucu: Çevrimiçi topluluğunuzu bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? Oyunların ötesinde topluluk katılımını artırmak için 15'ten fazla Discord Hilesi'ne göz atın. Etkileşimi artırmak ve konuşmaların akışını sağlamak için güçlü ipuçları alın!

Discord'un Keşfedilebilecek Sınırlamaları

Discord, zengin özelliklere sahip bir sohbet platformudur, ancak her zaman en iyi seçim olmayabilir.

Discord'a alternatif bir uygulama isteyebileceğiniz nedenler şunlardır:

Uçtan uca şifreleme yok : Bazı güvenli iletişim platformlarının aksine, Discord kurumsal düzeyde şifreleme özelliğine sahip değildir, bu da iş iletişimi ve gizli sohbetlerin güvenliğini azaltır

Arka plan gürültüsü sorunları : Discord'un ses kalitesi istenmeyen gürültülerden etkilenebilir, bu da grup aramalarını ve sesli mesajları sinir bozucu hale getirebilir

Sınırlı proje yönetimi özellikleri : Yapılandırılmış takım iletişimi için : Yapılandırılmış takım iletişimi için takım yönetimi veya yerleşik işbirliği araçları yoktur

Sorunsuz entegrasyon yok: Diğer iş araçlarının aksine, Discord üçüncü taraf uygulamalarla iyi entegre olmuyor

Profesyonel kullanım için ideal değildir : Oyun toplulukları ile bilinir, ancak toplantı planlama veya görev izleme gibi iş iletişimi özellikleri yoktur

Moderasyon zorlukları: Spam ve güvenlik endişeleri nedeniyle sohbet odalarını, grup konuşmalarını ve topluluk tartışmalarını yönetmek zor olabilir

15 Discord Alternatifine Bir Bakış

İşte en iyi Discord alternatiflerine hızlı bir genel bakış:

Aşağıda, Araç, Anahtar Özellikler, En Uygun Olduğu Alanlar ve Fiyatlandırma dahil olmak üzere en iyi Discord alternatiflerini içeren kısa bir karşılaştırma tablosu bulunmaktadır:

Araç Anahtar Özellikler En İyisi Fiyatlandırma ClickUp Hepsi bir arada iş uygulaması: sohbet, görevler, belgeler, yapay zeka, ekran kaydetme, entegrasyonlar Tüm iş türleri Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 7 $'dan başlar Slack Takım sohbeti, kanallar, entegrasyonlar, dosya paylaşımı, arama Uzaktan çalışan takımlar, işler Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 8,75 $'dan başlar Microsoft Teams Kanallar, video görüşmeleri, Office entegrasyonu, dosya paylaşımı, şifreleme İşletmeler, kuruluşlar Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 4 $'dan başlar Chanty Takım sohbeti, Kanban görevleri, sesli/görüntülü aramalar, zamanlama Uzaktaki takımlar, küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 4 $'dan başlar Mumble Yüksek kaliteli, düşük gecikmeli sesli sohbet, pozisyonel ses, overlay Oyuncular, topluluk yöneticileri Sonsuza Kadar Ücretsiz Steam Sohbet Zengin medya sohbeti, grup kanalları, oyun içi overlay Oyuncular Sonsuza Kadar Ücretsiz Troop Messenger Güvenli mesajlaşma, aramalar, dosya paylaşımı, yayın, kendini imha eden mesajlar İşletmeler, kuruluşlar Ücretsiz deneme mevcuttur Ücretli planlar 2,50 $'dan başlar Google Sohbet Google Çalışma Alanı entegrasyonu, Alanlar, dosya paylaşımı, takvim İşletmeler, eğitimciler Google hesabı ile ücretsiz WhatsApp Mesajlaşma, aramalar, medya paylaşımı, grup sohbetleri, uçtan uca şifreleme Topluluk yöneticileri, küresel takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz Flock Kanal sohbeti, video görüşmeleri, verimlilik araçları, entegrasyonlar Küçük takımlar, işler 30 günlük ücretsiz deneme mevcuttur Ücretli planlar 4,50 $'dan başlar Mattermost Kendi sunucunuzda barındırma, kanal sohbeti, entegrasyonlar, sesli/video aramalar Kuruluşlar, geliştiriciler Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 10 $'dan başlar Zoom Video toplantılar, web seminerleri, ekran paylaşımı, sohbet İşletmeler, eğitimciler Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 15,99 $'dan başlar Element Uçtan uca şifreleme, merkezi olmayan, dosya paylaşımı, ses/video Gizlilik odaklı kuruluşlar, topluluklar Ücretli planlar 5,40 $'dan başlar TeamSpeak Yüksek kaliteli ses, dosya paylaşımı, gizli kanallar, düşük gecikme süresi Oyuncular, e-spor takımları Ücretsiz plan mevcuttur Gelişmiş özellikler için özel fiyatlandırma

Keşfedilecek En İyi Discord Alternatifleri

İşte daha iyi güvenlik, sorunsuz entegrasyon ve gelişmiş takım iletişimi sunan 15 Discord alternatifi:

1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada iş yönetimi ve işbirliği aracı)

Takımınızı tek bir sayfada toplayın ve ClickUp Sohbet ile iletişimi geliştirin

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, işbirliği, iletişim ve görev yönetimi için birden fazla aracı entegre ederek her şeyi tek bir yerde bir araya getirir. Sadece mesaj göndermekle kalmayıp, konuşmaları işle entegre ederek her tartışmanın eyleme dönüşmesini sağlayan harika bir Discord alternatifidir.

Doğrudan mesajlaşma, takım kanalları ve konu başlıklı tartışmalar ile ClickUp Chat'i kullanarak takımınızla her zaman senkronizasyonda kalın.

ClickUp ile doğrudan mesajlaşma, takım kanalleri ve konu başlıklı tartışmalar yapın

Proje güncellemelerini tartışmanız mı gerekiyor? Onlar için özel bir sohbet kanalı oluşturun. Bir konuşmayı takip etmek mi istiyorsunuz? Tek bir tıklama ile herhangi bir mesajı göreve dönüştürebilirsiniz. Hızlı bir güncelleme için bir takım arkadaşınızın hemen dikkatini çekmek mi istiyorsunuz? Sohbette @bahsetme özelliğini kullanın.

Dahası var! Mesajları daha sonra göndermek üzere planlayarak, takımınızın ş Akışı'nı kesintiye uğratmadan zamanında iletişim kurmanızı sağlar. SyncUps ile video ve sesli aramalar sadece bir tık uzağınızda, böylece gerçek zamanlı tartışmalar yapmak çok kolay.

ClickUp Sohbet'te AI ajanlarını etkinleştirerek soruları yanıtlayabilir, sorunları önceliklendirebilir veya özel kullanım durumlarını yönetebilirsiniz!

Ekran paylaşım özelliklerinizi değiştirmek mi istiyorsunuz? Platformun yerleşik ekran kaydedicisi ClickUp Clips, karmaşık fikirleri açıklarken veya belgeleri incelerken ekranınızı kolayca paylaşmanızı sağlar. Tartışmalar eylem öğeleriyle sonuçlandığında, sohbetin içinden anında görevler oluşturabilir ve atayabilir, böylece her şeyi düzenli ve eyleme geçirilebilir halde tutabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Brain, AI destekli hızlı yanıtlarla e-posta yazma, mesaj taslakları oluşturma veya takım sohbetlerine yanıt vermeyi kolaylaştırır. Hatta tonunuza uyum sağlayarak profesyonel ve kişiselleştirilmiş iletişim sağlar.

Toplantıdaysanız, ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain'in güçlü kombinasyonu konuşmaları otomatik olarak yazıya dönüştürür ve anahtar eylem öğelerini çıkararak size zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Bu şekilde verimliliği artırır ve önemli ayrıntıların yakalanmasını ve eyleme geçirilebilir görevlerin sorunsuz bir şekilde atanmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, bazı kullanıcılar için başlangıçta öğrenmesi zor olabilecek çok sayıda zengin özellik sunar

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Diggs'in Kıdemli Proje Yöneticisi Samantha Dengate, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

ClickUp'tan önce, toplantılar ve e-posta ile yapılan iletişim, öğelerin görünmez ve gözden kaçtığı bir kara deliğe yol açıyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu. Artık, takımdaki herkes eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, sohbet edebilir ve görevler üzerinde işbirliği yapabilir.

ClickUp'tan önce, toplantılar ve karşılıklı e-posta iletişimi, öğelerin görünmez ve gözden kaçtığı bir kara deliğe yol açıyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu. Artık, takımdaki herkes eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, sohbet edebilir ve görevler içinde işbirliği yapabilir.

2. Slack (Organize proje tartışmaları için en iyisi)

via Slack

Slack, uzaktan çalışan takımlar, işler ve proje yöneticileri tarafından iş akışlarını kolaylaştırmak için yaygın olarak kullanılır. Kanalları, konuşmaları konu, proje veya takıma göre yapılandırmanıza olanak tanır, böylece hiçbir şey kaybolmaz.

Takımınızın ötesinde işbirliği yapmanız mı gerekiyor? Slack Connect, sonsuz e-posta konularının yerini alarak dış ortaklarla zahmetsizce çalışmanıza yardımcı olur. Hızlı kararlar alınması gerektiğinde ise Huddles, planlama gerektirmeyen anlık sesli veya görüntülü sohbetler sunar.

Slack'in en iyi özellikleri

Netlik için yapılandırılmış konuya özel kanallarla takım konuşmalarını düzenleyin

Google Drive, Trello ve Zoom gibi temel araçları sorunsuz bir şekilde entegre edin

Tüm mesaj geçmişini arayarak önemli bilgileri anında bulun

Slack sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Slack'in sesli ve görüntülü aramalarının diğer platformlar kadar iyi olmadığını söylüyor

Slack fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 8,75 $

İş+: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)

Bu G2 kullanıcısının Slack hakkında ne söylediğine göz atın:

JIRA gibi farklı bulut tabanlı araçlarla entegrasyonu ve görevleri ve hatırlatıcıları otomatikleştirmek için Slack botlarını kullanma özelliği, çok yararlı olduğu kanıtlanmış anahtar özelliklerden biridir. Diğer araçlara kıyasla sınırlı video görüşme özelliklerine sahiptir. Bu konuda iyileştirme yaparsak, şirketler için çok yararlı bir araç olacağını düşünüyorum.

JIRA gibi farklı bulut tabanlı araçlarla entegrasyonu ve görevleri ve hatırlatıcıları otomatikleştirmek için Slack botlarını kullanma özelliği, çok yararlı olduğu kanıtlanmış anahtar özelliklerden biridir. Diğer araçlarla karşılaştırıldığında sınırlı video görüşme özelliklerine sahiptir. Bu konuda iyileştirme yaparsak, şirketler için çok yararlı bir araç olacağını düşünüyorum.

➡️ Daha fazla bilgi: İş yerinde Slack'in artıları ve eksileri

3. Microsoft Teams (Mesajlaşma, video görüşmeleri ve dosya paylaşımı için en iyisi)

Microsoft Teams aracılığıyla

Sorunsuz işbirliği, video görüşmeleri ve profesyonel iletişim için Microsoft Teams, Discord'un en iyi alternatiflerinden biridir. Proje yönetimi, sanal toplantılar veya takım sohbetleri yaparken her şeyi tek bir yerde tutar.

Kanallarla, tartışmaları odaklanmış tutmak için proje veya departmana göre grup sohbetleri düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, uçtan uca şifreleme, takımınızın konuşmalarının gizli ve güvenli kalmasını sağlar.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Projeler ve konular için kanalları kullanarak takım sohbetlerini yapılandırarak işbirliğini geliştirin

Net toplantılar için ekran paylaşımlı HD video görüşmeleri düzenleyin

Yerleşik Office araçlarıyla paylaşılan belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin

Microsoft Teams sınırlamaları

Kullanıcılar, masaüstü çözümünün mobil mesajlaşma uygulamasından daha kolay olduğunu söylüyor

Aşırı seçenek nedeniyle arayüz karmaşık ve kafa karıştırıcı görünebilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials: 4 $ kullanıcı/ay, yıllık ödeme

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ kullanıcı/ay, yıllık ödeme

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ kullanıcı/ay, yıllık ödeme

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (15.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)

Bu Capterra kullanıcısının Microsoft Teams hakkında söylediklerini okuyun:

Microsoft Teams, özellikle COVID-19 döneminde sanal toplantıları ve tartışmaları kolaylaştırdığı için doktora öğrencisi olarak bana yardımcı oluyor. Arayüz bazen karmaşık ve kafa karıştırıcı olabilir ve daha büyük veya daha karmaşık verilerle performans yavaşlayabilir.

Microsoft Teams, özellikle COVID-19 döneminde sanal toplantıları ve tartışmaları kolaylaştırdığı için doktora öğrencisi olarak bana yardımcı oluyor. Arayüz bazen karmaşık ve kafa karıştırıcı olabilir ve daha büyük veya daha karmaşık verilerle performans yavaşlayabilir.

📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde ve kolayca erişilebilir olur.

4. Chanty (Görev yönetimi ile takım sohbeti için en iyisi)

via Chanty

Chanty, sezgisel arayüzü ile sorunsuz bir deneyim sunar. Teambook özelliği, tüm mesajlarınızı, dosyalarınızı ve görevlerinizi düzenli tutarak önemli bilgilere kolayca erişmenizi sağlar. Konu başlıklı konuşmalarla, odaklanmış tartışmalar sürdürerek bilgi yüklemesini önlersiniz.

Chanty'nin Kanban panosu görünümü, görevleri verimli bir şekilde izlemenizi ve yönetmenizi sağlayarak mesajları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürür. Örneğin, bir takım sohbeti sırasında, bir görev atamayı doğrudan bir mesajdan yapabilir, böylece netlik ve hesap verebilirlik sağlayabilirsiniz.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Kanban panosu arayüzünü kullanarak görevleri görsel olarak düzenleyin

Mesajların alıcılar için en uygun zamanlarda gönderilmesini planlayın

Yüksek kaliteli sesli ve görüntülü aramalarla takım tartışmalarını geliştirin

Chanty sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, video görüşme özelliğinin hatalı olduğunu ve HD özelliğinin yeterli olmadığını söylüyor

Birçok kullanıcı, bağlantı kararlılığı ve ekran donması dahil olmak üzere ekran paylaşımıyla ilgili sorunlar bildirdi

Chanty fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

İş : Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

Bu Trustpilot kullanıcısının Chanty hakkında ne söylediğine göz atın:

Chanty benim için gerçek bir devrim oldu! Arayüzün basitliği, hızlı performansı ve kullanım kolaylığı, bu hizmeti takım işbirliği için favori aracım haline getirdi. Özellikle görevleri doğrudan sohbetlerde organize etme özelliğini çok beğeniyorum — çok zaman kazandırıyor. Diğer bir öne çıkan özelliği ise Google Drive ve Trello gibi diğer hizmetlerle sorunsuz entegrasyonu, bu da iş akışını daha verimli hale getiriyor. Takım iş akışlarını basitleştirmek ve sonuçlara odaklanmak isteyen herkese Chanty'yi şiddetle tavsiye ederim. Tek kelimeyle mükemmel bir hizmet!

Chanty benim için gerçek bir devrim oldu! Arayüzün basitliği, hızlı performansı ve kullanım kolaylığı, bu hizmeti takım işbirliği için favori aracım haline getirdi. Özellikle görevleri doğrudan sohbetlerde düzenleme özelliğini çok beğeniyorum — bu çok zaman kazandırıyor. Diğer bir öne çıkan özellik ise Google Drive ve Trello gibi diğer hizmetlerle sorunsuz entegrasyon, bu da ş akışını daha verimli hale getiriyor. Takım ş akışlarını basitleştirmek ve sonuçlara odaklanmak isteyen herkese Chanty'yi şiddetle tavsiye ederim. Bu hizmet tek kelimeyle mükemmel!

➡️ Daha Fazla Bilgi: Uzaktan Toplantılar için En İyi 10 Ekran Paylaşım Yazılımı

5. Mumble (Güvenli, yüksek kaliteli sesli sohbetler için en iyisi)

via Mumble

Mumble, düşük gecikmeli, yüksek kaliteli sesli sohbetiyle tanınan bir VoIP iletişim uygulamasıdır ve Discord'a cazip bir alternatif sunar. Oyuncular ve topluluklar için ideal olan Mumble, iletişim deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış anahtar özellikler sunar.

Konumsal ses ile oyun içi sesli sohbet, seslerin oyun içi konumlara göre kaymasıyla sürükleyici hale gelir. Örneğin, uyumlu oyunlarda takım arkadaşlarınızın seslerini karakterlerinin geldiği yönden duyarak oyun deneyiminize gerçekçilik katabilirsiniz.

Mumble'ın en iyi özellikleri

Windows, macOS ve Linux dahil olmak üzere birçok platformda Mumble'a erişin

Ekranlar arasında geçiş yapmadan kimlerin konuştuğunu görmek için oyun içi overlay'i kullanın

Düşük gecikmeli sesli iletişim ile minimum gecikme yaşayın

Mumble sınırlamaları

İş takımlarının işbirliği için uygun değildir ve diğer proje yönetimi özelliklerinden yoksundur

Mumble, video konferans özellikleri sunmaz ve yerleşik metin mesajlaşma özelliği yoktur

Mumble fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Mumble puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: İşyerinde iletişim araçlarından en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi mi merak ediyorsunuz? İşte takip edebileceğiniz bazı ipuçları: 🚀 Verimlilik araçlarıyla entegre ederek iş akışlarını kolaylaştırın ve verimliliği artırın

💬 Konuşmaları düzenli tutmak için konu ve kanalları kullanarak dağınıklığı önleyin

📅 Mesajları, özellikle farklı saat dilimlerinde bulunan takımınıza doğru zamanda ulaşması için planlayın

🔒 Gizli ve güvenli takım iletişimi için uçtan uca şifreleme kullanın

🎥 Daha etkili işbirliği için video görüşmelerinden ve ekran paylaşımından yararlanın

6. Steam Chat (Kesintisiz oyun grubu iletişimi için en iyisi)

via Steam Sohbet

Steam Chat, özellikle Steam ekosisteminde bulunanlar için harika bir Discord alternatifi. Oyuncular için tasarlanan bu uygulama, oyun kitaplığınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve arkadaşlarınızla kolayca bağlantı kurmanızı sağlar.

Zengin metin sohbeti gibi özelliklerle, konuşmalarınızda doğrudan video, resim, tweet ve daha fazlasını paylaşarak etkileşimlerinizi geliştirebilirsiniz. Grup sohbeti fonksiyonu, oyun takımlarınız için kalıcı kanallar oluşturmanıza olanak tanıyarak koordinasyonu çocuk oyuncağı haline getirir.

Steam Sohbet'in en iyi özellikleri

Zengin medya desteği ile sohbetlerde doğrudan multimedya paylaşın

Kalıcı grup sohbet kanallarını kullanarak takımları etkili bir şekilde koordine edin

Oyun içi overlay özelliği ile sohbetlere sorunsuz bir şekilde erişin

Steam Sohbet sınırlamaları

Ekran paylaşımı, yayıncı modu ve mesaj düzenleme gibi özellikler sunmaz

Yüz yüze etkileşimler için video konferans işlevselliği yoktur

Steam Sohbet fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Steam Sohbet puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

İşte bir Reddit kullanıcısının Steam Sohbet hakkında söyledikleri:

Dürüst olmak gerekirse, oldukça sağlam bir uygulama. Telefonunuzda kullanabilirsiniz, sesli arama özelliği vardır ve hatta arama yapmadan ekran paylaşımı yapabilir veya birinin oyununu izleyebilirsiniz. Sadece ismine tıklayın ve izlemeye başlayın. Discord sunucusu veya grubu kurmaya kıyasla çok daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. Ayrıca, Steam'de oyun oynadığınız çoğu kişiyle zaten arkadaşsınız. Discord etiketi istemenize veya beş farklı sunucuya katılmanıza gerek yok.

Dürüst olmak gerekirse, oldukça sağlam bir uygulama. Telefonunuzda kullanabilirsiniz, sesli arama özelliği vardır ve hatta arama yapmadan ekran paylaşımı yapabilir veya birinin oyununu izleyebilirsiniz. Sadece ismine tıklayın ve izlemeye başlayın. Discord sunucusu veya grubu kurmaya kıyasla çok daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. Ayrıca, Steam'de oyun oynadığınız çoğu kişiyle zaten arkadaşsınız. Discord etiketi istemenize veya beş farklı sunucuya katılmanıza gerek yok.

7. Troop Messenger (Güvenli takım iletişimi için en iyisi)

via Troop Messenger

Discord'a alternatif olarak Troop Messenger, takım işbirliğini ve verimliliği artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir iletişim platformu sunar. Anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar ve grup sohbetleri gibi özelliklerle takımınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilirsiniz.

Troop Messenger'ın "Forkout" özelliği, mesajları aynı anda birden fazla kullanıcıya yayınlayarak duyuruları ve güncellemeleri kolaylaştırır.

Troop Messenger'ın en iyi özellikleri

Gizlilik için kendini imha eden zamanlayıcılarla gizli mesajlar gönderin

Verimlilik için aynı anda birden fazla kullanıcıya mesaj yayınlayın

Koordinasyon için canlı konumunuzu takım üyeleriyle paylaşın

Troop Messenger sınırlamaları

Görüntü dosyalarının yüklenmesi 5 MB ile sınırlıdır ve video dosyaları 20 MB'a kadar olabilir

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün dağınık olduğunu ve bu durumun özellikle yeni kullanıcılar için gezinmeyi ve belirli özellikleri bulmayı biraz zorlaştırdığını düşündü

Troop Messenger fiyatlandırması

Premium : Kullanıcı başına aylık 2,50 $

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Üstün: Kullanıcı başına aylık 9 $

Troop Messenger puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bu G2 kullanıcısının Troop Messenger hakkında söylediklerini okuyun:

Troop messenger ile genel deneyimim hoşuma gitti. İletişimi çok eğlenceli hale getiren birçok harika emoji var. Genel olarak takım sohbeti için harika bir iletişim aracı.

Troop messenger ile genel deneyimim hoşuma gitti. İletişimi çok eğlenceli hale getiren birçok harika emoji var. Genel olarak takım sohbeti için harika bir iletişim aracı.

💡 Profesyonel İpucu: Hiç bir mesaj gönderip hemen pişman oldunuz mu? Bu oyunun kurallarını değiştiren ipuçlarıyla iş yerinde takım sohbeti kurallarını öğrenin ve en iyi işbirliğini sağlayın! Profesyonel olun — samimi bir ortam harika, ancak işinize uygun davranın 🎩

Ping atmadan önce düşünün — küçük güncellemeler için yoğun işlerinizi bölmeyin 🤔

Kısa ve öz olun, takımınız size teşekkür edecek ✂️

Bir profesyonel gibi düzeltin — yazım hataları her şeyi değiştirebilir 🔍

Konu satırlarını mini başlıklar haline getirin, dikkatleri hızla çekin 📰

Mizahı akıllıca kullanın — sizin için komik olan başkaları için komik olmayabilir 😅

8. Google Chat (Google Çalışma Alanı ekosisteminde işbirliği için en iyisi)

via Google Sohbet

Google Çalışma Alanı'nın ayrılmaz bir parçası olan Google Sohbet, Google Drive, Takvim ve Meet gibi uygulamalarla sorunsuz entegrasyon sunar. Bu sayede, sohbet arayüzünden doğrudan dosya paylaşabilir, toplantılar planlayabilir ve belgeler üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.

Spaces özelliği, pazarlama ekibinizin kampanya stratejilerini tartışması, ilgili dosyaları paylaşması ve görevleri ataması için bir alan oluşturmanıza olanak tanır ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

Google Chat'in en iyi özellikleri

Gelişmiş verimlilik için Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon

Sürekli takım işbirliği ve tartışmalar için Alanlar oluşturun

Google Takvim entegrasyonu ile toplantıları planlayın ve katılın

Google Sohbet sınırlamaları

Erişim için Google hesabı gerektirir, dış işbirliğini sınırlar

Google Chat fiyatlandırması

Google hesabınızın bir parçası olarak sonsuza kadar ücretsiz

Google Sohbet puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Bu Capterra kullanıcısının Google Chat hakkında söylediklerini okuyun:

Google Chat, temel iletişim ihtiyaçları için iyi işler ve diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, ancak daha karmaşık, zengin özelliklere sahip konuşmalar veya büyük takımlar için biraz sınırlı hissedilebilir.

Google Chat, temel iletişim ihtiyaçları için iyi işler ve diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, ancak daha karmaşık, zengin özelliklere sahip konuşmalar veya büyük takımlar için biraz sınırlı hissedilebilir.

9. WhatsApp (Medya paylaşımı ve ücretsiz uluslararası aramalar için en iyisi)

via Whatsapp

WhatsApp, arkadaşlarınız ve ailenizle metin, sesli arama ve görüntülü sohbet yoluyla bağlantıda kalmanızı sağlayan ücretsiz, çapraz platform mesajlaşma uygulamasıdır. Metin mesajları gönderebilir, fotoğraf, video ve belge paylaşabilir, sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz — tüm bunları internet bağlantısı üzerinden ekstra ücret ödemeden.

WhatsApp ayrıca grup sohbetleri sunarak aynı anda birden fazla kişiyle bağlantı kurmanıza olanak tanır, böylece planları koordine etmek veya çeşitli sosyal çevrelerle iletişimde kalmak kolaylaşır. Uçtan uca şifreleme, konuşmalarınızın gizli ve güvenli kalmasını sağlar.

WhatsApp'ın en iyi özellikleri

Bireyler veya gruplarla gerçek zamanlı metin konuşmalarına katılın, iletişimde kalmak çok kolay

Arkadaşlarınız ve aileniz nerede olursa olsun, yüksek kaliteli aramalar yapın

Sohbetlerinizde fotoğraf, video ve belgeleri zahmetsizce paylaşın

WhatsApp sınırlamaları

Hackerlar, masaüstü bilgisayarlardaki WhatsApp kullanıcılarına kötü amaçlı programlar gönderebilir

Kullanıcılar WhatsApp'ta uygunsuz içeriğe maruz kalabilir

WhatsApp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

WhatsApp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (15.000+ yorum)

GetApp kullanıcısı WhatsApp hakkında şunları söylüyor :

Kullanımı çok kolaydır, uluslararası iletişimi çok kolaylaştırır, iş iletişimi için mükemmel çalışır, iş seçeneği müşterilerle iletişim için harikadır.

Kullanımı çok kolaydır, uluslararası iletişimi çok kolaylaştırır, iş iletişimi için mükemmel çalışır, iş seçeneği müşterilerle iletişim için harikadır.

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi 10 Hepsi Bir Arada Mesajlaşma Uygulaması

10. Flock (Küçük takımlar için verimli iletişim için en iyisi)

via Flock

Flock, özellikle profesyonel ortamlar için Discord'a mükemmel bir alternatiftir. Flock ile siz ve takımınız, organize kanallar aracılığıyla doğrudan ve grup mesajlaşması yapabilir, belirli projeler veya konular üzerinde odaklanmış tartışmalar sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, Flock, Google Drive ve Trello gibi çeşitli verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve görevleri yönetmenizi ve dosyaları zahmetsizce paylaşmanızı sağlar. Örneğin, uygulama içinden doğrudan yapılacaklar atayabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve anketler düzenleyerek herkesin uyumlu ve iş akışında kalmasını sağlayabilirsiniz.

Flock'un en iyi özellikleri

Odaklanmış işbirliği için kanal tabanlı mesajlaşma ile konuşmaları düzenleyin

Entegre video konferans özelliğini kullanarak zahmetsizce sanal toplantılar düzenleyin

Takım üyeleri arasında hızlı ve net iletişim için sesli notları kullanın

Flock sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, daha büyük takımları kısıtlayarak 20 üyeye kadar destekler

Kullanıcılar ayrıca kullanıcı deneyiminin hantal ve birçok farklı konuşmayı yönetmenin zor olduğunu düşünüyor

Flock fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : 4,50 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Flock puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Bu Capterra kullanıcısının Flock hakkında ne söylediğine göz atın:

Kullanıcı arayüzünü beğendim; temiz ve çoğunlukla ihtiyacımız olan işleri yapıyor. Birden fazla kişiye DM gönderemiyorsunuz ve organizasyonumuzda çok ihtiyaç duyduğumuz birçok farklı konuşmayı yönetmek zor. Kullanıcı deneyiminin bazı kısımları hantal ve can sıkıcı.

Kullanıcı arayüzünü beğendim; temiz ve çoğunlukla ihtiyacımız olan işleri yapıyor. Birden fazla kişiye DM gönderemiyorsunuz ve organizasyonumuzda çok ihtiyaç duyduğumuz birçok farklı konuşmayı yönetmek zor. Kullanıcı deneyiminin bazı kısımları hantal ve can sıkıcı.

11. Mattermost (Veri egemenliği ve güvenliğine öncelik vermek için en iyisi)

via Mattermost

Discord'dan farklı olarak Mattermost, kendi sunucunuzda barındırma seçenekleri sunarak verileriniz üzerinde tam kontrol sağlar. Kanal tabanlı mesajlaşma sistemi, düzenli tartışmalar sağlarken, entegre sesli ve video görüşmeleri kesintisiz gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır.

Geliştiriciler, GitLab ve Jira gibi araçlarla kapsamlı entegrasyonlarını takdir ediyor ve bu sayede iş akışlarını tek bir ortamda kolaylaştırıyor. Dağıtım bildirimlerini doğrudan belirli kanallara otomatik olarak göndererek, manuel güncellemeler yapmanıza gerek kalmadan takımınızı bilgilendirebilirsiniz.

Mattermost'un en iyi özellikleri

Kanal tabanlı mesajlaşma ile tartışmaları verimli bir şekilde organize edin

Entegre sesli ve video aramalarıyla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

GitLab gibi geliştirici araçlarıyla derin entegrasyon sayesinde verimliliği artırın

Mattermost sınırlamaları

Mesajlaşma uygulamasında yerleşik video veya sesli konferans özelliği yoktur

Kullanıcılar arama özelliklerini kafa karıştırıcı bulabilir ve sohbet geçmişinde gezinirken sorun yaşayabilir

Mattermost fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mattermost puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Gartner kullanıcısının Mattermost hakkında söyledikleri:

Mattermost, tek bir çatı altında sınırsız sayıda iletişim kanalı oluşturma imkanı sunar. Mattermost'un anlık mesajlaşma ve canlı sohbet yoluyla iç ve dış işbirliğini kolaylaştırmasını seviyorum.

Mattermost, tek bir çatı altında sınırsız sayıda iletişim kanalı oluşturma imkanı sunar. Mattermost'un anlık mesajlaşma ve canlı sohbet yoluyla iç ve dış işbirliğini kolaylaştırmasını seviyorum.

12. Zoom (Profesyonel sanal toplantılar ve web seminerleri düzenlemek için en iyisi)

via Zoom

Zoom, yüksek kaliteli ses ve video özellikleriyle tanınan, Discord'a harika bir alternatif olan önde gelen bir video konferans platformudur. Sorunsuz sanal toplantılar, web seminerleri ve işbirliği oturumları sağlar ve toplantıları zahmetsizce düzenlemenizi veya katılmanızı sağlar.

Ekran paylaşımı gibi özellikler sunumları geliştirirken, sanal arka planlar video akışınıza kişisel bir dokunuş katar. Bir proje tartışması sırasında, ekranınızı paylaşarak meslektaşlarınıza bir teklifi gösterebilir ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz.

Zoom'un en iyi özellikleri

Yüksek çözünürlüklü video ile sınırsız bire bir toplantılar düzenleyin

Entegre ekran paylaşımı ve açıklamalar ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Sanal arka planlar ve görsel efektlerle etkileşimi artırın

Zoom sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, Zoom toplantılarını 40 dakikayla sınırlar, bu da daha uzun toplantılar düzenlemeniz gerektiğinde can sıkıcı olabilir

Zoom Phone ve Zoom Webinars gibi özellikleri planlara dahil değildir, ancak eklentiler olarak sunulur

Zoom fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 15,99 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (56.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000+ yorum)

Bu G2 kullanıcısının Zoom hakkında ne söylediğine göz atın:

İşyerinde iletişim için Zoom'u sık kullanan bir kullanıcı olarak, özellikle karma veya uzaktan çalışma ortamlarında takımların bağlantıda kalması için çok değerli bir araç olduğunu düşünüyorum.

İşyerinde iletişim için Zoom'u sık kullanan bir kullanıcı olarak, özellikle karma veya uzaktan çalışma ortamlarında takımların bağlantısını sürdürmek için çok değerli bir araç olduğunu düşünüyorum.

13. Element (Veri egemenliği ve şifreli mesajlaşmaya öncelik verenler için en iyisi)

via Element

Discord'dan farklı olarak Element, ön tanımlı olarak uçtan uca şifreleme sunarak konuşmalarınızın gizli kalmasını sağlar. Merkezi olmayan mimarisi, sunucuları kendiniz barındırmanıza olanak tanıyarak verileriniz üzerinde tam kontrol sağlar; bu, gizliliğe önem veren kullanıcılar için çok önemli bir özelliktir.

Metin, ses ve video sohbetleri için destek sunan Element, çeşitli biçimler arasında sorunsuz işbirliğini kolaylaştırır. Örneğin, bir proje toplantısı sırasında, üçüncü taraf hizmetlere bağlı kalmadan iş akışını kolaylaştırarak dosyaları doğrudan sohbet içinde paylaşabilirsiniz.

En iyi özellikler

Entegre sesli ve görüntülü aramalarla sorunsuz iletişim kurun

Sohbetler içinde dosya paylaşımı desteği ile etkili bir şekilde işbirliği yapın

Senkronize mesajlaşma ile cihazlar arasında konuşmalara erişin

Öğe sınırlamaları

Slack veya Teams ile karşılaştırıldığında, Element'in kullanıcı tabanı daha küçük olabilir, bu da daha geniş takım iletişimi için daha az uygun hale getirir

Bazı kullanıcılar, karmaşık grup konuşmalarıyla uğraşırken mesaj dizilemesinin daha az sezgisel olduğunu düşünüyor

Öğe fiyatlandırması

İş : Kullanıcı başına aylık 5,40 $ veya kullanıcı başına aylık 5 € (yıllık ödeme)

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 10,80 $ veya kullanıcı başına aylık 10 € (yıllık ödeme)

Sovereign: Özel fiyatlandırma

Öğe derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

İşte bu G2 kullanıcısının Element hakkında söyledikleri:

Her konuşma için sundukları güvenlik özelliklerinin seviyesini gerçekten çok seviyorum. Şifreleme ve sunucu seçenekleriyle birlikte. Gizli ağımla iletişim kurmak için kullanıyorum.

Her konuşma için sundukları güvenlik özelliklerinin seviyesini gerçekten çok seviyorum. Şifreleme ve sunucu seçenekleriyle birlikte. Gizli ağımla iletişim kurmak için kullanıyorum.

14. TeamSpeak (Oyun takımları için yüksek kaliteli sesli iletişim için en iyisi)

via TeamSpeak

Oyuncular, e-spor takımları ve profesyoneller için tasarlanan TeamSpeak, oyun ve profesyonel kullanım için özel olarak tasarlanmış sağlam, özelleştirilebilir ve verimli sesli iletişim sunar. Entegre otomatik mikrofon ses ayarı, arka plan gürültüsü azaltma ve yankı giderme özellikleri, yoğun oyun oturumları veya ortak projeler sırasında üstün ses kalitesi sağlar.

Örneğin, rekabetçi bir maç sırasında, kesintisiz olarak takımınızla strateji geliştirmek için gizli kanallar oluşturabilir, koordinasyonu ve performansı artırabilirsiniz.

TeamSpeak'in en iyi özellikleri

Otomatik mikrofon ayarları ile kristal netliğinde, gecikmesiz iletişim deneyimi yaşayın

Güvenlik duvarı sorunları olmadan topluluğunuzda dosyaları zahmetsizce paylaşın

Doğrudan mesajlaşma veya takım metin sohbeti ile gizli iletişim kurun

TeamSpeak sınırlamaları

Ücretsiz sunucudaki kullanıcı kapasitesi 32 eşzamanlı kullanıcı ile sınırlıdır

Bazı kullanıcılar, diğer platformlara kıyasla eski arayüzünü ve entegre özelliklerin eksikliğini eleştiriyor

TeamSpeak fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Oyuncu ve Ticari lisanslar: Özel fiyatlandırma

TeamSpeak puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

İşte bir Reddit kullanıcısının TeamSpeak hakkında söyledikleri:

Teamspeak ile sunucuyu gerçekten siz sahibi ve kontrol edersiniz. Casus yazılım dağıtan bir şirket değil. Bunun dışında, boyut sınırı olmadan dosya aktarabilirsiniz. Discord'un kullandığı sistem kaynaklarının miktarı, Teamspeak'in 10 katıdır. Discord'un Teamspeak'te bulunmayan tek özelliği ekran paylaşımıdır. Ben Teamspeak'i Discord'a tercih ediyorum, ama bu sadece bir tercih meselesi.

Teamspeak ile sunucuyu gerçekten siz sahibi ve kontrol edersiniz. Casus yazılım dağıtan bir şirket değil. Bunun dışında, boyut sınırı olmadan dosya aktarabilirsiniz. Discord'un kullandığı sistem kaynaklarının miktarı, Teamspeak'in 10 katıdır. Discord'un Teamspeak'te bulunmayan tek özelliği ekran paylaşımıdır. Ben Teamspeak'i Discord'a tercih ediyorum, ama bu sadece bir tercih meselesi.

Özel bahsetmeler

Yukarıda bahsedilen farklı Discord alternatiflerine ek olarak, burada not almaya değer birkaç tane daha var:

Rocket.Chat: Bu araç, son derece özelleştirilebilir ve açık kaynaklı iletişim için en iyisidir Bu araç, son derece özelleştirilebilir ve açık kaynaklı iletişim için en iyisidir

Fleep: Konuşmalara ve genel görev yönetimine odaklanır Konuşmalara ve genel görev yönetimine odaklanır

Nextcloud Talk: Bu araç, gizlilik odaklı ve kendi sunucunuzda barındırılan iletişim için idealdir Bu araç, gizlilik odaklı ve kendi sunucunuzda barındırılan iletişim için idealdir

Telegram: Büyük grup sohbetleri ve gizlilik özellikleri için en iyisidir Büyük grup sohbetleri ve gizlilik özellikleri için en iyisidir

Zulip: Bu araç, konu başlıklı konuşmalar ve açık kaynak esnekliği için idealdir Bu araç, konu başlıklı konuşmalar ve açık kaynak esnekliği için idealdir

ClickUp ile Takım İletişiminizi Geliştirin

Etkili iletişim, başarılı bir takımın bel kemiğidir. İster projeleri yönetin, ister sanal toplantılar düzenleyin, ister görevleri koordine edin, doğru araçlar büyük fark yaratabilir. Bu listede yer alan 15 Discord alternatifi, güçlü mesajlaşma, işbirliği ve verimlilik çözümleri sunar.

Her şeyi tek bir yerde bulabiliyorken neden birden fazla uygulama ile uğraşasınız ki?

ClickUp ile iş ve iletişim için tek bir çözüm elde edersiniz. Gerçek zamanlı sohbet edin, sesli ve görüntülü aramalar başlatın, mesajları görevlere dönüştürün ve ClickUp Brain'in iş akışınızı otomatikleştirmesine izin verin.

Her şey tek bir uygulamada bağlantılı kalır: görevler, belgeler ve konuşmalar. Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a kaydolun, işlerinizi basitleştirin ve verimliliğinizi artırın! 🚀