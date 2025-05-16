2025'te Grup Sohbetleri için En İyi 10 Discord Alternatifi

📈 Lexicon'a göre, Amerikalıların %80'inden fazlası güçlü çalışan iletişiminin iş güvenini artırdığına inanıyor. Bu çok önemli bir rakam!
Discord, takım iletişimi için vazgeçilmez bir platformdur. Zamanla, oyuncular, uzaktaki takımlar, eğitimciler ve iş dünyası için vazgeçilmez bir iletişim platformu haline gelmiştir.
Platform, sesli ve görüntülü aramalar, grup sohbetleri, ekran paylaşımı ve topluluk oluşturma özelliklerini tek bir yerde sunar. Çok yönlülüğü, hem gündelik hem de profesyonel işbirliği için en iyi seçim haline getirmiştir.
Ancak Discord mükemmel değildir — sınırlı dosya paylaşımı, uçtan uca şifreleme eksikliği ve bildirim yüklemesi gibi sorunlar birçok kullanıcıyı alternatifler aramaya itmektedir.
Bu kılavuz, grup konuşmaları, video konferans ve takım işbirliği için Discord'un en iyi alternatiflerini içerir. Başlıyoruz! 🎢
Discord nedir?
Discord, kesintisiz sesli ve görüntülü aramalar, grup sohbetleri ve topluluk oluşturma için tasarlanmış popüler bir iletişim platformudur. Ses kanalları, gerçek zamanlı sesli iletişim sağlar, bu da onu takım tartışmaları ve oyun oturumları için mükemmel kılar.
Ekran paylaşımı özelliği fikirlerinizi sunmanıza yardımcı olurken, dosya paylaşımı özelliği belgeleri, görüntüleri ve videoları zahmetsizce göndermenizi sağlar. Grup sohbetleri oluşturabilir, sohbet odalarını yönetebilir ve konuşmaları düzenli tutmak için doğrudan mesajlar gönderebilirsiniz. Anlık mesajlaşma ve işbirliği için Discord, başlamak için birçok temel özellik sunar.
💡 Bonus İpucu: Çevrimiçi topluluğunuzu bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? Oyunların ötesinde topluluk katılımını artırmak için 15'ten fazla Discord Hilesi'ne göz atın. Etkileşimi artırmak ve konuşmaların akışını sağlamak için güçlü ipuçları alın!
Discord'un Keşfedilebilecek Sınırlamaları
Discord, zengin özelliklere sahip bir sohbet platformudur, ancak her zaman en iyi seçim olmayabilir.
Discord'a alternatif bir uygulama isteyebileceğiniz nedenler şunlardır:
- Uçtan uca şifreleme yok: Bazı güvenli iletişim platformlarının aksine, Discord kurumsal düzeyde şifreleme özelliğine sahip değildir, bu da iş iletişimi ve gizli sohbetlerin güvenliğini azaltır
- Arka plan gürültüsü sorunları: Discord'un ses kalitesi istenmeyen gürültülerden etkilenebilir, bu da grup aramalarını ve sesli mesajları sinir bozucu hale getirebilir
- Sınırlı proje yönetimi özellikleri: Yapılandırılmış takım iletişimi için takım yönetimi veya yerleşik işbirliği araçları yoktur
- Sorunsuz entegrasyon yok: Diğer iş araçlarının aksine, Discord üçüncü taraf uygulamalarla iyi entegre olmuyor
- Profesyonel kullanım için ideal değildir: Oyun toplulukları ile bilinir, ancak toplantı planlama veya görev izleme gibi iş iletişimi özellikleri yoktur
- Moderasyon zorlukları: Spam ve güvenlik endişeleri nedeniyle sohbet odalarını, grup konuşmalarını ve topluluk tartışmalarını yönetmek zor olabilir
➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi 10 Discord Entegrasyonu (İncelemeler ve Fiyatlandırma)
15 Discord Alternatifine Bir Bakış
İşte en iyi Discord alternatiflerine hızlı bir genel bakış:
Aşağıda, Araç, Anahtar Özellikler, En Uygun Olduğu Alanlar ve Fiyatlandırma dahil olmak üzere en iyi Discord alternatiflerini içeren kısa bir karşılaştırma tablosu bulunmaktadır:
|Araç
|Anahtar Özellikler
|En İyisi
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|Hepsi bir arada iş uygulaması: sohbet, görevler, belgeler, yapay zeka, ekran kaydetme, entegrasyonlar
|Tüm iş türleri
|Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 7 $'dan başlar
|Slack
|Takım sohbeti, kanallar, entegrasyonlar, dosya paylaşımı, arama
|Uzaktan çalışan takımlar, işler
|Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 8,75 $'dan başlar
|Microsoft Teams
|Kanallar, video görüşmeleri, Office entegrasyonu, dosya paylaşımı, şifreleme
|İşletmeler, kuruluşlar
|Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 4 $'dan başlar
|Chanty
|Takım sohbeti, Kanban görevleri, sesli/görüntülü aramalar, zamanlama
|Uzaktaki takımlar, küçük işletmeler
|Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 4 $'dan başlar
|Mumble
|Yüksek kaliteli, düşük gecikmeli sesli sohbet, pozisyonel ses, overlay
|Oyuncular, topluluk yöneticileri
|Sonsuza Kadar Ücretsiz
|Steam Sohbet
|Zengin medya sohbeti, grup kanalları, oyun içi overlay
|Oyuncular
|Sonsuza Kadar Ücretsiz
|Troop Messenger
|Güvenli mesajlaşma, aramalar, dosya paylaşımı, yayın, kendini imha eden mesajlar
|İşletmeler, kuruluşlar
|Ücretsiz deneme mevcuttur Ücretli planlar 2,50 $'dan başlar
|Google Sohbet
|Google Çalışma Alanı entegrasyonu, Alanlar, dosya paylaşımı, takvim
|İşletmeler, eğitimciler
|Google hesabı ile ücretsiz
|Mesajlaşma, aramalar, medya paylaşımı, grup sohbetleri, uçtan uca şifreleme
|Topluluk yöneticileri, küresel takımlar
|Sonsuza Kadar Ücretsiz
|Flock
|Kanal sohbeti, video görüşmeleri, verimlilik araçları, entegrasyonlar
|Küçük takımlar, işler
|30 günlük ücretsiz deneme mevcuttur Ücretli planlar 4,50 $'dan başlar
|Mattermost
|Kendi sunucunuzda barındırma, kanal sohbeti, entegrasyonlar, sesli/video aramalar
|Kuruluşlar, geliştiriciler
|Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 10 $'dan başlar
|Zoom
|Video toplantılar, web seminerleri, ekran paylaşımı, sohbet
|İşletmeler, eğitimciler
|Ücretsiz plan mevcuttur Ücretli planlar 15,99 $'dan başlar
|Element
|Uçtan uca şifreleme, merkezi olmayan, dosya paylaşımı, ses/video
|Gizlilik odaklı kuruluşlar, topluluklar
|Ücretli planlar 5,40 $'dan başlar
|TeamSpeak
|Yüksek kaliteli ses, dosya paylaşımı, gizli kanallar, düşük gecikme süresi
|Oyuncular, e-spor takımları
|Ücretsiz plan mevcuttur Gelişmiş özellikler için özel fiyatlandırma
Keşfedilecek En İyi Discord Alternatifleri
İşte daha iyi güvenlik, sorunsuz entegrasyon ve gelişmiş takım iletişimi sunan 15 Discord alternatifi:
1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada iş yönetimi ve işbirliği aracı)
İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, işbirliği, iletişim ve görev yönetimi için birden fazla aracı entegre ederek her şeyi tek bir yerde bir araya getirir. Sadece mesaj göndermekle kalmayıp, konuşmaları işle entegre ederek her tartışmanın eyleme dönüşmesini sağlayan harika bir Discord alternatifidir.
Doğrudan mesajlaşma, takım kanalları ve konu başlıklı tartışmalar ile ClickUp Chat'i kullanarak takımınızla her zaman senkronizasyonda kalın.
Proje güncellemelerini tartışmanız mı gerekiyor? Onlar için özel bir sohbet kanalı oluşturun. Bir konuşmayı takip etmek mi istiyorsunuz? Tek bir tıklama ile herhangi bir mesajı göreve dönüştürebilirsiniz. Hızlı bir güncelleme için bir takım arkadaşınızın hemen dikkatini çekmek mi istiyorsunuz? Sohbette @bahsetme özelliğini kullanın.
Dahası var! Mesajları daha sonra göndermek üzere planlayarak, takımınızın ş Akışı'nı kesintiye uğratmadan zamanında iletişim kurmanızı sağlar. SyncUps ile video ve sesli aramalar sadece bir tık uzağınızda, böylece gerçek zamanlı tartışmalar yapmak çok kolay.
Ekran paylaşım özelliklerinizi değiştirmek mi istiyorsunuz? Platformun yerleşik ekran kaydedicisi ClickUp Clips, karmaşık fikirleri açıklarken veya belgeleri incelerken ekranınızı kolayca paylaşmanızı sağlar. Tartışmalar eylem öğeleriyle sonuçlandığında, sohbetin içinden anında görevler oluşturabilir ve atayabilir, böylece her şeyi düzenli ve eyleme geçirilebilir halde tutabilirsiniz.
Ayrıca, ClickUp Brain, AI destekli hızlı yanıtlarla e-posta yazma, mesaj taslakları oluşturma veya takım sohbetlerine yanıt vermeyi kolaylaştırır. Hatta tonunuza uyum sağlayarak profesyonel ve kişiselleştirilmiş iletişim sağlar.
Toplantıdaysanız, ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain'in güçlü kombinasyonu konuşmaları otomatik olarak yazıya dönüştürür ve anahtar eylem öğelerini çıkararak size zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Bu şekilde verimliliği artırır ve önemli ayrıntıların yakalanmasını ve eyleme geçirilebilir görevlerin sorunsuz bir şekilde atanmasını sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Görevleri ile projeler oluşturarak, atayarak ve izleyerek görevleri sorunsuz bir şekilde yönetin
- Atanan Yorumlar'ı kullanarak görevler, alt görevler ve belgeler üzerinde doğrudan yorum yapın ve eylem öğelerini ekip arkadaşlarınıza devredin
- ClickUp Docs'ta belgeleri işbirliği içinde taslak haline getirin ve düzenleyin, bunları doğrudan görevlere ve projelere bağlayın
- Takımların işi görselleştirmesine olanak tanıyan 15'ten fazla farklı Özel Görünüm ( Liste, Pano, Takvim, Gantt, Tablo vb.) kullanın
- ClickUp'ta özel Gösterge Panelleri oluşturarak proje ilerlemesi, takım iş yükü ve anahtar metrikler hakkında genel bir bakış elde edin
- E-postaları doğrudan ClickUp E-posta Proje Yönetimi içinde gönderin ve alın, bunları ilgili görevlere bağlayın ve iletişimi merkezi hale getirin
- ClickUp Beyaz Tahtaları ile gerçek zamanlı beyin fırtınası, zihin haritalama ve görsel planlama yapın, takımların fikirlerini görsel olarak birbirine bağlamasına olanak tanıyın
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp, bazı kullanıcılar için başlangıçta öğrenmesi zor olabilecek çok sayıda zengin özellik sunar
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Diggs'in Kıdemli Proje Yöneticisi Samantha Dengate, ClickUp hakkında şunları söylüyor:
ClickUp'tan önce, toplantılar ve e-posta ile yapılan iletişim, öğelerin görünmez ve gözden kaçtığı bir kara deliğe yol açıyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu. Artık, takımdaki herkes eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, sohbet edebilir ve görevler üzerinde işbirliği yapabilir.
ClickUp'tan önce, toplantılar ve karşılıklı e-posta iletişimi, öğelerin görünmez ve gözden kaçtığı bir kara deliğe yol açıyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu. Artık, takımdaki herkes eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, sohbet edebilir ve görevler içinde işbirliği yapabilir.
2. Slack (Organize proje tartışmaları için en iyisi)
Slack, uzaktan çalışan takımlar, işler ve proje yöneticileri tarafından iş akışlarını kolaylaştırmak için yaygın olarak kullanılır. Kanalları, konuşmaları konu, proje veya takıma göre yapılandırmanıza olanak tanır, böylece hiçbir şey kaybolmaz.
Takımınızın ötesinde işbirliği yapmanız mı gerekiyor? Slack Connect, sonsuz e-posta konularının yerini alarak dış ortaklarla zahmetsizce çalışmanıza yardımcı olur. Hızlı kararlar alınması gerektiğinde ise Huddles, planlama gerektirmeyen anlık sesli veya görüntülü sohbetler sunar.
Slack'in en iyi özellikleri
- Netlik için yapılandırılmış konuya özel kanallarla takım konuşmalarını düzenleyin
- Google Drive, Trello ve Zoom gibi temel araçları sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Tüm mesaj geçmişini arayarak önemli bilgileri anında bulun
Slack sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Slack'in sesli ve görüntülü aramalarının diğer platformlar kadar iyi olmadığını söylüyor
Slack fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $
- İş+: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma
Slack puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (33.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)
Bu G2 kullanıcısının Slack hakkında ne söylediğine göz atın:
JIRA gibi farklı bulut tabanlı araçlarla entegrasyonu ve görevleri ve hatırlatıcıları otomatikleştirmek için Slack botlarını kullanma özelliği, çok yararlı olduğu kanıtlanmış anahtar özelliklerden biridir. Diğer araçlara kıyasla sınırlı video görüşme özelliklerine sahiptir. Bu konuda iyileştirme yaparsak, şirketler için çok yararlı bir araç olacağını düşünüyorum.
JIRA gibi farklı bulut tabanlı araçlarla entegrasyonu ve görevleri ve hatırlatıcıları otomatikleştirmek için Slack botlarını kullanma özelliği, çok yararlı olduğu kanıtlanmış anahtar özelliklerden biridir. Diğer araçlarla karşılaştırıldığında sınırlı video görüşme özelliklerine sahiptir. Bu konuda iyileştirme yaparsak, şirketler için çok yararlı bir araç olacağını düşünüyorum.
➡️ Daha fazla bilgi: İş yerinde Slack'in artıları ve eksileri
3. Microsoft Teams (Mesajlaşma, video görüşmeleri ve dosya paylaşımı için en iyisi)
Sorunsuz işbirliği, video görüşmeleri ve profesyonel iletişim için Microsoft Teams, Discord'un en iyi alternatiflerinden biridir. Proje yönetimi, sanal toplantılar veya takım sohbetleri yaparken her şeyi tek bir yerde tutar.
Kanallarla, tartışmaları odaklanmış tutmak için proje veya departmana göre grup sohbetleri düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, uçtan uca şifreleme, takımınızın konuşmalarının gizli ve güvenli kalmasını sağlar.
Microsoft Teams'in en iyi özellikleri
- Projeler ve konular için kanalları kullanarak takım sohbetlerini yapılandırarak işbirliğini geliştirin
- Net toplantılar için ekran paylaşımlı HD video görüşmeleri düzenleyin
- Yerleşik Office araçlarıyla paylaşılan belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin
Microsoft Teams sınırlamaları
- Kullanıcılar, masaüstü çözümünün mobil mesajlaşma uygulamasından daha kolay olduğunu söylüyor
- Aşırı seçenek nedeniyle arayüz karmaşık ve kafa karıştırıcı görünebilir
Microsoft Teams fiyatlandırması
- Microsoft Teams Essentials: 4 $ kullanıcı/ay, yıllık ödeme
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $ kullanıcı/ay, yıllık ödeme
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ kullanıcı/ay, yıllık ödeme
Microsoft Teams puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (15.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)
Bu Capterra kullanıcısının Microsoft Teams hakkında söylediklerini okuyun:
Microsoft Teams, özellikle COVID-19 döneminde sanal toplantıları ve tartışmaları kolaylaştırdığı için doktora öğrencisi olarak bana yardımcı oluyor. Arayüz bazen karmaşık ve kafa karıştırıcı olabilir ve daha büyük veya daha karmaşık verilerle performans yavaşlayabilir.
Microsoft Teams, özellikle COVID-19 döneminde sanal toplantıları ve tartışmaları kolaylaştırdığı için doktora öğrencisi olarak bana yardımcı oluyor. Arayüz bazen karmaşık ve kafa karıştırıcı olabilir ve daha büyük veya daha karmaşık verilerle performans yavaşlayabilir.
➡️ Daha Fazla Bilgi: Microsoft Teams Artıları ve Eksileri: Takımınız için Doğru Araç mı?
📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır.
ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde ve kolayca erişilebilir olur.
4. Chanty (Görev yönetimi ile takım sohbeti için en iyisi)
Chanty, sezgisel arayüzü ile sorunsuz bir deneyim sunar. Teambook özelliği, tüm mesajlarınızı, dosyalarınızı ve görevlerinizi düzenli tutarak önemli bilgilere kolayca erişmenizi sağlar. Konu başlıklı konuşmalarla, odaklanmış tartışmalar sürdürerek bilgi yüklemesini önlersiniz.
Chanty'nin Kanban panosu görünümü, görevleri verimli bir şekilde izlemenizi ve yönetmenizi sağlayarak mesajları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürür. Örneğin, bir takım sohbeti sırasında, bir görev atamayı doğrudan bir mesajdan yapabilir, böylece netlik ve hesap verebilirlik sağlayabilirsiniz.
Chanty'nin en iyi özellikleri
- Kanban panosu arayüzünü kullanarak görevleri görsel olarak düzenleyin
- Mesajların alıcılar için en uygun zamanlarda gönderilmesini planlayın
- Yüksek kaliteli sesli ve görüntülü aramalarla takım tartışmalarını geliştirin
Chanty sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, video görüşme özelliğinin hatalı olduğunu ve HD özelliğinin yeterli olmadığını söylüyor
- Birçok kullanıcı, bağlantı kararlılığı ve ekran donması dahil olmak üzere ekran paylaşımıyla ilgili sorunlar bildirdi
Chanty fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Chanty puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)
Bu Trustpilot kullanıcısının Chanty hakkında ne söylediğine göz atın:
Chanty benim için gerçek bir devrim oldu! Arayüzün basitliği, hızlı performansı ve kullanım kolaylığı, bu hizmeti takım işbirliği için favori aracım haline getirdi. Özellikle görevleri doğrudan sohbetlerde organize etme özelliğini çok beğeniyorum — çok zaman kazandırıyor. Diğer bir öne çıkan özelliği ise Google Drive ve Trello gibi diğer hizmetlerle sorunsuz entegrasyonu, bu da iş akışını daha verimli hale getiriyor. Takım iş akışlarını basitleştirmek ve sonuçlara odaklanmak isteyen herkese Chanty'yi şiddetle tavsiye ederim. Tek kelimeyle mükemmel bir hizmet!
Chanty benim için gerçek bir devrim oldu! Arayüzün basitliği, hızlı performansı ve kullanım kolaylığı, bu hizmeti takım işbirliği için favori aracım haline getirdi. Özellikle görevleri doğrudan sohbetlerde düzenleme özelliğini çok beğeniyorum — bu çok zaman kazandırıyor. Diğer bir öne çıkan özellik ise Google Drive ve Trello gibi diğer hizmetlerle sorunsuz entegrasyon, bu da ş akışını daha verimli hale getiriyor. Takım ş akışlarını basitleştirmek ve sonuçlara odaklanmak isteyen herkese Chanty'yi şiddetle tavsiye ederim. Bu hizmet tek kelimeyle mükemmel!
➡️ Daha Fazla Bilgi: Uzaktan Toplantılar için En İyi 10 Ekran Paylaşım Yazılımı
5. Mumble (Güvenli, yüksek kaliteli sesli sohbetler için en iyisi)
Mumble, düşük gecikmeli, yüksek kaliteli sesli sohbetiyle tanınan bir VoIP iletişim uygulamasıdır ve Discord'a cazip bir alternatif sunar. Oyuncular ve topluluklar için ideal olan Mumble, iletişim deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış anahtar özellikler sunar.
Konumsal ses ile oyun içi sesli sohbet, seslerin oyun içi konumlara göre kaymasıyla sürükleyici hale gelir. Örneğin, uyumlu oyunlarda takım arkadaşlarınızın seslerini karakterlerinin geldiği yönden duyarak oyun deneyiminize gerçekçilik katabilirsiniz.
Mumble'ın en iyi özellikleri
- Windows, macOS ve Linux dahil olmak üzere birçok platformda Mumble'a erişin
- Ekranlar arasında geçiş yapmadan kimlerin konuştuğunu görmek için oyun içi overlay'i kullanın
- Düşük gecikmeli sesli iletişim ile minimum gecikme yaşayın
Mumble sınırlamaları
- İş takımlarının işbirliği için uygun değildir ve diğer proje yönetimi özelliklerinden yoksundur
- Mumble, video konferans özellikleri sunmaz ve yerleşik metin mesajlaşma özelliği yoktur
Mumble fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
Mumble puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡 Profesyonel İpucu: İşyerinde iletişim araçlarından en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi mi merak ediyorsunuz?
İşte takip edebileceğiniz bazı ipuçları:
- 🚀 Verimlilik araçlarıyla entegre ederek iş akışlarını kolaylaştırın ve verimliliği artırın
- 💬 Konuşmaları düzenli tutmak için konu ve kanalları kullanarak dağınıklığı önleyin
- 📅 Mesajları, özellikle farklı saat dilimlerinde bulunan takımınıza doğru zamanda ulaşması için planlayın
- 🔒 Gizli ve güvenli takım iletişimi için uçtan uca şifreleme kullanın
- 🎥 Daha etkili işbirliği için video görüşmelerinden ve ekran paylaşımından yararlanın
6. Steam Chat (Kesintisiz oyun grubu iletişimi için en iyisi)
Steam Chat, özellikle Steam ekosisteminde bulunanlar için harika bir Discord alternatifi. Oyuncular için tasarlanan bu uygulama, oyun kitaplığınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve arkadaşlarınızla kolayca bağlantı kurmanızı sağlar.
Zengin metin sohbeti gibi özelliklerle, konuşmalarınızda doğrudan video, resim, tweet ve daha fazlasını paylaşarak etkileşimlerinizi geliştirebilirsiniz. Grup sohbeti fonksiyonu, oyun takımlarınız için kalıcı kanallar oluşturmanıza olanak tanıyarak koordinasyonu çocuk oyuncağı haline getirir.
Steam Sohbet'in en iyi özellikleri
- Zengin medya desteği ile sohbetlerde doğrudan multimedya paylaşın
- Kalıcı grup sohbet kanallarını kullanarak takımları etkili bir şekilde koordine edin
- Oyun içi overlay özelliği ile sohbetlere sorunsuz bir şekilde erişin
Steam Sohbet sınırlamaları
- Ekran paylaşımı, yayıncı modu ve mesaj düzenleme gibi özellikler sunmaz
- Yüz yüze etkileşimler için video konferans işlevselliği yoktur
Steam Sohbet fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
Steam Sohbet puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
İşte bir Reddit kullanıcısının Steam Sohbet hakkında söyledikleri:
Dürüst olmak gerekirse, oldukça sağlam bir uygulama. Telefonunuzda kullanabilirsiniz, sesli arama özelliği vardır ve hatta arama yapmadan ekran paylaşımı yapabilir veya birinin oyununu izleyebilirsiniz. Sadece ismine tıklayın ve izlemeye başlayın. Discord sunucusu veya grubu kurmaya kıyasla çok daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. Ayrıca, Steam'de oyun oynadığınız çoğu kişiyle zaten arkadaşsınız. Discord etiketi istemenize veya beş farklı sunucuya katılmanıza gerek yok.
Dürüst olmak gerekirse, oldukça sağlam bir uygulama. Telefonunuzda kullanabilirsiniz, sesli arama özelliği vardır ve hatta arama yapmadan ekran paylaşımı yapabilir veya birinin oyununu izleyebilirsiniz. Sadece ismine tıklayın ve izlemeye başlayın. Discord sunucusu veya grubu kurmaya kıyasla çok daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. Ayrıca, Steam'de oyun oynadığınız çoğu kişiyle zaten arkadaşsınız. Discord etiketi istemenize veya beş farklı sunucuya katılmanıza gerek yok.
➡️ Ayrıca Okuyun: 15 Ücretsiz Proje İletişim Planı Şablonu: Excel, Word ve ClickUp
7. Troop Messenger (Güvenli takım iletişimi için en iyisi)
Discord'a alternatif olarak Troop Messenger, takım işbirliğini ve verimliliği artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir iletişim platformu sunar. Anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar ve grup sohbetleri gibi özelliklerle takımınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilirsiniz.
Troop Messenger'ın "Forkout" özelliği, mesajları aynı anda birden fazla kullanıcıya yayınlayarak duyuruları ve güncellemeleri kolaylaştırır.
Troop Messenger'ın en iyi özellikleri
- Gizlilik için kendini imha eden zamanlayıcılarla gizli mesajlar gönderin
- Verimlilik için aynı anda birden fazla kullanıcıya mesaj yayınlayın
- Koordinasyon için canlı konumunuzu takım üyeleriyle paylaşın
Troop Messenger sınırlamaları
- Görüntü dosyalarının yüklenmesi 5 MB ile sınırlıdır ve video dosyaları 20 MB'a kadar olabilir
- Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün dağınık olduğunu ve bu durumun özellikle yeni kullanıcılar için gezinmeyi ve belirli özellikleri bulmayı biraz zorlaştırdığını düşündü
Troop Messenger fiyatlandırması
- Premium: Kullanıcı başına aylık 2,50 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Üstün: Kullanıcı başına aylık 9 $
Troop Messenger puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (70+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Bu G2 kullanıcısının Troop Messenger hakkında söylediklerini okuyun:
Troop messenger ile genel deneyimim hoşuma gitti. İletişimi çok eğlenceli hale getiren birçok harika emoji var. Genel olarak takım sohbeti için harika bir iletişim aracı.
Troop messenger ile genel deneyimim hoşuma gitti. İletişimi çok eğlenceli hale getiren birçok harika emoji var. Genel olarak takım sohbeti için harika bir iletişim aracı.
💡 Profesyonel İpucu: Hiç bir mesaj gönderip hemen pişman oldunuz mu? Bu oyunun kurallarını değiştiren ipuçlarıyla iş yerinde takım sohbeti kurallarını öğrenin ve en iyi işbirliğini sağlayın!
- Profesyonel olun — samimi bir ortam harika, ancak işinize uygun davranın 🎩
- Ping atmadan önce düşünün — küçük güncellemeler için yoğun işlerinizi bölmeyin 🤔
- Kısa ve öz olun, takımınız size teşekkür edecek ✂️
- Bir profesyonel gibi düzeltin — yazım hataları her şeyi değiştirebilir 🔍
- Konu satırlarını mini başlıklar haline getirin, dikkatleri hızla çekin 📰
- Mizahı akıllıca kullanın — sizin için komik olan başkaları için komik olmayabilir 😅
8. Google Chat (Google Çalışma Alanı ekosisteminde işbirliği için en iyisi)
Google Çalışma Alanı'nın ayrılmaz bir parçası olan Google Sohbet, Google Drive, Takvim ve Meet gibi uygulamalarla sorunsuz entegrasyon sunar. Bu sayede, sohbet arayüzünden doğrudan dosya paylaşabilir, toplantılar planlayabilir ve belgeler üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.
Spaces özelliği, pazarlama ekibinizin kampanya stratejilerini tartışması, ilgili dosyaları paylaşması ve görevleri ataması için bir alan oluşturmanıza olanak tanır ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.
Google Chat'in en iyi özellikleri
- Gelişmiş verimlilik için Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon
- Sürekli takım işbirliği ve tartışmalar için Alanlar oluşturun
- Google Takvim entegrasyonu ile toplantıları planlayın ve katılın
Google Sohbet sınırlamaları
- Erişim için Google hesabı gerektirir, dış işbirliğini sınırlar
Google Chat fiyatlandırması
- Google hesabınızın bir parçası olarak sonsuza kadar ücretsiz
Google Sohbet puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (42.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
Bu Capterra kullanıcısının Google Chat hakkında söylediklerini okuyun:
Google Chat, temel iletişim ihtiyaçları için iyi işler ve diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, ancak daha karmaşık, zengin özelliklere sahip konuşmalar veya büyük takımlar için biraz sınırlı hissedilebilir.
Google Chat, temel iletişim ihtiyaçları için iyi işler ve diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, ancak daha karmaşık, zengin özelliklere sahip konuşmalar veya büyük takımlar için biraz sınırlı hissedilebilir.
9. WhatsApp (Medya paylaşımı ve ücretsiz uluslararası aramalar için en iyisi)
WhatsApp, arkadaşlarınız ve ailenizle metin, sesli arama ve görüntülü sohbet yoluyla bağlantıda kalmanızı sağlayan ücretsiz, çapraz platform mesajlaşma uygulamasıdır. Metin mesajları gönderebilir, fotoğraf, video ve belge paylaşabilir, sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz — tüm bunları internet bağlantısı üzerinden ekstra ücret ödemeden.
WhatsApp ayrıca grup sohbetleri sunarak aynı anda birden fazla kişiyle bağlantı kurmanıza olanak tanır, böylece planları koordine etmek veya çeşitli sosyal çevrelerle iletişimde kalmak kolaylaşır. Uçtan uca şifreleme, konuşmalarınızın gizli ve güvenli kalmasını sağlar.
WhatsApp'ın en iyi özellikleri
- Bireyler veya gruplarla gerçek zamanlı metin konuşmalarına katılın, iletişimde kalmak çok kolay
- Arkadaşlarınız ve aileniz nerede olursa olsun, yüksek kaliteli aramalar yapın
- Sohbetlerinizde fotoğraf, video ve belgeleri zahmetsizce paylaşın
WhatsApp sınırlamaları
- Hackerlar, masaüstü bilgisayarlardaki WhatsApp kullanıcılarına kötü amaçlı programlar gönderebilir
- Kullanıcılar WhatsApp'ta uygunsuz içeriğe maruz kalabilir
WhatsApp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
WhatsApp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (15.000+ yorum)
GetApp kullanıcısı WhatsApp hakkında şunları söylüyor :
Kullanımı çok kolaydır, uluslararası iletişimi çok kolaylaştırır, iş iletişimi için mükemmel çalışır, iş seçeneği müşterilerle iletişim için harikadır.
Kullanımı çok kolaydır, uluslararası iletişimi çok kolaylaştırır, iş iletişimi için mükemmel çalışır, iş seçeneği müşterilerle iletişim için harikadır.
➡️ Ayrıca okuyun: En İyi 10 Hepsi Bir Arada Mesajlaşma Uygulaması
10. Flock (Küçük takımlar için verimli iletişim için en iyisi)
Flock, özellikle profesyonel ortamlar için Discord'a mükemmel bir alternatiftir. Flock ile siz ve takımınız, organize kanallar aracılığıyla doğrudan ve grup mesajlaşması yapabilir, belirli projeler veya konular üzerinde odaklanmış tartışmalar sağlayabilirsiniz.
Ayrıca, Flock, Google Drive ve Trello gibi çeşitli verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve görevleri yönetmenizi ve dosyaları zahmetsizce paylaşmanızı sağlar. Örneğin, uygulama içinden doğrudan yapılacaklar atayabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve anketler düzenleyerek herkesin uyumlu ve iş akışında kalmasını sağlayabilirsiniz.
Flock'un en iyi özellikleri
- Odaklanmış işbirliği için kanal tabanlı mesajlaşma ile konuşmaları düzenleyin
- Entegre video konferans özelliğini kullanarak zahmetsizce sanal toplantılar düzenleyin
- Takım üyeleri arasında hızlı ve net iletişim için sesli notları kullanın
Flock sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, daha büyük takımları kısıtlayarak 20 üyeye kadar destekler
- Kullanıcılar ayrıca kullanıcı deneyiminin hantal ve birçok farklı konuşmayı yönetmenin zor olduğunu düşünüyor
Flock fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: 4,50 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Flock puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
Bu Capterra kullanıcısının Flock hakkında ne söylediğine göz atın:
Kullanıcı arayüzünü beğendim; temiz ve çoğunlukla ihtiyacımız olan işleri yapıyor. Birden fazla kişiye DM gönderemiyorsunuz ve organizasyonumuzda çok ihtiyaç duyduğumuz birçok farklı konuşmayı yönetmek zor. Kullanıcı deneyiminin bazı kısımları hantal ve can sıkıcı.
Kullanıcı arayüzünü beğendim; temiz ve çoğunlukla ihtiyacımız olan işleri yapıyor. Birden fazla kişiye DM gönderemiyorsunuz ve organizasyonumuzda çok ihtiyaç duyduğumuz birçok farklı konuşmayı yönetmek zor. Kullanıcı deneyiminin bazı kısımları hantal ve can sıkıcı.
11. Mattermost (Veri egemenliği ve güvenliğine öncelik vermek için en iyisi)
Discord'dan farklı olarak Mattermost, kendi sunucunuzda barındırma seçenekleri sunarak verileriniz üzerinde tam kontrol sağlar. Kanal tabanlı mesajlaşma sistemi, düzenli tartışmalar sağlarken, entegre sesli ve video görüşmeleri kesintisiz gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır.
Geliştiriciler, GitLab ve Jira gibi araçlarla kapsamlı entegrasyonlarını takdir ediyor ve bu sayede iş akışlarını tek bir ortamda kolaylaştırıyor. Dağıtım bildirimlerini doğrudan belirli kanallara otomatik olarak göndererek, manuel güncellemeler yapmanıza gerek kalmadan takımınızı bilgilendirebilirsiniz.
Mattermost'un en iyi özellikleri
- Kanal tabanlı mesajlaşma ile tartışmaları verimli bir şekilde organize edin
- Entegre sesli ve video aramalarıyla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın
- GitLab gibi geliştirici araçlarıyla derin entegrasyon sayesinde verimliliği artırın
Mattermost sınırlamaları
- Mesajlaşma uygulamasında yerleşik video veya sesli konferans özelliği yoktur
- Kullanıcılar arama özelliklerini kafa karıştırıcı bulabilir ve sohbet geçmişinde gezinirken sorun yaşayabilir
Mattermost fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Mattermost puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
Gartner kullanıcısının Mattermost hakkında söyledikleri:
Mattermost, tek bir çatı altında sınırsız sayıda iletişim kanalı oluşturma imkanı sunar. Mattermost'un anlık mesajlaşma ve canlı sohbet yoluyla iç ve dış işbirliğini kolaylaştırmasını seviyorum.
Mattermost, tek bir çatı altında sınırsız sayıda iletişim kanalı oluşturma imkanı sunar. Mattermost'un anlık mesajlaşma ve canlı sohbet yoluyla iç ve dış işbirliğini kolaylaştırmasını seviyorum.
12. Zoom (Profesyonel sanal toplantılar ve web seminerleri düzenlemek için en iyisi)
Zoom, yüksek kaliteli ses ve video özellikleriyle tanınan, Discord'a harika bir alternatif olan önde gelen bir video konferans platformudur. Sorunsuz sanal toplantılar, web seminerleri ve işbirliği oturumları sağlar ve toplantıları zahmetsizce düzenlemenizi veya katılmanızı sağlar.
Ekran paylaşımı gibi özellikler sunumları geliştirirken, sanal arka planlar video akışınıza kişisel bir dokunuş katar. Bir proje tartışması sırasında, ekranınızı paylaşarak meslektaşlarınıza bir teklifi gösterebilir ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz.
Zoom'un en iyi özellikleri
- Yüksek çözünürlüklü video ile sınırsız bire bir toplantılar düzenleyin
- Entegre ekran paylaşımı ve açıklamalar ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın
- Sanal arka planlar ve görsel efektlerle etkileşimi artırın
Zoom sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, Zoom toplantılarını 40 dakikayla sınırlar, bu da daha uzun toplantılar düzenlemeniz gerektiğinde can sıkıcı olabilir
- Zoom Phone ve Zoom Webinars gibi özellikleri planlara dahil değildir, ancak eklentiler olarak sunulur
Zoom fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 15,99 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 21,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Zoom puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (56.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (14.000+ yorum)
Bu G2 kullanıcısının Zoom hakkında ne söylediğine göz atın:
İşyerinde iletişim için Zoom'u sık kullanan bir kullanıcı olarak, özellikle karma veya uzaktan çalışma ortamlarında takımların bağlantıda kalması için çok değerli bir araç olduğunu düşünüyorum.
İşyerinde iletişim için Zoom'u sık kullanan bir kullanıcı olarak, özellikle karma veya uzaktan çalışma ortamlarında takımların bağlantısını sürdürmek için çok değerli bir araç olduğunu düşünüyorum.
13. Element (Veri egemenliği ve şifreli mesajlaşmaya öncelik verenler için en iyisi)
Discord'dan farklı olarak Element, ön tanımlı olarak uçtan uca şifreleme sunarak konuşmalarınızın gizli kalmasını sağlar. Merkezi olmayan mimarisi, sunucuları kendiniz barındırmanıza olanak tanıyarak verileriniz üzerinde tam kontrol sağlar; bu, gizliliğe önem veren kullanıcılar için çok önemli bir özelliktir.
Metin, ses ve video sohbetleri için destek sunan Element, çeşitli biçimler arasında sorunsuz işbirliğini kolaylaştırır. Örneğin, bir proje toplantısı sırasında, üçüncü taraf hizmetlere bağlı kalmadan iş akışını kolaylaştırarak dosyaları doğrudan sohbet içinde paylaşabilirsiniz.
En iyi özellikler
- Entegre sesli ve görüntülü aramalarla sorunsuz iletişim kurun
- Sohbetler içinde dosya paylaşımı desteği ile etkili bir şekilde işbirliği yapın
- Senkronize mesajlaşma ile cihazlar arasında konuşmalara erişin
Öğe sınırlamaları
- Slack veya Teams ile karşılaştırıldığında, Element'in kullanıcı tabanı daha küçük olabilir, bu da daha geniş takım iletişimi için daha az uygun hale getirir
- Bazı kullanıcılar, karmaşık grup konuşmalarıyla uğraşırken mesaj dizilemesinin daha az sezgisel olduğunu düşünüyor
Öğe fiyatlandırması
- İş: Kullanıcı başına aylık 5,40 $ veya kullanıcı başına aylık 5 € (yıllık ödeme)
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10,80 $ veya kullanıcı başına aylık 10 € (yıllık ödeme)
- Sovereign: Özel fiyatlandırma
Öğe derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (30+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
İşte bu G2 kullanıcısının Element hakkında söyledikleri:
Her konuşma için sundukları güvenlik özelliklerinin seviyesini gerçekten çok seviyorum. Şifreleme ve sunucu seçenekleriyle birlikte. Gizli ağımla iletişim kurmak için kullanıyorum.
Her konuşma için sundukları güvenlik özelliklerinin seviyesini gerçekten çok seviyorum. Şifreleme ve sunucu seçenekleriyle birlikte. Gizli ağımla iletişim kurmak için kullanıyorum.
14. TeamSpeak (Oyun takımları için yüksek kaliteli sesli iletişim için en iyisi)
Oyuncular, e-spor takımları ve profesyoneller için tasarlanan TeamSpeak, oyun ve profesyonel kullanım için özel olarak tasarlanmış sağlam, özelleştirilebilir ve verimli sesli iletişim sunar. Entegre otomatik mikrofon ses ayarı, arka plan gürültüsü azaltma ve yankı giderme özellikleri, yoğun oyun oturumları veya ortak projeler sırasında üstün ses kalitesi sağlar.
Örneğin, rekabetçi bir maç sırasında, kesintisiz olarak takımınızla strateji geliştirmek için gizli kanallar oluşturabilir, koordinasyonu ve performansı artırabilirsiniz.
TeamSpeak'in en iyi özellikleri
- Otomatik mikrofon ayarları ile kristal netliğinde, gecikmesiz iletişim deneyimi yaşayın
- Güvenlik duvarı sorunları olmadan topluluğunuzda dosyaları zahmetsizce paylaşın
- Doğrudan mesajlaşma veya takım metin sohbeti ile gizli iletişim kurun
TeamSpeak sınırlamaları
- Ücretsiz sunucudaki kullanıcı kapasitesi 32 eşzamanlı kullanıcı ile sınırlıdır
- Bazı kullanıcılar, diğer platformlara kıyasla eski arayüzünü ve entegre özelliklerin eksikliğini eleştiriyor
TeamSpeak fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Oyuncu ve Ticari lisanslar: Özel fiyatlandırma
TeamSpeak puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
İşte bir Reddit kullanıcısının TeamSpeak hakkında söyledikleri:
Teamspeak ile sunucuyu gerçekten siz sahibi ve kontrol edersiniz. Casus yazılım dağıtan bir şirket değil. Bunun dışında, boyut sınırı olmadan dosya aktarabilirsiniz. Discord'un kullandığı sistem kaynaklarının miktarı, Teamspeak'in 10 katıdır. Discord'un Teamspeak'te bulunmayan tek özelliği ekran paylaşımıdır. Ben Teamspeak'i Discord'a tercih ediyorum, ama bu sadece bir tercih meselesi.
Teamspeak ile sunucuyu gerçekten siz sahibi ve kontrol edersiniz. Casus yazılım dağıtan bir şirket değil. Bunun dışında, boyut sınırı olmadan dosya aktarabilirsiniz. Discord'un kullandığı sistem kaynaklarının miktarı, Teamspeak'in 10 katıdır. Discord'un Teamspeak'te bulunmayan tek özelliği ekran paylaşımıdır. Ben Teamspeak'i Discord'a tercih ediyorum, ama bu sadece bir tercih meselesi.
Özel bahsetmeler
Yukarıda bahsedilen farklı Discord alternatiflerine ek olarak, burada not almaya değer birkaç tane daha var:
- Rocket.Chat: Bu araç, son derece özelleştirilebilir ve açık kaynaklı iletişim için en iyisidir
- Fleep: Konuşmalara ve genel görev yönetimine odaklanır
- Nextcloud Talk: Bu araç, gizlilik odaklı ve kendi sunucunuzda barındırılan iletişim için idealdir
- Telegram: Büyük grup sohbetleri ve gizlilik özellikleri için en iyisidir
- Zulip: Bu araç, konu başlıklı konuşmalar ve açık kaynak esnekliği için idealdir
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Etkili iletişim, başarılı bir takımın bel kemiğidir. İster projeleri yönetin, ister sanal toplantılar düzenleyin, ister görevleri koordine edin, doğru araçlar büyük fark yaratabilir. Bu listede yer alan 15 Discord alternatifi, güçlü mesajlaşma, işbirliği ve verimlilik çözümleri sunar.
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