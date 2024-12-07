2025'in En İyi 20 Takım İletişimi Uygulaması

Bir süre önce, takımım birçok profesyonelin karşılaştığı bir engelle karşılaştı: çok fazla araç ve yeterince netlik olmaması. Güncellemeler için e-posta zincirlerimiz, hızlı sorular için sohbet uygulamalarımız ve hatta neler olup bittiğini izlemeye çalışan elektronik tablolarımız vardı.

Sonuç mu? Kaçırılan mesajlar, bitmek bilmeyen yazışmalar ve artan bir hayal kırıklığı duygusu. İşte o zaman sorunun sadece ne iletişim kurduğumuz değil, nasıl iletişim kurduğumuz olduğunu fark ettim.

Bu sorunu çözmek için, ClickUp'taki ekibim ve ben en iyi takım iletişim uygulamalarını araştırmak için saatler harcadık. Deneyimlerime ve içgörülerime dayanarak, en beğendiğim uygulamaları aşağıda sıraladım.

Profesyonel gibi iletişim kurmaya hazır mısınız? Haydi başlayalım! 💪🏼

En İyi Takım İletişimi Uygulamalarına Genel Bakış

Araç Kullanım örneği En iyisi ClickUp Hepsi bir arada iş platformu Her boyuttaki işletme Microsoft Teams Microsoft 365 paketi ile en iyi sonuçları alın Her boyuttaki işletme Discord Topluluk katılımı ve oyun Bireyler, girişimciler, oyuncular ve içerik oluşturucular Pumble Takım işbirliği ve pazarlama Küçük ve orta ölçekli uzaktan çalışan takımlar, pazarlamacılar Slack Takım işbirliği ve entegrasyonlar Küçük ve büyük işletmeler, yeni kurulan şirketler Flock Gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği Küçük ve orta ölçekli işletmeler Chanty İş mesajlaşma Küçük ve büyük takımlar Google Sohbet Mesajlaşma ve işbirliği Bireyler ve işler Connecteam Çalışan iletişimi ve bağlılığı Masa başı olmayan çalışanlar, küçük ve büyük işletmeler Proofhub Proje yönetimi ve işbirliği Küçük ve orta ölçekli işletmeler Ryver Grup sohbeti ve görev yönetimi Her boyuttaki bireyler ve takımlar Fleep Takım işbirliği Dağıtılmış takımlar Troop Messenger Takım işbirliği Küçük ve büyük kurumsal şirketler Workplace İç iletişim Büyük kuruluşlar Trello Proje yönetimi Bireyler ve KOBİ'ler Rocket. Chat Takım işbirliği Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kurumsal şirketler Brosix Güvenli anlık mesajlaşma Küçük ve büyük işletmeler Workvivo Çalışan iletişimi Büyük şirketler RingCentral Çalışan bağlılığı ve müşteri deneyimi Bireyler, KOBİ'ler ve büyük kurumsal şirketler Element Güvenli mesajlaşma ve işbirliği Kurumsal ve kamu kurumları

Kullanabileceğiniz en iyi 20 takım iletişim uygulaması

Sizin için özenle seçtiğimiz en iyi 20 iletişim aracının en önemli özelliklerini, fiyatlarını ve sınırlamalarını inceleyelim. ☎️

1. ClickUp (Asenkron takım iletişimi için en iyisi)

ClickUp, nerede ve ne zaman çalışırsanız çalışın, takımınızla bağlantıda kalmanızı kolaylaştırır. Takım iletişimi konusunda en iyi performansı göstermenizi sağlayan iş için her şeyi içeren bir uygulama.

Zengin özellikleri sizi şaşırtacak. Gelin birlikte keşfedelim.

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet ile iş ve iletişiminizi tek bir sorunsuz arayüzde birleştirin

ClickUp Chat, takımların gerçek zamanlı iletişim kurmasını sağlayan ClickUp içinde entegre bir mesajlaşma aracıdır.

Sohbet'i ayıran özellik, iş akışınıza ne kadar doğal bir şekilde uyum sağlamasıdır. Mesajlaşma uygulaması ile görev yöneticisi arasında gidip gelmek yerine, önemli konuşmaları işin yapıldığı yerde yapabilirsiniz. Son dakika ayrıntılarını görüşüyor veya proje güncellemelerini tartışıyor olun, her şey bağlam değiştirmeden bağlantıda kalır.

Bu, artık "Neden bahsediyorduk?" gibi anların da sona ereceği anlamına gelir.

ClickUp, e-postalar, sohbetler ve WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimimizi tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacımız olan bilgileri nerede bulacağımızı biliyoruz.

ClickUp, e-postalar, sohbetler ve WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimimizi tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacımız olan bilgileri nerede bulacağımızı biliyoruz.

Sohbet, video ve sesli aramaları daha da entegre eder, böylece aynı platformda yazılı bir konuşmadan canlı bir tartışmaya sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz.

Ayrıca, Sohbet'teki AI şu konularda yardımcı olur:

AI yanıtları: Herhangi bir sohbette bir soru sorun, AI tüm sohbet geçmişine ve Google Drive, Figma veya Salesforce gibi bağlı uygulamalardan gelen verilere dayanarak anında bir yanıt verecektir

AI CatchUp: Kaçırdığınız konuşmaları anında yakalayın. AI, her sohbeti tek tek kaydırmak yerine anahtar noktaları ve eylem öğelerini özetler

AI görev oluşturma: Bir mesajdan tek tıklamayla görev oluşturun, AI başlığı, açıklamayı ve orijinal sohbete bağlantıyı otomatik olarak oluşturur

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak özetler hazırlayın, metinler oluşturun, görevleri yönetin ve çok daha fazlasını yapın

İncelemeniz gereken birkaç konu varsa ancak doğrudan konuya girmek istiyorsanız, ClickUp Brain'i kullanarak konuşmaları hızlı bir şekilde özetleyebilirsiniz. ClickUp Brain, iş hayatınızın her alanından içgörüler toplayan yerleşik bir yapay zeka asistanıdır.

ClickUp Klipleri

ClickUp Clips ile çalışma alanınızdan doğrudan video kaydedin

Takımınız asenkron video iletişimini tercih ediyorsa, ClickUp Clips'i kullanarak ekran kayıtlarını tek bir tıklama ile takım üyelerinizle hızlı bir şekilde paylaşabilir, onlar da istedikleri zaman izleyebilirler. Clips, AI ile ekran kayıt mesajlarını transkripsiyonlayabilir, böylece önemli kısımları tarayabilir, zaman damgalarına tıklayarak videolar arasında geçiş yapabilir ve alıntıları kopyalayıp istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın ve takım iletişiminizi düzenli tutun

ClickUp Docs, takım iletişimi için güçlü bir araçtır ve takımların ClickUp içinde gerçek zamanlı olarak belgeler oluşturmasına, paylaşmasına ve üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır.

Proje özetleri, toplantı notları, bilgi tabanları ve daha fazlası için idealdir ve tüm önemli bilgileri erişilebilir ve düzenli tutar. İşbirliğine dayalı düzenleme, yorum ve etiketleme özellikleri ile takım üyeleri kolayca fikirlerini paylaşabilir, geri bildirimde bulunabilir ve tartışmaları ilgili belgelere bağlı tutabilir.

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalarda fikirler üretin ve deneyler yapın

ClickUp Beyaz Tahtalar, uzaktan planlama, beyin fırtınası ve toplantılar için çok yönlü bir sanal alan sunarak, takımların nerede olurlarsa olsunlar bağlantıda kalmalarına ve yaratıcı olmalarına yardımcı olur.

Planlama oturumları sırasında, takım üyeleri yapışkan notlar ekleyebilir, fikirler arasında bağlantılar çizebilir ve hatta Beyaz Tahta öğelerini doğrudan görevlere bağlayabilir, böylece eylem öğeleri her zaman sadece bir tık uzağınızda olur.

Tüm takım konuşmalarınızı, duyurularınızı ve belgelerinizi tek bir yerde toplamak için hazır bir şablona ihtiyacınız varsa, ClickUp İç İletişim Şablonuna göz atın. Öte yandan, farklı departmanlardaki takımlarla düzenli olarak iletişim kuruyorsanız ve işlevler arası iletişimi organize etmek istiyorsanız, ClickUp İletişim Planı Şablonu işinize yarayacaktır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Mesajları görevlere dönüştürün: ClickUp Assign Comments özelliğini kullanarak takımları yolunda tutun. Bu özellik, herhangi bir yorumu eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürmenize ve bir takım üyesine atamanıza olanak tanır

ClickUp ile yorumları anında görevlere dönüştürün ve maksimum verimlilik için bunları takım üyelerine atayın. Yorumları Atama

Takım üyeleriyle iletişime geçin: @bahsetmelerini kullanarak takım arkadaşlarınızın dikkatini belirli görev öğelerine çekin

Hızlı özetler alın: Uzun konuşmaları özetleyin ve Brain ile anahtar noktaları öğrenin

Görsel olarak işbirliği yapın: Beyaz Tahtalar ile sorunsuz bir şekilde planlama ve beyin fırtınası yapın, takımınıza görevlerinizle doğrudan bağlantılı uzaktan işbirliği için görsel bir platform sağlayın

Video çekin ve paylaşın: Clips'i kullanarak görevleri görsel olarak açıklamak, geri bildirim vermek veya süreçleri göstermek için ekran kayıtlarını kolayca kaydedin ve paylaşın

Fikirleri düzenleyin: Belgelerde yazın, düzenleyin ve işbirliği yapın, böylece proje ayrıntılarını ve takım geri bildirimlerini kolayca ve etkili bir şekilde yönetin

ClickUp sınırlamaları

Teknik uzmanlığı sınırlı kullanıcılar, ilk kurulum ve gezinmeyi zor bulabilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla daha az özellik içerir, bu da uzaktan çalışırken verimliliği azaltabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.880+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.260+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, her türlü takımın iş akışına uyum sağlayan sağlam özelleştirme seçenekleri sunan, inanılmaz derecede çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır. Sezgisel arayüzü ve görev yönetimi, zaman takibi ve işbirliği araçları dahil olmak üzere zengin özelliklere sahip platformu, projeleri düzenli ve yolunda tutmayı kolaylaştırır. Sürekli güncellemeler ve entegrasyonlar, verimlilik için verimli, hepsi bir arada bir çözüm olmasını sağlar.

ClickUp, her türlü takımın iş akışına uyum sağlayan sağlam özelleştirme seçenekleri sunan, inanılmaz derecede çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır. Sezgisel arayüzü ve görev yönetimi, zaman takibi ve işbirliği araçları dahil olmak üzere zengin özelliklere sahip platformu, projeleri düzenli ve yolunda tutmayı kolaylaştırır. Sürekli güncellemeler ve entegrasyonlar, verimlilik için verimli, hepsi bir arada bir çözüm olmasını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Özellikle dil veya kültür farklılıkları söz konusu olduğunda, yanlış anlaşılmaları önlemek için metin, ses ve video gibi farklı biçimlerde iletişim kurmak önemlidir. Bu, netliği sağlar ve yanlış anlaşılma riskini azaltır.

📖 Ayrıca okuyun: 15 Ücretsiz Proje İletişim Planı Şablonu

2. Microsoft Teams (Microsoft 365 ile kolay entegrasyon için en iyisi)

Microsoft Teams, ağırlıklı olarak Microsoft 365 ile çalışıyorsanız kurumsal işbirliği aracı olarak iyi bir seçimdir. Word, Excel, PowerPoint ve OneDrive ile senkronizasyon için tasarlanmıştır, bu da onu Microsoft ekosisteminde bulunan işletmeler için ön tanımlı seçim haline getirir.

Küçük bir takımı veya büyük bir kuruluşu yönetiyor olun, kanallardan misafir erişimine kadar iletişim ve mesajlaşma özellikleri herkesin bağlantıda kalmasını sağlar.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Belge paylaşımı ve işbirliği için Word, Excel vb. gibi Microsoft 365 uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Ayrı toplantı odaları, canlı anketler ve gerçek zamanlı sohbet gibi özelliklerle 1.000 katılımcıya kadar büyük ölçekli video konferanslar düzenleyin

Anahtar tartışma noktalarını otomatik olarak yakalayan AI ile toplantı notları oluşturun

Microsoft Teams sınırlamaları

Takımlar hem masaüstü hem de mobil cihazlarda oturum açtığında bazı senkronizasyon sorunları ortaya çıkar

Microsoft dışındaki araçlarla entegrasyon zorlukları vardır

Microsoft Teams fiyatlandırması

Teams Essential planı: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Microsoft 365 İş Temel planı: Kullanıcı başına aylık 6 $

Microsoft 365 Business Standard planı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (15.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Amazon'da toplantılarda PowerPoint kullanımı yasaktır. Bunun yerine, takımlar altı sayfalık anlatım tarzında yazılmış notlar kullanır. Toplantının başında herkes belgeyi sessizce okur ve tartışmalar öncesinde herkesin aynı bilgilere sahip olmasını sağlar.

3. Discord (Topluluk oluşturma ve gündelik işbirliği için en iyisi)

Orijinal olarak oyuncular için tasarlanan Discord, profesyonel gruplardan hobi ağlarına kadar etkileşimli dijital topluluklar oluşturmak için bir araca dönüştü.

Rahat, kullanıcı dostu sesli ve görüntülü iletişimi ile tanınır. Ancak, bu rahat iletişim yaklaşımı, son derece yapılandırılmış veya kurumsal ortamlar için ideal olmayabilir.

Discord'un en iyi özellikleri

Sesli, video ve metin sohbetlerinizde özel emojiler, çıkartmalar, ses efektleri ve daha fazlasını kullanın

Botları kullanarak rutin görevleri kolaylıkla özelleştirin ve otomatikleştirin

PC, telefon ve hatta konsollar arasında geçiş yaparak her yerde bağlantıda kalın

Discord sınırlamaları

Discord sunucusu kurmak ilk başta kafa karıştırıcı olabilir

CPU ve internet kaynaklarının tüketimi yüksektir

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Discord Nitro Classic: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Discord Nitro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Discord derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Discord hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Discord, 1'e 1 ve grup sohbetleri için bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Başlangıçta, Ventrilo, Mumble veya Roger Wilco gibi önceki programlardan daha doğrudan, çok yönlü ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmak amacıyla oyuncular için tasarlanmıştır. Bu uygulamada birden fazla metin ve sesli mesaj kanalıyla topluluklar oluşturabilirsiniz ve uygulama ücretsizdir. Ayrıca web, bağımsız bir program, telefonunuz vb. gibi çeşitli platformlarda çalışır.

Discord, 1'e 1 ve grup sohbetleri için bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Başlangıçta, Ventrilo, Mumble veya Roger Wilco gibi önceki programlardan daha doğrudan, çok yönlü ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmak üzere oyuncular için tasarlanmıştır. Uygulamada birden fazla metin ve sesli mesaj kanalıyla topluluklar oluşturabilirsiniz ve uygulama ücretsizdir. Ayrıca web, bağımsız bir program, telefonunuz vb. gibi çeşitli platformlarda çalışır.

🧠 İlginç Bilgi: Discord, oyuncular için bir sesli iletişim aracı olan "Fates VoIP" olarak başladı. 2015 yılında daha geniş bir kitleye hitap etmek için Discord olarak yeniden adlandırıldı.

4. Pumble (Bütçesi sınırlı küçük takımlar için en iyisi)

Pumble, gizli ücretleri olmayan ücretsiz bir iletişim aracıdır. Slack benzeri özellikleri uygun fiyata arayan küçük bir takım iseniz, Pumble doğru seçimdir. Video konferans, temel dosya paylaşımı, sesli arama, ekran paylaşımı ve daha fazlasını sağlayan basit ama etkili bir platformdur.

Pumble'ın en iyi özellikleri

Kişisel sohbetler veya grup tartışmaları için doğrudan mesajlar gönderin

Tartışmaların odaklanmasını sağlamak için özel kanallarla konuşmaları düzenleyin

Mesajları mükemmel zamanda takımınıza ulaşacak şekilde planlayın

Konulu konuşmaları etkinleştirerek net ve düzenli tartışmalar yapın

Pumble sınırlamaları

Sesli mesaj gönderme seçeneği yoktur

Arama araçlarının düzgün çalışması için tam anahtar kelime metin dizisi gerekir

Pumble fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro Plan: Aylık 2,49 $/koltuk

İşletme Planı: Koltuk başına aylık 4 $

Enterprise Planı: Koltuk başına aylık 7 ABD doları

Verimlilik Paketi: Aylık 13 $/koltuk

Pumble puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Pumble hakkında ne diyor?

Bu, kullanımı kolay bir hizmettir ve tüm çalışanlarımız, yaşları veya teknolojiye olan aşinalık düzeyleri ne olursa olsun, çok hızlı bir şekilde kullanmaya adapte olmaktadır. Takım arkadaşlarınızla iletişim kurmanın eğlenceli ve yararlı bir yoludur!

Bu, kullanımı kolay bir hizmettir ve tüm çalışanlarımız, yaşları veya teknolojiye olan aşinalık düzeyleri ne olursa olsun, çok hızlı bir şekilde kullanmaya adapte oluyorlar. Takım arkadaşlarınızla iletişim kurmanın eğlenceli ve yararlı bir yolu!

🔍 Biliyor muydunuz? İlk video görüşmesi 1968 yılında AT&T'nin Picturephone aracılığıyla Dünya Fuarı'nda gerçekleşti. Teknoloji hantal olsa da, Zoom ve Microsoft Teams gibi modern video konferans araçlarının önünü açtı.

5. Slack (İş yeri işbirliği ve entegrasyonlar için en iyisi)

Slack, kanallar, konular ve doğrudan mesajlar aracılığıyla takımınızla kolayca bağlantı kurmanızı sağlar. Google Drive ve Salesforce gibi uygulamalarla entegrasyonlarıyla tanınır.

Uygulamanın en büyük avantajı, görevleri otomatikleştirmek, özel iş akışları oluşturmak ve konuşmaları düzenlemek için hemen hemen her verimlilik aracıyla entegre olabilmesidir.

Slack'in en iyi özellikleri

Organize iletişim için kanallar oluşturun ve tartışmaları proje, konu veya departmana göre bölümlere ayırın

Bildirimleri özelleştirerek öncelikli kanallar veya anahtar kelimelerle odaklanmayı yönetin, dikkatinizin dağılmasını önleyin ve bilgilendirilmeye devam edin

Emojiler ve tepkilerle konuşmalara eğlenceli ve ifade gücü yüksek unsurlar ekleyin

Slack sınırlamaları

Ücretsiz sürümde mesaj geçmişi 90 gün ile sınırlıdır

Bildirimler, uygun bir şekilde düzenlenmezse çok fazla olabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart plan: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Plus plan: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Slack, Glitch adlı bir video oyunu geliştirilirken iç iletişim aracı olarak kullanıma sunuldu. Oyun başarısız oldu, ancak iletişim platformu büyük bir başarı elde etti.

6. Flock (Takım verimliliği ve görev yönetimi için en iyisi)

Flock, verimlilik özelliklerine değer veren takımlara yönelik bir iç iletişim yazılımıdır. Sohbet ve video görüşmelerinin yanı sıra Flock, görev yönetimi, anketler, hatırlatıcılar ve dosya paylaşımını doğrudan konuşmalarınıza entegre eder.

Flock, olağan video konferans, kanal mesajlaşma ve sesli notların yanı sıra, tamamen kullanışlı bir verimlilik ve güvenlik paketi sunar.

Flock'un en iyi özellikleri

Platform içinde doğrudan görevler oluşturmak, atamak ve izlemek için yerleşik görev yönetimi ve hatırlatıcılara erişin

Uygulamalar arasında geçiş yapmamak için Google Drive ve Dropbox ile yerel entegrasyon elde edin

Gösterge panelinden kullanıcı izin yönetimi gibi yönetici özelliklerini etkinleştirin

Flock sınırlamaları

10.000 mesajlık mesajlaşma sınırı ile birlikte gelir

Video sohbetlerde ses ve video bazen bozulabilir

Flock fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro Plan: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Flock puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Flock hakkında ne diyor?

Kullanımı kolaydır ve iş ekibiyle günlük iletişimde yardımcı olur. Ayrıca, farklı çalışma alanları oluşturma olanağı ve bir çalışma alanını yönetmek için harika yönetici araçları sağlar. Flock, günlük iletişimde çok yararlı olmuştur ve günlük kullanımda çok kullanışlıdır.

Kullanımı kolaydır ve iş ekibiyle günlük iletişimde yardımcı olur. Ayrıca, farklı çalışma alanları oluşturma olanağı ve bir çalışma alanını yönetmek için harika yönetici araçları sağlar. Flock, günlük iletişimde çok yararlı olmuştur ve günlük kullanımda çok kullanışlıdır.

7. Chanty (Yerleşik görev yönetimi ile basit takım iletişimi için en iyisi)

Chanty, mesajlaşma, sesli ve video görüşmeleri ile yerleşik görev yönetimi özelliğini bir araya getiren basit bir takım iletişim aracıdır. Aynı platformda takımınızla sohbet edebilir, mesajları görevlere dönüştürebilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Sınırsız mesaj geçmişine erişerek, zaman sınırlaması olmadan geçmiş konuşmaları arayın ve geri getirin

Platform içinde doğrudan sorunsuz yüz yüze iletişim ve işbirliği için takım video görüşmeleri gerçekleştirin

Hızlı sesli notlar için sesli mesajlar gönderin, yazmanın uygun olmadığı durumlarda daha hızlı iletişim sağlayın

Chanty sınırlamaları

Rakiplere göre daha az üçüncü taraf entegrasyon

Görev yönetiminde uçtan uca otomasyon gibi gelişmiş özellikler yoktur

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz

İş planı: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Chanty hakkında ne diyor?

Chanty, hızlı mesajlaşma ve istikrarlı sesli/görüntülü aramalar sunarak ekibimizin iletişimini önemli ölçüde iyileştirdi. Planlanmış mesajlar, farklı saat dilimlerinde konuşmaları yönetmeye ve takımların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

Chanty, hızlı mesajlaşma ve istikrarlı sesli/görüntülü aramalar sunarak takımımızın iletişimini önemli ölçüde iyileştirdi. Planlanmış mesajlar, farklı saat dilimlerinde konuşmaları yönetmeye ve takımların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Takım çalışmasında, Ringelmann etkisinden kaçınmak için iletişim anahtar rol oynar. Ringelmann etkisi, grup boyutu büyüdükçe bireylerin çaba gösterme oranının azalmasıdır. Net hedefler ve tartışmalar bu fenomeni azaltabilir.

8. Google Chat (Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi)

Takımınız zaten Google Çalışma Alanı'nı kullanıyorsa, Google Sohbet takım iletişimi için harika bir seçenektir. Gmail, Drive ve Takvim ile entegre olduğundan, sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

Google Chat, tam Gemini entegrasyonuyla birlikte gelir, bu da Google'ın en yeni LLM'lerine doğrudan sohbet arayüzünüzden erişebileceğiniz anlamına gelir.

Google Chat'in en iyi özellikleri

Gmail, Google Drive ve Dokümanlar gibi araçlar arasında sorunsuz işbirliği için Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla kusursuz entegrasyon elde edin

Daha iyi organizasyon için konu başlıklı konuşmaları kullanın ve yanıtları belirli mesajlar altında gruplandırarak izlemeyi kolaylaştırın

Yerel Meet entegrasyonu ile sohbet konuşmalarınızdan doğrudan daha kolay video görüşmeleri yapın

Google Sohbet sınırlamaları

Gemini yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Google kullanıcısı olmayanlar veya Google kullanmayan takımlar için ideal değildir

Google Chat fiyatlandırması

Bireysel kullanıcılar için ücretsiz

İş Başlangıç planı: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş Standardı planı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus planı: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Google Sohbet puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

G2: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Google Sohbet hakkında ne diyor?

Google Sohbet, Google Çalışma Alanı içinde verimli bir şekilde iletişim kurmamızı sağladı, ancak onu diğerlerinden ayıran benzersiz özellikler sunmuyordu.

Google Chat, Google Çalışma Alanı içinde verimli bir şekilde iletişim kurmamızı sağladı, ancak onu diğerlerinden ayıran benzersiz özellikler sunmuyordu.

9. Connecteam (Masaüstü bilgisayar kullanmayan ve mobil cihazları öncelikli olarak kullanan takımlar için en iyisi)

Connecteam, masa başı olmayan takımlar için tasarlanmış bir çalışan yönetim platformudur. Mobil cihazlara uygun tek bir uygulamada iletişim, planlama ve görev yönetimi sunar.

Bu araç, çalışanların zamanlarını masa başında geçirmediği ancak yine de bağlantıda kalması gereken perakende, konaklama ve lojistik sektörleri için idealdir.

Connecteam ile mesajlaşmanın çok daha fazlasını elde edersiniz.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Sohbet, besleme veya dizin aracılığıyla tüm iş bağlantılarını merkezileştirin

Entegre zaman takibi ve vardiya planlaması elde edin

Yönetici düzeyinde iç iletişimi denetleyin ve yönetin

Connecteam sınırlamaları

Ofis tabanlı takımlar için sınırlı işlevsellik

Tüm özelliklere sahip olmak için birçok güncelleme gerekiyor

Connecteam fiyatlandırması

Temel plan: 30 kullanıcı için aylık 29 $

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (350+ yorum)

Connecteam hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Uygulama, hem yöneticiler hem de çalışanlarımız için çok temiz ve kullanımı kolay. Bir dizi sürecimizi merkezileştirerek daha iyi iletişim sağladı ve yönetici görevlerini kolaylaştırdı.

Uygulama, hem yöneticiler hem de çalışanlarımız için çok temiz ve kullanımı kolay. Bir dizi sürecimizi merkezileştirerek daha iyi iletişim sağladı ve yönetici görevlerini kolaylaştırdı.

10. ProofHub (Görsel proje yönetimi ve metin tabanlı takım iletişimi için en iyisi)

ProofHub, entegre iletişim özelliklerine sahip bir proje yönetimi aracıdır. Proje planlamasını ve mesajlaşmayı merkezileştirmek isteyen takımlar için idealdir.

Bu araç, takımınızın ihtiyaçlarına göre iş akışlarını birden fazla görünümle özelleştirmenize olanak tanır. Görevleri ve son teslim tarihlerini netleştirmek için Pano görünümü, Tablo görünümü, Gantt, Takvim, Benim görünümüm ve daha fazlası arasından seçim yapın.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Görevlere harcanan zamanı izleyin ve her görev için zaman tahminleri ayarlayın

Gantt grafiklerine, Kanban panolarına ve görev izlemeye erişin

Her boyuttaki projeleri sorunsuz bir şekilde planlayın, izleyin ve yönetin

ProofHub sınırlamaları

Sınırlı gerçek zamanlı işbirliği özellikleri (video/sesli arama yok)

Özel mesajlaşma araçlarına kıyasla daha az entegrasyon

Proofhub fiyatlandırması

Essential plan: Aylık 45 $ (yıllık faturalandırılır)

Ultimate Control: 89 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Proofhub puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

11. Ryver (Görev yönetimi özelliğine sahip bir Slack alternatifi arayan takımlar için en iyisi)

Ryver, Slack benzeri takım sohbeti uygulama özelliklerini görev yönetimi ile birleştirerek, iş akışları üzerinde daha fazla kontrol isteyen takımlar için harika bir alternatif sunar.

Tek bir, kullanımı kolay platformda konu başlıklı konuşmalar, dosya paylaşımı ve görev atamaları sunar.

Ryver'ın en iyi özellikleri

Takım sohbetleriyle entegre görev yönetimi elde edin

Google Drive, Dropbox veya Box'tan doğrudan dosya paylaşın. com

Özel gelen ve giden webhook'lar ve botlar oluşturun

Ryver sınırlamaları

Büyük konuşmalarda kimin kiminle konuştuğunu anlamak zordur

Mobil uygulama yavaş çalışıyor

Ryver fiyatlandırması

Başlangıç planı: 12 kullanıcıya kadar aylık 34,50 $

Standart plan: 30 kullanıcıya kadar aylık 64,50 $

Orta plan: 2 $/kullanıcı

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Ryver puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

12. Fleep (E-posta olmadan takımlar arası iletişim için en iyisi)

Fleep, farklı kuruluşlarda çalışan takımlar için tasarlanmıştır. E-postaya bağlı kalmadan iletişim kurmanın bir yolunu sunar. Dahili takımlar ve harici ortaklarla tek bir yerden iletişim kurmanıza olanak tanıyan sohbet tabanlı bir araçtır ve böylece işbirliğini basitleştirir.

Ancak, görev yönetimi veya üçüncü taraf uygulama entegrasyonları gibi bazı gelişmiş özelliklerden yoksundur, bu da onu diğer araçlara göre daha az kapsamlı hale getirir.

Fleep'in en iyi özellikleri

Çalışan bilgilerine erişimi yönetin ve kontrol edin

Pinboard özelliği ile önemli mesajları veya bağlantıları vurgulayın

Fleep kullanıcısı olmayanlar için e-posta uyumluluğu elde edin

Fleep sınırlamaları

Ücretsiz hesaplarda görüntüler için boyut kısıtlamaları vardır

Sesli aramalarda bazı sorunlar var

Fleep fiyatlandırması

İş planı: Kullanıcı başına aylık 5,5 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Fleep puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

13. Troop Messenger (Güvenlik ihtiyaçları olan küçük ve orta ölçekli takımlar için en iyisi)

Troop Messenger, güvenlik ve kullanım kolaylığını ön planda tutarak küçük ve orta ölçekli takımlar için tasarlanmıştır. Sohbet, sesli ve video görüşmelerinin yanı sıra dosya ve ekran paylaşımı ile anlık mesajlaşma imkanı sunar.

Bu araç, güvenli şirket içi sunucularda barındırıldığı ve güvenlik risklerini en aza indirdiği için veri gizliliğini ve güvenli iletişimi sağlamak için idealdir.

Troop Messenger'ın en iyi özellikleri

Şirket içinde barındırılan, kendi kendine barındırılan sunucuların ek güvenliğinden yararlanın

Burnout özelliği ile süre dolan mesajlar gönderin

1:1 ve grup sohbetlerinde metin dosyaları, PDF'ler, PPT'ler, resimler, videolar ve URL'ler paylaşın

Troop Messenger sınırlamaları

Toplantıları kaydetme seçeneği yoktur

Sohbet alanı filtreleri gizli tutulur

Troop Messenger fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Premium plan: Kullanıcı başına aylık 1 ABD doları

Enterprise planı: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Kendi sunucunuzda barındırma: Özel fiyatlandırma

Troop Messenger puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

14. Workplace (Sosyal medya benzeri bir deneyim isteyen büyük kurumsal şirketler için en iyisi)

Workplace by Meta, takım iletişimine Facebook tarzı bir deneyim getiriyor. Haber akışları, gruplar ve canlı video gibi özelliklerle, iç işbirliği için tanıdık bir sosyal platform hissi isteyen büyük kurumsal şirketler için tasarlanmıştır.

Workplace, WhatsApp ve Instagram gibi Meta'nın diğer ürünleriyle iyi bir şekilde entegre olur. Ancak Workplace, 31 Mayıs 2026 tarihinde hizmetini sonlandıracaktır.

İşyerinin en iyi özellikleri

İç iletişim için sosyal medya benzeri bir arayüz edinin

Canlı video akışı ve grup video görüşmelerini etkinleştirin

WhatsApp ve diğer Meta araçlarıyla entegre edin

İş yeri sınırlamaları

Platform iki yıl içinde kapatılacaktır

Küçük takımlar veya proje yönetimi ağırlıklı ortamlar için ideal değildir

İş yeri fiyatlandırması

Temel plan: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

İş yeri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 0/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)

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15. Trello (Görsel görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Trello, görevlerini panolar, listeler ve kartlarla organize eden takımlar için ideal, son derece görsel bir proje yönetimi aracıdır. Sezgisel bir arayüzü, kolay sürükle ve bırak özelliği ile projeler planlamak, ilerlemeyi takip etmek ve gerçek zamanlı işbirliği yapmak için idealdir.

Trello'nun kullanıcı dostu arayüzü ve Kanban tarzı panoları, hem bireyler hem de takımlar için popüler olmasını sağlar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Görsel görev izleme için Kanban tarzı panolar edinin ve görevleri özelleştirilebilir sütunlar arasında taşıyın

Görevleri otomatikleştirmek ve diğer araçlarla entegrasyon sağlamak için Power-Ups'ı kullanın

Takımınızın halihazırda kullandığı uygulamaları Trello iş akışınıza bağlayın

Trello sınırlamaları

Bu, doğası gereği bir iletişim aracı değildir, ancak daha çok proje görselleştirme ve görev yönetimine yöneliktir

Yerleşik görev bağımlılığı yoktur, bu nedenle birden fazla projeyi izlemek zorlaşır

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart plan: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium plan: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise planı: 50 kullanıcı için aylık 17,50 $'dan başlar

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

16. Rocket. Chat (Açık kaynaklı ve son derece özelleştirilebilir bir araç arayan takımlar için en iyisi)

Rocket. Chat, devlet kurumları, savunma ve kritik altyapı kuruluşları için açık kaynaklı bir iletişim platformudur. Gerçek zamanlı sohbet, sesli ve video konferans, Matrix protokolüyle uyumlu platformlarla sağlam entegrasyonlar ve ek güvenlik için kendi sunucularınızda barındırma olanağı sunar.

Rocket. Chat'in en büyük satış noktası esnekliğidir — platformu, takımınızın özel ihtiyaçlarını ve güvenlik gereksinimlerini karşılamak için ayarlayabilirsiniz.

Rocket. Chat'in en iyi özellikleri

Kullanıcıların tercih ettikleri kanallar üzerinden otomatik ve temsilci destekli etkileşimler sağlayın

Veri kontrolü ve güvenliği için şirket içinde barındırma hizmetinden yararlanın ve hassas bilgilerinizin kuruluşunuz içinde kalmasını sağlayın

Özel roller yapılandırın ve özelleştirilebilir kullanıcı izin sisteminden yararlanın

Rocket. Sohbet sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Yararlı belgeler eksik

Rocket. Sohbet fiyatlandırması

Başlangıç planı: Ücretsiz

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Rocket. Sohbet derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Rocket. Chat hakkında ne diyor?

Slack içe aktarma ve köprü seçenekleri nedeniyle bir süre rocketchat kullandım. Dürüst olmak gerekirse, oldukça iyi işledi. Ul o kadar güzel değildi, ancak özelleştirme için çok fazla alan vardı.

Slack içe aktarma ve köprü seçenekleri nedeniyle bir süre rocketchat kullandım. Dürüst olmak gerekirse, oldukça iyi işledi. Ul o kadar güzel değildi, ancak özelleştirme için çok fazla alan vardı.

💡 Profesyonel İpucu: Takım üyelerini eşleştirerek önemli mesajları veya güncellemeleri birlikte gözden geçirmelerini sağlayan bir "iletişim arkadaşı" sistemi kurun. Bu yaklaşım, işbirliğini geliştirir ve netlik konusunda farklı bakış açılarını teşvik eder. Anlaşıldığını kontrol etmek, potansiyel iletişim boşluklarını daha da büyümeden yakalamaya yardımcı olur.

17. Brosix (Uzak takımlarla güvenli iletişim için en iyisi)

Asenkron iş, işbirliği yapma şeklimizi değiştirdi. Ancak, uzaktan çalışmada güvenlik hala en önemli endişelerden biridir. Brosix, sıkı güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir iletişim aracıdır.

Güvenlik özellikleri arasında şifreli mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, ekran paylaşımı ve dosya aktarımı bulunur. Hassas projeleri tartışırken veya sadece güvenilir bir takım sohbetine ihtiyaç duyduğunuzda, Brosix güvenli altyapısıyla arkanızda.

Brosix'in en iyi özellikleri

Kullanıcı etkinlik izleme ve inceleme ile kullanıcı eylemlerini kaydedin

Takım ağ etkinliklerini, ağ durumunu ve kullanıcı izinlerini merkezi olarak yönetin

Şifreli veri aktarımı ile kendi gizli takım ağınızı oluşturun

Brosix sınırlamaları

Uyarılar her zaman zamanında gelmiyor

Grup sohbetleri kaldırılmış ve yerine Rooms eklenmiştir, ancak bu durum bazı rahatsızlıklara neden olmaktadır

Brosix fiyatlandırması

Başlangıç planı: Ücretsiz

İş planı: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Premium plan: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Brosix puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Brosix hakkında ne diyor?

Bağımsızdır; gruplar ve izinler oluşturabilirsiniz. Kurulumu ve kullanımı kolaydır. İsimle birlikte gösterilecek profil resmi gibi birçok yeni özellik vardır.

Bağımsızdır; gruplar ve izinler oluşturabilirsiniz. Kurulumu ve kullanımı kolaydır. Adınızla birlikte profil resminizi gösterme gibi birçok yeni özellik vardır.

18. Workvivo (Çalışan bağlılığı ve iç iletişim için en iyisi)

Workvivo, çalışanların katılımını ve iletişimini artırmak için tasarlanmış modern bir sosyal intranettir. Tanıdık arayüzü, takım bağlantısını ve işbirliğini basitleştirir.

Gerçek zamanlı güncellemeler, sohbet mesajlaşması, dosya paylaşımı, canlı yayınlar ve hatta podcast'ler gibi özellikler, canlı ve bağlantılı bir iş yeri oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca Slack, Microsoft Teams ve Zoom gibi araçlarla da entegre olur.

Workvivo'nun en iyi özellikleri

Sosyal medya benzeri bir akışı yöneterek güncellemeleri ve duyuruları paylaşın

Moralinizi yükseltmek için takdir ve ödül sisteminden yararlanın

Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR gibi 40'tan fazla İK aracıyla entegre edin.

Workvivo sınırlamaları

Ayrıntılı proje yönetimi için uygun değildir

Sosyal güncellemeler için aşırı kullanıldığında dikkat dağıtıcı olabilir

Workvivo fiyatlandırması

İş planı: 250-2000 çalışan için 20.000 $'dan başlar

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Workvivo puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (120'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Workvivo hakkında ne diyor?

Workvivo Ul'u çok seviyoruz ve aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle etkileşim kurmak için birçok alanımız var. Şirketimiz etrafta olan tüm haberleri paylaşıyor ve özellikle Meme alanını çok seviyoruz, çoğu zamanımızı orada geçiriyoruz.

Workvivo Ul'u çok seviyoruz ve aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle etkileşim kurmak için birçok alanımız var. Şirketimiz etrafta olan tüm haberleri paylaşıyor ve özellikle Meme alanını çok seviyoruz, en çok zamanımızı burada geçiriyoruz.

19. RingCentral (Video toplantılar ve iş iletişimi için en iyisi)

RingCentral, iş telefon sistemlerinden video konferansa ve takım mesajlaşmasına kadar her şeyi kapsayan bulut tabanlı bir iletişim merkezidir. Kullanıcı dostudur ve Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 gibi popüler uygulamalarla entegre olur.

Bu araç, hibrit işyeri iletişimi için idealdir. Sınırsız ABD ve Kanada aramaları, 200 kişiye kadar video toplantıları ve arama kaydetme ve sesli mesajdan metne dönüştürme gibi özellikler sunar.

RingCentral'ın en iyi özellikleri

200 katılımcıya kadar yüksek kaliteli video konferanslar gerçekleştirin

Hizmet kalitesini, sistem kullanımını ve diğer anahtar performans göstergelerini izleyin ve raporlayın

Microsoft 365, Google Çalışma Alanı, Slack ve 100'den fazla diğer uygulamayla kolayca entegre edin

RingCentral sınırlamaları

Kullanımı zor öğrenilir

Mobil uygulamada ara sıra hatalar olabilir

RingCentral fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

RingCentral puanları ve yorumları

G2: 4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

20. Element (Açık kaynak ve merkezi olmayan iletişim için en iyisi)

Element, Matrix ağı üzerinde oluşturulmuş açık kaynaklı bir uçtan uca iletişim aracıdır. Üçüncü taraf sunuculara bağımlı olmadan merkezi olmayan iletişim isteyen takımları hedeflemektedir.

Element'in öne çıkan özelliklerinden biri, hava boşluklu dağıtımlar ve güvenli sınır ağ geçitleri seçenekleriyle yüksek güvenlikli ortamlarda çalışabilmesidir. Ayrıca, merkezi olmayan mimarisi, ağda tek bir arıza noktası olmamasını sağlar.

En iyi özellikler

Element Server Suite ile ağ yapılandırmalarını ve izinleri özelleştirin

Matris açık standardını kullanarak gereksinimlerinize uygun ağlar kurun

Slack, IRC ve daha fazlası gibi diğer platformlara köprüler erişin

Öğe sınırlamaları

Sistemde henüz sesli mesaj yok

Sesli mesajlar için bas-konuş sistemi yoktur

Öğe fiyatlandırması

Başlangıç planı: 200 kullanıcıya kadar ücretsiz

İş planı: Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise planı: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Sovereign planı: Özel dağıtımlar

Öğe derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (25+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Element hakkında ne diyor?

Element'i deneyin. Her platformda kullanılabilir. Windows, OSX, Linux, Android, iOS. Web tarayıcısından da kullanabilirsiniz. Açık kaynak kodludur ve uçtan uca şifreleme özelliğine sahiptir. Ayrıca, kaydolmak için cep telefonu numarası gerekmez. Hatta kendi Element sunucunuzu bile barındırabilirsiniz.

Element'i deneyin. Her platformda kullanılabilir. Windows, OSX, Linux, Android, iOS. Web tarayıcısında da kullanabilirsiniz. Açık kaynak kodludur ve uçtan uca şifreleme özelliğine sahiptir. Ayrıca, kaydolmak için cep telefonu numarası gerekmez. Hatta kendi Element sunucunuzu bile barındırabilirsiniz.

ClickUp: Sorunsuz İşbirliği için Tek Noktadan Çözüm

Takım iletişim uygulamaları iş verimliliğinizi artırabilir veya azaltabilir. Doğru takım iletişim uygulamasını seçmek, sorunsuz işbirliği, güvenli mesajlaşma veya gelişmiş verimlilik gibi özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Ancak hala kararsızsanız ve her iki dünyanın en iyisini istiyorsanız, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmazsınız.

Sohbet, proje yönetimi platformunuza entegre edilmiştir, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmanıza veya odaklanmanızı kaybetmenize gerek kalmaz. Takımınızla gerçek zamanlı olarak sohbet edebilir, dosya paylaşabilir ve hatta görevleri doğrudan konuşmalara bağlayabilirsiniz.

Konuşmanın akışını ve işin ilerlemesini sağlayın. Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!