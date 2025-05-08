2025'in en iyi 10 AI video özetleme aracı

Saatlerce süren önemli (belki sıkıcı!) videoları sizin için izleyip, ardından size eyleme geçirilebilir öğeleri hızlıca anlatan bir asistanınız olmasını hiç istediniz mi?
İşte AI video özetleyicinin yapacağı şey budur! Bu küçük, yorulmak bilmeyen robot tüm web seminerlerinizi, eğitimlerinizi veya sonsuz toplantı kayıtlarınızı izleyebilir ve ardından düzgün, özlü bir özet yazabilir.
Bu akıllı teknoloji (yani gelişmiş algoritmalar), alakasız ayrıntılara girmeden önemli noktaları kolayca anlaşılır bir biçimde hızlıca kavramanı sağlar. Ayrıca uzun videoları kolayca tarayabilir ve transkripsiyon aracı olarak çalışarak değerli zaman ve çabandan tasarruf etmeni sağlar.
Ancak, tek bir Google araması milyonlarca seçenek verdiği için doğru AI video özetleyicisini bulmak zor olabilir. Çevrimiçi olarak bulunan en iyi AI video özetleyicilerini araştırmak ve test etmek için 36 saatten fazla zaman harcadım.
Bu kılavuzda, en iyi on AI video özetleyicisini, özelliklerini, fiyatlarını ve avantajlarını ayrıntılı olarak ele alacağım. Böylece, bir dahaki sefere uzun bir videodan bilgi çıkarmanız gerektiğinde, videoyu izleme ve anlama gibi zor işi AI'ya bırakarak videodan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz!
⏰ 60 Saniyelik Özet
İşte denemeniz için en iyi 10 AI video özetleyici:
- ClickUp: AI video transkripsiyonları ve görev yönetimi için en iyisi
- Claude 3: Doğal dil işleme için en iyisi
- Knowt: İşbirliğine dayalı öğrenme için en iyisi
- Fireflies. ai: Toplantı transkripsiyonları ve özetleri için en iyisi
- Summarize. tech: Hızlı YouTube video özetleri için en iyisi
- Notta AI: Çok dilli ve gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi
- Recall Video Summarizer: Kişisel kullanım için en iyisi
- Any Summary: Genel kullanım için en iyisi
- Descript Summarizer: İçerik oluşturucular için en iyisi
- ScreenApp Video Summarizer: Web tabanlı kullanım için en iyisi
Bir AI video özetleyicide nelere dikkat etmelisiniz?
Bu makale ile hedefim, size zaman kazandıracak ve verimliliğinizi artıracak en verimli araçları belirlemekti. Bu süreçte, bu AI video özetleyicilerin mevcut iş akışlarıyla nasıl entegre olduğunu analiz ettim, özellikle de dokümantasyon için AI yeteneklerine odaklandım.
Bir AI video özetleyici seçerken, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçtiğinizden emin olmak için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
- Doğruluk: Özetleyici, önemli ayrıntıları atlamadan anahtar noktaları ve ana fikirleri yakalamalıdır
- Hız: Araç, videoları hızlı bir şekilde işleyerek ve özetleri zamanında sunarak zaman kazanmalıdır
- Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu bir arayüz, verimli iş akışı entegrasyonu için çok önemlidir
- Entegrasyon: Özetleyicinin, sorunsuz çalışma ve iletişim yönetimi için mevcut teknoloji yığınınızla entegre olup olmadığını kontrol edin
- Maliyet: Özelliklerden ödün vermeden bütçenize uygun olduğundan emin olmak için fiyat planlarını değerlendirin
En İyi 10 AI Video Özetleyici
1. ClickUp: AI video transkripsiyonları ve görev yönetimi için en iyisi
ClickUp, proje yönetimini basitleştirmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmış çok çeşitli özelliklere sahiptir. Bunlar arasında, ekranları kaydetmenize, video kayıtlarını kırpmanıza, paylaşmanıza ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanıyan ClickUp Clips bulunmaktadır.
ClickUp Clips'in gerçek anlamda hayat bulduğu yer, kayıtları ve klipleri çok hızlı ve büyük bir doğrulukla transkribe eden bir AI asistanı olan ClickUp Brain ile birlikte çalıştığı zamandır. Bu, bilgilerin belgelenmesi, özetlenmesi ve paylaşılmasının çok daha kolay hale geldiği anlamına gelir.
Sanal toplantılarınıza ClickUp AI Notetaker'ı ekleyin, konuşmaları kaydedin ve ayrıntılı, yapılandırılmış toplantı notları otomatik olarak oluşturun!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Video klipleri zaman damgaları ve aranabilir metinlerle birlikte otomatik olarak transkribe edin
- Klipaları doğrudan ClickUp'a gömerek, genel bir bağlantı aracılığıyla veya video dosyasını indirerek anında paylaşın
- Slack, Google Drive ve diğer birçok araçla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun
- Video kliplere doğrudan yorum ekleyerek açık ve öz geri bildirim sağlayın
- Tüm video kliplerinizi tek bir düzenli Klip merkezinde yönetin, belirli içeriğe kolayca erişin ve arayın
📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor . Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor.
Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin istemine dayalı bir otomasyon iş akışını gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir ! AI, sohbet konularını özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir!
3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi yapan uygulamamızla değiştiren %40'lık ClickUp müşterileri arasına katılın!
ClickUp sınırlamaları
- İlk kurulum zaman alıcı olabilir (herhangi bir AI kurulumu gibi, gerçekten)
- Bazı gelişmiş özellikler öğrenme süreci gerektirir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp derecelendirmeleri
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)
2. Claude 3: Doğal dil işleme için en iyisi
Anthropic tarafından geliştirilen Claude 3, video özetleme dahil çeşitli görevler için tasarlanmış gelişmiş bir AI modelidir. Yüksek bağlam penceresi ve neredeyse mükemmel hatırlama yetenekleriyle tanınan Claude 3, AI video özetleme alanında öne çıkmaktadır.
Claude 3, kesin ve bağlamsal olarak alakalı video özetleri sunar. Bu, özellikle içerik oluşturma, eğitim ve dil pratiği alanlarında iş iletişimi ve eğitim amaçlı kullanım için ideal bir çözümdür. Düzenli olarak uzun video içerikleri tüketen ve videolardan anahtar bilgileri hızlı bir şekilde çıkarmak isteyen herkese tavsiye ederim.
Claude'un en iyi 3 özelliği
- Bağlamı ve anahtar noktaları koruyan doğru özetler oluşturun
- Düz öğrenme eğrisine sahip sezgisel arayüz sayesinde hızlı bir şekilde başlayın
- API'sini kullanarak çok sayıda eğitim ve profesyonel platformla entegre edin ve iş akışlarınızı basitleştirin
- Videoları istediğiniz dilde transkripsiyonlayın ve özetleyin
Claude 3 sınırlamaları
- Bazı rakiplere kıyasla daha yüksek fiyatlandırma
- Özet uzunluğu için sınırlı özelleştirme seçenekleri
Claude 3 fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $ (en az beş üye)
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $ (en az beş üye)
Claude 3 puan
- G2: 4,7/5 (22+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (4+ yorum)
3. Knowt: İşbirliğine dayalı öğrenme için en iyisi
Knowt, öğrencilerin daha etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir AI video özetleyicisidir. AI kullanarak PDF'ler, PowerPoint sunumları ve ders videoları gibi çeşitli kaynaklardan flash kartlar, notlar ve özetler oluşturur.
Kamera karşısında utangaçsanız ve canlı derslerde soru sormaktan çekiniyorsanız veya sadece bir konuyu tekrar gözden geçirmek ve anlamak için zaman ayırmak istiyorsanız, bu araç tam size göre.
Knowt, öğrencilerin bilgileri daha uzun süre hatırlamasına yardımcı olan aralıklı tekrar özelliğine sahiptir. Bu, son dakika çalışmasını daha etkili hale getirebilir.
En iyi özellikleri öğrenin
- Grup çalışması ve akran değerlendirmesi özellikleriyle kolayca işbirliği yapın
- Özetin uzunluğunu ve odak alanlarını kolayca ayarlayın
- Uzun videoları (dersler ve web seminerleri gibi) notlara ve flash kartlara dönüştürün
- Google Classroom gibi eğitim platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin
Sınırlamaları öğrenin
- Eğitim bağlamıyla sınırlıdır
- Diğer AI video özetleyicilere kıyasla sınırlı gelişmiş özellikler
Fiyatlandırma bilgisi
- Student Basic: Ücretsiz
- Student Plus: 5,99 $/ay
- Student Ultra: 12,99 $/ay
Knowt puanları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
4. Fireflies. ai: Toplantı transkripsiyonları ve özetleri için en iyisi
Fireflies. ai, toplantıların transkripsiyon ve analiz sürecini basitleştiren AI destekli bir toplantı asistanıdır. Anahtar özellikleri arasında ses kaydı, gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı özetlerinin oluşturulması yer alır.
Bu araç, toplantıların ayrıntılı özetlerini sunar ve toplantı katılımcısı gibi davranır. Uzaktan toplantılara katılan ve video görüşmeleri sırasında sorunsuz ve kolay ekran paylaşımına ihtiyaç duyan profesyoneller için değerli bir yazılımdır.
Fireflies. ai en iyi özellikler
- Toplantı kayıtlarını otomatik olarak transkripsiyonlayın ve özetleyin
- Notlardaki arama seçeneğini kullanarak geçmiş toplantılardan anahtar noktaları kolayca bulun ve gözden geçirin
- CRM'nizle entegre ederek toplantı kayıtları ve arama notlarıyla iletişim bilgilerini güncelleyin
- Zoom, Google Meet ve diğer popüler toplantı araçlarıyla entegre edin
- Not almayı otomatikleştirmek için Fireflies Chrome Uzantısını kullanın
Fireflies. ai sınırlamaları
- Transkripsiyonlarda, özellikle ağır aksan veya teknik jargon içeren metinlerde bazen küçük hatalar olabilir
- Bazı gelişmiş özellikler ve entegrasyonlar yalnızca premium planlarla kullanılabilir
Fireflies. ai fiyatlandırma
- Ücretsiz plan
- Pro plan: koltuk başına aylık 18
- İş planı: Koltuk başına aylık 29 $
- Enterprise planı: koltuk başına aylık 39
Fireflies. ai puanları
- G2: 5/5 (434+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (9 yorum)
5. Summarize. tech: Hızlı YouTube video özetleri için en iyisi
Summarize.tech, uzun YouTube videolarının özetlerini oluşturan yapay zeka destekli bir araçtır. Gelişmiş doğal dil işleme teknolojisini kullanarak uzun içerikleri kısa ve anlaşılır özetlere dönüştürür. Bu nedenle, çok fazla YouTube videosu izleyenler için idealdir.
Özetlenmiş videoların bulunduğu kütüphaneye göz atabilir veya özetlenmesini istediğiniz videonun bağlantısını ekleyebilirsiniz.
Summarize.tech'in en iyi özellikleri
- Her uzunluktaki YouTube videolarını hızla özetleyin
- Sezgisel bir arayüzle sorunsuz bir şekilde kullanın
- Özet uzunluğunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın
Özetleme teknolojisinin sınırları
- Yalnızca YouTube videolarıyla çalışır
- Teknik içeriği yüksek içerikler için ideal değildir
Summarize. tech fiyatlandırması
- Ücretsiz kullan
Summarize. tech derecelendirmeleri
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
6. Notta AI: Çok dilli ve gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi
Notta AI, çok dilli video özetleri sağlamada uzmanlaşmıştır. Gerçek zamanlı transkripsiyon ve çeşitli platformlar arasında entegrasyon da sağlar. Hem ses hem de video transkripsiyonlarını işleyebilir, bu da Notta'yı kullanıcı dostu hale getirir.
Notta ile canlı toplantıları, ses dosyalarını ve video dosyalarını hızlı ve doğru bir şekilde metne dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, transkripsiyon için ses veya video dosyalarını yükleyebilir veya URL'lerini kullanarak içe aktarabilirsiniz. Bu araç 104'ten fazla dili destekler ve konuşmacı tanımlama, zaman damgaları ve otomatik düzeltmeler gibi özellikler sunarak transkripsiyonların kalitesinin yüksek olmasını sağlar.
En çok beğendiğim özelliği, toplantı notlarını sadece yazıya dökmekle kalmayıp, aynı zamanda özetlemesi. Ayrıca, temiz kullanıcı arayüzüyle çalışmak çok keyifliydi.
Notta AI'nın en iyi özellikleri
- Canlı toplantıları ve kaydedilmiş dosyaları gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlayın
- 104'ten fazla dilde videoları transkripsiyonlayın
- Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlarla entegre edin
Notta AI sınırlamaları
- Çok dilli transkripsiyon gibi bazı gelişmiş özellikler Pro veya İş planı gerektirir
- Ücretsiz sürümde aylık transkripsiyon süresi sınırlıdır
Notta AI fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro: 14,99 $ / ay koltuk başına
- İş: 27,99 $ / ay koltuk başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notta AI derecelendirmeleri
- G2: 4. 6/5 (103 Yorum)
- Capterra: Mevcut değil
7. Recall Video Summarizer: Kişisel kullanım için en iyisi
Recall, çevrimiçi içeriği özetleme ve kişisel bilgi tabanında düzenleme konusunda mükemmeldir. Çeşitli çevrimiçi kaynaklardan gelen bilgileri kaydetmek, kategorize etmek ve incelemek isteyen kullanıcılar için idealdir. Araç, eğitim videoları, öğrenme videoları vb. için özetleri otomatik olarak kategorize eder ve birbirine bağlar ve bilgi erişimini kolaylaştırır.
Recall'ın özellikleri arasında web sayfalarını, blogları, makaleleri ve PDF'leri özetleme yer alıyor. Çevrimdışı erişim sunması çok hoşuma gitti, bu da onu sürekli öğrenme ve bilgi yönetimi için bir araç haline getiriyor.
Video özetleyicinin en iyi özelliklerini hatırlayın
- Kolay arayüz ile saniyeler içinde kurun ve kullanın
- Kaydedilen özetleri otomatik olarak kategorize edin ve birbirine bağlayın
- Kaydedilen özetlerden sorular oluşturarak bilgilerinizi test edin
- Bilgi grafiğindeki birbiriyle bağlantılı içeriklerle karmaşık fikirleri kolayca anlayın
- Notlarınızı Markdown biçiminde istediğiniz yere aktarın
Video özetleyicinin sınırlarını hatırlayın
- Diğer bazı AI video özetleyicilere kıyasla sınırlı gelişmiş özellikler
- Daha büyük projeler için uygun olmayabilir
Video özetleyici fiyatlarını hatırlayın
- Recall lite: Ücretsiz kullanım
- Recall plus: Aylık 10 dolar
- İşinizi hatırlatın: Özel fiyatlandırma
Video özetleyici derecelendirmelerini hatırla
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
8. Any Summary: Genel kullanım için en iyisi
Any Summary, ChatGPT tarafından desteklenir ve uzun ses ve video dosyalarını hızlı bir şekilde özetler. Görüntü, ses, video, metin ve CSV dosyaları dahil olmak üzere çeşitli dosya türlerini destekler, bu da onu farklı kaynaklardan gelen içeriği özetlemek için çok yönlü bir çözüm haline getirir. Video özeti almak için YouTube video bağlantısı eklemeyi de seçebilirsiniz.
Any Summary'nin en iyi özellikleri
- Maddeler, alıntılar veya özetler dahil olmak üzere ihtiyacınız olan özet biçimini seçin
- PDF, Word belgeleri, MP3 ve daha fazlası dahil olmak üzere farklı biçimlerdeki dosyaları veya URL'leri özetleyin
- Hızlı bir şekilde özetler oluşturun ve proje yönetimi zamanından ve çabadan tasarruf edin
Özetleme sınırlamaları
- Teknik içeriği yüksek videolarda doğruluk oranı daha düşük olabilir
- Yeni kullanıcıların gelişmiş özellikleri tam olarak kullanabilmesi için zamana ihtiyaç duyabilir
- Bazı kullanıcılar özetlerin doğruluğunda farklılıklar olduğunu bildirmiştir
Özetleme fiyatları
- Ücretsiz kullan
Herhangi bir özet değerlendirmesi
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Mevcut değil
9. Descript Summarizer: İçerik oluşturucular için en iyisi
Descript, ses ve video düzenleme, transkripsiyon ve özetleme için hepsi bir arada bir araçtır. Düzenleme sürecini basitleştirmek için tasarlanmıştır ve kapsamlı teknik becerileri olmayanlar için bile erişilebilir hale getirir.
Descript'in yapay zeka destekli video özetleyicisi size doğru ve neredeyse anında sonuçlar verir. Bu araç ayrıca konuşmacıları otomatik olarak tanımlar ve etiketler, 20'den fazla dilde ses transkripsiyonu yapmanızı sağlar ve bulut tabanlı sürüm geçmişi sunarak sizin (ve birlikte çalıştığınız herkesin) yapılan değişiklikleri izlemenizi sağlar.
Descript Summarizer'ın en iyi özellikleri
- Aynı araç içinde videoları düzenleyin ve özetler oluşturun
- AI asistanı Underlord ile YouTube açıklamaları, video senaryo taslakları ve daha fazlasını oluşturun
- Metin tabanlı düzenleme, dolgu kelimelerin kaldırılması ve AI tarafından oluşturulan ses özellikleriyle ayrıntılı çalışın
- Ekran etkinliğini kaydedin ve ses ve video oturumlarını uzaktan kontrol edin
Descript Summarizer sınırlamaları
- Daha yüksek fiyat
- Gelişmiş özellikler için öğrenme süreci gerektirir
- Kullanıcılar, dışa aktarılan dosyalarda kalite kaybı olduğunu bildirmiştir
Descript Summarizer fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Hobi amaçlı kullanım: Kişi başına aylık 19 $
- Oluşturucu: Kişi başına aylık 35 dolar
- İş: Kişi başına aylık 50 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Descript Summarizer derecelendirmeleri
- G2: 4. 6/5 (560+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (160+ yorum)
10. ScreenApp Video Summarizer: Web tabanlı kullanım için en iyisi
ScreenApp Video Summarizer, çevrimiçi videoları transkripsiyonlamak ve özetlemek için kullanılan web tabanlı bir araçtır. Ekranları kaydetmenize, sesleri yüksek doğrulukla transkripsiyonlamanıza, transkriptleri özetlemenize (ve özetleri dışa aktarmanıza) ve metinleri hızlı notlara (zaman damgalarıyla) dönüştürmenize olanak tanır.
ScreenApp'in gerçekten harika bir özelliği de videolarınızla sohbet etmenize olanak tanımasıdır. Videodan belirli bir bilgiyi almanız gerekiyorsa, yerleşik sohbet robotuna sormanız yeterlidir, o size ihtiyacınız olan bilgiyi verir.
Ayrıca videoları 50'den fazla dile çevirebilir ve .mp4, .mov, .avi ve diğerleri gibi çok çeşitli biçimlerde videolar yükleyebilirsiniz.
ScreenApp Video Özetleyici'nin en iyi özellikleri
- Uygulamayı indirmeden hemen başlayın
- Çevrimiçi videoları hızlı ve doğru bir şekilde özetleyin
- Videoları kolayca yükleyin ve ekranları gerçek zamanlı olarak kaydedin
- Kayıtlarınızla sohbet edin ve değerli bilgileri daha hızlı çıkarın
- Video transkriptlerini ve özetlerini 50'den fazla dile çevirin
ScreenApp Video Özetleyici sınırlamaları
- Sınırlı çevrimdışı özellikler
- Masaüstü uygulamalarına kıyasla daha az özelleştirme seçeneği
ScreenApp Video Summarizer fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz kullanım
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 19 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 99 $
ScreenApp Video Summarizer derecelendirmeleri
- G2: Mevcut değil
- Capterra: Yeterli yorum yok
1,5 kat hızda videoları izlemeyi bırakın, 1,5 kat hızda iş akışlarına başlayın
Hızlı ileri sararak saatlerce video izlemek ve önemli bilgileri not almak kesinlikle nefret ediyorum. Çok acı verici.
Ve mesele şu ki, her zaman doğru anlamayabilirsiniz — daha sonra anahtar kavramlar olduğu ortaya çıkan birkaç detayı kaçırmak çok kolaydır.
AI video özetleyiciler bir nimettir. Videoları izlemekle kalmayıp, onları düzenlemek ve paylaşmak için harcadığım değerli saatlerden çok tasarruf ettim.
Videoları hızlı ve doğru bir şekilde transkripsiyonlamak ve özetlemek için harika bir iş çıkaran tonlarca ücretsiz, freemium ve ücretli araç var. Birçoğunu denedim ve ClickUp kesinlikle en kolayı. Ayrıca, dokümantasyon, sohbet vb. gibi diğer özelliklere de sahip, bu da tüm işlerimi tek bir platformda halledebileceğim anlamına geliyor.
Claude da oldukça iyiydi (ama çok pahalı).
ClickUp'ın AI video özetleme aracı (ve diğer birçok özelliği) ücretsizdir. Deneyin ve iş akışlarınızın ne kadar basitleştiğini görün!