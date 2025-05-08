2025'in en iyi 10 AI video özetleme aracı

Saatlerce süren önemli (belki sıkıcı!) videoları sizin için izleyip, ardından size eyleme geçirilebilir öğeleri hızlıca anlatan bir asistanınız olmasını hiç istediniz mi?

İşte AI video özetleyicinin yapacağı şey budur! Bu küçük, yorulmak bilmeyen robot tüm web seminerlerinizi, eğitimlerinizi veya sonsuz toplantı kayıtlarınızı izleyebilir ve ardından düzgün, özlü bir özet yazabilir.

Bu akıllı teknoloji (yani gelişmiş algoritmalar), alakasız ayrıntılara girmeden önemli noktaları kolayca anlaşılır bir biçimde hızlıca kavramanı sağlar. Ayrıca uzun videoları kolayca tarayabilir ve transkripsiyon aracı olarak çalışarak değerli zaman ve çabandan tasarruf etmeni sağlar.

Ancak, tek bir Google araması milyonlarca seçenek verdiği için doğru AI video özetleyicisini bulmak zor olabilir. Çevrimiçi olarak bulunan en iyi AI video özetleyicilerini araştırmak ve test etmek için 36 saatten fazla zaman harcadım.

Bu kılavuzda, en iyi on AI video özetleyicisini, özelliklerini, fiyatlarını ve avantajlarını ayrıntılı olarak ele alacağım. Böylece, bir dahaki sefere uzun bir videodan bilgi çıkarmanız gerektiğinde, videoyu izleme ve anlama gibi zor işi AI'ya bırakarak videodan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz!

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte denemeniz için en iyi 10 AI video özetleyici: ClickUp : AI video transkripsiyonları ve görev yönetimi için en iyisi Claude 3: Doğal dil işleme için en iyisi Knowt: İşbirliğine dayalı öğrenme için en iyisi Fireflies. ai: Toplantı transkripsiyonları ve özetleri için en iyisi Summarize. tech: Hızlı YouTube video özetleri için en iyisi Notta AI: Çok dilli ve gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi Recall Video Summarizer: Kişisel kullanım için en iyisi Any Summary: Genel kullanım için en iyisi Descript Summarizer: İçerik oluşturucular için en iyisi ScreenApp Video Summarizer: Web tabanlı kullanım için en iyisi

Bir AI video özetleyicide nelere dikkat etmelisiniz?

Bu makale ile hedefim, size zaman kazandıracak ve verimliliğinizi artıracak en verimli araçları belirlemekti. Bu süreçte, bu AI video özetleyicilerin mevcut iş akışlarıyla nasıl entegre olduğunu analiz ettim, özellikle de dokümantasyon için AI yeteneklerine odaklandım.

Bir AI video özetleyici seçerken, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçtiğinizden emin olmak için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Doğruluk : Özetleyici, önemli ayrıntıları atlamadan anahtar noktaları ve ana fikirleri yakalamalıdır

Hız : Araç, videoları hızlı bir şekilde işleyerek ve özetleri zamanında sunarak zaman kazanmalıdır

Kullanım kolaylığı : Kullanıcı dostu bir arayüz, verimli iş akışı entegrasyonu için çok önemlidir

Entegrasyon : Özetleyicinin, sorunsuz çalışma ve : Özetleyicinin, sorunsuz çalışma ve iletişim yönetimi için mevcut teknoloji yığınınızla entegre olup olmadığını kontrol edin

Maliyet: Özelliklerden ödün vermeden bütçenize uygun olduğundan emin olmak için fiyat planlarını değerlendirin

En İyi 10 AI Video Özetleyici

1. ClickUp: AI video transkripsiyonları ve görev yönetimi için en iyisi

ClickUp Brain ile başlayın ClickUp Brain ile ses kliplerini saniyeler içinde metne dönüştürün

ClickUp, proje yönetimini basitleştirmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmış çok çeşitli özelliklere sahiptir. Bunlar arasında, ekranları kaydetmenize, video kayıtlarını kırpmanıza, paylaşmanıza ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanıyan ClickUp Clips bulunmaktadır.

ClickUp Clips'in gerçek anlamda hayat bulduğu yer, kayıtları ve klipleri çok hızlı ve büyük bir doğrulukla transkribe eden bir AI asistanı olan ClickUp Brain ile birlikte çalıştığı zamandır. Bu, bilgilerin belgelenmesi, özetlenmesi ve paylaşılmasının çok daha kolay hale geldiği anlamına gelir.

Sanal toplantılarınıza ClickUp AI Notetaker'ı ekleyin, konuşmaları kaydedin ve ayrıntılı, yapılandırılmış toplantı notları otomatik olarak oluşturun!

Başlayın ClickUp'ın AI Notetaker ile akıllı özetler, aranabilir transkriptler ve eylem öğeleri oluşturun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Video klipleri zaman damgaları ve aranabilir metinlerle birlikte otomatik olarak transkribe edin

Klipaları doğrudan ClickUp'a gömerek, genel bir bağlantı aracılığıyla veya video dosyasını indirerek anında paylaşın

Slack, Google Drive ve diğer birçok araçla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Video kliplere doğrudan yorum ekleyerek açık ve öz geri bildirim sağlayın

Tüm video kliplerinizi tek bir düzenli Klip merkezinde yönetin, belirli içeriğe kolayca erişin ve arayın

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerinde yerleşik AI özelliklerini kullanıyor . Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin istemine dayalı bir otomasyon iş akışını gerçekleştirebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir ! AI, sohbet konularını özetlemek, metin taslağı oluşturmak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamayı iş için her şeyi yapan uygulamamızla değiştiren %40'lık ClickUp müşterileri arasına katılın!

ClickUp sınırlamaları

İlk kurulum zaman alıcı olabilir (herhangi bir AI kurulumu gibi, gerçekten)

Bazı gelişmiş özellikler öğrenme süreci gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri

G2 : 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)

2. Claude 3: Doğal dil işleme için en iyisi

claude aracılığıyla

Anthropic tarafından geliştirilen Claude 3, video özetleme dahil çeşitli görevler için tasarlanmış gelişmiş bir AI modelidir. Yüksek bağlam penceresi ve neredeyse mükemmel hatırlama yetenekleriyle tanınan Claude 3, AI video özetleme alanında öne çıkmaktadır.

Claude 3, kesin ve bağlamsal olarak alakalı video özetleri sunar. Bu, özellikle içerik oluşturma, eğitim ve dil pratiği alanlarında iş iletişimi ve eğitim amaçlı kullanım için ideal bir çözümdür. Düzenli olarak uzun video içerikleri tüketen ve videolardan anahtar bilgileri hızlı bir şekilde çıkarmak isteyen herkese tavsiye ederim.

Claude'un en iyi 3 özelliği

Bağlamı ve anahtar noktaları koruyan doğru özetler oluşturun

Düz öğrenme eğrisine sahip sezgisel arayüz sayesinde hızlı bir şekilde başlayın

API'sini kullanarak çok sayıda eğitim ve profesyonel platformla entegre edin ve iş akışlarınızı basitleştirin

Videoları istediğiniz dilde transkripsiyonlayın ve özetleyin

Claude 3 sınırlamaları

Bazı rakiplere kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Özet uzunluğu için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Claude 3 fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $ (en az beş üye)

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $ (en az beş üye)

Claude 3 puan

G2 : 4,7/5 (22+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (4+ yorum)

3. Knowt: İşbirliğine dayalı öğrenme için en iyisi

knowt aracılığıyla

Knowt, öğrencilerin daha etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir AI video özetleyicisidir. AI kullanarak PDF'ler, PowerPoint sunumları ve ders videoları gibi çeşitli kaynaklardan flash kartlar, notlar ve özetler oluşturur.

Kamera karşısında utangaçsanız ve canlı derslerde soru sormaktan çekiniyorsanız veya sadece bir konuyu tekrar gözden geçirmek ve anlamak için zaman ayırmak istiyorsanız, bu araç tam size göre.

Knowt, öğrencilerin bilgileri daha uzun süre hatırlamasına yardımcı olan aralıklı tekrar özelliğine sahiptir. Bu, son dakika çalışmasını daha etkili hale getirebilir.

En iyi özellikleri öğrenin

Grup çalışması ve akran değerlendirmesi özellikleriyle kolayca işbirliği yapın

Özetin uzunluğunu ve odak alanlarını kolayca ayarlayın

Uzun videoları (dersler ve web seminerleri gibi) notlara ve flash kartlara dönüştürün

Google Classroom gibi eğitim platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Sınırlamaları öğrenin

Eğitim bağlamıyla sınırlıdır

Diğer AI video özetleyicilere kıyasla sınırlı gelişmiş özellikler

Fiyatlandırma bilgisi

Student Basic: Ücretsiz

Student Plus: 5,99 $/ay

Student Ultra: 12,99 $/ay

Knowt puanları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

4. Fireflies. ai: Toplantı transkripsiyonları ve özetleri için en iyisi

Fireflies. ai, toplantıların transkripsiyon ve analiz sürecini basitleştiren AI destekli bir toplantı asistanıdır. Anahtar özellikleri arasında ses kaydı, gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı özetlerinin oluşturulması yer alır.

Bu araç, toplantıların ayrıntılı özetlerini sunar ve toplantı katılımcısı gibi davranır. Uzaktan toplantılara katılan ve video görüşmeleri sırasında sorunsuz ve kolay ekran paylaşımına ihtiyaç duyan profesyoneller için değerli bir yazılımdır.

Fireflies. ai en iyi özellikler

Toplantı kayıtlarını otomatik olarak transkripsiyonlayın ve özetleyin

Notlardaki arama seçeneğini kullanarak geçmiş toplantılardan anahtar noktaları kolayca bulun ve gözden geçirin

CRM'nizle entegre ederek toplantı kayıtları ve arama notlarıyla iletişim bilgilerini güncelleyin

Zoom, Google Meet ve diğer popüler toplantı araçlarıyla entegre edin

Not almayı otomatikleştirmek için Fireflies Chrome Uzantısını kullanın

Fireflies. ai sınırlamaları

Transkripsiyonlarda, özellikle ağır aksan veya teknik jargon içeren metinlerde bazen küçük hatalar olabilir

Bazı gelişmiş özellikler ve entegrasyonlar yalnızca premium planlarla kullanılabilir

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Pro plan: koltuk başına aylık 18

İş planı: Koltuk başına aylık 29 $

Enterprise planı: koltuk başına aylık 39

Fireflies. ai puanları

G2: 5/5 (434+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (9 yorum)

5. Summarize. tech: Hızlı YouTube video özetleri için en iyisi

Summarize.tech, uzun YouTube videolarının özetlerini oluşturan yapay zeka destekli bir araçtır. Gelişmiş doğal dil işleme teknolojisini kullanarak uzun içerikleri kısa ve anlaşılır özetlere dönüştürür. Bu nedenle, çok fazla YouTube videosu izleyenler için idealdir.

Özetlenmiş videoların bulunduğu kütüphaneye göz atabilir veya özetlenmesini istediğiniz videonun bağlantısını ekleyebilirsiniz.

Summarize.tech'in en iyi özellikleri

Her uzunluktaki YouTube videolarını hızla özetleyin

Sezgisel bir arayüzle sorunsuz bir şekilde kullanın

Özet uzunluğunu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın

Özetleme teknolojisinin sınırları

Yalnızca YouTube videolarıyla çalışır

Teknik içeriği yüksek içerikler için ideal değildir

Summarize. tech fiyatlandırması

Ücretsiz kullan

Summarize. tech derecelendirmeleri

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

6. Notta AI: Çok dilli ve gerçek zamanlı transkripsiyon için en iyisi

Notta aracılığıyla

Notta AI, çok dilli video özetleri sağlamada uzmanlaşmıştır. Gerçek zamanlı transkripsiyon ve çeşitli platformlar arasında entegrasyon da sağlar. Hem ses hem de video transkripsiyonlarını işleyebilir, bu da Notta'yı kullanıcı dostu hale getirir.

Notta ile canlı toplantıları, ses dosyalarını ve video dosyalarını hızlı ve doğru bir şekilde metne dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, transkripsiyon için ses veya video dosyalarını yükleyebilir veya URL'lerini kullanarak içe aktarabilirsiniz. Bu araç 104'ten fazla dili destekler ve konuşmacı tanımlama, zaman damgaları ve otomatik düzeltmeler gibi özellikler sunarak transkripsiyonların kalitesinin yüksek olmasını sağlar.

En çok beğendiğim özelliği, toplantı notlarını sadece yazıya dökmekle kalmayıp, aynı zamanda özetlemesi. Ayrıca, temiz kullanıcı arayüzüyle çalışmak çok keyifliydi.

Notta AI'nın en iyi özellikleri

Canlı toplantıları ve kaydedilmiş dosyaları gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlayın

104'ten fazla dilde videoları transkripsiyonlayın

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlarla entegre edin

Notta AI sınırlamaları

Çok dilli transkripsiyon gibi bazı gelişmiş özellikler Pro veya İş planı gerektirir

Ücretsiz sürümde aylık transkripsiyon süresi sınırlıdır

Notta AI fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: 14,99 $ / ay koltuk başına

İş: 27,99 $ / ay koltuk başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notta AI derecelendirmeleri

G2: 4. 6/5 (103 Yorum)

Capterra: Mevcut değil

7. Recall Video Summarizer: Kişisel kullanım için en iyisi

Recall, çevrimiçi içeriği özetleme ve kişisel bilgi tabanında düzenleme konusunda mükemmeldir. Çeşitli çevrimiçi kaynaklardan gelen bilgileri kaydetmek, kategorize etmek ve incelemek isteyen kullanıcılar için idealdir. Araç, eğitim videoları, öğrenme videoları vb. için özetleri otomatik olarak kategorize eder ve birbirine bağlar ve bilgi erişimini kolaylaştırır.

Recall'ın özellikleri arasında web sayfalarını, blogları, makaleleri ve PDF'leri özetleme yer alıyor. Çevrimdışı erişim sunması çok hoşuma gitti, bu da onu sürekli öğrenme ve bilgi yönetimi için bir araç haline getiriyor.

Video özetleyicinin en iyi özelliklerini hatırlayın

Kolay arayüz ile saniyeler içinde kurun ve kullanın

Kaydedilen özetleri otomatik olarak kategorize edin ve birbirine bağlayın

Kaydedilen özetlerden sorular oluşturarak bilgilerinizi test edin

Bilgi grafiğindeki birbiriyle bağlantılı içeriklerle karmaşık fikirleri kolayca anlayın

Notlarınızı Markdown biçiminde istediğiniz yere aktarın

Video özetleyicinin sınırlarını hatırlayın

Diğer bazı AI video özetleyicilere kıyasla sınırlı gelişmiş özellikler

Daha büyük projeler için uygun olmayabilir

Video özetleyici fiyatlarını hatırlayın

Recall lite: Ücretsiz kullanım

Recall plus: Aylık 10 dolar

İşinizi hatırlatın: Özel fiyatlandırma

Video özetleyici derecelendirmelerini hatırla

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

8. Any Summary: Genel kullanım için en iyisi

any Summary aracılığıyla

Any Summary, ChatGPT tarafından desteklenir ve uzun ses ve video dosyalarını hızlı bir şekilde özetler. Görüntü, ses, video, metin ve CSV dosyaları dahil olmak üzere çeşitli dosya türlerini destekler, bu da onu farklı kaynaklardan gelen içeriği özetlemek için çok yönlü bir çözüm haline getirir. Video özeti almak için YouTube video bağlantısı eklemeyi de seçebilirsiniz.

Any Summary'nin en iyi özellikleri

Maddeler, alıntılar veya özetler dahil olmak üzere ihtiyacınız olan özet biçimini seçin

PDF, Word belgeleri, MP3 ve daha fazlası dahil olmak üzere farklı biçimlerdeki dosyaları veya URL'leri özetleyin

Hızlı bir şekilde özetler oluşturun ve proje yönetimi zamanından ve çabadan tasarruf edin

Özetleme sınırlamaları

Teknik içeriği yüksek videolarda doğruluk oranı daha düşük olabilir

Yeni kullanıcıların gelişmiş özellikleri tam olarak kullanabilmesi için zamana ihtiyaç duyabilir

Bazı kullanıcılar özetlerin doğruluğunda farklılıklar olduğunu bildirmiştir

Özetleme fiyatları

Ücretsiz kullan

Herhangi bir özet değerlendirmesi

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

9. Descript Summarizer: İçerik oluşturucular için en iyisi

descript aracılığıyla

Descript, ses ve video düzenleme, transkripsiyon ve özetleme için hepsi bir arada bir araçtır. Düzenleme sürecini basitleştirmek için tasarlanmıştır ve kapsamlı teknik becerileri olmayanlar için bile erişilebilir hale getirir.

Descript'in yapay zeka destekli video özetleyicisi size doğru ve neredeyse anında sonuçlar verir. Bu araç ayrıca konuşmacıları otomatik olarak tanımlar ve etiketler, 20'den fazla dilde ses transkripsiyonu yapmanızı sağlar ve bulut tabanlı sürüm geçmişi sunarak sizin (ve birlikte çalıştığınız herkesin) yapılan değişiklikleri izlemenizi sağlar.

Descript Summarizer'ın en iyi özellikleri

Aynı araç içinde videoları düzenleyin ve özetler oluşturun

AI asistanı Underlord ile YouTube açıklamaları, video senaryo taslakları ve daha fazlasını oluşturun

Metin tabanlı düzenleme, dolgu kelimelerin kaldırılması ve AI tarafından oluşturulan ses özellikleriyle ayrıntılı çalışın

Ekran etkinliğini kaydedin ve ses ve video oturumlarını uzaktan kontrol edin

Descript Summarizer sınırlamaları

Daha yüksek fiyat

Gelişmiş özellikler için öğrenme süreci gerektirir

Kullanıcılar, dışa aktarılan dosyalarda kalite kaybı olduğunu bildirmiştir

Descript Summarizer fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Hobi amaçlı kullanım: Kişi başına aylık 19 $

Oluşturucu: Kişi başına aylık 35 dolar

İş: Kişi başına aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript Summarizer derecelendirmeleri

G2: 4. 6/5 (560+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (160+ yorum)

10. ScreenApp Video Summarizer: Web tabanlı kullanım için en iyisi

ScreenApp aracılığıyla

ScreenApp Video Summarizer, çevrimiçi videoları transkripsiyonlamak ve özetlemek için kullanılan web tabanlı bir araçtır. Ekranları kaydetmenize, sesleri yüksek doğrulukla transkripsiyonlamanıza, transkriptleri özetlemenize (ve özetleri dışa aktarmanıza) ve metinleri hızlı notlara (zaman damgalarıyla) dönüştürmenize olanak tanır.

ScreenApp'in gerçekten harika bir özelliği de videolarınızla sohbet etmenize olanak tanımasıdır. Videodan belirli bir bilgiyi almanız gerekiyorsa, yerleşik sohbet robotuna sormanız yeterlidir, o size ihtiyacınız olan bilgiyi verir.

Ayrıca videoları 50'den fazla dile çevirebilir ve .mp4, .mov, .avi ve diğerleri gibi çok çeşitli biçimlerde videolar yükleyebilirsiniz.

ScreenApp Video Özetleyici'nin en iyi özellikleri

Uygulamayı indirmeden hemen başlayın

Çevrimiçi videoları hızlı ve doğru bir şekilde özetleyin

Videoları kolayca yükleyin ve ekranları gerçek zamanlı olarak kaydedin

Kayıtlarınızla sohbet edin ve değerli bilgileri daha hızlı çıkarın

Video transkriptlerini ve özetlerini 50'den fazla dile çevirin

ScreenApp Video Özetleyici sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı özellikler

Masaüstü uygulamalarına kıyasla daha az özelleştirme seçeneği

ScreenApp Video Summarizer fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz kullanım

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 19 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 99 $

ScreenApp Video Summarizer derecelendirmeleri

G2: Mevcut değil

Capterra: Yeterli yorum yok

1,5 kat hızda videoları izlemeyi bırakın, 1,5 kat hızda iş akışlarına başlayın

Hızlı ileri sararak saatlerce video izlemek ve önemli bilgileri not almak kesinlikle nefret ediyorum. Çok acı verici.

Ve mesele şu ki, her zaman doğru anlamayabilirsiniz — daha sonra anahtar kavramlar olduğu ortaya çıkan birkaç detayı kaçırmak çok kolaydır.

AI video özetleyiciler bir nimettir. Videoları izlemekle kalmayıp, onları düzenlemek ve paylaşmak için harcadığım değerli saatlerden çok tasarruf ettim.

Videoları hızlı ve doğru bir şekilde transkripsiyonlamak ve özetlemek için harika bir iş çıkaran tonlarca ücretsiz, freemium ve ücretli araç var. Birçoğunu denedim ve ClickUp kesinlikle en kolayı. Ayrıca, dokümantasyon, sohbet vb. gibi diğer özelliklere de sahip, bu da tüm işlerimi tek bir platformda halledebileceğim anlamına geliyor.

Claude da oldukça iyiydi (ama çok pahalı).

ClickUp'ın AI video özetleme aracı (ve diğer birçok özelliği) ücretsizdir. Deneyin ve iş akışlarınızın ne kadar basitleştiğini görün!