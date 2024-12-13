2025'te Etkili Mesajlaşma için En İyi İş İletişimi Yazılımları

Uzaktan ve hibrit çalışma norm haline geldikçe, "işbirliği" ve "katılım" terimleri de yeniden tanımlandı. İnsanlar artık iş hedeflerini gerçekleştirmek için fiziksel olarak bir araya gelmiyor; bunu dijital alanlarda yapıyor.

Açık iletişimi teşvik etmek ve güçlü bir takım ruhu oluşturmak için iletişim ve işbirliği araçlarına ihtiyacınız var. İş iletişimi yazılımı, video toplantıları için dijital araçlara erişim, dosya paylaşımınızı tek bir yerde düzenleme veya kişisel ve gizli kanallar üzerinden 1:1 etkileşimlere olanak tanıyan, işbirliği için merkezi bir alandır.

Doğru iş iletişimi yazılımını seçmek zor ama çok önemlidir. Bu yazıda, önde gelen iş iletişimi platformları ve araçları karşılaştırılacak ve ayırt edici özellikleri, sınırlamaları ve genel avantajları değerlendirilecektir.

Hazır mısınız? Başlayalım.

İş İletişim Platformlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Video görüşmeleri ve ekran paylaşımı: Her zamanki metin mesajlaşmasının (sohbet) yanı sıra, video konferans ve ekran paylaşımı özellikleri sunan bir takım iletişim platformu arayın. Pazarlama ve satış gibi sanal toplantılar sırasında raporları gözden geçirmesi gereken uzak takımlar için bu özellikler etkili iletişimi destekler

Proje yönetimi: İletişim araçlarıyla entegre proje yönetimi araçları, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını, herkesin takımın görevlerini, hedeflerini ve zaman çizelgelerini bilmesini sağlar ve yöneticilerin tek bir gösterge panelinden ilerlemeyi izlemesine olanak tanır

Güvenli dosya paylaşımı: Uzaktan ve karma takımlarla çalışmayı kolaylaştırmak için dosya paylaşımını destekleyen bir takım işbirliği aracı bulun. Herkes merkezi bir kitaplıkta aynı belgelere, SOP'lere ve politikalara erişebilir, böylece gerektiğinde ilgili klasörleri aramak için zaman kaybetmez. Kurumsal düzeyde güvenlik gerektiren sektörler için, iletişim platformunda güvenli dosya paylaşımı çok önemlidir

Sesli konferans: En iyi iş iletişimi araçları, doğrudan sesli ve sesli aramalar üzerinden sesli konferans olanağı sunar. Takım üyeleriniz bir konuyu açıklığa kavuşturmak veya bir konuşmayı hızlı bir şekilde takip etmek istediklerinde, harici bir iletişim hattı ayarlamadan masaüstü veya mobil uygulamalarından takım üyelerini sesli aramaya davet edebilirler

Şirket intraneti: Sosyal intranet, herkesin birbiriyle iletişim kurabileceği merkezi bir portaldır. Şirket genelindeki güncellemelerin paylaşımından takımın bireysel projelerde ilerlemesini sağlamaya kadar, takım iletişimi kolaylaştırır

Entegrasyonlar: Mükemmel bir iş iletişimi yazılımı, satış, pazarlama, CRM ve muhasebe teknolojileri dahil olmak üzere departmanlarınızın kullandığı üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur

Kullanıcı dostu arayüz: Tüm takım üyelerinin kolayca gezinebileceği, sezgisel ve kullanımı kolay bir arayüze sahip bir iletişim platformu tercih edin, böylece platformun bütünsel olarak benimsenmesini sağlayın

Verimlilik için En İyi 12 İş İletişimi Yazılımı

1. ClickUp

ClickUp Chat ile konuşmaları ve projeleri sorunsuz bir şekilde bir araya getirin

Birden fazla proje yönetimi ve iletişim platformu arasında gidip gelmekten bıktıysanız, Takım Operasyonları için ClickUp'ı kullanın. ClickUp'ın işbirliği araçları ve özellikleri, iç ve dış takım iletişimini tek bir çatı altında birleştirir.

Örneğin, ClickUp Chat gibi gerçek zamanlı ve eşzamansız işbirliği özellikleri, anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalarla herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar. Aynı zamanda, Clip by ClickUp, platform içinde hızlı video mesajları kaydetmenize olanak tanır.

ClickUp Clips'i kullanarak ekranınızı kaydedin ve bilgileri takımınızla kolayca paylaşın

Birleşik iletişim, siloları önler ve takımların darboğazlara hızlı çözüm bulmasına yardımcı olur. Entegre yapay zeka, hızlı bir şekilde özetler, transkriptler ve çeviriler sağlar ve sizin için sonraki adımları belirler.

ClickUp'ın Gösterge Panelleri, iş akışı güncellemelerini, proje durum değişikliklerini ve görev atamalarını kuşbakışı bir görünümle sunar. İster iç kullanım için ister müşteri iletişimi için işbirliği araçları kullanıyor olun, ClickUp paylaşılabilir bağlantılar oluşturmanıza ve izinleri yönetmenize olanak tanır.

ClickUp, sohbeti görev yönetimi ve işbirliği ile birleştiren bir iş iletişimi platformudur. Bu, işbirliğine dayalı bir işyeri ortamı oluşturmanıza olanak tanır ve sonuç olarak verimlilik, moral, yaratıcılık ve takım ruhu artar.

ClickUp'ın anahtar özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın geniş dizi özellikleri ve seçenekleri yeni kullanıcılar için biraz fazla gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık üye başına 7 ABD doları

İş: Üye başına aylık 12 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi AI İletişim Araçları

2. Microsoft Teams

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, yerinde, uzaktan, hibrit veya ticari seyahat edenler için geliştirilmiş kapsamlı bir iş iletişimi yazılımıdır. Nerede olursanız olun, web ve mobil uygulamalarla projelerinizle bağlantıda kalabilir ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Sade arayüzü tasarım ve özelleştirme açısından pek başarılı olmasa da, kullanıcı dostu olması bunu telafi ediyor. Microsoft Teams, halihazırda Microsoft Çalışma Alanı ürünlerini kullanıyorsanız etkili bir takım iletişim yazılımıdır.

Microsoft Teams'in anahtar özellikleri

Planner ve To Do gibi diğer Microsoft araçlarıyla birlikte kullanın. Görevleri doğrudan platform içinde oluşturun, atayın ve izleyin, kolay iletişim ve işbirliğini kolaylaştırın Yerleşik görev yönetimi ile verimliliği artırınPlanner ve To Do gibi diğer Microsoft araçlarıyla birlikte kullanın. Görevleri doğrudan platform içinde oluşturun, atayın ve izleyin, kolay iletişim ve işbirliğini kolaylaştırın

Belgeleri ve takvimleri paylaşarak departmanlar arası takım çalışmasını güçlendirin ve uzaktaki takımlarınız için bağlantılı bir iş gücü oluşturun

Mesajın kime ait olduğunu anında gösteren benzersiz bildirim işaretleriyle grup ve bireysel mesajları ayırt edin, böylece en önemli konulardan haberdar olun

Microsoft Teams sınırlamaları

Katılabileceğiniz kanal ve grup sayısında sınırlama vardır

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9000+ yorum)

3. Chanty

chanty aracılığıyla

Chanty, sezgisel bir kullanıcı arayüzü sunarak, anlık mesajlaşma, dosya paylaşımı ve görev yönetimi gibi çok çeşitli özelliklerin öğrenilmesini ve kapsamlı bir şekilde kullanılmasını kolaylaştırır.

Chanty, Gmail, Dropbox, Trello, Mailchimp, Slack vb. gibi işletmeler tarafından kullanılan başlıca üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur. Ücretsiz planıyla Chanty, sınırlı bütçeye sahip küçük takımlar ve yeni kurulan şirketler için iyi bir iş iletişim aracıdır.

Chanty'nin anahtar özellikleri

Chanty'nin "Teambook" uygulaması, konuşmalarınızı, sabitlenmiş mesajlarınızı ve dosyalarınızı tek bir yerde toplayan, arama yapılabilen bir merkezdir

Dinamik beyin fırtınası oturumları düzenleyin ve grup aramalarıyla takım uyumunu artırın

Chanty'nin video konferans özelliği ile çevrimiçi toplantılar için gerçek zamanlı açıklamalarla ekran paylaşımı yapın

Mesajlardan görevler oluşturun

Chanty sınırlamaları

Gelişmiş video sohbet ve proje yönetimi özellikleri için üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon gerektirir

Kullanıcılar, video görüşmelerinde sorunlar yaşandığını bildirmiştir

Chanty fiyatlandırma

Ücretsiz plan

İş planı: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Asenkron İletişim Aracı

4. ProofHub

proofHub aracılığıyla

ProofHub, takımların görevleri atamasına, takım rollerini yönetmesine, ürün tartışmalarını merkezileştirmesine, şirket projelerini yönetmesine ve işlevler arası takımlarla işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir proje yönetimi aracıdır.

ProofHub, öncelikle gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılarken, birçok pazarlama ve uygulama geliştirme ajansı, ProofHub'ı iç takımları ve müşterileri arasında iki yönlü bir iletişim platformu olarak kullanıyor.

ProofHub'ın anahtar özellikleri

Görevler ve görev listeleri oluşturun, bunları takım üyelerine atayın ve görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlamak için başlangıç ve son teslim tarihleri ekleyin

Uygulama içi sohbet ve duyurularla iletişimi basitleştirin

Engelleri ortaya çıkaran, iyileştirme alanlarını belirleyen ve en yüksek verimlilikle çalışmak için etkili stratejiler geliştiren kapsamlı raporlarla projelerinizi yolunda tutun

Sohbet özelliğini kullanarak yaratıcı varlıklar üzerinde gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak işbirliği yapın

ProofHub sınırlamaları

Sınırlı entegrasyon seçenekleri, birleşik bir çalışma alanından birden fazla aracın kullanımını kısıtlar

Bazı kullanıcılar, ProofHub'ın kapsamlı özelliklerini ve yeteneklerini anlamakta ve kullanmakta başlangıçta zorluk yaşayabilir

ProofHub fiyatlandırması

Temel: 50 $/ay

Üstün kontrol: 99 $/ay

ProofHub puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (110+ yorum)

5. Filestage

filestage aracılığıyla

Filestage, müşteri hizmetleri sunan kreatif ajanslar ve projeler için bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur. Desteklenen dosya biçimlerinin kapsamlı listesi, birden fazla proje üzerinde çalışan ajanslar için yapılandırma sorunlarını ortadan kaldırır.

Bir pazarlama ajansında proje yöneticisiyseniz, Filestage gibi işbirliği platformları tüm departmanlar arasında geri bildirim paylaşmanıza ve daha az inceleme turuyla kampanyaları daha hızlı sunmanıza olanak tanır.

Merkezi çalışma alanı, onay iş akışını otomatikleştirir ve departmanlar arası takımların dosya paylaşımı, geri bildirim izleme ve belge işbirliği yapmasına yardımcı olur.

Bu iletişim aracıyla, tüm projeler üzerinde tek bir platformdan çalışın ve özelleştirilmiş erişim izni vererek ilgili paydaşları değişiklikleri incelemeleri için davet edin.

Filestage'in anahtar özellikleri

Dosyaları yükleyin, iç ve dış paydaşlarla paylaşın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve doğrudan dosya üzerinde geri bildirim alınarak inceleme sürecinizi kolaylaştırın

Otomatikleştirilmiş inceleme iş akışları, işbirliği sürecini basitleştirir ve inceleme süresinde ve onaylar için gidip gelen e-postalarda önemli bir azalma sağlar

Farklı dosya ve kreatif sürümlerini kolayca karşılaştırın

Son teslim tarihleri için hatırlatıcılar göndermek gibi basit günlük görevleri otomatikleştirin

Filestage sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri sınırlı

Çevrimiçi video konferans ve uygulama içi telefon görüşmeleri gibi önemli özellikler eksiktir

Büyük video yüklemeleri veri sınırınıza hızla ulaşabilir ve yükseltme gerektirebilir

Filestage fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Temel: 129 $/ay

Profesyonel: 369 $/ay

Enterprise: özel fiyatlandırma

Filestage puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (240+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Hibrit İşyerlerinde İletişimi Nasıl İyileştirebilirsiniz?

6. Troop Messenger

via TroopMessenger

SaaS dağıtım modeli, şirket içi sunucular, sohbet API'si veya özel uygulaması ile takım işbirliği için Troop Messenger iş iletişimi yazılımını kullanın.

Çapraz platform erişilebilirliği (Windows, Mac, Linux, Android, iOS ve web için) ile Troop Messenger, iş iletişim araçları için kurumsal düzeyde güvenlik gerektiren savunma, hükümet ve federal kurumlar tarafından kullanılmaktadır.

Sezgisel arayüz ve toplu mesajlaşma, sesli/görüntülü konferans görüşmeleri, uzaktan ekran paylaşımı, dosya paylaşımı ve görev yönetimi gibi özellikler, sanal iletişim sırasında veri güvenliğini sağlar.

Troop Messenger'ın anahtar özellikleri

"Burnout" ile iş arkadaşlarınızla gizli, teke tek ve kendiliğinden silinen sohbetler başlatın

Troop Messenger'ın Forkout özelliği ile tek bir mesajı veya ek dosyayı birçok kullanıcıya ve gruba aynı anda gönderebilirsiniz

Troop Messenger'ın sesli mesajlaşma özelliğiyle iş güncellemelerinizi kaydedin ve grup sohbetlerinde veya 1:1 sohbetlerde gönderin

Troop Messenger sınırlamaları

İçeriğin toplu olarak silinmesi veya güncellenmesi çok adımlı bir işlem olduğundan, sezgilere aykırı ve zaman alıcı iş akışları

Troop Messenger fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 2,5 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Üstün: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

TM Monitor: Ek ücret karşılığında mevcuttur

Troop Messenger puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

7. Dropbox

dropbox aracılığıyla

Belge işbirliği, takımların gerçek zamanlı olarak işbirliği yaptığı, fikirlerini paylaştığı ve aynı konumda veya coğrafi olarak dağınık olsalar da projeleri daha hızlı tamamlamaya devam ettiği modern iş yerlerinin temel taşıdır.

Dropbox, işletmelerin buluttaki dosyaları güvenli bir şekilde depolamasına, paylaşmasına ve üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir belge işbirliği ve bulut depolama platformudur.

Dropbox'ın anahtar özellikleri

Tek bir alandan depolayın, düzenleyin, paylaşın, imzalayın, ekranları kaydedin, yorum yapın ve etkileşimi izleyin

Yanlış iletişimi azaltın ve izlenebilir bağlantılarla herkesin en son sürümlere erişebilmesini sağlayın

Dropbox Capture'ı kullanarak geri bildirim verin ve alın, ekran kayıtları, seslendirme ve ekran görüntüleri ile karmaşık konulara bağlam sağlayın

Dosyalarınızı cihazlar arasında senkronize edin ve otomatik yedeklemenin avantajlarından yararlanın

Dropbox sınırlamaları

Gerçek zamanlı, platformlar arası anlık mesajlaşma özelliği yoktur

Depolama kotanız dolduğunda, Dropbox senkronizasyonu durdurur

Ücretsiz kullanıcılar için sınırlı depolama alanı

Dropbox fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Artı: 11,99 $/ay

Temel özellikler: 19,99 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dropbox puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (28.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.600+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi Dropbox Paper Alternatifleri ve Rakipleri

8. RingEx (eski adıyla RingCentral MVP)

ringCentral aracılığıyla

RingEx, eski adıyla RingCentral MVP, her boyuttaki işletmenin takım iletişim kanallarını tek bir merkezi platformda birleştirip kolaylaştırmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir iletişim hizmetidir.

Bu iş iletişimi yazılımı, sesli aramalar, video konferans, mesajlaşma ve faks gönderme özelliklerini içermekte olup, takımların her yerden bağlantıda kalmasına ve verimli çalışmasına yardımcı olur. Aramaları yazıya dönüştürebilen ve sohbetleri çevirebilen bir AI asistanı içerir.

RingEx, müşteri hizmetleri ve iş iletişimi yazılımlarını aynı AI destekli arayüze taşımak isteyen işletmeler için iyi bir seçimdir.

RingEx'in anahtar özellikleri

İş aramaları, SMS, faks ve takım mesajlaşması dahil olmak üzere birden fazla kanaldan iletişimi tek bir konumda birleştirin

Proje yönetimi, video konferans araçları ve anlık mesajlaşma uygulamaları gibi birden fazla iletişim ve işbirliği aracını tek bir bulut iletişim platformuna entegre edin

Kapsamlı görsel raporlarla takımınızın iletişim altyapısı ve kaynak tahsisi hakkında bilinçli kararlar alın

Toplantı notları ve çeviriler için AI desteği ile zaman kazanın

RingEx sınırlamaları

Kullanıcılar konferans görüşmesi karşılama mesajını özelleştiremez

Farklı takımların, çalışanların veya konumların ihtiyaçlarına göre hizmet planlarını karıştırıp eşleştirmek mümkün değildir

Video görüşmeleri ve sohbetler için moderatör araçları yok

RingEx fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 30 $ (en fazla 100 kullanıcı)

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 35 $ (en fazla 100 kullanıcı)

Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 $ (en fazla 100 kullanıcı)

Özel fiyatlandırma 100'den fazla kullanıcı için tüm planlarda

RingEx puanları ve yorumları

G2: 4/5 (900+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (1100+ yorum)

9. Basecamp

basecamp aracılığıyla

Basecamp, kaliteli ekip çalışmasını destekleyen bir mesajlaşma platformudur. Basit ve kullanıcı dostu araçlarıyla tanınır.

Bu yazılım, konu sayfaları, eşzamansız tartışmalar için mesaj panosu ve "Ping" veya doğrudan mesajlar aracılığıyla işletmelerin etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur. Gönderi türlerini özelleştirebilir, dosya ekleyebilir ve bunları kimlerle paylaşacağınızı seçebilirsiniz.

Yorumlar ve bildirimler içeren yapılacaklar listeleri ve alt listeler, herkesin önceliklerden haberdar olmasını sağlar. Hill Charts ile yapılacakların ilerlemesini izlemek, tüm paydaşların ilerleme ve darboğazlar hakkında tam görünürlük elde etmesini sağlar.

Basecamp'ın anahtar özellikleri

Her proje için özel mesaj panoları ile herkesi gerçek zamanlı olarak bilgilendirin ve uyumlu çalışmasını sağlayın

Hill Charts ile net yapılacaklar listeleri oluşturun, görevlere son teslim tarihleri atayın ve ilerlemeyi görsel olarak izleyin

Gizli ve genel kanallar için dosya, görüntü ve belgeleri düzenleyin, depolayın ve paylaşın

Campfire özelliği ile ses, video, emoji ve @bahsetmeler içeren grup sohbetleri oluşturun

Basecamp sınırlamaları

Görev durumları gibi temel proje yönetimi özellikleri eksik

Orta ölçekli işletmelerin karmaşıklığını ve kapsamlı yol haritası ve ş Akışı sistemlerini yönetmek için çok basit

Ücretsiz plan yok

Basecamp fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 dolar

Basecamp Pro Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 349 $

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5300+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.400+ yorum)

Ayrıca okuyun: Basecamp Alternatifleri ve Rakipleri

10. Workvivo

via Workvivo

Dahili çalışan iletişim platformu olmadan, takımlar diğer iş operasyonları ve girişimleri hakkında hiçbir görünürlük elde edemez. Takımla iletişim yalnızca aylık toplantılar ve e-postalar yoluyla mümkündür.

Workvivo by Zoom gibi bir çalışan deneyimi platformu, herkesin kolayca etkileşim kurmasını sağlar. Takımların iş birliği yapmasına, paylaşımlarda bulunmasına ve iş genelinde katılımı artırmasına olanak tanıyarak e-postaya olan bağımlılığı ortadan kaldırır.

Workvivo'nun anahtar özellikleri

Önceden tanımlanmış takım üyeleri için gizli alanlar, takımın uzaktan bir araya gelmesi için güvenli ve emniyetli bir yol sağlar

Workvivo TV üzerinden ilgili kişileri etiketleyin, başarıları kutlayın ve çalışanların katkılarını sergileyin

Sohbet ve anlık bildirimlerle tüm çalışanlarınızın katılımını sağlayın

Workvivo sınırlamaları

Kullanıcılar bildirimleri kişiselleştiremez, bu da alakasız pop-up'ların ve bilgi yüklemesinin artmasına neden olur

Mobil uygulamada yüksek kaliteli video oynatma sırasında aksaklıklar ve donmalar yaşanıyor

Workvivo fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Workvivo puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

11. Skype

skype aracılığıyla

Skype, Microsoft'un bulut tabanlı bir iletişim platformudur. Skype, çevrimiçi iletişimin öncülerinden biridir ve video görüşmeleri, mesajlaşma ve dosya paylaşımı için güçlü özellikler sunar. Hem kişisel hem de profesyonel iletişim için bireyler ve işletmeler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Skype ile takımlar mesaj paylaşabilir, video ve sesli aramalar yapabilir ve ekran paylaşımı gerçekleştirebilir. Ayrıca sabit hatlara ve cep telefonlarına arama yapma ve ücretli uluslararası aramalar yapma imkanı da sunar.

Bing chatbot'un Skype'a entegrasyonu, mesajlaşma platformunuzda bir AI chatbot sunar. Sesli aramalarınızı, video aramalarınızı ve anlık mesajlarınızı gerçek zamanlı olarak özetleyebilir ve çevirebilir.

Skype'ın anahtar özellikleri

Her cihazdan güvenli sesli ve görüntülü görüşmeler yapın

Skype görüşmelerini canlı altyazılarla kaydedin

100 kişiye kadar konferans görüşmeleri yapın

Sohbetlerde Ton Seçimi ile mesajlarınızın tonunu doğru ayarlayın

Snap destekli AR (artırılmış gerçeklik) lensleriyle takım görüşmelerini eğlenceli hale getirin

Skype sınırlamaları

Kullanıcılar bildirimleri kişiselleştiremez, bu da alakasız pop-up'ların ve bilgi yüklemesinin artmasına neden olur

Mobil uygulamada yüksek kaliteli video oynatma sırasında aksaklıklar ve donmalar yaşanıyor

Skype fiyatlandırması

Skye-to-Skype: Ücretsiz

Uluslararası arama abonelik ücretleri, varış noktasına göre değişiklik gösterir

Skype puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (23.400+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (490+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi Skype for Business Alternatifleri

12. Zoom İşyeri

Zoom Workplace, toplantıları, takım sohbetlerini ve planlamayı tek bir uygulamada birleştiren güçlü bir video konferans aracıdır. Özellikle hibrit ve uzaktan çalışanlar için çok uygundur ve her boyuttaki takımlar arasında sorunsuz iletişim ve işbirliği sağlar.

Zoom AI Companion gibi araçlar, Zoom toplantılarınızdan toplantı özetleri, transkripsiyon ve eylem öğeleri sunarak verimliliği artırır. Microsoft Teams, ClickUp ve Salesforce dahil 2.500'den fazla uygulama entegrasyonu, iş akışlarını kolaylaştırır ve uygulama geçişlerini azaltır.

Zoom Workplace'in anahtar özellikleri

HD ses, gürültü bastırma, arka planlar, ekran paylaşımı ve takım sohbeti ile etkili sesli ve görüntülü toplantılar düzenleyin

Toplantıları kaydedin ve kayıtları ve transkriptleri güvenli bağlantılarla paylaşın

Aramalar, sesli mesajlar ve SMS mesajları için yerleşik bulut tabanlı VoIP telefon sisteminden yararlanın

Beyaz tahtalar, notlar ve sohbet kanalları kullanarak birlikte çalışın

AI Companion ile toplantıları ve önemli noktaları özetleyin

Zoom İşyeri sınırlamaları

Temel plan, yalnızca 40 dakikaya kadar toplantı sürelerine izin verir

AI Companion yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Kayıt transkriptleri yalnızca İş planında mevcuttur

Zoom Workplace fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15,99 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Zoom Workplace değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (55.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Dikkate alınması gereken en iyi kurumsal iletişim araçları

Doğru İş İletişimi Yazılımıyla Verimliliği Artırın

İş ihtiyaçlarınıza uygun bir iş iletişimi yazılımı seçmek, çalışanların ve paydaşların katılımını, verimliliğini ve genel memnuniyetini artıracaktır. İşletmenizin durumunu ve işbirliği araçlarınızı analiz ederek başlayın.

Örneğin, proje yönetimi, iletişim ve görev yönetimi için birleşik bir platform istiyorsanız, ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacaktır.

Entegre yapay zeka ile ClickUp, işiniz için her şeyi yapan uygulama olacak. Ücretsiz olarak deneyin.

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