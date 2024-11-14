2025'te Dikkate Alınması Gereken En İyi 16 Kurumsal İletişim Aracı

Ofiste çalışırken bile, takımınız yeterince iyi iletişim kurmuyorsa, bu genel verimliliğinizi ve çıktı kalitenizi etkileyecektir.

Cevap mı? Birleşik iletişimi mümkün kılan bir kurumsal iletişim aracı. Bu araçlar, video konferans, anlık mesajlaşma, dosya paylaşımı, ekran paylaşımı ve diğer işbirliği özellikleri gibi gereksinimlerinizi karşılar.

Peki, takımınız için bir kurumsal iletişim aracını nasıl seçersiniz? Müşteri ilişkileri yönetimi özelliklerine mi yoksa iş iletişimini iyileştirmeye mi odaklanmalısınız?

Bir kurumsal iletişim aracı seçmek zorunda kaldığımda benzer bir ikilemle karşılaştım.

Kapsamlı araştırma ve testlerin ardından, piyasadaki en iyi araçları içeren bir liste hazırladım. Genel ve özel ihtiyaçlar için önerdiğim seçenekleri öğrenmek için okumaya devam edin.

En iyi kurumsal iletişim sistemini tam olarak nasıl seçtim?🤔

Öncelikle, spesifik olun. Çoğu kurumsal iletişim aracı, belirli bir sorunu çözmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, doğru aracı bulmak için takımınızın gereksinimlerini ve ş Akışlarını bilmek anahtardır.

Yıllar boyunca, iç ve dış iletişimde işyerindeki iletişim boşluklarını doldurmaya yardımcı olan birkaç anahtar özellik olduğunu öğrendim. Bu özellikler şunlardır:

Anlık mesajlaşma : Takımla hızlı konuşmalar ve güncellemeler için metin veya sohbet mesajlarını anında gönderebileceğiniz bir araç seçin

Video konferans: Ekran ve video paylaşımı, küçük grup odaları ve kayıt seçenekleri gibi anahtar özelliklere sahip, takımlarınızla Ekran ve video paylaşımı, küçük grup odaları ve kayıt seçenekleri gibi anahtar özelliklere sahip, takımlarınızla eşzamansız video iletişimi sağlayan bir araç seçerek verimliliği en üst düzeye çıkarın

Dosya paylaşımı : Takımınız içinde belgeleri, görüntüleri ve diğer dosyaları güvenli bir şekilde paylaşma özelliğine sahip bir kurumsal iletişim aracını önceliklendirin

Takım işbirliği özellikleri : Görev yönetimi, proje planlama, beyaz tahta, belge işbirliği ve : Görev yönetimi, proje planlama, beyaz tahta, belge işbirliği ve gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştıran daha birçok özelliğe sahip araçları arayın

Güçlü güvenlik : Kurumsal kullanım için şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama ve gizlilik standartlarına uyumluluk gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sunan iletişim araçlarını tercih edin

Diğer araçlarla entegrasyonlar: Artık silolar halinde çalışmıyoruz, araçlarımız da öyle olmamalı. Proje yönetimi yazılımı, CRM'ler veya bulut depolama platformları gibi mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan etkili bir iletişim aracı tercih edin

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi 10 Takım İletişim Yazılımı ve Uygulaması

Bu anahtar özelliklere ve önemli kurumsal iletişim gereksinimlerine odaklanarak, 16 benzersiz araca odaklandık. Her bir aracın avantajlarını ve sınırlarını tek tek inceleyelim.

1. ClickUp (Asenkron iletişim, işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi)

Bir şirket içinde etkili iletişimi nasıl ölçebileceğimi sorarsanız, parametrelerim verimlilik ve takım işbirliği olur.

Ve her ikisini de yöneten tek araç hangisi? ClickUp.

ClickUp, çok yönlü özellikleri sayesinde en iyi kurumsal iletişim araçları arasında sürekli olarak yer almaktadır.

Hepsi bir arada verimlilik platformu olarak, etkili iç ve dış iletişim için birleşik bir iletişim platformu sunar. Tüm takım mesajlaşmalarınızı, gizli tartışmalarınızı ve belge içi yorumlarınızı veya göreve özel takiplerinizi tek bir çalışma alanında bir araya getirmek için kullanabilirsiniz.

ClickUp Sohbet ile takımlar ve müşteriler arasında projeler arasında güncellemeleri sorunsuz bir şekilde paylaşın

ClickUp Chat, projeleri ve iş iletişimlerini tek bir pencereden yönetmenizi sağlar. Takımınızla iletişim halinde kalmanızı, projeyle ilgili etkinlikleri tartışmanızı ve birden fazla araç arasında geçiş yapmadan güncellemeleri paylaşmanızı sağlar. Entegre özellikleri arasında, belirli sohbet konularını görevlere bağlamanızı sağlayan "Göreve Bağlantı" bulunmaktadır.

Dahası, ClickUp Sohbet ile konuşmalarınız aynı araç içinde gerçekleşir, böylece takımınıza mesaj göndermek için farklı bir araca geçmenize gerek kalmaz. Anahtar değiştirmeye elveda!

ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin ve bilgileri kolayca paylaşın

Ayrıca, ClickUp Clips'i kullanarak daha karmaşık tartışmalar için ekran kayıtlarını kolayca kaydedip gönderebilirsiniz. Bu, tartışmalarınıza daha fazla bağlam ekler ve yerleşik AI özellikleri, mesajlarınızı daha net hale getirmek için transkripsiyonuna yardımcı olur.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile ekip arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Kurumsal iletişim sistemlerinin bir başka yönü de iş akışlarını optimize etmek ve gerçek zamanlı işbirliğine olanak sağlamaktır. ClickUp Beyaz Tahtalar ile, uzaktan ve hibrit çalışma ortamları için mükemmel olan planlama ve beyin fırtınası oturumları için sanal bir tuval elde edersiniz.

ClickUp ile yorumları eylem öğeleri olarak atayın

Elbette, bir belgeye veya göreve birisi için ek notlar eklemek isteyeceğiniz durumlar olacaktır. ClickUp'ın Yorum Atama özelliği burada devreye girer. Bir belgeye veya takım tartışmasına birine yorum atadığınızda anında bir eylem öğesi oluşturur ve bunun gözden kaçmamasını sağlar!

Hepsini bir araya getirmek için, bir yorumda veya belgede metni vurgulayabilir ve "alıntı" yaparak geri bildirimde bulunmak veya açıklama istemek için yorum ekleyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi yanı, kolayca başlamanıza yardımcı olan çok çeşitli iletişim planı şablonlarıdır. Kurumsal iletişim kanallarında yardımcı olabilecek iki şablon buldum: ClickUp Dahili İletişim Şablonu ve ClickUp İletişim Planı Şablonu .

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Görevleri'ni kullanarak projeleri planlayın, görevleri atayın ve takımlarınızın ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın, verimliliğinizi koruyun

ClickUp Proofing ile görev ek dosyalarına doğrudan yorumlar ekleyerek, resim, video, PDF ve diğer belgeleriniz hakkında net bir bağlam ve ek geri bildirim sağlayın

Takımların güvenli erişim kontrolü özellikleriyle belgeleri paylaşabileceği, düzenleyebileceği ve birlikte üzerinde çalışabileceği ClickUp Belgeleri'ni kullanarak gerçek zamanlı işbirliği yapın

AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak mesajları özetleyin ve ilgili içgörüler elde ederek işbirliği ve iletişimi bir üst seviyeye taşıyın

1.000'den fazla uygulama ile entegre ederek tüm tartışmalarınızı, proje yönetiminizi ve iletişiminizi tek bir merkezi platformda birleştirin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özelliklerin sayısının yeni üyeler için çok fazla olduğunu belirtmiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Microsoft Teams (Microsoft ekosistemi için en iyi iş iletişimi aracı)

microsoft aracılığıyla

Microsoft 365'i zaten kullanan kuruluşlar için Microsoft Teams doğal bir seçimdir.

Microsoft Teams, bir takımın verimli iletişim kurmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getiren hepsi bir arada kurumsal iletişim merkezidir: anlık mesajlaşma, video konferans veya dosya paylaşımı. Tüm takım iletişiminiz tek bir yerde olduğu için iç takım iletişimi için son derece kullanışlıdır. Ayrıca, takım üyelerinizle paylaşmak istediğiniz tüm dosyalar bir bağlantı olarak paylaşılabilir, böylece gerçek zamanlı güncellemeler yapılabilir ve bu dosyalar klasörlere ayrılabilir.

Bu, günlük faaliyetleri kolaylaştırmak için yeterince esnek olan yüksek güvenlikli kurumsal iletişim sistemi için ideal bir seçenek haline getirir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Takım veya projeye özel kanallar oluşturarak iletişiminizi düzenli tutun

Ekran paylaşımı, arka plan bulanıklaştırma ve küçük grup odaları ile yüksek kaliteli video görüşmeleri yapın

Belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar üzerinde güvenli bir şekilde paylaşım yapın ve işbirliği gerçekleştirin

Word, Excel ve PowerPoint gibi Microsoft Office araçlarında kolayca işbirliği yapın

Microsoft Teams sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü karmaşıktır ve ilk kez kullananlar için kafa karışıklığına neden olabilir

Microsoft 365 aboneliği gerektirir; Microsoft Office kullanmıyorsanız veya kurumsal iletişim çözümünüz olarak kullanmıyorsanız ideal değildir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Teams Essentials : Kullanıcı başına aylık 4 $ fatura

Microsoft 365 Business Basic : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 ABD doları

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.500'den fazla yorum)

3. Slack (En iyi asenkron takım iletişim platformu)

via Sla ck

Slack, takım mesajlaşmasının eş anlamlısı haline geldi ve bunun iyi bir nedeni var. Takımlar, departmanlar ve hatta tüm kuruluşlar arasında iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış, son derece asenkron bir iletişim aracıdır.

Takımınız anlık mesajlaşma ve gerçek zamanlı işbirliğiyle başarılı oluyorsa, Slack'in kanal tabanlı yapısı ve konuları her şeyi düzenli tutacaktır.

Benim favorim, tüm ilgili konuları tek bir yere sabitleyerek konuşmaların kaybolmamasını sağlayan Canvas özelliği.

Slack'in en iyi özellikleri

Konuşmaları takımlara, projelere veya konulara göre belirli kanallarda düzenleyin

Google Çalışma Alanı, ClickUp, Trello ve daha fazlası gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Slack'in güçlü arama özellikleriyle geçmiş konuşmaları, dosyaları ve bağlantıları hızla bulun

Huddle ile metin tabanlı mesajlaşmadan sesli aramalara veya video aramalarına geçin

Slack sınırlamaları

Ücretsiz sürümde mesaj geçmişi ve dosya depolama sınırlamaları vardır

Tüm iletişim kanallarınız için bildirimler almak, yönetilmesi zor hale gelir ve birleşik iletişim araçlarının amacını ortadan kaldırır

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,25 $, yıllık faturalandırılır

Business+ : Kullanıcı başına aylık 12,50 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise Grid : Özel fiyatlandırma

Slack Sales Elevate: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (33.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

4. Google Çalışma Alanı (GSuite için en iyi entegre kurumsal iletişim sistemi)

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Çalışma Alanı, Google ekosistemiyle çalışmayı tercih eden kullanıcılar için vazgeçilmez bir araçtır.

Eskiden G Suite olarak bilinen bu hizmet, Gmail, Google Drive, Google Dokümanlar, Google Meet ve daha fazlasını içeren tüm Google iş yeri araçlarını tek bir platformda birleştirir.

G Suite'te en beğendiğim özellik, dosya ve belgeleri harici üçüncü taraf kullanıcılarla etkili bir şekilde paylaşma yeteneğidir. Yalnızca görüntüleme bağlantısı paylaşıyorum, böylece kullanıcılar belge içeriğine erişebilir ancak değişiklik yapamaz. Düzenleme veya güncelleme yapmak için düzenleme erişimi talep etmeleri gerekir. Bu etkili özellik, belgeleriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar.

Ayrıca, Google Workplace mobil veya masaüstü herhangi bir cihazdan erişilebilir olduğundan, hareket halindeyken bile çalışmaya devam edebilirsiniz.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Gmail ve Google Meet ile e-posta, sohbet ve video konferansları sorunsuz bir şekilde yönetin

Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar ile belgeler, e-tablolar ve sunumlar üzerinde işbirliği yapın

Google Drive'ın güçlü bulut depolama çözümüyle dosyaları kolayca depolayın ve paylaşın

Entegre bildirimler ile Google Takvim'i kullanarak takımlar arasında toplantılar ve etkinlikler planlayın

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Diğer kurumsal araçlara kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Takım toplantıları, sohbetler ve sesli aramalardan daha fazlası için bir kurumsal iletişim aracına ihtiyacınız varsa, bu ideal bir çözüm değildir

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Business Starter : Kullanıcı başına aylık 7,20 $, aylık faturalandırılır

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 14,40 $, aylık faturalandırılır

Business Plus : Aylık 21,60 $/kullanıcı, aylık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Çalışma Alanı puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (15.000'den fazla yorum)

5. Zoom (En iyi video konferans aracı)

via Zoom

Zoom, müşteri etkileşimleri ve iç takım iletişimi için tüm kurumsal iş türlerinde kullanılır. Pandemi sırasında toplantılar düzenlemek ve sunumları sanal olarak paylaşmak için birçok kez kullandım.

Esas olarak, bu aracı kullanım kolaylığı ve inanılmaz özellikleri nedeniyle tercih ediyorum.

Yüksek kaliteli sesli ve görüntülü toplantılar düzenleyin, ekranları paylaşın, katılımcılara belge veya dosya gönderin ve hatta çeşitli paydaşlar arasında sorunsuz iletişim ve işbirliğini kolaylaştırmak için sanal toplantı odaları oluşturun.

Birden fazla katılımcıyı desteklediği ve büyük ölçekli web seminerlerini başarıyla düzenlemek için mükemmel özelliklere sahip olduğu için özellikle büyük kuruluşlar için uygundur.

Zoom'un en iyi özellikleri

Sorunsuz toplantılar için HD video ve ses kalitesi

Toplantılar, web seminerleri ve sanal etkinlikler için ekranınızı katılımcılarla paylaşın

Daha odaklı tartışmalar için büyük toplantıları daha küçük gruplara bölün

Binlerce katılımcıya destek sunan büyük ölçekli web seminerleri düzenleyin

IOS ve Android uygulamalarını kullanarak mobil cihazlarınızdan aramaları yanıtlayın ve toplantılara katılın

Zoom sınırlamaları

Zoom'un ücretsiz sürümü, toplantı sürelerini 40 dakika ve katılımcı sayısını 100 ile sınırlar

Büyük toplantılar (100'den fazla katılımcı), web seminerleri, sesli konferanslar ve konferans odaları gibi özellikler yalnızca premium planlarla sunulur

Zoom fiyatlandırması

Temel: 0 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $, aylık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $, aylık faturalandırılır

Business Plus: Aylık 26,99 $/kullanıcı, aylık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (55.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

6. RingCentral (En iyi kurumsal iletişim telefon sistemi)

ringCentral aracılığıyla

Satış, pazarlama veya diğer departmanlarınız genellikle zamanlarının çoğunu telefon görüşmelerinde geçiriyorsa, RingCentral sizin için ideal seçenektir.

Bu kapsamlı ve birleşik platform, telefon görüşmelerini, mesajları ve video toplantılarını tek bir çatı altında yöneterek sorunsuz kurumsal iletişim sağlar

Bu araçta beğendiğim özellik, iş görüşmeleriniz hakkında kişiselleştirilmiş bilgiler sağlayan yapay zeka destekli iletişim özellikleridir. Canlı arama notları, gerçek zamanlı çeviri veya müşteri sorgularına anında yanıtlar kullanıyor olun, yapay zeka asistanı işlemleri optimize eder ve verimliliği artırır.

RingCentral'ın en iyi özellikleri

İş telefonu sistemlerini, video toplantılarını ve mesajlaşmayı tek bir platformda birleştirin

Otomatik operatör ve çağrı yönlendirme gibi gelişmiş çağrı yönetimi özelliklerinden yararlanın

MS Teams, Google Çalışma Alanı, Salesforce ve diğer verimlilik araçlarıyla entegre edin

IOS ve Android için güçlü bir mobil uygulama ile tüm iletişim araçlarına hareket halindeyken erişin

RingCentral sınırlamaları

Tam telefon özelliklerine ihtiyaç duymayan işletmeler için daha yüksek fiyat

Video görüşme ve web semineri planları, telefon görüşme planına dahil değildir

RingCentral fiyatlandırması

RingEx Core: Kullanıcı başına aylık 30 $, aylık faturalandırılır

RingEx Advanced: Kullanıcı başına aylık 35 $, aylık faturalandırılır

RingEx Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 $, aylık faturalandırılır

RingCentral Contact Center Enterprise: Özel fiyatlandırma

RingCentral puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

trello aracılığıyla

Basit Kanban panosu, takım iletişimi ve verimlilik görünümünüzse, Trello'yu denemelisiniz. Bu görsel proje yönetimi aracı, takımların kart tabanlı bir sistem kullanarak görevleri ve projeleri düzenlemesine yardımcı olma konusunda mükemmeldir.

Trello'nun tüm proje ve görev bilgilerini Kanban panoları, listeler veya kartlar gibi esnek bir yapıya göre düzenleme özelliğini çok beğendim. Bu sayede takımlarınız ne yapmaları gerektiğini bilir, ilerlemeyi izler ve görevleri kolayca atayabilir. Ayrıca, Trello kartlarındaki yorumlar ek bağlam sağlamak veya şüpheleri gidermek için kullanılabilir

Kullanım kolaylığı, resmi bir kurulum veya önceliklerini anlaması gereken yaratıcı bir takım gibi çoğu durumda ideal bir seçimdir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir panolar, listeler ve kartlar kullanarak projeleri ve görevleri düzenleyin

Yorumlar, ek dosyalar ve son teslim tarihleri, görevler üzerindeki iletişimi ve işbirliğini geliştirir

Slack, Google Drive ve diğer popüler araçlarla bağlantı kurarak iş akışlarını kolaylaştırın

Butler otomasyonunu kullanarak kurallar belirleyin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Trello sınırlamaları

Gelişmiş gereksinimleri olan karmaşık proje yönetimi ihtiyaçları için uygun olmayabilir

Proje yönetimi için harika, ancak birçok temel işbirliği özelliğinden yoksun olduğu için en iyi takım işbirliği araçları arasında yer almıyor

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise (50 ila 5000 kullanıcı): Kullanıcı başına aylık 7,38 $ ile 17,50 $ arasında

Enterprise (5000'den fazla kullanıcı): Özel fiyatlandırma

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

8. Asana (En iyi görev yönetimi ve çalışan bağlılığı aracı)

asana aracılığıyla

Dahili takım üyeleriniz proje yönetimini iletişimle entegre etmeyi tercih ediyorsa, Asana görevleri yönetmek ve iş yerinde yanlış anlaşılmaları önlemek için harika bir platformdur.

Bu proje yönetimi platformu, görevlerinizi düzenlemenize, izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur ve tüm görevlerle ilgili tartışmaların şeffaf olmasını sağlar.

Asana'nın kapsamlı proje koordinasyonu ve iletişim yaklaşımı, tüm takımların onu etkili bir şekilde kullanmasını sağlar. Ayrıca, teknik bilgiye sahip olmayan takım üyelerinin özellikle temiz ve kullanıcı dostu arayüzünü takdir ettiklerini fark ettim

Kullanıcıların çok fazla yardım almadan kolayca projeler oluşturmasına, görevler atamasına ve son tarihler belirlemesine olanak tanır.

Asana'nın en iyi özellikleri

Görevleri oluşturun ve atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve ilerlemeyi kolayca izleyin

Proje ihtiyaçlarınıza göre liste, pano ve zaman çizelgesi görünümleri arasında geçiş yapın

Asana Kuralları ile rutin görevleri otomatikleştirerek iş akışlarını kolaylaştırın

Slack, Microsoft Teams ve diğer araçlarla bağlantı kurarak işbirliğini geliştirin

Asana sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle yeni kullanıcılar için karmaşık

Çoğu iletişim aracının özelliklerinden yoksun olduğu için, birden fazla kanal, proje ve takımla çalışırken işler karmaşıklaşır

Asana fiyatlandırması

Kişisel: 0 $

Başlangıç : Aylık 13,49 $/kullanıcı, aylık faturalandırılır

Gelişmiş : 30,49 $/ay, kullanıcı başına aylık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

9. Confluence (En iyi dokümantasyon ve bilgi yönetimi çözümü)

confluence aracılığıyla

Confluence, takımların proje belgelerini oluşturması, paylaşması ve yönetmesi için tasarlanmış güçlü bir işbirliği aracıdır.

Atlassian ekosisteminin bir parçası olan bu aracı, ayrıntılı wiki'ler ve proje kaynakları oluşturmak için son derece yararlı buldum

Eğer siz de benim gibi boş bir sayfaya bakınca stres oluyorsanız, Confluence kullanım amacınıza göre seçebileceğiniz sayısız şablon sunar. Bu sayede hızlı bir şekilde başlayabilir ve AI düzenleyicisini kullanarak boşlukları doldurabilirsiniz, böylece düşüncelerinizi kağıda (veya bu durumda sanal bir belgeye) daha kolay aktarabilirsiniz.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Proje belgelerini ve bilgi tabanlarını oluşturun, paylaşın ve yönetin

Takım üyeleriyle sayfalar üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın

Bilgileri yapılandırmak için alanlar, etiketler ve şablonlar kullanın

Jira, Trello ve diğer araçlarla bağlantı kurarak uyumlu bir iş akışı sağlayın

Confluence sınırlamaları

Altassian'ın iş iletişim araçlarının bir uzantısı olarak tasarlanmış olup, bağımsız bir araç olarak yetenekleri sınırlıdır

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz (en fazla 10 kullanıcı)

Standart (11 ila 50.000 kullanıcı) : Aylık 6,05 $ ila 1,95 $/kullanıcı, aylık faturalandırılır

Premium (11 ila 50000 kullanıcı) : Aylık 11,55 $ ila 3,46 $/kullanıcı, aylık faturalandırılır

Kurumsal (50.000'den fazla kullanıcı): Özel fiyatlandırma

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

10. Discord (En iyi topluluk oluşturma platformu)

discord aracılığıyla

Discord, oyuncular için bir platform olarak başladı, ancak her tür takım için uygun çok yönlü bir iletişim aracına dönüştü. Gerçek zamanlı sesli, görüntülü ve metin sohbet özellikleri, özellikle uzaktaki veya dinamik takımlar için mükemmel bir işbirliği aracıdır

Bu araç, bir grup içinde kanallar oluşturma özelliğine sahiptir, bu da tartışmaları optimize etmeme ve bilgileri daha sonra geri almama yardımcı oluyor. Ayrıca grup moderatörü olarak da görev yapabilir, topluluk için kurallar belirleyebilir ve iletişim ve belge yönetimini kolaylaştırmak için insanların bu kurallara uymasını sağlayabilirim.

Discord'un en iyi özellikleri

Topluluğunuzu duyuru kanalları, aşama kanalları, forum kanalları, gizli konular, etkinlikler ve daha fazlası gibi birden fazla bölüme ayırın

Topluluğunuzla yüksek kaliteli sesli ve görüntülü görüşmeler yapın

Ekranları paylaşın, dosyalara erişin ve gerçek zamanlı sunumlar için grup aramalarınızla tüm temel özellikleri elde edin

GitHub, Google Takvim, Trello ve diğerleri gibi üçüncü taraf uygulamaları kanallarınıza entegre edin

Discord'a masaüstü, akıllı telefon, web uygulaması veya başka herhangi bir cihazdan erişin

Discord sınırlamaları

Gündelik arayüzü nedeniyle kurumsal iletişim yazılımı olarak ideal olmayabilir

Discord fiyatlandırması

Discord : Ücretsiz

Discord Nitro Basic : Kullanıcı başına aylık 2,99 $, aylık faturalandırılır

Discord Nitro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $, aylık faturalandırılır

Discord puanları ve yorumları

G2: NA

Capterra: 4,7/5 (400+ Yorum)

11. Dropbox (Dosya paylaşımı için en iyi araç)

dropbox aracılığıyla

Dropbox, takımların belgeler ve projeler üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayan lider bir dosya depolama ve paylaşım platformudur. Sezgisel arayüzü, kullanıcıların güvenli bir ortamda dosyaları kolayca yüklemesine, paylaşmasına ve yönetmesine olanak tanır

Dropbox'ta en beğendiğim özellik, dosyaları cihazlar arasında senkronize etme yeteneği. Böylece takım üyeleri nerede olurlarsa olsunlar en güncel belgelere erişebiliyorlar.

Dropbox'ın en iyi özellikleri

Herhangi bir cihazdan dosyalarınıza erişin, uzaktaki ve karma takımlar için esneklik sağlayın

Verilerinizi korumak için salt görüntüleme seçenekleri ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dosyaları güvenli bir şekilde paylaşın

Dosyalara yorum yapın ve doğrudan platform üzerinden geri bildirim isteyin

Dropbox sınırlamaları

Dropbox'taki iletişim özellikleri yorumlarla sınırlıdır

Halihazırda bir bulut depolama sistemi veya kurumsal iş iletişimi aracı kullanan takımlar için, dosya paylaşımı için başka bir araca sahip olmak mantıklı olmayabilir

Dropbox fiyatlandırması

Artı: Aylık 11,99 $/kullanıcı, aylık faturalandırılır

Essentials : Kullanıcı başına aylık 19,99 $, aylık faturalandırılır

İş : Kullanıcı başına aylık 18 $, aylık faturalandırılır

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 30 $, aylık faturalandırılır

Dropbox Business değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (27.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.000'den fazla yorum)

12. Skype (Aramalar ve mesajlaşma için en iyi kurumsal iletişim çözümü)

skype aracılığıyla

Skype, iletişim araçları arasında en eski ve en tanınmış isimlerden biridir.

Başlangıçta kişisel kullanım için tasarlanan bu araç, video görüşmeleri, anlık mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi kapsamlı özellikleriyle işleri desteklemek için geliştirilmiştir.

Tanıdık arayüzü ve kullanım kolaylığı nedeniyle Skype'ı hala seviyorum. Basit bir iletişim platformu arayan takımlar için ideal bir seçimdir.

Skype'ın en iyi özellikleri

Etkili iletişim için yüksek çözünürlüklü video ve kristal netliğinde sesin keyfini çıkarın

Takım üyeleri veya müşterilerle gerçek zamanlı olarak hızlıca sohbet edin

Sohbet arayüzünden kolayca dosya gönderin

50 katılımcıya kadar grup görüşmeleri düzenleyin

Skype sınırlamaları

Yeni iş iletişim araçlarına kıyasla sınırlı entegrasyonlar

İş yazılımı çözümleri için gerekli olan bazı güçlü güvenlik önlemlerinden yoksundur, bu da onu bilgisayar korsanlarına ve veri kaybına karşı savunmasız hale getirir

Skype fiyatlandırması

Ücretsiz : Temel mesajlaşma, sesli ve video görüşme özellikleri

Skype Kredisi : Sabit hatlara ve cep telefonlarına yaptığınız aramalar için kullandığınız kadar ödeyin

Skype Abonelikleri: Belirli ülkelere sınırsız arama için aylık planlar

Skype puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (450+ Yorum)

13. Miro (En iyi işbirliğine dayalı beyaz tahta aracı)

miro aracılığıyla

Birkaç sanal beyaz tahta aracı mevcuttur, ancak bunlar Miro'nun basitliğine nadiren ulaşır. Bu işbirliğine dayalı beyaz tahta platformu, takımların gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapmasını, planlamasını ve projeleri yürütmesini sağlar.

Bu, uzaktaki takımlarla yaptığım beyin fırtınası oturumlarında benim için inanılmaz derecede yararlı oldu. Fikirlerinizi ve notlarınızı sanal tuval üzerine dökün, Miro AI dakikalar içinde özetler, akış şemaları, brifingler ve daha fazlasını oluşturur. Bunlar, tartışmaları yapılandırmanıza ve etkileşimli iş akışları oluşturmanıza yardımcı olur ve bunlar projenizin sprintlerine veya günlük faaliyetlerinize kolayca eklenebilir.

Miro'nun en iyi özellikleri

Beyin fırtınası ve proje planlaması için görsel panolar oluşturun ve paylaşın

Projelerinizi başlatmak için çok çeşitli şablonlara erişin

Slack, Google Drive ve Microsoft Teams gibi araçlarla bağlantı kurarak sorunsuz işbirliği sağlayın

Miro sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için kullanımı zor olabilir

Sınırlı çevrimdışı işlevsellik, düşük bağlantı durumlarında erişimi engeller

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10 $, aylık faturalandırılır

İş : Kullanıcı başına aylık 16 $, aylık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)

14. Chanty (En iyi takım mesajlaşma ve iletişim aracı)

chanty aracılığıyla

Chanty, kurumsal iletişim ve işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış basit ama güçlü bir takım mesajlaşma uygulamasıdır. Takımların mesajları, dosyaları ve fikirleri sorunsuz bir şekilde paylaşmaları için sezgisel bir platform sağlar.

Chanty'yi, basitliğe odaklanması nedeniyle seviyorum. Bu sayede, takım üyeleri zor bir öğrenme süreci yaşamadan kolayca kullanmaya başlayabiliyor.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Masaüstü, dizüstü bilgisayar, mobil cihaz veya web tarayıcısı gibi herhangi bir cihazdan toplantılara katılın

1000'e kadar video katılımcısı ve ekranda 49 video desteği ile 4K video ve sesli toplantılar yapın

Toplantılarınızla birlikte görevler oluşturun ve yönetin, toplantı notlarınızdan son teslim tarihlerini ve görevleri ayarlayın

Chanty sınırlamaları

Diğer iletişim araçlarına kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 4 $, aylık faturalandırılır

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

15. SurveyMonkey (En iyi anket ve geri bildirim toplama aracı)

surveyMonkey aracılığıyla

İletişiminizi ağırlıklı olarak e-posta veya sohbet yoluyla gerçekleştiriyorsanız, önemli bilgiler ve geri bildirimleri kaçırabilirsiniz.

Bu amaçla, takım üyelerinin düşüncelerini daha iyi organize etmelerine ve hatta anonim geri bildirim paylaşmalarına olanak tanıyan bir e-posta alternatifi kullanmak her zaman idealdir.

SurveyMonkey tam da bunu yapar; anketler oluşturmanıza, geri bildirim toplamanıza ve verileri daha iyi analiz etmenize olanak tanır.

Bu aracı anketler oluşturarak takımın geri bildirimlerini, müşteri memnuniyetini ve hatta pazarlama araştırmalarını toplamak için kullandım. Doldurması basit ve kolay olan anketlerin yanıtları, iş üzerinde etki yaratan gerçekçi raporlara ve içgörülere dönüştürülür. Bu yanıtları diğer paydaşlarla da paylaşarak, anket yanıtlarına ve elde edilen içgörülere dayalı veri odaklı kararlar alabilirsiniz.

Survey Monkey'in en iyi özellikleri

Çeşitli soru biçimleri ve kullanımı kolay bir arayüz kullanarak özelleştirilmiş anketler oluşturun

Yerleşik raporlama ve analiz özellikleriyle sonuçları analiz edin

Anketleri e-posta, sosyal medya veya web sitesi bağlantıları aracılığıyla dağıtın

Hızlı anket kurulumu için önceden hazırlanmış şablonlara erişin

Survey Monkey sınırlamaları

Ücretsiz sürümdeki sınırlı özellikler anketlerin derinliğini kısıtlar

Ayrıntılı içgörüler konusunda sınırlamalar olabilir, verilerinizi harici bir analiz aracına aktarmanız gerekebilir

Survey Monkey fiyatlandırması

Bireysel Avantaj: 39 $/ay

Bireysel Standart: 99 $/ay

Bireysel Premier: 119 $/ay

Takım Avantajı : Kullanıcı başına aylık 25 $

Team Premier : Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Survey Monkey puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

16. Jitsi (En iyi açık kaynak bulut iletişim aracı)

jitsi aracılığıyla

Ücretsiz ve açık kaynaklı iş iletişim araçlarını düşünenler için Jitsi harika bir seçenektir. Bu açık kaynaklı video konferans aracı, sanal toplantılar için ücretsiz bir çözüm sunar ve hatta hesap oluşturmadan arama yapmaya izin verir

Jitsi, açık kaynaklı bir platform olmasına rağmen, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için basittir. Arayüzü kullanımı kolaydır. Bu araç, Android, iOS, Linux, macOS ve Windows dahil olmak üzere birçok platformda kullanılabilir.

Jitsi'nin en iyi özellikleri

Tamamen açık kaynaklı video konferans aracı, daha ölçeklenebilir ve ucuzdur

Kayıt olmanıza veya hesap oluşturmanıza gerek kalmadan, arama, kayıt ve daha birçok temel özelliği kullanarak video görüşmelerine katılın

Gizli bir kanalda dağıtılabilen, parola korumalı girdi ile gizli toplantılar düzenleme yeteneği

Jitsi sınırlamaları

Dijital işyeri sektöründe kullanılan diğer iletişim araçlarına kıyasla sınırlı özellikler

Rakiplerinin çoğu daha iyi müşteri hizmeti sunar ve sorun giderme büyük ölçüde geliştirici topluluğunun desteğiyle bir self servis modeline dayanır

Jitsi fiyatlandırması

Ücretsiz

Jitsi puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (150+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (70+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Hibrit İş Yerinde İletişimi Nasıl İyileştirebilirsiniz?

ClickUp ile İletişim Kaosunu Basitleştirin

Birkaç uzaktan takım ve karma iş yeri iletişim seçeneği mevcut olsa da, her araç belirli bir iş alanına odaklanmaktadır. Uzaktan çalışmanın giderek yaygınlaşmasıyla, çeşitli zaman dilimlerinde eşzamanlı ve eşzamansız iletişimi destekleyen çözümler bulmak hayati önem taşımaktadır.

Dolayısıyla, en iyi araç, gösterişli özelliklere sahip olan araç değildir; tüm temel gereksinimlerinizi karşılayan uçtan uca kurumsal iletişim sistemleri oluşturmanıza yardımcı olan araçtır.

ClickUp, hepsi bir arada proje yönetimi, iletişim ve işbirliği özellikleriyle bu alanda öne çıkıyor.

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