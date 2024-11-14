2025'te Dikkate Alınması Gereken En İyi 16 Kurumsal İletişim Aracı

Ofiste çalışırken bile, takımınız yeterince iyi iletişim kurmuyorsa, bu genel verimliliğinizi ve çıktı kalitenizi etkileyecektir.
Cevap mı? Birleşik iletişimi mümkün kılan bir kurumsal iletişim aracı. Bu araçlar, video konferans, anlık mesajlaşma, dosya paylaşımı, ekran paylaşımı ve diğer işbirliği özellikleri gibi gereksinimlerinizi karşılar.
Peki, takımınız için bir kurumsal iletişim aracını nasıl seçersiniz? Müşteri ilişkileri yönetimi özelliklerine mi yoksa iş iletişimini iyileştirmeye mi odaklanmalısınız?
Bir kurumsal iletişim aracı seçmek zorunda kaldığımda benzer bir ikilemle karşılaştım.
Kapsamlı araştırma ve testlerin ardından, piyasadaki en iyi araçları içeren bir liste hazırladım. Genel ve özel ihtiyaçlar için önerdiğim seçenekleri öğrenmek için okumaya devam edin.
Kurumsal iletişim araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi kurumsal iletişim sistemini tam olarak nasıl seçtim?🤔
Öncelikle, spesifik olun. Çoğu kurumsal iletişim aracı, belirli bir sorunu çözmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, doğru aracı bulmak için takımınızın gereksinimlerini ve ş Akışlarını bilmek anahtardır.
Yıllar boyunca, iç ve dış iletişimde işyerindeki iletişim boşluklarını doldurmaya yardımcı olan birkaç anahtar özellik olduğunu öğrendim. Bu özellikler şunlardır:
- Anlık mesajlaşma: Takımla hızlı konuşmalar ve güncellemeler için metin veya sohbet mesajlarını anında gönderebileceğiniz bir araç seçin
- Video konferans: Ekran ve video paylaşımı, küçük grup odaları ve kayıt seçenekleri gibi anahtar özelliklere sahip, takımlarınızla eşzamansız video iletişimi sağlayan bir araç seçerek verimliliği en üst düzeye çıkarın
- Dosya paylaşımı: Takımınız içinde belgeleri, görüntüleri ve diğer dosyaları güvenli bir şekilde paylaşma özelliğine sahip bir kurumsal iletişim aracını önceliklendirin
- Takım işbirliği özellikleri: Görev yönetimi, proje planlama, beyaz tahta, belge işbirliği ve gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştıran daha birçok özelliğe sahip araçları arayın
- Güçlü güvenlik: Kurumsal kullanım için şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama ve gizlilik standartlarına uyumluluk gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sunan iletişim araçlarını tercih edin
- Diğer araçlarla entegrasyonlar: Artık silolar halinde çalışmıyoruz, araçlarımız da öyle olmamalı. Proje yönetimi yazılımı, CRM'ler veya bulut depolama platformları gibi mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan etkili bir iletişim aracı tercih edin
➡️ Daha fazla bilgi: En İyi 10 Takım İletişim Yazılımı ve Uygulaması
En İyi 16 Kurumsal İletişim Aracı
Bu anahtar özelliklere ve önemli kurumsal iletişim gereksinimlerine odaklanarak, 16 benzersiz araca odaklandık. Her bir aracın avantajlarını ve sınırlarını tek tek inceleyelim.
1. ClickUp (Asenkron iletişim, işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi)
Bir şirket içinde etkili iletişimi nasıl ölçebileceğimi sorarsanız, parametrelerim verimlilik ve takım işbirliği olur.
Ve her ikisini de yöneten tek araç hangisi? ClickUp.
ClickUp, çok yönlü özellikleri sayesinde en iyi kurumsal iletişim araçları arasında sürekli olarak yer almaktadır.
Hepsi bir arada verimlilik platformu olarak, etkili iç ve dış iletişim için birleşik bir iletişim platformu sunar. Tüm takım mesajlaşmalarınızı, gizli tartışmalarınızı ve belge içi yorumlarınızı veya göreve özel takiplerinizi tek bir çalışma alanında bir araya getirmek için kullanabilirsiniz.
ClickUp Chat, projeleri ve iş iletişimlerini tek bir pencereden yönetmenizi sağlar. Takımınızla iletişim halinde kalmanızı, projeyle ilgili etkinlikleri tartışmanızı ve birden fazla araç arasında geçiş yapmadan güncellemeleri paylaşmanızı sağlar. Entegre özellikleri arasında, belirli sohbet konularını görevlere bağlamanızı sağlayan "Göreve Bağlantı" bulunmaktadır.
Dahası, ClickUp Sohbet ile konuşmalarınız aynı araç içinde gerçekleşir, böylece takımınıza mesaj göndermek için farklı bir araca geçmenize gerek kalmaz. Anahtar değiştirmeye elveda!
Ayrıca, ClickUp Clips'i kullanarak daha karmaşık tartışmalar için ekran kayıtlarını kolayca kaydedip gönderebilirsiniz. Bu, tartışmalarınıza daha fazla bağlam ekler ve yerleşik AI özellikleri, mesajlarınızı daha net hale getirmek için transkripsiyonuna yardımcı olur.
Kurumsal iletişim sistemlerinin bir başka yönü de iş akışlarını optimize etmek ve gerçek zamanlı işbirliğine olanak sağlamaktır. ClickUp Beyaz Tahtalar ile, uzaktan ve hibrit çalışma ortamları için mükemmel olan planlama ve beyin fırtınası oturumları için sanal bir tuval elde edersiniz.
Elbette, bir belgeye veya göreve birisi için ek notlar eklemek isteyeceğiniz durumlar olacaktır. ClickUp'ın Yorum Atama özelliği burada devreye girer. Bir belgeye veya takım tartışmasına birine yorum atadığınızda anında bir eylem öğesi oluşturur ve bunun gözden kaçmamasını sağlar!
Hepsini bir araya getirmek için, bir yorumda veya belgede metni vurgulayabilir ve "alıntı" yaparak geri bildirimde bulunmak veya açıklama istemek için yorum ekleyebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi yanı, kolayca başlamanıza yardımcı olan çok çeşitli iletişim planı şablonlarıdır. Kurumsal iletişim kanallarında yardımcı olabilecek iki şablon buldum: ClickUp Dahili İletişim Şablonu ve ClickUp İletişim Planı Şablonu .
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Görevleri'ni kullanarak projeleri planlayın, görevleri atayın ve takımlarınızın ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alın, verimliliğinizi koruyun
- ClickUp Proofing ile görev ek dosyalarına doğrudan yorumlar ekleyerek, resim, video, PDF ve diğer belgeleriniz hakkında net bir bağlam ve ek geri bildirim sağlayın
- Takımların güvenli erişim kontrolü özellikleriyle belgeleri paylaşabileceği, düzenleyebileceği ve birlikte üzerinde çalışabileceği ClickUp Belgeleri'ni kullanarak gerçek zamanlı işbirliği yapın
- AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak mesajları özetleyin ve ilgili içgörüler elde ederek işbirliği ve iletişimi bir üst seviyeye taşıyın
- 1.000'den fazla uygulama ile entegre ederek tüm tartışmalarınızı, proje yönetiminizi ve iletişiminizi tek bir merkezi platformda birleştirin
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özelliklerin sayısının yeni üyeler için çok fazla olduğunu belirtmiştir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Microsoft Teams (Microsoft ekosistemi için en iyi iş iletişimi aracı)
Microsoft 365'i zaten kullanan kuruluşlar için Microsoft Teams doğal bir seçimdir.
Microsoft Teams, bir takımın verimli iletişim kurmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getiren hepsi bir arada kurumsal iletişim merkezidir: anlık mesajlaşma, video konferans veya dosya paylaşımı. Tüm takım iletişiminiz tek bir yerde olduğu için iç takım iletişimi için son derece kullanışlıdır. Ayrıca, takım üyelerinizle paylaşmak istediğiniz tüm dosyalar bir bağlantı olarak paylaşılabilir, böylece gerçek zamanlı güncellemeler yapılabilir ve bu dosyalar klasörlere ayrılabilir.
Bu, günlük faaliyetleri kolaylaştırmak için yeterince esnek olan yüksek güvenlikli kurumsal iletişim sistemi için ideal bir seçenek haline getirir.
Microsoft Teams'in en iyi özellikleri
- Takım veya projeye özel kanallar oluşturarak iletişiminizi düzenli tutun
- Ekran paylaşımı, arka plan bulanıklaştırma ve küçük grup odaları ile yüksek kaliteli video görüşmeleri yapın
- Belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar üzerinde güvenli bir şekilde paylaşım yapın ve işbirliği gerçekleştirin
- Word, Excel ve PowerPoint gibi Microsoft Office araçlarında kolayca işbirliği yapın
Microsoft Teams sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü karmaşıktır ve ilk kez kullananlar için kafa karışıklığına neden olabilir
- Microsoft 365 aboneliği gerektirir; Microsoft Office kullanmıyorsanız veya kurumsal iletişim çözümünüz olarak kullanmıyorsanız ideal değildir
Microsoft Teams fiyatlandırması
- Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $ fatura
- Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 ABD doları
Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (15.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (9.500'den fazla yorum)
3. Slack (En iyi asenkron takım iletişim platformu)
Slack, takım mesajlaşmasının eş anlamlısı haline geldi ve bunun iyi bir nedeni var. Takımlar, departmanlar ve hatta tüm kuruluşlar arasında iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış, son derece asenkron bir iletişim aracıdır.
Takımınız anlık mesajlaşma ve gerçek zamanlı işbirliğiyle başarılı oluyorsa, Slack'in kanal tabanlı yapısı ve konuları her şeyi düzenli tutacaktır.
Benim favorim, tüm ilgili konuları tek bir yere sabitleyerek konuşmaların kaybolmamasını sağlayan Canvas özelliği.
Slack'in en iyi özellikleri
- Konuşmaları takımlara, projelere veya konulara göre belirli kanallarda düzenleyin
- Google Çalışma Alanı, ClickUp, Trello ve daha fazlası gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun
- Slack'in güçlü arama özellikleriyle geçmiş konuşmaları, dosyaları ve bağlantıları hızla bulun
- Huddle ile metin tabanlı mesajlaşmadan sesli aramalara veya video aramalarına geçin
Slack sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde mesaj geçmişi ve dosya depolama sınırlamaları vardır
- Tüm iletişim kanallarınız için bildirimler almak, yönetilmesi zor hale gelir ve birleşik iletişim araçlarının amacını ortadan kaldırır
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7,25 $, yıllık faturalandırılır
- Business+: Kullanıcı başına aylık 12,50 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma
- Slack Sales Elevate: Özel fiyatlandırma
Slack puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (33.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)
4. Google Çalışma Alanı (GSuite için en iyi entegre kurumsal iletişim sistemi)
Google Çalışma Alanı, Google ekosistemiyle çalışmayı tercih eden kullanıcılar için vazgeçilmez bir araçtır.
Eskiden G Suite olarak bilinen bu hizmet, Gmail, Google Drive, Google Dokümanlar, Google Meet ve daha fazlasını içeren tüm Google iş yeri araçlarını tek bir platformda birleştirir.
G Suite'te en beğendiğim özellik, dosya ve belgeleri harici üçüncü taraf kullanıcılarla etkili bir şekilde paylaşma yeteneğidir. Yalnızca görüntüleme bağlantısı paylaşıyorum, böylece kullanıcılar belge içeriğine erişebilir ancak değişiklik yapamaz. Düzenleme veya güncelleme yapmak için düzenleme erişimi talep etmeleri gerekir. Bu etkili özellik, belgeleriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar.
Ayrıca, Google Workplace mobil veya masaüstü herhangi bir cihazdan erişilebilir olduğundan, hareket halindeyken bile çalışmaya devam edebilirsiniz.
Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri
- Gmail ve Google Meet ile e-posta, sohbet ve video konferansları sorunsuz bir şekilde yönetin
- Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar ile belgeler, e-tablolar ve sunumlar üzerinde işbirliği yapın
- Google Drive'ın güçlü bulut depolama çözümüyle dosyaları kolayca depolayın ve paylaşın
- Entegre bildirimler ile Google Takvim'i kullanarak takımlar arasında toplantılar ve etkinlikler planlayın
Google Çalışma Alanı sınırlamaları
- Diğer kurumsal araçlara kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Takım toplantıları, sohbetler ve sesli aramalardan daha fazlası için bir kurumsal iletişim aracına ihtiyacınız varsa, bu ideal bir çözüm değildir
Google Çalışma Alanı fiyatlandırması
- Business Starter: Kullanıcı başına aylık 7,20 $, aylık faturalandırılır
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,40 $, aylık faturalandırılır
- Business Plus: Aylık 21,60 $/kullanıcı, aylık faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Google Çalışma Alanı puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (42.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (15.000'den fazla yorum)
5. Zoom (En iyi video konferans aracı)
Zoom, müşteri etkileşimleri ve iç takım iletişimi için tüm kurumsal iş türlerinde kullanılır. Pandemi sırasında toplantılar düzenlemek ve sunumları sanal olarak paylaşmak için birçok kez kullandım.
Esas olarak, bu aracı kullanım kolaylığı ve inanılmaz özellikleri nedeniyle tercih ediyorum.
Yüksek kaliteli sesli ve görüntülü toplantılar düzenleyin, ekranları paylaşın, katılımcılara belge veya dosya gönderin ve hatta çeşitli paydaşlar arasında sorunsuz iletişim ve işbirliğini kolaylaştırmak için sanal toplantı odaları oluşturun.
Birden fazla katılımcıyı desteklediği ve büyük ölçekli web seminerlerini başarıyla düzenlemek için mükemmel özelliklere sahip olduğu için özellikle büyük kuruluşlar için uygundur.
Zoom'un en iyi özellikleri
- Sorunsuz toplantılar için HD video ve ses kalitesi
- Toplantılar, web seminerleri ve sanal etkinlikler için ekranınızı katılımcılarla paylaşın
- Daha odaklı tartışmalar için büyük toplantıları daha küçük gruplara bölün
- Binlerce katılımcıya destek sunan büyük ölçekli web seminerleri düzenleyin
- IOS ve Android uygulamalarını kullanarak mobil cihazlarınızdan aramaları yanıtlayın ve toplantılara katılın
Zoom sınırlamaları
- Zoom'un ücretsiz sürümü, toplantı sürelerini 40 dakika ve katılımcı sayısını 100 ile sınırlar
- Büyük toplantılar (100'den fazla katılımcı), web seminerleri, sesli konferanslar ve konferans odaları gibi özellikler yalnızca premium planlarla sunulur
Zoom fiyatlandırması
- Temel: 0 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $, aylık faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $, aylık faturalandırılır
- Business Plus: Aylık 26,99 $/kullanıcı, aylık faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Zoom puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (55.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)
6. RingCentral (En iyi kurumsal iletişim telefon sistemi)
Satış, pazarlama veya diğer departmanlarınız genellikle zamanlarının çoğunu telefon görüşmelerinde geçiriyorsa, RingCentral sizin için ideal seçenektir.
Bu kapsamlı ve birleşik platform, telefon görüşmelerini, mesajları ve video toplantılarını tek bir çatı altında yöneterek sorunsuz kurumsal iletişim sağlar
Bu araçta beğendiğim özellik, iş görüşmeleriniz hakkında kişiselleştirilmiş bilgiler sağlayan yapay zeka destekli iletişim özellikleridir. Canlı arama notları, gerçek zamanlı çeviri veya müşteri sorgularına anında yanıtlar kullanıyor olun, yapay zeka asistanı işlemleri optimize eder ve verimliliği artırır.
RingCentral'ın en iyi özellikleri
- İş telefonu sistemlerini, video toplantılarını ve mesajlaşmayı tek bir platformda birleştirin
- Otomatik operatör ve çağrı yönlendirme gibi gelişmiş çağrı yönetimi özelliklerinden yararlanın
- MS Teams, Google Çalışma Alanı, Salesforce ve diğer verimlilik araçlarıyla entegre edin
- IOS ve Android için güçlü bir mobil uygulama ile tüm iletişim araçlarına hareket halindeyken erişin
RingCentral sınırlamaları
- Tam telefon özelliklerine ihtiyaç duymayan işletmeler için daha yüksek fiyat
- Video görüşme ve web semineri planları, telefon görüşme planına dahil değildir
RingCentral fiyatlandırması
- RingEx Core: Kullanıcı başına aylık 30 $, aylık faturalandırılır
- RingEx Advanced: Kullanıcı başına aylık 35 $, aylık faturalandırılır
- RingEx Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 $, aylık faturalandırılır
- RingCentral Contact Center Enterprise: Özel fiyatlandırma
RingCentral puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
7. Trello (En iyi işbirliği ve görsel proje yönetimi araçları)
Basit Kanban panosu, takım iletişimi ve verimlilik görünümünüzse, Trello'yu denemelisiniz. Bu görsel proje yönetimi aracı, takımların kart tabanlı bir sistem kullanarak görevleri ve projeleri düzenlemesine yardımcı olma konusunda mükemmeldir.
Trello'nun tüm proje ve görev bilgilerini Kanban panoları, listeler veya kartlar gibi esnek bir yapıya göre düzenleme özelliğini çok beğendim. Bu sayede takımlarınız ne yapmaları gerektiğini bilir, ilerlemeyi izler ve görevleri kolayca atayabilir. Ayrıca, Trello kartlarındaki yorumlar ek bağlam sağlamak veya şüpheleri gidermek için kullanılabilir
Kullanım kolaylığı, resmi bir kurulum veya önceliklerini anlaması gereken yaratıcı bir takım gibi çoğu durumda ideal bir seçimdir.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir panolar, listeler ve kartlar kullanarak projeleri ve görevleri düzenleyin
- Yorumlar, ek dosyalar ve son teslim tarihleri, görevler üzerindeki iletişimi ve işbirliğini geliştirir
- Slack, Google Drive ve diğer popüler araçlarla bağlantı kurarak iş akışlarını kolaylaştırın
- Butler otomasyonunu kullanarak kurallar belirleyin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
Trello sınırlamaları
- Gelişmiş gereksinimleri olan karmaşık proje yönetimi ihtiyaçları için uygun olmayabilir
- Proje yönetimi için harika, ancak birçok temel işbirliği özelliğinden yoksun olduğu için en iyi takım işbirliği araçları arasında yer almıyor
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise (50 ila 5000 kullanıcı): Kullanıcı başına aylık 7,38 $ ile 17,50 $ arasında
- Enterprise (5000'den fazla kullanıcı): Özel fiyatlandırma
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)
8. Asana (En iyi görev yönetimi ve çalışan bağlılığı aracı)
Dahili takım üyeleriniz proje yönetimini iletişimle entegre etmeyi tercih ediyorsa, Asana görevleri yönetmek ve iş yerinde yanlış anlaşılmaları önlemek için harika bir platformdur.
Bu proje yönetimi platformu, görevlerinizi düzenlemenize, izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur ve tüm görevlerle ilgili tartışmaların şeffaf olmasını sağlar.
Asana'nın kapsamlı proje koordinasyonu ve iletişim yaklaşımı, tüm takımların onu etkili bir şekilde kullanmasını sağlar. Ayrıca, teknik bilgiye sahip olmayan takım üyelerinin özellikle temiz ve kullanıcı dostu arayüzünü takdir ettiklerini fark ettim
Kullanıcıların çok fazla yardım almadan kolayca projeler oluşturmasına, görevler atamasına ve son tarihler belirlemesine olanak tanır.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Görevleri oluşturun ve atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve ilerlemeyi kolayca izleyin
- Proje ihtiyaçlarınıza göre liste, pano ve zaman çizelgesi görünümleri arasında geçiş yapın
- Asana Kuralları ile rutin görevleri otomatikleştirerek iş akışlarını kolaylaştırın
- Slack, Microsoft Teams ve diğer araçlarla bağlantı kurarak işbirliğini geliştirin
Asana sınırlamaları
- Kapsamlı özellikleri nedeniyle yeni kullanıcılar için karmaşık
- Çoğu iletişim aracının özelliklerinden yoksun olduğu için, birden fazla kanal, proje ve takımla çalışırken işler karmaşıklaşır
Asana fiyatlandırması
- Kişisel: 0 $
- Başlangıç: Aylık 13,49 $/kullanıcı, aylık faturalandırılır
- Gelişmiş: 30,49 $/ay, kullanıcı başına aylık faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
Asana derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)
9. Confluence (En iyi dokümantasyon ve bilgi yönetimi çözümü)
Confluence, takımların proje belgelerini oluşturması, paylaşması ve yönetmesi için tasarlanmış güçlü bir işbirliği aracıdır.
Atlassian ekosisteminin bir parçası olan bu aracı, ayrıntılı wiki'ler ve proje kaynakları oluşturmak için son derece yararlı buldum
Eğer siz de benim gibi boş bir sayfaya bakınca stres oluyorsanız, Confluence kullanım amacınıza göre seçebileceğiniz sayısız şablon sunar. Bu sayede hızlı bir şekilde başlayabilir ve AI düzenleyicisini kullanarak boşlukları doldurabilirsiniz, böylece düşüncelerinizi kağıda (veya bu durumda sanal bir belgeye) daha kolay aktarabilirsiniz.
Confluence'ın en iyi özellikleri
- Proje belgelerini ve bilgi tabanlarını oluşturun, paylaşın ve yönetin
- Takım üyeleriyle sayfalar üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın
- Bilgileri yapılandırmak için alanlar, etiketler ve şablonlar kullanın
- Jira, Trello ve diğer araçlarla bağlantı kurarak uyumlu bir iş akışı sağlayın
Confluence sınırlamaları
- Altassian'ın iş iletişim araçlarının bir uzantısı olarak tasarlanmış olup, bağımsız bir araç olarak yetenekleri sınırlıdır
Confluence fiyatlandırması
- Ücretsiz (en fazla 10 kullanıcı)
- Standart (11 ila 50.000 kullanıcı): Aylık 6,05 $ ila 1,95 $/kullanıcı, aylık faturalandırılır
- Premium (11 ila 50000 kullanıcı): Aylık 11,55 $ ila 3,46 $/kullanıcı, aylık faturalandırılır
- Kurumsal (50.000'den fazla kullanıcı): Özel fiyatlandırma
Confluence puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
10. Discord (En iyi topluluk oluşturma platformu)
Discord, oyuncular için bir platform olarak başladı, ancak her tür takım için uygun çok yönlü bir iletişim aracına dönüştü. Gerçek zamanlı sesli, görüntülü ve metin sohbet özellikleri, özellikle uzaktaki veya dinamik takımlar için mükemmel bir işbirliği aracıdır
Bu araç, bir grup içinde kanallar oluşturma özelliğine sahiptir, bu da tartışmaları optimize etmeme ve bilgileri daha sonra geri almama yardımcı oluyor. Ayrıca grup moderatörü olarak da görev yapabilir, topluluk için kurallar belirleyebilir ve iletişim ve belge yönetimini kolaylaştırmak için insanların bu kurallara uymasını sağlayabilirim.
Discord'un en iyi özellikleri
- Topluluğunuzu duyuru kanalları, aşama kanalları, forum kanalları, gizli konular, etkinlikler ve daha fazlası gibi birden fazla bölüme ayırın
- Topluluğunuzla yüksek kaliteli sesli ve görüntülü görüşmeler yapın
- Ekranları paylaşın, dosyalara erişin ve gerçek zamanlı sunumlar için grup aramalarınızla tüm temel özellikleri elde edin
- GitHub, Google Takvim, Trello ve diğerleri gibi üçüncü taraf uygulamaları kanallarınıza entegre edin
- Discord'a masaüstü, akıllı telefon, web uygulaması veya başka herhangi bir cihazdan erişin
Discord sınırlamaları
- Gündelik arayüzü nedeniyle kurumsal iletişim yazılımı olarak ideal olmayabilir
Discord fiyatlandırması
- Discord: Ücretsiz
- Discord Nitro Basic: Kullanıcı başına aylık 2,99 $, aylık faturalandırılır
- Discord Nitro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $, aylık faturalandırılır
Discord puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: 4,7/5 (400+ Yorum)
11. Dropbox (Dosya paylaşımı için en iyi araç)
Dropbox, takımların belgeler ve projeler üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayan lider bir dosya depolama ve paylaşım platformudur. Sezgisel arayüzü, kullanıcıların güvenli bir ortamda dosyaları kolayca yüklemesine, paylaşmasına ve yönetmesine olanak tanır
Dropbox'ta en beğendiğim özellik, dosyaları cihazlar arasında senkronize etme yeteneği. Böylece takım üyeleri nerede olurlarsa olsunlar en güncel belgelere erişebiliyorlar.
Dropbox'ın en iyi özellikleri
- Herhangi bir cihazdan dosyalarınıza erişin, uzaktaki ve karma takımlar için esneklik sağlayın
- Verilerinizi korumak için salt görüntüleme seçenekleri ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dosyaları güvenli bir şekilde paylaşın
- Dosyalara yorum yapın ve doğrudan platform üzerinden geri bildirim isteyin
Dropbox sınırlamaları
- Dropbox'taki iletişim özellikleri yorumlarla sınırlıdır
- Halihazırda bir bulut depolama sistemi veya kurumsal iş iletişimi aracı kullanan takımlar için, dosya paylaşımı için başka bir araca sahip olmak mantıklı olmayabilir
Dropbox fiyatlandırması
- Artı: Aylık 11,99 $/kullanıcı, aylık faturalandırılır
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 19,99 $, aylık faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 $, aylık faturalandırılır
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 30 $, aylık faturalandırılır
Dropbox Business değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (27.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (21.000'den fazla yorum)
12. Skype (Aramalar ve mesajlaşma için en iyi kurumsal iletişim çözümü)
Skype, iletişim araçları arasında en eski ve en tanınmış isimlerden biridir.
Başlangıçta kişisel kullanım için tasarlanan bu araç, video görüşmeleri, anlık mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi kapsamlı özellikleriyle işleri desteklemek için geliştirilmiştir.
Tanıdık arayüzü ve kullanım kolaylığı nedeniyle Skype'ı hala seviyorum. Basit bir iletişim platformu arayan takımlar için ideal bir seçimdir.
Skype'ın en iyi özellikleri
- Etkili iletişim için yüksek çözünürlüklü video ve kristal netliğinde sesin keyfini çıkarın
- Takım üyeleri veya müşterilerle gerçek zamanlı olarak hızlıca sohbet edin
- Sohbet arayüzünden kolayca dosya gönderin
- 50 katılımcıya kadar grup görüşmeleri düzenleyin
Skype sınırlamaları
- Yeni iş iletişim araçlarına kıyasla sınırlı entegrasyonlar
- İş yazılımı çözümleri için gerekli olan bazı güçlü güvenlik önlemlerinden yoksundur, bu da onu bilgisayar korsanlarına ve veri kaybına karşı savunmasız hale getirir
Skype fiyatlandırması
- Ücretsiz: Temel mesajlaşma, sesli ve video görüşme özellikleri
- Skype Kredisi: Sabit hatlara ve cep telefonlarına yaptığınız aramalar için kullandığınız kadar ödeyin
- Skype Abonelikleri: Belirli ülkelere sınırsız arama için aylık planlar
Skype puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (23.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (450+ Yorum)
13. Miro (En iyi işbirliğine dayalı beyaz tahta aracı)
Birkaç sanal beyaz tahta aracı mevcuttur, ancak bunlar Miro'nun basitliğine nadiren ulaşır. Bu işbirliğine dayalı beyaz tahta platformu, takımların gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapmasını, planlamasını ve projeleri yürütmesini sağlar.
Bu, uzaktaki takımlarla yaptığım beyin fırtınası oturumlarında benim için inanılmaz derecede yararlı oldu. Fikirlerinizi ve notlarınızı sanal tuval üzerine dökün, Miro AI dakikalar içinde özetler, akış şemaları, brifingler ve daha fazlasını oluşturur. Bunlar, tartışmaları yapılandırmanıza ve etkileşimli iş akışları oluşturmanıza yardımcı olur ve bunlar projenizin sprintlerine veya günlük faaliyetlerinize kolayca eklenebilir.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Beyin fırtınası ve proje planlaması için görsel panolar oluşturun ve paylaşın
- Projelerinizi başlatmak için çok çeşitli şablonlara erişin
- Slack, Google Drive ve Microsoft Teams gibi araçlarla bağlantı kurarak sorunsuz işbirliği sağlayın
Miro sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar için kullanımı zor olabilir
- Sınırlı çevrimdışı işlevsellik, düşük bağlantı durumlarında erişimi engeller
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $, aylık faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 $, aylık faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)
14. Chanty (En iyi takım mesajlaşma ve iletişim aracı)
Chanty, kurumsal iletişim ve işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış basit ama güçlü bir takım mesajlaşma uygulamasıdır. Takımların mesajları, dosyaları ve fikirleri sorunsuz bir şekilde paylaşmaları için sezgisel bir platform sağlar.
Chanty'yi, basitliğe odaklanması nedeniyle seviyorum. Bu sayede, takım üyeleri zor bir öğrenme süreci yaşamadan kolayca kullanmaya başlayabiliyor.
Chanty'nin en iyi özellikleri
- Masaüstü, dizüstü bilgisayar, mobil cihaz veya web tarayıcısı gibi herhangi bir cihazdan toplantılara katılın
- 1000'e kadar video katılımcısı ve ekranda 49 video desteği ile 4K video ve sesli toplantılar yapın
- Toplantılarınızla birlikte görevler oluşturun ve yönetin, toplantı notlarınızdan son teslim tarihlerini ve görevleri ayarlayın
Chanty sınırlamaları
- Diğer iletişim araçlarına kıyasla sınırlı entegrasyonlar
Chanty fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 4 $, aylık faturalandırılır
Chanty puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)
15. SurveyMonkey (En iyi anket ve geri bildirim toplama aracı)
İletişiminizi ağırlıklı olarak e-posta veya sohbet yoluyla gerçekleştiriyorsanız, önemli bilgiler ve geri bildirimleri kaçırabilirsiniz.
Bu amaçla, takım üyelerinin düşüncelerini daha iyi organize etmelerine ve hatta anonim geri bildirim paylaşmalarına olanak tanıyan bir e-posta alternatifi kullanmak her zaman idealdir.
SurveyMonkey tam da bunu yapar; anketler oluşturmanıza, geri bildirim toplamanıza ve verileri daha iyi analiz etmenize olanak tanır.
Bu aracı anketler oluşturarak takımın geri bildirimlerini, müşteri memnuniyetini ve hatta pazarlama araştırmalarını toplamak için kullandım. Doldurması basit ve kolay olan anketlerin yanıtları, iş üzerinde etki yaratan gerçekçi raporlara ve içgörülere dönüştürülür. Bu yanıtları diğer paydaşlarla da paylaşarak, anket yanıtlarına ve elde edilen içgörülere dayalı veri odaklı kararlar alabilirsiniz.
Survey Monkey'in en iyi özellikleri
- Çeşitli soru biçimleri ve kullanımı kolay bir arayüz kullanarak özelleştirilmiş anketler oluşturun
- Yerleşik raporlama ve analiz özellikleriyle sonuçları analiz edin
- Anketleri e-posta, sosyal medya veya web sitesi bağlantıları aracılığıyla dağıtın
- Hızlı anket kurulumu için önceden hazırlanmış şablonlara erişin
Survey Monkey sınırlamaları
- Ücretsiz sürümdeki sınırlı özellikler anketlerin derinliğini kısıtlar
- Ayrıntılı içgörüler konusunda sınırlamalar olabilir, verilerinizi harici bir analiz aracına aktarmanız gerekebilir
Survey Monkey fiyatlandırması
- Bireysel Avantaj: 39 $/ay
- Bireysel Standart: 99 $/ay
- Bireysel Premier: 119 $/ay
- Takım Avantajı: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Team Premier: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Survey Monkey puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (20.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)
16. Jitsi (En iyi açık kaynak bulut iletişim aracı)
Ücretsiz ve açık kaynaklı iş iletişim araçlarını düşünenler için Jitsi harika bir seçenektir. Bu açık kaynaklı video konferans aracı, sanal toplantılar için ücretsiz bir çözüm sunar ve hatta hesap oluşturmadan arama yapmaya izin verir
Jitsi, açık kaynaklı bir platform olmasına rağmen, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için basittir. Arayüzü kullanımı kolaydır. Bu araç, Android, iOS, Linux, macOS ve Windows dahil olmak üzere birçok platformda kullanılabilir.
Jitsi'nin en iyi özellikleri
- Tamamen açık kaynaklı video konferans aracı, daha ölçeklenebilir ve ucuzdur
- Kayıt olmanıza veya hesap oluşturmanıza gerek kalmadan, arama, kayıt ve daha birçok temel özelliği kullanarak video görüşmelerine katılın
- Gizli bir kanalda dağıtılabilen, parola korumalı girdi ile gizli toplantılar düzenleme yeteneği
Jitsi sınırlamaları
- Dijital işyeri sektöründe kullanılan diğer iletişim araçlarına kıyasla sınırlı özellikler
- Rakiplerinin çoğu daha iyi müşteri hizmeti sunar ve sorun giderme büyük ölçüde geliştirici topluluğunun desteğiyle bir self servis modeline dayanır
Jitsi fiyatlandırması
- Ücretsiz
Jitsi puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (70+ yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: Hibrit İş Yerinde İletişimi Nasıl İyileştirebilirsiniz?
ClickUp ile İletişim Kaosunu Basitleştirin
Birkaç uzaktan takım ve karma iş yeri iletişim seçeneği mevcut olsa da, her araç belirli bir iş alanına odaklanmaktadır. Uzaktan çalışmanın giderek yaygınlaşmasıyla, çeşitli zaman dilimlerinde eşzamanlı ve eşzamansız iletişimi destekleyen çözümler bulmak hayati önem taşımaktadır.
Dolayısıyla, en iyi araç, gösterişli özelliklere sahip olan araç değildir; tüm temel gereksinimlerinizi karşılayan uçtan uca kurumsal iletişim sistemleri oluşturmanıza yardımcı olan araçtır.
ClickUp, hepsi bir arada proje yönetimi, iletişim ve işbirliği özellikleriyle bu alanda öne çıkıyor.
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