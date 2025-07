En iyi 15 Skype for Business alternatifi 2025

Bir zamanlar popüler bir seçim olan Skype for Business, günümüzün hızlı, hibrit ve uzaktan çalışma ortamlarına ayak uydurmakta zorlanıyor.

Skype'tan farklı olarak, birçok popüler araç artık video görüşmelerini gelişmiş proje yönetimi, belge paylaşımı ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle birleştiriyor. Microsoft, Skype for Business'ı Microsoft Teams lehine aşamalı olarak kaldırıyor ve daha az güncelleme ve pazardaki rolünü azaltıyor.

Ancak doğru Skype for Business alternatifini bulmak kolay değildir.

Takımım ve ben sayısız iletişim aracını denedik ve en önemli özellikleri belirledik: Her iyi platformda sorunsuz video konferans, ekran paylaşımı, anlık mesajlaşma, ayrıca birinci sınıf güvenlik ve esneklik bulunmalıdır.

İster büyük bir takımı ister küçük bir işletmeyi yönetin, verimliliği artırmak, iletişimi güçlendirmek ve güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılamak için çeşitli seçenekler mevcuttur.

Devamını okuyun ve keşfedin!

Skype for Business alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Skype for Business alternatifi seçerken, artık sadece görüntülü arama ve anlık mesajlaşma önemli değil; bunlar takım sohbet uygulamaları için temel özelliklerdir.

Asıl önemli olan, işbirliğini destekleyen, diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan ve genel olarak güvenli iletişim sağlayan bir platform bulmaktır. Esneklik de anahtar bir faktördür. İş kullanıcılarının takımları, ofis içi ve uzaktan çalışanlardan oluşabilir, bu nedenle cihazlar ve konumlar arasında eşit derecede iyi çalışan bir şeye ihtiyaçları vardır.

Her zaman aradığım birkaç anahtar özellik:

Harici entegrasyon özellikleri: Proje yönetimi uygulamaları gibi harici araçlarla bağlantı kurarak ş Akışımı daha verimli ve işbirliğine dayalı hale getirin

Takvim senkronizasyonu özellikleri: Gereksiz e-posta metin dizileri olmadan toplantı ve hatırlatıcıların planlaması basitleştirildi

Toplantı yönetimi kaynakları: Herkesin eylem öğeleri konusunda aynı sayfada kalmasını sağlamak ve iletişimi iyileştirmek için yerleşik not alma ve transkripsiyon araçları

Veri koruma: Uçtan uca şifreleme ve özelleştirilebilir erişim denetimleri gibi güçlü gizlilik özellikleri

Skype for Business'ın en iyi alternatifini seçmek, takımınızın iş akışını karmaşıklaştırmak yerine geliştirmelidir. Bu faktörleri göz önünde bulundurun, doğru yolda olacaksınız.

Kullanabileceğiniz En İyi 15 Skype for Business Alternatifi

Skype for Business'a alternatifler ararken, iletişim ihtiyaçlarınıza göre belirli özelliklere odaklanmak önemlidir. Gelişmiş işbirliği araçları, diğer yazılımlarla daha iyi entegrasyon veya daha esnek fiyatlandırma modelleri arıyorsanız, bu 15 alternatiften en az biri size tam olarak uyacaktır. Her aracın kendine özgü güçlü yönleri vardır ve her tür takım için uygun bir seçenek olduğunu gördüm.

1. ClickUp (Asenkron iş iletişimi için en iyisi)

Toplantılar düzenleyin, zahmetsizce işbirliği yapın ve iş akışlarını ayarlayın Toplantılar düzenleyin, zahmetsizce işbirliği yapın ve iş akışlarını ayarlayın ClickUp

ClickUp, özellikle uzaktan çalışma senaryolarında bulduğum en kapsamlı Skype for Business alternatifidir. Sorunsuz ve zahmetsiz işbirliğini varlık nedeni olarak gören ClickUp, takımların çevrimiçi toplantılar düzenlemesini ve iş akışlarını senkronize etmesini son derece kolaylaştırır.

ClickUp Toplantıları , sanal veya yüz yüze olsun, tartışmaları planlamak, yürütmek ve yönetmek için mükemmeldir . ClickUp Toplantıları ile şunları yapabilirsiniz:

Gündeminizi bir kontrol listesi olarak düzenleyin ve her öğeyi tamamlandıkça "tamamlandı" olarak işaretleyin

Her toplantı için zengin ve ayrıntılı notlar alın

Yorumlar aracılığıyla takım üyelerine doğrudan eylem öğeleri atayın

ClickUp Atanmış Yorumlar aracılığıyla takım üyelerine eylem gerektiren görevleri atayın

ClickUp ayrıca toplantıları daha verimli hale getirmek için çeşitli şablonlar sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Şablonu ile toplantıları verimli bir şekilde yönetin

Örneğin, ClickUp Toplantı Şablonu, takımların gündem öğelerini yönetmesine, gerçek zamanlı tartışmaları kolaylaştırmasına ve toplantılar sırasında ve sonrasında içgörüler elde etmesine yardımcı olur. Planlama çakışmalarını önlemek için yaklaşan toplantılara ve görevlere tek bir görünümden erişmek için kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın Toplantı Tutanağı Şablonunu kullanmak, toplantı sonuçlarını belgeleme ve paylaşma şeklimi değiştirdi.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Toplantı Tutanağı Şablonu ile yapılandırılmış toplantı notları biçimi elde edin

Bu şablon, toplantı notlarında önemli ayrıntıları, kararları ve eylem öğelerini kaydetmemi ve her görevi belirli takım üyelerine son tarihlerle birlikte atamamı sağlıyor.

Ayrıca, ClickUp Clips, video mesajları kaydetmek ve paylaşmak için inanılmaz derecede kolay bir yoldur.

Sohbet ve işi birleştirin, mesajlardan eylem öğeleri oluşturun ve AI'yı kullanarak konuşmaları özetleyin ve bağlam içine yerleştirin — hepsi ClickUp Chat ile

ClickUp Chat, görevler ve projeler içinde sorunsuz iletişim sunarak takımların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar. Konu başlıklı konuşmalar, doğrudan mesajlaşma ve dosya paylaşımı, tartışmaları düzenli ve bağlam odaklı tutar.

Bonus olarak, ClickUp, Slack, Zoom ve Microsoft Teams gibi çok çeşitli mevcut video araçlarıyla entegre edilebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar ilk başta arayüzü karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Zoom (Video konferans için en iyisi)

zoom aracılığıyla

Zoom, video konferans platformlarıyla neredeyse eş anlamlı hale geldi. Takım toplantılarından büyük web seminerlerine kadar çeşitli toplantı türleri için popüler bir seçimdir.

Zoom'un sürükleyici görünüm özelliği, katılımcıların paylaşılan bir arka planda birlikte görünebilecekleri sanal bir ortam oluşturur. Bu özellik, atölye çalışmaları veya eğitim oturumları sırasında özellikle yararlı olabilir.

Şahsen, toplantıları ana dili İngilizce olmayan ve işitme engelli katılımcılar için daha erişilebilir hale getiren gerçek zamanlı altyazılar sağlayan canlı transkripsiyon özelliğini beğeniyorum.

Zoom'un en iyi özellikleri

Önemli tartışmaları ve kararları kolayca oynatmak için toplantıları HD kalitesinde kaydedin

Zoom'u ClickUp ve Slack ile entegre ederek toplantıları doğrudan tercih ettiğiniz platformlardan planlayın, yönetin ve katılın

Profesyonel bir görünüm sağlamak veya toplantılar sırasında katılımı artırmak için sanal arka planlar ve filtreler kullanın

Zoom sınırlamaları

Bazı kullanıcılar tarafından gündeme getirilen gizlilik ve güvenlik sorunları

Grup toplantıları için 40 dakikalık sınır kısıtlayıcı olabilir

Ücretsiz plan, katılımcı sayısını sınırlar

Zoom fiyatlandırması

Ücretsiz temel plan

Pro : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Business Plus: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (55.000'den fazla yorum)

GetApp: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

3. Slack (Takım işbirliği için en iyisi)

slack aracılığıyla

Takım işbirliği söz konusu olduğunda Slack, kullanıcıların anlık kişisel ve grup mesajları göndermelerine, sesli veya görüntülü aramalara katılmalarına, daha iyi bağlam için ekranlarını paylaşmalarına ve konuşmalara dosya, bağlantı ve multimedya öğeleri eklemelerine olanak tanıdığı için öne çıkıyor.

Slack'in arama fonksiyonu, geçmiş konuşmalara ve dosyalara hızlı erişim sağlar. Emoji tepkileri ve konu başlıklı konuşmalar gibi özellikler, iletişime daha organize ve etkileşimli bir yaklaşım getirir.

Slack'in en iyi özellikleri

Önemli güncellemelere odaklanmak için bildirimleri özelleştirin

Konuşmalar sırasında dosyaları zahmetsizce paylaşın, takım üyelerinin platformlar arasında geçiş yapmadan belgeler, görüntüler ve sunumlar üzerinde işbirliği yapmasını sağlayın

Slack'i ClickUp , Google Drive, Trello ve Asana ile entegre edin

Ş Akışı Oluşturucu ile iş akışlarını otomatikleştirin

Slack sınırlamaları

Ücretsiz plan, en son 10.000 mesaja erişimi sınırlar

Uygun yönetim olmadan bildirimler çok fazla olabilir

Yeni kullanıcıların kuruluma alışması biraz zaman alabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,25 $

Business+ : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.000'den fazla yorum)

TrustRadius: 9/10 (8.000'den fazla yorum)

4. Hive (Proje yönetimi ve iletişim için en iyisi)

hive aracılığıyla

Hive, esnek çalışma alanıyla beni etkiledi. Gösterge panelimi özelleştirerek kampanya zaman çizelgeleri veya öncelikli görevler gibi belirli iş akışlarını öne çıkarabilir ve hatta ayarları, takımımın ön ve merkezde görmesi gerekenleri tam olarak gösterecek şekilde ayarlayabilirim.

Ayrıca, konu başlıklı yorumlar ve görev atamaları da sunar. Raporlama özellikleri, takım performansı ve proje zaman çizelgeleri hakkında değerli bilgiler sağlar. Bu raporlar, darboğazları ve kaynak tahsisini çok daha iyi yönetmemizi sağlayarak, projelerin yolunda gitmesini ve sürprizlerin azalmasını sağlar.

Hive'ın en iyi özellikleri

Slack, Google Drive ve Zoom gibi sık kullanılan araçlarla bağlantı kurarken görev atamaları, takım iletişimi ve dosya paylaşımını bir araya getiren entegre proje yönetimi araçlarını kullanın

Hive'ın paylaşılan gelen kutusu ve proje sohbeti aracılığıyla takımlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Esnek düzenlerle çalışma alanınızı özelleştirin, takımların farklı proje yönetimi stillerine uyacak şekilde Kanban panoları, Gantt grafikleri ve diğer görünümler arasında geçiş yapmasını sağlayın

Yerleşik zamanlayıcılar ve raporlama özellikleriyle zamanı verimli bir şekilde takip edin

Hive sınırlamaları

Arayüz biraz karmaşık olabilir

Daha küçük takımlar için fiyatlandırma biraz yüksek olabilir

Hive fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm (sınırlı özellikler)

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 1 $

Teams : Kullanıcı başına aylık 3 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hive puanları ve yorumları

Capterra: (200'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

5. Microsoft Teams (Office 365 entegrasyonu için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Office 365'i zaten kullanan kuruluşlar için Microsoft Teams doğal bir seçimdir. Entegrasyon o kadar sıkı ki, pencereler arasında geçiş yapmadan sohbetten Excel sayfasını birlikte düzenlemeye geçebiliyorum.

Özellikle Outlook'a geri dönmeden doğrudan Teams'de toplantılar planlayıp katılabilme özelliğini çok beğeniyorum. Belge işbirliği sorunsuzdur: Word, Excel ve PowerPoint dosyaları uygulama içinde açılır ve tüm güncellemeler takımdaki herkes için anında senkronize edilir.

Teams, hassas verileri yönetirken rahatlık sağlayan yerleşik çok faktörlü kimlik doğrulama ve gelişmiş şifreleme özelliğine sahiptir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Odaklanmış tartışmalar ve ilgili dosya ve kaynaklara kolay erişim için her proje veya takım için özel kanallar oluşturun

HD video ve ekran paylaşımı özelliklerine sahip, 5.000 katılımcıya kadar video konferanslar düzenleyin

OneDrive ve SharePoint ile yerleşik dosya paylaşım ve depolama özelliklerine erişerek, takımlar ve cihazlar arasında sorunsuz işbirliği, belge sürümleme ve güvenli erişim sağlayın

Microsoft Teams sınırlamaları

Video görüşmeleri sırasında ara sıra ses gecikmesi sorunları

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm (sınırlı özellikler)

Microsoft 365 Essentials : 4 $/kullanıcı/ay

Microsoft 365 Business Basic : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 ABD doları

6. Troop Messenger (Güvenli mesajlaşma için en iyisi)

troop Messenger aracılığıyla

Son derece güvenli ve kullanıcı dostu bir iletişim aracı arayan takımlar için Troop Messenger, düşünceli tasarımı ve güvenliğe verdiği önemle beni etkiledi. Kanal ve grup oluşturmak çok kolay. Dosya paylaşımı da sorunsuz; üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duymadan resim, PDF ve hatta büyük video dosyaları gönderebiliyorum.

Kendi kendine barındırılan dağıtımlarını beğeniyorum; bu, kuruluşlara verileri üzerinde tam kontrol ve sektör düzenlemelerine uyum sağlıyor.

Platform ayrıca katılım izleme ve durum güncellemeleri gibi özellikler de içerir.

Troop Messenger'ın en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme ile her mesajı ve dosyayı koruyun, iletişiminize yalnızca istenen alıcıların erişebilmesini sağlayın

Okunduktan sonra kaybolan, kendini imha eden mesajlar göndererek gizli görüşmeler için ekstra bir gizlilik katmanı sağlayın

Geçici projeler için geçici gruplar oluşturun, kalıcı erişimi olmayan takım üyeleriyle güvenli işbirliği yapın

Troop Messenger sınırlamaları

Daha büyük platformlara kıyasla daha az entegrasyon seçeneği

Arayüzün bazı yönleri daha az sezgisel

Yoğun kullanım saatlerinde gecikmeler

Troop Messenger fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm (sınırlı özellikler)

Premium : Kullanıcı başına aylık 2,5 $

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Üstün: Kullanıcı başına aylık 9 $

Troop Messenger puanları ve yorumları

Trustpilot : 4,3/5 (10+ yorum)

G2: 4,6/5 (70'den fazla yorum)

7. Chanty (Basit takım iletişimi için en iyisi)

startup Stash aracılığıyla

Chanty, takım iletişimi basitleştiren şaşırtıcı derecede sezgisel bir araçtır. Kullanılabilirliğe verdiği önem gerçekten öne çıkıyor. Başlangıçtan itibaren, "Teambook" özelliği tüm dosyaları, bağlantıları ve görevleri tek bir yerde düzenler, böylece sonsuz sohbet konularını aramadan belgeleri hızlıca bulabilir veya geçmiş konuşmaları tekrar ziyaret edebilirim.

Gerçek zamanlı işbirliği sağlayarak takım üyelerinin belgeleri aynı anda düzenlemesine olanak tanır. Platform ayrıca uygulama içinden sesli ve görüntülü aramaları da destekler.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Önemli konuşmaları hızlıca bulmak ve başvurmak için sınırsız mesaj geçmişini geri alın

Son tarihler, öncelikler ve durum güncellemeleri ayarlamanıza olanak tanıyan yerleşik görev yönetimi araçlarını kullanarak görevleri atayın ve izleyin

Sezgisel gezinme ve özelliklere kolay erişim ile dikkat dağınıklığını en aza indiren ve verimliliği en üst düzeye çıkaran modern bir kullanıcı arayüzü ile çalışın

Sürükle ve bırak işlevselliği ile dosyaları zahmetsizce paylaşın, sohbet konularında belgeler ve medya üzerinde gerçek zamanlı işbirliği yapın

Chanty sınırlamaları

Daha karmaşık projeler için, yerleşik görev yönetimi özellikleri yetersiz kalabilir

Rakiplere kıyasla daha az fiyat planı ve seçenek

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm (sınırlı özellikler)

İş: Kullanıcı başına aylık 3 $

Chanty puanları ve yorumları

GetApp : 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

8. GoTo Meeting (Otomatik toplantı transkripsiyonları için en iyisi)

goTo Meeting aracılığıyla

GoTo Meeting, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı arayan profesyoneller tarafından uzun süredir tercih edilen bir video konferans çözümüdür. Bu araç, ses, ekran paylaşımı içeriği, katılımcıların web kameraları ve bir web bağlantısı aracılığıyla yazılı transkriptlere erişim sağlayan Akıllı Toplantı Asistanı gibi benzersiz özellikler sunar. Kullanıcılar, kolay takip için kayıtları arayarak anahtar bilgileri veya eylem öğelerini belirleyebilir.

GoTo Meeting'in en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme ile güvenliği önceliklendirin ve gizli konuşmaların korunmasını sağlayın

Çeşitli grup boyutlarını kolaylıkla yönetin

Etkileşimli çizim araçlarını ve sezgisel ekran paylaşımını kullanarak tartışmaları daha ilgi çekici hale getirin

Toplantı sahiplerinin toplantıları kilitleyerek yetkisiz katılımcıların katılmasını engellemesini sağlayın

GoTo Meeting sınırlamaları

Sade kullanıcı arayüzü ilham verici olmayabilir

Belirli işlevlere erişmek için daha üst düzey planlar gerekebilir, bu da daha küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için seçenekleri sınırlayabilir

GoTo Meeting fiyatlandırması

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GoTo Meeting puanları ve yorumları

GetApp : 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

Gartner: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

9. Cisco Webex Teams (Kurumsal çözümler için en iyisi)

cisco Webex aracılığıyla

Cisco Webex Teams, kurumsal düzeydeki kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış kapsamlı özellikleriyle beni etkiledi. Anahtar özelliklerinden biri, takımların toplantılar sırasında etkili bir şekilde beyin fırtınası yapmalarını ve fikirlerini not almalarını sağlayan entegre dijital beyaz tahtadır. Webex Assistant, kullanıcıların sesli komutlarla toplantılar planlamasına ve hatırlatıcılar ayarlamasına olanak tanıyarak verimliliği artırır.

Cisco Webex Teams'in en iyi özellikleri

Cisco donanımıyla entegre ederek kullanıcı deneyimini geliştirin, Webex Room Kitleri ve Cisco telefonları gibi cihazlarla sorunsuz bağlantı sağlayın

Katılımcıların katılımı ve toplantıların etkinliği hakkında geri bildirim sağlayan analiz araçlarıyla toplantı katılımı ve verimlilik hakkında içgörüler edinin

Konu başlıklı konuşmaları destekleyen zengin mesajlaşma özelliklerini kullanarak tartışmalarda net bir bağlam sağlayın ve kolay dosya paylaşımını kolaylaştırın

Gerçek zamanlı transkripsiyonlar, akıllı toplantı özetleri ve akıllı planlama sağlayarak verimliliği artıran yapay zeka destekli işbirliği araçlarını kullanın

Cisco Webex Teams sınırlamaları

Özellikle güvenlik özellikleri için ilk kurulum karmaşık olabilir

Diğer Skype for Business alternatiflerinden daha pahalı

Bazı kullanıcılar, dosya yükleme boyutundaki kısıtlamaları zahmetli bulabilir

Cisco Webex Teams fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm (sınırlı özellikler)

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 14,50 $

Artı : Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Cisco Webex puanları ve yorumları

Gartner : 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Software Advice: 4. 4/5 (7.000'den fazla yorum)

10. Google Meet (Sorunsuz Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Meet, diğer Google araçları gibi, özellikle Google Çalışma Alanı'nı zaten kullanıyorsanız, iş iletişimi için güvenilir bir seçimdir. Platformun Google Takvim ve Gmail ile entegrasyonu, toplantıları planlamayı ve toplantılara katılmayı çok kolaylaştırır. Güvenlik ve kullanım kolaylığına odaklanan bu platform, hem gündelik görüşmeler hem de resmi toplantılar için çok uygundur.

Google Meet'in en iyi özellikleri

Video arka planlarını özelleştirin veya toplantılar sırasında görsel efektler uygulayın

Toplantıları kolayca kaydederek tartışmaları tekrar inceleyin. Kaydedilen oturumlar doğrudan Google Drive'a kaydedilir

Konuşmak için elinizi kaldırın, moderatörlerin toplantılar sırasında soruları yönetmesine olanak tanıyın. Bu, tartışmaların düzenli ve kapsayıcı olmasını sağlar

Konuşmalar sırasında arka plan gürültüsünü filtreleyen gelişmiş gürültü engelleme teknolojisinin keyfini çıkarın

Google Meet sınırlamaları

Toplantılar, ücretsiz kullanıcılar için 60 dakika ile sınırlıdır

Diğer bazı platformlara kıyasla daha az özelleştirme seçeneği sunar

Google Meet fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm (sınırlı özellikler)

Business Starter : Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Meet puanları ve yorumları

Gartner : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Software Advice: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

11. Mattermost (Açık kaynak işbirliği için en iyisi)

mattermost aracılığıyla

Mattermost, kullanıcı katılımını ve esnekliği ön planda tutan, topluluk odaklı bir platformdur.

Uygulama içi markdown desteği hoş bir özellik, yapılacakları temiz bir şekilde biçimlendirmemi sağlıyor ve bu da takım içinde iletişimin net olmasını sağlıyor.

Görev yönetimi için Mattermost'un Kanban tarzı panoları basit ama etkilidir ve aynı uygulama içinde görevleri atamama, ilerlemeyi izlememe ve iş akışlarını yönetmeme olanak tanır. Mattermost'un açık kaynak olması da bir başka büyük avantajıdır; takımlara veriler ve özelleştirmeler üzerinde tam kontrol sağlar, bu da gizliliğe önem veren kuruluşlar için harikadır.

Mattermost'un en iyi özellikleri

Hassas bilgilerin tam yönetimini sağlayan, kendi sunucunuzda barındırılan bir seçenekle veri güvenliğinizi kontrol edin

Konu başlıklı konuşmaları ve dosya paylaşımını destekleyen zengin mesajlaşma özelliklerini kullanarak iletişimi geliştirin

Entegrasyonları ve özel eklentileri kullanarak platformu takımın benzersiz iş akışına ve araçlarına göre özelleştirin

Mattermost sınırlamaları

İlk kurulum, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için zor olabilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne göre daha yavaş ve daha az duyarlı olabilir

Mattermost fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm (sınırlı özellikler)

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Mattermost puanları ve yorumları

TrustRadius : 8,5/10 (100'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

12. Rocket. Chat (Güvenli mesajlaşma ve işbirliği için en iyisi)

Rocket. Chat, hem genel hem de gizli kanallarla çok kanallı iletişimi destekler ve tartışmaları proje veya takım bazında düzenli bir şekilde organize eder. Yerleşik çeviri özelliği, bizimki gibi küresel takımlar için kullanışlıdır ve birden fazla dilde anında iletişim sağlar.

Platform, doğrudan web siteniz üzerinden müşteri desteği sağlamak için kullanabileceğiniz bir canlı sohbet eklentisi bile sunar.

Rocket. Sohbetin en iyi özellikleri

Markanızı entegre etmekten izinleri yapılandırmaya kadar, sohbet arayüzünü takımınızın tercihlerine göre özelleştirin

Arama fonksiyonu ile ilgili bilgilere hızlıca erişin

İş akışlarınıza uyacak şekilde botları ve entegrasyonları özelleştirin

Rocket. Sohbet sınırlamaları

Kendi kendine barındırma seçeneği, bazı kullanıcılar için kurulumu zor olabilir

Destek kaynakları daha az kapsamlı olabilir

Basit arayüz, daha şık kullanıcı arayüzlerine alışkın kullanıcılar için eski moda gelebilir

Rocket. Sohbet fiyatlandırması

Başlangıç (sınırlı özellikler)

Pro : Kullanıcı başına aylık 4 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Rocket Chat puanları ve yorumları

Capterra : 4,3/5 (150'den fazla yorum)

G2: 4,2/5 (300'den fazla yorum)

13. Viber (Kişisel ve küçük işletme iletişimi için en iyisi)

viber aracılığıyla

Viber, kişisel iletişim ve küçük işletmeler arasındaki etkileşimlere odaklanır. Basitliği ve kullanım kolaylığı, daha büyük platformların karmaşıklığı olmadan hızlı mesajlaşma ve arama imkanı sunar. Ayrıca, zahmetsiz dosya paylaşım özelliğini de çok beğeniyorum.

Yüksek kaliteli sesli ve görüntülü görüşme özelliği, düşük bant genişliğine sahip bağlantılarda bile sorunsuz çalışır, bu da uzaktan veya hareket halinde çalışan takım üyeleri için mükemmeldir.

Viber'in en iyi özellikleri

Ücretsiz aramalar ve mesajlaşma ile uygun maliyetli iletişimin keyfini çıkarın

Grup sohbeti fonksiyonunu kullanarak etkili bir şekilde işbirliği yapın

Birden fazla cihazda senkronize edin ve mobil ile masaüstü arasında geçiş yapın, böylece hiçbir mesajı kaçırmayın

Viber sınırlamaları

Google Çalışma Alanı, Slack veya Trello gibi popüler verimlilik platformlarıyla entegrasyonları yoktur, bu da onu gelişmiş iş akışları için daha az uygun hale getirir

Masaüstü sürümü işlevsel olmakla birlikte, mobil uygulama kadar zengin özelliklere sahip değildir

Viber fiyatlandırması

İşlem : Mesaj başına 0,002 ABD doları

Promosyon: Mesaj başına 0,002 $

Viber puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (4.000'den fazla yorum)

Software Advice: 4,4/5 (4.000'den fazla yorum)

14. Wire (Güvenli ve gizli mesajlaşma için en iyisi)

restore Privacy aracılığıyla

Wire, güvenli ve gizli mesajlaşma konusundaki taahhüdüyle beni etkiledi.

Uçtan uca şifreleme, gönül rahatlığı sağlar ve gizlilik gerektiren takımlar için sağlam bir seçimdir.

Ayrıca, kullanıcı arayüzünün temiz ve anlaşılır olduğunu düşünüyorum, bu da dikkatin dağılmadan iletişimin akıcı bir şekilde ilerlemesine yardımcı oluyor.

Wire'ın en iyi özellikleri

IOS, Android, macOS, Windows ve web tarayıcıları dahil olmak üzere tüm cihazlarda Wire'ı kullanarak her yerden erişin

Belgeleri doğrudan konuşmalar içinde paylaşarak işbirliğini kolaylaştırın

Grup sohbetleri ile takım işbirliğini kolaylaştırın. Aracın video konferans özelliği, Mesaj Katmanı Güvenliği (MLS) kullanarak 150'ye kadar katılımcıya izin verebilir

Kablolu sınırlamalar

Daha az entegrasyon

Büyük kuruluşlar için ideal olmayabilir

Bazı rakipleri kadar yaygın olarak kullanılmayabilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz Sürüm (sınırlı özellikler)

Enterprise : 8,29 $/kullanıcı/ay

Yerinde: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Tel derecelendirmeleri ve yorumları

GetApp : 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Software Advice: 2,9/5 (700'den fazla yorum)

15. Element (Merkezi olmayan iletişim için en iyisi)

element aracılığıyla

Element, işbirliği esnekliğine ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmış çok yönlü bir iletişim platformudur. Platform, SAML ve OpenID Connect aracılığıyla tek oturum açma (SSO) özelliği sunarak mevcut kimlik sistemleriyle kimlik doğrulamayı kolaylaştırır. Düşük bant genişliği modu, sınırlı internet bağlantısına sahip kullanıcıların sorunsuz bir iletişim deneyimi yaşamasını sağlar.

Element'in en iyi özellikleri

Merkezi olmayan mimariyi kullanarak veriler üzerinde tam kontrol elde edin ve iletişimde gizliliği artırın

Google Drive, Trello ve JIRA gibi popüler verimlilik araçlarıyla zengin entegrasyonlara erişin

Kullanıcı arayüzlerini özelleştirin takımınız için iletişim deneyimini uyarlayın

Öğe sınırlamaları

Bazı kullanıcılar başlangıçta platformu kullanmayı zor bulabilir

Ana akım araçlara kıyasla bazı gelişmiş işlevlerden yoksun olabilir

Entegrasyonların ayarlanması karmaşık olabilir

Öğe fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm (sınırlı özellikler)

İş : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Öğe derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Apple: 3,3/5 (500'den fazla yorum)

Alternatif Platformları Değerlendirerek Takım Katılımını Optimize Edin

Sorunsuz entegrasyonlar, gelişmiş video kalitesi ve kullanıcı dostu arayüzler, iyi video konferans platformlarını harika olanlardan ayıran en önemli özelliklerdir.

Gerçek zamanlı işbirliği ve gelişmiş güvenlik protokolleri gibi özellikler de önemlidir. Bu özellikler, her zaman akıcı ve güvenli iletişim sağlar.

Ancak, video işbirliklerinizden en iyi şekilde yararlanmak için, işbirliği platformunuzun kullandığınız diğer tüm yazılımlarla güçlü bir şekilde entegre olması gerekir. İşte ClickUp bu noktada öne çıkıyor. Her tür takım için geniş bir özellik ve şablon kitaplığı sunmakla kalmaz, aynı zamanda zaten aşina olduğunuz diğer araçlarla da entegre olur.

Ayrıca, konuşmalarınızı ve projelerinizi tek bir arayüzde bir araya getirir.

ClickUp'ı bugün deneyin ve bağlam değiştirme maliyetleri olmadan iletişimin keyfini yaşayın!