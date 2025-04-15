2025'in En İyi 10 Dropbox Paper Alternatifi ve Rakibi

Belge işbirliği, modern iş yerlerinin temel taşlarından biri haline geldi. Takımların gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına, fikirlerini paylaşmasına, geri bildirim sağlamasına ve projeleri kağıt belgelerin olduğu günlerde hayal bile edemeyeceğimiz kadar hızlı ilerletmesine olanak tanır.

Dropbox Paper birçok kişi için vazgeçilmez araçlardan biridir, ancak herkesin zevkine uygun olmayabilir. Bu nedenle, tüm belge işbirliği ihtiyaçlarınız için en iyi 10 Dropbox Paper alternatifini içeren bir liste hazırladık.

Dropbox Paper alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Dropbox Paper'a alternatif bir belge işbirliği aracı seçerken dikkate alınması gereken birkaç anahtar faktör vardır.

Birden fazla cihazda kolayca kullanabilmek için hem masaüstü hem de mobil uygulamalarda çalışan bir platform istiyorsunuz. İş yerinde gerçek zamanlı işbirliğini, sürüm kontrolünü ve zamandan tasarruf etmek için kolay belge erişimini desteklemelidir. Dropbox, dijital çalışma alanınız, mevcut iş akışınız ve kullandığınız diğer belge yönetim yazılımlarıyla iyi bir şekilde entegre olur ve takımınızın verimliliğini artıran özellikler sunar.

Dropbox Paper yerine seçeceğiniz araç, kullanıcı dostu olmalı ve verilerinizi korumak için sağlam güvenlik önlemleri sağlamalıdır.

Son olarak, fiyatlandırma önemlidir. Doğru araç, takımınızın boyutuna ve bütçesine uygun bir dizi paket sunar.

en İyi 10 Dropbox Paper Alternatifi ve Rakibi

Aşağıda, Dropbox Paper'ın popüler alternatifleri arasından favorilerimizi bulabilirsiniz. Her araç, belge işbirliği için uygun maliyetli bir yaklaşım isteyen, paylaşımlı bir çalışma alanına sahip büyük takımlar için idealdir.

Ücretsiz Başlayın ClickUp Docs ile belgeler üzerinde işbirliği yapın

ClickUp, takım işbirliğine bütünsel bir yaklaşım getiren hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Dropbox Paper'ın bir alternatifi olarak, görev yönetimi, proje yönetimi aracı ve takım iletişimi için entegre bir alan sunar.

ClickUp'ta belgeler veya "Docs" olarak bilinenler, basit bir not alma uygulamasından daha fazlasıdır. Bir belgeyi bir göreve gömebilir, sohbete bağlayabilir veya bir hedefle ilişkilendirebilirsiniz. Böylece, gerçek zamanlı ortak düzenleme işlemlerinize bağlam kazandırarak, birden fazla kullanıcının aynı belge içinde aynı sayfada olduğundan emin olabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi yanı, AI destekli aracı ClickUp Brain'i kullanarak etkileyici metinler yazabilmeniz ve tüm belgelerinizi tek bir yerde saklayabilmenizdir.

Daha fazla bilgi Clickup Brain ile e-postalarınızı iyileştirin, yeniden ifade edin ve hızlı yanıtlar oluşturun

ClickUp Belgeleri, biçimlendirme seçenekleri, iç içe yerleştirme özellikleri ve görevler, PDF dosyaları, görünümler ve diğer belgeler dahil olmak üzere çeşitli içerikleri gömme yeteneği ile rahat bir yazma ortamı sunan zengin özelliklere sahiptir. Bu, belgelerinizi dinamik, etkileşimli ve proje belgeleri veya blog yazısı yazmaktan şirket wiki'si oluşturmaya kadar birçok kullanıma uyarlanabilir hale getirir.

Tüm konuşmalarınızı doğrudan görev içinde bir arada tutun ve yorumlar atayarak düşüncelerinizi kolayca eylem öğelerine dönüştürün

Platform, takım çalışmasını ve iletişimi kolaylaştırmak için atanabilir yorumlar, gerçek zamanlı düzenleme ve sohbet görünümleri gibi çeşitli işbirliği araçları sunar. Takımınızla beyin fırtınası yapıyor, bir görevi tartışıyor, işlerinizi nasıl önceliklendireceğinize karar veriyor veya belgeleri düzenliyor olsanız da, ClickUp size yardımcı olur.

Google Drive ve Dropbox gibi bulut depolama hizmetlerinden GitHub ve Bitbucket gibi geliştirme araçlarına kadar, favori uygulamalarınızı ClickUp'a bağlayarak sorunsuz bir iş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Ve hepsi bu kadar değil. ClickUp'ın sürekli iyileştirme taahhüdü, yeni özelliklerin ve geliştirmelerin her zaman ufukta olduğu anlamına gelir, böylece takımınızın profesyonel iş hedeflerini karşılamada bir adım önde kalır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takımınızla gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın

Binlerce şablon, sıfırdan başlamadan belgeleri hızlı bir şekilde oluşturmanızı kolaylaştırır. Hatta, tahmin ettiğiniz gibi, bir şablon kullanarak şablonlarla çalışma kılavuzu bile oluşturduk!

Belge oluşturmayı daha hızlı ve kolay hale getiren bir AI asistanı içerir

Zengin düzenleme özellikleriyle metin biçimlendirme, madde işaretleri, onay kutuları ve daha fazlasının keyfini çıkarın

Görevlerin, belgelerin, sohbetlerin ve daha fazlasının farklı görünümlerini doğrudan belgeler içinde kullanarak bilgileri farklı açılardan görüntüleyin

Kullanıcı izinleriyle belgelerinizi kimlerin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya yorum yapabileceğini kontrol edin

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik nedeniyle hafif bir öğrenme eğrisi vardır

Çok yönlü olmasına rağmen, mobil uygulama web sürümüyle aynı deneyimi sunmuyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Nuclino

Nuclino aracılığıyla

Nuclino, uzaktaki takımları daha verimli bir işbirliği için bir araya getirmek üzere tasarlanmış merkezi bir çalışma alanıdır. Geleneksel doğrusal belge kurulumundan uzaklaşarak, işbirliğine dayalı, gerçek zamanlı wiki tarzı arayüzüyle daha dinamik bir yaklaşım tercih eder.

Bu benzersiz özellik, uzaktaki takımların beyin fırtınası yaparken, fikirler geliştirirken ve bunları aynı anda iyileştirirken farklı iletişim stratejileri denemelerine olanak tanıyarak yaratıcılığı ve verimliliği artırır.

Nuclino, kullanıcılara çeşitli görünümler (belgeler, panolar, listeler ve grafikler) sunarak takımınızın işleri ve bilgileri hakkında farklı bakış açıları sağlar. Bu uyarlanabilirlik, Nuclino'yu proje planlama, takım bilgi paylaşımı, toplantı notları veya ürün özellikleri gibi çeşitli kullanımlar için uygun bir Dropbox Paper alternatifi haline getirir.

Ayrıca, Nuclino Google Drive, GitHub ve Trello gibi sık kullanılan diğer uygulamalarla da iyi bir şekilde entegre olur. Bu, bu hizmetlerden dosyaları doğrudan Nuclino çalışma alanınıza kolayca bağlayabileceğiniz veya gömebileceğiniz anlamına gelir, böylece tüm takımınızın bilgileri için merkezi bir hub haline gelir.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Basitleştirilmiş iş akışları

Temiz arayüz

Klavye dostu kısayollar ve hızlı tuşlar

Projeleri planlamak ve izlemek için belgeleri görsel olarak düzenleyin

Gelişmiş verimlilik için sezgisel arama özellikleriyle aradığınızı hızla bulun

Nuclino sınırlamaları

Basitleştirmenin bir bedeli var: çok fazla özelleştirme seçeneği yok

Diğer araçlara kıyasla gelişmiş metin biçimlendirme seçenekleri yoktur

Nuclino fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Nuclino puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

Bonus: En iyi 10 Nuclino alternatifi ve rakibini inceleyin

3. Standart Notlar

via Standard Notes

Standard Notes, gizlilik ve basitliği ön plana çıkaran, belge alanında benzersiz bir Dropbox Paper alternatifi.

Farklı cihazlarda notlarınızı güvenli bir şekilde yazmanıza, kaydetmenize ve erişmenize olanak tanıyan şifreli bir not alma uygulamasıdır. Standard Notes ile fikirlerinizi not alabilir, takımınızla beyin fırtınası yapabilir ve belgeler üzerinde işbirliği yapabilirsiniz; tüm bunları verilerinizin gizli ve güvenli kaldığını bilerek yapabilirsiniz.

Basit görünse de, Standard Notes şaşırtıcı derecede çok yönlüdür. Abonelik, markdown, kod, elektronik tablolar ve daha fazlası için düzenleyici seçeneklerinin kilidini açar. Siz veya birden fazla kullanıcı, notlarınızı etiketlerle düzenleyebilir, önemli girdileri sabitleyebilir ve hatta not geçmişinize erişerek mesajlarınızın önceki sürümlerini geri alabilirsiniz.

Bu araç açık kaynak ilkeleri üzerine kurulmuştur, yani ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir ve verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmak istiyorsanız kendi sunucunuzda barındırabilirsiniz.

Standard Notes'un en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme ile verilerinizin gizli kalmasını sağlar

Genişletilebilir düzenleyici, çeşitli düzenleme modlarını destekler.

Sürüm geçmişi ile notlarınızın eski sürümlerini inceleyin ve geri yükleyin.

Standard Notes sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, Dropbox Paper'ın diğer alternatiflerine kıyasla oldukça basittir

Gelişmiş özellikler abonelik gerektirir

Gerçek zamanlı işbirliği özelliği yoktur, bu da onu uzaktaki takımlar için daha az uygun hale getirir

Standard Notes fiyatlandırması

Standart: Ücretsiz

Verimlilik: 90 $/yıl

Profesyonel: 120 $/yıl

Standard Notes puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (10+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (10+ yorum)

4. Evernote

evernote aracılığıyla

Evernote, fikirlerinizi yakalamanıza, geliştirmenize ve takımınızla paylaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir not alma uygulamasıdır. Yazma, toplama, arama ve işbirliği özelliklerini tek bir kullanışlı platformda birleştiren çok yönlü bir Dropbox Paper alternatifi.

Evernote, sadece belge yazmanın ötesinde, web makalelerini ve PDF dosyalarını kesip, el yazısı notları almanıza ve notlarınıza belge ve fotoğraf eklemenize olanak tanır. Farklı bilgi formlarını toplama ve düzenleme yeteneği, Evernote'u araştırma, planlama ve beyin fırtınası için özellikle kullanışlı hale getirir.

Güçlü arama fonksiyonu sayesinde, notlarda, ek dosyalarda ve hatta görüntü dosyalarının içindeki metinlerde bile ihtiyacınız olanı hızlıca bulabilirsiniz. Not paylaşımı ve gerçek zamanlı düzenleme gibi güçlü özellikleriyle Evernote, tüm takımınızın belgeler üzerinde işbirliği yapabileceği güçlü bir çalışma alanı haline gelir.

Evernote'un en iyi özellikleri

İşbirliği içinde düzenleme için notları takım üyeleriyle paylaşın

Web sayfalarını doğrudan Evernote'a kırpın ve kaydedin

Notlarınızı, takviminizi ve yapılacaklar listenizi tek bir araçta birleştirin

Notlarınızı ve yapılacaklar listelerinizi cihazlar arasında senkronize edin, böylece nerede olursanız olun günlük belgelerinize erişebilirsiniz

Evernote sınırlamaları

Arayüz, çok sayıda özellik nedeniyle biraz karmaşık gelebilir

Kullanıcılar zaman zaman yavaş senkronizasyon sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 10,83 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 14,17 ABD doları

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (8.000+ yorum)

Evernote alternatiflerini inceleyin!

5. Coda

coda aracılığıyla

Coda, kelime işlemcilerin, elektronik tabloların ve veritabanlarının işlevlerini tek bir platformda birleştiren yeni nesil bir belge türüdür. Ayrı uygulamalar arasındaki engelleri ortadan kaldırarak etkileşimli, dinamik ve güçlü belgeler oluşturmanıza olanak tanır.

Coda'da bir belge, dijital bir kağıt parçasından daha fazlasıdır. Belgeyi, verileri yöneten, görevleri izleyen, dosyaları taşıyan ve hatta süreçleri çalıştıran bir araca dönüştürebilirsiniz. Platform, belgeleri takımınızın iş akışına göre özelleştirmek için kullanabileceğiniz "Paketler" adlı çeşitli yapı taşları sağlar.

Coda'nın gerçek zamanlı düzenleme ve yorumlama gibi güçlü işbirliği özellikleri, onu takım işbirliği için harika bir alan haline getirir. İster bir teklif hazırlıyor, bir proje planlıyor veya bir şirket wiki'si oluşturuyor olun, Coda ihtiyacınız olan esnekliği ve işlevselliği sunan bir Dropbox Paper alternatifi.

Coda'nın en iyi özellikleri:

Zengin metin ve gömülebilir öğelerle kolayca belgeler oluşturun

Wiki, proje planlama ve daha fazlası için Coda şablonları

Gmail, Google Takvim ve Slack gibi diğer hizmetlerle entegre edin

Basit "yapı taşları" ile özel düzenler, iş akışları ve mini uygulamalar oluşturun

Coda sınırlamaları:

Coda'nın çok yönlülüğünü tam olarak kavramak zaman alabilir

Kullanıcılar, büyük belgelerle çalışırken yavaş performans bildirdi

Coda fiyatlandırması:

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 36 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Coda puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

Coda alternatiflerini inceleyin!

6. Microsoft Word

microsoft Word aracılığıyla

Microsoft Word (veya MS Word), denenmiş ve onaylanmış bir Dropbox Paper alternatifidir. Eski geçmişi, bulut tabanlı çevrimiçi araçların ortaya çıkmasından çok önce, onlarca yıla uzanır ve kapsamlı paketi ve çeşitli dosya biçimlerini ustaca işleyen geniş bir dizi düzenleme özelliği ile güvenilir bir araç haline getirir.

Word, ortak yazma özelliğini bir üst seviyeye taşıyarak, belgeleri takımınızla paylaşmanıza ve bir belge üzerinde aynı anda birlikte çalışmanıza olanak tanır. Bu da, takım olarak projelerinizi yönetme şeklinizi büyük ölçüde iyileştirir.

Dahası, Word, Excel, PowerPoint ve OneDrive gibi araçları içeren daha büyük Office 365 paketinin bir parçasıdır. Bu, Word'ün tek başına çalışmadığı, ancak bu ekosistemle iyi bir şekilde entegre olduğu anlamına gelir. Kolay dosya paylaşım araçları, Excel verilerini zahmetsizce çekmenize, PowerPoint slaytlarını eklemenize veya OneDrive'dan dosyaları depolamanıza ve geri almanıza olanak tanır, hepsi Word belgelerinizden.

Bulut tabanlı bir araç olarak, masaüstünüzden veya hareket halindeyken herhangi bir cihazdan tüm belgelerinize kolayca erişebilirsiniz. Word, sizin çalışma tarzınıza uyum sağlayan esnek bir araçtır.

Metin düzenleyicide kısa bir not hazırlamak, ayrıntılı bir rapor oluşturmak veya kapsamlı bir araştırma makalesi yazmak için Microsoft Word, işi tamamlamak için gerekli araçlara sahiptir.

Microsoft Word'ün en iyi özellikleri:

Takımınızla belgeler üzerinde aynı anda birlikte çalışın

Çok çeşitli biçimlendirme ve düzenleme araçları sunar

Diğer Microsoft uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır

PDF okuyucu ve PDF dönüştürme aracı, PDF belgeleri ve PDF sayfalarını kolayca düzenlemenizi ve bunlarla çalışmanızı sağlar

Microsoft Word sınırlamaları:

Tüm kullanışlı özelliklerine tam erişim için Office 365 aboneliği gerekir

Kaynak yoğun olabilir ve ara sıra gecikmelere neden olabilir

Microsoft Word fiyatlandırması:

Temel: Kullanıcı başına aylık 5 $

Kişisel: 5,83 $/ay kullanıcı başına

Aile: 6 kullanıcıya kadar aylık 8,33 dolar

Office Ev ve Öğrenci: 149,99 $ tek seferlik ödeme

Microsoft Word puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Microsoft Word alternatiflerini inceleyin!

7. Google Dokümanlar

google Dokümanlar aracılığıyla

Google Dokümanlar, kullanım kolaylığı ve mükemmel gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle öne çıkıyor.

Bağımsız özelliklerinin yanı sıra, Google Dokümanlar daha büyük Google Çalışma Alanı ekosisteminin bir parçasıdır. Google E-Tablolar, Google Slaytlar ve Google Drive gibi diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla güçlü entegrasyon sunar. Bir e-tablodaki verileri belgelerinize aktarmanız mı gerekiyor?

Sorun değil.

Bir sunuma bağlantı vermek veya bir belge grubu üzerinde çalışan herkesin erişebileceği büyük dosyaları depolamak mı istiyorsunuz? Google Dokümanlar tam size göre.

Uygulamaların bu kusursuz etkileşimi, Google Dokümanlar'ı Dropbox Paper'ın ötesine taşır; takım işbirliği ve belge yönetimi için kapsamlı bir çözüm haline getirir. Proje veya görevlerde işbirliği yapmak için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm Google özelliklerine sahip dijital not defteriniz olarak düşünün.

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri:

Sürüm geçmişi ile değişiklikleri ve diğer etkinlikleri izleyin ( SOP'leri güncellemek için harika bir özellik!)

Yorum, not ve sohbet özellikleriyle kolayca geri bildirim ve önerilerde bulunun

Diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır

Google Dokümanlar sınırlamaları:

Diğer bazı kelime işlemcilere kıyasla daha az özellik sunar

Çevrimdışı düzenleme için otomatik ayar gerekmez, ayar yapılması gerekir

Google Dokümanlar fiyatlandırması:

Ücretsiz

Google Dokümanlar puanları ve yorumları:

G2 : Yok

Capterra: 4,7/5 (27.000+ yorum)

Google Dokümanlar alternatiflerini inceleyin!

8. Samepage

samepage aracılığıyla

Samepage, proje yönetimi ve belge işbirliğini tek bir platformda birleştiren kapsamlı bir işbirliği aracıdır. Takımınızla belgeler üzerinde çalışmanıza ve görevleri, programları ve konuşmaları yönetmenize yardımcı olur.

Paylaşımlı yazma alanı sunan diğer araçların aksine, Samepage proje yönetimi özelliklerini doğrudan belgelerinize entegre ederek bir adım daha ileri gider. Belgelerinizden görevler atayabilir, etkinlikler planlayabilir, dosya paylaşımı yapabilir ve hatta toplantılar düzenleyebilirsiniz.

Samepage, sayfa, zihin haritası ve tuval gibi çeşitli belge görünümleri sunar, böylece içeriğinizi projenize en uygun şekilde görselleştirebilirsiniz. Dropbox, Google Drive ve Slack gibi popüler uygulamalarla entegrasyonları, tüm takımınızın işlerini tek bir yerde bir araya getirebileceğiniz anlamına gelir.

Samepage'in en iyi özellikleri:

Ekran yayınlama ve video görüşme ile belgeler üzerinde birlikte çalışın

Güçlü proje yönetimi özellikleriyle görevler atayın, son tarihler belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Popüler uygulamalarla bağlantı kurarak ş Akışınızı kolaylaştırın

Samepage sınırlamaları:

Çok sayıda özellik nedeniyle arayüz karmaşık görünebilir

Kullanıcılar, mobil uygulamanın masaüstü sürümünün bazı işlevlerinden yoksun olduğunu bildirmiştir

Samepage fiyatlandırması:

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 7,50 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Samepage puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (200+ yorum)

Capterra: Yok

9. Document360

Document360, yazılım ürünleri dokümantasyonu için özel olarak tasarlanmış bir bilgi tabanı platformudur. Makale ve web içeriği oluşturmak, düzenlemek ve yayınlamak için temiz ve profesyonel bir alan sunar. Bu, Document360'ı yardım merkezleri, SSS'ler, kullanıcı kılavuzları ve diğer kullanıcı yardımı formları oluşturmak için özellikle kullanışlı hale getirir.

Document360'ın öne çıkan özelliklerinden biri sürüm sistemidir. Bu sistem, bilgi tabanınızın birden fazla sürümünü tutmanıza olanak tanır ve ürününüzün farklı sürümleri için belgeleri daha kolay yönetmenizi sağlar. Ayrıca makaleler taslak olarak hazırlayabilir ve yayınlamadan önce incelenip onaylanmasını sağlayabilirsiniz.

Yazılımın güçlü analiz araçları, bilgi tabanınızın performansı hakkında size içgörüler sağlar. Popüler makaleleri, arama terimlerini ve kullanıcı memnuniyetini izleyerek, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre belgelerinizi sürekli olarak iyileştirebilirsiniz.

Document360'ın en iyi özellikleri:

Oluşturun, işbirliği yapın ve self servis bilgi tabanlarını yayınlayın

Değişiklikleri kolayca izleyin ve belge sürümlerini koruyun

Gelişmiş analitiklerle kullanıcı davranışlarını anlayın ve içeriğinizi buna göre iyileştirin

Document360 sınırlamaları:

Bilgi tabanlarına odaklanması, diğer türdeki belge işbirliği için daha az çok yönlü olmasını sağlar

Temel belge işbirliği araçlarına kıyasla daha pahalıdır

Document360 fiyatlandırması:

Ücretsiz

Standart: 149 $/ay

Profesyonel: 299 $/ay

İş : 399 $/ay

Enterprise: 599 $/ay

Document360 puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

10. Notion

notion aracılığıyla

Notion, notları, görevleri, wiki'leri ve veritabanlarını tek bir işbirliği aracında birleştiren çok yönlü bir çalışma alanıdır. Son derece özelleştirilebilir olup, çalışma alanınızı takımınızın ihtiyaçlarına ve iş akışına göre uyarlayabilirsiniz.

Notion'da her içerik parçası, sürükleyip bırakabileceğiniz, iç içe yerleştirebileceğiniz ve çeşitli şekillerde birbirine bağlayabileceğiniz bir bloktur. Bu, belgenizi tablolar, Kanban panoları, takvimler ve daha fazlasıyla etkileşimli bir araca dönüştürebileceğiniz anlamına gelir.

Notion'un esnekliği, işbirliği özelliklerine de uzanır. Sayfaları takımınızla paylaşabilir, eylemler atayabilir ve herhangi bir bloğa yorum yapabilir, böylece takım çalışmasını ve işbirliğini teşvik edebilirsiniz. Ayrıca, Google Drive, Figma ve GitHub gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonu sayesinde, takımınızın işlerini tek bir kullanışlı çalışma alanında merkezileştirebilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri:

Çalışma alanınızı takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirin

"Bloklar" kullanarak çeşitli içerik türlerinde belgeler oluşturun

Kanban panoları ve yapılacaklar listelerini kullanarak projeleri görselleştirin

Notion sınırlamaları:

Notion'un özelliklerini anlamak ve tam olarak kullanmak için bir öğrenme süreci vardır

Gerçek zamanlı işbirliği diğer araçlara kıyasla gecikme yaşayabilir

Notion fiyatlandırması:

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Notion alternatiflerini inceleyin!

ClickUp Belgeleri ile Kağıt İzlerini Sonlandırın

En iyi belge işbirliği araçlarından bazılarını listeledik. Takımınızın gereksinimleri ve çalışma tarzı, en uygun olanı seçmenize yardımcı olacaktır.

Unutmayın, amaç verimliliği artırmak ve işbirliğini kolaylaştırmaktır. Ancak tüm gereksinimlerinizi karşılayan bir platform arıyorsanız, neden ClickUp'ı denemiyorsunuz? Çeşitli özellikleri ve özelleştirilebilir seçenekleriyle, ister kendi işinizde ister büyük kurumsal şirketlerde çalışıyor olun, iş akışınıza uyum sağlamak için tasarlanmıştır.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp Belgeler ile belge işbirliğinizi bir üst seviyeye taşıyın.