2025'in En İyi 10 AI İletişim Aracı

"İletişim anahtardır" şeklindeki popüler atasözü, bugün her zamankinden daha doğru. Dünya hızla değişiyor ve gelişiyor, bizler de bu hızla ayak uydurmaya çalışırken takımlarımızı bir arada tutmaya çalışıyoruz.

Günümüzde, takım üyeleri, müşteriler ve paydaşları önemli konularda önemli anlarda bilgilendiren sistemlere sahip olmak hayati önem taşıyor. Bu yüzden AI araçlarını çok yararlı buluyorum.

Çoğumuz, verimliliği artırmak ve rutin faaliyetleri basitleştirmek için günlük yaşamdaki görevlerde AI'yı nasıl kullanacağımızı öğrendik. Peki ya işyerinde iletişim?

İşyerinde AI, toplantı planlama, güncelleme paylaşımı, konuşma özetleme, soru yanıtlama ve geri bildirim toplama gibi işlemlerde benzeri görülmemiş bir verimlilik sağlayabilir. Tüm bunları yaparken, iletişiminizi optimize etme ve çalışan bağlılığını artırma konusunda değerli içgörüler de sunar.

Bu nedenle, bugün mevcut olan en iyi AI iletişim araçlarından bazılarını sizin için derledim. Bu listeyi ClickUp'taki takımın katkılarıyla hazırladım ve umarım yararlı bulursunuz.

Her kuruluşun kendi ihtiyaçları vardır ve seçtiğiniz aracın mevcut iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olmasını istersiniz. Seçenekleri karşılaştırırken dikkat etmeniz gereken bazı özellikler şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Aracı kurmak, ihtiyaçlarınıza göre yapılandırmak ve kullanmaya başlamak ne kadar kolay? İdeal AI destekli iletişim aracı, takımınızdaki herkesin özel bir eğitim almadan anlayabileceği şekilde tasarlanmalıdır

Ölçeklenebilirlik: Takımlarınız genişledikçe ve daha fazla departman ekibe katıldıkça, özellikle AI Takımlarınız genişledikçe ve daha fazla departman ekibe katıldıkça, özellikle AI iç iletişim yazılımınız da sizinle birlikte büyüyebilmeli ve birinci sınıf sonuçlar sunmaya devam etmelidir

Eğitim desteği: Hala ihtiyaç duyanlar için öğrenme kaynaklarının mevcut olduğundan emin olmak istersiniz; özelliklerden en iyi şekilde yararlanmak için ipuçları içeren bilgi tabanları ve sohbet/telefon desteği sunan AI iletişim araçlarını arayın

Entegrasyon seçenekleri: Hedef, her bileşenin birbiriyle iletişim kurabileceği tek bir birleşik iş akışı oluşturmaktır; e-posta sisteminiz, proje yönetimi/CRM platformlarınız, İK gösterge paneli vb. ile senkronizasyon için API'ler veya eklentilerle birlikte gelen bir seçenek seçin

Güvenlik ve gizlilik: Verilerinizi korumak için güçlü şifreleme fonksiyonlarına sahip ve HIPAA veya GDPR gibi sektöre özgü standartlara uygun bir araç kullanın

Gerçek zamanlı ve/veya çok dilli etkileşimler: Gerçek zamanlı sohbet desteği sunuyorsanız veya farklı konumlardaki müşterilerle bağlantı kuruyorsanız, dil engellerini ortadan kaldırabilecek bir AI iletişim aracı seçmelisiniz

Ayrıca okuyun: Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarmak için AI Araçlarını Kullanma

1. ClickUp (AI destekli iletişim için en iyisi)

ClickUp, kapsamlı proje yönetimi ve iletişim özellikleri sunan sağlam bir verimlilik ve takım işbirliği platformudur. Örneğin, ClickUp Sohbet Görünümü, takımların paylaşılan görevleri baştan sona sorunsuz bir şekilde iletişime geçip yönetebilmelerini sağlar.

Sohbet içine bağlantılar, elektronik tablolar, videolar ve daha fazlasını ekleyebilirim, böylece takımım hızlıca bunlara erişebilir. @bahsetme seçeneği ile konuşmalarda belirli takım üyelerini etiketleyebilir, böylece güncellemeler ve değişiklikler olduğunda haberdar olmalarını sağlayabilirim.

ClickUp Sohbet Görünümleri ile Takım İletişimi Artık Çok Kolay ClickUp Sohbet ile takım iletişiminizi tek bir alanda bir araya getirin ve güncellemeleri paylaşın, kaynakları bağlayın ve zahmetsizce işbirliği yapın

ClickUp ayrıca zengin düzenleme özelliği ile herhangi bir mesajı biçimlendirmenize olanak tanır. Bu, iş ayrıntılarını net bir şekilde iletmek için kod blokları, madde işaretli listeler ve afişler kullanmayı içerir.

Takım üyelerime tam olarak ne demek istediğimi kolay bir şekilde göstermek için ClickUp Clips'i kullanıyorum. Bu ekran kaydetme özelliği, ekranımı kaydetmemi ve videoyu takım üyelerimle herkese açık bir bağlantı olarak paylaşmamı ve hatta video dosyasını indirmemi sağlıyor.

Şüpheleri gidermek veya proje ya da görev durumlarını güncellemek için iş iletişimi hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Bir ClickUp görevi içinde, ekranınızı kolayca paylaşın ve kaydedin, böylece diğer ekran kayıt araçlarına geçmeden diğer kullanıcılarla daha hızlı iletişim kurabilirsiniz

Dahası, ClickUp Brain, zaman damgaları ve snippet'ler dahil olmak üzere her klibi transkripsiyonlayabilir. Transkriptler daha sonra özetlere veya yapılacaklar listelerine dönüştürülebilir.

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde üretmesini kolaylaştırır

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %20'si günde 50'den fazla anlık mesaj gönderiyor. Bu yüksek hacim, takımın sürekli hızlı iletişim içinde olduğunu gösterebilir. Bu durum hız açısından harika olsa da, iletişim aşırı yüklemesi için de uygun bir ortam yaratır. ClickUp'ın entegre işbirliği araçları olan ClickUp Sohbet ve ClickUp Atanan Yorumlar ile konuşmalarınız her zaman doğru görevlerle bağlantılı olur, böylece görünürlük artar ve gereksiz takip işlemleri azalır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Görevleri içinde görevler atayarak, son teslim tarihleri ayarlayarak ve dosya paylaşımı yaparak işbirliğini teşvik edin ve herkesin sorumluluk almasını sağlayın

Herkesin aynı sayfada olduğundan emin olun ve @bahsetmeler ve görev yorumlarıyla harekete geçin; görevler ve yorumlar içinde takım üyelerini doğrudan etiketleyin, güncellemeleri paylaşın ve harekete geçmelerini sağlayın

Beyin fırtınası oturumları için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın, ClickUp Belgeleri ise fikirleri ve SOP'leri depolamak, özelleştirilebilir şablonlar aracılığıyla iletişim planları oluşturmak ve çok daha fazlasını yapmak için kullanabilirsiniz

Google Çalışma Alanı, Outlook ve Google Takvim'i ClickUp ile entegre ederek e-postalarınızı görevlerinizden doğrudan gönderip alabilir, uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırabilir ve e-postalarınızı kolaylaştırın

ClickUp ile e-posta taslaklarını otomatik olarak oluşturun, toplantı notlarını ve konuşma konularını özetleyin, toplantı gündemlerini yazın ve ayrıntılı ürün özetleri oluşturun

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain, Sonsuza Kadar Ücretsiz plana dahil değildir; ancak, sınırlı ücretsiz deneme erişimi yakında sunulacaktır

ClickUp'ta birçok özellik bulunduğundan, verimlilik yazılımlarını ilk kez kullananlar bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.700+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (4.100+ yorum)

2. Otter. ai (Konuşulan kelimelerin doğru transkripsiyonu ve toplantı entegrasyonu için en iyisi)

via Otter

Otter. ai, konuşulan kelimeleri doğru bir şekilde metne dönüştürmek için yapay zeka kullanan gelişmiş bir transkripsiyon hizmetidir. Takım toplantısı, konferans veya röportaj fark etmez, her şeyi gerçek zamanlı olarak yakalar.

Otter.ai'nin en favori özelliklerinden biri, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams toplantılarına otomatik olarak katılabilmesidir. Bu, sizin hiçbir ekstra çaba sarf etmenize gerek kalmadan ayrıntılı transkriptleri kaydedebileceği, farklı konuşmacıları tanıyabileceği ve karışıklığı önlemek için bunları uygun şekilde etiketleyebileceği anlamına gelir.

Transkripsiyonları metin dosyaları, PDF'ler ve SRT (altyazılar için) dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarabilirsiniz.

Otter. ai en iyi özellikler

1 saatlik sanal toplantıları 30 saniyelik bir özet haline getirin ve metne dönüştürün

Transkripsiyonları takım üyeleriyle paylaşın, yorumlar ekleyin ve platformun kendisinden önemli bölümleri vurgulayın

Tartışma bağlamı dahil olmak üzere toplantılardan eylem öğelerini otomatik olarak yakalayın ve atayın, e-posta yazma ihtiyacını ortadan kaldırın

Otter. ai sınırlamaları

Ücretsiz plan, sınırlı sayıda transkripsiyon dakikası sunar ve bu, AI iletişim araçlarını yoğun olarak kullanmayı planlayan takımlar için kısıtlayıcı olabilir

Uygulama biraz hassastır ve özellikle otomatik düzeltme özelliğini kullanmaya çalıştığınızda çökebilir

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına 16,99 $

İş: Kullanıcı başına 30 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

3. Jasper. ai (AI ile yüksek kaliteli yazılı içerik oluşturmak için en iyisi)

jasper AI aracılığıyla

Jasper. ai, sağlanan girdilere ve komutlara dayalı olarak yüksek kaliteli metinler oluşturmaya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır.

Jasper.ai hakkında özellikle değerli bulduğum şey, oluşturulan içeriğin SEO performansını iyileştirmek için anahtar kelimeler, başlıklar ve diğer öğeler önerebilmesiydi.

Bu araç sezgisel ve kullanımı kolaydır, 50'den fazla iletişim planı şablonu ve farklı yazma görevlerine uyacak özelleştirme seçenekleri sunar. Jasper'ı e-posta kampanyaları taslakları hazırlamak, ürün açıklamaları geliştirmek ve yaratıcı hikayeler oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Yaklaşan pazarlama kampanyanızın özetini yükleyin ve başlamak için eksiksiz bir varlık seti (bloglar, sosyal medya metinleri, açılış sayfası içeriği) alın

Hayal edebileceğiniz her şeyi saniyeler içinde benzersiz AI fotoğraflarına ve görüntülere dönüştürün

İçeriğinizi, ses tonunuzu ve bilgi deponuzu düzenleyin, böylece takımınız markanızın çizgisinde kalır; kurumsal düzeyde izinlerle güvenliğini sağlayın

Jasper sınırlamaları

Karmaşık komutlarla zorlandığını ve çıktılarda önemli yanlışlıklar ve tutarsızlıklar olabileceğini gördük

Kullanıcılar, Jasper Destek ile iletişime geçmeye çalışırken ilk yanıtın bir bot tarafından verildiğini ve abonelikten çıkma veya para iadesi için bırakılan mesajlara hızlı bir şekilde yanıt verilmediğini bildirmiştir

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu: Aylık 49 $ / koltuk

Pro: Aylık koltuk başına 69 dolar

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 8/5 (1.800+ yorum)

4. Synthesia. io (AI avatarlarla profesyonel kalitede videolar oluşturmak için en iyisi)

synthesia aracılığıyla

Synthesia. io, video prodüksiyonu hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan profesyonel kalitede videoları büyük ölçekte oluşturmanıza olanak tanıyan AI tabanlı bir platformdur.

Senaryomu yazıp yükledikten sonra bir avatar, ses ve marka renkleri seçtim ve Synthesia.io, profesyonel bir stüdyoda çekilmiş gibi görünen mükemmel bir video oluşturdu.

Video pazarlamanın son zamanlarda kazandığı popülerlik göz önüne alındığında, Synthesia. io'nun AI video platformu süreci basitleştirerek size zaman ve para tasarrufu sağlar.

Daha fazla bilgi: Denemeniz gereken en iyi 10 Synthesia AI alternatifi

Synthesia'nın en iyi özellikleri

160'tan fazla AI avatar ile izleyicilerinizin ilgisini çekin ve videolarınızı daha kapsayıcı ve çeşitli hale getirin

Anadili konuşan kişiler veya seslendirme sanatçıları işe almadan 130'dan fazla dilde video oluşturun; hatta sesinizi klonlayabilirsiniz

Oluşturulan videoları bir yazma aracına, LMS'ye, LXP'ye ve daha fazlasına yerleştirin; anında geri bildirim almak için takımınızla paylaşın

Synthesia sınırlamaları

Müşteriler, müşteri desteğinin yararsız ve ilgisiz olduğunu belirtmiştir. Fiyatlandırma modeli çok pahalıdır, sadece 30 dakikalık video için 89 dolar ücret alınmakta ve kurumsal plan için fiyatlar 2000 doların üzerine çıkmaktadır

Synthesia fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Başlangıç: Aylık 29 $

Oluşturucu: Aylık 89 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

5. ChatGPT (Çok yönlü doğal dil işleme ve konuşma için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

ChatGPT, muhtemelen en çok konuşulan AI iletişim araçlarından biridir. OpenAI tarafından geliştirilen bu araç, aldığı komutlara göre insan benzeri metinler üretebilen AI destekli bir konuşma ajanıdır.

ChatGPT hakkında en dikkat çekici bulduğum şey, soru cevaplama ve kavramların açıklanmasından, açılış sayfası metinleri, kurumsal mektuplar ve müşteri e-postaları gibi yaratıcı içerik oluşturmaya kadar çeşitli görevlerde yardımcı olabilmesidir.

Bu, araştırma ve metin yazımı için harcayacağınız zaman ve enerjiyi önemli ölçüde azaltabilir. ChatGPT'nin ücretli sürümü, sırasıyla görüntü oluşturmak ve video üretmek için DALL-E ve Sora AI gibi ek araçlar da sunar.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Etkili ve özelleştirilmiş iletişim için fikirler üretin, şiir yazın, hikayeler oluşturun veya video senaryoları geliştirin

Araç tercihlerinize uyum sağladıkça etkileşimleri kişiselleştirin, tarzınıza ve bağlama uygun yanıtlar verin

Müşteri hizmetleri, iş görüşmeleri veya müzakereler gibi rol yapma durumları, güvenli bir ortamda pratik ve geri bildirim ile gerçek hayattaki etkinliklere hazırlık

ChatGPT sınırlamaları

Bazen ChatGPT, soruları yanıtlarken konudan sapabilir ve bu da kullanıcıların beklentilerini tam olarak karşılamayan yanıtlarla sonuçlanabilir

İnsan duygularındaki nüanslar ve kişisel deneyimlerin incelikleri bazen kaybolabilir veya yanlış anlaşılabilir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 dolar

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

6. Grammarly (Gramer ve stil önerileriyle yazma kalitesini iyileştirmek için en iyisi)

via Grammarly

Grammarly, gramer, imla, noktalama, stil ve üslup konusunda öneriler sunarak yazımınızı geliştirmenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. Önerilerin tümü tek bir tıklama ile kabul edilebilir veya reddedilebilir.

Kullanırken, Grammarly'nin kelime dağarcığını genişletmek ve tekrarları önlemek için alternatif kelimeler ve ifadeler önerdiğini ve yazılarımı daha çeşitli ve ilginç hale getirdiğini fark ettim.

Premium sürümde, intihal algılama ve türe özgü yazım stili kontrolleri gibi daha gelişmiş özelliklere sahip olacaksınız.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Anında yazım ve dilbilgisi denetimleriyle hatasız içerik oluşturun

Paylaşılan yönergeleri uygulayarak, markanıza özgü dil ve üslubu teşvik ederek takımların tutarlı bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olun (İş Planı gereklidir)

Ton, resmiyet ve profesyonel uygunluk için özelleştirilebilir profil seçeneklerine sahip üretken AI kullanarak kendi sesinizle yazın

Önceden oluşturulmuş AI komutlarını kullanarak metinleri hızlıca oluşturun

Grammarly sınırlamaları

Önerileri, metin yazarken veya argo ifadeler kullanırken stilin veya anlamın özünü genellikle yakalayamıyor

Tanınan kelimelerin arasına önerilen kelimeleri veya ikameleri ekleme eğilimindedir, bu da can sıkıcı olabilir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz: Aylık 0 $

Premium: Aylık 29,85 dolar

İş: Aylık üye başına 25 dolar

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

7. TryEllie (AI tarafından oluşturulan yanıtlarla e-posta yanıtlarını otomatikleştirmek için en iyisi)

via TryEllie

TryEllie, kısaca Ellie olarak da bilinen, GPT-4 teknolojisini kullanarak kullanıcının yazma stilini taklit eden akıllı ve bağlamsal olarak alakalı e-posta yanıtları oluşturan yapay zeka destekli bir e-posta asistanıdır. Bu, e-postalarda yapay zeka kullanmayı öğrenmek için iyi bir araçtır.

Soğuk e-postalar yazmasa da, müşteri desteği sorgularını yönetmek, toplantıları planlamak ve devam eden konuşmaları takip etmek gibi tekrarlayan e-posta görevlerini otomatikleştirmede yardımcı olabilir.

Ellie, Chrome ve Firefox uzantıları aracılığıyla Gmail ve Fastmail ile entegre olur. Şüphesiz basit bir araçtır, ancak kullanıcı gizliliğine öncelik verir ve kullanıcı verilerini saklamaz veya paylaşmaz.

TryEllie'nin en iyi özellikleri

Konuşmanın bağlamına ve geçmiş e-posta kalıplarınıza göre otomatik e-posta yanıtları taslağı oluşturun

Aracın çeşitli e-posta senaryolarına uyum sağlaması için ona belirli roller atayın (örneğin, proje yöneticisi, müşteri hizmetleri temsilcisi veya İK koordinatörü)

Birden fazla dilde yanıtlar oluşturun ve farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayın

TryEllie sınırlamaları

Gmail ve Fastmail dışındaki e-posta hizmetlerini desteklemez

Ellie'nin günde oluşturabileceği yanıt sayısı, abonelik planına göre sınırlandırılmıştır ve bu, e-posta trafiği yüksek olan kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir

TryEllie fiyatlandırması

Temel: 0 $

Casual: Aylık 19 dolar

İş: Aylık koltuk başına 39 dolar

Profesyonel: Aylık koltuk başına 79 ABD doları

TryEllie puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Yatter AI (WhatsApp ve Telegram iletişimini gerçek zamanlı AI ile geliştirmek için en iyisi)

yatter aracılığıyla

Yatter AI, WhatsApp ve Telegram'da iletişimi ve verimliliği artıran yenilikçi bir sohbet robotudur. Mesajları paragraflar gibi gerçek zamanlı segmentler halinde iletmek için kısmi akış kullanır. Bu sayede, mesajın tamamının bir kerede iletilmesini beklemek yerine, metnin bir kısmını oluşturuldukça görebiliyordum.

Ayrıca, Yatter AI, yinelenen görevleriniz için şablonlar oluşturmanıza olanak tanır, böylece uzun vadede çok fazla zaman kazanırsınız.

Asistan, birden fazla dili destekleyerek dünya çapındaki kullanıcılar için erişilebilir ve kapsayıcı hale getirir. Pumble alternatifleri arıyorsanız Yatter AI'yı da düşünebilirsiniz.

Yatter AI'nın en iyi özellikleri

Yatter, sesli notları metne dönüştürerek sözlü sorgularınıza hızlı ve doğru yanıtlar sağlar

PDF okuyucu ile PDF'lerden bilgi çıkarın

Daha hızlı yanıtlar ve daha akıllı etkileşimler için ChatGPT-4o, Google Gemini ve Groq Llama 3'ün yeteneklerinden yararlanın

Bulut örtüsü, nem, görünürlük ve UV indeksi dahil olmak üzere gerçek zamanlı hava durumu raporlarıyla hava değişikliklerinden bir adım önde olun

Yatter AI sınırlamaları

Kullanıcılar, en basit sorgularda bile müşteri destek ekibinden geç yanıt aldıklarını bildirmiştir

Kişiselleştirme ve bağlamsal anlama özellikleri yalnızca ücretli planda mevcuttur

Yatter AI fiyatlandırması

Yatter Basic: Özel fiyatlandırma

Yatter Plus: Özel fiyatlandırma

Yatter AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Notta (Ses dosyalardan toplantı özetleri ve eylem öğeleri oluşturmak için en iyisi)

Notta, kaydedilen konuşmaları etkileyici bir doğrulukla metne dönüştüren yapay zeka destekli bir transkripsiyon hizmetidir. Toplantı, konferans ve röportajlardan elde edilen bilgileri gözden geçirmeyi, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştırır.

Kayıtlı bir web seminerini izlemek ya da bir takım toplantısının transkriptine ihtiyacım olduğunda, yüksek kaliteli metinleri hızlı ve güvenilir bir şekilde teslim etti. Bir saatlik bir kaydı transkribe etmek ortalama 5 dakika sürdü.

Notta'nın öne çıkan özelliklerinden biri, Japonca, İngilizce, Çince ve Vietnamca gibi birçok lehçe ve dili desteklemesidir. Bu özelliği, Notta'yı küresel takımlarla çalışmak ve çok dilli projeleri yönetmek için mükemmel bir araç haline getirir.

En iyi özellikler

Notta'nın planlanmış toplantılara otomatik olarak katılmasıyla, bağlantıları bulma veya manuel olarak katılma gerekliliğini ortadan kaldırın

Sadece birkaç tıklama ile doğru toplantı özetleri oluşturun; değerli içgörüler elde edin ve hızlı kararlar alın

Transkriptleri TXT, PDF, DOCX veya SRT biçimlerinde dışa aktarın ve e-posta, bağlantı veya Salesforce, Notion ve Zapier gibi uygulamalar aracılığıyla paylaşın

Notta sınırlamaları

Not alma bileşeni, bazı rakip takım iletişim uygulamaları kadar ayrıntılı bilgiyi her zaman yakalayamıyor ve hiçbir şeyin kaçmaması için ek not alma gerektiriyor

Kullanıcılar kayıtları kategorilere ayırabilirken, alt klasörlerdekileri yönetemez veya kategoriler içinde daha fazla düzenleme yapamaz, bu da büyük bir ses kitaplığıyla çalışırken ekstra çaba gerektirir

Notta fiyatlandırma

Ücretsiz: 0

Pro: Aylık 14,99 $

İş: Aylık 27,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notta puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Drift (Konuşma tabanlı yapay zeka destekli sohbet robotu için en iyisi)

via Drift

AI iletişim araçları listemizin sonuncusu Drift. Drift'in AI destekli chatbot'u, satış ve pazarlama takımlarının potansiyel müşteriler oluşturmasına, web sitesi ziyaretçileriyle etkileşim kurmasına ve müşterilere kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına yardımcı olur. Chatbot, pazarlama ve müşteri desteği sorgularını yönetebilir ve geri gelen ziyaretçileri tanımak için verilerinizle eğitilebilir.

Kişiselleştirilmiş müşteri desteği sunabilir, satış sorgularına yanıt verebilir ve hedef mesajlar iletebilir. Chatbot, web sitenizi ziyaret edenlere gerçek zamanlı yanıtlar verir ve gerektiğinde onları ilgili müşteri temsilcisine yönlendirir.

Drift'in en iyi özellikleri

AI destekli sohbet ile müşterilerle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurun ve sık sorulan soruları yanıtlayın

Destek ekibine baskı yapmadan, kişiselleştirilmiş sohbet tabanlı destek ile müşteri desteğini ölçeklendirin

Kişiselleştirilmiş etkileşimlerle satış takımları için potansiyel müşteriler oluşturun ve toplantılar ayarlayın

AI her müşteri etkileşiminden öğrendikçe kişiselleştirmeyi zaman içinde geliştirin

Drift sınırlamaları

Maliyet, birçok kuruluş için caydırıcı bir faktör olabilir

Chatbot'u yapılandırmak ve diğer araçlarınızla entegre etmek için teknik uzmanlık gerekir

Drift fiyatlandırma

Premium: aylık 2.500 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık faturalandırılır

Advanced ve Enterprise planları: Özel fiyatlandırma

Drift puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (190+ yorum)

AI destekli araçların ortaya çıkışı, dış ve iç iletişimin planlanması ve yürütülme şeklini değiştirdi. Kuruluşlar, her zamankinden daha hızlı ve daha fazla kişiyle bağlantı kurabilir, böylece iş hedeflerine daha hızlı ulaşabilir.

AI iletişim araçları listemizden seçim yaparken, her seçeneğin neler sunduğunu ve teknoloji altyapınız ve süreçlerinizle en iyi şekilde nasıl entegre olabileceğini göz önünde bulundurun.

Çok yönlü ama kullanımı kolay bir şey istediğinize karar verdiyseniz, ClickUp'a yönelin. Müşterilerinizin, iş ortaklarınızın ve paydaşlarınızın ilgisini, parmaklarınızın ucundaki doğru özelliklerle canlı tutun.

ClickUp, yapay zeka destekli bir iletişim ve işbirliği platformu ile görev yönetimi aracını tek bir kullanıcı dostu çözümde sunar.

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