2025'te Sohbet ve Takım İletişimi için 10 Pumble Alternatifi

Uzaktan bir takımla çalışmak daha fazla esneklik ve daha iyi verimlilik sağlar, ancak en büyük dezavantajı iletişim eksikliğidir. Verimliliği azaltır ve takım işbirliğini ve karar vermeyi etkiler. Bunu çözmek için kullanıcı dostu bir takım iletişim aracına ihtiyacınız var.

Birçok takım, uzaktaki takımlar için iletişimi ve verimliliği kolaylaştıran ücretsiz bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Pumble'ı kullanıyor. Ancak bilmeniz gerekenler var: Pumble birçok değerli özelliğe sahip olsa da, bazı sorunları da var.

Örneğin, arama aracı biraz tutarsız olabilir ve bazı kullanıcılar UI/UX'i beğenmeyebilir. Ayrıca, entegrasyonları sınırlıdır ve çalışma alanınızı logonuz veya renklerinizle özelleştiremezsiniz. Dolayısıyla, Pumble kullanıyorsanız veya uzaktan takım iletişimi için kullanmayı düşünüyorsanız, iletişim hedefleriniz için aşağıda tartışılan en iyi 10 Pumble alternatifine göz atmalısınız.

Pumble alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Kuruluşunuz için Pumble alternatifleri veya takım iletişim uygulamaları ararken dikkate almanız gereken birkaç faktör şunlardır:

Sezgisel kullanıcı arayüzü: Anlık mesajlaşma uygulamaları, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve dahili anlık sohbet özellikleri için sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip olmalıdır

Duyarlılık: Çevrimiçi iletişim platformunuz anında arama ve mesaj uyarıları vermelidir

Müşteri desteği: Yetersiz müşteri desteği, iletişim platformları arasında geçiş yaparken önemli bir dezavantaj olabilir

Özelleştirme: Takım logosunu ekleyerek veya renk temasını değiştirerek iletişim aracını özelleştirebilmeniz de gerekir

Entegrasyonlar: İş akışınızı daha iyi yönetmek için takım iletişim uygulamasıyla entegre edebileceğiniz uygulamaları kontrol edin

Özel fiyatlandırma planları: İş gereksinimlerinize göre özel fiyatlandırma planları ve ölçeklenebilirlik seçenekleri sunan bir iletişim aracı satın almayı düşünmelisiniz

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Pumble Alternatifi

1. ClickUp

ClickUp, takımların verimliliğini artırmak için hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasıdır. Anlık mesajlaşma uygulaması, işbirliği aracı ve proje yönetimi yazılımı olarak kullanabilirsiniz. ClickUp Sohbet Görünümü ile @bahsetmeler kullanarak birkaç saniye içinde iş arkadaşlarınıza kolayca mesaj gönderebilir, güncellemeleri paylaşabilir, projeleri tartışabilir ve anlık ve canlı işbirliği için dosya alışverişinde bulunabilirsiniz.

ClickUp ile tüm proje iletişimini ve kaynaklarını tek bir yerden yönetin ve sorunsuz bir işbirliği sağlayın. Sohbet Görünümü

Çok sayıda kişi söz konusu olduğunda, özellikle de bazı takım üyeleri uzaktan çalıştığında, iletişim zorlu hale gelebilir. Herkesin aynı sayfada ve aynı çizgide kalmasını sağlayacak bir süreç oluşturmak çok önemlidir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Takım İletişimi ve Toplantı Matrisi şablonunu kullanarak net iletişim kuralları oluşturun ve takım verimliliğini artırın

ClickUp'ın Takım İletişimi ve Toplantı Matrisi şablonunu kullanarak iç iletişim planları ve yönergeleri oluşturabilirsiniz. Takım konuşmalarını ve etkinliklerini düzenlemenize, iletişim boşluklarını belirlemenize ve hesap verebilirliği sağlamanıza yardımcı olur.

Genel olarak, ClickUp'ın dahili sohbet, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve işbirliği araçlarının birleşimi, görevleri koordine etmek, fikirleri paylaşmak veya yaratıcı çözümler üretmek için ideal bir platformdur. Ayrıca, platform Slack, Zoom vb. gibi iletişim araçları da dahil olmak üzere 1000'den fazla uygulama ile entegre olduğundan, tek bir ekrandan rahatça çalışabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Anlık mesajlaşmanın ötesinde, ClickUp ekip çalışmasını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için tüm özellikleri sunarak en iyi işyeri iletişim araçlarından biri haline gelmiştir.

@Görevlerde bahsetmeler: ClickUp Sohbet Görünümü'nde @bahsetmeler kullanarak görevler içinde takım arkadaşlarınızı doğrudan etiketleyin, ilgili takım üyelerini bilgilendirin ve herkesin görevlerle ilgili tartışmalardan ve güncellemelerden haberdar olmasını sağlayın

Beyaz Tahta: ClickUp Beyaz Tahta'yı beyin fırtınası yapmak, fikirleri görselleştirmek ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak için sanal bir tuval olarak kullanın. Beyaz Tahta'yı ayrıca proje iletişim planları oluşturmak , takımınızla proje zaman çizelgelerini tartışmak, diyagramlar çizmek ve fikirleri paylaşmak için de kullanabilirsiniz

Belgeler: ClickUp Belgeler'i kullanarak doğrudan platform içinde belgeler oluşturun, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın. Zengin biçimlendirme seçenekleri, gerçek zamanlı düzenleme ve sürüm geçmişi izleme özellikleriyle ClickUp Belgeler, harici araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır

ClickUp Etkinlik görünümü ile projelerdeki etkinlikleri, yorumları ve durum değişikliklerini izleyerek ilerlemeyi görselleştirin ve o konumdaki tüm işleri görün

Etkinlik Görünümü: Takım etkinliklerini, görevler, projeler ve konuşmalar genelinde takım etkinliklerini ve ilerlemeyi izlemek için merkezi bir hub olan Takım etkinliklerini, görevler, projeler ve konuşmalar genelinde takım etkinliklerini ve ilerlemeyi izlemek için merkezi bir hub olan ClickUp'ın Etkinlik Görünümü ile takip edin. Takım üyeleri tarafından yapılan güncellemeleri, yorumları ve değişiklikleri hızlı bir şekilde görebilirsiniz, bu da takım içinde şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlar

Görev yönetimi: Görevleri düzenleyin, öncelikleri belirleyin, sorumlulukları atayın ve ilerlemeyi verimli bir şekilde izleyin. Görev görünümleri için gelişmiş özelleştirme seçenekleri, gelişmiş filtreleme seçenekleri ve otomasyon özellikleri ile iş akışlarınızı etkili bir şekilde yönetebilir ve projelerinizin üstünde kalabilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle ilk kez kullananlar için biraz zor olabilir

Yazılımda sanal toplantılar için yerel bir video konferans özelliği yoktur (ancak ekranları kaydedebilirsiniz). Ancak, Zoom gibi ücretsiz video görüşme platformlarını entegre edebilirsiniz

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, her takıma uygun dört fiyat planı sunar:

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)

2. Microsoft Takımları

microsoft Teams aracılığıyla

Pumble alternatifleri ararken, Microsoft Teams'i de değerlendirebilirsiniz. Bu, iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak sohbet edebileceğiniz, arama yapabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz merkezi bir platformdur ve takım verimliliğini artırır.

Sesli ve görüntülü aramalar yapabilir, sanal toplantılar düzenleyebilir ve belgeler ve projeler üzerinde işbirliği yapabilirsiniz. Kurumsal kullanıma özel birçok özelliği ve entegrasyonları ile Microsoft Teams, büyük kuruluşlar için tercih edilen bir seçenek haline gelmiştir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Geçmiş tartışmalarına kolayca erişmek için takım sohbet geçmişine kolayca erişin

Ücretsiz planda 5 GB depolama alanı elde edin, ücretli kullanıcılar ise 10 GB ile 1 TB arasında depolama alanına erişme seçeneğine sahiptir.

1 TB bulut depolama alanı ve Bookings, Planner ve Microsoft Forms gibi ek uygulamalar gibi kurumsal özelliklerin zenginliğini deneyimleyin

Çalışma alanınızı tercihlerinize göre kişiselleştirmek için temaları özelleştirin

Microsoft Teams sınırlamaları

Ücretsiz sürümle yalnızca 30 dakikaya kadar video sohbet yapabilirsiniz

En ekonomik plan, bir çalışma alanına yalnızca 300 kullanıcı davetine izin verir, bu da daha büyük takımlar veya kuruluşlar için sınırlama oluşturur

Bazı kullanıcılar kayıt ve arayüz karmaşıklığı yaşıyor

Kurumsal kullanıma uygun özelliklerinin çoğu, küçük takımlar ve yeni kurulan şirketler için uygun değildir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (14.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000+ yorum)

3. Google Sohbet

google Sohbet aracılığıyla

Google Chat, başka bir iyi takım mesajlaşma uygulaması ve en popüler Pumble alternatiflerinden biridir. Önemli mesajlarda veya görevlerde takım üyelerinizi etiketleyebilir ve daha sonra başvurmak üzere ilgili mesajları yıldızla işaretleyebilirsiniz. Zengin metin biçimlendirme sunar ve kişiselleştirilmiş iletişim için özel emojiler ve GIF'ler kullanmanıza olanak tanır.

Google Sohbet'te proje güncellemelerini tartışmak veya işbirliği yapmak için ayrı alanlar da oluşturabilirsiniz. Ayrıca, işbirliğini ve verimliliği artırmak için Gmail, Drive, Takvim ve Meet gibi diğer Google Çalışma Alanı araçlarını entegre edebilirsiniz. Ek olarak, Google Sohbet dosya paylaşım özellikleri sunarak belgeleri, e-tabloları ve sunumları iş arkadaşlarınızla kolayca paylaşmanızı sağlar.

Google Sohbet'in en iyi özellikleri

Asana, Workday ve Jira gibi diğer verimlilik uygulamalarını entegre edin

Belirli takımlar ve projeler için özel tartışma alanları oluşturun

Google Sohbet'te 200 MB'a kadar dosyaları sorunsuz bir şekilde paylaşın

Bildirim ayarlarınızı özelleştirerek yeni mesajlar, bahsetmeler veya güncellemeler hakkında bilgi sahibi olun ve platformu aktif olarak kullanmadığınızda bile önemli iletişimleri kaçırmayın

Google Sohbet sınırlamaları

Google sohbet mesajlarının sınırı 4096 karakterdir

Proje tartışmalarına harici ortaklar ekleyemezsiniz

Google Sohbet fiyatlandırması

Google Sohbet, chat.google.com adresinde bireysel kullanım için ücretsizdir ve profesyonel kullanım için Çalışma Alanı aboneliğinizin bir parçası olarak gelir. Google Çalışma Alanı fiyat planları şunlardır:

Business Starter: Kullanıcı başına aylık 7,20 ABD doları (1 yıllık taahhüt)

İş Standardı: 14,40 USD kullanıcı başına aylık (1 yıllık taahhüt)

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 21,60 ABD doları (1 yıllık taahhüt)

Google Chat puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.000+ yorum) (Google Çalışma Alanı)

Capterra: 4,5/5 (2.000+ yorum)

Google Chat kısa listenize girmediyse, işte dikkate alabileceğiniz bazı Google Chat alternatifleri *

4. Skype

via Skype

Pumble alternatifleri listemizde bir diğer alternatif ise popüler bir çevrimiçi iletişim platformu olan Skype'tır. Takım sesli ve görüntülü aramaları, anlık mesajlar gönderme ve dosya paylaşımı için kullanabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü ve çapraz platform uyumluluğu ile Skype'ı cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliği için ekran paylaşımını, arama kaydını ve önemli noktaları ve eylem öğelerini not almak için canlı altyazıları destekler.

Skype'ın en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli ses ve video ile ücretsiz takım sohbeti ve bire bir video görüşmelerinin keyfini çıkarın

Sesli ve metin iletişimi için gerçek zamanlı çeviriyi deneyimleyin

Sorunsuz sunumlar ve işbirliği için ekran paylaşımını kullanın

Fotoğraf ve video paylaşımı, canlı altyazılar, çizim araçları ve soru-cevap özellikleri gibi özelliklerle mesajlaşma yapın

Skype sınırlamaları

Grup aramalarına yalnızca 250 katılımcı eklenebilir

Ses kalitesi düşük, aramalar kesilebilir ve ekranlar sık sık donabilir

Skype fiyatlandırması

Ücretsiz : Sonsuza Kadar

İş: Abonelikler kullanıcı başına aylık 3 $'dan başlar

Skype puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (23.000+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (443 yorum)

5. Mattermost

via Mattermost

Mattermost, güvenli takım işbirliği için tasarlanmış açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan bir mesajlaşma platformudur. Takım mesajlaşması, dosya paylaşımı, sesli ve görüntülü aramalar için kullanabilirsiniz. Özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir bir iletişim çözümü sunar.

Benzer arayüzü, onu en popüler Pumble alternatiflerinden biri yapar. Kişisel sohbetlere ve grup tartışmalarına katılabilir, eğik çizgi komutlarını kullanabilir, özel emojiler ve GIF'ler gönderebilir ve gerçek zamanlı işbirliği için ekranınızı paylaşabilirsiniz.

Mattermost'un en iyi özellikleri

Paylaşımlı kontrol listeleriyle işbirliğine dayalı ve otomatikleştirilmiş iş akışları ve iş süreçleri oluşturun

Mattermost ile harici satıcılar, ortaklar ve diğer proje paydaşlarıyla güvenli bir şekilde bağlantı kurun

Slack ve Discord'a benzer bir arayüz deneyimleyin

Mattermost sınırlamaları

Operasyon ve teknik takımlar için daha uygundur

Uygulama ve eklenti seçenekleri sınırlıdır

Mattermost fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mattermost puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (328 yorum)

Capterra: 4,5/5 (151 yorum)

Mattermost alternatiflerini inceleyin!

6. Troop Messenger

via TroopMesse nger

Troop Messenger, iş takımları için güçlü bir iletişim yazılımı ve takım çalışmasını ve verimliliği artırmayı amaçlayan en verimli Pumble alternatiflerinden biridir. Troop Messenger'ı takım üyeleriyle bire bir konuşmalar için kullanabilir, kendinize mesajlar gönderebilir, grup sohbetinde sesli notlar paylaşabilir ve toplu mesajlar gönderebilirsiniz.

Gizli konuşmalar için gizli bir sohbet penceresi de oluşturabilirsiniz. Mesajları geri çağırabilir, daha sonra cevaplamak için hatırlatıcılar ayarlayabilir ve ekranları kaydedebilirsiniz. Ayrıca, proje tartışmaları için grup sohbetleri başlatabilir, yapışkan notlar ekleyebilir ve mesajları otomatik olarak silebilirsiniz.

Troop Messenger'ın kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir özellikleri, çeşitli takım ihtiyaçlarını karşılar ve verimli takım çalışmasını teşvik eden kuruluşlar için popüler bir seçim haline getirir.

Troop Messenger'ın en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme ile iş konuşmalarının güvenliğini sağlayın

Burnout pencere özelliği ile gizli sohbet modunda gizli konuşmalar yapın

Normal telefon mesajlarına benzer sesli mesajlar gönderin

Troop Messenger sınırlamaları

Toplantıları kaydetme özelliği yoktur

Entegrasyonlar sınırlıdır

Troop Messenger fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 2,5 dolar

Kurumsal: Aylık 5 dolar

Üstün: Kullanıcı başına aylık 9

Yerinde: Özel fiyatlandırma

Troop Messenger puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (71 yorum)

Capterra: 4,8/5 (15 yorum)

7. SnapComms

snapComms aracılığıyla

SnapComms, iç iletişim, İK, BT ve acil durum iletişimi gibi iletişim stratejilerini özelleştirmek için kapsamlı bir çevrimiçi iletişim platformudur.

Mesajları sıfırdan yazabilir veya iletişim şablonlarını kullanabilirsiniz. Dijital tabela özelliği ile büyük ekranları mesaj panolarına dönüştürebilirsiniz. Ayrıca masaüstü uyarıları, ekran koruyucular, kayan bantlar, testler ve anketler gibi diğer özellikler de sunar.

SnapComms'un en iyi özellikleri

Sorunsuz erişilebilirlik için birden fazla cihazda çalıştırın

Gelişmiş işbirliği için farklı takımlar arasında çapraz iletişim kurun

İletişim stratejilerinizin etkinliğini izlemek için performans gösterge panellerini ve ayrıntılı raporlama araçlarını kullanın

SnapComms sınırlamaları

Platform otomatik olarak güncellenir, bu da özelliklerdeki değişiklikleri izlemeyi zorlaştırır

Mobil arayüzü en iyisi değildir

SnapComms fiyatlandırması

Bilgi: Özel fiyatlandırma

Engage: Özel fiyatlandırma

SnapComms puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (60 yorum)

Capterra: 4. 8/5 (Yeterli yorum yok)

8. Discord

via Di scord

Discord, canlı topluluğu ve zengin özellikleriyle tanınan çok yönlü bir iletişim platformudur. Metin, ses ve video sohbet özellikleri sunarak hem gündelik konuşmalar hem de organize grup tartışmaları için idealdir.

Özelleştirilebilir sunucularını ve kanallarını kullanarak çeşitli konular ve faizler için özel alanlar oluşturabilirsiniz. Oyun platformlarıyla entegrasyonu ve kapsamlı bot desteği, çekiciliğini daha da artırarak oyuncular, topluluklar ve küçük işletmelerin bağlantı kurması, işbirliği yapması ve sosyalleşmesi için vazgeçilmez bir platform haline getirir.

Discord'un en iyi özellikleri

Discord'un davetle katılım özelliği ile öne çıkın ve takım yöneticilerinin davet bağlantıları aracılığıyla sınırlı erişime sahip gizli gruplar oluşturun

Discord içinde çeşitli konular için konu bazlı kanallar oluşturarak iletişimi etkili bir şekilde organize edin

Discord'un ses kanalları ile herkese açık sesli aramalar yapın ve spontan işbirliğini teşvik edin, takım üyeleri arasında gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırın

Discord sınırlamaları

Takım iletişimi yerine sosyal medya toplulukları oluşturmak için daha uygundur

Mesaj geçmişine erişmek zor olabilir

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Nitro Basic: Aylık 2,99 $

Nitro Classic : Aylık 4,99 $

Sunucu Güçlendirme: Aylık 4,99 $

Nitro: Aylık 9,99 $

Discord puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: 4,7/5 (240 yorum)

9. Chanty

chanty aracılığıyla

Chanty, iş akışlarını basitleştiren ve verimliliği artıran, kullanıcı dostu bir takım iletişimi ve işbirliği platformudur. Anlık mesajlar ve dosyalar göndermenize, herhangi bir mesajdan görevler atamanıza, yeni görevler oluşturmanıza ve görev önceliklerini belirlemenize olanak tanır, böylece takım üyeleriniz aynı sayfada olur.

Ayrıca, belirli görevler için farklı kanallar oluşturabilir ve bunları gerçekleştirmek için iş akışları tasarlayabilirsiniz. Dahası, Chanty, gelişmiş işbirliği için gerçek zamanlı ekran paylaşımını destekler. E-posta karmaşasını azaltmak ve daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Mesaj geçmişine erişmek için takım üyelerini kolayca arayın

Önemli mesajları sabitleyin ve projeyle ilgili konuşmaları kolayca yeniden adlandırın

Sosyal medya içeriğini sorunsuz bir şekilde paylaşın

Kanban panosu görünümüyle iş akışını optimize edin

Chanty'nin yerleşik görev yönetimi özellikleriyle platform içinde görevleri verimli bir şekilde düzenleyin, atayın ve izleyin

Chanty sınırlamaları

Müşteri desteği yavaş olabilir

Sınırlı uygulama entegrasyonları sunar

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 3 dolar

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (41 yorum)

Capterra: 4,7/5 (34 yorum)

10. Slack

via Sla ck

Slack, her boyuttaki kuruluş için popüler bir başka takım iletişimi ve iş yönetimi aracıdır. Akıllı mesajlaşma ve dosya paylaşım araçları sunar ve çeşitli verimlilik uygulamalarıyla entegrasyonları destekler.

Slack'in özelleştirilebilir kanallarını ve konuları kullanarak takım tartışmalarını organize edebilirsiniz. Ayrıca, Slack Connect'i kullanarak belirli tartışmalara satıcıları veya ajansları davet ederek onlarla kolayca iletişim kurabilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

Slack'teki kanalları kullanarak belirli projeler veya departmanlar için konuşmaları düzenleyin. Bu kanallar, özel alanlar görevi görür

Kanallarda Slack'in Huddle özelliğini kullanarak sesli veya görüntülü aramalarla iletişim kurun ve ekranlarınızı paylaşın

Google Drive, Zoom, Loom, Google Takvim, Microsoft Teams ve daha fazlası gibi platformları destekleyen kapsamlı uygulama entegrasyonları sayesinde çeşitli araç ve yazılımlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Slack sınırlamaları

Ücretsiz planda, 90 günden eski mesajlar, dosyalar ve konuşmalar otomatik olarak gizlenir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Artıları: Kullanıcı başına aylık 8,75 dolar

Business+: Kullanıcı başına aylık 15 dolar

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack AI, her planın üzerine özel bir fiyatlandırma ile sunulmaktadır

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (32.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)

ClickUp ile Takım İletişimini Geliştirin

Pumble'da takılıp kaldınız ve umduğunuz işbirliğine dayalı iletişimi göremiyorsanız, değişiklik zamanı geldi! Anlık takım mesajlaşması, sorunsuz işbirliği ve verimli proje yönetimi için en iyi Pumble alternatiflerinden biri olan ClickUp'ı kullanın.

ClickUp'ın gerçek zamanlı sohbet, yorum ve belge paylaşım özelliklerinden yararlanarak iş arkadaşlarınız ve arkadaşlarınızla bağlantıda kalın, daha verimli çalışın ve daha iyi iletişim kurun.

Eksiksiz bir takım işbirliği platformuyla takım iletişimi ve verimliliğini artırmak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun!