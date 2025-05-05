2025'te Sohbet ve Takım İletişimi için 10 Pumble Alternatifi

Uzaktan bir takımla çalışmak daha fazla esneklik ve daha iyi verimlilik sağlar, ancak en büyük dezavantajı iletişim eksikliğidir. Verimliliği azaltır ve takım işbirliğini ve karar vermeyi etkiler. Bunu çözmek için kullanıcı dostu bir takım iletişim aracına ihtiyacınız var.
Birçok takım, uzaktaki takımlar için iletişimi ve verimliliği kolaylaştıran ücretsiz bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Pumble'ı kullanıyor. Ancak bilmeniz gerekenler var: Pumble birçok değerli özelliğe sahip olsa da, bazı sorunları da var.
Örneğin, arama aracı biraz tutarsız olabilir ve bazı kullanıcılar UI/UX'i beğenmeyebilir. Ayrıca, entegrasyonları sınırlıdır ve çalışma alanınızı logonuz veya renklerinizle özelleştiremezsiniz. Dolayısıyla, Pumble kullanıyorsanız veya uzaktan takım iletişimi için kullanmayı düşünüyorsanız, iletişim hedefleriniz için aşağıda tartışılan en iyi 10 Pumble alternatifine göz atmalısınız.
Pumble alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Kuruluşunuz için Pumble alternatifleri veya takım iletişim uygulamaları ararken dikkate almanız gereken birkaç faktör şunlardır:
- Sezgisel kullanıcı arayüzü: Anlık mesajlaşma uygulamaları, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve dahili anlık sohbet özellikleri için sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip olmalıdır
- Duyarlılık: Çevrimiçi iletişim platformunuz anında arama ve mesaj uyarıları vermelidir
- Müşteri desteği: Yetersiz müşteri desteği, iletişim platformları arasında geçiş yaparken önemli bir dezavantaj olabilir
- Özelleştirme: Takım logosunu ekleyerek veya renk temasını değiştirerek iletişim aracını özelleştirebilmeniz de gerekir
- Entegrasyonlar: İş akışınızı daha iyi yönetmek için takım iletişim uygulamasıyla entegre edebileceğiniz uygulamaları kontrol edin
- Özel fiyatlandırma planları: İş gereksinimlerinize göre özel fiyatlandırma planları ve ölçeklenebilirlik seçenekleri sunan bir iletişim aracı satın almayı düşünmelisiniz
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Pumble Alternatifi
1. ClickUp
ClickUp, takımların verimliliğini artırmak için hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasıdır. Anlık mesajlaşma uygulaması, işbirliği aracı ve proje yönetimi yazılımı olarak kullanabilirsiniz. ClickUp Sohbet Görünümü ile @bahsetmeler kullanarak birkaç saniye içinde iş arkadaşlarınıza kolayca mesaj gönderebilir, güncellemeleri paylaşabilir, projeleri tartışabilir ve anlık ve canlı işbirliği için dosya alışverişinde bulunabilirsiniz.
Çok sayıda kişi söz konusu olduğunda, özellikle de bazı takım üyeleri uzaktan çalıştığında, iletişim zorlu hale gelebilir. Herkesin aynı sayfada ve aynı çizgide kalmasını sağlayacak bir süreç oluşturmak çok önemlidir.
ClickUp'ın Takım İletişimi ve Toplantı Matrisi şablonunu kullanarak iç iletişim planları ve yönergeleri oluşturabilirsiniz. Takım konuşmalarını ve etkinliklerini düzenlemenize, iletişim boşluklarını belirlemenize ve hesap verebilirliği sağlamanıza yardımcı olur.
Genel olarak, ClickUp'ın dahili sohbet, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve işbirliği araçlarının birleşimi, görevleri koordine etmek, fikirleri paylaşmak veya yaratıcı çözümler üretmek için ideal bir platformdur. Ayrıca, platform Slack, Zoom vb. gibi iletişim araçları da dahil olmak üzere 1000'den fazla uygulama ile entegre olduğundan, tek bir ekrandan rahatça çalışabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
Anlık mesajlaşmanın ötesinde, ClickUp ekip çalışmasını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için tüm özellikleri sunarak en iyi işyeri iletişim araçlarından biri haline gelmiştir.
- @Görevlerde bahsetmeler: ClickUp Sohbet Görünümü'nde @bahsetmeler kullanarak görevler içinde takım arkadaşlarınızı doğrudan etiketleyin, ilgili takım üyelerini bilgilendirin ve herkesin görevlerle ilgili tartışmalardan ve güncellemelerden haberdar olmasını sağlayın
- Beyaz Tahta: ClickUp Beyaz Tahta'yı beyin fırtınası yapmak, fikirleri görselleştirmek ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak için sanal bir tuval olarak kullanın. Beyaz Tahta'yı ayrıca proje iletişim planları oluşturmak, takımınızla proje zaman çizelgelerini tartışmak, diyagramlar çizmek ve fikirleri paylaşmak için de kullanabilirsiniz
- Belgeler: ClickUp Belgeler'i kullanarak doğrudan platform içinde belgeler oluşturun, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın. Zengin biçimlendirme seçenekleri, gerçek zamanlı düzenleme ve sürüm geçmişi izleme özellikleriyle ClickUp Belgeler, harici araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır
- Etkinlik Görünümü: Takım etkinliklerini, görevler, projeler ve konuşmalar genelinde takım etkinliklerini ve ilerlemeyi izlemek için merkezi bir hub olan ClickUp'ın Etkinlik Görünümü ile takip edin. Takım üyeleri tarafından yapılan güncellemeleri, yorumları ve değişiklikleri hızlı bir şekilde görebilirsiniz, bu da takım içinde şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlar
- Görev yönetimi: Görevleri düzenleyin, öncelikleri belirleyin, sorumlulukları atayın ve ilerlemeyi verimli bir şekilde izleyin. Görev görünümleri için gelişmiş özelleştirme seçenekleri, gelişmiş filtreleme seçenekleri ve otomasyon özellikleri ile iş akışlarınızı etkili bir şekilde yönetebilir ve projelerinizin üstünde kalabilirsiniz
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle ilk kez kullananlar için biraz zor olabilir
- Yazılımda sanal toplantılar için yerel bir video konferans özelliği yoktur (ancak ekranları kaydedebilirsiniz). Ancak, Zoom gibi ücretsiz video görüşme platformlarını entegre edebilirsiniz
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp, her takıma uygun dört fiyat planı sunar:
- Ücretsiz: Sonsuza Kadar
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)
2. Microsoft Takımları
Pumble alternatifleri ararken, Microsoft Teams'i de değerlendirebilirsiniz. Bu, iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak sohbet edebileceğiniz, arama yapabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz merkezi bir platformdur ve takım verimliliğini artırır.
Sesli ve görüntülü aramalar yapabilir, sanal toplantılar düzenleyebilir ve belgeler ve projeler üzerinde işbirliği yapabilirsiniz. Kurumsal kullanıma özel birçok özelliği ve entegrasyonları ile Microsoft Teams, büyük kuruluşlar için tercih edilen bir seçenek haline gelmiştir.
Microsoft Teams'in en iyi özellikleri
- Geçmiş tartışmalarına kolayca erişmek için takım sohbet geçmişine kolayca erişin
- Ücretsiz planda 5 GB depolama alanı elde edin, ücretli kullanıcılar ise 10 GB ile 1 TB arasında depolama alanına erişme seçeneğine sahiptir.
- 1 TB bulut depolama alanı ve Bookings, Planner ve Microsoft Forms gibi ek uygulamalar gibi kurumsal özelliklerin zenginliğini deneyimleyin
- Çalışma alanınızı tercihlerinize göre kişiselleştirmek için temaları özelleştirin
Microsoft Teams sınırlamaları
- Ücretsiz sürümle yalnızca 30 dakikaya kadar video sohbet yapabilirsiniz
- En ekonomik plan, bir çalışma alanına yalnızca 300 kullanıcı davetine izin verir, bu da daha büyük takımlar veya kuruluşlar için sınırlama oluşturur
- Bazı kullanıcılar kayıt ve arayüz karmaşıklığı yaşıyor
- Kurumsal kullanıma uygun özelliklerinin çoğu, küçük takımlar ve yeni kurulan şirketler için uygun değildir
Microsoft Teams fiyatlandırması
- Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)
- Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)
- Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır)
Microsoft Teams puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (14.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (9.000+ yorum)
3. Google Sohbet
Google Chat, başka bir iyi takım mesajlaşma uygulaması ve en popüler Pumble alternatiflerinden biridir. Önemli mesajlarda veya görevlerde takım üyelerinizi etiketleyebilir ve daha sonra başvurmak üzere ilgili mesajları yıldızla işaretleyebilirsiniz. Zengin metin biçimlendirme sunar ve kişiselleştirilmiş iletişim için özel emojiler ve GIF'ler kullanmanıza olanak tanır.
Google Sohbet'te proje güncellemelerini tartışmak veya işbirliği yapmak için ayrı alanlar da oluşturabilirsiniz. Ayrıca, işbirliğini ve verimliliği artırmak için Gmail, Drive, Takvim ve Meet gibi diğer Google Çalışma Alanı araçlarını entegre edebilirsiniz. Ek olarak, Google Sohbet dosya paylaşım özellikleri sunarak belgeleri, e-tabloları ve sunumları iş arkadaşlarınızla kolayca paylaşmanızı sağlar.
Google Sohbet'in en iyi özellikleri
- Asana, Workday ve Jira gibi diğer verimlilik uygulamalarını entegre edin
- Belirli takımlar ve projeler için özel tartışma alanları oluşturun
- Google Sohbet'te 200 MB'a kadar dosyaları sorunsuz bir şekilde paylaşın
- Bildirim ayarlarınızı özelleştirerek yeni mesajlar, bahsetmeler veya güncellemeler hakkında bilgi sahibi olun ve platformu aktif olarak kullanmadığınızda bile önemli iletişimleri kaçırmayın
Google Sohbet sınırlamaları
- Google sohbet mesajlarının sınırı 4096 karakterdir
- Proje tartışmalarına harici ortaklar ekleyemezsiniz
Google Sohbet fiyatlandırması
Google Sohbet, chat.google.com adresinde bireysel kullanım için ücretsizdir ve profesyonel kullanım için Çalışma Alanı aboneliğinizin bir parçası olarak gelir. Google Çalışma Alanı fiyat planları şunlardır:
- Business Starter: Kullanıcı başına aylık 7,20 ABD doları (1 yıllık taahhüt)
- İş Standardı: 14,40 USD kullanıcı başına aylık (1 yıllık taahhüt)
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 21,60 ABD doları (1 yıllık taahhüt)
Google Chat puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (42.000+ yorum) (Google Çalışma Alanı)
- Capterra: 4,5/5 (2.000+ yorum)
Google Chat kısa listenize girmediyse, işte dikkate alabileceğiniz bazı Google Chat alternatifleri *
4. Skype
Pumble alternatifleri listemizde bir diğer alternatif ise popüler bir çevrimiçi iletişim platformu olan Skype'tır. Takım sesli ve görüntülü aramaları, anlık mesajlar gönderme ve dosya paylaşımı için kullanabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü ve çapraz platform uyumluluğu ile Skype'ı cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliği için ekran paylaşımını, arama kaydını ve önemli noktaları ve eylem öğelerini not almak için canlı altyazıları destekler.
Skype'ın en iyi özellikleri
- Yüksek kaliteli ses ve video ile ücretsiz takım sohbeti ve bire bir video görüşmelerinin keyfini çıkarın
- Sesli ve metin iletişimi için gerçek zamanlı çeviriyi deneyimleyin
- Sorunsuz sunumlar ve işbirliği için ekran paylaşımını kullanın
- Fotoğraf ve video paylaşımı, canlı altyazılar, çizim araçları ve soru-cevap özellikleri gibi özelliklerle mesajlaşma yapın
Skype sınırlamaları
- Grup aramalarına yalnızca 250 katılımcı eklenebilir
- Ses kalitesi düşük, aramalar kesilebilir ve ekranlar sık sık donabilir
Skype fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sonsuza Kadar
- İş: Abonelikler kullanıcı başına aylık 3 $'dan başlar
Skype puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (23.000+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (443 yorum)
5. Mattermost
Mattermost, güvenli takım işbirliği için tasarlanmış açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan bir mesajlaşma platformudur. Takım mesajlaşması, dosya paylaşımı, sesli ve görüntülü aramalar için kullanabilirsiniz. Özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir bir iletişim çözümü sunar.
Benzer arayüzü, onu en popüler Pumble alternatiflerinden biri yapar. Kişisel sohbetlere ve grup tartışmalarına katılabilir, eğik çizgi komutlarını kullanabilir, özel emojiler ve GIF'ler gönderebilir ve gerçek zamanlı işbirliği için ekranınızı paylaşabilirsiniz.
Mattermost'un en iyi özellikleri
- Paylaşımlı kontrol listeleriyle işbirliğine dayalı ve otomatikleştirilmiş iş akışları ve iş süreçleri oluşturun
- Mattermost ile harici satıcılar, ortaklar ve diğer proje paydaşlarıyla güvenli bir şekilde bağlantı kurun
- Slack ve Discord'a benzer bir arayüz deneyimleyin
Mattermost sınırlamaları
- Operasyon ve teknik takımlar için daha uygundur
- Uygulama ve eklenti seçenekleri sınırlıdır
Mattermost fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Mattermost puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (328 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (151 yorum)
Mattermost alternatiflerini inceleyin!
6. Troop Messenger
Troop Messenger, iş takımları için güçlü bir iletişim yazılımı ve takım çalışmasını ve verimliliği artırmayı amaçlayan en verimli Pumble alternatiflerinden biridir. Troop Messenger'ı takım üyeleriyle bire bir konuşmalar için kullanabilir, kendinize mesajlar gönderebilir, grup sohbetinde sesli notlar paylaşabilir ve toplu mesajlar gönderebilirsiniz.
Gizli konuşmalar için gizli bir sohbet penceresi de oluşturabilirsiniz. Mesajları geri çağırabilir, daha sonra cevaplamak için hatırlatıcılar ayarlayabilir ve ekranları kaydedebilirsiniz. Ayrıca, proje tartışmaları için grup sohbetleri başlatabilir, yapışkan notlar ekleyebilir ve mesajları otomatik olarak silebilirsiniz.
Troop Messenger'ın kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir özellikleri, çeşitli takım ihtiyaçlarını karşılar ve verimli takım çalışmasını teşvik eden kuruluşlar için popüler bir seçim haline getirir.
Troop Messenger'ın en iyi özellikleri
- Uçtan uca şifreleme ile iş konuşmalarının güvenliğini sağlayın
- Burnout pencere özelliği ile gizli sohbet modunda gizli konuşmalar yapın
- Normal telefon mesajlarına benzer sesli mesajlar gönderin
Troop Messenger sınırlamaları
- Toplantıları kaydetme özelliği yoktur
- Entegrasyonlar sınırlıdır
Troop Messenger fiyatlandırması
- Premium: Kullanıcı başına aylık 2,5 dolar
- Kurumsal: Aylık 5 dolar
- Üstün: Kullanıcı başına aylık 9
- Yerinde: Özel fiyatlandırma
Troop Messenger puanları ve yorumları
- G2: 4. 6/5 (71 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (15 yorum)
7. SnapComms
SnapComms, iç iletişim, İK, BT ve acil durum iletişimi gibi iletişim stratejilerini özelleştirmek için kapsamlı bir çevrimiçi iletişim platformudur.
Mesajları sıfırdan yazabilir veya iletişim şablonlarını kullanabilirsiniz. Dijital tabela özelliği ile büyük ekranları mesaj panolarına dönüştürebilirsiniz. Ayrıca masaüstü uyarıları, ekran koruyucular, kayan bantlar, testler ve anketler gibi diğer özellikler de sunar.
SnapComms'un en iyi özellikleri
- Sorunsuz erişilebilirlik için birden fazla cihazda çalıştırın
- Gelişmiş işbirliği için farklı takımlar arasında çapraz iletişim kurun
- İletişim stratejilerinizin etkinliğini izlemek için performans gösterge panellerini ve ayrıntılı raporlama araçlarını kullanın
SnapComms sınırlamaları
- Platform otomatik olarak güncellenir, bu da özelliklerdeki değişiklikleri izlemeyi zorlaştırır
- Mobil arayüzü en iyisi değildir
SnapComms fiyatlandırması
- Bilgi: Özel fiyatlandırma
- Engage: Özel fiyatlandırma
SnapComms puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (60 yorum)
- Capterra: 4. 8/5 (Yeterli yorum yok)
8. Discord
Discord, canlı topluluğu ve zengin özellikleriyle tanınan çok yönlü bir iletişim platformudur. Metin, ses ve video sohbet özellikleri sunarak hem gündelik konuşmalar hem de organize grup tartışmaları için idealdir.
Özelleştirilebilir sunucularını ve kanallarını kullanarak çeşitli konular ve faizler için özel alanlar oluşturabilirsiniz. Oyun platformlarıyla entegrasyonu ve kapsamlı bot desteği, çekiciliğini daha da artırarak oyuncular, topluluklar ve küçük işletmelerin bağlantı kurması, işbirliği yapması ve sosyalleşmesi için vazgeçilmez bir platform haline getirir.
Discord'un en iyi özellikleri
- Discord'un davetle katılım özelliği ile öne çıkın ve takım yöneticilerinin davet bağlantıları aracılığıyla sınırlı erişime sahip gizli gruplar oluşturun
- Discord içinde çeşitli konular için konu bazlı kanallar oluşturarak iletişimi etkili bir şekilde organize edin
- Discord'un ses kanalları ile herkese açık sesli aramalar yapın ve spontan işbirliğini teşvik edin, takım üyeleri arasında gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırın
Discord sınırlamaları
- Takım iletişimi yerine sosyal medya toplulukları oluşturmak için daha uygundur
- Mesaj geçmişine erişmek zor olabilir
Discord fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Nitro Basic: Aylık 2,99 $
- Nitro Classic: Aylık 4,99 $
- Sunucu Güçlendirme: Aylık 4,99 $
- Nitro: Aylık 9,99 $
Discord puanları ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: 4,7/5 (240 yorum)
9. Chanty
Chanty, iş akışlarını basitleştiren ve verimliliği artıran, kullanıcı dostu bir takım iletişimi ve işbirliği platformudur. Anlık mesajlar ve dosyalar göndermenize, herhangi bir mesajdan görevler atamanıza, yeni görevler oluşturmanıza ve görev önceliklerini belirlemenize olanak tanır, böylece takım üyeleriniz aynı sayfada olur.
Ayrıca, belirli görevler için farklı kanallar oluşturabilir ve bunları gerçekleştirmek için iş akışları tasarlayabilirsiniz. Dahası, Chanty, gelişmiş işbirliği için gerçek zamanlı ekran paylaşımını destekler. E-posta karmaşasını azaltmak ve daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Chanty'nin en iyi özellikleri
- Mesaj geçmişine erişmek için takım üyelerini kolayca arayın
- Önemli mesajları sabitleyin ve projeyle ilgili konuşmaları kolayca yeniden adlandırın
- Sosyal medya içeriğini sorunsuz bir şekilde paylaşın
- Kanban panosu görünümüyle iş akışını optimize edin
- Chanty'nin yerleşik görev yönetimi özellikleriyle platform içinde görevleri verimli bir şekilde düzenleyin, atayın ve izleyin
Chanty sınırlamaları
- Müşteri desteği yavaş olabilir
- Sınırlı uygulama entegrasyonları sunar
Chanty fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 3 dolar
Chanty puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (41 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (34 yorum)
10. Slack
Slack, her boyuttaki kuruluş için popüler bir başka takım iletişimi ve iş yönetimi aracıdır. Akıllı mesajlaşma ve dosya paylaşım araçları sunar ve çeşitli verimlilik uygulamalarıyla entegrasyonları destekler.
Slack'in özelleştirilebilir kanallarını ve konuları kullanarak takım tartışmalarını organize edebilirsiniz. Ayrıca, Slack Connect'i kullanarak belirli tartışmalara satıcıları veya ajansları davet ederek onlarla kolayca iletişim kurabilirsiniz.
Slack'in en iyi özellikleri
- Slack'teki kanalları kullanarak belirli projeler veya departmanlar için konuşmaları düzenleyin. Bu kanallar, özel alanlar görevi görür
- Kanallarda Slack'in Huddle özelliğini kullanarak sesli veya görüntülü aramalarla iletişim kurun ve ekranlarınızı paylaşın
- Google Drive, Zoom, Loom, Google Takvim, Microsoft Teams ve daha fazlası gibi platformları destekleyen kapsamlı uygulama entegrasyonları sayesinde çeşitli araç ve yazılımlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun
Slack sınırlamaları
- Ücretsiz planda, 90 günden eski mesajlar, dosyalar ve konuşmalar otomatik olarak gizlenir
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artıları: Kullanıcı başına aylık 8,75 dolar
- Business+: Kullanıcı başına aylık 15 dolar
- Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma
Slack AI, her planın üzerine özel bir fiyatlandırma ile sunulmaktadır
Slack puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (32.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)
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