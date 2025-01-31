2025'te Hayatınızı ve İş Akışlarınızı Kolaylaştıracak En İyi 10 Microsoft Copilot Alternatifi

Yapay zeka öncesi zamanları hatırlayabiliyor musunuz? Dürüst olmak gerekirse, ben hatırlayamıyorum.

E-postalarımı yazmak, toplantıları özetlemek ve sunumlar hazırlamak için neredeyse her gün yapay zeka kullanıyorum.

Büyük dil modellerine dayalı tercih ettiğim yapay zeka araçları arasında Microsoft Copilot, özellikle diğer Microsoft 365 programlarını kullanırken sık sık geri döndüğüm bir araçtır.

Ancak Microsoft Copilot'un dezavantajları da vardır. Microsoft 365 dışındaki araçlar için entegrasyonlar sunmaz ve kod oluşturma ve insanlaştırılmış metin çıktıları için sınırlı destek sağlar. AI teknolojisi de yavaş olabilir ve bir seferde sınırlı miktarda veri işleyebilir (Excel'de 500 satırlık bilgi ile sınırlıdır).

İşte o zaman sormaya başladım: Bunun yerine kullanabileceğim (AI özellikli) bir Microsoft Copilot alternatifi var mı? Meslektaşlarım önerilerini paylaşma nezaketinde bulundular ve ben de kendi araştırmamı derleyerek kesin bir liste oluşturdum.

Bu kılavuzda, en iyi 10 Microsoft Copilot alternatifini ayrıntılı olarak ele alacak ve özellikleri, avantajları, sınırlamaları ve fiyatları hakkında bahsedeceğim.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi Microsoft Copilot alternatiflerinin özeti: ClickUp: Yapay zeka destekli proje yönetimi ve içerik oluşturma

IBM Watson Studio: Geliştiricilerin modeller oluşturması ve yönetmesi için yapay zeka aracı

Tabnine: Daha hızlı kod yazımı için yapay zeka kodlama asistanı

ChatGPT: İnsan benzeri metin oluşturma ve çeşitli görevler için yapay zeka sohbet robotu

Claude: İçerik ve kodlama için yapay zeka destekli yazma asistanı

Basitleştirilmiş: Yaratıcı içerik için şablonlar içeren yapay zeka platformu

Writesonic: SEO içeriği konusunda uzmanlaşmış yapay zeka yazma aracı

GitHub Copilot: Kod önerileri için yapay zeka çift programcısı

IntelliCode: AI kod tamamlama asistanı

Wipro Holmes: BT iş akışı otomasyonu için yapay zeka platformu

Microsoft Copilot alternatifinde aranması gereken özellikler

Üretken yapay zeka teknolojisi açısından Microsoft Copilot fena değil. Ancak işinizde engel teşkil edebilecek birkaç nokta var.

Örneğin, önceki konuşmaları hatırlayamıyor ve kod üretme konusunda pek iyi değil. Ayrıca, yazılı çıktıları açıkça AI tarafından yazılmış gibi geliyor (kişilikten yoksun).

Deneyimlerime göre, aşağıdaki yapay zeka özelliklerini sunan Microsoft Copilot alternatifleri sizin için daha uygun olabilir.

Uzun süreli konuşma hafızası: Microsoft Copilot ile özellikle zorlandığım nokta, birden fazla etkileşimde bilgileri hatırlayamamasıydı. İdeal bir yapay zeka asistanı, önceki sohbetlerinizden paylaşılan bilgileri dikkate alarak size alakalı cevaplar verebilmelidir

İnsani yanıtlar: AI araçları, komutlara tekrarlayan, algoritmik bir şekilde yanıt vermesiyle bilinir. Microsoft Copilot'u içerik için kullandığımdan, mekanik yanıtlar benim için büyük bir zorluktu ve içeriği sürekli insani hale getirmek için çok çaba sarf etmek zorunda kaldım

Kişiselleştirme: Microsoft Copilot'ta kişilik yok. Bir yapay zeka modeli için bunu söylemek garip olabilir, ancak yapay zeka asistanınız genellikle sizin benzersiz yazım tarzınızı, üslubunuzu ve kelime dağarcığınızı anlamalı ve bunları genel bir üslupla tekrarlamamalıdır

Veri gizliliği : Forbes, Microsoft'un Microsoft Entra ID ile oturum açan iş kullanıcılarına "ücretsiz ticari veri koruması" sunduğunu ve sohbet verilerinin kaydedilmediğini ve eğitim amacıyla kullanılmadığını iddia ettiğini belirtti . Ancak, bu koruma Microsoft Copilot Pro'nun bireysel kullanıcılarına genişletilmemiştir

Kodlama yetkinliği: Microsoft Copilot'un kodlama yetenekleri tutarsızdır. Yararlı öneriler sunabilse de, kodda hatalar vardır ve çıktının kalitesi büyük ölçüde geliştiricinin doğru komutları verme yeteneğine bağlıdır

İşte denemeniz gereken Microsoft Copilot'a alternatif 10 seçenek.

En İyi 10 Microsoft Copilot Alternatifi

1. ClickUp (AI içerik oluşturma ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ile mesaj konularını özetleyin, yanıtlar oluşturun, görevleri otomatikleştirin ve daha fazlasını yapın.

ClickUp'ın gücü, içerik oluşturma ve proje yönetimi için mükemmel olan hepsi bir arada çözümünde yatmaktadır.

Görevleri oluşturmak, atamak, izlemek ve takımımla projeler üzerinde işbirliği yapmak için düzenli olarak kullanıyorum. Bir dizi farklı uygulamayı kullanmak gibi, ancak sezgisel bir arayüze sahip tek bir merkezi hub'da. Artık ClickUp'ın AI asistanı ClickUp Brain ile kullanımı daha da kolay.

ClickUp Brain ile platform, her boyuttaki takım için (tek kişilik bir ordu olsanız bile) akıllı, özelleştirilmiş destek sağlar. Bu araç, yıldırım hızında otomasyon ve akıllı, insancıl yanıtlar ile bunu başarır. ClickUp Otomasyon ile birlikte kullanın ve tüm o can sıkıcı, tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilecek güçlü bir yardımcıya sahip olun.

Derinlemesine çalışmaya odaklanın ve tekrarlayan işleri ClickUp Otomasyonuna bırakın

En sevdiğim özelliği mi? AI Writer aracını kullanarak fikirler üretebilir, makale taslakları oluşturabilir ve ClickUp Brain aracılığıyla içerik yazabilirsiniz. Bu, çoğu kullanıcı için ideal bir AI içerik oluşturma aracıdır. Dahası da var. ClickUp Sohbet ile önemli güncellemeleri asla kaçırmazsınız. Takımınızla gerçek zamanlı olarak sohbet edebilir, görevler atayabilir, iletişim kurabilir ve ek dosyaları ve şirket genelindeki güncellemeleri paylaşabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Beyin Fırtınası Şablonu gibi özel şablonlar, fikir üretmeyi ve bunları takımınızla tartışmayı kolaylaştırarak işbirliği ve yeniliği teşvik eden bir alan yaratır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Beyin Fırtınası Şablonu ile yaratıcılığınızı artırın ve daha işbirliğine dayalı beyin fırtınası oturumları gerçekleştirin

Verimlilik ve yenilik için tasarlanan bu şablon, fikirleri etkili bir şekilde yakalar ve sorunsuz geri bildirim entegrasyonunu kolaylaştırır. İster yeni ürünler piyasaya sürüyor, etkinlikler planlıyor ister sadece yaratıcılığı tetikliyor olun, aşağıdaki gibi özel görünümler sunarak takımınızın daha fazlasını başarmasını sağlar:

Daha sonra kullanmak üzere fikirleri toplamak için Liste görünümü

Zaman çizelgesi görünümü ile fikirleri öncelik ve gereken çabaya göre düzenleyin

Belirli takımlar için özel beyin fırtınası alanları oluşturmak için Departman Görünümü

Aşamalara göre görünüm Bu fikirleri adım adım planlayın ve uygulayın

Öncelikler Odaklanmanız gereken en önemli fikirleri sıralamak için görünüm

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain'e tam erişim için ücretli bir plan gerekir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. IBM Watson Studio (Geliştiriciler için en iyi çok dilli yapay zeka aracı)

iBM Watson Studio aracılığıyla

Seçeneklerin bol olmasından hoşlanırım, bu yüzden IBM Watson Studio, bence Microsoft Copilot'un en iyi alternatiflerinden biri. Tabii, eğer bir geliştiriciyseniz.

Demek istediğim şu: Platform, açık kaynaklı araçları (PyTorch, TensorFlow) IBM'in kod tabanlı veya görsel veri bilimi araçlarıyla (Jupyter notebooks, R, Scala) birleştirir. Bu, onu geliştiriciler ve analistler için AI modellerini oluşturmak, çalıştırmak ve yönetmek için en iyi AI araçlarından biri yapar.

Watson Studio'nun en iyi özellikleri

Oluşturma, dağıtım ve izleme dahil olmak üzere tüm yapay zeka yaşam döngüsü boyunca işbirliği yapın

Python, R veya Scala kullanarak PyTorch, TensorFlow ve scikit-learn gibi tercih ettiğiniz çerçevelerle entegre edin

Özellikle bu alanda yeniyseniz, model oluşturmayı otomatikleştirin ve zamandan tasarruf edin

Watson'ın görsel düzenleyicisiyle verileri zahmetsizce temizleyin ve şekillendirin

IBM SPSS Modeler ile modelleri görsel olarak geliştirin ve yapay zekayı herkes için erişilebilir hale getirin

Dağıtımdan sonra model performansını ve adaleti izleyin ve iyileştirin

Watson Studio sınırlamaları

Watson Studio bulut tabanlı bir hizmet olduğundan, maliyetler kullanımınıza göre değişir

Otomasyonun sunduğu avantajlara rağmen, yapay zeka ve veri bilimine yeni başlayanlar için bu alana giriş yapmak hala zor olabilir

Açık kaynaklı çerçevelerle entegrasyonu nedeniyle IBM Cloud ekosistemine potansiyel olarak bağımlı hale gelebileceğinizi göz önünde bulundurun

Watson Studio fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: 1,02 USD/Kapasite Birimi-Saat

Watson Studio puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (162 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Tabnine (Geliştiriciler için en iyi yapay zeka asistanı)

tabnine aracılığıyla

Tabnine, temelde yapay zeka ile çalışan bir kodlama arkadaşıdır ve kullanıcılara bir sonraki kod satırlarını önererek daha hızlı kod yazmalarını sağlar. Kodlama stilinizi iyi bilen ve tüm sıkıcı, tekrarlayan işleri halledebilen bir arkadaşınız varmış gibi.

Ayrıca, kullandığınız hemen hemen tüm programlama dilleri veya kod düzenleyicileriyle çalışır.

Bu, Tabnine'i yazılım geliştirme için mevcut en iyi yapay zeka araçlarından biri haline getirir.

Ancak, her şey sihirle olmuyor. Önerilerinin kalitesi, kodun karmaşıklığına ve işlenmesi gereken bilgi miktarına bağlıdır. Kod ne kadar az karmaşıksa, Tabnine o kadar yardımcı olabilir.

Tabnine'nin en iyi özellikleri

Kodları verimli bir şekilde oluşturun ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Geliştirme yolculuğunuz boyunca destek için yapay zeka destekli sohbet

Tarzınıza ve proje bağlamınıza göre uyarlanmış kod önerilerini deneyimleyin

Özenle seçilmiş eğitim verileriyle fikri mülkiyet koruması

Tabnine sınırlamaları

Kod önerilerinin kalitesi, kodun karmaşıklığına ve mevcut verilere göre değişebilir

Bir AI aracına fazla güvenmek, problem çözme becerilerinizi engelleyebilir

Tabnine fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 12 $/kullanıcı/ay (90 gün ücretsiz)

Kurumsal: 39 $/kullanıcı/ay

Tabnine puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (40 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. ChatGPT (İnsan benzeri yanıtlar için en iyisi)

via ChatGPT

ChatGPT'nin ilk kez internet fenomeni haline geldiği zamanı hatırlıyorum. LinkedIn feed'im bunu deneyen (ve ilk halüsinasyonlarına gülen) insanlarla doluydu.

ChatGPT'yi aylardır kullanıyorum (özellikle GPT-4 ve 4o) ve GPT mağazasında bulunan çok çeşitli eklentileri seviyorum. Bu sayede GPT'nin yeni bir blog yazısı yazmak, web sitesi metni oluşturmak, mevcut içeriği yenilemek, veri analizi yapmak ve kodumu test etmek gibi birçok AI tarafından oluşturulan görevi tek bir arayüzden gerçekleştirebilirim.

En beğendiğim özelliklerinden biri, Microsoft Copilot'un aksine, önceki sohbetleri hatırlayabilmesi ve hatırladıklarına göre çıktı üretebilmesidir.

Ancak, kullanıcı başına komut isteme sayısının sınırlı olması beni hala zorluyor. İçerik oluşturucu olarak, komutlarımı ayrıntılı bir şekilde vermem gerekiyor, ancak ChatGPT bunu yapmamı sınırlıyor. Sınırı aştığımda, GPT-4 GPT-3'e geçiyor. Bu, bir doktora öğrencisiyle konuşmaktan, aşırı çalışmış ve kafein bombası bir stajyerle konuşmaya geçmek gibi bir şey.

Bu sizi de rahatsız ediyorsa, benzer bir işi yapabilecek başka ChatGPT alternatifleri de var.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Sorularınızı yanıtlamaktan yaratıcı metin biçimleri oluşturmaya kadar çok çeşitli görevleri gerçekleştirin

GPT 4 ile konuşun ve veri analizi yapmasını, tasarımlar oluşturmasını ve büyük bilgi parçalarını özetlemesini isteyin

GPT mağazasından kullanıcılar tarafından gönderilen yüzlerce eklentiye erişin ve komut istemleri oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırın

ChatGPT sınırlamaları

ChatGPT, gerçek dünya deneyiminin eksikliği ve eğitim verilerine bağımlılığı nedeniyle bazen yanlış veya yanıltıcı bilgiler üretebilir

Model, eğitim verilerinde bulunan önyargıları sergileyebilir ve bu da belirli kitlelere karşı potansiyel olarak adaletsiz veya ayrımcı sonuçlara yol açabilir

ChatGPT'nin ücretsiz sürümü genellikle sağduyu veya gerçek dünya bilgisi gerektiren görevlerde zorlanırken, GPT Plus daha iyi performans gösterir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Ayda 20 $

Takım: Aylık 25 $

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (554 yorum)

Capterra: 4,6/5 (50 yorum)

5. Claude (İçerik takımları için en iyisi)

via Claude AI

Claude AI, temel olarak ChatGPT'nin şehirli kuzeni gibidir. Yapay zeka yazma asistanı, blog yazısı yazma, web sayfaları için metin oluşturma, makaleleri özetleme, yazınızı düzeltme, mevcut içeriği güncelleme, soruları yanıtlama ve hatta kodlama konusunda gerçekten çok iyidir.

En iyi yanı ise, Microsoft Copilot'tan farklı olarak, çok uzun veya karmaşık istekler konusunda endişelenmenize gerek olmamasıdır—Claude, mükemmel konuşma hafızası ile hepsini halledebilir. Görünüşe göre biri badem yemiş.

Ancak, Claude'un Microsoft Copilot'a kıyasla yetersiz kaldığı nokta şudur: Claude şu anda internete erişemiyor, bu nedenle diğer bazı yapay zeka araçlarının yaptığı gibi sizin için güncel bilgileri bulamıyor.

Claude'un en iyi özellikleri

En yetenekli büyük dil modellerinden biri olan en iyi AI asistan modeline (Claude-2) ücretsiz erişim elde edin

100.000 belirteç alın ve daha karmaşık komut istemleriyle çalışın

Her uzunluktaki metni kısa özetlere dönüştürün

Claude sınırlamaları

Bazı rakiplerinin aksine, Claude gerçek zamanlı web'den bilgilere erişip bunları işleyemez

Claude, görüntü oluşturma, veri analizi ve web tarama gibi özelliklerden yoksundur

Büyük dil modellerine dayanan diğer yapay zeka araçları gibi, Claude da tamamen doğru olmayabilecek ve doğrulama gerektiren metinler oluşturabilir

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Takım: Aylık 25 $

Claude puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (22 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Ayrıca okuyun: AI İçerik Oluşturma Aracı

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi yanınızda olduğunda, bağlam değiştirme artık geçmişte kalır. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

6. Simplified (İçerik şablonları için en iyisi)

via Simplified

Pazarlama takımınız Microsoft Copilot'a alternatif arıyorsa, Simplified iş yeriniz için ideal yapay zeka asistanıdır.

Yazma, görüntü, tasarım, düzenleme ve video oluşturma için geniş AI şablon koleksiyonları beni çok etkiledi. Tek dezavantajı, kullanılacak çok fazla farklı araç olması, bu da ilk kez kullananlar için kafa karıştırıcı olabilir.

Basitleştirilmiş en iyi özellikler

AI yazımdan video düzenlemeye kadar çeşitli yaratıcı ihtiyaçlarınızı tek bir sezgisel arayüzde karşılayın

Gerçek zamanlı geri bildirim ve düzenleme ile takımınızla işbirliği yapın ve zamandan tasarruf edin

Tasarım, video ve metin yazımı şablonları koleksiyonuyla tüm platformlarda tutarlı bir marka kimliği sağlayın

Basitleştirilmiş sınırlamalar

AI yazma asistanı bazen kusurlu çıktılar üretebilir ve insan müdahalesi gerektirebilir

Araç seti geniştir, ancak bazı özellikler özel AI araçlarının derinliğine sahip değildir

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Pro: Aylık 9 $

Basitleştirilmiş: Aylık 24 $

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (4,5 bin yorum)

Capterra: 4,7/5 (256 yorum)

7. Writesonic (SEO yazımı için en iyisi)

via Writesonic

SEO odaklı yapay zeka yazımı söz konusu olduğunda, Writesonic'e rakip olabilecek çok az araç vardır.

AI yazma asistanı, SEO blog yazıları yazmak için en iyi Microsoft Copilot alternatiflerinden biridir ve birlikte çalıştığım SEO uzmanları tarafından yüksek puan almıştır.

Bazı araçlar size "kapsamlı anlayışı, ölçeklenebilir ve geleceğe dönük" gibi kurumsal jargonlarla dolu metinler sunarken, Writesonic çabalarında çok daha insan benzeri. Ayrıca blogların ötesindeki içerik biçimleri için de iyi sonuçlar veriyor.

Writesonic ayrıca, görüntüler ve trend olan konuları keşfetmek için harika bir gelişmiş sohbet robotu olan Chatsonic'i de sunar. Platformun sezgisel bir arayüzü de vardır.

Ancak, yazma gereksinimleriniz farklıysa, bunun yerine bazı Writesonic alternatiflerini gözden geçirmeyi düşünebilirsiniz.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Çeşitli içerik türleri için geniş bir içerik şablonu kitaplığına erişin ve basit komutlarla özelleştirilmiş içerik oluşturun

Marka ses örneklerini yükleyerek oluşturulan içeriği marka sesinizle uyumlu hale getirin

Yerleşik intihal denetleyicisiyle içeriğin orijinalliğini otomatik olarak doğrulayın (ancak ek denetimler önerilir)

AI aracını Zapier ve WordPress gibi platformlarla entegre ederek iş akışlarınızı kolaylaştırın

Chatsonic, Writesonic'in konuşma yapay zeka aracı ile sorularınıza yanıtlar alın ve yaratıcı yanıtlar oluşturun

Görüntüler, PDF'ler, web siteleri ve hatta ses klipleri dahil olmak üzere tüm dosya biçimleriyle konuşun

Writesonic sınırlamaları

Platformun kapsamlı özellikleri arasında gezinmek zor olabilir

AI yazma asistanı bulutta barındırıldığı için performans değişiklik gösterebilir (ancak bu tekrarlayan bir sorun değildir)

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz

Chatsonic: 12 $

Bireysel: 16 $

Standart: 79 $

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1,9 bin yorum)

Capterra: 4,8/5 (2K+ yorum)

8. GitHub Copilot (Yazılım takımları için en iyisi)

gitHub aracılığıyla

GitHub Copilot olmadan bir kodlayıcının hayatı ne olurdu?

Yapay zekanın geliştiricilerin işlerini ele geçireceği söyleniyor, ancak GitHub muhtemelen geliştiricilerin işlerinin çok sıkıcı hale gelmesini engelliyor! (Bu espriyi geliştirici arkadaşlarımdan birinden duydum. )

İşte nasıl işliyor: AI, kodunuzun bağlamına ve kullandığınız programlama diline göre, yazdıkça kod satırları veya hatta tüm fonksiyonları önerir.

Bunu, tekrar eden görevlerde size yardımcı olabilecek, iyileştirmeler önerebilecek ve hatta yeni kodlama kalıpları öğrenebilecek, son derece yetenekli bir kodlama ortağına sahip olmak olarak düşünün.

Geliştiricilerinizin sorun çözmeye odaklanmasını istiyorsanız, GitHub'ın Copilot'u yapay zeka ile verimlilik konusunda en iyi örneklerden biridir. Bu, onu kodlayıcılar için en iyi Microsoft Copilot alternatiflerinden biri yapar.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

AI aracının uzmanlığıyla zaman kazanın ve ilgili kod parçacıkları önererek kodlamayı hızlandırın

Çeşitli programlama dilleri ve çerçeveleriyle çalışın

Akıllı önerilere dayalı yeni kodlama modelleri ve çözümleri keşfedin

GitHub Copilot sınırlamaları

AI aracı tarafından üretilen çıktının kalitesi ve alaka düzeyinde olası farklılıklara dikkat edin

AI aracının önerilerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek zor olabilir

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Aylık 4 $

Kurumsal: Aylık 21 $

GitHub Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (138 yorum)

Capterra: 4,7/5 (21 yorum)

9. IntelliCode (Akıllı kodlama önerileri için en iyisi)

microsoft tarafından Intellicode aracılığıyla

IntelliCode, kod kalıplarını analiz ederek akıllı (adında da var!) kod tamamlama önerileri sunan, yapay zeka destekli bir kod yazma asistanıdır.

Temel olarak, kodunuzdan öğrenen ve satırlarınızı tamamlamanın veya kodunuzu biçimlendirmenin en iyi yolunu öneren bir araçtır.

Geliştirici takımlarına büyük değer katan, en benzersiz Microsoft Copilot alternatiflerinden biridir. Tanıdığım kodlayıcılar, temiz arayüzünü ve kod önerilerini çok seviyor.

IntelliCode'un en iyi özellikleri

Kodunuzu optimize etmek için bağlam farkında öneriler alın

Tekrarlayan kalıpları belirleyin ve en uygun uygulamaları önerin

Kodlama tercihlerinize göre AI aracını özelleştirin

IntelliCode sınırlamaları

Tamamen yeni kod tabanları için alternatif yaklaşımları değerlendirin

Önerilerde olası yanlışlıklar olabilir

IntelliCode fiyatlandırması

Ücretsiz

IntelliCode puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (3,5K+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1,6K+ yorum)

10. Wipro Holmes (BT iş akışı otomasyonu için en iyisi)

wipro Holmes aracılığıyla

Wipro Holmes, şirketlerin iş süreçlerini yapay zeka ile otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir makine öğrenimi platformudur.

Ancak AI aracı, en iyi Microsoft Copilot alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor: Wipro Holmes, sorunları ortaya çıkmadan önce tahmin edebilir ve önleyebilir.

Yaygın teknik sorunları oldukça ustaca çözdüğünü gördüm, ancak BT ile ilgili olmayan sorunlarda her zaman mucizevi sonuçlar vermedi. Bu da onu, yalnızca BT otomasyon çözümüne ihtiyaç duyan işletmeler için en uygun niş bir AI aracı haline getiriyor.

Wipro Holmes'un en iyi özellikleri

Kullanıcılara yaygın masaüstü, dizüstü bilgisayar ve yazılım sorunları için 40'tan fazla önceden yapılandırılmış çözüm sunun

Sorgulara ve sorunlara yanıt verin ve yapay zeka destekli konuşma asistanıyla hizmet biletleri oluşturun

Öngörücü bakım sayesinde, potansiyel sorunları kullanıcı deneyimini etkilemeden proaktif olarak belirleyin ve çözün

Kullanıcıların sorunları kendi başlarına çözmelerini sağlayarak BT personelini karmaşık görevlerden kurtarın

Wipro Holmes sınırlamaları

Bazı özelliklerin en iyi şekilde kullanılması için temel teknik bilgi gerekebilir

Önceden yapılandırılmış çözümler tüm özel sorunları çözmeyebilir

Wipro Holmes, daha geniş iş süreçleri değil, öncelikle son kullanıcıların BT sorunlarına odaklanır

Wipro Holmes fiyatlandırması

Mevcut değil

Wipro Holmes puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Kullanılamıyor

Yapay zekayı sadece kullanmayın, ustalaşın

Yapay zeka artık geleceğin teknolojisi değil. Halihazırda tüm sektörlerdeki takımlar tarafından kullanıldığını görüyorum ve herkes çok memnun!

Neden olmasın? Uygun eğitimle birlikte kullanıldığında, yapay zeka özelliklerine sahip doğru araçlar zaman kazanmanıza, verimliliği artırmanıza ve takımınızla daha anlamlı bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olabilir.

Ancak piyasada çok sayıda AI aracı olduğundan, araştırma yapıp öncelikle tam gereksinimlerinizi belirlemeniz önemlidir. Benim durumumda, Microsoft Copilot'un Microsoft 365 ekosistemi dışındaki sınırlı kullanımı nedeniyle tüm işlerim için ideal olmadığını fark ettim.

AI asistanımın içerik oluşturmama, takımımla işbirliği yapmama ve günlük görevlerimi daha verimli yönetmeme yardımcı olmasını istedim. Bir dizi farklı AI aracını (Microsoft Copilot dahil) denedikten sonra, benim için mükemmel olanı buldum: ClickUp.

ClickUp Brain ile, fikirler üretmek ve bunları takımımla tartışmak için her zaman sadece birkaç komut uzağım. Buradan ücretsiz olarak deneyebilir ve size uygun olup olmadığını görebilirsiniz!