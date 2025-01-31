2025'te Hayatınızı ve İş Akışlarınızı Kolaylaştıracak En İyi 10 Microsoft Copilot Alternatifi

Yapay zeka öncesi zamanları hatırlayabiliyor musunuz? Dürüst olmak gerekirse, ben hatırlayamıyorum.
E-postalarımı yazmak, toplantıları özetlemek ve sunumlar hazırlamak için neredeyse her gün yapay zeka kullanıyorum.
Büyük dil modellerine dayalı tercih ettiğim yapay zeka araçları arasında Microsoft Copilot, özellikle diğer Microsoft 365 programlarını kullanırken sık sık geri döndüğüm bir araçtır.
Ancak Microsoft Copilot'un dezavantajları da vardır. Microsoft 365 dışındaki araçlar için entegrasyonlar sunmaz ve kod oluşturma ve insanlaştırılmış metin çıktıları için sınırlı destek sağlar. AI teknolojisi de yavaş olabilir ve bir seferde sınırlı miktarda veri işleyebilir (Excel'de 500 satırlık bilgi ile sınırlıdır).
İşte o zaman sormaya başladım: Bunun yerine kullanabileceğim (AI özellikli) bir Microsoft Copilot alternatifi var mı? Meslektaşlarım önerilerini paylaşma nezaketinde bulundular ve ben de kendi araştırmamı derleyerek kesin bir liste oluşturdum.
Bu kılavuzda, en iyi 10 Microsoft Copilot alternatifini ayrıntılı olarak ele alacak ve özellikleri, avantajları, sınırlamaları ve fiyatları hakkında bahsedeceğim.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte en iyi Microsoft Copilot alternatiflerinin özeti:
- ClickUp: Yapay zeka destekli proje yönetimi ve içerik oluşturma
- IBM Watson Studio: Geliştiricilerin modeller oluşturması ve yönetmesi için yapay zeka aracı
- Tabnine: Daha hızlı kod yazımı için yapay zeka kodlama asistanı
- ChatGPT: İnsan benzeri metin oluşturma ve çeşitli görevler için yapay zeka sohbet robotu
- Claude: İçerik ve kodlama için yapay zeka destekli yazma asistanı
- Basitleştirilmiş: Yaratıcı içerik için şablonlar içeren yapay zeka platformu
- Writesonic: SEO içeriği konusunda uzmanlaşmış yapay zeka yazma aracı
- GitHub Copilot: Kod önerileri için yapay zeka çift programcısı
- IntelliCode: AI kod tamamlama asistanı
- Wipro Holmes: BT iş akışı otomasyonu için yapay zeka platformu
Microsoft Copilot alternatifinde aranması gereken özellikler
Üretken yapay zeka teknolojisi açısından Microsoft Copilot fena değil. Ancak işinizde engel teşkil edebilecek birkaç nokta var.
Örneğin, önceki konuşmaları hatırlayamıyor ve kod üretme konusunda pek iyi değil. Ayrıca, yazılı çıktıları açıkça AI tarafından yazılmış gibi geliyor (kişilikten yoksun).
Deneyimlerime göre, aşağıdaki yapay zeka özelliklerini sunan Microsoft Copilot alternatifleri sizin için daha uygun olabilir.
- Uzun süreli konuşma hafızası: Microsoft Copilot ile özellikle zorlandığım nokta, birden fazla etkileşimde bilgileri hatırlayamamasıydı. İdeal bir yapay zeka asistanı, önceki sohbetlerinizden paylaşılan bilgileri dikkate alarak size alakalı cevaplar verebilmelidir
- İnsani yanıtlar: AI araçları, komutlara tekrarlayan, algoritmik bir şekilde yanıt vermesiyle bilinir. Microsoft Copilot'u içerik için kullandığımdan, mekanik yanıtlar benim için büyük bir zorluktu ve içeriği sürekli insani hale getirmek için çok çaba sarf etmek zorunda kaldım
- Kişiselleştirme: Microsoft Copilot'ta kişilik yok. Bir yapay zeka modeli için bunu söylemek garip olabilir, ancak yapay zeka asistanınız genellikle sizin benzersiz yazım tarzınızı, üslubunuzu ve kelime dağarcığınızı anlamalı ve bunları genel bir üslupla tekrarlamamalıdır
- Veri gizliliği: Forbes, Microsoft'un Microsoft Entra ID ile oturum açan iş kullanıcılarına "ücretsiz ticari veri koruması" sunduğunu ve sohbet verilerinin kaydedilmediğini ve eğitim amacıyla kullanılmadığını iddia ettiğini belirtti. Ancak, bu koruma Microsoft Copilot Pro'nun bireysel kullanıcılarına genişletilmemiştir
- Kodlama yetkinliği: Microsoft Copilot'un kodlama yetenekleri tutarsızdır. Yararlı öneriler sunabilse de, kodda hatalar vardır ve çıktının kalitesi büyük ölçüde geliştiricinin doğru komutları verme yeteneğine bağlıdır
İşte denemeniz gereken Microsoft Copilot'a alternatif 10 seçenek.
En İyi 10 Microsoft Copilot Alternatifi
1. ClickUp (AI içerik oluşturma ve proje yönetimi için en iyisi)
ClickUp'ın gücü, içerik oluşturma ve proje yönetimi için mükemmel olan hepsi bir arada çözümünde yatmaktadır.
Görevleri oluşturmak, atamak, izlemek ve takımımla projeler üzerinde işbirliği yapmak için düzenli olarak kullanıyorum. Bir dizi farklı uygulamayı kullanmak gibi, ancak sezgisel bir arayüze sahip tek bir merkezi hub'da. Artık ClickUp'ın AI asistanı ClickUp Brain ile kullanımı daha da kolay.
ClickUp Brain ile platform, her boyuttaki takım için (tek kişilik bir ordu olsanız bile) akıllı, özelleştirilmiş destek sağlar. Bu araç, yıldırım hızında otomasyon ve akıllı, insancıl yanıtlar ile bunu başarır. ClickUp Otomasyon ile birlikte kullanın ve tüm o can sıkıcı, tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilecek güçlü bir yardımcıya sahip olun.
En sevdiğim özelliği mi? AI Writer aracını kullanarak fikirler üretebilir, makale taslakları oluşturabilir ve ClickUp Brain aracılığıyla içerik yazabilirsiniz. Bu, çoğu kullanıcı için ideal bir AI içerik oluşturma aracıdır. Dahası da var. ClickUp Sohbet ile önemli güncellemeleri asla kaçırmazsınız. Takımınızla gerçek zamanlı olarak sohbet edebilir, görevler atayabilir, iletişim kurabilir ve ek dosyaları ve şirket genelindeki güncellemeleri paylaşabilirsiniz.
Ayrıca, ClickUp Beyin Fırtınası Şablonu gibi özel şablonlar, fikir üretmeyi ve bunları takımınızla tartışmayı kolaylaştırarak işbirliği ve yeniliği teşvik eden bir alan yaratır.
Verimlilik ve yenilik için tasarlanan bu şablon, fikirleri etkili bir şekilde yakalar ve sorunsuz geri bildirim entegrasyonunu kolaylaştırır. İster yeni ürünler piyasaya sürüyor, etkinlikler planlıyor ister sadece yaratıcılığı tetikliyor olun, aşağıdaki gibi özel görünümler sunarak takımınızın daha fazlasını başarmasını sağlar:
- Daha sonra kullanmak üzere fikirleri toplamak için Liste görünümü
- Zaman çizelgesi görünümü ile fikirleri öncelik ve gereken çabaya göre düzenleyin
- Belirli takımlar için özel beyin fırtınası alanları oluşturmak için Departman Görünümü
- Aşamalara göre görünüm Bu fikirleri adım adım planlayın ve uygulayın
- Öncelikler Odaklanmanız gereken en önemli fikirleri sıralamak için görünüm
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Görünümleri ile proje zaman çizelgelerini, bağımlılıkları ve öncelikleri görselleştirin
- ClickUp Görevleri aracılığıyla AI tarafından oluşturulan alt görevlerle karmaşık görevleri yönetilebilir adımlara bölün
- Belirli proje verileri için özel alanlar oluşturun (ör. alt yükleniciler, bütçeler)
- ClickUp Proofing ile belgeleri, görüntüleri ve planları inceleyin ve açıklama ekleyin
- ClickUp Zaman Tahminleri'ni kullanarak tahminler, miktarlar ve malzemeler için hesaplamalar yapın
- ClickUp Belgeleri aracılığıyla gerçek zamanlı düzenleme ve işbirliği ile takımınızla aynı anda çalışın
- Çeşitli proje türleri için (ör. inşaat, müşteri yönetimi) önceden oluşturulmuş ClickUp Şablonlarını kullanın
- Mobil uygulama ile hareket halindeyken projelere erişin ve yönetin
- Kolay entegrasyonlar sayesinde diğer araçlarla bağlantı kurarak ş Akışınızı geliştirin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp Brain'e tam erişim için ücretli bir plan gerekir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)
2. IBM Watson Studio (Geliştiriciler için en iyi çok dilli yapay zeka aracı)
Seçeneklerin bol olmasından hoşlanırım, bu yüzden IBM Watson Studio, bence Microsoft Copilot'un en iyi alternatiflerinden biri. Tabii, eğer bir geliştiriciyseniz.
Demek istediğim şu: Platform, açık kaynaklı araçları (PyTorch, TensorFlow) IBM'in kod tabanlı veya görsel veri bilimi araçlarıyla (Jupyter notebooks, R, Scala) birleştirir. Bu, onu geliştiriciler ve analistler için AI modellerini oluşturmak, çalıştırmak ve yönetmek için en iyi AI araçlarından biri yapar.
Watson Studio'nun en iyi özellikleri
- Oluşturma, dağıtım ve izleme dahil olmak üzere tüm yapay zeka yaşam döngüsü boyunca işbirliği yapın
- Python, R veya Scala kullanarak PyTorch, TensorFlow ve scikit-learn gibi tercih ettiğiniz çerçevelerle entegre edin
- Özellikle bu alanda yeniyseniz, model oluşturmayı otomatikleştirin ve zamandan tasarruf edin
- Watson'ın görsel düzenleyicisiyle verileri zahmetsizce temizleyin ve şekillendirin
- IBM SPSS Modeler ile modelleri görsel olarak geliştirin ve yapay zekayı herkes için erişilebilir hale getirin
- Dağıtımdan sonra model performansını ve adaleti izleyin ve iyileştirin
Watson Studio sınırlamaları
- Watson Studio bulut tabanlı bir hizmet olduğundan, maliyetler kullanımınıza göre değişir
- Otomasyonun sunduğu avantajlara rağmen, yapay zeka ve veri bilimine yeni başlayanlar için bu alana giriş yapmak hala zor olabilir
- Açık kaynaklı çerçevelerle entegrasyonu nedeniyle IBM Cloud ekosistemine potansiyel olarak bağımlı hale gelebileceğinizi göz önünde bulundurun
Watson Studio fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Profesyonel: 1,02 USD/Kapasite Birimi-Saat
Watson Studio puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (162 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
3. Tabnine (Geliştiriciler için en iyi yapay zeka asistanı)
Tabnine, temelde yapay zeka ile çalışan bir kodlama arkadaşıdır ve kullanıcılara bir sonraki kod satırlarını önererek daha hızlı kod yazmalarını sağlar. Kodlama stilinizi iyi bilen ve tüm sıkıcı, tekrarlayan işleri halledebilen bir arkadaşınız varmış gibi.
Ayrıca, kullandığınız hemen hemen tüm programlama dilleri veya kod düzenleyicileriyle çalışır.
Bu, Tabnine'i yazılım geliştirme için mevcut en iyi yapay zeka araçlarından biri haline getirir.
Ancak, her şey sihirle olmuyor. Önerilerinin kalitesi, kodun karmaşıklığına ve işlenmesi gereken bilgi miktarına bağlıdır. Kod ne kadar az karmaşıksa, Tabnine o kadar yardımcı olabilir.
Tabnine'nin en iyi özellikleri
- Kodları verimli bir şekilde oluşturun ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Geliştirme yolculuğunuz boyunca destek için yapay zeka destekli sohbet
- Tarzınıza ve proje bağlamınıza göre uyarlanmış kod önerilerini deneyimleyin
- Özenle seçilmiş eğitim verileriyle fikri mülkiyet koruması
Tabnine sınırlamaları
- Kod önerilerinin kalitesi, kodun karmaşıklığına ve mevcut verilere göre değişebilir
- Bir AI aracına fazla güvenmek, problem çözme becerilerinizi engelleyebilir
Tabnine fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 12 $/kullanıcı/ay (90 gün ücretsiz)
- Kurumsal: 39 $/kullanıcı/ay
Tabnine puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (40 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
4. ChatGPT (İnsan benzeri yanıtlar için en iyisi)
ChatGPT'nin ilk kez internet fenomeni haline geldiği zamanı hatırlıyorum. LinkedIn feed'im bunu deneyen (ve ilk halüsinasyonlarına gülen) insanlarla doluydu.
ChatGPT'yi aylardır kullanıyorum (özellikle GPT-4 ve 4o) ve GPT mağazasında bulunan çok çeşitli eklentileri seviyorum. Bu sayede GPT'nin yeni bir blog yazısı yazmak, web sitesi metni oluşturmak, mevcut içeriği yenilemek, veri analizi yapmak ve kodumu test etmek gibi birçok AI tarafından oluşturulan görevi tek bir arayüzden gerçekleştirebilirim.
En beğendiğim özelliklerinden biri, Microsoft Copilot'un aksine, önceki sohbetleri hatırlayabilmesi ve hatırladıklarına göre çıktı üretebilmesidir.
Ancak, kullanıcı başına komut isteme sayısının sınırlı olması beni hala zorluyor. İçerik oluşturucu olarak, komutlarımı ayrıntılı bir şekilde vermem gerekiyor, ancak ChatGPT bunu yapmamı sınırlıyor. Sınırı aştığımda, GPT-4 GPT-3'e geçiyor. Bu, bir doktora öğrencisiyle konuşmaktan, aşırı çalışmış ve kafein bombası bir stajyerle konuşmaya geçmek gibi bir şey.
Bu sizi de rahatsız ediyorsa, benzer bir işi yapabilecek başka ChatGPT alternatifleri de var.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Sorularınızı yanıtlamaktan yaratıcı metin biçimleri oluşturmaya kadar çok çeşitli görevleri gerçekleştirin
- GPT 4 ile konuşun ve veri analizi yapmasını, tasarımlar oluşturmasını ve büyük bilgi parçalarını özetlemesini isteyin
- GPT mağazasından kullanıcılar tarafından gönderilen yüzlerce eklentiye erişin ve komut istemleri oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırın
ChatGPT sınırlamaları
- ChatGPT, gerçek dünya deneyiminin eksikliği ve eğitim verilerine bağımlılığı nedeniyle bazen yanlış veya yanıltıcı bilgiler üretebilir
- Model, eğitim verilerinde bulunan önyargıları sergileyebilir ve bu da belirli kitlelere karşı potansiyel olarak adaletsiz veya ayrımcı sonuçlara yol açabilir
- ChatGPT'nin ücretsiz sürümü genellikle sağduyu veya gerçek dünya bilgisi gerektiren görevlerde zorlanırken, GPT Plus daha iyi performans gösterir
ChatGPT fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ayrıca: Ayda 20 $
- Takım: Aylık 25 $
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (554 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (50 yorum)
5. Claude (İçerik takımları için en iyisi)
Claude AI, temel olarak ChatGPT'nin şehirli kuzeni gibidir. Yapay zeka yazma asistanı, blog yazısı yazma, web sayfaları için metin oluşturma, makaleleri özetleme, yazınızı düzeltme, mevcut içeriği güncelleme, soruları yanıtlama ve hatta kodlama konusunda gerçekten çok iyidir.
En iyi yanı ise, Microsoft Copilot'tan farklı olarak, çok uzun veya karmaşık istekler konusunda endişelenmenize gerek olmamasıdır—Claude, mükemmel konuşma hafızası ile hepsini halledebilir. Görünüşe göre biri badem yemiş.
Ancak, Claude'un Microsoft Copilot'a kıyasla yetersiz kaldığı nokta şudur: Claude şu anda internete erişemiyor, bu nedenle diğer bazı yapay zeka araçlarının yaptığı gibi sizin için güncel bilgileri bulamıyor.
Claude'un en iyi özellikleri
- En yetenekli büyük dil modellerinden biri olan en iyi AI asistan modeline (Claude-2) ücretsiz erişim elde edin
- 100.000 belirteç alın ve daha karmaşık komut istemleriyle çalışın
- Her uzunluktaki metni kısa özetlere dönüştürün
Claude sınırlamaları
- Bazı rakiplerinin aksine, Claude gerçek zamanlı web'den bilgilere erişip bunları işleyemez
- Claude, görüntü oluşturma, veri analizi ve web tarama gibi özelliklerden yoksundur
- Büyük dil modellerine dayanan diğer yapay zeka araçları gibi, Claude da tamamen doğru olmayabilecek ve doğrulama gerektiren metinler oluşturabilir
Claude fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 20 $
- Takım: Aylık 25 $
Claude puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (22 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Ayrıca okuyun: AI İçerik Oluşturma Aracı
📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu?
ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi yanınızda olduğunda, bağlam değiştirme artık geçmişte kalır. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!
6. Simplified (İçerik şablonları için en iyisi)
Pazarlama takımınız Microsoft Copilot'a alternatif arıyorsa, Simplified iş yeriniz için ideal yapay zeka asistanıdır.
Yazma, görüntü, tasarım, düzenleme ve video oluşturma için geniş AI şablon koleksiyonları beni çok etkiledi. Tek dezavantajı, kullanılacak çok fazla farklı araç olması, bu da ilk kez kullananlar için kafa karıştırıcı olabilir.
Basitleştirilmiş en iyi özellikler
- AI yazımdan video düzenlemeye kadar çeşitli yaratıcı ihtiyaçlarınızı tek bir sezgisel arayüzde karşılayın
- Gerçek zamanlı geri bildirim ve düzenleme ile takımınızla işbirliği yapın ve zamandan tasarruf edin
- Tasarım, video ve metin yazımı şablonları koleksiyonuyla tüm platformlarda tutarlı bir marka kimliği sağlayın
Basitleştirilmiş sınırlamalar
- AI yazma asistanı bazen kusurlu çıktılar üretebilir ve insan müdahalesi gerektirebilir
- Araç seti geniştir, ancak bazı özellikler özel AI araçlarının derinliğine sahip değildir
Basitleştirilmiş fiyatlandırma
- Pro: Aylık 9 $
- Basitleştirilmiş: Aylık 24 $
Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (4,5 bin yorum)
- Capterra: 4,7/5 (256 yorum)
7. Writesonic (SEO yazımı için en iyisi)
SEO odaklı yapay zeka yazımı söz konusu olduğunda, Writesonic'e rakip olabilecek çok az araç vardır.
AI yazma asistanı, SEO blog yazıları yazmak için en iyi Microsoft Copilot alternatiflerinden biridir ve birlikte çalıştığım SEO uzmanları tarafından yüksek puan almıştır.
Bazı araçlar size "kapsamlı anlayışı, ölçeklenebilir ve geleceğe dönük" gibi kurumsal jargonlarla dolu metinler sunarken, Writesonic çabalarında çok daha insan benzeri. Ayrıca blogların ötesindeki içerik biçimleri için de iyi sonuçlar veriyor.
Writesonic ayrıca, görüntüler ve trend olan konuları keşfetmek için harika bir gelişmiş sohbet robotu olan Chatsonic'i de sunar. Platformun sezgisel bir arayüzü de vardır.
Ancak, yazma gereksinimleriniz farklıysa, bunun yerine bazı Writesonic alternatiflerini gözden geçirmeyi düşünebilirsiniz.
Writesonic'in en iyi özellikleri
- Çeşitli içerik türleri için geniş bir içerik şablonu kitaplığına erişin ve basit komutlarla özelleştirilmiş içerik oluşturun
- Marka ses örneklerini yükleyerek oluşturulan içeriği marka sesinizle uyumlu hale getirin
- Yerleşik intihal denetleyicisiyle içeriğin orijinalliğini otomatik olarak doğrulayın (ancak ek denetimler önerilir)
- AI aracını Zapier ve WordPress gibi platformlarla entegre ederek iş akışlarınızı kolaylaştırın
- Chatsonic, Writesonic'in konuşma yapay zeka aracı ile sorularınıza yanıtlar alın ve yaratıcı yanıtlar oluşturun
- Görüntüler, PDF'ler, web siteleri ve hatta ses klipleri dahil olmak üzere tüm dosya biçimleriyle konuşun
Writesonic sınırlamaları
- Platformun kapsamlı özellikleri arasında gezinmek zor olabilir
- AI yazma asistanı bulutta barındırıldığı için performans değişiklik gösterebilir (ancak bu tekrarlayan bir sorun değildir)
Writesonic fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Chatsonic: 12 $
- Bireysel: 16 $
- Standart: 79 $
Writesonic puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1,9 bin yorum)
- Capterra: 4,8/5 (2K+ yorum)
8. GitHub Copilot (Yazılım takımları için en iyisi)
GitHub Copilot olmadan bir kodlayıcının hayatı ne olurdu?
Yapay zekanın geliştiricilerin işlerini ele geçireceği söyleniyor, ancak GitHub muhtemelen geliştiricilerin işlerinin çok sıkıcı hale gelmesini engelliyor! (Bu espriyi geliştirici arkadaşlarımdan birinden duydum. )
İşte nasıl işliyor: AI, kodunuzun bağlamına ve kullandığınız programlama diline göre, yazdıkça kod satırları veya hatta tüm fonksiyonları önerir.
Bunu, tekrar eden görevlerde size yardımcı olabilecek, iyileştirmeler önerebilecek ve hatta yeni kodlama kalıpları öğrenebilecek, son derece yetenekli bir kodlama ortağına sahip olmak olarak düşünün.
Geliştiricilerinizin sorun çözmeye odaklanmasını istiyorsanız, GitHub'ın Copilot'u yapay zeka ile verimlilik konusunda en iyi örneklerden biridir. Bu, onu kodlayıcılar için en iyi Microsoft Copilot alternatiflerinden biri yapar.
GitHub Copilot'un en iyi özellikleri
- AI aracının uzmanlığıyla zaman kazanın ve ilgili kod parçacıkları önererek kodlamayı hızlandırın
- Çeşitli programlama dilleri ve çerçeveleriyle çalışın
- Akıllı önerilere dayalı yeni kodlama modelleri ve çözümleri keşfedin
GitHub Copilot sınırlamaları
- AI aracı tarafından üretilen çıktının kalitesi ve alaka düzeyinde olası farklılıklara dikkat edin
- AI aracının önerilerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek zor olabilir
GitHub Copilot fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Aylık 4 $
- Kurumsal: Aylık 21 $
GitHub Copilot puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (138 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (21 yorum)
9. IntelliCode (Akıllı kodlama önerileri için en iyisi)
IntelliCode, kod kalıplarını analiz ederek akıllı (adında da var!) kod tamamlama önerileri sunan, yapay zeka destekli bir kod yazma asistanıdır.
Temel olarak, kodunuzdan öğrenen ve satırlarınızı tamamlamanın veya kodunuzu biçimlendirmenin en iyi yolunu öneren bir araçtır.
Geliştirici takımlarına büyük değer katan, en benzersiz Microsoft Copilot alternatiflerinden biridir. Tanıdığım kodlayıcılar, temiz arayüzünü ve kod önerilerini çok seviyor.
IntelliCode'un en iyi özellikleri
- Kodunuzu optimize etmek için bağlam farkında öneriler alın
- Tekrarlayan kalıpları belirleyin ve en uygun uygulamaları önerin
- Kodlama tercihlerinize göre AI aracını özelleştirin
IntelliCode sınırlamaları
- Tamamen yeni kod tabanları için alternatif yaklaşımları değerlendirin
- Önerilerde olası yanlışlıklar olabilir
IntelliCode fiyatlandırması
- Ücretsiz
IntelliCode puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (3,5K+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1,6K+ yorum)
10. Wipro Holmes (BT iş akışı otomasyonu için en iyisi)
Wipro Holmes, şirketlerin iş süreçlerini yapay zeka ile otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir makine öğrenimi platformudur.
Ancak AI aracı, en iyi Microsoft Copilot alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor: Wipro Holmes, sorunları ortaya çıkmadan önce tahmin edebilir ve önleyebilir.
Yaygın teknik sorunları oldukça ustaca çözdüğünü gördüm, ancak BT ile ilgili olmayan sorunlarda her zaman mucizevi sonuçlar vermedi. Bu da onu, yalnızca BT otomasyon çözümüne ihtiyaç duyan işletmeler için en uygun niş bir AI aracı haline getiriyor.
Wipro Holmes'un en iyi özellikleri
- Kullanıcılara yaygın masaüstü, dizüstü bilgisayar ve yazılım sorunları için 40'tan fazla önceden yapılandırılmış çözüm sunun
- Sorgulara ve sorunlara yanıt verin ve yapay zeka destekli konuşma asistanıyla hizmet biletleri oluşturun
- Öngörücü bakım sayesinde, potansiyel sorunları kullanıcı deneyimini etkilemeden proaktif olarak belirleyin ve çözün
- Kullanıcıların sorunları kendi başlarına çözmelerini sağlayarak BT personelini karmaşık görevlerden kurtarın
Wipro Holmes sınırlamaları
- Bazı özelliklerin en iyi şekilde kullanılması için temel teknik bilgi gerekebilir
- Önceden yapılandırılmış çözümler tüm özel sorunları çözmeyebilir
- Wipro Holmes, daha geniş iş süreçleri değil, öncelikle son kullanıcıların BT sorunlarına odaklanır
Wipro Holmes fiyatlandırması
- Mevcut değil
Wipro Holmes puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Kullanılamıyor
Yapay zekayı sadece kullanmayın, ustalaşın
Yapay zeka artık geleceğin teknolojisi değil. Halihazırda tüm sektörlerdeki takımlar tarafından kullanıldığını görüyorum ve herkes çok memnun!
Neden olmasın? Uygun eğitimle birlikte kullanıldığında, yapay zeka özelliklerine sahip doğru araçlar zaman kazanmanıza, verimliliği artırmanıza ve takımınızla daha anlamlı bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olabilir.
Ancak piyasada çok sayıda AI aracı olduğundan, araştırma yapıp öncelikle tam gereksinimlerinizi belirlemeniz önemlidir. Benim durumumda, Microsoft Copilot'un Microsoft 365 ekosistemi dışındaki sınırlı kullanımı nedeniyle tüm işlerim için ideal olmadığını fark ettim.
AI asistanımın içerik oluşturmama, takımımla işbirliği yapmama ve günlük görevlerimi daha verimli yönetmeme yardımcı olmasını istedim. Bir dizi farklı AI aracını (Microsoft Copilot dahil) denedikten sonra, benim için mükemmel olanı buldum: ClickUp.
ClickUp Brain ile, fikirler üretmek ve bunları takımımla tartışmak için her zaman sadece birkaç komut uzağım. Buradan ücretsiz olarak deneyebilir ve size uygun olup olmadığını görebilirsiniz!