proje Yönetimi için En İyi 10 AI Aracısı

E-posta olabilecek toplantılar, Slack mesajları ve elektronik tablolarda boğuluyor musunuz? Biz de yaşadık, tamamlandı.

AI ajanları ortaya çıkmadan önce, bir proje yöneticisinin iş gününün yarısı görevleri güncellemek, durum raporları yazmak ve her zaman benden daha hızlı ilerleyen son teslim tarihlerini kovalamakla geçiyordu.

Ancak, AI araçlarının akıllıca kullanılması, görevleri otomatikleştirerek, kaynak tahsisini iyileştirerek ve tahmine dayalı analitiği geliştirerek proje yöneticisinin günlük işlerini kolaylaştırarak projenin daha hızlı tamamlanmasını ve başarıya ulaşmasını sağlayabilir.

Görev izleyicilerden rapor oluşturuculara kadar her şeyi test ettikten sonra, daha hızlı çalışmanıza, daha az stres yaşamanıza ve sonunda önemli işlere odaklanmanıza yardımcı olacak en iyi 10 AI ajanını bir araya getirdik. Hadi başlayalım.

⏰ 60 saniyelik özet ClickUp: AI destekli görev otomasyonu ve gerçek zamanlı proje içgörüleri için en iyisi

Notion AI : Akıllı dokümantasyon ve bilgi erişimi için en iyisi

Trello AI : AI destekli görev açıklamaları ve kategorizasyon için en iyisi

Asana AI : Otomatik proje güncellemeleri ve raporlama için en iyisi

Monday AI : İş akışı otomasyonu ve veriye dayalı içgörüler için en iyisi

Wrike AI : Tahmine dayalı risk yönetimi ve AI raporları için en iyisi

Taskade AI : AI tarafından oluşturulan görev listeleri ve gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi

Ayanza AI : AI destekli işbirliği ve takım verimliliği için en iyisi

HiveMind AI : AI destekli proje planlama ve toplantı özetleri için en iyisi

SmartSuite AI: Yapay zeka destekli belge otomasyonu ve iş akışı optimizasyonu için en iyisi

AI Ajanları Nedir?

AI ajanı, komutları takip etmekle kalmayıp, sizin adınıza öğrenen, uyum sağlayan ve hareket eden dijital bir asistandır. Görevleri otomatikleştirmenize, akıllı kararlar almanıza ve hatta geçmiş deneyimlerden öğrenmenize yardımcı olur.

Peki bunlar aslında nasıl işliyor? Hadi ayrıntılara bakalım:

simform aracılığıyla

Peki bunlar aslında nasıl işliyor? Gelin ayrıntılı olarak inceleyelim: Dünyayı hissedin : AI ajanları e-postalardan, proje gösterge panellerinden ve gerçek zamanlı verilerden bilgi toplar

Analiz ve anlama : Verileri işleyerek kalıpları tanır, potansiyel riskleri ve fırsatları belirler

Akıllı kararlar alın : Analizlerine dayanarak, otomatik olarak önerilerde bulunur veya eylemler gerçekleştirir

Öğrenin ve gelişin: Ne kadar çok iş yaparlarsa, o kadar akıllı hale gelirler! AI ajanları kararlarını zamanla iyileştirir Tüm AI ajanları aynı değildir. Her biri belirli görevler için tasarlanmış farklı türde AI ajanları vardır. Bazıları sayıları işlemekte mükemmeldir; diğerleri güncellemeleri yazmak veya görevlerin senkronizasyonunu sağlamak konusunda başarılıdır.

Ancak, AI ajanlarının sayısındaki bu artışın, yapay zeka ile birlikte gelen zorlukları da beraberinde getirdiğini unutmayın.

Bunlar arasında belirsiz talimatlarda kaybolmak, işlerinizi takip etmekte zorlanmak ve doğruluk konusunda bazen çok fazla kahve molası vermiş gibi davranmak sayılabilir.

AI ajanları proje yönetiminde nasıl yardımcı olur?

Sıkıcı proje güncellemelerini ve rapor yazımını halletmek için kendinizi klonlayabilmeyi ister miydiniz? AI ajanları, geleneksel proje yönetimi araçlarını ve uygulamalarını terk etmenize nasıl yardımcı olabilir?

📌 Görevleri otomatikleştirir: Planlama, atamalar ve hatırlatıcıları yönetir

📌 İçgörüler sağlar: Riskleri ve verimsizlikleri sorun haline gelmeden önce belirler

📌 İş akışlarını optimize eder: İş yüklerini dengeler, görevlere öncelik verir ve kaynak tahsisini optimize eder

📌 İletişimi geliştirir: Toplantıları özetler, e-postaları taslak olarak hazırlar ve takımların uyum içinde çalışmasını sağlar

Hatırlatıcı: AI, proje yöneticilerinin yerini almaz, ancak AI proje yöneticileri, görevlerin planlandığı gibi ilerlemesini sağlamak için değişen teslim tarihlerine, proje karmaşıklıklarına ve takımın uygunluğuna uyum sağlar.

Ayrıca okuyun: Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Arasındaki Fark

Proje Yönetimi için AI Ajanlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru AI ajanını seçmek, saatler kazanmakla kurulumda zaman kaybetmek arasındaki farkı belirleyebilir. Dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

AI Ajanlarında dikkate alınması gereken anahtar özellikler

Görev otomasyonu: Görev güncellemelerini, ilerleme izlemeyi ve hatırlatıcıları otomatikleştirin, böylece manuel güncellemelerle uğraşmak zorunda kalmazsınız

Tahmine dayalı içgörüler: Tahmine dayalı içgörülerle riskleri erken tespit edin ve işlerin yolunda gitmesi için önerilerde bulunun

Doğal dil işleme (NLP): "Bunu gelecek haftaya taşı" gibi günlük talimatları verin; robotik komutlara gerek yok

Veri güvenliği: İlk günden itibaren endüstri standardı protokollerle veri güvenliğine öncelik verin

Gerçek zamanlı içgörüler: Sadece ham veriler değil, eyleme geçirilebilir sonuçlar sunan gösterge panelleriyle gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Kullanıcı dostu arayüz: Kullanıcı dostu arayüz ile kurulumu ve günlük kullanımı basitleştirin

Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için En İyi AI Araçları

proje Yönetimi için En İyi 10 AI Aracısı

Verimliliği artırmak, iş akışlarını kolaylaştırmak ve gereksiz işleri ortadan kaldırmak için proje yönetimi için bu 10 AI ajanına göz atın:

1. ClickUp (AI destekli görev otomasyonu ve gerçek zamanlı proje içgörüleri için en iyisi)

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. AI yetenekleriyle birleştirilen ClickUp Proje Yönetimi Çözümü, bir proje yöneticisinin görevleri ele alma, işleri önceliklendirme ve süreçleri otomasyon haline getirme şeklini dönüştürür.

ClickUp Brain

ClickUp Brain, üç anahtar unsuru tek bir yerde bir araya getirerek proje yönetimini daha akıllı hale getirir: cevaplar, eylemler ve yazma.

Proje güncellemesine mi ihtiyacınız var? Sormanız yeterlidir, görevlerinizden, belgelerinizden ve yorumlarınızdan bağlamsal cevapları manuel olarak aramaya gerek kalmadan alır.

Son standup görüşmenize göre takım üyeleri için bir görev oluşturmak mı istiyorsunuz? Brain'e sormanız yeterlidir, ilgili sohbet konularından ve belgelerden doğru ayrıntıları alarak görevi oluşturur. E-postalardan görev açıklamalarına kadar herhangi bir şey yazarken takıldığınızda, markanızın tonuna ve sesine uygun, şaşırtıcı derecede isabetli içerik oluşturur.

ClickUp'ta AI destekli görev önerileri ve otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla verimliliği artırın

Dokümantasyon ve iletişim, ClickUp Brain'in gerçekten parladığı bir başka alandır. Rapor taslakları hazırlamak, mesajları düzeltmek veya toplantı özetlerini hazırlamak gibi işlemleri tek bir tıklama ile tamamlayabilirsiniz

ClickUp Brain ile otomatik olarak kısa toplantı özetleri oluşturun

Hızlı güncellemelere mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain'e şöyle bir soru sorun: Proje X'in durumu nedir? Proje Y üzerinde kimler çalışıyor? Hangi görevlerin son teslim tarihleri kaçırılma riski var? Bu hafta öncelikli görevlerimde ne gibi ilerlemeler var? Projemizde en gecikmiş görevler kimde? Son takım toplantısından anahtar güncellemeleri özetleyebilir misiniz? Hangi görevlerin son teslim tarihlerini kaçırma riski var? Şu anda hangi takım üyeleri iş yükü altında eziliyor?

Akıllı istemlerle görev önceliklendirme için ClickUp Brain'den yararlanın

Brain, anahtar güncellemeleri, geçmiş tartışmaları ve raporları saniyeler içinde çıkarır. Ayrıca son teslim tarihleri önerir, gecikmiş görevleri işaretler ve kimsenin aşırı yüklenmemesini sağlar. Geride mi kalıyorsunuz? Brain'den ilerleme ve bağımlılıklara göre zaman çizelgelerini değiştirmesini isteyin, programınız otomatik olarak yeniden düzenlenecektir.

ClickUp Proje Yönetimi Çözümleri

ClickUp Brain, ClickUp Proje Yönetimi Çözümlerini de destekler, böylece birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Görev yönetimi, proje dokümantasyonu ve takım işbirliğini tek bir güçlü platformda elde edersiniz. Planlama ve yürütmeden izleme ve raporlamaya kadar tüm proje yaşam döngüsünü kolaylaştırır.

ClickUp Proje Yönetimi Görev Planı Şablonu

İşleri daha sorunsuz hale getirmek için, ClickUp'ın Proje Yönetimi Görev Planı Şablonu gibi önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak birkaç tıklamayla iş akışları kurabilirsiniz.

Şablon, takımınıza atayabileceğiniz görevler ve alt görevler ile birlikte gelir, böylece büyük projeleri daha kolay adımlara bölebilirsiniz.

Gantt grafikleri ve zaman çizelgeleri ile neyin yolunda gittiğini, neyin geride kaldığını görebilir ve tüm planı bozmadan işleri değiştirebilirsiniz.

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Proje Yönetimi Görev Planı Şablonu ile proje performansını zahmetsizce düzenleyin ve izleyin.

ClickUp Proje Yönetimi İnceleme Şablonu

Projeniz başladıktan sonra, performansı izlemek de aynı derecede kolaydır. ClickUp'ın Proje Yönetimi İnceleme Şablonu, neyin işe yaradığını, neyin işleri yavaşlattığını ve neyin düzeltilmesi gerektiğini haritalamak için basit bir çerçeve sunar.

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Proje İnceleme Şablonu ile proje değerlendirmelerini kolaylaştırın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

🚀 AI destekli iş akışları : Rutin görevleri, durum güncellemelerini ve iş akışı rutinlerini otomatikleştirin, böylece takımınız önemli işlere odaklanabilir

📊 Akıllı veri içgörüleri : AI tarafından oluşturulan özetleri, eylem öğelerini ve ilerleme güncellemelerini anında alın, sonsuz mesajları incelemek zorunda kalmadan projelerinizin kontrolünü elinizde tutun

📝 AI yazma asistanı: AI tarafından oluşturulan içeriklerle toplantı özetleri yazın, raporlar oluşturun ve mesaj taslakları hazırlayın

🔍 Anında arama ve Soru-Cevap : ClickUp Brain'e işle ilgili herhangi bir soru sorun ve anında doğru cevabı alın

🛠️ Sorunsuz entegrasyonlar : Slack, Google Drive, Zoom ve 600'den fazla diğer uygulama gibi araçlarla bağlantılı bir iş akışı için çalışın

📅 AI destekli zamanlama ve planlama : AI'yı kullanarak görevlere öncelik verin, son tarihler önerin ve kaynakları etkili bir şekilde tahsis edin

Önceden oluşturulmuş proje yönetimi şablonları: Proje planlama, görev yönetimi ve iş akışı otomasyonu için yapay zeka destekli çok sayıda : Proje planlama, görev yönetimi ve iş akışı otomasyonu için yapay zeka destekli çok sayıda proje yönetimi şablonundan seçim yapın ve hemen başlayın

ClickUp sınırlamaları

Yazarken odak kaybı gibi ara sıra ortaya çıkan UX sorunları

Bazı AI tarafından üretilen çıktılar genel ve derinliği eksik hissettirir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, farklı takım boyutları için esnek fiyatlandırma sunar:

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Tüm takımlar için ClickUp'a geçmemiz, tüm takımlarımız ve kullanıcılarımız için merkezi bir merkez sağladı ve diğer takımların projelerini takip ederken kendi işlerini organize edebilmelerini sağladı. ClickUp'ın sunduğu özellikler ve araçlar, CS, Satış ve Geliştirme takımlarımızın şirket çapında projelerimizi verimli ve etkili bir şekilde yönetmesi için harika!

Tüm takımlar için ClickUp'a geçmemiz, tüm takımlarımız ve kullanıcılarımız için merkezi bir merkez sağladı ve diğer takımların projelerini takip ederken kendi işlerini organize edebilmelerini sağladı. ClickUp'ın sunduğu özellikler ve araçlar, CS, Satış ve Geliştirme takımlarımızın şirket çapındaki projelerimizi verimli ve etkili bir şekilde yönetmesi için harika!

2. Notion AI (Akıllı dokümantasyon ve bilgi erişim için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion AI, görevlerin çok daha sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Notion, Slack ve Google Drive'dan bilgileri alır, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez. Özetleme özelliği uzun belgeler için kullanışlıdır ve toplantı notlarını yapılacaklar listesine dönüştürmek zaman kazandırır.

Hatta otomatik olarak eylem öğeleri önerebilir. Yazma ve düzenleme araçları, özellikle hızlı taslaklar veya çeviriler için oldukça iyidir, ancak dağınık bilgileri tek bir yerde düzenlemek için en iyisidir.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

🔍 AI destekli arama : Notion, Slack, Google Drive ve daha fazlasından bilgi bulun

📊 Belge ve veri analizi: PDF'lerden ve görüntülerden anahtar içgörüler ve özetler çıkarın

📝 AI yazma asistanı: Toplantı notları, proje özetleri ve raporlar taslakları hazırlayın

📅 Ş Akışı otomasyonu: Görevler oluşturun, durumları güncelleyin ve tartışmaları özetleyin

Notion AI sınırlamaları

Notion AI'nın ücretsiz sürümü sınırlı sayıda AI komut istemleri (20) sunar

İlk kez kullananlar için zor öğrenme süreci

Notion AI fiyatlandırması

Notion AI, Notion çalışma alanlarına eklenti olarak mevcuttur:

8 $/üye/ay (yıllık faturalandırılır)

10 $/üye/ay (aylık faturalandırılır)

Notion AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Zaman Kazanmak ve Verimliliği Artırmak için AI Şablonları

3. Trello AI (AI destekli görev açıklamaları ve kategorizasyon için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello AI, işleri karmaşıklaştırmadan Trello'ya yararlı bir katman ekler. Güncellemeleri hızlı bir şekilde özetleyebilir, notları temizleyebilir ve uzun tartışmaları eylem öğelerine dönüştürebilir; bu, birden fazla görevi aynı anda yürütmek zorunda olanlar için harikadır. İçerik oluşturma özelliği, görev açıklamaları taslakları hazırlamak veya mesajları düzeltmek için işe yarar.

Öne çıkan özelliği, konuşmalardan yapılacakları otomatik olarak alıp bunları kontrol listeleri halinde düzenlemesidir. /ai komutu, Trello'yu kullanma şeklinizi değiştirmeden her şeyi daha hızlı hale getirir.

Trello AI'nın en iyi özellikleri

📌 Eylem öğesi çıkarma : Daha iyi organizasyon için notlardan ve tartışmalardan önemli görevleri belirleyin

📊 Otomatik görev kategorizasyonu : Görevleri içerik, aciliyet ve takım önceliklerine göre sıralayın

💡 Beyin fırtınası ve fikir üretme : Proje planlama ve tartışmalara yardımcı olmak için konuları genişletin

📅 İş Akışı Optimizasyonu: İlerlemeyi güncelleyin, öncelikleri belirleyin ve görev atamalarını iyileştirin

Trello AI sınırlamaları

Metin tabanlı AI yardımına odaklanmıştır

Diğer araçlara kıyasla gelişmiş AI destekli otomasyon eksikliği

Trello AI fiyatlandırması

Trello AI, Trello'nun Premium ve Enterprise planlarına dahildir:

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına

Trello AI puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

İşte G2 incelemesi:

Görevlerimi ve hedeflerimi takip etmek için her gün Trello kullanıyorum. Kullanımı ve özelleştirmesi çok kolay, tasarımları da güzel. İsterseniz Jira ile entegrasyon da var. '

Görevlerimi ve hedeflerimi takip etmek için her gün Trello kullanıyorum. Kullanımı ve özelleştirmesi çok kolay, tasarımları da güzel. İsterseniz Jira ile entegrasyon da var. '

asana aracılığıyla

Asana AI, her zaman bir sonraki adımı bilen takım arkadaşınız gibidir. Sürekli hatırlatıcıya gerek kalmadan görevleri atar, son tarihleri belirler, istekleri sıralar ve kaynak yönetimini gerçekleştirir. Onayları takip etmek veya güncellemeleri göndermek gibi sıkıcı işleri halletmek için kodlama yapmadan özel AI ajanları oluşturabilirsiniz.

Dikkat edilmesi gerekenleri size bildirir, zaman çizelgeleri önerir ve iş yüklerini dengeler, böylece düzenlemeye daha az zaman harcayıp işleri yapmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz. AI sıkıcı işleri hallederken verileriniz güvende kalır.

Asana AI'nın en iyi özellikleri

📌 Akıllı durum : Görev ilerlemesi ve son etkinliklere göre gerçek zamanlı proje güncellemeleri oluşturun

📝 Akıllı özetler : Takımların uyumlu çalışmasını sağlamak için otomatik görev ve proje özetleri sağlayın

🚀 Akıllı kurallar : AI tarafından oluşturulan kuralları kullanarak görev atamalarını, son teslim tarihlerini ve proje güncellemelerini otomatikleştirin

🔍 Akıllı sohbet: Projeyle ilgili soruların yanıtlarını anında alın ve anahtar bilgileri geri getirin

Asana AI sınırlamaları

AI özellikleri Asana'nın ücretsiz planına dahil değildir

Karmaşık projelerde bağlam eksikliği

Asana AI fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Asana AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki ya tüm bilgiler belgelenmiş ve hazır olsaydı? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi yanınızda olduğunda, bağlam değiştirme artık geçmişte kalır. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

5. Monday AI (İş akışı otomasyonu ve veriye dayalı içgörüler için en iyisi)

via Monday

Monday AI, iş akışlarını ve görev yönetimini otomatikleştirerek proje yöneticilerinin hayatını kolaylaştırır. Görevleri doğru kişilere atar, verileri aciliyetine göre sıralar ve riskleri büyümeden tespit eder.

AI destekli risk yönetimi, potansiyel sorunların erken tespit edilmesini sağlayarak son dakika sürprizlerini önler. Ayrıca, AI asistanları (veya "dijital çalışanlar") rutin işleri halleder ve daha stratejik kararlar için zaman kazandırır.

Monday AI'nın en iyi özellikleri

📊 Akıllı veri çıkarma : Dosyalardan, e-postalardan ve raporlardan anahtar bilgileri çıkarın

🔍 Duygu analizi : Mesajlarda ve geri bildirimlerde olumlu, nötr veya olumsuz duyguları tespit edin

📅 AI destekli risk yönetimi : Potansiyel proje risklerini belirleyin ve riskleri azaltma önerileri sunun

AI ile geliştirilmiş şablonlar: İş akışı otomasyonu ve proje izleme için hazır şablonlar sağlar

Monday AI sınırlamaları

Tahmine dayalı analitik yerine otomasyon ve veri çıkarmaya odaklanır

Fiyatlandırma planları küçük takımlar için uygun değildir

Monday AI fiyatlandırması

Temel : koltuk başına aylık 9 $

Standart : Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Pro : Koltuk başına aylık 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday hakkında ne diyor?

İşte G2 incelemesi:

Kazanılan zamanın verimliliği ve süreçleri otomatikleştirme yeteneği, görevlerin yürütülme süresini kısaltırken, platform içindeki anlaşılabilirliği ve özerkliği de artırır.

Kazanılan zamanın verimliliği ve süreçleri otomatikleştirme yeteneği, görevlerin yürütülme süresini kısaltırken, platform içindeki anlaşılabilirliği ve özerkliği de artırır.

6. Wrike AI (Tahmine dayalı risk yönetimi ve AI raporları için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike AI, takımların küçük ayrıntılarla uğraşmadan daha fazlasını başarmasına yardımcı olan bir proje yönetimi AI'sıdır. Riskleri öngörür, bir sonraki önceliğin ne olacağını önerir ve rutin görevleri otomatikleştirir.

Uzun tartışmaları yakalamak mı gerekiyor? Wrike AI bunları özetler. Toplantı notlarınız mı var? Bunları otomatik olarak alt görevlere dönüştürür. Sesli komutlar ve anlık raporlar ile proje yönetimi daha az stresli hale gelir.

Wrike AI'nın en iyi özellikleri

📌 AI destekli risk tahmini : Potansiyel proje risklerini belirleyin ve riskleri azaltma stratejileri önerin

📊 AI tarafından oluşturulan raporlar : Görev ilerlemelerini, gecikmiş işleri ve iş yükü dağıtımını özetleyin

📁 Sesle etkinleştirilen görev yönetimi: Sesli komutları kullanarak görevleri kolaylıkla oluşturun ve yönetin

Wrike AI sınırlamaları

AI, karmaşık projeleri yönetirken daha az etkilidir

Mobil uygulama, hareket halindeyken AI kullanımını sınırlayan temel özelliklerden yoksundur

Wrike AI fiyatlandırması

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 $

İş : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise ve pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2700+ yorum)

7. Taskade AI (AI tarafından oluşturulan görev listeleri ve gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi)

taskade aracılığıyla

Taskade AI, yapılacaklar listeleri, sprintler ve zihin haritalarını otomatik olarak oluşturmaya yardımcı olur, bu da başlangıç için çok kullanışlıdır. Otomasyon özellikleri zaman kazandırırken, yerleşik AI sohbet robotları anında öneriler sunar.

Akıllı formlar ve iş akışı oluşturucular sayesinde manuel iş akışını azaltarak birden fazla projeyi yönetiyorsanız özellikle kullanışlıdır.

Taskade AI'nın en iyi özellikleri

📌 AI görev otomasyonu : Yapılacaklar listeleri, alt görevler ve yapılandırılmış iş akışlarını otomatik olarak oluşturun

📊 Özel AI ajanları : AI ajanlarını görevleri yönetmek, raporlar oluşturmak ve proje ilerlemesini izlemek için eğitin

📁 Zihin haritaları ve akış şemaları : Proje görselleştirme ve karmaşık görevleri parçalara ayırma konusunda yardım alın

💬 AI sohbet entegrasyonu: AI destekli asistanlarla gerçek zamanlı işbirliğini etkinleştirin

Taskade AI sınırlamaları

Kullanıcılar kendi API anahtarlarını ekleyemez ve GPT-4 ve GPT-4 mini modellerle sınırlıdır

Otomasyonlar hesaplar arasında aktarılamaz

Taskade AI fiyatlandırması

Ücretsiz : Sınırlı AI özellikleri

Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 100 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Taskade AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Taskade hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Kullanımı kolay arayüz. Proje yönetimi tüm takım üyeleri için daha erişilebilir. Görev oluşturmak kolay. AI iş akışı oluşturucu çok yardımcı oluyor. Takım üyelerine rol paylaşımı, kişisel olarak kendimi iyi hissediyorum.

Kullanımı kolay arayüz. Proje yönetimi tüm takım üyeleri için daha erişilebilir. Görev oluşturmak kolay. AI iş akışı oluşturucu çok yardımcı oluyor. Takım üyelerine rol paylaşımı, kişisel olarak kendimi iyi hissediyorum.

8. Ayanza AI (AI destekli işbirliği ve takım verimliliği için en iyisi)

ayanza aracılığıyla

Ayanza AI, fikir üretmeye, yazıları düzenlemeye ve bilgileri hızlı bir şekilde bulmaya yardımcı olur. Görevler, ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştıran Listeler, Notlar ve Hedefler olarak düzenlenir.

AI, rutin iş akışlarını otomatikleştirebilir ve eylem öğeleri önerebilir, böylece işler yolunda gider. Ayrıca, tüm cihazlarda kullanılabilir, böylece nerede olursanız olun projelerinizden haberdar olabilirsiniz.

Ayanza AI'nın en iyi özellikleri

📌 AI beyin fırtınası ortağı : Takım yaratıcılığını geliştirmek için fikirler ve öneriler üretin

📝 Akıllı bilgi asistanı : Takım sorgularına hızlı yanıtlar ve içgörüler üretin

📅 İşbirliğine dayalı çalışma alanları : Notlar, listeler ve hedefler için yapılandırılmış alanlar elde edin

📁 AI destekli haber akışı: Takımları gerçek zamanlı proje bilgileriyle güncel tutun

Ayanza AI sınırlamaları

Mobil sürüm masaüstü sürümünden farklıdır, bu da cihazlar arasında geçişi zorlaştırır

Gelişmiş AI özellikleri, en üst düzey planlarla sınırlıdır

Ayanza AI fiyatlandırması

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Ultra : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Ayanza AI puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9 HiveMind AI (AI destekli proje planlama ve toplantı özetleri için en iyisi)

hive aracılığıyla

HiveMind AI, proje yönetimindeki sıkıcı işleri ortadan kaldırır. Basit komutlarla tüm proje planlarını haritalayabilir, görevler oluşturabilir ve takımın önceliklerine göre iş akışları önerebilir. AI özellikleri, toplantı gündemleri hazırlamak, tartışmaları özetlemek ve hatta e-posta yanıtları oluşturmak için kullanışlıdır.

Hive Notes ile toplantılar otomatik olarak belgelenir. Ayrıca fikirler üzerinde beyin fırtınası yapabilir, görüntüler oluşturabilir ve içeriği çevirebilir, böylece projelerin ilerlemesini kolaylaştırabilirsiniz.

HiveMind AI'nın en iyi özellikleri

📌 Anında proje planlama : Saniyeler içinde yapılandırılmış proje planları ve görev listeleri oluşturun

📊 AI destekli eylem kartları : Fikirleri otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

📝 İçerik oluşturma : Toplantı gündemleri, blog gönderileri ve iş planları oluşturun

📅 Otomatik görüntü oluşturma: Metin komutlarından benzersiz görüntüler ve grafikler tasarlayın

HiveMind AI sınırlamaları

Kullanıcı dostu değildir ve diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla öğrenme eğrisi vardır

Görüntü oluşturma aracı yeterince gelişmiş değildir ve iyileştirilmesi gerekir

HiveMind AI fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 1 ABD doları

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

HiveMind AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (570+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

10. SmartSuite AI (AI destekli belge otomasyonu ve iş akışı optimizasyonu için en iyisi)

smartSuite aracılığıyla

SmartSuite AI, raporlar hazırlayarak, geri bildirimleri sıralayarak ve bilgileri otomatik olarak düzenleyerek takımların yoğun iş yükünü azaltmaya yardımcı olur. Anında proje güncellemeleri, e-postalar ve özetler oluşturmak için kullanışlıdır.

Özel AI komutları hoş bir dokunuş. Takımların iş akışlarını özelleştirmesine ve ihtiyaçlarına göre rutin görevleri otomatikleştirmesine olanak tanır, böylece herkes yönetici işlerine daha az zaman harcar.

SmartSuite AI'nın en iyi özellikleri

📌 AI destekli belge yönetimi : Proje belgelerini ve raporlarını oluşturun, iyileştirin ve kategorilere ayırın

📊 Otomatik görev işleme : İş akışı ihtiyaçlarına göre görevleri atayın, izleyin ve önceliklendirin

📝 AI ile yazma ve düzenleme : AI tarafından oluşturulan içeriklerle bloglar, raporlar ve diğer metin tabanlı belgeleri verimli bir şekilde taslak haline getirin

📅 Özel AI komutları : Özel komutlarla iş akışlarını kişiselleştirin ve rutin görevleri otomatikleştirin

📁 AI destekli SmartDocs: Akıcı bir işbirliği için AI'yı SmartSuite'in belge yönetim sistemine entegre edin

SmartSuite AI sınırlamaları

Sınırlı iş akışı otomasyonu özelleştirmesi ve diğer otomasyon platformlarıyla entegrasyon eksikliği

E-postalarda otomasyon izlerini gizleme gibi eksik anahtar özellikler

SmartSuite AI fiyatlandırması:

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise : Aylık 35 ABD doları

İmza: Özel fiyatlandırma

SmartSuite AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 5/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SmartSuite hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

SmartSuite kurulumu kolaydır, her şeyin parmaklarınızın ucunda olduğu sezgisel bir arayüze sahiptir ve düşük kod/kodsuz, iş akışı ve operasyon yönetimi yazılımları alanında en iyi özelliklerin tümünü iki katına çıkarır.

SmartSuite kurulumu kolaydır, her şeyin parmaklarınızın ucunda olduğu sezgisel bir arayüze sahiptir ve düşük kod/kodsuz, iş akışı ve operasyon yönetimi yazılımları alanında en iyi özelliklerin tümünü iki katına çıkarır.

Proje Yönetimi için En İyi AI Aracısını Seçin

Projeleri yönetmek genellikle sonsuz görevleri yerine getirmek, güncellemeleri takip etmek ve tüm resmi görebilmek için uygulamalar arasında geçiş yapmak anlamına gelir. AI araçları işleri kolaylaştırmayı vaat eder, ancak bunların hepsi kaosu azaltmaz.

Notion AI, Trello AI ve Asana AI, bazı otomasyon özellikleri sunsa da, farklı platformlar arasında işleri bir araya getirmenizi gerektirir.

ClickUp, görev yönetimi, akıllı planlama, AI destekli raporlar ve iş akışı otomasyonunu tek bir yerde bir araya getirerek bu durumu tersine çevirir, böylece işi organize etmek için daha az zaman harcayıp işi tamamlamak için daha fazla zaman kazanırsınız.

Nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? ClickUp'a bugün kaydolun! 🙌