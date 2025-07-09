endüstrileri Dönüştüren 12 Güçlü AI Aracı Örneği

Şunu hayal edin: Bir perakende takımı, satın alma eğilimlerini belirlemek için iki hafta boyunca müşteri verilerini analiz etti, ancak bu verilerin çoktan güncelliğini yitirdiğini fark etti. Bu sırada, rakip şirketin AI ajanı bu değişimi fark etti, fiyatları ayarladı ve gerçek zamanlı olarak bir promosyon başlattı.

Hangisinin satışlarında %22'lik bir artış olduğunu tahmin edin?

AI ajanları işlere bu şekilde avantaj sağlar.

Bu blog yazısında, şirketlerin geride kalmak yerine bir adım önde olmalarına yardımcı olan AI ajanı örneklerini inceleyeceğiz. 🧰

AI Ajanları Nedir?

AI ajanları, insan müdahalesi olmadan çevrelerini özerk bir şekilde algılayan, kararlar alan ve kullanıcılar veya diğer sistemler için görevleri yerine getiren veya hedefleri gerçekleştiren yapay zeka sistemleri veya yazılım programlarıdır.

bCG aracılığıyla

Çevreleriyle etkileşime girebilir, verileri toplayıp analiz edebilir ve önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için en iyi eylemi belirleyebilirler. Bu araçlar, neler olup bittiğini anlamak, bir plan yapmak ve işleri tamamlamak için büyük dil modelleri (LLM), makine öğrenimi (ML) ve doğal dil işleme (NLP) gibi gelişmiş teknikler kullanır ve genellikle baştan sona kadar birden fazla adım gerçekleştirir.

🧠 İlginç Bilgi: En "akıllı" AI ajanı her zaman en iyisi değildir. Alanınıza göre ince ayarlanmış daha küçük bir model, özellikle doğruluğun akıcılıktan daha önemli olduğu görevlerde, devasa bir genel amaçlı modelden daha iyi performans gösterir.

Sektörlere göre AI ajan örnekleri

İşte çeşitli AI ajanlarının kullanım örnekleri ve çeşitli sektörlerde nasıl büyük bir etki yarattıkları. ⚒️

1. Müşteri desteği

Müşteri desteğinde otomasyon için AI araçları, rutin soruları yanıtlar, müşteri duyarlılığını algılar ve insan temsilcilere ilgili bilgilerle yardımcı olur. İşte nasıl yardımcı olurlar:

Rutin soruları yanıtlayarak ve yaygın sorunları çözerek 7/24 erişilebilirlik sunun

Müşteri duygularını gerçek zamanlı olarak analiz ederek memnuniyetsizliği tespit edin ve kritik sorunları insan temsilcilere iletin

Canlı olarak insan temsilcilere yardımcı olun, konuşmalar sırasında ilgili yanıtlar önerin ve bilgi tabanı içeriğini getirin

📌 Örnek: HomeServe'ün sanal asistanı "Charlie", günde 11.000'den fazla çağrı alıyor, onarım randevuları alıyor, çağrıları yönlendiriyor ve rutin soruları yanıtlıyor, böylece insan temsilciler daha zor işlere odaklanabiliyor. via The Wall Street Journal

💡 Profesyonel İpucu: Tüm AI ajanları özerkliğe ihtiyaç duymaz. Yardımcı mı oluyorlar (insanlara yardım ediyorlar), çalışıyor mu (bir görevi yerine getiriyorlar) veya sahip mi (karar veriyorlar)? Bunu önceden netleştirin. Bu, erişim, güven düzeyleri ve arayüzleri tasarlama şeklinizi değiştirir.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdığını söylüyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını tükettiğini belirtiyor. Bu, haftanın neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere ayrılmış demektir (örneğin, takip e-postaları 👀). ClickUp AI Ajanları bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca iş akışları oluşturmayı düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası) işiniz için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile bir çırpıda otomatikleştirilebilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve iş verimliliğinde %12 artış sağlıyor.

2. Satış

AI ajanları, öncelikli potansiyel müşteriler, otomatik müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) güncellemeleri ve kişiselleştirilmiş erişim çabalarıyla satış süreçlerini kolaylaştırır. İşte size nasıl yardımcı olurlar:

Geçmiş verilere ve davranışsal içgörülere dayalı olarak potansiyel müşterileri otomatik olarak puanlayın , böylece temsilciler kime öncelik vereceklerini bilir

Aramaları kaydederek, iletişim alanlarını güncelleyerek ve takip işlemlerini planlayarak CRM sistemlerini otonom olarak güncelleyin

Kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin ve her alıcının satın alma hunisindeki aşamasına göre uyarlanmış e-postalar oluşturun

📌 Örnek: LocaliQ'nun AI ajanı Dash, CRM kayıtlarını otonom olarak günceller ve takipleri otomatikleştirir. AI sistemleri, potansiyel müşteriler kampanyalarla etkileşime girdikçe potansiyel müşteri puanlarını dinamik olarak ayarlar. via LocaliQ

🧠 İlginç Bilgi: Bir ajanın yararlılığı genellikle tek bir kelimeyle özetlenebilir: koordinasyon. Harika bir ajan, metin ürettiği için harika değildir; diğer sistemlerle ne zaman, neden ve nasıl konuşacağını, mantığı tetikleyici unsurları ve insanlara sorunsuz bir şekilde devredeceğini bildiği için harikadır.

3. Pazarlama

AI, pazarlama otomasyonunu, içerik oluşturmayı, kampanya optimizasyonunu ve hedef kitle segmentasyonunu kolaylaştırır. Bunlardan nasıl yararlanabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Bağlamsal anahtar kelimeler ve üslup kullanarak bloglar, reklamlar ve açılış sayfaları için SEO dostu içerik oluşturun

Reklam kampanyalarını gerçek zamanlı olarak optimize edin ve performans eğilimlerine göre teklif stratejilerini ayarlayın

Davranışsal ve demografik verileri kullanarak hedef kitleleri dinamik olarak segmentlere ayırın daha iyi hedeflenmiş kampanyalar için

📌 Örnek: Skott AI, pazarlamacıların SEO kalitesini korurken içerik üretimini ölçeklendirmelerine yardımcı olur. Google'ın Performance Max gibi araçlar, AI'yı kullanarak reklamları kullanıcı davranışlarına göre otomatik olarak ayarlar. lyzr aracılığıyla

💡 Profesyonel İpucu: Pazarlamacılar , ClickUp'ta, içerik görevlerinin kalitesini ve uyumluluğunu tamamlandı olarak işaretlenmeden önce otomatik olarak gözden geçiren Özel Otomatik Pilot Ajanı oluşturabilirler.

İşte nasıl işliyor:

Tetikleyici : Bir içerik yazarı görevini "İnceleme" aşamasına taşır

Tara : Ajan, bir belgenin ekli olup olmadığını ve kelime sayısının kriterleri karşılayıp karşılamadığını kontrol eder

İnceleme: Ajan belgeyi okur ve aşağıdaki gibi bir geri bildirim yorumu oluşturur:

👋 Merhaba @Taylor, bu taslağın hızlı bir incelemesi: ✅ Güçlü yönleri: Net yapı ve akış

CTA, kampanya hedeflerimizle uyumludur ⚠️ Önerilen düzeltmeler: Açılış cümlesini biraz yumuşatmayı düşünün, hedef kitlemiz için biraz agresif

3. paragrafta iki gramer sorunu var (belgedeki önerilere bakın)

Bölüm 2'deki ana argümanı desteklemek için bir istatistik veya alıntı ekleyin Düzeltildikten sonra, bunu "Son İnceleme"ye taşıyabilirsiniz! 🚀

Bildirim: Yazar bilgilendirilir, geri bildirimler eyleme geçirilebilir ve hiçbir yönetici manuel olarak müdahale etmek zorunda kalmaz

ClickUp'ta ilk ajansınızı kurmak için adım adım kılavuz👇🏽

4. Operasyonlar

İşyerinde yapay zeka, öngörücü bakım, envanter yönetimi ve süreç optimizasyonu yoluyla operasyonel verimliliği artırır. Operasyonlarda ajanlarla yapabilecekleriniz şunlardır:

Sensör verileri ve kullanım modellerine dayalı olarak ekipman arızalarını meydana gelmeden önce tahmin edin

Envanter yönetimini otomatikleştirin ve talebi tahmin ederek malzemeleri otomatik olarak yeniden sipariş edin

Süreç madenciliği kullanarak iş akışlarındaki verimsizlikleri tespit edin ve optimizasyonlar önerin

📌 Örnek: Üretim firmaları, öngörüsel analiz ve bakım yoluyla planlanmamış kesinti sürelerini azaltmak için AI kullanıyor. Walmart gibi perakendeciler, gerçek zamanlı satışlara göre otomatik olarak stok yenileme yapmak için AI'dan yararlanıyor. walmart aracılığıyla

🔍 Biliyor muydunuz? AI'nın benimsenmesine yönelik çabaların %70'inden fazlası, artık tamamen konuşma odaklı AI ajanları yerine eylem odaklı AI ajanlarına öncelik vermektedir.

5. İşe alım

AI ajanları, işe alım sürecini dönüştürüyor, adayların elenmesini kolaylaştırıyor, önyargıları azaltıyor ve planlamayı otomatikleştiriyor. Bu araçlarla yapılabilecekler:

NLP kullanarak beceri eşleşmeleri ve iş tanımlarındaki anahtar kelimelere göre özgeçmişleri akıllıca analiz edin

Anonimleştirilmiş aday verileri ve standartlaştırılmış değerlendirme ile eleme sürecindeki önyargıları azaltın

Zaman dilimleri ve takvimler arasında senkronizasyon özelliklerini kullanarak görüşmeleri otomatik olarak planlayın

📌 Örnek: Unilever tarafından kullanılan Hirevue + Pymetrics AI, sohbet tabanlı etkileşim, etkileşimli bilişsel testler ve akıllı video mülakat analizini bir araya getirir. Adayların uygunluğunu belirlemek için nasıl düşündüklerini, konuştuklarını ve kendilerini nasıl sunduklarını inceler. hirevue aracılığıyla

6. Kodlama

Geliştiriciler, kod oluşturma, hata ayıklama ve dokümantasyon konusunda yardımcı olan AI ajanlarından yararlanır. Bu ajanları şu şekilde kullanabilirsiniz:

Geliştiriciler yazarken bağlam duyarlı kod parçacıkları ve şablonlar oluşturun

Hataları ve güvenlik açıklarını gerçek zamanlı olarak, genellikle testler başlamadan önce tespit edin

API referansları ve satır içi açıklamalar dahil olmak üzere kod tabanlarından belgeler oluşturun

📌 Örnek: GitHub Copilot, akıllı önerilerle geliştiricilerin daha hızlı kod yazmasına yardımcı olur. Bito. ai gibi araçlar, zaman kazanmak için fonksiyonları ve uç noktaları otomatik olarak belgeler. gitHub aracılığıyla

💡 Profesyonel İpucu: Yazılımla değil, sonuçla başlayın. Bir AI ajanı kullanmaya başlamadan önce, ajanın üstleneceği kararı veya görevi baştan sona tanımlayın. "Destek" için bir chatbot oluşturmayın. "İptal ve geri ödeme mantığıyla aboneliğimi iptal et" için bir çözüm aracı oluşturun

7. Kişisel verimlilik

🔍 Biliyor muydunuz? %53,4 ile ajanların en çok kullanıldığı alanlardan biri, kişisel verimlilik veya yardım için görevleri kolaylaştırmaktır.

Verimlilik için AI ajanları, kişisel asistanlar olarak görev yapar, görevleri, e-postaları ve toplantıları yöneterek bireysel verimliliği artırır. Şu konularda yardımcı olurlar:

Toplantıları anahtar çıkarımlar ve katılımcılara gönderilen eylem öğeleriyle özetleyin

E-postaları öncelik sırasına göre ayırın , öncelikli mesajları sıralayın ve yanıt taslakları oluşturun

Toplantı rezervasyonu, giderlerin dosyalanması veya takvimlerin güncellenmesi gibi yönetici görevlerini otomatikleştirin

📌 Örnek: Zoom'un AI ajan aracı, toplantılardan sonra anında özetler sunar. Gmail ile entegre ajanlar, e-postalara yanıt verebilir veya bunları aciliyetine göre sınıflandırabilir. zoom aracılığıyla

💡 Profesyonel İpucu: Odaklanmanızı korumak için ClickUp'ın Önceden Oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanlarını kullanın. Her sabah en önemli görevlerinizi, gecikmiş öğelerinizi ve önceliklerinizi otomatik olarak özetlemek için Günlük Rapor veya Takım StandUp Ajanları'nı ayarlayın, böylece bir sonraki adımda ne yapacağınızı bulmak için 30 dakika harcamayın. Bunları kişisel Alanınıza veya gizli Sohbetinize ekleyin ve gelen kutunuzu açmadan önce AI destekli net bir plan alın!

8. Finans

AI ajanları, finans sektöründe güvenliği, yatırım stratejilerini ve uyumluluğu geliştirir. Bunları şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

İşlemlerdeki anormallikleri tespit edin ve dolandırıcılık veya düzensiz faaliyetleri anında işaretleyin

Simülasyonlar ve gerçek zamanlı piyasa verilerini kullanarak yatırım portföylerini optimize edin

Uyumluluğu sağlayın ve denetim izleri ile yasal raporlar oluşturun

📌 Örnek: FinTech'teki bazı AI ajanları, sahte kredi kartı harcamalarını gerçekleştiği anda işaretleyebilir. TechCrunch gibi robo-danışmanlar, varlık dağılımını optimize etmek ve portföyleri yeniden dengelemek için AI kullanır. via Betterment

💡 Profesyonel İpucu: Eskalasyon yolları içeren koruma önlemleri oluşturun. Her AI ajanı, yerleşik bir "Bilmiyorum" protokolüne ihtiyaç duyar. Mükemmelliği hedeflemeyin, ancak zorlu sınır durumlarını bir insana yönlendiren yedek akışlar tasarlayın. Takımınızı veya kullanıcılarınızı yormadan güven inşa edeceksiniz.

9. e-Ticaret

AI ajanları, alışveriş deneyimini kişiselleştirir, iadeleri yönetir ve ürün keşfini kolaylaştırır. Bu araçlar:

Tarama ve satın alma geçmişlerini analiz ederek akıllı öneriler sunun

AI destekli iş akışları ile iadeleri otomatik olarak işleyin, geri ödemeleri ve stok yenileme işlemlerini yönetin

Kullanıcıların görüntüleri yükleyerek benzer ürünleri anında bulabilecekleri görsel arama özelliğini etkinleştirin

📌 Örnek: WhatsApp gibi platformlardaki Chat-to-Buy ajanları, kullanıcıların gelişmiş NLP ve arka uç entegrasyonlarını kullanarak tamamen sohbet yoluyla ürünleri taramasına, seçmesine ve satın almasına olanak tanır ve sorunsuz bir konuşma ticareti deneyimi sunar. Amazon ve Shopify satıcıları, AI'yı kullanarak "Şunlar da hoşunuza gidebilir" ürün önerileri sunuyor. Syte. ai gibi görsel arama araçları, kullanıcıların bir fotoğraf çekerek öğeleri bulmasını sağlıyor. syte.ai aracılığıyla

10. BT ve siber güvenlik

AI ajanları, destek görevlerini otomatikleştirerek ve tehditleri proaktif olarak belirleyerek BT sistemlerini güçlendirir. Sizin için yapabilecekleri şunlardır:

Şifre sıfırlama ve yama yönetimi dahil olmak üzere BT biletlerini otomatik olarak çözün

Güvenlik tehditlerini avlayın sistem günlükleri ve etkinliklerinde algılanan kalıplara göre

Altyapı ihtiyaçlarını tahmin edin ve trafik yoğunluğu sırasında kaynakları otomatik olarak ölçeklendirin

📌 Örnek: Aisera'nın AI'sı, birinci seviye BT sorunlarını otonom olarak çözer. Darktrace gibi siber güvenlik platformları, gerçek zamanlı tehdit tespiti için AI kullanır. aisera aracılığıyla

🔍 Biliyor muydunuz? Tek bir AI ajanı bile genellikle farklı bileşenlerden yararlanır: dil modelleri, geri alma araçları, kural motorları ve göreve özel bellek sistemleri. Bu, tek kişilik bir gösteriden çok, küçük bir sahne ekibine benzer.

📖 Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için En İyi AI Ajanları

11. Sağlık

AI ajanları, sağlık profesyonellerine destek olur, teşhisi geliştirir, hastaları izler ve iş akışı otomasyonu için idari görevleri kolaylaştırır. Uygulamaların etkisi büyüktür: AI modelleri, görüntü analizi yoluyla akciğer kanserini erken teşhis eder. Klinik deneme platformları artık AI'yı kullanarak büyük hastane ağları içinde uygun katılımcıları buluyor. Ve çok daha fazlası.

Nasıl yardımcı olduğunu anlayalım:

Destek teşhisi analiz edilen görüntüler ve hastalığın erken belirtilerine dayanır

Hasta uyumunu izleyin, kullanıcılara ilaçlarını almalarını veya randevularına gitmelerini hatırlatın

Hastaları uygunluk kriterlerine göre sağlık kayıtlarına göre denemelere eşleştirin

📌 Örnek: Sağlık hizmeti sağlayıcıları, genellikle muayene veya sevk öncesinde hastanın durumunu değerlendirmek zorundadır, ancak bu işlemin manuel olarak yapılması tutarsız ve zaman alıcı olabilir. Plivo'nun AI sesli ajanları tarafından desteklenen IVR sistemleri, sesli veya tuş takımı komutlarıyla anahtar bilgileri toplayarak, acil vakaları belirleyerek ve bunları anında doğru tıp uzmanına yönlendirerek bu süreci kolaylaştırır. plivo aracılığıyla

🔍 Biliyor muydunuz? Ajanların tanılama süreçlerini kolaylaştırma, hasta kabulünü otomatikleştirme ve bakım hizmetlerini iyileştirme potansiyeline rağmen, sağlık profesyonellerinin %57'si hala bunları benimsemekte tereddüt ediyor. Bunun başlıca nedeni, hasta gizliliği ve veri güvenliği ile ilgili endişelerdir.

12. İmalat

AI ajanları üretim hatlarını otomatikleştirir, iş akışlarını optimize eder ve tutarlı kaliteyi sağlar. İşte size nasıl yardımcı olurlar:

Kaynak, boyama ve parça montajı gibi tekrarlayan ve karmaşık görevleri yüksek hassasiyet ve hızla gerçekleştirin

Sensör verilerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek ekipman arızalarını önceden tahmin edin ve arızalar meydana gelmeden bakım planlaması yapın

Verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve arıza süresini azaltmak için üretim programlarını ve kaynak tahsisini optimize edin

📌 Örnek: Otomobil üretiminde yapay zeka destekli robotlar, araç bileşenlerini monte ederek doğruluğu artırıyor ve üretim süresini kısaltıyor.

🤝 Hatırlatıcı: Akıllı ajanlar, rollerin yerini almak için değil, tepki süresini kısaltmak için vardır. Niyet ve uygulama arasındaki boşluğu azaltarak, "X'i yapmam gerekiyor"dan "X zaten yapılıyor"a geçme süresini kısaltırlar

İyi bir AI ajanı ne yapar?

Sohbet eden veya bir görevi otomatikleştiren her AI, yüksek performanslı bir ajan olarak nitelendirilemez. En iyileri stratejik, kendi kendine yeten ve yardımcı olanlardır.

Profesyonelleri prototiplerden ayıran bazı özelliklere göz atalım. 💁

Özerklik ve hedef odaklılık: Ne yapılması gerektiğini bilir ve sürekli insan müdahalesi olmadan işe koyulur

Algılama: Kullanıcının niyetini ve bağlamı anlayarak yanıtları etkili bir şekilde özelleştirir

Zeka ve muhakeme: Bilgileri mantıklı bir şekilde işleyerek doğru kararlar alır ve tanımlanan hedeflere ulaşmak için özerk bir şekilde hareket eder

Öğrenme ve uyarlanabilirlik: Geçmiş etkileşimlerden ve sonuçlardan öğrenerek yeni bilgilere, geri bildirimlere ve değişen ortamlara sorunsuz bir şekilde uyum sağlar

Optimizasyon: AI iş akışı otomasyonu kullanarak kullanıcılarla etkileşim kurmak için süreçleri hız, doğruluk ve verimli kaynak kullanımı açısından optimize eder AI iş akışı otomasyonu kullanarak kullanıcılarla etkileşim kurmak için süreçleri hız, doğruluk ve verimli kaynak kullanımı açısından optimize eder

🧠 İlginç Bilgi: Herkes kendi AI modelini eğitmek ister. Gerçekte ise, akıllı yönlendirmeler ve net talimatlar, pahalı ince ayar deneylerinden daha iyi sonuçlar verir. ClickUp Brain ile ChatGPT, Gemini, Claude ve DeepSeek dahil olmak üzere tüm premium, önde gelen AI modellerine tek bir platformdan erişebilirsiniz! ClickUp'ın yapay zeka platformu ClickUp Brain ile önde gelen LLM'lere tek bir yerden erişin

ClickUp, AI Destekli Ajan Ş Akışlarını Nasıl Destekler?

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Sadece birkaç tıklama ile tüm iş akışınızı otomatikleştirmek ister misiniz?

Hadi başlayalım! 💪

ClickUp Otomatik Pilot Ajanları

ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları, ClickUp içindeki yapay zeka destekli iş gücüdür ve geliştirici veya manuel müdahaleye gerek kalmadan rutin görevleri özerk bir şekilde yerine getirmek, proaktif içgörüler sağlamak ve takım iş akışlarını kolaylaştırmak için oluşturulmuştur.

Önceden oluşturulmuş ajanlar aracılığıyla bunları kullanıma hazır olarak kurabilir veya ClickUp'ın kod gerektirmeyen oluşturucu aracını kullanarak Çalışma Alanınızda birden fazla bağlamda çalışan Özel Ajanlar oluşturabilirsiniz.

ClickUp Sohbet'teki Otomatik Yanıt Aracısı'nı kullanarak içgörüleri daha hızlı ortaya çıkarın

Bir tetikleyici oluştuğunda ve belirlenen koşullar sağlandığında, bu ajanlar eylemleri (ör. yorum oluşturma, görev oluşturma, yanıtlama) yerleşik araçlar (konuya yanıt verme, görev oluşturma, stand-up özeti, yönetici özeti araçları) aracılığıyla yürütür. Ajanlar, bu eylemleri bağımsız olarak gerçekleştirmek için seçilen çalışma alanı içeriğine (görevler, Dokümanlar, sohbetler), genel yardım merkezi makalelerine ve hatta bağlı uygulamalarınıza (Slack, Google Drive, Figma vb.) erişir.

📌 Önceden oluşturulmuş ajanlara bazı örnekler: Otomatik Yanıtlar : ClickUp Sohbet'te sorulara ilgili çalışma alanı bilgileriyle anında yanıt verin

Haftalık/Günlük Raporlar : Belirlenen bir programa göre proje güncellemelerini otomatik olarak oluşturun

Takım StandUp: Takım üyelerine ping atmadan takım durumlarını ve engelleri bir araya getirin

ClickUp Brain

ClickUp Brain'den ClickUp Belgeleri'nde hazır belgeler ve kılavuzlar oluşturmasını isteyin

ClickUp Brain, ClickUp ekosisteminin verimliliğini artıran, amaca yönelik bir sinir ağıdır. Geleneksel sohbet robotlarından farklı olarak, çalışma alanınızın belirli yapısını ve bağlamını (projeler, görevler, belgeler, kişiler ve zaman çizelgeleri) anlar ve bu sayede derinlemesine entegre bir ortak haline gelir.

Hem AI Bilgi Yöneticisi hem de AI Proje Yöneticisi olarak fonksiyon görebilir, projeleri özetleyebilir, belgelerdeki cevapları bulabilir, içerik önerilerinde bulunabilir ve hatta sizin için güncellemeler yazabilir. Lansmanları yönetiyor, bir takımı yönetiyor veya binlerce hareketli parçanın üstesinden gelmeye çalışıyorsanız, Brain her zaman bir adım önde olmanızı sağlar.

Hatta ClickUp Görevleri ve ClickUp Belgeleri anında oluşturmak için kullanabilir, fikirlerinizi saniyeler içinde eyleme dönüştürebilirsiniz. Basit bir komutla doğal dil kullanın, "Önümüzdeki Cuma gününe kadar 2. çeyrek pazarlama stratejisini tamamlamak için bir görev oluştur ve Sarah'ya atayın" ve sizin için yapacaktır!

📌 Örnek: Bir ürün yöneticisi olduğunuzu ve paydaşlarla yapılacak bir toplantıya hazırlandığınızı varsayalım. Notları karıştırmak yerine Brain, temiz bir sprint özeti hazırlar, engelleri vurgular ve bağlamı değiştirmeden doğrudan belgenize veya Slack konusuna ekler.

Açık API'ler ve akıllı proje yönetimi otomasyonları ile ClickUp'ın AI ajanlarını diğer platformlara bağlayabilir ve iş yönetim sisteminizin her parçasına AI entegre edebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri'nde AI destekli yazma ve düzenleme için ClickUp Brain'e başvurun

ClickUp Belgeleri, gerçek hayattaki gibi yazabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz, ancak her şeyin sorunsuz bir şekilde birbirine bağlı olduğu bir yerdir. Canlı görevleri, son teslim tarihleri olan kontrol listelerini ve hatta Kanban panolarını veya takvimleri bu canlı belgelerin içine yerleştirin.

Teklif taslağı hazırlamaktan içerik stratejisi haritalamaya ve dahili SOP'lar oluşturmaya kadar, Docs her şeyi ve herkesi senkronize halde tutar. Ayrıca, takımınız yorumlar, bahsetmeler ve paylaşılan imleçler gibi gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle eşzamansız olarak birlikte çalışır.

ClickUp Brain sayesinde, proje girdilerinden veya toplantı notlarından otomatik olarak belgeler oluşturabilir, manuel biçimlendirme ve düzenleme saatlerinden tasarruf edebilirsiniz. İçerik oluşturma için AI ajanı ayrıca ilk taslakları yazar, içeriği iyileştirir, uzun güncellemeleri özetler ve metni farklı kitleler veya biçimler için yeniden kullanır.

📌 Örnek: Bir ürün lansmanı planlayan pazarlama ekibi aynı belgeyi aynı anda düzenleyebilir. Metin yazarı başlıkları yazar, proje yöneticisi teslim edilecekler için bir görev listesi ekler ve tasarımcı moodboard bağlantılarını ekler. Ardından, ClickUp Brain belgeyi tarar, anahtar dönüm noktalarını çıkarır ve görevleri ve zaman çizelgelerini anında oluşturur.

📮 ClickUp Insight: Anketimize göre, liderlerin yaklaşık %88'i güncellemeleri almak için hala manuel kontrol, gösterge panelleri veya toplantılara güveniyor. Bunun maliyeti nedir? Kaybedilen zaman, bağlam değiştirme ve çoğu zaman güncel olmayan bilgiler. Güncellemeleri takip etmek için ne kadar çok enerji harcarsanız, bunlara göre hareket etmek için o kadar az enerjiniz kalır. Listeler ve Sohbetler'de bulunan ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları, durum değişikliklerini ve önemli tartışma konularını anında ortaya çıkarır. Artık takımınızdan "hızlı güncellemeler" göndermelerini istemenize gerek yok. 👀 💫 Gerçek Sonuçlar: Pigment, ClickUp ile takım iletişiminin verimliliğini %20 artırdı ve takımların daha iyi bağlantılı ve uyumlu çalışmasını sağladı.

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları ile sıkıcı ve tekrarlayan tüm görevlerden kurtulun

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için AI kullanmak mı istiyorsunuz? ClickUp Otomasyonlarına başvurun.

"Bir görevin durumu İnceleniyor olarak değiştiğinde QA takımına ping at" gibi kuralları siz belirleyin, platform bunu gerçekleştirir. Manuel müdahale yok, gecikme yok. Atamalar, durum güncellemeleri, bildirimler, hatta diğer araçlarla entegrasyonlar gibi neredeyse her şeyi otomatikleştirebilirsiniz.

📌 Örnek: Müşteri başarı ekibiniz "Acil" olarak etiketlenmiş geri bildirimler alır. ClickUp Otomasyon otomatik olarak yeni bir görev oluşturur, doğru kişiye atar, hesabı işaretler ve bu bilgileri CRM sisteminizle senkronize eder.

💡 Profesyonel İpucu: En çok gözden kaçan eğitim açıları: çıkış kriterleri. LLM ajanlarınızın ilerlememesi gereken sınırları net bir şekilde tanımlayın (örneğin, kullanıcı duyarlılığı olumsuzsa veya güven puanları bir eşiğin altına düşerse). Bu bir başarısızlık değil, akıllı bir kısıtlamadır.

AI Ajan İş Gücünüz Sadece Bir Tık Uzaklıkta!

AI ajanları sorunları çözer, takımları daha hızlı hale getirir ve işlerin her zamankinden daha akıllı bir şekilde ölçeklendirilmesine yardımcı olur. Ancak bir AI ajanı ne kadar akıllı olursa olsun, çalıştığı sistem kadar etkilidir.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, işlerinizi kolaylaştırır, takımların işbirliği yapmasına ve düzenli kalmasına yardımcı olur. Güçlü araçlarıyla projelerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve daha fazlasını tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Ancak ClickUp Brain'i de eklediğinizde, başka bir verimlilik düzeyine ulaşırsınız. Saniyeler içinde görevler ve belgeler oluşturabilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir ve gerçek zamanlı içgörüler elde edebilirsiniz.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅