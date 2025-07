verimlilik için en iyi 13 AI ajanı

Her proje yöneticisi ve takım lideri bu hissi bilir: yapılacaklar listeniz, öğeleri işaretleyebileceğinizden daha hızlı büyür ve bir adım önde olmak zorlaşır.

Görevlerinizden bazıları artık çok fazla dikkatinizi gerektirmiyorsa ne olur?

İşte bu noktada AI ajanları devreye girer.

AI ajanları, verimliliği aktif olarak artırır, iş akışlarına uyum sağlar ve işlerin yapılma şeklini dönüştüren gerçek zamanlı kararlar alır.

Bu blog yazısında, operasyonları kolaylaştırmanıza, öncelikleri daha iyi belirlemenize ve verimliliğinizi ciddi şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek en iyi 13 AI ajanı inceleyeceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet Verimlilik için en iyi AI ajanları için önerilerimiz şunlardır: ClickUp ( AI tabanlı proje yönetimi, iş akışı otomasyonu ve işbirliği için en iyisi) Notion AI (Belge oluşturma ve takım işbirliğini geliştirmek için en iyisi) Reclaim AI (Görev yönetimini otomatikleştirmek ve programları optimize etmek için en iyisi) Motion AI (AI içgörüleriyle görev ve proje planlaması için en iyisi) Fellow. uygulama (Toplantı iş akışlarını kolaylaştırmak ve takım işbirliğini iyileştirmek için en iyisi) Grammarly AI (Tüm platformlarda yazım netliğini, üslubu ve stili iyileştirmek için en iyisi) SaneBox AI (AI destekli sıralama ile e-posta karmaşasını yönetmek ve verimliliği artırmak için en iyisi) Intuit Assist (Finansal görevler ve kişiselleştirilmiş içgörüler için en iyisi) Intercom AI (Müşteri desteğini geliştirmek ve hizmet iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi) Glean AI (AI destekli arama ve görev otomasyonu ile iş yeri verimliliği için en iyisi) AutoGPT (Karmaşık iş akışlarını otomatikleştirmek ve minimum girdi ile içerik oluşturmak için en iyisi) Superhuman (AI destekli önceliklendirme ve görev yönetimi ile e-posta verimliliğini artırmak için en iyisi) RescueTime AI (Dijital alışkanlıkları izlemek ve zaman kullanımını optimize etmek için en iyisi)

AI Ajanları Nedir?

AI ajanları, karmaşık görevleri yerine getiren, kararlar alan ve verilere göre uyum sağlayan akıllı yazılım programlarıdır. Çevrelerini analiz eder, bilgileri işler ve belirli hedeflere ulaşmak için harekete geçerler.

Makine öğrenimi ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerini kullanan AI ajanları, zamanla öğrenir ve gelişir. Bu da onları daha dinamik ve duyarlı hale getirir.

İşyerinde yapay zeka, karmaşık iş süreçlerini otomatikleştirerek, karar verme yorgunluğunu en aza indirerek ve kaynak tahsisini optimize ederek verimliliği artırır. Yürütmenin ötesinde, ajanlar sürekli olarak gelişir ve yapay zeka zorluklarının üstesinden gelir, bu da onları hızlı tempolu ortamlarda verimlilik için vazgeçilmez kılar.

Verimlilik için AI ajanlarında nelere dikkat etmelisiniz?

AI ajanları, iş akışlarını iyileştirmek ve verimliliği artırmak için vazgeçilmez hale gelmiştir, ancak çok sayıda seçenek olması nedeniyle hangisinin gerçekten fark yaratacağını bilmek zor olabilir.

Ajanlardan en iyi şekilde yararlanmak için dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Görev otomasyonu: Planlama, veri toplama, e-posta yönetimi ve içerik oluşturma gibi tekrarlayan görevleri yerine getirebilen bir AI seçin, böylece daha yüksek değerli işlere odaklanabilirsiniz

Akıllı entegrasyonlar: AI temsilcinizin Google Drive, Slack ve Salesforce gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak birleşik bir iş akışı sağlayın

Gerçek zamanlı içgörüler: Görevlerinizi önceliklendirmenize ve hızlı bir şekilde bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacak anlık özetler ve veri analizi sağlayan bir çözüm bulun

Kişiselleştirme: Tercihlerinizi öğrenerek ve zamanla yardımını geliştirerek özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir ajan arayın

İşbirliği özellikleri: İçerik taslağı oluşturmaya, güncelleştirmeler oluşturmaya ve görevleri yönetmeye yardımcı olarak ekip çalışmasını destekleyen bir temsilci edinin

Ölçeklenebilirlik ve esneklik: Küçük bir takım olsanız da büyük ölçekli projeleri yönetiyor olsanız da, ihtiyaçlarınızla birlikte büyüyen bir ajan seçin

📮 ClickUp Insight: Çalışanların yaklaşık %60'ı anlık mesajlara 10 dakika içinde yanıt verir, ancak her kesinti, yeniden odaklanmak için 23 dakikaya kadar sürebilir. Bu da hızlı yanıtların verimlilik kaybıyla sonuçlanmasına neden olur. İşte ClickUp burada devreye giriyor. Otomasyonlar rutin güncellemeleri halleder, Atanan Yorumlar eylem öğelerini düzenli tutar ve ClickUp Brain anahtar tartışmaları özetler, böylece sonsuz dikkat dağınıklığı olmadan her zaman bilgilendirilirsiniz. Daha az bağlam değiştirme, daha fazla iş tamamlama!

Verimlilik için en iyi AI ajanları

Verimlilik için en iyi AI ajanlarını keşfedin, iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun. 📊

1. ClickUp (AI odaklı proje yönetimi, iş akışı otomasyonu ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve takım iletişimini bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp Brain, görevleri otomatikleştirerek, proje güncellemelerini özetleyerek ve kuruluş genelinde gerçek zamanlı içgörüler sunarak AI destekli iş yönetimini bir üst seviyeye taşır. ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımına entegre olarak, daha akıllı kararlar almanıza yardımcı olacak ekstra bir el ve beyin setidir.

ClickUp Otomasyonları ile kod gerektirmeyen otomasyon kurulumundan yararlanın

ClickUp Otomasyon, tekrarlayan görevleri üstlenerek yoğun iş yükünüzü hafifletir ve takımların önemli işlere odaklanmasını sağlar. Görev atamaktan durum güncellemeye, hatırlatıcı göndermeye ve veri senkronizasyonuna kadar her şeyi arka planda sorunsuz bir şekilde yürütür.

AI Builder, iş akışı otomasyonunun ayarını kolaylaştırır. Otomasyon kurallarını manuel olarak yapılandırmak yerine, ihtiyacınızı basit bir İngilizce ile açıklayabilirsiniz. Brain, herhangi bir Alan, Klasör veya Liste'de görev otomasyonunu yapılandırarak geri kalanını halleder.

Örneğin, bir proje yöneticisi şunu yazabilir: "Bir görev 'İnceleniyor' aşamasına geçtiğinde otomatik olarak bir gözden geçiren atayın" ve AI Builder kuralı anında yapılandırır.

Bir tahmine dayalı analitik yazılımı olan Brain, geçmiş verileri kullanarak proje zaman çizelgelerini ve olası zorlukları tahmin etmek için tahmine dayalı içgörüler sunar. Örneğin, AI geçmiş proje sürelerini ve kaynak kullanımını analiz ederek mevcut projelerde olası gecikmeleri tahmin eder ve yöneticilerin kaynakları daha etkili bir şekilde tahsis etmesini sağlar.

Ayrıca, AI'yı kişisel asistan olarak kullanmak, görevlerin üstesinden gelmenize, rutin güncellemeleri otomatikleştirmenize ve karar verme sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain'i kullanarak ilgi çekici içerikler oluşturun

ClickUp Brain'in AI Writer for Work , içerik oluşturmayı kolaylaştırır ve iş akışınızın içinde doğru, yüksek kaliteli taslaklar oluşturur. Blog gönderileri, ürün açıklamaları veya sosyal medya güncellemeleri olsun, stilinize ve bağlamınıza uyum sağlayarak işinize sorunsuz bir şekilde uyan öneriler sunar.

Sohbet Ajanları'nı kullanarak takım iletişiminizi ClickUp Brain ile bağlayın

Ayrıca, sorgulara özerk olarak yanıt veren, görevler oluşturan ve Google Drive ve Confluence gibi bağlı uygulamalardan bilgi çeken AI destekli ClickUp Sohbet Ajanları ile takım işbirliğini geliştirir. Bu ajanlar reaktif, proaktif ve hedef odaklıdır, değişikliklere uyum sağlar ve veriye dayalı kararlar alır.

Ayrıca, ClickUp Brain toplantıları otomatik olarak transkripsiyonlayarak, eylem öğelerini çıkararak ve sohbet konularını özetleyerek iletişimi basitleştirir.

Hızlı yanıtlar için önceden yazılmış yanıtlar sunar veya kısa notları düzgün mesajlara dönüştürerek takımların sohbet yükü olmadan verimli kalmasına yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği: ClickUp Belgeleri ile görevler, belgeler ve projeler üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışın, fikirleri, zaman çizelgelerini ve güncellemeleri anında paylaşın

İş güncellemelerini özetleyin: Önceliklerdeki, son teslim tarihlerindeki ve işbirliği içgörülerindeki anahtar değişiklikleri vurgulayan AI özetlerini hızla oluşturun

Gösterge panellerini özelleştirin: ClickUp Gösterge Panelleri ile proje ilerlemesini görselleştirin ve anahtar metrikleri izleyin ClickUp Gösterge Panelleri ile proje ilerlemesini görselleştirin ve anahtar metrikleri izleyin

Hedefleri belirleyin ve izleyin: Net, ölçülebilir Net, ölçülebilir ClickUp Hedefleri tanımlayın, bunları takımınıza aktarın ve ilerleme izlemeyi otomatikleştirin

Kolayca entegre edin: ClickUp'ı Google Takvim, Salesforce, GitHub ve Microsoft Teams gibi popüler araçlarla entegre ederek ş akışınızı basitleştirin

Her şeyi hızlıca bulun: ClickUp Bağlantılı Arama'yı kullanarak uygulamalar arasında geçiş yapmadan görevleri, belgeleri, sohbetleri ve dosyaları anında bulun ClickUp Bağlantılı Arama'yı kullanarak uygulamalar arasında geçiş yapmadan görevleri, belgeleri, sohbetleri ve dosyaları anında bulun

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın mobil uygulamasında masaüstü sürümünde bulunan bazı gelişmiş özellikler bulunmayabilir

Kapsamlı bir özellik setine sahiptir ve teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.040+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Notion AI (Belge oluşturma ve takım işbirliğini geliştirmek için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion AI, takımların projeleri yönetme, bilgileri analiz etme ve karar verme şeklini dönüştürür.

Çeşitli kaynaklardan bilgi alma, belgelerden içgörüler çıkarma ve iş akışlarını otomatikleştirme yetenekleri, onu bir yazma asistanından çok daha fazlası haline getirir. Takımların düzenli kalmasına, manuel işleri azaltmasına ve veriye dayalı kararları daha hızlı almasına yardımcı olan bir AI ajanıdır.

Notion AI, çalışma alanınızla entegre olur, yani bağlamı anlar, AI bilgi tabanına başvurur ve işlerin yapılandırılmasına yardımcı olur.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Notion, Slack, Google Drive ve diğer kaynaklarda anında cevaplar bulun

Kurumsal bilgilerden ilgili içgörüleri otomatik olarak ortaya çıkarın

GPT-4 ve Claude'u kullanarak her türlü sorguya alakalı yanıtlar verin

Toplantı notlarından, e-postalardan ve satış görüşmelerinden yapılacaklar listelerini otomatik olarak oluşturun

Notion AI sınırlamaları

Notion AI özellikleri şu anda mobil uygulamalarda mevcut değildir, bu da hareket halindeki kullanıcıların erişimini sınırlamaktadır

Yeni kullanıcılar, ajanın özelliklerini kullanmakta zorlanabilir

Notion AI fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Artı: Kullanıcı başına aylık 22 $

İş: Kullanıcı başına aylık 28 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Çoklu görev, verimlilik artışını azaltır. Araştırmalar, görevler arasında geçiş yapmanın verimliliği %40'a kadar azaltabileceğini göstermektedir, çünkü beyin her seferinde yeniden odaklanmak için çaba harcar.

3. Reclaim AI (Görev yönetimini otomatikleştirmek ve programları optimize etmek için en iyisi)

via Reclaim AI

Reclaim AI, takımların ve bireylerin manuel müdahale olmadan takvimlerini optimize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış akıllı bir planlama asistanıdır.

Odaklanma zamanınızı korur, akıllı iş-yaşam dengesi kontrolleriyle tükenmişliği önler ve hatta Slack ve Asana gibi araçlarla senkronizasyon sağlayarak iş akışınızın kesintisiz olmasını sağlar. Toplantıları otomatikleştirmeniz, toplantısız günleri korumanız veya takımınızın zamanını nasıl geçirdiğini izlemeniz gerekirse, Reclaim AI, programınızı sürekli olarak optimize eden uyarlanabilir bir zaman yöneticisidir.

AI'nın en iyi özelliklerini geri kazanın

Esnek zaman tutma, öncelik sıralaması ve akıllı yeniden planlama ile AI destekli alışkanlıkları otomatik olarak planlayın

Kişisel zaman takibi ve kişi analizi ile toplantılar, görevler ve alışkanlıklar için zamanı takip edin

Slack, CRM araçları ve webhook'larla planlamayı senkronize ederek kullanılabilirliği güncelleyin, iş akışlarını otomatikleştirin ve işbirliğini geliştirin

Yapay zekanın sınırlarını aşın

Reclaim AI'nın kurulumu zaman alıcı olabilir ve sıradan kullanıcılar için aşırı karmaşık gelebilir

Toplantı planlama özelliği, davetliler için soru ekleme gibi özelleştirme seçeneklerinden yoksundur, bu da onu tam bir yedek olarak daha az uygun hale getirir

AI fiyatlandırmasını geri alın

Lite: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AI derecelendirmelerini ve yorumlarını geri alın

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Müzik verimliliği artırabilir, ancak doğru türde müzik. Enstrümantal müzik, özellikle klasik veya ortam sesleri, odaklanmayı geliştirirken, sözleri olan şarkılar derin konsantrasyon gerektiren görevlerden dikkatinizi dağıtabilir.

4. Motion AI (AI içgörüleriyle görev ve proje planlaması için en iyisi)

motion AI aracılığıyla

Motion, görevleri otomatik olarak planlayan, takım iş akışlarını optimize eden ve projelerin yolunda gitmesini sağlayan AI tabanlı bir görev ve proje yönetimi platformudur. Son teslim tarihlerine, bağımlılıklara ve iş yükü kapasitesine göre işleri önceliklendirir ve sürekli kontrol yapmanıza gerek kalmadan takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar.

Geleneksel AI proje yönetimi araçlarının aksine, Motion zamanınızı aktif olarak yönetir. Proje tamamlanma zaman çizelgelerini tahmin eder, planlama çakışmalarını önler ve planlar değiştiğinde öncelikleri otomatik olarak ayarlar.

Motion AI'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı takım kullanılabilirliğini ve iş yükünü analiz ederek ve sorun haline gelmeden riskleri belirleyerek kaçırılan son teslim tarihlerini tahmin edin ve önleyin

Görev oluşturma, atama, planlama ve aşama ilerlemesini yönetmek için şablonlarla iş akışı yürütmeyi otomatikleştirin

İşler tamamlandıkça proje planlarını ayarlayın, manuel müdahaleye gerek kalmadan zaman çizelgelerini ve sorumlulukları otomatik olarak değiştirin

Odaklanma süresini koruyan ve toplantı yapılmayan saatleri uygulayan, yüksek değerli toplantılara öncelik veren AI destekli Toplantı Bağlantıları ile planlamayı kolaylaştırın

Hareketli AI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uygulamada ara sıra hatalar yaşadıklarını bildirmiştir

Motion AI, diğer bazı araçlar kadar çok sayıda üçüncü taraf uygulama entegrasyonunu desteklemez

Haftalık değerlendirmeler veya farklı görev kategorileri arasında zaman takibi için özellikler sunmaz

Bu araç şu anda yalnızca Gmail ve Outlook takvimlerini desteklemektedir, bu da iCloud gibi diğer takvim hizmetlerini kullanan kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir

Motion AI fiyatlandırması

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 34 ABD doları

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Business Pro: Özel fiyatlandırma

Motion AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (60+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Daha kısa çalışma haftaları verimliliği artırabilir. Dört günlük çalışma haftasını deneyen ülkeler, çalışanların daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlarken aynı verimlilikte, hatta bazen daha fazla verimlilikte çalıştıklarını gördü.

5. Fellow. uygulaması (Toplantı iş akışlarını kolaylaştırmak ve takım işbirliğini geliştirmek için en iyisi)

Fellow, her toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında verimliliği artıran bir AI toplantı asistanıdır. Not almayı otomatikleştirir, eylem öğelerini izler ve toplantı bilgilerini merkezileştirerek her tartışmanın anlamlı sonuçlara ulaşmasını sağlar.

Bu tür AI ajanları, toplantıları aktif olarak düzenler ve optimize eder. Takvimler, CRM'ler ve işbirliği araçlarıyla doğrudan entegre olarak planlamayı kolaylaştırır, otomatik özetler oluşturur ve takiplerin zamanında yapılmasını sağlar.

Fellow. uygulaması en iyi özellikleri

Fellow Copilot'tan geçmiş toplantılardan özetler, eylem öğeleri veya kararlar isteyerek AI destekli toplantı içgörüleri oluşturun

Yerleşik maliyet hesaplayıcıları, gündem ve verimlilik şablonları ve toplantı öncesi özetler ile toplantı en iyi uygulamalarını uygulayarak tartışmaları optimize edin

Tüm kayıtları, transkripsiyonları ve notları tek bir yerde gizlilik kontrolleriyle depolayarak toplantı verilerini senkronize edin ve merkezileştirin

Toplantı tartışmalarını ilgili alanlarla senkronize ederek CRM kayıtlarını otomatik olarak güncelleyin

Fellow. uygulama sınırlamaları

Eylem öğeleri otomatikleştirilmez, kullanıcıların görevleri manuel olarak izlemesi ve güncellemesi gerekir

Ara sıra senkronizasyon sorunları bildirilmiştir ve bu durum cihazlar arasında tutarsızlıklara yol açabilir

Fellow. uygulama fiyatlandırması

Ücretsiz

Tek başına: Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Fellow. uygulama derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

🤝 Hatırlatıcı: Günün en verimli saatleri kişiye göre değişir. Bazı insanlar sabahları en verimli çalışırken, diğerleri öğleden sonra veya akşam saatlerinde en yüksek performansa ulaşır. En verimli saatlerinizi belirlemek, görevleri daha etkili bir şekilde planlamanıza yardımcı olur.

6. Grammarly AI (Tüm platformlarda yazım netliğini, üslubu ve stili iyileştirmek için en iyisi)

grammarly aracılığıyla

Grammarly, tüm iletişim formlarında netliği, tutarlılığı ve etkileşimi artırdı. Cümle yapısını iyileştirir, üslubu optimize eder ve daha iyi okunabilirlik için paragrafların tamamını yeniden yazar. AI destekli içgörüler, profesyonellerin, öğrencilerin ve takımların amaçladıkları mesajla uyumlu, hatasız ve kusursuz içerikler oluşturmalarına yardımcı olur.

AI destekli stratejik koçluk ve ş Akışı otomasyonu ile Grammarly, her yazının açık ve etkili olmasını sağlamak için kişiselleştirilmiş bir düzenleyici olarak fonksiyon görür.

Grammarly AI'nın en iyi özellikleri

Hedef kitle ve amaçlara göre resmiyet, güven ve okunabilirliği ayarlayan gerçek zamanlı geri bildirimlerle tonu ve stili özelleştirin

Özgünlüğü sağlamak ve profesyonel ve akademik bütünlüğü korumak için milyarlarca kaynakta intihal taraması yapın

Gmail, Google Dokümanlar, Slack, Microsoft Word ve Notion dahil 500.000'den fazla uygulama ve platformla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Gelişmiş gramer, noktalama ve yazım denetleyicisiyle gramer hatalarını tespit edin ve düzeltin

Grammarly AI sınırlamaları

Özellikle karmaşık cümle yapılarında veya özel içeriklerde, bazen hataları gözden kaçırabilir veya yanlış öneriler sunabilir

Grammarly, kullanıcılara sağladığı geri bildirimi özelleştirmek için sınırlı seçenekler sunar

Grammarly AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.100+ yorum)

7. SaneBox AI (AI destekli sıralama ile e-posta karmaşasını yönetmek ve verimliliği artırmak için en iyisi)

saneBox aracılığıyla

SaneBox, e-postalarınızı geçmiş davranışlarınıza göre filtreler. Uygulama, hangi e-postaları açtığınızı, yanıtladığınızı veya sildiğinizi inceleyerek gelecekteki mesajları farklı klasörlere ayırır.

Mesajları otomatik olarak SaneLater gibi klasörlere ayırır; acil olmayan e-postalar SaneNews klasörüne, haber bültenleri SaneNews klasörüne ve bir daha duymak istemediğiniz gönderenlerin e-postaları SaneBlackHole klasörüne. Ajan, takipleri kolaylaştırır, gelen kutusunun aşırı yüklenmesini önler ve hatta Daily Digest oluşturur, böylece önemli olmayan e-postaları bir bakışta gözden geçirebilirsiniz.

SaneBox AI'nın en iyi özellikleri

Dikkatinizi dağıtıcı unsurları azaltmak ve gelen kutunuzu düzenli tutmak için e-postaları otomatik olarak akıllı klasörlere ayırın

İstenmeyen e-postaları SaneBlackHole'a sürükleyerek anında abonelikten çıkın

Hatırlatıcı özelliği ile acil olmayan e-postaları erteleyin ve daha sonraya ertelerek acil önceliklerinize odaklanın

SaneBox sınırlamaları

SaneBox'ın AI'sı e-postaları etkili bir şekilde filtrelemek ve düzenlemek için tasarlanmış olsa da, bazen mesajları yanlış sınıflandırabilir ve önemli e-postaların yanlış sıralanmasına neden olabilir

Bazı kullanıcılar SaneBox'ın abonelik maliyetlerinin yüksek olduğunu düşünüyor

Microsoft Graph aracılığıyla Microsoft 365 hesaplarıyla ajanı kullanırken belirli özellikler kısıtlanmıştır

SaneBox fiyatlandırması

Snack: 3,49 $/ay

Öğle yemeği: 5,99 $/ay

Akşam yemeği: 16,99 $/ay

SaneBox puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (70 yorum)

8. Intuit Assist (Finansal görevler ve kişiselleştirilmiş içgörüler için en iyisi)

intuit Assist aracılığıyla

Intuit Assist, küçük işletmeler ve bireyler için muhasebe, faturalandırma ve karar vermeyi basitleştiren, yapay zeka destekli bir finansal asistan. QuickBooks, TurboTax, Credit Karma ve Mailchimp'i entegre ederek rutin finansal görevleri otomatikleştirir, kişiselleştirilmiş içgörüler sağlar ve nakit akışı yönetimini geliştirir.

Otomasyonun ötesinde, Intuit Assist dağınık finansal verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. El yazısı notlar, e-posta yazışmaları ve makbuzlar gibi yapılandırılmamış girdileri işleyerek bunları faturalara, gider girdilerine veya finansal tahminlere dönüştürür.

Intuit Assist'in en iyi özellikleri

El yazısı notları, makbuzları ve satıcı faturalarını yapılandırılmış finansal kayıtlara dönüştürerek fotoğraflardan ve e-postalardan faturalar ve gider girdileri oluşturun

Müşterinin ödeme geçmişine ve ilişki bilgilerine göre takip mesajlarını özelleştiren ton ayarlarıyla fatura hatırlatıcılarını otomatikleştirin

Etkileşimli AI sorguları aracılığıyla finansal verileri analiz ederek trendleri, müşteri karlılığını ve nakit akışı modellerini ortaya çıkarın

Intuit Assist sınırlamaları

Üçüncü taraf uygulamalara veya harici finansal araçlara güvenen kullanıcılar sınırlı destek veya birlikte çalışabilirlik ile karşılaşabilir

Intuit Assist, kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için yapay zekayı kullanırken, kullanıcılar bunun hassas finansal verilerin işlenmesini içerdiğini bilmelidir

Intuit Assist fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Intuit Assist derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Bir kapatma ritüeli oluşturun. Görevleri gözden geçirmek veya ortalığı toplamak gibi bir rutinle gününüzü bitirmek, kişisel zamanınıza sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanıza yardımcı olur.

9. Intercom AI (Müşteri desteğini geliştirmek ve hizmet iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi)

intercom AI aracılığıyla

Intercom, müşteri sorularını yanıtlamak için AI sohbet robotlarını insan destek ekipleriyle birleştirir. AI, şifre sıfırlama veya gönderim güncellemeleri gibi yaygın sorunları çözerken, ekibiniz daha zorlu işlere odaklanabilir. Sistem geçmiş sohbetleri hatırlar, böylece bir müşteri bir sorunla geri döndüğünde tüm geçmişi ekrana gelir.

İşleri hızlandırmak mı istiyorsunuz? AI, benzer geçmiş biletlere dayalı yanıtlar önerir, böylece temsilciler aynı yanıtları tekrar tekrar yazmak zorunda kalmaz. Ayrıca gösterge paneli, hangi soruların sürekli tekrarlandığını gösterir ve hızlı bir SSS veya ürün ayarlamasının herkesin zaman kazanmasını sağlayacağı alanları belirlemenize yardımcı olur.

Intercom AI'nın en iyi özellikleri

Fin AI Agent'ı bilgi bankası makaleleri, PDF'ler ve URL'ler ile eğiterek anında müşteri desteği sağlayın ve doğru, insan benzeri yanıtlar verin

Fin AI Copilot ile uzman cevaplar oluşturarak, yanıtlar önererek ve konuşmaları gerçek zamanlı olarak özetleyerek temsilci verimliliğini artırın

E-posta, canlı sohbet ve sosyal platformlardaki mesajları tek bir gelen kutusunda birleştirerek çok dilli çok kanallı destek sağlayın

Anında yanıtlar ve gelen taleplerin azalması için AI destekli Yardım Merkezi ile self servis hizmetinden yararlanın

Intercom AI sınırlamaları

AI, özelleştirme açısından biraz katıdır. Son derece özelleştirilmiş iş akışları veya yanıtlar arayan işletmeler, belirli AI kullanım durumları için esnekliğin eksik olduğunu düşünebilir

Maliyeti, küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için çok yüksek olabilir

Intercom AI fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 39 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 99 $

Uzman: Kullanıcı başına aylık 139 $

Intercom AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (3.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Çalışanların %87'si, evden çalışacakları gün sayısını kendileri seçebilirlerse daha verimli olacaklarını söylüyor. Uzaktan çalışmayı neden tercih ettikleri sorulduğunda, en önemli neden olarak işe gidip gelmekten kurtulmak, ikinci sırada ise verimlilik artışı yer aldı.

10. Glean AI (AI destekli arama ve görev otomasyonu ile iş yeri verimliliği için en iyisi)

glean AI aracılığıyla

Glean, Microsoft 365, Google Çalışma Alanı, Salesforce ve Slack gibi uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak iş yeri verimliliğini artırır. Görevleri otomatikleştirmek için yapay zekayı verimli bir şekilde bulmanızı, oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar. E-postaları taslak haline getirmenize, toplantıları özetlemenize ve verileri analiz etmenize yardımcı olur.

Glean, temel olarak, birden fazla platformdaki şirket bilgilerini bir araya getiren, gerçek zamanlı arama sonuçları ve kişiselleştirilmiş öneriler sunan bir bilgi merkezi olarak işlev görür. Zaman içinde doğruluk ve alaka düzeyini artırmak için geçmiş verilerden öğrenerek bireysel rollere uyum sağlar.

Glean AI'nın en iyi özellikleri

Tüm şirket verileri, uygulamalar ve bilgi tabanlarında işyeri aramaları gerçekleştirerek, çalışanların sorgularına doğru ve gerçek zamanlı yanıtlar almasını sağlayın

E-postaları taslak haline getirin, içerik oluşturun, belgeleri özetleyin ve özelleştirilebilir komut istemleriyle karmaşık iş akışlarını otomatikleştirin

Bilgi grafiğini kullanarak kuruluşunuzun çalışanları, içerikleri ve etkinlikleri hakkında arama yapılabilir bir depo oluşturun

Glean AI sınırlamaları

Aramayı ayarlamak, şirketinizin verilerinin kapsamlı bir indeksini oluşturmayı gerektirir ve bu da zaman alıcı ve maliyetli olabilir

Glean'ın yapay zeka arama özelliği henüz başlangıç aşamasındadır ve belirli sektör terminolojisini işlemekte zorluk yaşayabilir

Glean AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Glean AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (130+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🤝 Hatırlatıcı: Bazen hiçbir şey yapmamak verimlidir. Hayal kurmak, meditasyon yapmak veya sadece pencereden dışarı bakmak gibi sakin anlar, yeni fikirlerin ve problem çözme konusunda atılımların ortaya çıkmasını sağlayabilir.

11. AutoGPT (Karmaşık iş akışlarını otomatikleştirmek ve minimum girdi ile içerik oluşturmak için en iyisi)

autoGPT aracılığıyla

AutoGPT, büyük görevleri daha küçük, yönetilebilir parçalara ayıran bir dijital asistan gibi çalışır. Ona "rakipleri araştır" gibi bir hedef verin, o da adımları haritalandırarak belirtilen kaynaklardan bilgi toplar. Araç, görevleri anlamak ve bir sonraki adımda ne yapılacağını belirlemek için GPT-4'e bağlanır.

Geliştiriciler için, çözümler önererek veya olası hataları tespit ederek kod yazmaya ve düzeltmeye yardımcı olur. Ne oluşturmaya çalıştığınızı söyleyin, kodlama adımlarını özetler veya sorunları gidermeye yardımcı olur. Bulutta çalıştığı için, bir kez kurduktan sonra diğer işlerinize odaklanırken tekrarlayan görevleri ona bırakabilirsiniz.

AutoGPT'nin en iyi özellikleri

Hedefleri tanımlayarak ve AutoGPT'nin bunları alt görevlere ayırmasına izin vererek otonom görevleri yürütün, kullanıcıların sürekli müdahalesi olmadan görevleri tamamlayın

Görev bağlamını korumak ve zaman içinde karar vermeyi iyileştirmek için kısa ve uzun süreli belleği yönetin

GPT-4 ile insan benzeri metinler oluşturun ve içerik oluşturmadan müşteri hizmetlerine kadar çeşitli görevler için doğru ve tutarlı yanıtlar verin

GPT-3. 5 özellikleriyle dosyaları depolayın ve özetleyin, belgeleri düzenleyin ve yoğunlaştırarak değerli içgörüler elde edin

AutoGPT sınırlamaları

AutoGPT'deki her eylem, GPT-4 modeline çağrı yapılmasını gerektirir ve bu da özellikle birden fazla adım içeren görevler için önemli masraflara yol açar

Bir dizi eylemi yeniden kullanılabilir fonksiyonlara dönüştüremez, bu da her yeni görev için süreçlerin yeniden oluşturulmasını gerektirir

AutoGPT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AutoGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: AI komut şablonlarını kaydederek görevleri hızlandırın ve takımınızda tutarlılığı sağlayın.

12. Superhuman (AI destekli önceliklendirme ve görev yönetimi ile e-posta verimliliğini artırmak için en iyisi)

superhuman aracılığıyla

Superhuman, klavye kısayolları ve hızlı eylemler sayesinde e-posta rutinlerinizi hızlandırır. Gelen kutunuzu "yanıtlanması gerekenler" veya "daha sonraya bırakılabilir" gibi bölümlere ayırın ve yalnızca klavyenizi kullanarak mesajlar arasında hızla geçiş yapın. Uygulama, takip etmeniz gereken e-postalar hakkında sizi uyarır ve acil olmayan mesajları geçici olarak gizlemenizi sağlar.

Toplantı planlamak mı istiyorsunuz? Sadece birkaç anahtar tuşa basın, takviminiz gelen kutunuzda hemen açılır. Uygulama ayrıca e-posta gönderdiğiniz kişi hakkında bilgi gösterir (rolü, şirketi ve sosyal profilleri) ve kişileri aramak için yeni sekmeler açmanıza gerek kalmaz.

Süper insan özellikleri

AI destekli otomatik sıralama ile e-posta triyajını hızlandırın, e-postaları kolay ve hızlı yanıtlar için kategorilere ayırın

Anında Yanıt özelliğini kullanarak hızlı yanıtlar oluşturun, kaliteden ödün vermeden rutin e-postalarda zaman kazanın

E-postalarınızı daha sonra göndermek için Daha Sonra Gönder özelliğini kullanarak e-postalarınızın gönderileceği en uygun zamanı seçin

E-postanızın ne zaman ve hangi cihazda açıldığını kontrol ederek e-posta etkileşimini izleyin ve alıcı davranışları hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin

Süper insan sınırlamaları

Superhuman, erişilebilirliğini sınırlayan yerel bir Windows uygulaması sunmamaktadır

Öncelikle Gmail ve Outlook ile entegre olur, diğer e-posta hizmetleri için yerel destek yoktur

Süper insan fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 30 $

İş: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Süper insan derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (800 yorum)

Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)

Bu Superhuman alternatiflerine göz atın!

📖 Ayrıca okuyun: Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Arasındaki Farklar

13. RescueTime AI (Dijital alışkanlıkları izlemek ve zaman kullanımını optimize etmek için en iyisi)

rescueTime AI aracılığıyla

RescueTime, bilgisayarınızda nasıl zaman geçirdiğinizi izler ve size gerçek durumu gösterir. Kısa bir mola verdiğinizi düşünürken YouTube'da üç saat geçirdiğinizi fark ettiniz mi? Uygulama, sizi yargılamadan bu alışkanlıkları gösterir. Farklı web sitelerini ve uygulamaları yararlı veya dikkat dağıtıcı olarak etiketleyin ve gösterge panelinden zamanınızı gerçekte nereye harcadığınızı kontrol edin.

Ayrıca, işinizden uzaklaştıran cazip siteleri bloklamak için Odak Oturumu'nu da etkinleştirebilirsiniz. Uygulama, odaklandığınız zaman dilimlerini izler, böylece en verimli saatlerinizi belirleyebilirsiniz.

RescueTime AI'nın en iyi özellikleri

Odaklanma gerektiren iş oturumları sırasında dikkat dağıtıcı web sitelerini bloklayın ve kesintisiz verimliliğinizi izleyen Focus Sessions ile verimliliğinizi artırın

Farklı günler ve haftalar arasındaki performansınızı karşılaştırarak verimliliğinizdeki kalıpları ve eğilimleri belirleyin

İş alışkanlıklarınızı anlamanıza yardımcı olmak için günlük faaliyetler, verimlilik eğilimleri ve zaman kullanımı hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun

Kişiselleştirilmiş verimlilik hedefleri belirleyin ve bu hedeflere ulaştığınızda veya aştığınızda uyarılar alın, böylece motivasyonunuzu koruyun ve yolunuzdan sapmayın

RescueTime AI sınırlamaları

Özelleştirme seçeneklerini yetersiz bulabilirsiniz

Bu araç sürekli izleme gerektirir; manuel izlemeyi tercih ediyorsanız veya gizlilik endişeleriniz varsa uygun olmayabilir

RescueTime AI fiyatlandırması

Tekli: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

RescueTime AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Hayır demeyi öğrenin. Zamanınızı koruyarak, aşırı yüklenmek yerine yüksek değerli işlere odaklanabilirsiniz.

ClickUp ile AI Destekli Proje Yönetimi

Ele aldığımız AI ajanlarının her biri, görev otomasyonundan iletişime kadar benzersiz bir amaca hizmet ediyor. İş akışlarını iyileştirmeye, karar vermeyi geliştirmeye ve takım işbirliğini artırmaya yardımcı olarak günlük görevleri daha verimli hale getiriyorlar.

Ancak, ClickUp her şeyi bir araya getiren hepsi bir arada çözüm olarak öne çıkıyor.

ClickUp'ın yapay zeka destekli özellikleri ve sağlam otomasyonları ile proje yönetimi, görev delegasyonu ve iletişimi tek bir platformda sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.

ClickUp'a kaydolun ve işin geleceğini bugün deneyimleyin. 📝