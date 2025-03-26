2025'te Keşfedilecek En İyi 13 İçerik Oluşturma AI Aracı

İçerik oluşturmak için düzinelerce AI aracını test ettikten sonra, hepsinin aynı olmadığını söyleyebilirim. Özellikleri birbiriyle örtüşse de, farklı amaçlara hizmet ediyorlar.

AI'nın içerik oluşturma sürecinizde oyunun kurallarını değiştirebileceği doğru. Ancak, asıl sihrin içerik sürecinizi tamamlayan bir AI ajanı bulmakta yattığını keşfettim. Doğru AI ajanları, yavaş ilerleyen bir süreci dönüştürebilir ve işlerin daha hızlı tamamlanmasını sağlayabilir.

Ancak, sürekli büyüyen AI araçları listesi ile hangi aracı seçmeniz gerektiği konusunda kararsız kalmanız normaldir. Bu nedenle, ben ve ClickUp ekibinin geri kalanı, içerik oluşturma için farklı AI ajanlarını denemek için bir araya geldik ve en iyi 13'ünün listesini hazırladık.

Hemen başlayalım!

⏰ 60 saniyelik özet İşte bu yıl denemeniz gereken en iyi içerik oluşturma AI ajanları: ClickUp: AI destekli içerik ve görev yönetimi için en iyisi AI destekli içerik ve görev yönetimi için en iyisi Jasper: Marka içeriği oluşturmak için en iyisi Copy. ai: GTM takımlarının kişiselleştirilmiş içerik oluşturması ve optimize etmesi için en iyisi Yazar: İçerik düzenleme ve iyileştirme için en iyisi Frase: İçerik düzenleme, optimizasyon ve özet oluşturma için en iyisi ChatGPT: Ücretsiz içerik oluşturmak için en iyisi Surfer SEO: İçerik optimizasyonu için en iyisi Hypotenuse AI: SEO için optimize edilmiş ürün açıklamaları yazmak için en iyisi MarketMuse: İçerik planlama için en iyisi ContentBot: Uzun form içerik oluşturmak için en iyisi Peppertype AI: Pazarlama içeriği oluşturmak için en iyisi Descript: Video ve podcast düzenleme için en iyisi Writesonic: Yazarın bloklarını aşmak ve SEO dostu içerik oluşturmak için en iyisi

İçerik Oluşturma için AI Ajanları Nedir?

İçerik oluşturma için AI ajanları, gereksinimlerinize göre içerik oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olur ve içerik yönetimi sürecini otomatikleştirir. Bunlar, belirli içerikle ilgili görevleri yerine getirmek için tasarlanmış dijital işbirlikçileriniz gibidir.

Yapılandırılmış içerik oluşturma için farklı türde AI ajanlarını deneyebilirsiniz:

Metin tabanlı AI ajanları: Blog gönderileri, web sitesi metinleri, açılış sayfaları, e-postalar, haber bültenleri vb. taslaklarını hazırlamanıza yardımcı olurlar.

Görsel AI ajanları: Bu tür ajanlar, metin tabanlı komutlarla infografikler, sunumlar, sosyal medya gönderileri, 3D görüntüler, videolar ve diğer görseller tasarlar

Ses ve konuşma AI ajanları: Bu AI ajanları podcast senaryoları oluşturabilir ve yazılı metinleri gerçekçi AI tarafından oluşturulan seslendirmelere dönüştürebilir

🌻 Örnek: ChatGPT, blog gönderileri için ana hatlar oluşturmanıza ve fikirler üretmenize yardımcı olabilir, Consensus akademik makalelerden bilgi toplayıp analiz edebilir ve Midjourney markanızın pazarlaması için sanatsal görseller oluşturabilir.

Birlikte, AI ajanlarının süreçleri hızlandırıp verimliliği artırabileceği bir içerik pazarlama için işbirliğine dayalı iş yönetim sistemi oluşturabilirsiniz.

İçerik Oluşturma için AI Ajanlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Seçeceğiniz özellikler iş ihtiyaçlarınıza bağlı olsa da, AI içerik oluşturma araçlarında bulunması gereken birkaç anahtar özellik aşağıda verilmiştir.

Yerleşik kalite kontrolleri : Doğru ve kaliteli içerik sağlayan bir araç seçin. Araç, temel yazım ve dilbilgisi kontrolleri, gerçeklik kontrolü özellikleri ve intihal tespit özelliğine sahip olmalıdır

Bağlamsal anlayış : Karmaşık komutlarınızı bile anlayan AI ajanlarını seçin. Yazılım, içerik stilinize, tonunuza ve : Karmaşık komutlarınızı bile anlayan AI ajanlarını seçin. Yazılım, içerik stilinize, tonunuza ve marka yönergelerinize uyum sağlayarak içerik genelinde tutarlılık sağlamalıdır

Özelleştirme : Çıktı üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayan içerik oluşturma araçlarına sahip olun. Uzunluk, ton, dil ve biçimlendirme gibi parametreleri ayarlayabilmeli ve içerik oluşturma sürecini ince ayar yapabilmelisiniz

Entegrasyon yetenekleri: Mevcut teknoloji yığınınızla kolayca entegre olan platformları seçin. Örneğin, takviminizi ve proje yönetimi yazılımınızı içerik oluşturma araçlarıyla entegre etmek, tüm içerik yönetimi sürecinizi kolaylaştıracaktır

🧠 Biliyor muydunuz? Pazarlama ve medya liderlerinin %42'si içerik yazmak için AI araçlarını, %40'ı sosyal medya içeriği oluşturmak için ve %34'ü kişiselleştirme ve öneriler için kullanıyor.

İçerik Oluşturma için En İyi AI Ajanları

1. ClickUp (AI destekli içerik ve görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp Brain'i kullanarak hızlı ve etkili bir hatırlatıcı e-posta oluşturun

Ara sıra araç değiştirmek, içerik yönetimini zorlu bir hale getiriyordu. Ancak ClickUp'ı denediğimde, AI destekli içerik fikir üretme ve oluşturma konusunda bir dönüm noktası buldum.

ClickUp, içerik oluşturma ve yönetim sürecimi tamamen değiştirdi. Platform, AI içerik oluşturma ile güçlü proje yönetimi özelliklerini sorunsuz bir şekilde birleştirerek, içerikle ilgili her şey için tek bir yer sunuyor. En iyi yanı ne mi? ClickUp Çalışma Alanımdaki işlerin her bir yönüyle bana yardımcı olan yerleşik bir AI ajanı var: ClickUp Brain ile tanışın!

ClickUp Brain bana nasıl yardımcı olur? İşte başlıyoruz!

Yaratıcı bloklarla karşılaştığımda, ClickUp Brain'i kullanarak anahtar kelimeler, hedef kitle ve hedefler içeren ayrıntılı içerik özetlerini saniyeler içinde hazırlayıp içerik iyileştirme alanları hakkında içgörüler elde ediyorum.

ClickUp Brain ile blog özetleri, makaleler, sosyal medya gönderileri, e-postalar, özetler ve daha fazlasını oluşturun

ClickUp Brain bana şu konularda da yardımcı oluyor:

İçerik yazma: Sosyal medya gönderileri için başlıklar taslaklayabilir, reklam metinleri yazabilir ve sosyal medya metinleri oluşturabilir. Bir müşteriye e-posta göndermek istersem, ayrıntılı bir komut istemini girmem yeterlidir

İçerik planlamasını otomatikleştirme: ClickUp Brain, içerik takvimleri kolayca oluşturabilir ve geçmiş etkileşim verilerine göre en uygun yayınlama zamanlarını ve biçimlerini önerebilir

İçeriğin yeniden kullanımı: Uzun formdaki içeriği, sosyal medya gönderileri, e-posta bültenleri veya video senaryoları gibi kısa formlara dönüştürerek içeriğin erişimini en üst düzeye çıkarabilirim

AI ile ilgi çekici içerik oluşturmayı öğrenin!👇

ClickUp Beyaz Tahtalar, takım beyin fırtınası oturumları için tercih ettiğim araçtır. Sanal panolarda içerik fikirlerini tartışabilir, fikirleri görevlere dönüştürebilir ve bu panoları doğrudan sohbet içine yerleştirerek takımla paylaşabilirim.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile işbirliği yapın ve beyin fırtınası yapın

En ilginç kısmı da burada! ClickUp Brain, blog gönderileri veya sosyal medya kampanyaları için görseller oluşturmama ve hatta fikirleri görselleştirmeme de yardımcı oluyor. Sanki beş farklı araç tek bir çalışma alanında bir araya gelmiş gibi!

ClickUp Beyaz Tahtalarında ClickUp Brain ile fikirler üretin ve görüntüler oluşturun

İçeriğinizi hazırladıktan sonra, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak içerik özetlerinizi yönetebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Belgeleri marka yönergelerini, içerik planlarını, araştırma materyallerini ve toplantı notlarını saklayabilir. Tüm içerikle ilgili ayrıntıları belgelemek için harika bir özelliktir.

Belge içerik yönergelerini ve araştırma materyallerini belgelendirin ve ClickUp Docs ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Hepsi bu kadar değil. ClickUp ayrıca içerik takvimi şablonları, planlama şablonları vb. içeren bir şablon kütüphanesi de sunuyor, bu da hayatımı çok kolaylaştırıyor.

Örneğin, ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonu, içerik planlamasında (içeriğin ne zaman yayınlanacağı, nasıl paylaşılacağı vb.) çok yardımcı olur. Aynı şekilde, tüm içerik üretim sürecini kolaylaştırmama yardımcı olan ClickUp İçerik Üretim Ölçeklendirme Şablonu da vardır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Zihin Haritaları ile oluşturmak istediğiniz içerik ağını oluşturmak için fikirleri yapılandırın, birbirine bağlayın ve geliştirin

ClickUp Otomasyonları ile içerik özetlerini onaylayın, durumları değiştirin ve görevler için hatırlatıcılar gönderin

Özel ClickUp Gösterge Panelleri ile pazarlama hedeflerinizi birleştirilmiş bir görünümde görüntüleyin, görevleri izleyin, içerik trend analizi yapın ve daha fazlasını gerçekleştirin

ClickUp Görevleri ile içerik işlerini otomatikleştirin, düzenleyin, önceliklendirin ve izleyin

ClickUp Beyaz Tahtalar, ClickUp Belgeleri ve ClickUp Sohbet ile fikirler üretin, içerik yönergelerini belgelendirin ve hiçbir güncellemeyi kaçırmayın

ClickUp Brain ile ayrıntılı içerik özetleri, bloglar, sosyal medya materyalleri, ürün açıklamaları, e-postalar, özetler ve daha fazlasını oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliği olan ClickUp, başlangıçta sizi biraz zorlayabilir. Aracı kullanmaya alışmak zaman alır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İçerik oluşturmayı hızlandırmak için AI'yı kullanma şeklini çok seviyorum. İşlerin daha hızlı yapılmasına yardımcı oluyor ve iş akışını benim özel teklifime göre uyarlayabiliyor. Kısa teslimatları göz önünde bulundurarak işbirliği ve takım çalışması için harika olan dinamik özellikleriyle verimliliği optimize etmek için tasarlanmıştır. Verimliliği artıran entegrasyonlarla oldukça kullanıcı dostudur. Herkes kullanıyor, ben neden kullanmayayım? Uygulaması ve navigasyonu başlangıçta o kadar kolay değil. Ancak, kısa sürede alışıyorsunuz ve harika bir kullanıcı desteği fonksiyonu ile hızla ilerliyorsunuz. En çok kullandığım verimlilik ve işbirliği aracı haline geldi.

İçerik oluşturmayı hızlandırmak için AI'yı kullanma şeklini çok seviyorum. İşlerin daha hızlı yapılmasına yardımcı oluyor ve iş akışını benim özel teklifime göre uyarlayabiliyor. Kısa teslimatları göz önünde bulundurarak işbirliği ve takım çalışması için harika olan dinamik özellikleriyle verimliliği optimize etmek için tasarlanmıştır. Verimliliği artıran entegrasyonlarla oldukça kullanıcı dostu. Herkes kullanıyor, ben neden kullanmayayım? Uygulaması ve navigasyonu başlangıçta o kadar kolay değil. Ancak, kısa sürede alışıyorsunuz ve harika bir kullanıcı desteği fonksiyonu sayesinde işlerinizi hızla hallediyorsunuz. En çok kullandığım verimlilik ve işbirliği aracı haline geldi.

2. Jasper (Marka içeriği oluşturmak için en iyisi)

via Jasper

Jasper, içeriğinizde marka tutarlılığını korumada mükemmeldir. Bir içerik pazarlamacısı olarak, pazarlama kanallarında hedef kitleniz için marka içeriği oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Jasper'ın, aracın belirli bir üslup ve stili öğrenip kopyalamasına olanak tanıyan marka IQ özelliğini özellikle beğendim. Kampanya reklamları ve blog afişlerinden video içeriğine kadar tüm içeriğinizi marka yönergelerinizle otomatik olarak karşılaştırır ve iyileştirmeler önerir. Araç ayrıca blog gönderileri, sosyal medya başlıkları, e-posta konu satırları ve ürün açıklamaları için kullanıma hazır birkaç şablon sunar.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Çıktının markanızı temsil etmesini sağlamak için ton, ses, stil ve görsel yönergeler gibi marka ayarlarını ince ayarlayın

AI görüntü paketi ile içeriğiniz için görüntüleri kişiselleştirin

Jasper'ın ihlalleri işaretleme ve düzenlemeler önerme özelliği ile tüm görsellerin tutarlı ve marka yönergelerine uygun olmasını sağlayın

Jasper sınırlamaları

Birkaç kullanıcıya göre, sohbet geçmişinizi temizlememek Jasper'ı yavaşlatıyor ve bu, eski komutlara sık sık başvuruyorsanız sorun olabilir

Jasper bazen genel ve yanlış içerikler oluşturabilir

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu : Aylık 49 $/koltuk

Pro : Aylık 69 $/koltuk

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jasper hakkında ne diyor?

Jasper, müşterilerin web siteleri için birkaç dakika içinde yararlı içerik oluşturmamıza yardımcı olan güvenilir bir araçtır. İçerik genellikle doğrudur ve sadece küçük düzenlemeler ve doğrulama gerektirir. Ancak, Writesonic gibi rakiplerine kıyasla çok fazla talimat ve karmaşık bir tasarıma sahiptir. Kullanmaya alıştığınızda kullanımı kolay ve verimli hale gelir. Jasper, benzer araçlara göre daha pahalıdır ve ücretsiz deneme sürümüne erişmek için ödeme yöntemi bilgilerinizi girmeniz gerekir.

Jasper, müşterilerin web siteleri için birkaç dakika içinde yararlı içerik oluşturmamıza yardımcı olan güvenilir bir araçtır. İçerik genellikle doğrudur ve sadece küçük düzenlemeler ve doğrulama gerektirir. Ancak, Writesonic gibi rakiplerine kıyasla çok fazla talimat ve karmaşık bir tasarıma sahiptir. Kullanmaya alıştığınızda kullanımı kolay ve verimli hale gelir. Jasper, benzer araçlara göre daha pahalıdır ve ücretsiz deneme sürümüne erişmek için ödeme yöntemi bilgilerinizi girmeniz gerekir.

✨ Eğlenceli Bilgi: Jasper, Iron Man filmlerindeki yapay zeka asistanından esinlenerek başlangıçta Jarvis olarak adlandırılmıştı. Hedef, bu aracı güçlü ve akıllı bir araç olarak öne çıkarmaktı.

3. Copy. ai (GTM takımlarının kişiselleştirilmiş içerik oluşturması ve optimize etmesi için en iyisi)

Adından da anlaşılacağı gibi, Copy. ai, içerik ve paragraf oluşturucu, cümle yeniden yazıcı ve paragraf yeniden yazıcı gibi AI araçlarıyla pazarlama materyalleri, reklam metinleri ve sosyal medya gönderileri oluşturmanıza yardımcı olan bir metin yazma aracıdır.

Copy. ai'yi kullanarak manuel görevleri otomatikleştirerek satış, pazarlama ve müşteri başarısında verimliliği artırabilirsiniz. Ayrıca, GTM stratejinizin farklı yönlerindeki silo verilerini birleştirebilir, bunları iş akışlarına bağlayabilir, gerçek zamanlı veri etkileşimini etkinleştirebilir ve bunları çekici içerik oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri

Hedef kitle içgörüleri gibi verileri yapılandırılmış bir biçimde depolayın ve Tablolar ile stratejik ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için analiz edin

Özelleştirilebilir bir iş akışı oluşturucu ile rutin süreçleri otomatikleştirin ve etkinliklere dayalı iş akışlarını tetikleyin

Infobase'i kullanarak marka yönergelerini, içerik stratejisini, ürün açıklamalarını ve diğer şirket bilgilerini merkezi bir depoda saklayın

Copy.ai sınırlamaları

Sohbet içindeki girdileri düzenleyemezsiniz. Sorguyu değiştirmek isterseniz yeniden yazmanız gerekir

Bazen araç, içeriği web sayfalarından olduğu gibi alır ve bu da intihal ile sonuçlanır

Copy. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : 49 $/ay

Gelişmiş : 249 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy.ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Copy.ai hakkında ne diyor?

Copy.ai'yi kullanma deneyimimiz genel olarak olumlu. Çok yönlü olması ve her tür içeriği oluşturmamıza yardımcı olması nedeniyle olumlu yönleri oldukça fazla. Ancak içerik, tipik alt başlıklarla katı ve yapılandırılmış görünüyor, bu da herkesin bir bakışta AI tarafından oluşturulduğunu anlamasına neden oluyor. İçeriği iyileştirmek için gramer, noktalama işaretleri ve içeriğin doğruluğunu düzenlemeniz ve kontrol etmeniz gerekiyor.

Copy.ai'yi kullanma deneyimimiz genel olarak olumlu. Çok yönlü olması ve her tür içeriği oluşturmamıza yardımcı olması nedeniyle olumlu yönleri oldukça fazla. Ancak içerik, tipik alt başlıklarla katı ve yapılandırılmış görünüyor, bu da herkesin bir bakışta AI tarafından oluşturulduğunu anlamasına neden oluyor. İçeriği iyileştirmek için gramer, noktalama ve içeriğin doğruluğunu düzenlemeniz ve kontrol etmeniz gerekiyor.

4. Writer (İçerik düzenleme ve iyileştirme için en iyisi)

Writer, komşunuzun AI içerik aracından çok daha fazlasını yapar. NLP (Doğal Dil İşleme) uygulamaları oluşturabilir, içeriğin yasal, düzenleyici ve marka kurallarına uygunluğunu çapraz kontrol edebilir, içerik oluşturabilir ve hatta video ve ses dosyalarını yeniden kullanabilirsiniz.

Writer'da en çok beğendiğim şey, birkaç "uygulama"nın tek bir uygulamada birleştirilmiş olmasına rağmen, aracın oldukça temiz ve anlaşılır olmasıdır. Sohbet tarzı bir soru-cevap sistemi olan Ask Writer'ı kullanarak cevaplar oluşturabilir, ürün açıklamaları, e-postalar vb. oluşturabilirsiniz. Ayrıca, AI içerik algılayıcı, intihal denetleyicisi ve içerik iyileştirme önerileri sunan Grammarly benzeri bir arayüze erişebilirsiniz.

Writer'ın en iyi özellikleri

Blog konusu taslakları, iş ve ürün açıklamaları, SSS'ler, giden e-postalar ve hata mesajları oluşturun

Görüntü analizörü ile görüntüleri yükleyin, sorular sorun ve içerik oluşturun

Recaps ile bir kayıt veya transkript yükleyerek anahtar noktaları oluşturun

AI içerik dedektörü ile AI tarafından oluşturulan içerik ile insan tarafından oluşturulan içeriği ayırt edin

Yazar sınırlamaları

Oluşturulan içerik genellikle birkaç hata içerir ve dil oldukça robotik olabilir

Yazar fiyatlandırması

Takım : Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Yazar değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Writer hakkında ne diyor?

Writer'ın sıfırdan içerik geliştirme akışları, birçok nesil aracının "sohbet" arayüzünden üstündür. Yazarlar tarafından yazarlar için özel olarak geliştirilmiştir. Writer'ı ilk kez bir kreatif ajansında içerik sorumlusu olarak çalışırken kullanmaya başladım. Bu aracı, yazarlarımızın stilini ve müşterilerimize ilettiğimiz mesajları tutarlı kılmak için kullandık. Ancak, Writer'ı öğrenmek biraz zaman alıyor. Burada, araçları en iyi şekilde kullanmayı öğrenmekten bahsediyorum. Başlangıçta biraz daha fazla adım adım kılavuz ve destek faydalı olabilir.

Writer'ın sıfırdan içerik geliştirme akışları, birçok nesil aracının "sohbet" arayüzünden üstündür. Yazarlar tarafından yazarlar için özel olarak geliştirilmiştir. Writer'ı ilk kez bir kreatif ajansında içerik sorumlusu olarak çalışırken kullanmaya başladım. Bu aracı, yazarlarımızın stilini ve müşterilerimize ilettiğimiz mesajları tutarlı kılmak için kullandık. Ancak, Writer'ı öğrenmek biraz zaman alıyor. Burada, araçları en iyi şekilde kullanmayı öğrenmekten bahsediyorum. Başlangıçta biraz daha fazla adım adım kılavuz ve destek faydalı olabilir.

📖Daha fazla bilgi: İçerik Pazarlamasında AI Kullanma Kılavuzu

5. Frase (İçerik düzenleme, optimizasyon ve özet oluşturma için en iyisi)

via Frase

Frase, AI yazma, düzenleme ve optimizasyon özellikleriyle bu listedeki diğer araçlara benzer. SEO için optimize edilmiş blog gönderileri araştırmanıza, yazmanıza ve düzenleme önerileriyle bunları geliştirmenize yardımcı olur.

Frase'nin SERP araştırma özelliğini en dikkat çekici buldum. Bu özellik, düzenleyicinin içinde rakiplerin içeriğini analiz etmenizi sağlar. Makaleyi Google'da daha iyi konumlandırmak için ekleyebileceğiniz bağlantılar, başlıklar, anahtar kelime kullanımı ve görseller gibi içerik önerileri sunar.

Aracın içerik taslaklarımı düzenlemeye yardımcı olması da hoşuma gitti. Ayrıca, birkaç fikir üretme çerçevesi sundu ve makalemi arama amacına ne kadar uygun olduğunu belirtmek için derecelendirdi.

Frase'nin en iyi özellikleri

İçerik özeti oluşturucu ile içerik taslakları oluşturmak için en popüler sayfaları, rakip başlıklarını ve anahtar SERP metriklerini araştırın

Rakip analizi yapın, içeriğinizin sıralama potansiyelini ölçmek için bir puan kullanın ve makaleleri arama motorları için optimize edin

Metinleri biçimlendirin, tablolar ekleyin, resimler ekleyin, düzenleri standartlaştırmak için şablonlar kullanın ve yerleşik içerik düzenleyici ile anında iyileştirme önerileri alın

Frase sınırlamaları

Bazen, bir makale taslağı hazırlamak için bilgi ararken araç yavaş ve tepkisiz olabilir

İçerik önerileri genellikle en üst sıralarda yer alan sayfalardan alınır, bu nedenle ayrıntılı bilgi alamayabilirsiniz

Frase fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 45 $/ay

Takım: 115 $/ay

Frase puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Frase hakkında ne diyor?

Kullanım kolaylığını ve kullanmaya başlamak için saatler sürmemesini seviyorum. Bir içerik yöneticisi olarak, yazarlarıma Frase bağlantılarını veriyorum ve onlar da Chrome eklentisini kullanarak içeriklerini optimize ediyorlar. Ayrıca, Frase'e optimize edilecek içeriği içe aktarmak da çok kolay. Ancak bazen, konuyla pek ilgisi olmayan rastgele anahtar kelimeler seçiyor. Bu da %100 optimizasyona ulaşmayı zorlaştırıyor. Ancak bu anahtar kelimeleri kaldırabilirsiniz.

Kullanım kolaylığını ve kullanmaya başlamak için saatler sürmemesini seviyorum. Bir içerik yöneticisi olarak, yazarlarıma Frase bağlantılarını veriyorum ve onlar da içeriklerini optimize etmek için Chrome eklentisini kullanıyorlar. Ayrıca, Frase'e optimize edilecek içeriği içe aktarmak da çok kolay. Ancak bazen, konuyla pek ilgisi olmayan rastgele anahtar kelimeler seçiyor. Bu da %100 optimizasyona ulaşmayı zorlaştırıyor. Ancak bu anahtar kelimeleri kaldırabilirsiniz.

6. ChatGPT (Ücretsiz içerik oluşturmak için en iyisi)

via ChatGPT

ChatGPT'yi zaten denemiş olabilirsiniz, ancak bu popüler araçla ilgili görüşüm şöyle: Bu aracı, içerik yazma, kodlama, görüntü oluşturma, veri analizi, parti planlama, yemek pişirme ve daha pek çok konuda size yardımcı olabilecek bir arkadaş olarak düşünebilirsiniz. Zamanla düşünce ve stilinize uyum sağlar ve konuşmayı kolaylaştırır.

Sesli etkileşim özelliğini en şaşırtıcı buluyorum. Çoklu görev yaparken araçla doğal bir diyalog kurabilirsiniz. Kullanımı kolaydır ve çeşitli görevleri yerine getirebilir. Ancak, karmaşık komutları anlamakta zorlanır ve bazen güncel olmayan ve yanlış bilgiler üretir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Projeler, slayt sunumları ve kampanyalar için hızlı komutlarla AI görüntüleri oluşturun

Yazmak yerine komutlarınızı sesli olarak söyleyin ve ChatGPT ile beyin fırtınası oturumu yapın

Verileri analiz edin, çubuk grafikler ve dağılım grafikleri oluşturun, trend analizi yapın ve P/L tablolarını yorumlayın

Kodları basitleştirin, hata ayıklayın veya kod özelliğini kullanarak bir fonksiyon yazın

ChatGPT sınırlamaları

Bazen ChatGPT yanlış bilgi verir ve komutları yanlış anlar

Araç, özel sorgularla zorlanıyor. İnce ayrıntıları kaçırabilir ve genel çıktılar oluşturabilir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Aylık 20 $

Pro : 200 $/ay

Takım : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

İçerik fikirleri vermek harika ama bağlam sağlayamaz. Bunu sadece insanlar yapabilir. Bir plan hakkında net bir fikre ihtiyacınız olduğunda zaman kazanabilirsiniz, ancak yine de, kendinizi net bir şekilde ifade edemiyorsanız, tam olarak istediğinizi alırsınız. Uzmanlık alanlarında eğitimli kişiler, söz konusu alan için gerekli dili kullanarak sorular sorabilir ve size harika fikirler verebilir.

İçerik fikirleri vermek harika ama bağlam sağlayamaz. Bunu sadece insanlar yapabilir. Bir plan hakkında net bir fikre ihtiyacınız olduğunda zaman kazanabilirsiniz, ancak yine de, kendinizi net bir şekilde ifade edemiyorsanız, tam olarak istediğinizi alırsınız. Uzmanlık alanlarında eğitimli kişiler, söz konusu alan için gerekli dili kullanarak sorular sorabilir ve size harika fikirler verebilir.

📖 Daha fazla bilgi: İçerik Veritabanı Oluşturma (Şablonlarla)

7. Surfer SEO (İçerik optimizasyonu için en iyisi)

via Surfer

Surfer, otomatik optimizasyon ile sıralamaya hazır makaleler oluşturmanıza olanak tanıyan kapsamlı bir SEO aracıdır. Platformu kullanarak içeriğinize alakalı anahtar kelimeler ekleyebilir ve sıralama potansiyelini gösteren bir puan alabilirsiniz.

Surfer'ın tek bir platformda birçok içerik özelliği sunmasını seviyorum. Bu sayede optimizasyon hakkında gerçek zamanlı geri bildirimlerle içeriği düzenleyebilir, ana hatları oluşturabilir, AI içeriğini insancıllaştırabilir ve içeriğin okunabilirliğini iyileştirebilirim. En iyi yanı ne mi? İçeriğinizin ve alan adınızın performansını izlemenize yardımcı olan bir içerik denetim özelliği var. Anahtar metrikler hakkında günlük güncellemeler alırsınız, böylece hemen iyileştirme için harekete geçebilirsiniz.

Surfer SEO'nun en iyi özellikleri

Yerleşik taslak oluşturucu ile benzersiz başlıklar kullanarak ayrıntılı içerik taslakları oluşturun

Trafik, sıralamalar vb. hakkında günlük güncellemelerle içerik ve alan adı performansını izleyin. İçerik denetimi ile

AI içerik insanlaştırıcı ile AI içeriklerinizi insanlaştırın ve AI algılama araçlarını geçin

İçerik stratejinizdeki boşlukları belirlemek için niş bir alan için içerik konuları ve alt konuları bulun ve konu haritaları oluşturun

Surfer SEO sınırlamaları

Birçok kullanıcı Surfer'ın yüksek fiyatlarından şikayetçi. Başlangıç planı bile hem içerik hem de AI düzenleyiciler için pahalıdır

Surfer SEO fiyatlandırması

Temel : 99 $/ay

Fiyat : 219 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Surfer SEO puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Surfer SEO hakkında ne diyor?

Surfer hakkında karışık yorumlarım var. SERP analizi, içeriğe NLP ekleme ve küme planlama için iyi olsa da, rekabetin sınırlı olduğu konular için yazmak için hiçbir işe yaramıyor. AI humanizer sadece zaman kaybı. İçeriğe hiçbir faydası yok. Özetle, iyi bir SEO aracı, ancak tüm içerik türleri için büyük ölçüde güvenemezsiniz.

Surfer hakkında karışık yorumlarım var. SERP analizi, içeriğe NLP ekleme ve küme planlama için iyi olsa da, rekabetin sınırlı olduğu konular için yazmak için hiçbir faydası yok. AI humanizer sadece zaman kaybı. İçeriğe hiçbir faydası yok. Özetle, iyi bir SEO aracı, ancak tüm içerik türleri için büyük ölçüde güvenemezsiniz.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, düzenleme ve e-posta yazma dahil olmak üzere yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

8. Hypotenuse AI (SEO için optimize edilmiş ürün açıklamaları yazmak için en iyisi)

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI — e-ticaret AI yazarı — çevrimiçi markalar, pazarlamacılar ve metin yazarları için mükemmeldir. Ürün ve kategori açıklamaları, görseller, meta etiketler, Facebook ve Google reklamları, e-postalar ve Instagram başlıkları oluşturabilir.

Bu aracın saniyeler içinde optimize edilmiş ürün açıklamaları ve etiketleri toplu olarak oluşturmasını beğendim. Ayrıca, farklı platformlar için içerik oluşturmak, özetlemek ve yeniden yazmak için bir chatbot olan HypoChat'i de sunuyor. En iyi yanı ne mi? Hypotenuse son derece özelleştirilebilir. Özel marka sesini kullanarak AI'yı marka yönergeleriniz ve stilinizle eğitebilirsiniz.

Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri

Ürün verilerini toplu olarak temizleyin, standartlaştırın ve zenginleştirin, ürünlerin bulunabilirliğini artırın

Arama performansını izleyin ve arama motorları ve pazar yerleri için ürün listelerini optimize edin

Yüksek kaliteli ve doğru etiketlerle ürün etiketlemeyi otomatikleştirin

Hypotenuse AI sınırlamaları

Birçok kullanıcı abonelik fiyatlarının çok yüksek olduğunu düşünüyor

Bu araç, blog taslakları oluştururken çok az seçenek sunar. Konu hakkında yeterince bilgi sahibi değilseniz, içerik oluşturmak zor olabilir

Hypotenuse AI fiyatlandırması

Temel : Aylık 150 $, yıllık faturalandırılır

E-ticaret Pro : Özel fiyatlandırma

E-ticaret Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hypotenuse AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Hypotenuse AI hakkında ne diyor?

Hypotenuse AI, içerik ve metin yazarları için en iyi araçtır. Gerçek zamanlı olarak yüksek kaliteli, araştırmaya dayalı içerik üreterek inanılmaz miktarda zaman tasarrufu sağlar. Hypochat, metin yazarlığının çeşitli yönlerinde büyük yardım sağladığı için gerçekten yenilikçi bir özelliktir. Blog yazımı, denediğim diğer AI araçlarına kıyasla en iyisidir. Ancak, bazen aynı blog içinde benzer cümleleri tekrarlar. İçerik benzersiz olsa da, bu tekrarlar bazen blogun akışını bozuyor. Umarım bu özellik gelecekteki güncellemelerde iyileştirilir.

Hypotenuse AI, içerik ve metin yazarları için en iyi araçtır. Gerçek zamanlı olarak yüksek kaliteli, araştırmaya dayalı içerik üreterek inanılmaz miktarda zaman tasarrufu sağlar. Hypochat, metin yazarlığının çeşitli yönlerinde büyük yardım sağladığı için gerçekten yenilikçi bir özelliktir. Blog yazma özelliği, denediğim diğer AI araçlarına kıyasla en iyisidir. Ancak, bazen aynı blog içinde benzer cümleleri tekrarlar. İçerik benzersiz olsa da, bu tekrarlar bazen blogun akışını bozuyor. Umarım bu özellik gelecekteki güncellemelerde iyileştirilir.

📖 Daha Fazla Bilgi: Pazarlamacılar için En İyi Sosyal Medya AI Araçları

9. MarketMuse (İçerik planlama için en iyisi)

via MarketMuse

MarketMuse, ilgili arama terimlerine, rakip analizlerine ve en üst sıralarda yer alan sayfalara göre mevcut içeriği optimize etme yetenekleriyle içerik planlamanızı bir üst seviyeye taşıyabilir. Anahtar kelime aramaları, konu kümeleri ve daha fazlası hakkında içgörüler elde etmek için kullanabilirsiniz.

MarketMuse'u içerik özetleri oluşturmak ve mevcut içeriği yeniden kullanmak için kullandım. İçerik eksikliklerini belirlemek için rakip analizinde iyi bir iş çıkardı. En çok sevdiğim özelliği, hedef kelime sayısı, belirli bir sorguda sıralama için gerekli konu bahsetmeleri, içerik puanı ve rakip makaleleri geçmek için öneriler gibi bilgilerle bana yardımcı olan optimizasyon modülüdür.

MarketMuse'un en iyi özellikleri

Yapılandırılmış içerik planları oluşturun ve içerik stratejiniz için öneriler alın

Makaleler, haberler, karşılaştırmalar, kullanım kılavuzları, ürün incelemeleri vb. için özetler oluşturun.

Derinlemesine SEO rakip analizi yapın ve ısı haritalarıyla içerik eksikliklerini görselleştirin

MarketMuse sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzün sezgisel olmadığını düşünüyor. Konuları araştırmak ve makaleleri optimize etmek çok zaman alıyor

MarketMuse fiyatlandırması

Ücretsiz

Optimize : 99 $/ay

Araştırma : 249 $/ay

Strateji: 499 $/ay

MarketMuse derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

MarketMuse hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Anahtar kelime araştırması, kişisel zorluklar, konu kümeleri ve çok daha fazlası hakkında doğrudan içgörüler elde etmeyi seviyorum. Mevcut SEO içerik stratejimizi geliştirmek için harika bir araç. Kullanımı oldukça kolay ve başlangıç süreci muhteşemdi. MM'yi uygulamaya koymak, SEO'muz için bir dönüm noktası oldu. Çok fazla raporlama/içgörü metriği yok, ancak bunların üzerinde çalışıldığını söylediler.

Anahtar kelime araştırması, kişisel zorluklar, konu kümeleri ve çok daha fazlası hakkında doğrudan içgörüler elde etmeyi seviyorum. Mevcut SEO içerik stratejimizi geliştirmek için harika bir araç. Kullanımı oldukça kolay ve başlangıç süreci muhteşemdi. MM'yi uygulamaya koymak, SEO'muz için bir dönüm noktası oldu. Çok fazla raporlama/içgörü metriği yok, ancak bunların üzerinde çalışıldığını söylediler.

10. ContentBot (Uzun form içerik oluşturmak için en iyisi)

via ContentBot

Uzun form içerikleri ölçeklendirmek istiyorsanız, ContentBot içerik pazarlama stratejiniz için değerli olabilir. Bu aracı kullanarak hızlı bir şekilde içgörülü, insancıl makaleler oluşturabilirsiniz.

Aracın tüm sorularımı oldukça iyi yanıtlamasını ve hatta paragraflar halinde açıklamalarını beğendim. "Keşfet" özelliği, gözden kaçırmış olabileceğiniz alakalı anahtar kelimeleri ve konuları belirlemenize yardımcı olan bir başka öne çıkan özelliktir. ContentBot, hareket halindeyken içerik üretmek için bir Chrome uzantısına da sahiptir. Ayrıca, 110'dan fazla dili destekler, bu da küresel bir kitleye sahipseniz yararlı olabilir.

ContentBot'un en iyi özellikleri

Akıllı bağlantılar ve yapay zeka ile görüntü oluşturma özelliği sayesinde arama motorlarına uygun bloglar oluşturun

Önceden oluşturulmuş içerik oluşturma iş akışlarını kullanın veya görsel bir AI akış oluşturucu ile kendinizinkini oluşturun

Humanizer özelliği ile AI içeriğini daha insan dostu hale getirin

ContentBot'un AI ajanı ile CSV dosyalarını blog gönderilerine, ürün açıklamalarına ve pazarlama içeriğine dönüştürün

ContentBot sınırlamaları

Özelliklerin karmaşıklığı nedeniyle araca alışmak biraz zaman alır

AI tarafından oluşturulan içerik bazen okunabilirliği düşük olabilir

ContentBot fiyatlandırması

Ön ödemeli : 1000 kelime başına 0,5 $

Başlangıç : 9 $/ay

Premium : 29 $/ay

Premium+: 49 $/ay

ContentBot puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar ContentBot hakkında ne diyor?

ContentBot. ai'nin, kaliteli içeriği hızlı ve verimli bir şekilde üretmeyi kolaylaştıran otomatik bir içerik oluşturma platformu olmasını seviyorum. Çeşitli özellikleri ve özelleştirme seçenekleriyle, meşgul içerik oluşturucuların zamanlarını en iyi şekilde kullanmalarına ve daha yaratıcı projeler için kaynaklarını serbest bırakmalarına yardımcı olmak için mükemmeldir. Ancak, otomasyonu sınırlı olabilir. Doğru içeriği bulmak bazen zaman alabilir ve içeriği belirli ihtiyaçlara göre özelleştirmek zor olabilir. Ayrıca, içeriğin bir kısmı her zaman güncel veya doğru olmayabilir.

ContentBot. ai'nin, kaliteli içeriği hızlı ve verimli bir şekilde üretmeyi kolaylaştıran otomatik bir içerik oluşturma platformu olmasını beğendim. Çeşitli özellikleri ve özelleştirme seçenekleriyle, meşgul içerik oluşturucuların zamanlarını en iyi şekilde kullanmalarına ve daha yaratıcı projeler için kaynaklarını serbest bırakmalarına yardımcı olmak için mükemmeldir. Ancak, otomasyonu sınırlı olabilir. Bazen doğru içeriği bulmak biraz zaman alabilir ve içeriği belirli ihtiyaçlara göre özelleştirmek zor olabilir. Ayrıca, içeriğin bir kısmı her zaman güncel veya doğru olmayabilir.

📖 Daha Fazla Bilgi: Uzun Vadeli Trafiği Artıran Evergreen İçerik Örnekleri

11. Peppertype AI (Pazarlama içeriği oluşturmak için en iyisi)

via Peppertype

AI içerik oluşturma araçları arasında Peppertype, içerik üretimini ölçeklendirme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu aracı kullanarak pazarlama kampanyaları ve sosyal medya platformları için yüksek hacimli ilgi çekici içerikler oluşturabilirsiniz.

Peppertype'ı reklam metinleri, blog gönderileri, sosyal medya başlıkları ve e-postalar dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullandım. Her seferinde markanın sesini ve yüksek okunabilirliği koruyarak orijinal içerik üretti. Ayrıca, içeriğin orijinalliğini anında doğrulamanızı sağlayan yerleşik bir intihal denetleyicisi de var.

Peppertype AI'nın en iyi özellikleri

Yerleşik SEO araçlarını kullanarak oluşturulan içeriği optimize edin ve arama motoru sıralamalarını yükseltin

Minimum kullanıcı girişi ile AI destekli, gerçek zamanlı içerik önerileri ve yaratıcı fikirler alın

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak bloglar, sosyal medya pazarlama gönderileri üzerinde çalışın ve içerikleri takım üyeleriyle aynı anda inceleyin

Peppertype AI sınırlamaları

Birkaç kullanıcıya göre, mevcut arayüz önceki arayüz kadar kolay kullanılmıyor

Oluşturulan içerik çeşitlilikten yoksun olabilir ve tekrarlayan sonuçlar elde edebilirsiniz

Peppertype AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Peppertype AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Peppertype AI hakkında ne diyor?

Pepper Content'in en iyi yanı, blog yazımı, sosyal medya başlıkları, Google reklam metinleri ve çok daha fazlasını içeren içerik oluşturmanın tüm aşamalarında bana yardımcı olan eksiksiz bir araç oluşturmuş olmalarıdır. AI oluşturucu oldukça şaşırtıcı. Ürünün gittiği yönü beğeniyorum. Ancak, Pepper Content'in SEO yeteneklerinden çok etkilenmedim. SEO aracını kullandığımda, hedeflemem gereken anahtar kelimeleri göstermesini umarken, zaten sıralamada olduğum anahtar kelimeleri gösterdi!

Pepper Content'in en iyi yanı, blog yazma, sosyal medya başlıkları, Google reklam metinleri ve çok daha fazlasını içeren içerik oluşturmanın tüm aşamalarında bana yardımcı olan eksiksiz bir araç oluşturmuş olmalarıdır. AI oluşturucu oldukça şaşırtıcı. Ürünün gittiği yönü beğeniyorum. Ancak, Pepper Content'in SEO yeteneklerinden çok etkilenmedim. SEO aracını kullandığımda, hedeflemem gereken anahtar kelimeleri göstermesini umarken, zaten sıralamada olduğum anahtar kelimeleri gösterdi!

📖 Daha Fazla Bilgi: Pazarlama Kampanyası Yönetimi Nedir (Örnekler ve Şablonlarla)

12. Descript (Video ve podcast düzenleme için en iyisi)

via Descript

Video senaryoları yazmak ve podcast'lerinizi düzenlemek için haftalarınızı mı harcıyorsunuz? Descript zaman kazanmanızı sağlayabilir.

Bu ses-video düzenleme aracı, metin tabanlı düzenleme yaklaşımıyla oyunun kurallarını değiştiriyor. Transkriptteki öğeleri bir Word belgesi gibi düzenleyebiliyorsunuz ve düzenlemeler doğrudan ilgili ses veya videoda da yansıtılıyor.

Descript, ses-metin transkripsiyonları ve dolgu kelimeleri kaldırma özelliği ile öne çıkıyor. Ayrıca, ses ve görüntü kalitesini iyileştirmek, video senaryoları oluşturmak, tekrar çekimleri ve arka planları kaldırmak, klipler oluşturmak vb. işleri mükemmel bir şekilde yapan Underlord AI'yı yardımcınız olarak elde edersiniz.

Descript'in en iyi özellikleri

Sadece komutlar vererek kendi ses klonunuzla veya AI sesiyle sesler oluşturun

Descript Rooms'u kullanarak uzaktan birden fazla katılımcıyla kaliteli, çok kanallı ses ve video oturumları kaydedin

Uzun videoları ve podcast'leri sosyal medya gönderileriniz için kliplere dönüştürün

Ekranları kaydedin ve kayıtlarınızın anında transkripsiyonlarını alın

Descript sınırlamaları

Çok hızlı kaydırırsanız uygulama donabilir

Bazen Descript, videolardaki kelimeleri yanlış haritalandırıyor

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi : Kişi başına aylık 19 $

Oluşturucu : Kişi başına aylık 35 $

İş : Kişi başına aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

Genel olarak Descript'i kullanmaktan memnunum. Konuşmayı metne dönüştürme ve düzenleme özelliklerinden etkilendim. Profesyonel yazılım demo videoları oluşturmamı sağlıyor. Ancak video işleme uzun sürüyor. Çok fazla hesaplama kaynağı gerektiriyor ve kayıtta kazanılan zamanı bir ölçüde ortadan kaldırıyor. Descript'i ilk kez kullanıyorsanız, kullanıcı arayüzünü anlamak biraz zaman alıyor.

Genel olarak Descript'i kullanmaktan memnunum. Konuşmayı metne dönüştürme ve düzenleme özelliklerinden etkilendim. Profesyonel yazılım demo videoları oluşturmama olanak tanıyor. Ancak video işleme uzun sürüyor. Çok fazla hesaplama kaynağı gerektiriyor ve kayıtta kazanılan zamanı bir ölçüde ortadan kaldırıyor. Descript'i ilk kez kullanıyorsanız, kullanıcı arayüzünü anlamak biraz zaman alıyor.

🧠 Biliyor muydunuz? Video düzenleme yazılımı pazarının 2032 yılına kadar %5,8'lik bir YBBO ile 5,13 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

13. Writesonic (Yazarın blokunu aşmak ve SEO dostu içerik oluşturmak için en iyisi)

via Writesonic

Writesonic, sosyal medya gönderileri, başlıklar, reklam metinleri, e-postalar ve bloglar gibi farklı türde içerikler oluşturmak için mükemmeldir. İçeriği anahtar kelimelerle optimize edebilir ve hatta iç bağlantıları otomatikleştirebilirsiniz. Kullanımı kolaydır ve kaliteli içerik oluşturmak için minimum çaba gerektirir.

Writesonic'te en çok beğendiğim özellik, yaratıcı fikirler üretmesi ve metinlerimi iyileştirmek için önerilerde bulunması. Dolayısıyla, SEO ile yaratıcılığı birleştiren bir araç arıyorsanız, Writesonic işinize yarayabilir.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Dahili bağlantıları otomatikleştirin ve makaleleri SEO için optimize edin

Teknik bloglardan sosyal medya başlıklarına kadar farklı içerik türleri oluşturmak için çok çeşitli içerik yazma şablonlarını kullanın

Bloglarınız için otomatik olarak görseller oluşturun

Writesonic sınırlamaları

Gerçeklere aykırı hatalar olabilir. Bu nedenle, yayınlamadan önce makaleleri düzeltmeli ve düzenlemelisiniz

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz : 25 tek kullanımlık kredi

Bireysel : 100 kredi için aylık 20 ABD doları

Standart : 1000 kredi için aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. /5 (2.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Writesonic hakkında ne diyor?

Genel olarak iyidir, ancak yazılımda aksaklıklar olduğunda ve aynı içeriği yeniden oluşturup kredi hakkınızı kullandığınızda bazen sinir bozucu olabilir. Çok sayıda iyi SEO öğesi içeren harika bir üründür. Ancak, fiyatlandırma ve planlar, kullanış şeklinize göre aylık kredi tabanlı bir sistemle hantal ve kullanılmayan krediler için devrolma özelliği yoktur, bu nedenle iş ihtiyaçlarınız yerine planlarına göre işinizi planlamanız gerekir.

Genel olarak iyidir, ancak yazılımda aksaklıklar olduğunda ve aynı içeriği yeniden oluşturup kredi kotanızı kullandığınızda bazen sinir bozucu olabilir. Çok sayıda iyi SEO öğesi içeren harika bir üründür. Ancak, fiyatlandırma ve planlar, kullanış şeklinize göre aylık kredi tabanlı bir sistemle hantal ve kullanılmayan krediler için devrolma özelliği yoktur, bu nedenle iş ihtiyaçlarınız yerine planlarına göre işinizi planlamanız gerekir.

İçerik Oluşturma için ClickUp'ı Deneyin

İçerik oluşturma çabalarınızı otomatikleştirmek için en iyi yapay zeka ajanlarını seçerken, en akıllıca kararı vermenin anahtarı, en çok yardıma ihtiyacınız olan alanı belirlemektir.

Ürün açıklamalarını daha hızlı yazmak istiyorsanız, Hypotenuse AI'yı deneyin. Video içerik oluşturmayı otomatikleştirmek istiyorsanız, Descript en iyi seçenek olabilir. Ve birden fazla dilde içerik üreten, iş akışlarını kolaylaştıran ve proje yönetimini basitleştiren bir araç istiyorsanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp, içerik oluşturma ve yönetimi tek bir çatı altında birleştirir. Bu, işinizi tamamlamak için 5-6 araç arasında geçiş yapmanız gerekmediği anlamına gelir. ClickUp, yüksek kaliteli içerik oluşturabilir, içerik sürecini kolaylaştırabilir, içerik oluşturmayı izleyebilir ve daha pek çok şey yapabilir.

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