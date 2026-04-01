Tekrarlanan Soruları Cevaplamaktan Kurtulmak İçin ClickUp'ta Nasıl Bir AI Bilgi Bankası Oluşturdum

Birkaç ay önce, bir iş sahibi ile yaptığım ve aklımda kalan bir konuşma oldu. Bana şöyle dedi: “Sanki şirketimin insan arama motoruymuşum gibi hissediyorum.”

Herkes cevap almak için ona geliyordu. E-postalar, Slack mesajları, WhatsApp mesajları, telefon aramaları ve hatta kapısını çalan insanlarla bombardımana tutulmuştu.

Ne demek istediğini tam olarak anladığım için güldüm. Ben de o rolde bulunmuştum.

Bu yazıda, bu sorunu çözmek için oluşturduğum iki ClickUp ş akışını size anlatacağım:

Geçmiş konuşmalarınıza dayalı olarak tekrarlanan soruları yanıtlayan reaktif bir ClickUp Sohbet + ClickUp Brain kurulumu ClickUp belgesi tarafından desteklenen proaktif bir süper temsilci, süreç belgelerinizdeki soruları gerçek zamanlı olarak yanıtlar

Her ikisi de sizi "insan arama motoru" rolünden kurtarmak ve takımınızın cevaplar için ilk başvurduğu yer olan ClickUp'ta bir AI bilgi tabanını nasıl oluşturacağınızı göstermek için tasarlanmıştır.

📮 ClickUp Insight: Tüm çalışanların yarısından fazlası (%57), işle ilgili bilgileri bulmak için şirket içi belgeleri veya şirket bilgi tabanını araştırarak zaman kaybediyor. Peki bulamadıklarında ne oluyor? Her 6 kişiden 1'i, eski e-postaları, notları veya ekran görüntülerini inceleyerek parçaları bir araya getirmek için kişisel çözüm yollarına başvuruyor. ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızdan ve entegre edilmiş üçüncü taraf uygulamalardan alınan anlık, yapay zeka destekli yanıtlar sunarak arama ihtiyacını ortadan kaldırır, böylece ihtiyacınız olanı zahmetsizce elde edersiniz.

Asıl Sorun: Dağınık Bilgi ve Sürekli Kesintiler

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, bu sadece bir iletişim sorunu değildir. Bu, bir bilgi sistemi sorunudur.

Her soru önemliymiş gibi gelir:

"Müşteri logolarını nereye kaydediyoruz?"

"Yeni bir web sitesi projesi için ilk olarak hangi sayfayı tasarlayacağız?"

"Bu iş ilanını Indeed'e nasıl yayınlayabilirim?"

Bu soruların hiçbirine tek başına cevap vermek zor değildir. Asıl sorun, sürekli bağlam değiştirme zorunluluğudur. Ortalama olarak, sizin ve benim gibi bilgi çalışanları her 2 dakikada bir toplantı, e-posta veya bildirim nedeniyle kesintiye uğrar.

Her kesinti, ivmenizi kırar, dikkatinizi dağıtır ve size daha önce on kez verdiğiniz cevapları tekrar etmenize neden olur. Ve sonrasında dikkatimizi tamamen geri kazanmak 20 dakikadan fazla sürebilir.

Üstelik, bilgiler işinizi yönetmek için kullandığınız araç dışında her yerde bulunur.

Hikayenin bir kısmı e-postaların içinde gizli

Diğer bir kısmı ise Slack veya WhatsApp'ın içinde sıkışıp kalmış durumda

Gerisi ise birinin defterinde ya da kafanızda duruyor

Dolayısıyla, AI'dan yardım almak isteseniz bile, onun öğrenebileceği tek bir doğru kaynak yoktur.

Hakkımda: Süreç Odaklı Verimlilikle Takımların ClickUp'ı Gerçek Bir Operasyon Sistemine Dönüştürmesine Yardımcı Olmak

Ben Illia, ClickUp Onaylı Danışmanı ve sProcess'in kurucusuyum. Burada, takımların ClickUp'ı işlerinin yürütülüşünü gerçekten destekleyen bir sisteme dönüştürmelerine yardımcı oluyorum.

Son 6 yılı aşkın süredir, müşteri teslimatından satış süreçlerine, pazarlama faaliyetlerinden iç takım yönetimine kadar gerçek operasyonel ş akışları için ClickUp'ı uygulayan 100'den fazla şirketle çalıştım.

Bu yazıda paylaştığım kurulumun paylaşımına ulaşmadan önce, tüm takımlarda (kendi takımım dahil) aynı kalıbı gözlemledim.

Çoğu Takım Neden AI Bilgi Tabanı Oluşturmada Başarısız Oluyor?

Herkes AI'nın yardımcı olabileceğini bilir, ancak kimse bunu doğru şekilde uygulamaz.

Muhtemelen bir düzine AI aracını duymuşsunuzdur:

ChatGPT

Claude

Şunu "açın", bunu "yardımcı pilot" yapın

Ayrıca, bilgi yönetimini çözmek için ürünlerine AI eklemeye çalışan her türlü nokta çözümü

👀 Biliyor muydunuz? Tüm çalışanların neredeyse yarısı (%46,5), tek bir görevı tamamlamak için iki veya daha fazla AI aracı arasında gidip gelmek zorunda kalıyor.

Bir işi yönetirken, bu kadar çok seçenek karar verme sürecini zorlaştırır. Her aracı değerlendirmek, ş akışlarınıza entegre etmek ve tümünü güvenli tutmak için zamanınız yoktur.

Bu nedenle çoğu takım iki engelle karşılaşır:

1. Çok fazla araç, net bir sistem yokAI, işi basitleştirmek yerine işin üzerine bir katman daha ekler. Bir sekme daha. Kontrol edilmesi gereken bir yer daha. Çok fazla AI aracı, AI Sprawl'a yol açar —AI araçları, modelleri ve platformları bir organizasyonun geneline kaotik bir şekilde yayıldığında— denetim, strateji veya kimin neyi kullandığına dair bir fikir olmadan.

2. Bağlam eksikliğiYapay zeka araçları, onlara yapılandırılmış bir bağlam sağlamadığınız sürece işinizi bilemez. Ve çoğu takımın elinde böyle bir şey yoktur. Bilginiz dağınıksa, yapay zeka çıktınız da belirsiz ve güvenilmesi zor olacaktır.

✅ Aslında ihtiyacınız olan şey, şu özelliklere sahip bir sistemdir:

Bilgi tek bir yerde toplanır

Konuşmalar bağlam içinde gerçekleşir

AI her ikisini de görebilir ve bağlantıları kurabilir

ClickUp gibi birleşik bir AI Çalışma Alanı, denklemi değiştirir. Zaten ClickUp'ta projeler ve süreçleri yönetiyorsanız, başka bir araç eklemenize gerek yoktur.

ClickUp'ın özenle seçilmiş, kendine özgü AI özellikleri — ClickUp Brain, AI destekli özetler ve yapılandırılabilir AI Süper Ajanlar — gerçek çalışma alanı bağlamınızın tam üzerinde yer alır: ClickUp Görevler, Belgeler ve Sohbet.

Artık "Hangi AI aracını kullanmalıyım?" diye sormak yerine, soru şu hale geliyor:

“AI'nın takımıma günlük işlerinde gerçekten yardımcı olabilmesi için ClickUp Çalışma Alanımı nasıl yapılandırabilirim?”

Cevap, bilgilerinizi tek bir yerde toplamakla başlar.

ClickUp'ta AI Bilgi Tabanımı Nasıl Oluşturdum

Daha önce de söylediğim gibi, iki seçeneğiniz var:

Reaktif: ClickUp Brain'i (ClickUp'ın yerel AI asistanı) kullanarak tekrarlayan soruları doğrudan ClickUp Sohbet içinde yanıtlayın Proaktif: Şirket belgelerinizdeki soruları gerçek zamanlı olarak yanıtlayan, ClickUp Docs ile desteklenen bir ClickUp Süper Temsilcisi oluşturun

Seçenek 1: ClickUp Sohbet'te reaktif bir Soru-Cevap sistemi

Tekrarlanan soruları yanıtlamaktan kurtulmanın en hızlı yolunu arıyorsanız, ben olsam buradan başlardım.

Bunun için dokümantasyon gerekmez, önceden plan yapmanız da gerekmez. Tek bir davranış değişikliği yeterlidir: Her yerde soruları yanıtlamayı bırakın. Tek bir yerde yanıtlamaya başlayın.

Adım 1: Her bir anahtar süreç için tek bir Soru-Cevap kanalı oluşturun

Çalıştığım çoğu takım, beş farklı platformda soruları yanıtlıyor:

E-posta

Slack

WhatsApp

Toplantılar

Rastgele "hızlı mesajlar"

İlk adım basit ama vazgeçilmez: Her temel süreç için bir ClickUp sohbet kanalı oluşturun.

📌 Örneğin:

"Web Geliştirme Soru-Cevap"

"Müşteri Onboarding Soru-Cevap"

"İşe Alım Süreci Soru-Cevap"

Ardından net bir kural belirleyin: Bu süreçle ilgili bir sorunuz varsa, buradan sorun.

Bu tek kısıtlama, herhangi bir AI aracından daha fazlasını yapar. Dağınık konuşmalardan bilgiyi çıkarır ve gerçekten kullanılabileceği yere yerleştirir.

Adım 2: Konu akışlarında yanıt verin ve ClickUp Brain'in bağlamı yakalamasına izin verin

Bu aşamada henüz olağanüstü bir şey olmuyor.

Hala soruları manuel olarak yanıtlıyorsunuz, ancak tek bir önemli fark var: ClickUp Chat'teki herkese açık, yapılandırılmış konu dizilerinde yanıt veriyorsunuz.

📌 Örneğin:

Birisi soruyor: "Yeni bir web sitesi projesine başladığımızda, ilk olarak hangi sayfayı tasarlarız?" Ben de konu başlığında şöyle cevap veriyorum: "Her zaman ana sayfadan başlarız."

Birisi soruyor: "Müşteri logolarını nereye kaydediyoruz?" Ben cevap veriyorum: "Tüm müşteri logolarını Google Drive'daki Assets klasörüne kaydediyoruz."

Her cevap verdiğimde, sadece o kişiye yardım etmiyorum. ClickUp içinde bir Soru-Cevap bilgi tabanı oluşturuyorum.

Eskiden bu cevaplar gelen kutularında veya sohbet kayıtlarında kaybolurdu. Artık ise, ClickUp Brain'in bunları kullanarak ClickUp'ta aranabilir bir AI bilgi tabanı oluşturabileceği bir kanalda yer alıyorlar.

3. Adım: Tekrarlanan soruları ClickUp Brain'e bırakın

Bu geçmişi birkaç haftalık bir süre için bile oluşturduğunuzda, bir şeyler değişir.

Takımınız size sormak yerine ClickUp Brain'e doğrudan sorabilir.

Kanalın içine girip "Ask AI" veya @bahsetme Brain'i kullanarak aynı soruyu yazın (örneğin: "Müşteri logolarını nereye kaydediyoruz?")

ClickUp Sohbet kanalında, yorumda veya DM'de Brain'e bahseterek, işinizde bağlam farkındalıklı AI yardımı alın

ClickUp Brain, o kanalın içeriğini tarar ve şu şekilde yanıt verir:

"Müşteri logoları Google Drive'daki Varlıklar klasöründe saklanır. İşte bunun tartışıldığı konuşma…

Yanıt, bağlama son derece uygun olup:

Takımınızın iş şekline göre

Gerçek kararlarınızı kullanarak

Orijinal konuya geri dönük bağlantılarla

İşte bu yüzden buna reaktif sistem diyorum:

Takım bir soru sorar

ClickUp AI , mevcut bağlamı kullanarak tepki verir

Döngüden çıkarıldınız

Bu basit bir değişiklik, ancak iki önemli fayda yapılacak:

Kesintileri azaltır : Gelen kutunuza veya DM'lerinize gelen "hızlı sorular"ın sayısı azalır

Canlı bir bilgi tabanı oluşturur: Verdiğiniz her cevap, ClickUp Brain'i bir sonraki kullanıcı için daha akıllı hale getirir

Brain'i bahsettiğinizde, seçtiğiniz sohbet kanalında bağlamsal yanıtlar alın

En önemli bir veya iki süreciniz için bu reaktif Soru-Cevap kanalını kurmakla yetindiyseniz bile, gününüzde şimdiden büyük bir fark hissedeceksiniz.

Ancak bir sınır var.

Reaktif sistem yalnızca daha önce sorulmuş olanları bilir. Bu, henüz kimse o soruyu sormamışsa, yapay zekanızın yapacak hiçbir şeyi olmadığı anlamına gelir.

İşte burada proaktif bir sistem devreye girer.

Seçenek 2: ClickUp belgeleri tarafından desteklenen proaktif bir AI Süper Temsilcisi

Proaktif sistemin özü şudur: Soruları bekleyip tek tek yanıtlamak yerine, önce sürecinizi tasarlarsınız, bunu belgelersiniz ve ardından ClickUp'taki bir AI Süper Temsilcisinin bu belgelere dayanarak soruları yanıtlamasına izin verirsiniz.

Süreç odaklı bir ClickUp çerçevesiyle başlayın

Ne zaman yeni bir ClickUp ş Akışı oluştursam, "süreç öncelikli ClickUp çerçevesi" adını verdiğim bir yaklaşımı izlerim.

Spaces, Lists veya görünümlerden bahsetmeden önce, basit bir soruyu yanıtlayayım:

"Şu anda işler nasıl gidiyor?"

Uçtan uca süreci adım adım haritayla anlatacağım:

Ana aşamalar nelerdir?

Her adımda kimler yer alıyor?

Hangi araçları veya kaynakları kullanıyoruz?

Devir teslimler veya gecikmeler genellikle nerede olur?

İşe alım ş akışı için bu, aşağıdaki adımları içerebilir:

Rolü tanımlayın

İş tanımını yazın

İş ilanını Indeed'e yayınlayın

Adayları değerlendirin

Görüşmeler yapın

Süreci haritalandırdıktan sonra, insanlar bu süreçte ilerlerken ne tür sorular soracaklarını tahmin edebilirim.

"İş ilanını Indeed'e nasıl yayınlayabilirim?"

"Giriş bilgilerini nerede bulabilirim?"

"Adayları ön eleme listesine almak için hangi kriterleri kullanıyoruz?"

Bu soruların sohbette görünmesini beklemek yerine, cevapları önceden belgeliyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Süreç haritasını daha hızlı oluşturmak için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın. Süreç haritanızda her adımı net bir eylem olarak yazın (ör. "Taslak aşaması" yerine "Taslak yaz"). Böylece, süreç haritanızı tamamladığınızda, bu adımları tek bir tıklamayla doğrudan ClickUp Görevlerine dönüştürebilirsiniz. ClickUp Beyaz Tahtalarında süreçleri veya ş akışlarını işbirliği içinde görselleştirin, haritalayın ve optimize edin

Süper Temsilcinizin kullanabileceği süreç belgeleri oluşturun

Çoğu kişi işleri bu noktada gereksiz yere karmaşıklaştırır.

50 sayfalık bir SOP'ye ihtiyacınız yok.

İşin gerçekte nasıl yürüdüğünü yansıtan küçük bir grup, yüksek sinyalli belge'ye ihtiyacınız var.

Örneğin, bir web sitesi geliştirme ş akışında şu tür Belgeler oluşturabilirim:

Web Sitesi Geliştirme Süreci: Standart Ş Akışı

Bir Web Projesine Yeni Sayfa Ekleme

Müşteri Geri Bildirim Ş Akışı: Web Sitesi Projeleri

Her bir belge, adımları, kararları ve en iyi uygulamaları açık ve basit bir dille anlatır. Bunları şirket içi kılavuzlarınız olarak düşünün.

Önemli politikaları ve kılavuzları tek bir yerde tutun, böylece çalışanlarınız ve Süper Temsilcileriniz ClickUp Belgeleri ile cevapları hızlıca bulsun

Artık şu özelliklere sahip bir dokümantasyonunuz var:

İşin yapıldığı yerde (ClickUp içinde) bulunur

Takımınız için, sizin dilinizde yazılmıştır

Geleceğini bildiğiniz soruları kapsar

Belgelerinizde bir Süper Temsilciyi eğitin

Belgelerinizi hazırladıktan sonra, bir sonraki adım bir ClickUp Süper Ajanı (bir AI Ajanı) kurmak ve ona tam olarak nasıl davranması gerektiğini söylemektir. Süper Ajanı, tıpkı insanlar gibi işin sahipliğini üstlenebilen bir AI takım arkadaşı olarak düşünün. ClickUp'ta, Süper Ajanlara görevler atayabilir, onlara sorular sorabilir ve hatta işinizle ilgili yardım istemek için onlara özel mesaj gönderebilirsiniz.

ClickUp, kod yazmaya gerek olmayan ajan oluşturucusu ile özel Süper Ajanlar oluşturmayı kolaylaştırır. Oluşturucuya doğal dilde konuşarak gereksinimlerinizi listeye ekleyebilirsiniz; oluşturucu, ajanı sizin için yapılandıracaktır.

İşte adım adım kılavuz:

Bunu şu amaçlarla kullanın:

Belirli bir sürece özel yeni bir temsilci oluşturun (örnek olarak, "Web Geliştirme Soru-Cevap Temsilcisi") Şu konularda net talimatlar verin: Kime yardımcı oluyor (takımım, roller, deneyim seviyesi) Ne tür soruları yanıtlaması gerekiyor Nasıl yanıt vermesi gerekiyor (ton, ayrıntı düzeyi, ne zaman tam belge belgesine bağlantı vermesi gerekiyor) İlgili Belgeleri bilgi kaynakları olarak ek dosya olarak ekleyin

ClickUp'ta özel Süper Ajanlar oluşturarak rutin işlerinizi otomasyonla otomatikleştirin

Artık birisi sohbet kanalında bir soru sorduğunda sizi etiketlemesine gerek kalmaz. Şu şekilde bir mesaj gönderebilir:

"Yeni bir web sitesi projesine başladığımızda genellikle ilk olarak hangi sayfayı tasarlarız?"

Süper Temsilci soruyu okur, Belgeler'den gerekli bilgileri alır ve yanıt verir:

"Genellikle ana sayfadan başlarız. Ayrıntılı açıklamayı 'Web Sitesi Geliştirme Süreci: Standart Ş Akışı' belgesinde bulabilirsiniz."

Takım üyesi, daha fazla bilgi almak isterse ilgili belgelere yönlendiren bir bağlantı ile birlikte kısa ve öz bir yanıt alır.

ClickUp'taki Answers Agent'ı kullanarak ekip arkadaşlarınızı rahatsız etmeden bağlamsal bilgileri bulun

İşte burada sistem proaktif hale gelir:

Süreci zaten iyice düşündünüz

En önemli soruları ve cevapları zaten belgelediniz

Birisi soru sorduğu anda, bu soru ilk kez sorulmuş olsa bile, temsilci yardıma hazırdır

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta AI bilgi tabanınızı oluştururken hedef bir ansiklopedi yazmak değildir. Hedef, ClickUp'a en yaygın soruları doğrudan yanıtlayabileceği ve geri kalanı için akıllı, AI destekli önerilerde bulunabileceği kadar yüksek kaliteli bağlam sağlamaktır. Tamamen yeni bir soru ortaya çıktığında yine de şunları yapabilirsiniz: Hemen başlayın ve soruyu kendiniz yanıtlayın

Bir dahaki sefere belgelerinize eklemeye değer olup olmadığına karar verin Zamanla, hem belgeleriniz hem de temsilciniz daha iyi hale gelir!

Reaktif ve Proaktif: Bu Sistemler Nasıl Birlikte İşler?

Reaktif ve proaktif yaklaşımlar arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Aslında, ben ikisini birleştirmeyi seviyorum.

Reaktif if ile başlayın: Ne zaman proaktif olmalısınız: Henüz resmi bir dokümantasyonunuz yok Ş Akışınızı haritalandırdınız Takımınızdan gelen gerçek soruları ve dil kullanımını yakalamak istiyorsunuz En sık sorulan soruları ve tuzakları biliyorsunuz Geçmiş sohbet konularına dayalı olarak ClickUp'ın tekrarlanan soruları yanıtlamasını sağlayarak hızlı sonuçlar elde etmek istiyorsunuz Yıllarca kullanılacak belgelere yatırım yapmaya hazırsınız

🌟 İçeriden Bir İpucu: Uygulamada, genellikle şunları yaparım: Her şeyi tek bir yerde toplamak için Soru-Cevap Sohbet kanalı ve ClickUp Brain ile başlayın

Hangi soruların sürekli tekrarlandığını izleyin

Süreç odaklı çerçeve yapımı kullanarak bu kalıpları Belgelere ve diyagramlara dönüştürün

Bu Belgeleri, aynı Sohbet kanalında bulunan özel bir Süper Ajan ile bağlayın Zamanla, soruların giderek daha fazlası benim tarafımdan değil, temsilci ve belgeler tarafından yanıtlanıyor.

Gerçek Sonuç: Odaklanmanızı Koruyun ve Bilginizi Genişletin

Bunu sadece bir başka AI bilgi yönetimi kullanım örneği olarak görmek kolaydır, ancak etkisi son derece insani niteliktedir.

Artık ön tanımlı "insan arama motoru" olmadığınızda, birkaç önemli şey olur:

Odaklanma zamanınızı geri kazanırsınız. Beş dakikada bir kesintiye uğramak yerine, daha uzun süre derinlemesine iş yapmaya devam edebilirsiniz

Takımınız daha bağımsız hale gelir. Bir temsilcinin veya mevcut bir konu konusunun cevabı zaten biliyor olabileceğini bildikleri için ClickUp'ta soru sormaktan çekinmezler.

Bilginiz artık sadece kafanızda kalmayacak. Bilginiz, yapay zekanın onu gerçekten kullanabileceği ClickUp sohbeti ve belgeleri (Chat ve Docs)'ta kaydediliyor.

Yeni çalışanlar daha hızlı uyum sağlar. Kurumsal bilgiye güvenmek veya tahminde bulunmak yerine, geçmiş Soru-Cevapları inceleyebilir, Belgeleri okuyabilir ve doğrudan temsilciye soru sorabilirler.

ClickUp Brain'e güvenmek, SERHANT için kurumsal bilginin merkezileştirilmesine nasıl yardımcı oldu?

ClickUp'ta Kendi AI Bilgi Tabanınızı Oluşturma (Adım Adım)

Şu anda işinizde kendinizi bir "insan arama motoru" gibi hissediyorsanız, bu hafta işe nasıl başlayabileceğinizi burada bulabilirsiniz:

Önce bir süreç seçin : Soruların sıkça sorulduğu yerlerden başlayın: işe alım, işe başlama, teslimat, destek

Bir Soru-Cevap sohbet kanalı oluşturun : Bu kanalı, söz konusu süreçle ilgili tüm sorular için ön tanımlı yer haline getirin

Konulara tutarlı bir şekilde yanıt verin : Bu, ekstra çaba harcamadan ilk AI bilgi tabanınızı oluşturur

Manuel olarak yanıt vermeden önce AI'yı kullanın : Takımınızı önce ClickUp Brain'e sormaya, ardından gerekirse bir iş arkadaşına sormaya teşvik edin

Sürecinizi basitçe harita ile gösterin : Anahtar adımları ve kararları ana hatlarıyla belirleyin — fazla kafa yormayın

En sık sorulan 5–10 soruyu belgelendirin : Kalıpları kısa ve pratik belgelere dönüştürün

Bu süreç için bir Süper Temsilci oluşturun : Onu Belgelerinizle bağlantı kurun ve nasıl yanıt vermesi gerektiğini tanımlayın

Zamanla iyileştirin: Yeni sorular ortaya çıktığında karar verin: tek seferlik cevaplayın mı, yoksa gelecekte kullanmak üzere belgelendirin mi?

📮 ClickUp Insight: İnsanların %24'ü, AI ajanlarını esas olarak sıkıcı görevleri otomasyon için istediklerini söylüyor. Buradaki beklenti, düşük değerde olan işlerden kurtulmaktır ve bu gayet makul. Bir ajanın sürekli kurulum, denetim veya yönlendirmeye ihtiyacı varsa, bu durum artık yardımcı olmaktan çıkıp daha fazla iş gibi hissettirmeye başlar. ClickUp'ta Süper Ajanlar arka planda sürekli çalışır; takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla görevleri günceller, belgeler hazırlar ve işleri ilerletir. Tek seferlik yardım için onlara özel mesaj gönderebilir, hatta bir belgenin içinde @bahseterek beyin fırtınasını net bir plana dönüştürebilirsiniz!

ClickUp ile Parçalı Cevaplardan Kusursuz Bilgiye Geçin

Çoğu takımda bilgi, çeşitli araçlar arasında dağınık bir haldedir; bu nedenle en iyi yapay zeka bile eksik bağlamla başa çıkmakta zorlanır. ClickUp'taki yapay zeka bilgi tabanınız, yapay zekayı bir eklenti olarak görmediği için işe yarar. Yapay zekayı işinizin zaten yapıldığı yere yerleştirir ve böylece yapay zekanın bağlamı algılamasını sağlar.

Konuşmalarınız, Belgeleriniz ve Görevleriniz tek bir yerde bulunur ve AI bunların hepsini okuyabilir. Bu, cevapların genel nitelikte olmadığı, takımınızın gerçek iş şekline dayandığı anlamına gelir. Zamanla, her etkileşim sistemi güçlendirir. Araçlar arasında bilgi peşinde koşmak yerine, tek ve canlı bir bilgi kaynağı oluşturursunuz.

En önemli çıkarım nedir? Sonuç almak için piyasadaki her AI aracını benimsemenize gerek yok. ClickUp Sohbet, ClickUp Brain ve odaklanmış bir Süper Temsilciyi net bir süreç etrafında birleştirerek şunları yapabilirsiniz:

Kesintileri azaltın

Takımınızı daha özerk hale getirin

Deneyiminizi aranabilir, yapay zekaya hazır bir varlığa dönüştürün

Kuruluşunuz için de bu sonuçları elde etmek istiyorsanız, ClickUp takımı bu kurulumu sizin için özel hale getirmeye yardımcı olabilir!