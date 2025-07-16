Anket: 1.000 çalışanın AI yayılması hakkında ne düşündüğü ve bu sorunu nasıl çözebileceğiniz

İş liderleri bir yatırım paradoksunun içinde. AI harcamaları %130 arttı, ancak kuruluşların %80'i, üretken AI yatırımlarından kurumsal çapta somut bir EBIT etkisi görmediklerini bildiriyor (Kaynak: Wharton, McKinsey ).

Yatırım ve etki arasındaki bu uçurum, teknolojinin kendisinden kaynaklanmıyor. Bu uçurum, ajan yayılımını ve araç fazlalığını besleyen, reaktif ve korku odaklı bir stratejiden kaynaklanıyor.

Geride kalma korkusu, yeni ve birbirinden bağımsız AI araçlarını aceleyle devreye almaya yönelik bir takıntıya yol açıyor ve farkında olmadan "AI yayılması" olarak adlandırılan, birbirinden bağımsız bir ekosistem oluşturuyor. Bu ekosistemde, araçlar tek tek güçlü olsa da, takımın temel iş alanlarının ortak bağlamından yoksundur.

Bu iç kaos artık kamuoyunun da görebileceği bir hal aldı. Salesforce ve Atlassian gibi yazılım devleri, üçüncü taraf araçların hassas verilere ve bağlamsal iş bilgilerine erişimini kısıtlamaya veya bloklamaya başladı.

Birden fazla araçla AI yayılması

Tam da bu tür bir kaos ve parçalanma, bir sonraki AI aracının yayılma sorununu çözeceği varsayımını sorgulamaya neden oluyor. Spekülasyonların ötesine geçmek ve günlük AI kullanımının gerçekliğini ortaya çıkarmak için dünya çapında 1.000'den fazla bilgi çalışanı ile anket yaptık.

Hedefimiz, şu kritik soruları yanıtlamaktı: AI Sprawl'ın gerçek maliyeti nedir ve bilgi çalışanlarını AI'yı sık ve yüksek değerli kullanımlar için benimsemeye iten gerçek nedenler nelerdir?

Anketimizin anahtar bulguları:

Sadece %7,2 'lik bir takım AI stratejisini "son derece etkili" ve güçlü bir yatırım getirisi sağlayan olarak değerlendiriyor

Çalışanların %91'i , şirketlerin düzinelerce yatırım yapmasına rağmen haftada sadece 1-4 AI aracı kullanıyor

44. Takımların %8'i geçen yıl benimsediği AI araçlarını çoktan terk etti

Entegre AI kullanan kullanıcılar 2,78 kat daha fazla günlük kullanımda istikrar sağlıyor

Çözüm nedir? Araştırmalarımız, bağlamsal, entegre AI'nın benimsenme oranlarını ve kullanıcı memnuniyetini önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.

Büyük AI Terk Edilme Süreci Şimdiden Başladı

BT departmanları satın alma çılgınlığına devam ederken, çalışanlar iş akışlarıyla kararlarını çoktan verdiler. Kuruluşların düzinelerce AI aracına yaptığı yatırımlara rağmen, çalışanların %91'i haftada yalnızca 1-4 araç kullanıyor:

AI yayılmasına ilişkin ClickUp anketi: Haftalık AI araç kullanım dağıtımı

54,4 sadece 1-2 araç kullanıyor

36,8 3-4 araç kullanıyor

Sadece %9 düzenli olarak 5 veya daha fazla araç kullanıyor

Daha da endişe verici olan ise, takımların %44,8'i geçen yıl içinde benimsediği AI araçlarını çoktan terk etti:

AI yayılmasına ilişkin ClickUp anketi: AI araçlarının terk edilmesi krizi

32,0% bazı araçları terk etti (yarısından az)

12,8 yarısından fazlasını terk etti

Bu sadece lisans maliyetlerinin boşa harcanması değil, aynı zamanda uygulama süresinin kaybedilmesi, eğitim kaynaklarının israfı ve çalışanların gelecekteki AI girişimlerine olan güveninin azalması anlamına da geliyor.

Mesaj açık: AI portföyünüzde muhtemelen önemli miktarda ölü yük bulunmaktadır. Diğerlerini kullanımdan kaldırmadan eklenen her yeni araç, daha fazla terk edilme olasılığını artırır.

Bağlam Değişikliğinin Gizli Maliyeti

Tüm çalışanların neredeyse yarısı (46,5%) tek bir görevi tamamlamak için iki veya daha fazla AI aracı arasında geçiş yapmak zorunda kalıyor.

Bir araçta başlayan, sonuçları başka bir araca kopyalama, komut istemlerini yeniden formüle etme, çıktıları uzlaştırma gibi verimliliği düşüren bu model, uyumluluk riskleri ve karışıklığa neden olur. Bu otomasyon değil, karmaşıklık

Etki, kullanıcı memnuniyetinde kendini gösteriyor:

79. Çalışanların %3'ü , AI'nın gerektirdiği çabanın, çıktıların değerine kıyasla orantısız bir şekilde yüksek olduğunu belirtiyor

Sadece %21,7 bu çaba-değer uyumsuzluğunu nadiren yaşıyor

Her araç değişikliği şunları gerektirir:

Bağlamı yeniden açıklama

Verileri yeniden biçimlendirme

Farklı arayüzleri yönetme

Çelişkili çıktıları uzlaştırma

Bilişsel yük, AI kullanmak işi manuel olarak yapmaktan daha zor hale gelene kadar birikir.

Sonuç: Sadece geçiş nedeniyle verimlilik kaybetmekle kalmıyorsunuz, takımlarınızı yapay zekayı tamamen kullanmamaları için eğitiyorsunuz.

Karanlıkta Çalışan AI: Sıfır Bağlam

Çalışanların üçte birinden fazlası (34,4%) AI araçlarını temel iş alanları olan projeler, belgeler ve sohbetlere hiç entegre etmeden kullanıyor.

AI Sprawl hakkında ClickUp anketi: Kuruluşlarda AI entegrasyon düzeyleri

Bu, AI sistemlerinin projelerini bilmediği, belgelere erişemediği ve konuşmaları anlayamadığı anlamına gelir. Bu, bir asistan işe alıp gözlerini bağlamak gibidir.

Entegrasyon istatistikleri sorunun tam boyutunu ortaya koyuyor:

Entegrasyon Düzeyi Kullanıcıların yüzdesi Tam Entegrasyon (3 çalışma alanının tümü) 25. %6 Kısmi Entegrasyon (2 alan) 22. %8 Minimum Entegrasyon (1 alan) 17. %3 Sıfır Entegrasyon 34. %4

AI, işin yapıldığı bağlama erişemediğinde, her etkileşim sıfırdan başlar ve bu da denetimsiz veya uygun entegrasyon olmadan benimsenen gölge AI araçlarının yaygınlaşmasına neden olur. Kullanıcılar, arka plan bilgilerini manuel olarak sağlamalı, terminolojiyi açıklamalı ve iş sistemlerinde zaten mevcut olan bağlamı yeniden oluşturmalıdır.

Gerçek: Entegrasyon olmadan AI araçları pahalı hesap makinelerine dönüşür ve akıllı asistanlar olarak fonksiyonlarını yerine getirmek yerine güvenlik riskleri yaratır.

İşte her AI strateji toplantısını durdurması gereken bir bulgu: Çalışanların %77,5'i AI araçlarının yarısı kaldırılsa kayıtsız kalır veya rahatlar.

AI yayılmasına ilişkin ClickUp anketi: AI araçlarının birleştirilmesine ilişkin çalışanların görüşleri

Dağılım, araç yorgunluğunun derinliğini ortaya koyuyor:

%53,6 kayıtsız kalırdı

%23,9 gerçekten rahatlamış hissederdi

Yalnızca %15 konsolidasyondan rahatsız olurdu

Bunlar teknoloji karşıtları değil, araçların karmaşıklığı içinde boğulan ve konsolidasyonu bir kurtuluş olarak gören bilgi çalışanları. Birçok liderin anlamadığı şeyi anlıyorlar: daha fazla araç, daha fazla bağlam geçişi, daha fazla şifre, öğrenilmesi gereken daha fazla arayüz ve nihayetinde daha az verimlilik anlamına geliyor.

İleriye giden yol açık: AI başarısı, yaygınlaşmadan değil, konsolidasyondan geçer. Takımlarınız daha fazla seçenek istemiyor, basitleştirme istiyor.

Kanıt: Entegrasyon Her Şeyi Değiştirir

Veriler tek bir gerçeğin etrafında kristalleşiyor: entegrasyon, AI başarısı ile başarısızlığı arasındaki farktır.

Entegrasyon Avantajı

Tamamen entegre AI kullanan çalışanlar, gün boyunca AI'yı sürekli kullanma olasılığı 2,78 kat daha fazla:

AI Sprawl hakkında ClickUp anketi: AI entegrasyonunun günlük kullanıma etkisi

21. Entegre kullanıcıların %1'i AI'yı günde 20 defadan fazla kullandığını bildiriyor

Entegre olmayan kullanıcıların yalnızca %7,6'sı bu sıklığı elde etmektedir

Kimsenin yüzleşmek istemediği yatırım getirisi gerçeği

10 takımdan 1'inden azı anlamlı AI getirisi elde ediyor:

📊 Anahtar ROI Metrikleri:

Sadece %7,2 AI stratejilerini "son derece etkili" ve güçlü bir ROI sağladığını değerlendiriyor

%66'dan fazlası AI uygulaması konusunda uzman rehberliği aktif olarak arıyor

çalışanların %95'i*, seçim yapma imkanı verildiğinde görev başına doğal olarak sadece 1-2 araç kullanıyor

Bu hayal kırıklığı değil, tam bir başarısızlık. Dış uzmanlık arayışı, mevcut yaklaşımların başarısız olduğu konusunda yaygın bir farkındalığı ortaya koyuyor. Bu başarısızlık, genellikle AI stratejilerinin tasarlanma ve uygulanma biçimindeki derin yönetişim eksikliklerinden kaynaklanıyor.

Çalışanların davranışları gerçeği ortaya koyuyor. Çalışanlar, birçok stratejinin gözden kaçırdığı şeyi sezgisel olarak anlıyor: araçların yaygınlaşması verimliliğin düşmanıdır.

Acı gerçek: AI stratejiniz muhtemelen işe yaramıyor ve takımlarınız da bunun farkında.

Yayılmadan Stratejiye

Araştırma, AI yayılmasının ötesine geçmeye hazır liderler için net eylemler ortaya koyuyor:

❌ DURUN:

Yerel entegrasyon planları olmadan nokta çözümleri satın alma

AI başarısını sonuç metrikleri yerine araç sayısıyla ölçmek

Araç yorgunluğu ve terk edilme konusunda artan kanıtları görmezden gelmek

Kırılgan üçüncü taraf entegrasyonlarına bağlı iş akışları oluşturma

✅ BAŞLAYIN:

Mevcut AI portföyünüzü yedeklilik ve terk edilme açısından denetleyin

Derinlemesine entegre, bağlamsal AI çözümlerine öncelik verme

Benimseme oranları ve verimlilik artışları ile başarıyı ölçme

İş akışınızda AI sağlayan platformlar etrafında konsolidasyon

Bağlamsal Yapay Zeka Çözümü

İşte bu nedenle ClickUp Brain 'i geliştirdik — yayılmanıza katkıda bulunacak başka bir araç olarak değil, bir çözüm olarak.

ClickUp Brain, AI yayılmasının çözümü

Genel AI asistanlarından farklı olarak, ClickUp Brain:

Örgütünüzün özel bağlamını ve terminolojisini öğrenir

Mevcut iş akışları içinde çalışır (araç değiştirmeye gerek yoktur)

Tek bir platformdan tüm iş alanlarında AI yetenekleri sağlar

2,78 kat daha yüksek benimseme oranları sağlayan entegrasyonu sunar

ClickUp Brain kullanıcıları raporuna göre:

2. 26 kat daha yüksek tam entegrasyon oranları

%39,1 tam entegrasyona ulaşır (diğer araçlarda bu oran %17,3'tür)

%27,1 nadiren AI ile ilgili sorunlar yaşıyor — en yüksek memnuniyet oranı

%83 araç konsolidasyonundan memnun olduğunu belirtmiştir (kullanıcı olmayanların %13,5'ine kıyasla)

Bu kullanıcılar, neyin işe yaradığını deneyimlediler ve doğal olarak etkili araçlarla basitleştirmeye yöneldiler.

Sonuç: Derin, yerel entegrasyon sadece AI'yı iyileştirmekle kalmaz, takımların iş yapma şeklini de dönüştürür.

Seçim açık

Araştırmamız, AI Sprawl'ın AI'nın vaatlerini yok ettiğini, yani yoğun iş yükünü ortadan kaldırmak yerine daha fazlasını yarattığını kanıtlıyor. Parçalanmadan bıkmış çalışanlar, araçları reddediyor, yatırımları terk ediyor ve konsolidasyon arzuluyor.

Başarıya ulaşan azınlık bir özelliği paylaşıyor: derinlemesine entegre, bağlamsal AI.

Gelecek, şu gerçeği anlayan kuruluşlara aittir: AI'nın değeri, çok sayıda araca sahip olmaktan değil, iş bağlamınızı anlayan, iş akışlarınızla entegre olan ve zamanla daha değerli hale gelen doğru araca sahip olmaktan gelir.

Her liderin sorduğu soru:

Yayılmaya devam edecek, terk oranlarının artmasını ve yatırım getirisinin hayal kırıklığına uğramasını izleyecek misiniz?

Yoksa kanıtlanmış bağlamsal AI yolunu mu seçeceksiniz?

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Tüm işleriniz arasında bağlantı kuran tek AI.

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Önde gelen takımların AI Sprawl'ı ortadan kaldırarak gerçek ROI elde etmelerini görün.

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Araştırma metodolojisi: Bu raporun verileri, 2025 yılının Haziran ayı ortasından sonuna kadar iki haftalık bir dönemde toplandı. 10 çoktan seçmeli sorudan oluşan anket, 1000'den fazla katılımcıya anonim olarak uygulandı. Katılımcılar, üst düzey yöneticiler ve yöneticilerden bireysel bilgi çalışanları ve girişimcilere kadar dengeli bir profesyonel rol dağılımını temsil ediyordu. Tam metodoloji ve ayrıntılı bulgular için research@clickup.com adresine başvurun