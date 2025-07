AI Bilgi Tabanınızı Oluşturma ve Optimize Etme

Bilgi işleri, son birkaç yılda diğer tüm sektörlerden daha fazla, katlanarak büyümüştür. Apple, Alphabet, Amazon ve Microsoft gibi dünyanın en değerli şirketlerinden bazıları teknoloji şirketleridir.

İşlerin artışı ve en yüksek maaşlar, teknolojiye dayalı rollerde görülüyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), "Günümüzde boyutlarına göre en hızlı büyüyen roller, teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik tarafından yönlendiriliyor" sonucuna varmıştır.

Aslında, WEF'in araştırmasına göre, analitik düşünme, yaratıcı düşünme, dayanıklılık, öz farkındalık, merak ve teknolojik okuryazarlık gibi bilişsel beceriler, en çok talep gören beceriler listesinin başında yer alıyor.

Analitik ve davranışsal beceriler pazar talebini domine ediyor (Kaynak: WEF )

Esasen, bilgi ekonomisinde gerçek değer, bilgi olacaktır. Ancak, çalışanlar bu bilgiye erişmek için düzenli olarak mücadele etmektedir. Gartner, yakın zamanda çalışanların %47'sinin işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları bilgileri bulmakta zorlandığını ortaya koydu. Bunların %32'si bu nedenle yanlış kararlar verdi.

Bunun en yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

Uygulama yayılması: Bilgilerin çok sayıda uygulamaya yayılması ve bunlara erişmek için tek bir yolun olmaması.

Dağınık veriler: Aynı rapor için çok fazla elektronik tablonuz olduğunu ama hiçbirinden emin olmadığınızı hissettiğiniz oldu mu? İşte o!

Sınırlı erişim: Uygulamaların karmaşıklığı erişim kontrolü sorunlarına yol açar ve çalışanlar genellikle erişim için bürokratik işlemlerle uğraşmak istemez.

Eğitim eksikliği: Kuruluşlar, çalışanlarının bilgileri hızlı bir şekilde arayıp bulmayı bildiklerini varsayar. Ancak bu doğru değildir.

Bilgi yönetimi: Her şeyden önce, kurumsal bilgi her zaman etkili bir şekilde belgelenmez, etiketlenmez, düzenlenmez, depolanmaz ve güncellenmez.

Bu eksiklikleri gidermek için ortaya çıkan bir çözüm, AI bilgi tabanıdır. Bu blog yazısında, AI'yı kuruluşunuzun bilgi tabanında kullanmanın genel görünümünü ve ayrıntılarını inceleyeceğiz. Ayrıca, bir bilgi tabanı oluşturmayı ve onu optimize halde tutmayı da açıklayacağız.

AI Bilgi Tabanı Nedir?

AI bilgi tabanı, kuruluşun bilgilerinin merkezi bir hub'ıdır ve akıllı bir sohbet arayüzü aracılığıyla kullanıcılara talep üzerine erişilebilir hale getirilir. Kısacası, birden fazla kaynağa yayılmış olsa bile tüm verilerinize dayalı olarak sorularınızı yanıtlayabilen bir sohbet robotudur.

AI bilgi tabanı neleri içerir?

Bilgi yönetimi için AI araçlarının bazı anahtar bileşenleri şunlardır:

Veri : Kuruluş genelinde mevcut olan yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin birleştirilmesi

Makine öğrenimi : Aracın talep üzerine ilgili bilgileri işleme, anlama ve sunma yeteneği

Doğal dil işleme (NLP) : Aracın, kullanıcıların insan dilinde sunulan sorularını/komutlarını anlama yeteneği

Chatbot: AI bilgi tabanı genellikle kullanıcıların etkileşimde bulunduğu bir chatbot veya konuşma arayüzüdür

AI bilgi tabanı nasıl işler?

Temelinde, yapay zeka bilgi tabanı geleneksel bilgi tabanına benzer. Yani, her iki bilgi tabanı da çalışanların kullanması için bilgileri derler/oluşturur, düzenler ve sunar. Ancak yapay zeka, etkinliğini ve kullanılabilirliğini katlanarak artırır.

Makine öğrenimi modelleri verileri analiz eder ve otomatik olarak düzenler. Anahtar kelimelere dayalı olarak modeller, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) araçları, proje yönetimi, insan kaynakları vb. için makaleler, elektronik tablolar, belgeler ve diğer biçimlerdeki bilgileri etiketler.

Bir soru sorulduğunda yanıtları ortaya çıkarmak için bağlantılı bir veri ağı oluştururlar.

Yapay zeka bilgi tabanı, geleneksel bilgi tabanından nasıl farklıdır?

AI bilgi tabanı, geleneksel bilgi tabanının bir üst sürümüdür. İşte nasıl.

Yapı

Başlangıç olarak, geleneksel bilgi yönetimi yazılımları genellikle birbiriyle bağlantılı bir dizi makale veya belge içerir. Satın aldığınız herhangi bir ürünün kullanım kılavuzu, basit bir bilgi tabanının mükemmel bir örneğidir.

AI bilgi tabanı, uygun şekilde düzenlenmiş ve etiketlenmiş verilerin arka planıdır. Ancak, kullanıcıların bilgilere erişmek için bunların hepsini incelemesine gerek yoktur, bu da bir sonraki noktadır.

Erişim

Geleneksel bilgi tabanlarına bir portal veya klasör aracılığıyla erişilir. Kullanıcıların, veriler aranabilir ise "arama" yapmaları veya belgeleri/web sayfalarını tarayarak ihtiyaçlarını bulmaları beklenir.

Bir bilgi tabanında, erişim, soru sorduğunuz ve basit bir yanıt aldığınız etkileşimli bir sohbet robotu aracılığıyla gerçekleşir.

İşleme

Geleneksel bir bilgi tabanında, bilgileri alır ve bunları kendiniz işlemelisiniz. Örneğin, 52 kullanıcı için bir aracın fiyatını öğrenmek istiyorsanız, geleneksel bilgi tabanı "Kullanıcı başına fiyat 50 kullanıcıya kadar 15 dolar, 50 kullanıcıdan sonra ise kullanıcı başına 12 dolar" şeklinde bilgi verir. Hesaplamaları kendiniz yapmanız gerekir.

Bir AI bilgi tabanı fiyatı hesaplayacak ve size bir sayı verecektir.

Bilgi tabanı içeriğinin bazı türleri nelerdir?

Geleneksel bilgi tabanlarından farklı olarak, yapay zeka destekli bilgi tabanları daha yüksek hacimde, çeşitlilikte ve hızda içeriği işleyebilir. Yapay zeka bilgi tabanını destekleyen bazı yaygın içerik türleri şunlardır:

Yapılandırılmış içerik: Bu, genellikle geleneksel bilgi tabanlarınızda kullanılan içeriktir. Makaleler, SSS'ler, kullanım kılavuzları vb. içerir.

Yapılandırılmamış içerik: Yapılandırılmış içeriğe ek olarak, AI bilgi tabanları e-posta, sohbetler, CRM/proje yönetimi araçları, sosyal medya gönderileri vb. kaynaklardan gelen bilgileri, biçimleri tutarlı olmasa bile kullanabilir. Bazı AI araçları görüntüleri ve diğer multimedya dosyalarını da anlayabilir.

Bu, AI bilgi tabanını kullanmanın en büyük avantajıdır. Ancak tek avantajı bu değildir. AI destekli bilgi tabanının diğer avantajlarına da göz atalım.

AI destekli bilgi tabanının avantajları

AI bilgi tabanı, işleri yapmanın yeni bir yoludur. Çalışanların bilgi bulma yaklaşımını, makaleleri taramaktan veya videoları izlemekten doğru soruları sormaya dönüştürür. Bu, öğrenme eğrisi dik olan, yıkıcı bir bilgi yönetimi stratejisi olabilir. Peki, neden yapılmalı?

Hız

AI bilgi tabanı, bilgilere erişmeyi ve cevapları bulmayı önemli ölçüde hızlandırır. Belgeleri tarama, çeşitli arama terimleri deneme, ihtiyacınız olan bilgi olup olmadığını değerlendirme vb. işlemleri ortadan kaldırır. AI sizi doğrudan cevaba götürür.

Bonus: Bilgi tabanıyla zamanı daha iyi yönetmek için sekiz ipucu

Basitlik

İnternet çağına aşina olanlar için AI bilgi tabanları son derece basittir. Google'da bir şey ararken olduğu gibi, başka biriyle konuşur gibi doğal bir şekilde sorular sorabilirsiniz. Bunun çalışanların işe alımı ve işbaşı eğitimi gibi alanlardaki uygulamaları çok geniş olabilir.

Verimlilik

AI bilgi tabanları çok zaman kazandırır. Bilgi çalışanlarının bilgi aramaya harcadıkları zamanı %30 oranında azaltarak verimliliği ve ş Akışı verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Kullanıcı deneyimi

Telefonunuzda veya e-posta hesabınızda bir sorunu gidermeyi hiç denediniz mi? Basit bir sorunu çözmek için sayfa sayfa bilgiyi gözden geçirmeyi hatırlıyor musunuz?

AI bilgi tabanları bunu değiştirecek. Kullanıcılara akıllı, kullanımı kolay ve etkileşimli bir arayüz sunar. Kullanıcının önceki sorularını temel alarak konuşmayı bağlam içinde tutar. Bu tür kişiselleştirme, özellikle müşteri hizmetleri için dönüştürücü olabilir!

Bu avantajlar sizi AI bilgi tabanlarını denemeye ikna ettiyse, size destek olacak en iyi yazılım araçlarından bazılarını burada bulabilirsiniz.

En İyi AI Bilgi Bankası Yazılımı

Bilgi tabanınızı oluşturmak için seçtiğiniz yazılım, büyük bir fark yaratır. İşte inceleyebileceğiniz en iyi bilgi tabanı yazılım araçlarından bazıları.

1. ClickUp: Projeler için en iyi AI bilgi tabanı

ClickUp, yapay zeka gücüyle desteklenen hepsi bir arada işyeri yönetim yazılımıdır. ClickUp Brain, görevlerinizi, belgelerinizi ve çalışanlarınızı akıllı yollarla birbirine bağlayan ilk sinir ağıdır.

Basit, etkili ve süper güçlü AI bilgi tabanı

ClickUp Brain'in en büyük farkı, AI bilgi yöneticisinin platform içindeki veya platforma entegre edilmiş herhangi bir işten anında yanıtlar vermesidir.

Örneğin, ClickUp içinde, kim ne üzerinde çalışıyor veya bu sprint için burndown nasıl gibi soruları yanıtlayabilir. Öte yandan, Google Takvim'inizi ClickUp'a entegre ettiyseniz, AI programınızla ilgili soruları yanıtlayabilir.

AI Knowledge Manager'a ek olarak, ClickUp Brain ayrıca güncellemeleri, standup'ları, ilerleme raporlarını, düzeltmeleri, videolardan transkript oluşturmayı vb. otomatikleştirir.

Fiyat: ClickUp Brain'i, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında tüm ücretli planlara ekleyebilirsiniz.

2. Zendesk: Müşteri desteği için en iyisi

Zendesk aracılığıyla

Zendesk, e-posta, sohbet, sosyal medya ve self servis iletişimlerini entegre eden bir müşteri hizmetleri platformudur. AI aracı, tüm bu kaynaklardan bilgi toplayarak bağlamsal cevaplar sunar.

Müşteri sorgularını, biletlerini ve şikayetlerini inceleyerek daha fazla bilgi gerektiren konuları belirleyebilir. Üretken AI özellikleri, içerik oluşturmayı destekler ve uzmanların inceleyip düzenleyebileceği ilk taslakları oluşturur.

Arayüz düzeyinde, Zendesk'in sohbet robotu kolayca dağıtılabilir ve kişiliğini de tanımlayarak müşteri hizmetleri takımları için harika bir dijital yardımcıya dönüştürebilirsiniz.

Fiyat AI özellikleri, aylık 55 $'dan başlayan Zendesk aboneliğine entegre edilmiştir.

3. Slite: Uzaktan çalışan takımlar için en iyisi

Via Slite

Slite, uzak takımlar arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir AI bilgi tabanıdır. Kullanıcı dostu arayüzü, işletmelerin şirket wiki'leri oluşturmasına, toplantı notlarını tutmasına, işe alım ş Akışları tasarlamasına, süreçleri belgelendirmesine vb. olanak tanır.

AI özellikleri, özetler ve gramer kontrolleriyle yazmayı iyileştirir. Diller arası çevirileri destekler. Notion, Google Dokümanlar veya diğer biçimlerden belge içe aktarmanıza olanak tanır. Ayrıca Slack, Trello, Figma ve diğer bilgi paylaşım araçlarıyla da entegre olur.

FiyatPlanlar, üye başına aylık 8 $'dan başlar.

4. Tettra: Dahili bilgi yönetimi için en iyisi

Tettra aracılığıyla

Tettra, kurumsal verileri düzene sokmak ve çalışanlara daha iyi destek sağlamak için kullanılan bir iç bilgi tabanıdır. Slack ile entegrasyonu, kullanıcıların en rahat kullandıkları araçtan doğrudan cevapları bulmalarını sağlar.

Çoğu araç gibi, Google Dokümanlar, Notion, not defteri dosyaları vb. içeriklerden içe aktarabilirsiniz. Güncel olmayan bilgileri vurgulayabilir, bilgi eksikliklerini belirleyebilir ve bilgi tabanını her zaman güncel tutabilirsiniz.

FiyatTettra, temel plan için kullanıcı başına aylık 4 dolardan başlar.

5. Notion: Bilgi tabanlı işbirliği için

Via Notion

Notion, ChatGPT'nin bilgilerini kuruluşunuzun bilgileriyle birleştirerek kullanıcılar için bütünsel bir arayüz oluşturur. Entegre AI asistanı, yanıtlar almanıza, içerik oluşturmanıza, daha iyi yazmanıza, belgeleri özetlemenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur.

Ayrıca ilerleme raporlarını özetleyebilir, eylem öğeleri oluşturabilir ve önemli kararlar almak için içgörüler belirleyebilir.

FiyatNotion çalışma alanınıza AI'yı üye başına aylık 8 $'dan ekleyebilirsiniz.

Her AI bilgi tabanı yazılımı farklı özellikler sunar ve farklı amaçlara hizmet eder. Doğru olanı seçmek ve bunun üzerine inşa etmek, bilgi işlerinizin etkinliğini etkiler. İşte kendi AI bilgi tabanınızı oluşturmak için kapsamlı bir yaklaşım.

AI Bilgi Tabanı Nasıl Oluşturulur?

AI bilgi tabanı oluşturmak, yazılım seçmek ve dosya yüklemekten daha fazlasını gerektirir. AI'dan en iyi şekilde yararlanmak için yapılandırılmış bir yaklaşım gerekir. Aşağıdaki çerçeve, ClickUp gibi bir bilgi yönetimi aracıyla bir bilgi tabanı oluşturmak için iyi bir başlangıç noktası sunar.

1. Hedefleri ve kapsamı tanımlayın

Müşterileriniz için self servis, takımlarınız için temsilci desteği, geliştiricileriniz için çalışan deneyimi, yazarlarınız için genel bilgi vb. gibi birçok amaç için bilgi tabanı kurabilirsiniz. Her birinin farklı girdi, yazılım ve eğitim gereksinimleri vardır. Bu nedenle, bilgi tabanınızı kurmadan önce amacını belirleyin.

Amaç

AI bilgi tabanınız için basit bir hedef belirleyin. Hedeflerinizi net bir şekilde tanımlayın. Hedeflerinizi makul ve ölçülebilir hale getirin.

Kapsam

AI bilgi tabanları güçlü olmakla birlikte, tüm sorunların çözümü değildir. Etkili olmasını sağlamak için uygulama sınırlarını belirleyin. Kapsam dahilinde olan ve olmayanları bilin.

Kullanıcılar

Bilgi tabanını kimlerin kullanacağını ve ne tür bilgilere ihtiyaç duyacaklarını belirleyin. Bunu, yaşam döngüsü boyunca kararlar almak için kullanın.

2. Doğru yazılımı ve yapay zeka modellerini seçin

Hedeflerinizi belirledikten sonra, ihtiyaçlarınıza uygun yazılımı seçin. Yazılım satıcınıza sorabileceğiniz bazı sorular aşağıda verilmiştir.

AI neyi içerir? İyi bir bilgi tabanı yazılımı, kullanıcı sorularını etkili bir şekilde yanıtlamak için makine öğrenimi ve NLP'yi entegre etmelidir

Hangi özellikleri sunar? Soruları yanıtlamanın yanı sıra, yazım denetimi yapabilir, gramer düzeltmeleri yapabilir, raporları özetleyebilir, formları doldurabilir vb

Arayüz nasıl görünüyor? Chatbot kullanıcı dostu mu? Kuruluşunuzun üslubuna ve tarzına uyum sağlayabilir mi?

Neyi entegre eder? Çeşitli çalışma alanı araçlarından gelen bilgileri entegre eden ve bunlardan yararlanan bir bilgi tabanı olağanüstü bir avantaj sağlayabilir

Ölçeklenebilir mi? Kuruluşunuz ve bilgileriniz büyüdükçe, yapay zeka aracı da sizinle birlikte ölçeklenebilir mi?

ClickUp ile tüm projeyle ilgili bilgiler tek bir yerde birleştirilir

Örneğin, hedefinizi proje yönetimi verimliliğini artırmak, kapsamınızı kuruluşunuzun mühendislik uygulamaları olarak ve kullanıcılarınızı proje yöneticileri, geliştiriciler ve scrum ustaları olarak tanımladıysanız, ClickUp Brain bunun için harika bir araçtır.

Ancak, yapay zeka ile ilgili sormanız gereken en önemli soru, şeffaflık ve denetlenebilirlik sağlayıp sağlamayacağıdır. Çoğu yapay zeka aracı, ClickUp Brain'in aksine kaynaklarını belirtmez.

Tech Crunch'ın bu yılın başlarında bildirdiği gibi, "Burada dikkat çekici olan, ClickUp'ın sistemi tüm kaynaklarını alıntılamakla kalmayıp, sorgu sonuçlarına göre kullanıcıya ilgili belgeleri oluşturup oluşturmamayı proaktif olarak soran bir şekilde oluşturmuş olmasıdır. "

3. Verileri toplayın ve düzenleyin

İyi bir bilgi yönetimi, neredeyse tamamen beslediğiniz verilere bağlıdır. Bu nedenle, bir bilgi tabanı uygulamadan önce verilerinizi hazırlayın.

Verileri düzenleyin

SSS'lerinizi, ürün belgelerinizi, talimat e-postalarınızı vb. toplayın. Kullandığınız tüm araçları ve bunların içerebileceği verileri inceleyin.

Örneğin, müşteri desteği ekipleri için bir bilgi tabanı oluşturuyorsanız, CRM, e-postalar, canlı sohbetler vb. aracılığıyla müşterilerinizle etkileşimlerinizden elde ettiğiniz verileri kullanmak isteyebilirsiniz.

ClickUp'ın düzinelerce entegrasyonu, veri toplama ve düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir

Veri oluşturun

Bazı bilgiler yalnızca insanların zihninde mevcut olabilir. Genellikle, kıdemli çalışanlar süreçleri ve en iyi uygulamaları bilir, ancak bunlar belgelenmemiş olabilir. Bu gibi durumlarda, bunları yazın.

Dili basit ve hedef kullanıcılar için erişilebilir tutun

Kullanıcıların aşina olmayabileceği jargonu basitleştirin

Tablolar, diyagramlar, resimler vb. görsel yardımcılar ekleyin.

Etkili bilgi tabanı makaleleri oluşturmak için ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri, bilgi tabanı için veri oluşturmanın temiz, kullanıcı dostu ve işbirliğine dayalı bir yoludur. Belgenizi daha ilgi çekici hale getirmek için yer imleri, tablolar, resimler ve daha fazlasını ekleyin. Yorum ve güncellemeler için paydaşlarla paylaşın. Belgedeki öğeleri görevlere dönüştürün ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin.

Verileri düzenleyin

Bilgileri doğru klasörlere yerleştirin ve uygun şekilde etiketleyin. Bilgi kaynaklarını Belge Merkezi'nde merkezileştirin. Herhangi bir ClickUp Belgesini doğrulayın ve şirketiniz için resmi bir bilgi tabanına dönüştürün. Bu çok iş gibi geliyorsa, ClickUp'ta aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda bilgi tabanı şablonu vardır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu

ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu bu süreci sizin için kolaylaştırabilir. Tamamen özelleştirilebilir, yeni başlayanlar için uygun bu şablon, bilgilerinizi kategori, departman, süreç ve daha fazlasına göre oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.

Verileri daha hızlı düzenlemek için, bunu sizin için otomatikleştirebilecek bir AI aracı seçin. ClickUp Brain, bilgileri otomatik olarak kategorize ederek, etiketleyerek ve düzenleyerek bilgi tabanınızı zahmetsizce optimize eder.

4. AI'yı uygulayın ve test edin

Topladığınız tüm verileri eğitim için AI platformuna yükleyin. ClickUp Brain gibi platformlar, verilerinizi alıp anında yanıtlar üretme yeteneği ile önceden eğitilmiş olarak gelir. Daha hızlı uygulama için buna benzer bir araç seçin.

AI bilgi tabanını kurduktan sonra test edin. Kullanıcıların soracağını düşündüğünüz soruları sorun. Kullanıcı nüfusunuzdan küçük bir beta test grubu oluşturun ve denemeler yapın. Bu fırsatı, varsa hataları, bilgi eksikliklerini veya yanlışlıkları belirlemek için kullanın.

AI bilgi tabanınızı uygulamak için birkaç harika ürün olsa da, zorluklardan tamamen kurtulmuş sayılmazsınız. Karşılaşabileceğiniz bazı engeller ve bunları aşmanın yolları aşağıda açıklanmıştır.

AI Bilgi Tabanlarını Uygulamanın Zorlukları ve Fırsatları

AI bilgi tabanını uygulamak hiç olmadığı kadar basit, erişilebilir ve uygun maliyetlidir. Ancak bu, kolay olduğu anlamına gelmez. Sık karşılaşılan zorluklardan bazıları şunlardır.

Veri eksikliği

Çoğu kuruluş, süreçleri ve projeleri hakkındaki bilgileri aktif olarak belgelendirmez. Günlük faaliyetler hakkında yeterli veri toplamak için yeterince uzun süredir kullandıkları sistemlere sahip olanların sayısı ise daha da azdır. Veriler olmadan, yapay zeka destekli bilgi tabanları yetersiz kalır.

Daha etkili bir AI bilgi tabanı uygulaması için verilerin düzenlenmesi, oluşturulması ve organize edilmesine zaman ayırın.

Kurumsal bilgi düzenli olarak güncellenmelidir, aksi takdirde AI kullanıcılarla eski bilgileri paylaşacaktır.

Veri güncellemeleri için düzenli zamanlamalar belirleyin. Her belgeyi güncelleme zamanıyla etiketleyin, böylece gerektiğinde inceleyebilirsiniz. Güncelleme hatırlatıcıları ayarlayarak bu işlemi otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, tüm uyumlulukla ilgili belgelerin her yıl güncellenmesi gerektiğini belirtebilirsiniz.

Uygun olmayan araç

Her araç her şeyi yapmak için tasarlanmamıştır. Müşteri self servisini göz önünde bulundurarak tasarlanmış bir yazılım, şirket içi çalışanların katılımı için uygun olmayabilir.

Çeşitli araçları değerlendirirken acele etmeyin. İhtiyaçlarınıza tam olarak uyan birini seçin. Hazır olarak size uymuyorsa, satıcınıza aracı sizin için özelleştirip özelleştiremeyeceğini sorun.

Tekerleği yeniden icat etmek

Bir AI bilgi tabanı, mevcut sistemlerinize ek olarak kullanıldığında harika işler çıkarır. Zaten bir bilgi tabanınız varsa, onu atıp sıfırdan başlamayın. Onun üzerine inşa edin.

Bilgi hiyerarşisini kullanarak AI bilgi tabanınızın içeriğini yapılandırın. Belgeleri güncelleyin ve yeni aracınıza yükleyin.

Bugün piyasada gördüklerimiz, AI bilgi tabanlarının açtığı olanakların sadece başlangıcı. Gelecek daha parlak görünüyor.

AI Bilgi Tabanlarının Geleceği

AI bilgi tabanları giderek daha popüler hale geliyor ve yakın gelecekte daha önemli bir etkiye sahip olacak şekilde gelişecek.

Tam yolculuk AI

İster bir ürün satın almak isteyen bir müşteri ister yeni bir organizasyona katılan bir çalışan olsun, AI bilgi tabanlarının geleceği, süreci baştan sona yönetmektir.

AI, kullanıcıları tüm yolculukları boyunca yönlendirir ve her adımda destekleyerek başarıya ulaşmaları için hazırlar.

İşle ilgili işler artık yok

Günümüzde iş dünyasında "iş hakkında iş" çok fazla yapılıyor. Örneğin, proje yöneticileri standup notları yazmak, kimin neyi ne zaman yaptığını izlemek vb. işlerle zaman harcıyor. AI'nın geleceği bunu en aza indirecek.

Otomatik bilgi oluşturma

Gelecekte, AI bilgi tabanları süreçleri anlayabilecek ve bunlar için belgeler oluşturabilecek.

Örneğin, bir temsilci belirli bir müşteri şikayetini belirli bir şekilde çözerse ve bununla ilgili bilgi tabanında bir girdi yoksa, gelecekteki AI bunu oluşturur ve onay için işaretler.

Bilgiden eyleme daha sorunsuz geçiş

Bilgi yönetiminde yapay zeka kullanımının bir sonraki aşaması, bilgiden eyleme hızlı bir şekilde geçmek olacaktır. Örneğin, birisi bir şirketin çalışan kredisi politikası hakkında sorgu yaparsa, yapay zeka bu kişiye başvuru, gerekli belgeler, zaman çizelgeleri vb. hakkında bilgi verebilir.

Şu ana kadar AI teknolojisi, içerik oluşturma, otomasyon ve bilgi işleme alanlarında güçlü bir yolculuğa başladı. Bir sonraki aşama, sesle etkinleştirilen asistanlardan otomatik kodlama araçlarına kadar her şey olabilir. Gelecekte AI, bizim ona yüklediğimiz anlam olacak.

ClickUp Brain ile Bilginizi Değerlendirin

Bilgi işinin dünyadaki etkisi her geçen gün artıyor. Otomasyon ve bilgi para birimi haline geliyor ve manuel işlerin yerini hızla alıyor. Böyle bir dünyada, bilgilere erişmek, bunları analiz etmek ve kullanmak en değerli beceridir. AI bilgi tabanları bunu kolaylaştırır.

İyi bir AI bilgi paylaşım yazılımı, organizasyonel verilerin karmaşıklığını basitleştirerek noktaları birleştirir ve kullanıcılara daha eksiksiz bir resim sunar. Sıkıcı işleri otomatikleştirir ve yaratıcı problem çözme için zaman ve zihin boşaltır.

Tüm bunları başaracak kadar güçlü bir araç, iyi düşünülmüş olmalıdır. ClickUp Brain tam da budur. ClickUp içindeki projeyle ilgili veriler ve entegre ettiğiniz diğer tüm araçlar etrafında tasarlanan AI, çalışma alanınızı bağlamsal olarak anlar ve net, doğru cevaplar sunar.

"Bugünkü görevlerim neler?" sorusundan "Bana QA sürecini açıkla" sorusuna kadar, ClickUp Brain her türlü soruyu kolaylıkla yanıtlayabilir. Dahası, kaynağı da göstererek AI ile ilişkinizde güven ve şeffaflık sağlar.

ClickUp Brain'i deneyin ve nasıl çalıştığını görün. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.