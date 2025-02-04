ClickUp AI'ya merhaba deyin ve verimliliğinizi artırın

ClickUp'ta verimliliğe takıntılıyız. Zamanın değerli ancak sınırlı bir kaynak olduğunu biliyoruz ve onu en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olmaya kararlıyız.

Bu nedenle, 20 Haziran Dünya Verimlilik Günü'nün bizim için çok önemli olduğunu söylemeye gerek bile yok. Kendi kişisel tatilimiz gibi. Bu, ClickUp'ın her gün verimliliğinizi artırmanın birçok yolunu kutlamak için yıllık hatırlatıcımızdır. 🎉

Ancak bu yıl, bir adım daha ileri gidiyoruz. Verimliliği artırmak için her zaman en son teknolojiye sahip özellikler sunmada öncü olduk ve bugün ClickUp AI'nın tanıtımıyla bunu tekrar yapıyoruz—iş yapma şeklinizi sonsuza kadar değiştirecek bir gelişme.

Neden ClickUp AI?

Son 50 yılda teknolojide büyük ilerlemeler gördük. Kişisel bilgisayarların ortaya çıkmasından internet ve akıllı telefonların yaygınlaşmasına kadar. Her sıçrama, insanların çalışma şeklini tamamen değiştirdi ve AI muhtemelen şimdiye kadarki en dönüştürücü gelişme olacak.

McKinsey & Company'nin yeni araştırmasına göre, AI, çalışanların zamanının %60-70'ini alan iş faaliyetlerini otomatikleştirebilir. Müşteri desteği, mühendislik ve pazarlama gibi meslekler için bu, verimliliklerinin %45'e kadar artabileceği anlamına gelir.

İlerleme hızı, en azından şaşırtıcı! Her hafta yeni atılımlar duyuruluyor ve potansiyel uygulamalar sınırsız görünüyor. Rolünüz ne olursa olsun, yakın gelecekte işlerinizi daha verimli bir şekilde tamamlamak için AI'yı kullanacaksınız. 🦾

ClickUp AI, işinizi dönüştürmek için burada

Herhangi bir yeni teknolojiyi öğrenmek zor olabilir ve AI kullanımı söz konusu olduğunda, gerçek değerini ortaya çıkarmak için bu dilde uzman olmanız gerekir.

AI, onunla nasıl iletişim kurduğunuz konusunda titiz olabilir. Aklınızda belirli bir kullanım durumu olsa bile, doğru bağlamı paylaşarak ve ton ve yaratıcılık için doğru ayarları yaparak yardım isterken kesin olmanız gerekir.

ClickUp'ta, AI ile konuşmayı önemli ölçüde daha basit ve sezgisel hale getirdik. Ön hazırlıklar sizin için tamamlandı; başlamak için tek yapmanız gereken ClickUp'ı açmak. İşinizden ayrılmanıza, bağlam değiştirmenize veya AI uzmanı olmanıza gerek kalmadan, verimliliğinizde anında artış sağlayabilir ve AI'nın gücünü daha önce hiç düşünmediğiniz şekillerde kullanabilirsiniz.

Sizin için özel olarak üretildi

ClickUp AI, size özel olarak tasarlanmış 100'den fazla şablonlu komut sunar. Bu rol tabanlı AI Araçları, çeşitli sektörlerden işyeri uzmanlarıyla işbirliği içinde benzersiz bir şekilde geliştirilmiştir ve neredeyse tüm yüksek değerli kullanım durumları için kolayca kullanılabilir.

Her hafta yeni komut istemleri ekliyoruz ve araştırma ekibimiz, size en yüksek kalitede çıktı sağlamak için komut istemlerimizi sürekli olarak optimize ediyor ve test ediyor.

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde üretmesini kolaylaştırır

Takımların en önemli kullanım örnekleri için ClickUp AI'nın gücünden yararlanabilecekleri birçok yoldan sadece birkaçını aşağıda bulabilirsiniz:

Ve çok daha fazlası!

ClickUp AI ile, rolünüzü seçin, önceden belirlenmiş çeşitli komutlardan birini seçin, uygun alanları doldurun, sonra arkanıza yaslanın ve sihrin gerçekleşmesini izleyin! 🪄

ClickUp AI'nın eklenmesiyle, her zamankinden daha verimliyim! Proje Yönetimi görevlerine daha önce harcadığım zamanın 3 katını kazanıyorum. Verimliliğimi artırmakla kalmadı, aynı zamanda yaratıcılığımı da ateşledi. Piyasadaki diğer ürünlerle karşılaştırıldığında, ClickUp'ın teknolojiyi platformuna nasıl entegre edeceğini ve müşterilerine yardımcı olmak için kullanım örneklerini nasıl optimize edeceğini derinlemesine düşündüğünü söyleyebilirim.

ClickUp AI'nın eklenmesiyle, her zamankinden daha verimliyim! Proje Yönetimi görevlerinde daha önce harcadığım zamanın 3 katını kazanıyorum. Verimliliğimi artırmakla kalmadı, aynı zamanda yaratıcılığımı da ateşledi. Piyasadaki diğer ürünlerle karşılaştırıldığında, ClickUp'ın teknolojiyi platformuna nasıl entegre edeceğini ve müşterilerine yardımcı olmak için kullanım örneklerini nasıl optimize edeceğini derinlemesine düşündüğünü söyleyebilirim.

İşlerinizi daha hızlı tamamlayın

Doğrudan platformumuza entegre edilen ClickUp AI'yı görevler, belgeler, gösterge panelleri ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm iş akışınızda kullanabilirsiniz! Eskiden 30 dakika süren işler artık 30 saniye sürüyor. 🏎️💨

Hayal edebiliyorsanız, ClickUp AI ile gerçekleştirebilirsiniz. İşte ClickUp'ın iş verimliliğinizi artırmak için kullanabileceğiniz favori yöntemlerimizden bazıları:

Konuşmaları takip edin: Görevlerdeki veya Görevlerdeki veya ClickUp Belgelerindeki uzun yorum konularının anlık özetleriyle asenkron işleri kolaylaştırın, konuşmanın nerede kaldığını ve neyin kararlaştırıldığını öğrenin.

TL;DR'yi paylaşın : Zaman kazanın ve ayrıntıları AI'nın sizin için okumasını sağlayın. Beyaz sayfalar, toplantı notları veya araştırma bulguları gibi uzun belgeleri tek bir tıklama ile özetleyin.

Eylem öğeleri oluşturun: ClickUp AI, takımınızın marş emirlerini belge içinde veya yeni görevlerde yakalar ve atar. Toplantı gündemlerinden ve yorum konularından bir sonraki adımları hızla çekin.

Yazma becerinizi geliştirin: Yazarın bloğunu ortadan kaldırın ve sıfırdan başlamayı kolaylaştırın. Mükemmel biçimde biçimlendirilmiş e-postalar, blog gönderileri veya müşteri yanıtları taslakları oluşturun.

Yazım ve dilbilgisi kontrolü: Kişisel AI düzenleyicinizle, içerik hataları konusunda bir daha asla endişelenmenize gerek kalmayacak.

Herhangi bir dilde konuşun: Müşterileriniz küresel, Müşterileriniz küresel, verimlilik aracınız da öyle olmalı. Çalıştığınız yerde, birden fazla dil arasında hızlı ve doğru çeviriler oluşturun!

Her Yerde Verimliliği Açın (yakında): ClickUp AI'nın gücü cebinizde! Mobil uygulamamızda görev yorum konularını hızla özetleyin. Sonsuz kaydırmaya veda edin ve hareket halindeyken bile daha hızlı karar verme sürecine merhaba deyin.

ClickUp AI'yı kullanarak belgelerdeki içeriği düzenleyin, özetleyin, yazım denetimi yapın veya uzunluğunu ayarlayın

ClickUp AI sizin için hazır!

ClickUp AI artık herkesin kullanımına sunulmuştur. Hemen başlayın ve işinizi deneme, özelleştirme ve yenilik yapma gücüyle verimliliğinizi nasıl yeni zirvelere taşıyabileceğinizi keşfedin.

ClickUp AI'nın ücretsiz deneme sürümü, tüm planlara eklenebilir—Sonsuza Kadar Ücretsiz plan dahil!

Ücretsiz deneme süresi sona erdikten sonra ClickUp AI'yı kullanmaya devam etmek istediğinizde, ücretli bir plana geçerek aylık üye başına 5 $'lık tanıtım fiyatıyla herhangi bir Çalışma Alanına kalıcı olarak ekleyebilirsiniz. 🔑

AI ile yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Çok heyecan verici güncellemelerimiz var ve ClickUp AI hakkında ve işlerinizi nasıl değiştirdiğine dair geri bildirimlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.

AI teknolojisini erken benimseyen şirketler, rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde edecekler, bu yüzden geride kalmayın!

ClickUp AI'yı bugün ücretsiz deneyin veya satış ekibimizle iletişime geçin ve ClickUp AI'nın belirli takımlarınıza ve kullanım durumlarınıza nasıl fayda sağlayabileceğini öğrenin!