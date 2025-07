en İyi 10 Kişisel Bilgi Tabanı Yazılımı

Proje teklifinizde eksik olan önemli bir bilgiyi bulmak için çılgınca aradığınız oldu mu hiç? Bu bilgi, oyunun kurallarını değiştirebilir, ancak cihazlarınızda dağılmış sayısız not ve belgenin arasında bir yerlerde saklanıyor olabilir.

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır. İşte bu noktada kişisel bilgi tabanı yazılımları devreye girer.

Projelerimdeki önemli bilgileri izleyemediğim çok sayıda örnekten sonra, bilgi yönetimini kolaylaştırmak için yolculuğuma başladım. ClickUp'taki takımım ve ben birçok çözümü test ettik ve bulgularımıza dayanarak, bugün piyasadaki en iyi 10 kişisel bilgi tabanı yazılımının listesini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Kişisel Bilgi Tabanı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bilgileri yapılandırılmış bir şekilde depolamak, düzenlemek ve yönetmek istiyorsanız, kişisel bilgi yönetimi araçları fark yaratacaktır.

İdeal bir kişisel bilgi tabanı yazılımı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Arama fonksiyonu: Yazılım, anahtar kelimeler, etiketler veya diğer gelişmiş filtreler aracılığıyla bilgileri hızlı bir şekilde bulmanızı sağlamalıdır

Organizasyon seçenekleri: Kategoriler, klasörler ve etiketler gibi esnek özellikler, bilgilerinizi kolayca izlenebilecek şekilde düzenlemenize yardımcı olur

Entegrasyon: Görev yönetimi uygulamaları, e-postalar ve takvimler gibi diğer araçlar ve yazılımlarla entegre olabilen Görev yönetimi uygulamaları, e-postalar ve takvimler gibi diğer araçlar ve yazılımlarla entegre olabilen iç bilgi tabanınız daha etkili olacaktır

İşbirliği seçenekleri: Kişisel Kişisel bilgi yönetimi yazılımınızı kullanarak bir görevi tamamlamak için bir iş arkadaşınızla veya arkadaşınızla işbirliği yapmanız gerekebilir. Yazılımın paylaşılan çalışma alanları ve sürüm kontrolü gibi zengin işbirliği seçeneklerine sahip olduğundan emin olun

Gizlilik ve güvenlik: Yazılım, kişisel verilerden profesyonel verilere kadar her türlü veriyi saklayabilmelidir. Aracın şifreleme ve kullanıcı kimliği gibi güvenlik özellikleriyle donatılmış olduğundan emin olun

Kullanım kolaylığı: Kişisel bilgi yönetimi aracı sezgisel bir arayüze sahip olmalı ve minimum adımlarla bilgileri düzenlemeyi, aramayı ve geri getirmeyi kolaylaştırmalıdır

Kişisel bilgi yönetimi aracı seçmek için temel gereksinimleri öğrendiğimize göre, en iyi seçenekleri keşfedelim!

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Kişisel Bilgi Tabanı Yazılımı

İşte araştırmamın sonucunda belirlediğim en iyi 10 kişisel bilgi tabanı yazılımı. Her bir aracın en iyi özelliklerini, fiyatlarını ve sınırlamalarını ele aldık.

1. ClickUp (En iyi AI destekli bilgi tabanı)

ClickUp Docs ile özelleştirilmiş ve iyi yapılandırılmış bir kişisel bilgi tabanı oluşturun

Dinamik, bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımı olan ClickUp, bir düşünceden veya bağlantıdan bir görüntü veya videoya kadar her şeyi depolamak için kişiselleştirilmiş bir bilgi tabanı oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp Docs ile iç içe sayfalar, çok yönlü stil seçenekleri ve özelleştirilebilir şablonlar içeren belgeler veya wiki'ler oluşturabilirsiniz. Ayrıca kaynaklarınızı düzenleyebilir, listeler oluşturabilir, tablolar veya grafikler ekleyebilir ve içeriğinizi çeşitli yazı tipleri ve boyutlarla stilize edebilirsiniz.

Hepsi bu kadar değil! İşbirliği çok kolay: takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleme yapın, yorumlarda etiketler kullanın, eylem öğeleri atayın ve metinleri izlenebilir görevlere dönüştürerek fikirlerinizi düzenli tutun. Ayrıca, gizlilik ayarlarıyla belgelerinizi koruyabilir, izinleri yönetebilir ve paylaşılabilir bağlantılar oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ı neden tercih ettiklerini bir müşterimizin ağzından dinleyin:

ClickUp'ı kullanmaya başladığımızdan beri, takımlarımız dokümantasyon için Google Dokümanlar'dan yavaş yavaş uzaklaştı ve aslında dokümantasyon önemli ölçüde iyileşti.

Bilgi tabanınızı daha güçlü ve verimli hale getirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Brain'i entegre edin ve gelişmiş özellik ve işlevlere merhaba deyin.

ClickUp Brain ile bilgi tabanınızdan kaynakları ve bilgileri saniyeler içinde alın

ClickUp Brain, doğal dil işleme ve semantik arama yoluyla gelişmiş arama ve geri alma için mükemmeldir. ClickUp Brain, tüm AI uygulamalarınızı birleştirir ve görevlerin, belgelerin, kişilerin ve bilginin iş akışınıza entegrasyonunu basitleştirir.

Örneğin, iş teklifinizi güçlendirmek için uygun bir vaka çalışması aradığınızı düşünün. Burada, bilgi yönetimi için gelişmiş AI araçlarından yararlanarak bilgi tabanı yazılımınızdan ilgili vaka çalışmalarını bulabilirsiniz.

ClickUp Brain ayrıca uzun form belgeleri özetler ve faaliyetlerinize göre ilgili içerik önerir. Ayrıca, yardımıyla bilgi tabanınızdaki eğilimleri ve kalıpları analiz edebilir ve bilgi yönetimi stratejileri geliştirebilirsiniz.

Bazen tüm kaynaklarınızı manuel olarak düzenlemek için zamanınız olmayabilir. İşte bu noktada ClickUp Bilgi Bankası Şablonu devreye girer ve bilgi tabanınızı hızlı bir şekilde oluşturmanızı kolaylaştırır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu ile takımların dijital bilgi kütüphanesi oluşturması ve düzenlemesi için bir çerçeve oluşturun

Bu bilgi tabanı şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Şirket içi bilgileri takımınız veya şirketiniz içinde yapılandırılmış bir şekilde depolayın ve paylaşın

Bilgileri SSS, bilgi makaleleri ve kaynaklar gibi belirli türdeki bölümlere ayırarak verileri daha kolay bulabilirsiniz

Takım üyeleri için bir yardım merkezi deneyimi oluşturun ve işbirliğini teşvik edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bilgi tabanınızı düzenlemek için kategorileri alanlar, klasörler ve listeler gibi farklı düzeylerde özelleştirin

Bilgileri depolamak için kapsamlı belgeler oluşturun ve kolay gezinme için ClickUp Görevleri ve alt görevlerine bağlantı verin

ClickUp Özel Durum ve ClickUp Özel Alanlar gibi global arama ve gelişmiş filtrelerle verimli bir şekilde arama yapın

Zengin düzenleme ve biçimlendirme seçeneklerini kullanarak markdown, tablolar ve gömülü dosyalarla görsel olarak çekici bir bilgi tabanı oluşturun

ClickUp'ın mobil uygulamasıyla hareket halindeyken bilgi tabanına erişin

ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak Google Drive, Dropbox, Slack ve daha fazlası gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olun ve bilgi tabanınızı merkezileştirin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, o kadar çok özellik ve özelleştirme seçeneğine sahiptir ki, ihtiyaçlarınıza göre mükemmel şekilde yapılandırmak biraz zaman alabilir

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarla kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Notion (Bilgi tabanınızı yaratıcı bir şekilde düzenlemek için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, basit ve güçlü veri depolama yöntemi olan Wiki'ler ile notları ve belgeleri yönetmek için sezgisel bir çözüm sunar.

Çalışma alanınızdaki tüm sayfalara kenar çubuğundan bakabilir ve güçlü arama filtrelerini kullanarak içeriği saniyeler içinde bulabilirsiniz. Emojiler, kapak resimleri veya herhangi bir medya formunu kullanarak bilgi tabanınızı canlı, kullanışlı ve eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Notlarınızı ve belgelerinizi diğer sayfalara bağlayarak organize ve birbiriyle bağlantılı bir bilgi tabanı oluşturun

Senkronize bloklarla tüm yerlerdeki benzer içerikleri aynı anda güncelleyin

Farklı amaçlara göre uyarlanmış Notion şablonlarıyla bilgi tabanı oluşturmayı basitleştirin

Entegre AI asistanıyla daha iyi yazın ve düzenleyin

Notion sınırlamaları

Notion birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle birçok kullanıcı onu kullanırken bir öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir

Yazılım, sorunsuz bir mobil veya iPad deneyimi sunmaz

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Artı : Aylık 12 $/koltuk

İş : Aylık 18 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)

3. Evernote (Sesli notlar kaydetmek için en iyisi)

evernote aracılığıyla

İster programınızı düzenliyor ister rastgele düşüncelerinizi not alıyor olun, Evernote her şeyi tek bir yerde birleştiren güvenilir bir not alma ve bilgi paylaşım yazılımıdır. Bilgilerinize 7/24 erişmenizi sağlar.

Metin, görüntü, tarama, PDF ve belgeleri ekleyerek notlarınızı zenginleştirin, daha çok yönlü ve kullanışlı hale getirin.

En iyi özelliklerinden birini öne çıkarayım: sesli notlar. Bu özellik, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yazmaya vaktinizin olmadığı yoğun günlerde özellikle kullanışlıdır.

Evernote'un en iyi özellikleri

Gelişmiş arama filtreleri ve AI yazma araçlarıyla bilgileri anında bulun

İnternet bağlantınız olmasa bile bilgi tabanınıza erişin ve görevlerinizi her zaman kontrol altında tutun

Görüntüler, taramalar, tarifler, PDF'ler vb. gibi kaynaklarınızı düzenleyin.

Evernote sınırlamaları

Yazılımın sık sık güncellenmesi, müşterilerin değişiklikleri takip etmesini zorlaştırıyor

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.200+ yorum)

4. Mem (Bilgi tabanınızı kendi kendinize düzenlemek için en iyisi)

via Mem

Mem, girişimciler, yöneticiler, araştırmacılar ve oluşturucular için kendi kendini organize eden bir kişisel bilgi yönetim aracıdır. Sık sık ihtiyaç duyduğunuz yüksek hacimli bilgi kaynaklarınız varsa bu araç idealdir.

Mem sohbeti, sorularınıza yanıt bulmanıza, toplantı notlarınızı özetlemenize ve notlarınızı anlayarak içerik oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Mem sohbetinde aradığınızı bulmanın yanı sıra, ilgili notları da gösterir. Bu bilgi tabanını manuel olarak düzenlemeniz gerekmez. İhtiyacınız olanı arayın; AI tarafından oluşturulan sonuçlar, belirli bir görevle ilgili tüm kaynakları ve notları gösterir.

Mem'in en iyi özellikleri

Belirli bir konuyla ilgili her şeye tam erişim için aynı konuyla ilgili geçmiş notları yeniden keşfedin

Etiketleme sisteminizi veya karmaşık klasör yapısını hatırlamanıza gerek kalmadan bilgi tabanınızın her yerinden notlara erişin

Görevleri hızlandırmak için dokümantasyon için AI önerileriyle fonksiyonlarınızı geliştirin

Mem sınırlamaları

Yazılım, arama özelliğinde sınırlı çevrimdışı işlevsellik sunar, bu nedenle AI yardımı internet bağlantısına bağlıdır

Mem fiyatlandırma

Mem : 14,99 $/ay

Mem Takımları: Özel fiyatlandırma

Mem puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum ve puan yok

Capterra: Yeterli yorum ve puan yok

5. Obsidian (Görsel olarak birbirine bağlı bir bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi)

obsidian aracılığıyla

Obsidian, düşüncelerinize uyum sağlayan ve düşüncelerinizi sizin için düzenleyen gizli ve esnek bir uygulamadır. Yazıklarınızı güvende tuttuğu için bu bilgi tabanında her şeyi saklayabilirsiniz.

Yazılım, Obsidian'ı düşünce yapınıza göre şekillendirmek için yüzlerce eklenti ve tema sunar. Hepsi bu kadar değil; etkileşimli grafikler, notlarınızdaki ilişkileri ve kalıpları görselleştirmenizi sağlar.

En ayırt edici özelliği, açık, tescilli olmayan dosyalar kullanmasıdır, böylece hiçbir zaman kilitlenmez ve verilerinizi ve düşüncelerinizi sonsuza kadar koruyabilirsiniz.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Obsidian'ın çok çeşitli araçlarıyla kişisel notlarınızdan veya günlük girdilerinizden bir kayıt oluşturun

Bilgi tabanınızda notları, fikirleri, kişileri ve yerleri birbirine bağlayın

Notlarınızı anında yayınlayarak çevrimiçi wiki, bilgi tabanı, dokümantasyon veya dijital bahçeye dönüştürün

Obsidian sınırlamaları

Farklı notlar arasında gezinmek yavaş olabilir ve bazen önemli bilgilere erişmede gecikmeye neden olabilir

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel Kullanım : Ücretsiz

Ticari Kullanım: Yıllık 50 $/kullanıcı

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: 4,9/5 (20+ yorum)

6. Roam Research (Birbiriyle bağlantılı bir bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi)

roam Research aracılığıyla

Roam'da çalışmak, akıllı ve görsel bir veritabanıyla çalışmak gibidir. Düzenlemeye başlamadan önce tüm araştırmalarınız için tek bir yerde bir havuz oluşturabilirsiniz.

Bu yazılımın en iyi özelliği, bilgilerinizi hiyerarşik bir şekilde değil, ilişkisel bir şekilde sunmasıdır.

Bu yüzden araştırmacılar, yazarlar, geliştiriciler, tasarımcılar, ürün yöneticileri ve diğer profesyoneller tarafından güvenilmektedir.

Roam Research'ün en iyi özellikleri

İlişkisel not oluşturma yaklaşımıyla geniş ve ağ bağlantılı bir kişisel bilgi tabanı oluşturun

Basitleştirilmiş referans ve yeniden erişim için bilgileri grafik yapısında oluşturun ve saklayın

Düşüncelerinizi düzenleyin ve hızlı erişim için aralarında arama yapın

Roam Research sınırlamaları

Yazılım, sınırlı not alma özellikleri sunar ve çok basit bir kullanıcı arayüzüne sahiptir

Roam Research fiyatlandırması

Pro : Aylık 15 $

Believer: 8,33 $/ay

Roam Research puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Document360 (Özelleştirilebilir bilgi tabanı için en iyisi)

document360 aracılığıyla

Özel bir kişisel bilgi tabanı oluşturmak mı istiyorsunuz? Marka renklerinizi eklemek ve özel bir alan adı eklemek istiyorsanız Document360 doğru seçim olabilir.

Bu listedeki diğer yazılım araçları gibi, Document360 de AI destekli bir arama motoruna sahiptir ve bilgi tabanını tarayarak milisaniyeler içinde bağlamsal sonuçlar sunar.

Ayrıca, farklı erişim kontrol seçenekleri arasından seçim yapabilir ve tek bir tıklama ile bilgi tabanınızı gizli moddan herkese açık moda geçirebilirsiniz.

Document360'ın en iyi özellikleri

Geri bildirim ve derecelendirmeler aracılığıyla izleyicilerden içgörüler edinin ve bunları analitiklerle birleştirerek bilgi tabanınızı geliştirin

Yorumları, sohbetleri ve analizleri entegre ederek bilgi tabanınızı tek bir veri kaynağı haline getirin

Bilgi tabanınıza her zaman ve her yerden, parmaklarınızın ucunda bulunan bilgilerle erişin

Document360 sınırlamaları

Bazı yazılım özellikleri, yazılım maliyetine ek olarak satın alınabilen eklentilerle kullanılabilir

Document360 fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Ücretsiz

Standart : Aylık 149 $/proje (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel : Aylık 299 $/proje (yıllık faturalandırılır)

İş : Aylık 399 $/proje (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Aylık 599 $/proje (yıllık faturalandırılır)

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

8. Confluence (Çok biçimli bilgi tabanı için en iyisi)

atlassian aracılığıyla

Confluence, sayfa ağaçları ve içerik tabloları gibi biçimleri kullanarak önemli bilgileri bulmanızı sağlarken gelişmiş arama özellikleri de sunar.

Bu yazılımlar, bilgi tabanınızı sayfalar, ek dosyalar ve etiketli alanlar halinde düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, takım bilgi tabanını oluşturup tarayarak en iyi fikirleri filtreleyebilirsiniz.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Takımlarla gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapın ve değişiklikleri vurgulayan güncellemeleri yayınlayın

Satır içi ve sayfa yorumları, beğeniler ve görseller, GIF'ler ve emojiler gibi görsel öğeler ekleyin

Takım arkadaşlarınızı etiketlediğinizde veya bir görev atadığınızda onları uyararak herkesin işlerini takip etmesini sağlayın

Confluence sınırlamaları

Yazılımın kaynak merkezi bazen yetersizdir, bu da özelleştirme özelliklerini anlamayı zorlaştırır

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 4,89 $/kullanıcı

Premium: Aylık 8,97 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

9. HappyFox (İyi yapılandırılmış bir bilgi tabanı için en iyisi)

via HappyFox

HappyFox, zaman kaybetmeden ihtiyacınız olanı bulmanıza yardımcı olacak yapılandırılmış bir indeks sağlar. Bu araç, doğru bilgileri bulmanıza yardımcı olur ve ilgili öneriler sunar.

Özel özelleştirme seçenekleri sayesinde bilgi tabanınız görsel olarak çekici bir görünüme kavuşabilir. Ayrıca, tüm kaynakları tek bir yerde toplamak için zahmetsizce makaleler ve bölümler oluşturabilir ve resim/video ekleyebilirsiniz.

HappyFox'un en iyi özellikleri

Bilgi tabanınızda diğer kişilerle işbirliği yaparak gerçek zamanlı izleme ve geri bildirimden yararlanın

Özel başlıklar, düzen, renkler ve logolarla bilgi tabanınızı kişiselleştirin

Statik tek sayfalık SSS bölümünüzü iyi tasarlanmış bir bilgi tabanına dönüştürün

HappyFox sınırlamaları

Yazılımın fiyatlandırma yapısı küçük işletmeler için maliyetli olabilir

HappyFox fiyatlandırması

Temel : Aylık 14 $/ajan

Takım : Aylık 69 $/temsilci

Pro : Aylık 199 $/ajan

Enterprise PRO: Özel fiyatlandırma

HappyFox puanları ve yorumları

G2: 4. /5 (200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

10. Bloks (Şablon tabanlı bilgi yönetimi için en iyisi)

bloks aracılığıyla

Bloks Zoom, Meet, Teams, Slack ve diğer platformlarla çalışır. Toplantı tutanaklarını kaydedebilir ve anahtar fikirleri not alabilir bilgi tabanınızda daha sonra tekrar gözden geçirebilirsiniz.

Bloks, düşüncelerinizi yakalama, düzenleme ve ön plana çıkarma yöntemlerinde devrim yaratarak netliği ve bağlamı geliştirir.

Bu yazılımı diğerlerinden ayıran özellik, çeşitli amaçlara yönelik özelleştirilmiş özetler oluşturma yeteneğidir. Bu sayede fikirlerinizi resmi bir şekilde ve hassas bir şekilde sunabilirsiniz.

Bloks'un en iyi özellikleri

Kişisel asistanınız olarak AI'yı kullanarak önemli toplantı ayrıntılarını ve notları otomatik olarak not alın

Kaynaklarınızı çeşitli biçimlere göre gereksinimlere göre sınıflandırın

Şablonları kullanarak bilgileri bağlamınıza göre depolayın ve daha sonra kullanmak üzere özel şablonlarınızı oluşturun

Bloks sınırlamaları

Telefon veya masaüstü uygulaması olmadan erişim izni vermez

Bloks fiyatlandırma

Bloks Ücretsiz : 10 krediye kadar

Bloks+ : Aylık 29 $

Bloks Enterprise: Özel fiyatlandırma

Bloks puanları ve yorumları

G2: Puanlama yok

Capterra: Yeterli yorum yok

