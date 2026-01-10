2026'nın En İyi 10 AI Ekran Kaydedicisi: Bir Uzmanın Rehberi

AI, iş, yaşama ve eğlence şeklimizi yeniden şekillendirdikçe, birçok teknoloji çözümümüzün de arkasındaki itici güç olması ve AI ekran kaydediciler gibi yüksek teknolojili araçları vazgeçilmez hale getirmesi şaşırtıcı değildir.

Bu güçlü araçlar, sektörler genelinde içerik oluşturmada devrim yaratıyor ve profesyonellerin net, anlaşılır sunumlar, konuşmalar ve eğitim videolarını verimli bir şekilde sunmalarını sağlıyor.

Video ve ses kalitesini artıran, düzenlemeyi kolaylaştıran ve paylaşımı basitleştiren gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip bu kaydediciler, sektörde çığır açıyor.

Harika bir AI ekran kaydedicisini neyin oluşturduğunu inceleyelim ve bu alanda öncü olan en iyi ekran kaydedici araçlarını keşfedelim.

AI Ekran Kaydedicilerde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru AI ekran kaydediciyi seçmek, içeriği yakalamak ve bu içeriğin performansını ve etkileşimini dönüştürmek için çok önemlidir.

Güçlü bir araç seçtiğinizden emin olmak için şu anahtar hususları göz önünde bulundurun:

Kayıt kalitesi: Görsellerinizin içeriğiniz kadar etkileyici olmasını sağlamak için yüksek çözünürlüklü video kayıtlarını tercih edin

AI özellikleri: Gerçek zamanlı transkripsiyon, akıllı düzenleme ve otomasyon gibi video kalitesini artırabilecek ve düzenleme süresini kısaltabilecek gelişmiş özelliklere dikkat edin

Kullanım kolaylığı: Kayıt sürecini basitleştiren, zamandan ve çabaдан tasarruf etmenizi sağlayan sezgisel bir arayüze sahip bir kayıt programı seçin

Entegrasyon: Kaydedicinin, düzenli olarak kullandığınız diğer araçlar ve platformlarla kolayca entegre olmasını sağlayarak ş akışınızı iyileştirin

Güvenilirlik: Adım adım kılavuzlar sunmak için önemli kayıtlar sırasında kesintileri önlemek amacıyla, istikrarıyla tanınan bir yazılım seçin

Destek: Sorunlarla karşılaştığınızda her zaman yardım alabilmek için mükemmel müşteri desteğine öncelik verin

Piyasayı didik didik araştırdık ve 2024'ün en iyi 10 ekran kayıt aracının listesini hazırladık. Her araç kendine özgü bir şekilde mükemmeldir; size en uygun olanı seçmeniz yeterlidir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI Ekran Kaydedici

Bu 10 yapay zeka ekran kaydediciden oluşan listeyle, ayrıntılı eğitim videoları oluşturmak, toplantıları kaydetmek veya güvenli BT desteği sağlamak gibi özel ihtiyaçlarınıza uygun bir araç bulabilirsiniz.

1. ClickUp

ClickUp Clips'i kullanarak video mesajları kaydedin, videoları metne dönüştürün ve talimatları proje takımınızla paylaşın

Verimlilik ve proje yönetimi konusunda bir güç merkezi olan ClickUp, temel görev yönetimi ve ilerleme izlemesinin ötesine geçer. Platform, içerik oluşturucular ve proje takımları için yapay zeka destekli verimlilik ve işbirliği araçlarından oluşan kapsamlı bir paket sunar.

Dinamik içerik oluşturucular için bu cazip özelliklerden biri de ClickUp Clips'tir.

Metin yeterli olmadığında ideal olan Clips, görsel talimatlar veya hızlı güncellemelerle karmaşık bilgileri hızlı ve net bir şekilde aktarır. Clip'teki önemli kısımları gözden geçirebilir, zaman damgalarına tıklayarak video içinde istediğiniz yere atlayabilir ve parçaları kopyalayıp istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Her klibi yapay zeka ile metne dönüştürün, böylece klibin önemli kısımlarını tarayabilirsiniz

Yüksek kaliteli ekran kayıtları yapmanın yanı sıra, bu aracın harika bir seçim olmasının birkaç nedeni daha var:

Anında Paylaşım: ClickUp Clips ile anında videolar hazırlayıp paylaşabilirsiniz. Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza veya dosya indirip yüklemenize gerek yoktur.

Bağlam Ekleyin: Uzaktan veya hibrit ortamlarda takımınızla işbirliği yapmak zorluklar yaratabilir. Ancak ClickUp Clips ile düşüncelerinizi paylaşabilir, elektronik tabloları inceleyebilir, hataları giderebilir ve karar verme sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

Harekete Geçin: Bağlamı kaybetmeden herhangi bir klibi platform içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Bu özelliği sunan çok az sayıda yapay zeka ekran kayıt aracı vardır.

AI Insights: ClickUp Brain'in AI sihriyle, anında tam metin transkripsiyonlu ekran kayıtlarına sahip olursunuz. Önemli noktaları tarayın, belirli bölümlere atlayın, metin parçacıklarını ayıklayın — ClickUp Brain işlerinizi hızlandırır.

Düzenli Kalın: Clips Hub, tüm ekran kayıtlarınızı izlemenizi sağlayarak videolarınızı bulmanızı, sıralamanızı ve yönetmenizi kolaylaştırır.

İster proje ayrıntılarını açıklayın, ister bir süreci gösterin ya da geri bildirim verin, Clips, geleneksel iletişim yöntemlerindeki o gidip gelmeler olmadan mesajınızın hem görülmesini hem de anlaşılmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevler içinde gerçek zamanlı ekran kaydı ve paylaşım

Klipleri görevlere, yorumlara ve Belgelere kolayca ekleyin

Videoları doğrudan platform üzerinde düzenleyin

Kayıtla ilgili tartışmalar ve geri bildirimler için bir Klip içindeki belirli anlara yorum yapın

Ekran kayıtlarını otomatik ve anında metne dönüştürün

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti nedeniyle yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi biraz dik olabilir

Transkripsiyon doğruluğu ses kalitesine göre değişebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Zoom

Zoom aracılığıyla

Zoom, en popüler video konferans ve ekran paylaşım yazılımıdır, ancak aynı zamanda Smart Recording olarak bilinen gelişmiş bir yapay zeka destekli ekran kayıt özelliğine de sahiptir.

Bu araç, Zoom AI Companion'ı bulut kayıtlarına getirerek, kayıtları akıllı bölümler halinde düzenler ve anahtar noktaları öne çıkanlar ve eylem öğeleriyle özetleyerek kullanıcı deneyimini geliştirir.

Akıllı Kayıt özellikleri, dersler veya şirket çapındaki toplantılar gibi uzun oturumlar için özellikle değerlidir. Gözden geçirme sürecini bölümlere ayırıp basitleştirerek, önemli içeriği daha kolay sindirmenize ve bunlara göre hareket etmenize yardımcı olur.

Zoom'un en iyi özellikleri

Konuşma hızı, konuşma-dinleme oranı ve dolgu kelimelerinin kullanımı gibi toplantı dinamiklerine ilişkin ayrıntılı analizlere erişin

AI destekli Akıllı Kayıt özelliği ile videoları otomatik olarak metne dönüştürün

Her katılımcı için ayrı ses parçaları kaydedin

Zoom sınırlamaları

Ücretsiz sürümde toplantılar için 40 dakikalık bir sınır vardır

Kayıt sırasında sistem kaynaklarını yoğun şekilde kullanır

Zoom fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Business Plus: Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları:

G2 : 4,6/5 (50.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (13.000'den fazla yorum)

3. Camtasia

Camtasia aracılığıyla

Video düzenleme özellikleriyle tanınan Camtasia, genellikle etkileşim ve eğitim amaçlı eğitim videoları oluşturmak için kullanılır. Bu ekran kaydedici, benzer görevlerde size yardımcı olacaktır.

AI Asistanı Camtasia Rev ile güçlendirilmiş olan yazılım, gürültü azaltma, ses seviyelendirme ve video’nun etkisini optimize eden akıllı düzenleme önerileri gibi gelişmiş özellikler sunar.

Ayrıca Camtasia, testler ve tıklanabilir bağlantılar gibi etkileşimli öğeleri destekler, bu da onu ilgi çekici e-öğrenme içerikleri oluşturmak için ideal hale getirir.

Camtasia'nın en iyi özellikleri

Güçlü bir video düzenleme araçları paketi ile videolarınızı iyileştirin

Kesme ve birleştirmeden geçişler ve açıklamalar eklemeye kadar video prodüksiyonunun her yönünü doğrudan araç içinde yönetin

Karmaşık projeler için çok kanallı zaman çizelgesini kullanın

Camtasia'nın sınırlamaları

Diğer bazı seçeneklere kıyasla daha yüksek maliyet

Eski sistemlerde kaynak yoğun olabilir

Camtasia fiyatlandırması

Bireysel Lisans: 179,88 $ (yıllık)

Sürekli Lisans: 299,99 $

Camtasia puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

4. TeamViewer

TeamViewer aracılığıyla

Uzaktan erişim ve destek aracı olan TeamViewer, BT desteğini ve operasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmış bir ekran kayıt aracı sunar. Bu aracı eğitim videoları oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

Bu araç, tüm oturumu ve tam ekranı kaydettiği için, süreçleri belgelemek ve sorunları teşhis etmeye ve personeli eğitmeye yardımcı olan ayrıntılı destek kayıtları oluşturmak için idealdir.

TeamViewer'ın en iyi özellikleri

Sorun giderme ve eğitim amaçlı uzaktan kontrol edilen oturumları kaydedin

Yüksek güvenlik ve uyumluluk standartlarına sahip olun

TeamViewer sınırlamaları

Öncelikle BT destek hizmeti için tasarlanmış, genel kullanım için daha az uygun

Ekran kaydı için sınırlı yapay zeka fonksiyonu

TeamViewer fiyatlandırması

Tek Kullanıcı : Aylık 50,90 $

Çoklu Kullanıcı : Aylık 102,90 $

Takımlar: Aylık 206,90 $

TeamViewer puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

5. Vidyard

Vidyard aracılığıyla

Vidyard, iş iletişimi ve içerik oluşturma için özel olarak tasarlanmış, filigran içermeyen, çok yönlü ve ücretsiz bir ekran kayıt aracı sağlar.

Bu ekran kaydedici ile kullanıcılar, ekrandaki konuşmacı notları sayesinde düzenli ve odaklanmış kalabilir ve istenmeyen bölümleri keserek videolarını daha akıcı hale getirebilir.

Vidyard ayrıca, pazarlama ve satış stratejileri için çok değerli olan görüntüleme sayısı ve videonuz izlendiğinde bildirim gibi video performans izleme araçları da sunar.

Vidyard kısa süre önce, satış takımlarının büyük ölçekte video mesajları oluşturmasına olanak tanıyan iki özellik olan AI Avatarlar ve AI tarafından oluşturulan satış sunumlarını piyasaya sürdü.

Vidyard'ın en iyi özellikleri

Bilgisayar ekranının herhangi bir yerinden görüntü yakalayın; bu özellik, eğitim videoları, demolar ve sunumlar için idealdir

Otomatik video transkripsiyonu ve altyazı özelliği edinin

Videoları birleştirin — birden fazla çekimi kesintisiz tek bir videoda birleştirin

Birçok farklı pazarlama aracıyla entegre edin

Vidyard'ın sınırlamaları

Bu araç, genel kullanımdan ziyade pazarlama ve satış takımlarına odaklanmıştır.

Birçok Vidyard alternatifinden farklı olarak, AI özellikleri yalnızca satış odaklı içerikler için kullanılabilir

Vidyard fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 29 $

Plus : Aylık 89 $

İş: Özel fiyatlandırma

Vidyard puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

6. Veed.io

Veed.io ile kullanıcılar, kamera görüntüsünü ekran içeriğiyle yan yana mı yoksa ekran üzerinde bir katman olarak mı görüntüleyeceklerini seçebilirler.

Diğer özellikler arasında, kaydın anahtar kısımlarını vurgulamak için klipleri otomatik olarak düzenleyebilen Magic Cut aracı; göz hareketlerini düzeltmek için bir web kamerası göz izleme aracı; kayda başlamak için görsel alanı düzenleyen bir arka plan kaldırıcı; ve sunumun netliğini artırmak için dolgu kelimelerini kaldıran ses temizleme araçları bulunmaktadır.

Veed.io, takım iletişimini kolaylaştırmak için de tasarlanmıştır. Kullanıcıların mesajlar, açıklayıcı videolar ve sunumlar gibi çeşitli içerik türlerini kaydetmesine ve paylaşımını gerçekleştirmesine olanak tanıyarak, canlı toplantı ihtiyacını azaltabilir.

Platform, takımların çevrimiçi olarak videoları paylaşmasına, yorum yapmasına ve birlikte incelemesine olanak tanıyan işbirliği fonksiyonlarını destekler. Bu, verimliliği ve takım katılımını artırabilir.

Veed.io'nun en iyi özellikleri

Kayıtlar için farklı düzenler seçin; yalnızca video, yalnızca ses veya her ikisi birden seçeneklerini kullanın

Yapay zeka destekli entegre düzenleme özellikleriyle videoları düzenleyin

Videoları paylaşın ve başkalarıyla işbirliği yaparak düzenleme yapın

Veed.io'nun sınırlamaları

İstikrarlı bir internet bağlantısı gerektirir

Sınırlı çevrimdışı özellikler

Veed.io fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 18 $/kullanıcı

Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $

İş: Kullanıcı başına aylık 59 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Veed.io puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 3,4/5 (50'den fazla yorum)

7. Calipio

Calipio aracılığıyla

Calipio, gizlilik bilincine sahip bir dijital ortama uyarlanmış, basit ve abartısız bir yapay zeka ekran kaydedici sunar. Ayrıca Calipio, sorunsuz paylaşım seçenekleri sunar. Kullanıcılar kayıtlarını bir bağlantı aracılığıyla kolayca paylaşabilir ve mobil cihazlar dahil tüm platformlarda anında erişim sağlayabilir.

Hizmet ayrıca ücretsiz bulut depolama alanı da içerir, böylece kullanıcılar yerel sabit disk alanını kullanmadan video dosyalarına her zaman ve her yerden erişebilirler.

Calipio'nun en iyi özellikleri

Calipio'nun tarayıcı tabanlı, kurulum gerektirmeyen aracıyla hemen hemen her cihazdan ve işletim sisteminden araca erişin

Uçtan uca şifreleme ve erişim kontrolü ile gizlilik ve güvenliki sağlayın

Calipio'nun sınırlamaları

Diğer seçeneklere kıyasla sınırlı düzenleme araçları

İnternet bağlantısının kalitesine büyük ölçüde bağımlıdır

Oluşturucular için sınırlı AI özellikleri

Calipio fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 5 €

Profesyonel: Aylık 10 €

İş: Aylık 20 €

Calipio puanları ve yorumları:

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

8. Snagit

Snagit aracılığıyla

Snagit, profesyonellerin bilgisayar ekranlarının görüntülerini, kaydırma gerektiren alanlar dahil olmak üzere yakalamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış özelliklere sahip bir ekran yakalama yazılımıdır.

Snagit, ekran görüntülerindeki öğeleri otomatik olarak tanıyan ve ayarlamaya olanak tanıyan Smart Move özelliğine sahiptir. Ayrıca, kullanıcıların görüntülerdeki metni düzenleyerek yazı tipi, boyut ve renk gibi özellikleri ayarlayabilmelerini sağlayan bir metin tanıma özelliğine de sahiptir.

Snagit'in en iyi özellikleri

Tek bir tıklamayla ayrıntılı ekran görüntülerini basit grafiklere dönüştürün

Cihazlar arasında yakalanan içeriği düzenlemenize yardımcı olan Kitaplık fonksiyonuna erişin

Filtreleri ve sıralama fonksiyonlarını kullanarak görüntüleri ve videoları tarihe, dosya türüne ve uygulamaya göre arayın

Akıllı kullanıcı arayüzü ve özel etiketlerle video kütüphanenizi düzenli tutun

Snagit'in sınırlamaları

Rakiplerin bazı gelişmiş AI özelliklerinden yoksundur

Tek seferlik satın alma modelinde sürekli güncellemeler sunulmayabilir

Snagit fiyatlandırması

Standart Lisans: 45,99 $ (tek seferlik satın alma)

Snagit puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

9. Loom

Loom aracılığıyla

Loom, macOS, Windows, iOS ve Android dahil olmak üzere çeşitli cihazları destekleyen çok yönlü bir ekran kayıt aracıdır.

Platform, tarayıcı içi ve mobil uygulama düzenleme, daha fazla görünürlük için videoları gömme özelliği ve erişilebilirliği artırmak için altyazı gibi birçok kullanıcı dostu özellik sunar.

Loom, ekran yakalama için tam ekran ve özel boyutlandırma seçeneklerinin yanı sıra, sunum sırasında önemli noktaları vurgulamak için çizim ve açıklama araçları da sunar.

Loom'un en iyi özellikleri

Hem ekranı hem de sesi kaydederek, çeşitli kayıt ve altyazı ihtiyaçları için kullanışlı bir seçenek sunar

Kayıtları anlık bir bağlantı aracılığıyla paylaşarak hızlı ve kolay dağıtım sağlayın

720p'ye kadar video kalitesi elde edin ve daha yüksek çözünürlüklü kayıtlar için yükseltme seçeneklerinden yararlanın

Loom'un sınırlamaları

Canlı sunumlardan çok eşzamansız iletişime daha uygun

Temel düzenleme özellikleri

Loom fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Aylık 12,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (1800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (420'den fazla yorum)

10. Otter.ai

Otter.ai, kullanıcıların ses kaydı yapmasına, dosya içe aktarmasına ve anahtar kelime oluşturma ve konuşmacı tanımlama gibi özelliklerle transkriptler oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir kayıt ve transkripsiyon aracıdır.

Web uygulaması, Chrome uzantısı ve mobil uygulama olarak sunulan Otter.ai, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlarla entegre çalışır.

Otter.ai, konuşmalar sırasında konuşmacıları tanımlayarak gerçek zamanlı transkripsiyon sağlar ve bu da toplantıları doğru bir şekilde kaydetmeye yardımcı olur.

Transkripsiyon genel olarak güvenilirdir, ancak çeşitli ses faktörleri nedeniyle küçük hatalar meydana gelebilir; ancak yapay zeka zamanla gelişir.

Otter.ai'nin en iyi özellikleri

Üstün ses transkripsiyon doğruluğu elde edin

Kayıtları gerçek zamanlı olarak metne dönüştürün

Çeşitli iletişim platformlarıyla entegrasyonlar gerçekleştirin

Otter.ai'nin sınırlamaları

Ekran kaydından çok transkripsiyona odaklanıyor

Otter.ai alternatiflerinden farklı olarak, sınırlı video düzenleme özellikleri sunar

Otter.ai fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Aylık 16,99 $/kullanıcı

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter.ai puanları ve yorumları:

G2: 4,2/5 (170'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (80'den fazla yorum)

AI Ekran Kaydedicilerle Profesyonel Potansiyelinizi Ortaya Çıkarın

Yapay zeka destekli ekran kaydedici, dijital çağda bir üst seviyeye taşıyacak müttefikinizdir. İster zaman kazanmak, ister fikir üretmek, ister YouTube'a sorunsuz bir şekilde yükleme yapmak isteyin, tek yapmanız gereken kırmızı düğmeye basmak ve sihrin gerçekleşmesini beklemek.

