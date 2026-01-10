2026'nın En İyi 10 AI Ekran Kaydedicisi: Bir Uzmanın Rehberi

AI, iş, yaşama ve eğlence şeklimizi yeniden şekillendirdikçe, birçok teknoloji çözümümüzün de arkasındaki itici güç olması ve AI ekran kaydediciler gibi yüksek teknolojili araçları vazgeçilmez hale getirmesi şaşırtıcı değildir.
Bu güçlü araçlar, sektörler genelinde içerik oluşturmada devrim yaratıyor ve profesyonellerin net, anlaşılır sunumlar, konuşmalar ve eğitim videolarını verimli bir şekilde sunmalarını sağlıyor.
Video ve ses kalitesini artıran, düzenlemeyi kolaylaştıran ve paylaşımı basitleştiren gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip bu kaydediciler, sektörde çığır açıyor.
Harika bir AI ekran kaydedicisini neyin oluşturduğunu inceleyelim ve bu alanda öncü olan en iyi ekran kaydedici araçlarını keşfedelim.
AI Ekran Kaydedicilerde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru AI ekran kaydediciyi seçmek, içeriği yakalamak ve bu içeriğin performansını ve etkileşimini dönüştürmek için çok önemlidir.
Güçlü bir araç seçtiğinizden emin olmak için şu anahtar hususları göz önünde bulundurun:
- Kayıt kalitesi: Görsellerinizin içeriğiniz kadar etkileyici olmasını sağlamak için yüksek çözünürlüklü video kayıtlarını tercih edin
- AI özellikleri: Gerçek zamanlı transkripsiyon, akıllı düzenleme ve otomasyon gibi video kalitesini artırabilecek ve düzenleme süresini kısaltabilecek gelişmiş özelliklere dikkat edin
- Kullanım kolaylığı: Kayıt sürecini basitleştiren, zamandan ve çabaдан tasarruf etmenizi sağlayan sezgisel bir arayüze sahip bir kayıt programı seçin
- Entegrasyon: Kaydedicinin, düzenli olarak kullandığınız diğer araçlar ve platformlarla kolayca entegre olmasını sağlayarak ş akışınızı iyileştirin
- Güvenilirlik: Adım adım kılavuzlar sunmak için önemli kayıtlar sırasında kesintileri önlemek amacıyla, istikrarıyla tanınan bir yazılım seçin
- Destek: Sorunlarla karşılaştığınızda her zaman yardım alabilmek için mükemmel müşteri desteğine öncelik verin
Piyasayı didik didik araştırdık ve 2024'ün en iyi 10 ekran kayıt aracının listesini hazırladık. Her araç kendine özgü bir şekilde mükemmeldir; size en uygun olanı seçmeniz yeterlidir.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 AI Ekran Kaydedici
Bu 10 yapay zeka ekran kaydediciden oluşan listeyle, ayrıntılı eğitim videoları oluşturmak, toplantıları kaydetmek veya güvenli BT desteği sağlamak gibi özel ihtiyaçlarınıza uygun bir araç bulabilirsiniz.
1. ClickUp
Verimlilik ve proje yönetimi konusunda bir güç merkezi olan ClickUp, temel görev yönetimi ve ilerleme izlemesinin ötesine geçer. Platform, içerik oluşturucular ve proje takımları için yapay zeka destekli verimlilik ve işbirliği araçlarından oluşan kapsamlı bir paket sunar.
Dinamik içerik oluşturucular için bu cazip özelliklerden biri de ClickUp Clips'tir.
Metin yeterli olmadığında ideal olan Clips, görsel talimatlar veya hızlı güncellemelerle karmaşık bilgileri hızlı ve net bir şekilde aktarır. Clip'teki önemli kısımları gözden geçirebilir, zaman damgalarına tıklayarak video içinde istediğiniz yere atlayabilir ve parçaları kopyalayıp istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.
Yüksek kaliteli ekran kayıtları yapmanın yanı sıra, bu aracın harika bir seçim olmasının birkaç nedeni daha var:
Anında Paylaşım: ClickUp Clips ile anında videolar hazırlayıp paylaşabilirsiniz. Uygulamalar arasında geçiş yapmanıza veya dosya indirip yüklemenize gerek yoktur.
Bağlam Ekleyin: Uzaktan veya hibrit ortamlarda takımınızla işbirliği yapmak zorluklar yaratabilir. Ancak ClickUp Clips ile düşüncelerinizi paylaşabilir, elektronik tabloları inceleyebilir, hataları giderebilir ve karar verme sürecini kolaylaştırabilirsiniz.
Harekete Geçin: Bağlamı kaybetmeden herhangi bir klibi platform içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Bu özelliği sunan çok az sayıda yapay zeka ekran kayıt aracı vardır.
AI Insights: ClickUp Brain'in AI sihriyle, anında tam metin transkripsiyonlu ekran kayıtlarına sahip olursunuz. Önemli noktaları tarayın, belirli bölümlere atlayın, metin parçacıklarını ayıklayın — ClickUp Brain işlerinizi hızlandırır.
Düzenli Kalın: Clips Hub, tüm ekran kayıtlarınızı izlemenizi sağlayarak videolarınızı bulmanızı, sıralamanızı ve yönetmenizi kolaylaştırır.
İster proje ayrıntılarını açıklayın, ister bir süreci gösterin ya da geri bildirim verin, Clips, geleneksel iletişim yöntemlerindeki o gidip gelmeler olmadan mesajınızın hem görülmesini hem de anlaşılmasını sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görevler içinde gerçek zamanlı ekran kaydı ve paylaşım
- Klipleri görevlere, yorumlara ve Belgelere kolayca ekleyin
- Videoları doğrudan platform üzerinde düzenleyin
- Kayıtla ilgili tartışmalar ve geri bildirimler için bir Klip içindeki belirli anlara yorum yapın
- Ekran kayıtlarını otomatik ve anında metne dönüştürün
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı özellik seti nedeniyle yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi biraz dik olabilir
- Transkripsiyon doğruluğu ses kalitesine göre değişebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Zoom
Zoom, en popüler video konferans ve ekran paylaşım yazılımıdır, ancak aynı zamanda Smart Recording olarak bilinen gelişmiş bir yapay zeka destekli ekran kayıt özelliğine de sahiptir.
Bu araç, Zoom AI Companion'ı bulut kayıtlarına getirerek, kayıtları akıllı bölümler halinde düzenler ve anahtar noktaları öne çıkanlar ve eylem öğeleriyle özetleyerek kullanıcı deneyimini geliştirir.
Akıllı Kayıt özellikleri, dersler veya şirket çapındaki toplantılar gibi uzun oturumlar için özellikle değerlidir. Gözden geçirme sürecini bölümlere ayırıp basitleştirerek, önemli içeriği daha kolay sindirmenize ve bunlara göre hareket etmenize yardımcı olur.
Zoom'un en iyi özellikleri
- Konuşma hızı, konuşma-dinleme oranı ve dolgu kelimelerinin kullanımı gibi toplantı dinamiklerine ilişkin ayrıntılı analizlere erişin
- AI destekli Akıllı Kayıt özelliği ile videoları otomatik olarak metne dönüştürün
- Her katılımcı için ayrı ses parçaları kaydedin
Zoom sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde toplantılar için 40 dakikalık bir sınır vardır
- Kayıt sırasında sistem kaynaklarını yoğun şekilde kullanır
Zoom fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $
- Business Plus: Özel fiyatlandırma
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Zoom puanları ve yorumları:
- G2: 4,6/5 (50.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (13.000'den fazla yorum)
3. Camtasia
Video düzenleme özellikleriyle tanınan Camtasia, genellikle etkileşim ve eğitim amaçlı eğitim videoları oluşturmak için kullanılır. Bu ekran kaydedici, benzer görevlerde size yardımcı olacaktır.
AI Asistanı Camtasia Rev ile güçlendirilmiş olan yazılım, gürültü azaltma, ses seviyelendirme ve video’nun etkisini optimize eden akıllı düzenleme önerileri gibi gelişmiş özellikler sunar.
Ayrıca Camtasia, testler ve tıklanabilir bağlantılar gibi etkileşimli öğeleri destekler, bu da onu ilgi çekici e-öğrenme içerikleri oluşturmak için ideal hale getirir.
Camtasia'nın en iyi özellikleri
- Güçlü bir video düzenleme araçları paketi ile videolarınızı iyileştirin
- Kesme ve birleştirmeden geçişler ve açıklamalar eklemeye kadar video prodüksiyonunun her yönünü doğrudan araç içinde yönetin
- Karmaşık projeler için çok kanallı zaman çizelgesini kullanın
Camtasia'nın sınırlamaları
- Diğer bazı seçeneklere kıyasla daha yüksek maliyet
- Eski sistemlerde kaynak yoğun olabilir
Camtasia fiyatlandırması
- Bireysel Lisans: 179,88 $ (yıllık)
- Sürekli Lisans: 299,99 $
Camtasia puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
4. TeamViewer
Uzaktan erişim ve destek aracı olan TeamViewer, BT desteğini ve operasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmış bir ekran kayıt aracı sunar. Bu aracı eğitim videoları oluşturmak için de kullanabilirsiniz.
Bu araç, tüm oturumu ve tam ekranı kaydettiği için, süreçleri belgelemek ve sorunları teşhis etmeye ve personeli eğitmeye yardımcı olan ayrıntılı destek kayıtları oluşturmak için idealdir.
TeamViewer'ın en iyi özellikleri
- Sorun giderme ve eğitim amaçlı uzaktan kontrol edilen oturumları kaydedin
- Yüksek güvenlik ve uyumluluk standartlarına sahip olun
TeamViewer sınırlamaları
- Öncelikle BT destek hizmeti için tasarlanmış, genel kullanım için daha az uygun
- Ekran kaydı için sınırlı yapay zeka fonksiyonu
TeamViewer fiyatlandırması
- Tek Kullanıcı: Aylık 50,90 $
- Çoklu Kullanıcı: Aylık 102,90 $
- Takımlar: Aylık 206,90 $
TeamViewer puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
5. Vidyard
Vidyard, iş iletişimi ve içerik oluşturma için özel olarak tasarlanmış, filigran içermeyen, çok yönlü ve ücretsiz bir ekran kayıt aracı sağlar.
Bu ekran kaydedici ile kullanıcılar, ekrandaki konuşmacı notları sayesinde düzenli ve odaklanmış kalabilir ve istenmeyen bölümleri keserek videolarını daha akıcı hale getirebilir.
Vidyard ayrıca, pazarlama ve satış stratejileri için çok değerli olan görüntüleme sayısı ve videonuz izlendiğinde bildirim gibi video performans izleme araçları da sunar.
Vidyard kısa süre önce, satış takımlarının büyük ölçekte video mesajları oluşturmasına olanak tanıyan iki özellik olan AI Avatarlar ve AI tarafından oluşturulan satış sunumlarını piyasaya sürdü.
Vidyard'ın en iyi özellikleri
- Bilgisayar ekranının herhangi bir yerinden görüntü yakalayın; bu özellik, eğitim videoları, demolar ve sunumlar için idealdir
- Otomatik video transkripsiyonu ve altyazı özelliği edinin
- Videoları birleştirin — birden fazla çekimi kesintisiz tek bir videoda birleştirin
- Birçok farklı pazarlama aracıyla entegre edin
Vidyard'ın sınırlamaları
- Bu araç, genel kullanımdan ziyade pazarlama ve satış takımlarına odaklanmıştır.
- Birçok Vidyard alternatifinden farklı olarak, AI özellikleri yalnızca satış odaklı içerikler için kullanılabilir
Vidyard fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 29 $
- Plus: Aylık 89 $
- İş: Özel fiyatlandırma
Vidyard puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
6. Veed.io
Veed.io ile kullanıcılar, kamera görüntüsünü ekran içeriğiyle yan yana mı yoksa ekran üzerinde bir katman olarak mı görüntüleyeceklerini seçebilirler.
Diğer özellikler arasında, kaydın anahtar kısımlarını vurgulamak için klipleri otomatik olarak düzenleyebilen Magic Cut aracı; göz hareketlerini düzeltmek için bir web kamerası göz izleme aracı; kayda başlamak için görsel alanı düzenleyen bir arka plan kaldırıcı; ve sunumun netliğini artırmak için dolgu kelimelerini kaldıran ses temizleme araçları bulunmaktadır.
Veed.io, takım iletişimini kolaylaştırmak için de tasarlanmıştır. Kullanıcıların mesajlar, açıklayıcı videolar ve sunumlar gibi çeşitli içerik türlerini kaydetmesine ve paylaşımını gerçekleştirmesine olanak tanıyarak, canlı toplantı ihtiyacını azaltabilir.
Platform, takımların çevrimiçi olarak videoları paylaşmasına, yorum yapmasına ve birlikte incelemesine olanak tanıyan işbirliği fonksiyonlarını destekler. Bu, verimliliği ve takım katılımını artırabilir.
Veed.io'nun en iyi özellikleri
- Kayıtlar için farklı düzenler seçin; yalnızca video, yalnızca ses veya her ikisi birden seçeneklerini kullanın
- Yapay zeka destekli entegre düzenleme özellikleriyle videoları düzenleyin
- Videoları paylaşın ve başkalarıyla işbirliği yaparak düzenleme yapın
Veed.io'nun sınırlamaları
- İstikrarlı bir internet bağlantısı gerektirir
- Sınırlı çevrimdışı özellikler
Veed.io fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 18 $/kullanıcı
- Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 59 $
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Veed.io puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 3,4/5 (50'den fazla yorum)
7. Calipio
Calipio, gizlilik bilincine sahip bir dijital ortama uyarlanmış, basit ve abartısız bir yapay zeka ekran kaydedici sunar. Ayrıca Calipio, sorunsuz paylaşım seçenekleri sunar. Kullanıcılar kayıtlarını bir bağlantı aracılığıyla kolayca paylaşabilir ve mobil cihazlar dahil tüm platformlarda anında erişim sağlayabilir.
Hizmet ayrıca ücretsiz bulut depolama alanı da içerir, böylece kullanıcılar yerel sabit disk alanını kullanmadan video dosyalarına her zaman ve her yerden erişebilirler.
Calipio'nun en iyi özellikleri
- Calipio'nun tarayıcı tabanlı, kurulum gerektirmeyen aracıyla hemen hemen her cihazdan ve işletim sisteminden araca erişin
- Uçtan uca şifreleme ve erişim kontrolü ile gizlilik ve güvenliki sağlayın
Calipio'nun sınırlamaları
- Diğer seçeneklere kıyasla sınırlı düzenleme araçları
- İnternet bağlantısının kalitesine büyük ölçüde bağımlıdır
- Oluşturucular için sınırlı AI özellikleri
Calipio fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 5 €
- Profesyonel: Aylık 10 €
- İş: Aylık 20 €
Calipio puanları ve yorumları:
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
8. Snagit
Snagit, profesyonellerin bilgisayar ekranlarının görüntülerini, kaydırma gerektiren alanlar dahil olmak üzere yakalamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış özelliklere sahip bir ekran yakalama yazılımıdır.
Snagit, ekran görüntülerindeki öğeleri otomatik olarak tanıyan ve ayarlamaya olanak tanıyan Smart Move özelliğine sahiptir. Ayrıca, kullanıcıların görüntülerdeki metni düzenleyerek yazı tipi, boyut ve renk gibi özellikleri ayarlayabilmelerini sağlayan bir metin tanıma özelliğine de sahiptir.
Snagit'in en iyi özellikleri
- Tek bir tıklamayla ayrıntılı ekran görüntülerini basit grafiklere dönüştürün
- Cihazlar arasında yakalanan içeriği düzenlemenize yardımcı olan Kitaplık fonksiyonuna erişin
- Filtreleri ve sıralama fonksiyonlarını kullanarak görüntüleri ve videoları tarihe, dosya türüne ve uygulamaya göre arayın
- Akıllı kullanıcı arayüzü ve özel etiketlerle video kütüphanenizi düzenli tutun
Snagit'in sınırlamaları
- Rakiplerin bazı gelişmiş AI özelliklerinden yoksundur
- Tek seferlik satın alma modelinde sürekli güncellemeler sunulmayabilir
Snagit fiyatlandırması
- Standart Lisans: 45,99 $ (tek seferlik satın alma)
Snagit puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)
9. Loom
Loom, macOS, Windows, iOS ve Android dahil olmak üzere çeşitli cihazları destekleyen çok yönlü bir ekran kayıt aracıdır.
Platform, tarayıcı içi ve mobil uygulama düzenleme, daha fazla görünürlük için videoları gömme özelliği ve erişilebilirliği artırmak için altyazı gibi birçok kullanıcı dostu özellik sunar.
Loom, ekran yakalama için tam ekran ve özel boyutlandırma seçeneklerinin yanı sıra, sunum sırasında önemli noktaları vurgulamak için çizim ve açıklama araçları da sunar.
Loom'un en iyi özellikleri
- Hem ekranı hem de sesi kaydederek, çeşitli kayıt ve altyazı ihtiyaçları için kullanışlı bir seçenek sunar
- Kayıtları anlık bir bağlantı aracılığıyla paylaşarak hızlı ve kolay dağıtım sağlayın
- 720p'ye kadar video kalitesi elde edin ve daha yüksek çözünürlüklü kayıtlar için yükseltme seçeneklerinden yararlanın
Loom'un sınırlamaları
- Canlı sunumlardan çok eşzamansız iletişime daha uygun
- Temel düzenleme özellikleri
Loom fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- İş: Aylık 12,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Loom puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (1800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (420'den fazla yorum)
10. Otter.ai
Otter.ai, kullanıcıların ses kaydı yapmasına, dosya içe aktarmasına ve anahtar kelime oluşturma ve konuşmacı tanımlama gibi özelliklerle transkriptler oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir kayıt ve transkripsiyon aracıdır.
Web uygulaması, Chrome uzantısı ve mobil uygulama olarak sunulan Otter.ai, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlarla entegre çalışır.
Otter.ai, konuşmalar sırasında konuşmacıları tanımlayarak gerçek zamanlı transkripsiyon sağlar ve bu da toplantıları doğru bir şekilde kaydetmeye yardımcı olur.
Transkripsiyon genel olarak güvenilirdir, ancak çeşitli ses faktörleri nedeniyle küçük hatalar meydana gelebilir; ancak yapay zeka zamanla gelişir.
Otter.ai'nin en iyi özellikleri
- Üstün ses transkripsiyon doğruluğu elde edin
- Kayıtları gerçek zamanlı olarak metne dönüştürün
- Çeşitli iletişim platformlarıyla entegrasyonlar gerçekleştirin
Otter.ai'nin sınırlamaları
- Ekran kaydından çok transkripsiyona odaklanıyor
- Otter.ai alternatiflerinden farklı olarak, sınırlı video düzenleme özellikleri sunar
Otter.ai fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Aylık 16,99 $/kullanıcı
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Otter.ai puanları ve yorumları:
- G2: 4,2/5 (170'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (80'den fazla yorum)
AI Ekran Kaydedicilerle Profesyonel Potansiyelinizi Ortaya Çıkarın
Yapay zeka destekli ekran kaydedici, dijital çağda bir üst seviyeye taşıyacak müttefikinizdir. İster zaman kazanmak, ister fikir üretmek, ister YouTube'a sorunsuz bir şekilde yükleme yapmak isteyin, tek yapmanız gereken kırmızı düğmeye basmak ve sihrin gerçekleşmesini beklemek.
