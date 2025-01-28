2025'te Video Düzenleme için En İyi 12 AI Aracı

Kolaylıkla dikkat çekici videolar oluşturmanıza yardımcı olacak en yeni AI araçlarını keşfedin!

Bu AI video düzenleme araçları, kesme, kırpma ve renk düzeltme gibi zorlu işleri birkaç tıklamayla sizin için halleder. Teknik beceriye gerek olmadan video içeriğini düzenlemenizi sağlar. Ayrıca düzenleme sürecini hızlandırır, böylece sıkıcı görevleri atlayıp yaratıcılığa odaklanabilirsiniz.

Gerçekten öne çıkanları bulmak için video düzenleme için en yeni AI araçlarını saatlerce test ettim. Pratik deneyimlerim ve ClickUp takımının içgörülerinden yararlanarak en iyi AI araçlarının bir listesini derledim. Bu listedeki araçlar sürekli olarak en iyi sonuçları verdi ve düzenleme sürecimi kolaylaştırdı.

Hadi başlayalım! 🎥

AI video düzenleme araçlarını seçerken, kullanım kolaylığı, otomasyon özellikleri, yüksek kaliteli çıktı, özelleştirme seçenekleri, entegrasyon yetenekleri, hız ve güvenilir destek gibi özelliklere dikkat edin.

AI video düzenleme aracı seçmeden önce dikkate aldığım (ve sizin de almanız gereken) bazı anahtar faktörler şunlardır:

Otomatik düzenleme önerileri : AI video düzenleme aracının çekimlerinizi analiz etmesini ve içeriğe ve akışa göre en uygun düzenlemeleri, kesmeleri ve geçişleri önermesini sağlayın

AI destekli renk düzeltme : Renk derecelendirmesini otomatik olarak ayarlayabilen, renk tonlarını dengeleyebilen ve görselleri profesyonel standartlara uyacak şekilde iyileştirebilen bir yazılım tercih edin

Metinden konuşmaya ve konuşmadan metne : Metni doğal sesli seslendirmelere dönüştürebilen ve konuşmayı metne dönüştürebilen bir video düzenleme aracı seçin, anlatım sürecini kolaylaştırın

Nesne ve yüz tanıma : Nesneleri veya yüzleri tanıyıp izleyebilen AI'ya sahip video düzenleme araçlarına öncelik verin, otomatik yakınlaştırma veya odaklama gibi gelişmiş düzenleme tekniklerini kullanın

Otomatik altyazılar ve başlıklar : Doğru altyazıları ve başlıkları otomatik olarak oluşturan video düzenleme yazılımını seçin

Ses geliştirme ve gürültü azaltma : Video düzenleme aracının, ses netliğini artırmak ve arka plan gürültüsünü azaltmak için AI destekli ses işleme özellikleri içerdiğinden emin olun

Şablon tabanlı video oluşturma : Profesyonel videoları hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıyan AI destekli şablonlar sunan AI video düzenleyici araçlarını arayın

AI tarafından oluşturulan müzik ve ses efektleri: Videonuzun havasına ve tonuna uygun arka plan müziği ve ses efektleri oluşturabilen veya önerebilen AI video düzenleme yazılımını seçin

Geleneksel video düzenleme genellikle titiz bir manuel iş gerektirir: klipleri kırpmak, geçişleri ayarlamak, renk derecelendirme ve ses senkronizasyonu. Bu, zaman alıcı olabilir ve yüksek düzeyde beceri gerektirir.

AI video araçları, düzenleme zahmetini ortadan kaldırarak profesyonel kalitede videoları kolaylıkla oluşturmanıza olanak tanır.

Ş Akışı'nı kolaylaştırmak ve yaratıcılığınızı artırmak için tasarlanmış en iyi video düzenleme AI araçlarını keşfedin:

1. Synthesia (AI avatarlar oluşturmak için en iyisi)

synthesia aracılığıyla

Synthesia'yı kullanmak kolaydır – video düzenleme konusunda uzman olmanıza gerek yoktur. Senaryonuzu bu AI video düzenleyicisine girin ve bir avatar seçin. Synthesia, mesajınızı ileten gerçekçi bir karakterle bir video oluşturur!

Sayısız ses, stil ve hatta dil arasından seçim yapabilirsiniz. Bu çevrimiçi AI video düzenleyici, geleneksel video prodüksiyonuna kıyasla bana çok zaman ve para kazandırdı.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Markanızı temsil etmek için geniş bir yelpazede gerçekçi ve animasyonlu karakterler arasından seçim yapın

Senaryoları veya makaleleri zahmetsizce ilgi çekici video içeriklerine dönüştürün

Doğru telaffuz ve dudak senkronizasyonu ile çeşitli dillerde videolar oluşturun

Synthesia sınırlamaları

Kullanıcılar, videolarının görsel öğelerini ayarlarken bazı kısıtlamalarla karşılaşabilir

Ücretsiz planı sınırlıdır ve gelişmiş özelliklere ve yüksek kaliteli avatarlar erişmek için genellikle abonelik gerekir

Synthesia fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 18 $/ay

Oluşturucu : 59 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Bonus: İşte size Synthesia'ya alternatifler!

2. InVideo AI (Etkileyici pazarlama videoları oluşturmak için en iyisi)

via InVideo AI

InVideo AI ile bir fikri dakikalar içinde profesyonel bir videoya dönüştürmek çok kolay. Video senaryomu yükledim ve AI destekli video düzenleyici, uygun görseller, müzik ve seslendirmeler oluşturdu.

Ayrıca birçok özelleştirilebilir şablon sunar, böylece sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz. AI aracını YouTube videolarından sosyal medya gönderilerine ve takımım için eğitim videolarına kadar her şey için kullandım. Tüm pazarlama ihtiyaçlarım için her zaman etkileyici sonuçlar veriyor.

InVideo AI'nın en iyi özellikleri

AI tarafından oluşturulan seslendirmeler ve görüntülerle metinleri görsel olarak çekici videolara dönüştürün

Görüntülerden veya videolardan arka planı kolayca kaldırın

Kırpma, kesme ve efekt ekleme gibi bir dizi düzenleme aracına erişin

Telif hakkı olmayan görseller, videolar ve müzikler kullanın

InVideo AI sınırlamaları

Kullanıcılar, mevcut şablonların daha özel ihtiyaçlar için sınırlayıcı olabileceğini belirtmiştir

Bu AI video düzenleyicinin ücretsiz planı, dışa aktarılan videolara genellikle filigran ekler

InVideo AI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı : Aylık 20 $

Maksimum: 48 $/ay

InVideo AI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

3. Runway (Animasyonlu videolar oluşturmak için en iyisi)

via Runway

Runway'i kullanarak ham çekimlerimi büyüleyici bir videoya dönüştürdüm. AI özellikleri sayesinde, sadece birkaç tıklama ile arka planları kolayca değiştirebildim, istenmeyen nesneleri kaldırabildim ve karakterleri canlandırabildim.

Bu AI video düzenleyici ile ayrıntıları kaybetmeden videoları yükseltebilir, video kalitesini iyileştirebilir ve eski görüntüleri daha net hale getirebilirim. Runway ayrıca oynayabileceğiniz bir sürü yaratıcı efekt sunar. Farklı video stilleri ve filtreleri denedim ve sonuçlar çarpıcıydı.

Runway'in en iyi özellikleri

AI yardımıyla video görüntülerini zahmetsizce düzenleyin ve değiştirin

Ses kalitesini artırın ve ses efektleri oluşturun

Metin açıklamalarına dayalı yüksek kaliteli görüntüler oluşturun

Kullanım sınırlamaları

Kullanıcılar, AI tarafından oluşturulan içeriğin eğitim verilerinde bulunan önyargıları yansıttığını not ediyor

Bu AI düzenleyicinin gelişmiş özelliklerine erişim için yüksek abonelik ücretleri gerekir

Runway fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart : 12 $/ay

Pro: Aylık 28 $

Sınırsız : 76 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Runway puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

4. Wondershare Filmora (Müzik, filtreler ve geçişlerle videoları geliştirmek için en iyisi)

wondershare Filmora aracılığıyla

Wondershare Filmora ile kırpmak, bölmek, geçişler ve metin katmanları eklemek, klipleri birleştirmek ve harika animasyonlar eklemek çok kolay. AI video oluşturucuyu kısa sosyal medya kliplerinden uzun vloglara kadar her şeyi düzenlemek için kullandım.

Filmora birçok farklı video biçimiyle uyumludur, bu da dosyaları sorunsuz bir şekilde içe ve dışa aktarmama yardımcı oldu. Yeşil ekran özelliği, profesyonel görünümlü videolar oluşturmak için mükemmeldir. Ses düzenleme araçları, arka plan gürültüsünü temizlemek veya müzik eklemek için harikadır.

Wondershare Filmora'nın en iyi özellikleri

Müzik, ses efektleri ve grafiklerden oluşan bir kütüphaneye erişin

Arka plan müziği ekleyin ve ses netliğini artırın

Videolara çeşitli geçişler, başlıklar, filtreler ve kaplamalar ekleyin

Wondershare Filmora sınırlamaları

Profesyonel düzeydeki yazılımlara kıyasla, bazı üst düzey araçlar eksik olabilir

Yüksek çözünürlüklü videolar için yavaş olabilir

Wondershare Filmora fiyatlandırması

Çapraz platform aylık plan: 9,99 $/ay

Çapraz platform yıllık plan: 29,99 $/ay

Sürekli plan: 49,99 $/ay

Wondershare Filmora puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

5. Descript (Ses düzenleme ve transkripsiyon için en iyisi)

via Descript

Descript, düzenlemeye benzersiz ve sezgisel bir yaklaşım sunan, yapay zeka destekli bir ses ve video düzenleme platformudur. Videolarımı düzenlemek için transkripti değiştirerek kullandım; tek bir tıklama ile ums, ahs gibi dolgu kelimeleri ve sesleri kaldırdım, hatta tüm cümleleri değiştirdim. Video, değişikliklere göre otomatik olarak uyum sağladı ve bana zaman ve çaba kazandırdı.

AI özelliklerini kullanarak arka plan gürültüsünü kaldırdım, ses seviyelerini ince ayarladım ve hatta gerçekçi seslendirmeler oluşturdum. Descript ayrıca, takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak çalışmamı ve projeleri birlikte geliştirmemi sağlayan güçlü işbirliği araçları da sunuyor. Bu platform, basitliği gelişmiş özelliklerle birleştirerek hem hızlı düzenlemeler hem de ayrıntılı post prodüksiyon işleri için ideal hale getiriyor.

Descript'in en iyi özellikleri

Metni yazıp AI'nın video senaryosunu oluşturmasına izin vererek sesi değiştirin veya ekleyin

Videoları düzenlerken çeşitli biçimlerde video ve ses dışa aktarın

Kırpma, kesme ve görsel ekleme araçlarına erişin

Descript sınırlamaları

Kullanıcılar, dublaj ve transkripsiyonun bazen hatalı olabileceğini bildirmiştir

Video düzenleme özellikleri, ses ve metin düzenleme özelliklerine kıyasla sınırlıdır

Descript fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Hobi amaçlı: 12 $/ay

Oluşturucu: Aylık 24 $

İş: 40 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

6. DeepBrain AI (AI tarafından oluşturulan insanları içeren videoların düzenlenmesi için en iyisi)

deepBrain AI aracılığıyla

DeepBrain AI, video düzenleme için en iyi AI araçlarından biridir. Ürün demoları ve eğitim videoları için AI tarafından oluşturulmuş bir video oluşturmama dakikalar içinde yardımcı oldu. Bir senaryo yükledim, bir AI avatar seçtim ve gerçek görünümlü bir video oluşturdum. Bu AI video oluşturucu ile açıklayıcı videolar, öğreticiler ve hatta konuşan kafa videoları oluşturabilirsiniz.

DeepBrain AI ayrıca birçok özelleştirme seçeneği sunar ve bana saatlerce süren video çekim ve düzenleme zamanından tasarruf ettirdi. Sonuç her zaman profesyonel kalitededir.

DeepBrain AI'nın en iyi özellikleri

İnsan gibi görünen ve davranan AI avatarlar oluşturun

AI insanlarla sorunsuz ve ilgi çekici konuşmalar yapın

AI destekli video düzenleme ile AI insan avatarlarını markanızın özel ihtiyaçlarına göre uyarlayın

DeepBrain AI sınırlamaları

AI destekli araç, doğru ve etkili AI avatarları oluşturmak için kapsamlı verilere ihtiyaç duyar

Bu aracın karmaşık duygusal etkileşimleri kopyalamada zorluklar yaşadığı bildiriliyor

DeepBrain AI fiyatlandırması

Kişisel: 24 $/ay

Takım: Aylık 72 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

DeepBrain AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yok

7. Wisecut (Sosyal medya içeriği oluşturmak için en iyisi)

via Wisecut

Wisecut, uzun videoları kolayca paylaşılabilir kliplere dönüştürmek için en iyi AI video düzenleyicilerden biridir. YouTube kanalım için uzun bir video yükledim ve Wisecut otomatik olarak en iyi kısımları buldu, akılda kalıcı müzikler ekledi ve hatta altyazılar oluşturdu.

AI storyboarding özelliği sayesinde, karmaşık bir zaman çizelgesiyle uğraşmadan klipleri kolayca yeniden düzenleyebilir ve doğrudan storyboard'a metin ekleyebilirim. YouTube Shorts'tan Instagram Reels'a kadar her şey için Wisecut'u kullandım ve bana çok zaman kazandırdı.

Wisecut'un en iyi özellikleri

Gelişmiş AI özellikleriyle videoları düzenleyin, duraklamaları kaldırın ve otomatik olarak atlama kesimleri oluşturun

Videoları farklı en boy oranları (kare, dikey, yatay) için optimize edin

Telif hakkı olmayan geniş bir müzik aralığına erişin

Wisecut sınırlamaları

Kullanıcılar, AI video düzenleyicinin belirli video türleri veya stilleriyle zorlandığını not etmişlerdir

AI video oluşturucu, ses ve videoyu her zaman mükemmel şekilde hizalamayabilir

Wisecut fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: 10 $/ay

Profesyonel: 29 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Wisecut puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

8. Aivo AI (Metinleri hızlı bir şekilde videoya dönüştürmek için en iyisi)

via Aivo AI

Aivo AI'yı denedim ve sadece birkaç tıklama ile bir blog yazısını videoya dönüştürdüm. Otomatik olarak görseller oluşturdu, arka plan müziği ekledi ve hatta birkaç dakika içinde seslendirme bile yaptı. Metin stillerinden geçişlere kadar her şeyi özelleştirmeme izin veriyor.

Aivo AI, içeriği anlar ve video oluşturmak için alakalı görseller önerir. Bu aracın sosyal medya için farklı video biçimlerini hızlı bir şekilde oluşturma özelliği, büyük zaman tasarrufu sağlar.

Aivo AI'nın en iyi özellikleri

Çarpıcı içerikler oluşturmak için telifsiz görüntü ve videolardan oluşan geniş bir koleksiyona erişin

Videolarda kesme, geçiş ve efektler için otomatik öneriler alın

Yazılı içeriği kolayca görsel olarak çekici videolara dönüştürün

Aivo AI sınırlamaları

AI destekli video düzenleme özelliklerini ustalaşmak bir öğrenme süreci gerektirir

AI video düzenleyicinin gelişmiş özelliklerine erişmek için daha yüksek bir abonelik ücreti gerekir

Aivo AI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Lite: 10 $/ay

Elite: 19 $/ay

Supreme: 99 $/ay

Aivo AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

9. Adobe Premiere Pro (Renk derecelendirme ve post prodüksiyon için en iyisi)

adobe Blog aracılığıyla

Adobe Premiere Pro, klasik ve şüphesiz en iyi AI destekli video düzenleme araçlarından biridir. Ancak, öğrenmesi biraz zaman alıyor ve yazılımın işlevlerini iyice öğrenmem biraz zamanımı aldı. Bu araç, video üretim sürecinizi büyük ölçüde kolaylaştırabilir. Basit kesmelerden karmaşık görsel efektlere kadar her şey için kullandım.

Bu video oluşturucunun renk derecelendirme araçları inanılmaz ve ses düzenleme özellikleri birinci sınıf. Video düzenleyici, yeni başlayanlar için biraz zor olabilir, ancak bir kez alıştığınızda Premiere Pro ile yapamayacağınız neredeyse hiçbir şey kalmaz.

Adobe Premiere Pro'nun en iyi özellikleri

Video düzenleme süreci için gerekli olan geniş görsel efekt ve geçiş kitaplığına erişin

Farklı ihtiyaçlarınız için çeşitli biçimlerde videolar, sesler ve görüntüler oluşturun

Video klipleri tam esneklikle yeniden düzenleyin ve değiştirin

Adobe Premiere Pro sınırlamaları

Abonelik tabanlı modeli pahalı olabilir

Bazı kullanıcı dostu özelliklerin eksikliği, acemi kullanıcılar için video düzenleme deneyimini zorlaştırıyor

Adobe Premiere Pro fiyatlandırması

34,49 $/ay

Adobe Premiere Pro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

10. Clipchamp (Kısa videolar oluşturmak için en iyisi)

clipchamp aracılığıyla

Clipchamp, sosyal medya ve pazarlama için kısa ve canlı videolar oluşturmak için başka bir mükemmel AI video düzenleyici aracıdır. Klipleri kolayca kırpabilir, metin katmanları ekleyebilir ve hatta temel slayt gösterileri oluşturabilirsiniz. Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve herhangi bir cihazdan erişebilirim.

Clipchamp'ın stok kütüphanesi ve telifsiz görüntüleri ve müzikleri etkileyicidir. Kaliteden ödün vermeden videoları (çevrimiçi paylaşım için oluşturulmuş) sıkıştırma özelliğine sahiptir.

Not: Daha iyi pazarlama videoları oluşturmak için 2024'ün En İyi 10 Video Pazarlama Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar) sayfasına göz atın

Clipchamp'ın en iyi özellikleri

Stok kitaplığından çeşitli telifsiz videolar, görüntüler ve müzikler kullanın

Projeler için takım üyeleri veya müşterilerle kolayca işbirliği yapın

Farklı ihtiyaçlara uygun ücretsiz ve ücretli planlar arasından seçim yapın

Clipchamp sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, 720p ve 1080p çözünürlükte Clipchamp filigranı içerebilir

Karmaşık video projelerini düzenlemek için gerekli özellikler eksik

Clipchamp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: 11 $/ay

Clipchamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)

11. Lumen5 (Hızlı video oluşturmak için en iyisi)

lumen5 aracılığıyla

Lumen5, blog gönderilerini ilgi çekici videolara dönüştürmek için başka bir harika araçtır. Bir makale bağlantısı girdim ve araç bir storyboard oluşturdu. AI, içeriğe uygun görseller ve müzik seçme konusunda oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Farklı video stilleri oluşturmak için sunduğu şablonların çeşitliliğini çok seviyorum.

Lumen5 ile her şeyi özelleştirebilirsiniz: metinleri ve görüntüleri değiştirebilir, hatta kendi seslendirmenizi ekleyebilirsiniz. Profesyonel video düzenleyiciler kadar esnek olmasa da, Lumen5 hızlı video oluşturmak için kesinlikle harika bir araçtır.

Lumen5'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak işlevselliği ile video oluşturma sürecini kolaylaştırın

Markanızın stiline ve videonuzun amacına uygun önceden tasarlanmış şablonlar arasından seçim yapın

Senaryoyu, çeşitli aksan ve ses seçenekleriyle doğal sesli seslendirmelere dönüştürün

Lumen5 sınırlamaları

Profesyonel düzeyde düzenleme gerektiren karmaşık video projeleri için uygun değildir

Kullanıcılar, belirli tasarımlar için özelleştirme açısından şablonları kullanırken sınırlamalarla karşılaştı

Lumen5 fiyatlandırması

Temel: 19 $/ay

Başlangıç: 59 $/ay

Profesyonel: 149 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lumen5 puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

12. FlexClip (Sosyal medya video içeriği oluşturmak için en iyisi)

flexClip aracılığıyla

FlexClip, sosyal medya gönderileri veya pazarlama videoları oluşturmanıza yardımcı olur. Kendi metin, resim ve müziklerinizle kolayca özelleştirebileceğiniz hazır şablonlar sunar.

Ayrıca, FlexClip'i kullanarak harika geçişler, metin animasyonları ve hatta temel animasyonlar ekleyebilirsiniz. Adobe Premiere Pro gibi karmaşık video düzenleme yazılımlarını öğrenmek için saatler harcamadan profesyonel görünümlü videolar oluşturmak isteyenler için mükemmeldir.

FlexClip'in en iyi özellikleri

Video arka plan kaldırma ve metinden videoya dönüştürme gibi görevler için yapay zeka destekli araçlara erişin

Metni doğal sesli seslendirmelere dönüştürün ve içeriğe otomatik olarak altyazı ekleyin

Videoları çeşitli biçimlerde ve çözünürlüklerde dışa aktarın

FlexClip sınırlamaları

FlexClip'in premium özelliklerine erişim için ücretli abonelik gerekir

Ücretsiz planda belirli dışa aktarma biçimleri veya çözünürlükler kısıtlanabilir

FlexClip fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı: Ayda 10 $

İş: Aylık 20 $

FlexClip puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100+ yorum)

Synthesia, InVideo, Lumen5, Filmora ve Runway gibi araçlar video oluşturma ve düzenleme için etkileyici AI yetenekleri sunarken, içerik ve video girişimlerinizi kavramsallaştırmak, yürütmek ve tamamlamak için kapsamlı bir çözüme ihtiyacınız var.

ClickUp gibi araçlar, proje yönetimi ve görev otomasyonundan iletişim, işbirliği ve video oluşturmaya kadar tüm iş akışınızı kolaylaştıran güçlü bir AI özellikleri paketi sunar.

ClickUp

ClickUp, iş akışımdaki ağır işleri yaptığı için görevlerimi basitleştirmek için favori aracım haline geldi. Aracın yerleşik AI'sı olan ClickUp Brain ile projelerimi daha sorunsuz, daha verimli ve daha az stresli bir şekilde yönetebiliyorum.

ancak ClickUp Brain sadece görevleri yönetmekle kalmaz, aynı zamanda içerik oluşturmaya da yardımcı olur. Video senaryoları, blog gönderileri, e-postalar ve pazarlama içeriği oluşturmak için komutlar girebilirim, bu da bana saatlerce süren yazma zamanından tasarruf sağlar ve içeriğimin her seferinde keskin ve ilgi çekici olmasını sağlar.

ClickUp Brain kullanarak basit komutlarla blog yazıları oluşturun

Otomatik proje özetlerini de çok beğeniyorum. ClickUp Brain, güncellemeleri manuel olarak hazırlamak yerine özetler, böylece bunları takımımla paylaşabilirim.

ClickUp Brain'i kullanarak toplantı notlarını zahmetsizce özetleyin

Bonus: Daha fazla seçenek keşfetmek için, size değerli zaman kazandıracak en iyi 10 AI video özetleyiciye göz atın

ClickUp Brain, tüm projelerimden bağlamı çekerek sorularımı anında yanıtladığı için bilgi bulmak için sonsuz belgeleri veya görevleri incelememe gerek kalmıyor. Karmaşık bir proje üzerinde çalışırken, görevlerin ilerlemesi hakkında hızlı güncellemeler almak ve hatta bazı rutin durum raporlarını otomatikleştirmek için ClickUp Brain'i kullanıyorum.

ClickUp Clips

ClickUp Clips'i kullanarak ekranımı kaydedebilir veya hızlı bir video oluşturarak fikirlerimi takımımla paylaşabilirim. Uzun açıklamalar yazmak veya AI destekli bir video aracı indirmek yerine, Clips'i kullanarak karmaşık görevleri yerine getirirken kendimi kaydedebilir, bir deneyimi çevrimiçi olarak anlatabilir veya proje geri bildirimlerini görsel olarak sunabilirim. Clips, açıklayıcı videolar oluşturmak için de mükemmeldir.

Not: PowerPoint sunumunuzu videoya kaydetmeyi öğrenmek için bu blog yazısını okuyun

ClickUp Clips ile herhangi bir konuşmadan klipler kaydedin ve bunları takımlarınızla kolayca paylaşın

ClickUp Clips, ClickUp Brain ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Kaydettikten sonra, ClickUp Brain videoyu otomatik olarak transkribe eder ve daha sonra belirli bilgileri aramayı kolaylaştırır. Bu, bir takım üyesinin aClip'inden ayrıntıları tekrar incelemem gerektiğinde özellikle kullanışlı oldu; artık ihtiyacım olanı bulmak için tüm videoları taramama gerek kalmadı.

ClickUp Clips ile kayıtlarınızı dakikalar içinde transkripsiyonlayın

Clips'i keşfederken, videoya doğrudan yorum yapabileceğinizi ve Clips'i eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebileceğinizi öğrenmekten çok memnun oldum.

Video prodüksiyon projelerini düzenli tutmak için ClickUp Video Prodüksiyon Şablonunu da kullanabilirsiniz. Özel Durumlar ve Özel Alanlar ile konseptten son video düzenlemeye kadar prodüksiyonun her aşamasını takip edebilir, Gantt Grafik Görünümü ile zaman çizelgelerini yönetebilir ve takımınıza görevleri zahmetsizce atayabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu'nu kullanarak video oluşturma sürecinizi kolaylaştırın

Geçen ay bir video lansmanını koordine etmek için Premiere Date görünümünü kullandım ve her şeyin planlandığı gibi gitmesini sağladım. Şablonun akıcı yapısı, önemli adımların atlanma olasılığını azalttı, iletişimi net tuttu ve kaynakları etkili bir şekilde yönetmeme yardımcı oldu.

Bonus: İletişimi daha da kolaylaştırmak için, Uzaktan Çalışmayı İyileştirmek için Asenkron Video İletişimi Nasıl Kullanılır başlıklı blog yazımızı okuyun

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI yardımıyla anında yanıtlar alın, içerik oluşturun ve güncellemeleri otomatikleştirin

Entegre zaman takibi ile görevlere harcanan zamanı izleyin

ClickUp içindeki görev ve projelere bağlı belgeler ve wikiler üzerinde işbirliği yapın

Hedefleri tanımlayın ve yönetin, daha iyi odaklanmak için görevler ve projelerle uyumlu hale getirin

Sorunsuz işbirliği için ClickUp'ı Slack, Google Drive ve Zoom ile entegre edin

Kolay anlaşılabilirlik için görev yorumlarının ve proje güncellemelerinin özetlerini hızla oluşturun

Proje ilerlemesi ve takım performansı hakkında içgörüler elde etmek için akıllı gösterge panelleri oluşturun

İçeriği otomatik olarak çevirin ve belgeler ve görevler genelinde doğruluk için yazım denetimi yapın

ClickUp sınırlamaları

Ş Akışlarını ayarlamak başlangıçta biraz çaba gerektirebilir, ancak kullanıcılar kısa sürede bunun kolay ve sezgisel olduğunu fark ederler

Bazı gelişmiş ClickUp özellikleri öğrenme süreci gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

AI'dan yararlanarak video iş akışınızı dönüştürün

En iyi 12 AI video düzenleme aracını araştırdık, özelliklerini, sınırlamalarını ve güvenilir kaynaklardan gelen yorumları detaylandırarak bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olduk. Her araç, video oluşturma sürecinizi geliştirmek için benzersiz yetenekler sunar.

Ancak, videolarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için ClickUp'a ihtiyacınız var. ClickUp ile, işinizin her alanında verimliliği artırmak için tasarlanmış entegre AI özelliklerinden oluşan eksiksiz bir paketten yararlanabilirsiniz.

ClickUp'a kaydolun ve video üretim sürecinizi nasıl optimize edebileceğini ve proje yönetimini nasıl yeniden tasarlayabileceğini deneyimleyin!