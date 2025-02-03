2025'te Ekran Kaydı için En İyi 10 Camtasia Alternatifi

Ekran kaydetme ve video oluşturma yapacaksanız, muhtemelen Camtasia'yı biliyorsunuzdur. TechSmith'in bu yazılımı, web kameranızla video eğitimleri oluşturmanızı veya bunları masaüstü ekranınızdan kaydetmenizi kolaylaştırır.

Ancak, atasözünde de söylendiği gibi, çeşitlilik hayatın tuzu biberidir. Belki de başka bir seçenek denemenin zamanı gelmiştir. Camtasia'ya çok sayıda sağlam alternatif olduğu için, en iyilerini seçtik. ?

Bu kılavuz, çeşitli işler ve bütçeler için seçenekler sunan en iyi 10 Camtasia alternatifini içermektedir.

Camtasia alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Camtasia'nın en iyi alternatiflerini ararken, en çok ihtiyaç duyacağınız özelliklere odaklanın; örneğin, kolay video düzenleme özellikleri ve paylaşım seçenekleri.

Camtasia alternatiflerinde aramanız gereken en önemli özelliklerden bazıları şunlardır:

Video düzenleme araçları : Ekran kayıt yazılımınız temel düzenleme özelliklerine sahip olmalıdır. Bu özellikler arasında ses ekleme ve ayarlama, altyazı ve başlık ekleme, üst üste bindirme oluşturma, kırpma, bölme, birleştirme ve video klipler arasında geçişler oluşturma yer alır

Kullanıcı dostu arayüz: Kullanıcı arayüzü anlaşılması kolay değilse birçok fonksiyon kaybolur. Kullanım kolaylığı için yeni başlayanlar için uygun araçlara öncelik verin

Bütçe dostu: Ücretli bir sürüm için bütçeniz olsun ya da ücretsiz bir Camtasia alternatifi arıyor olun, harcama sınırlarınıza uygun bir seçenek bulun

Birden fazla biçim desteği: Piyasadaki her video dosyası biçimini destekleyen bir programa ihtiyacınız olmayabilir, ancak en yaygın biçimlerle çalışabilen bir program isteyeceksiniz

Elbette, dikkate alabileceğiniz başka düzenleme ve kayıt özellikleri de vardır. Sonuçta, ihtiyacınız olan ve sizin durumunuza en uygun olanı seçmeniz gerekir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Camtasia Alternatifi

En iyi Camtasia alternatifi, onu kimin ve neden kullandığına bağlıdır. Çapraz fonksiyonlu bir takımla çalışıyor veya kişisel projeleriniz için Camtasia'ya ücretsiz alternatifler arıyorsanız, size uygun bir çözümümüz var. ? ?

İndirme gerektirmeyen ve kaydetme işleminden hemen sonra görüntülenebilen doğrudan tarayıcı bağlantısıyla video mesajınızı paylaşın

ClickUp, proje yönetimini (ve hayatı) kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda filigran içermeyen en iyi ekran kaydedici araçlarından biridir. ClickUp Clip, zaman sınırı olmaksızın verimli takım iletişimi için özel olarak tasarlanmıştır.

Clip ekran kaydediciyi kullanarak herkese hızlı ve net video mesajlar gönderebilirsiniz. Bu kullanımı kolay ekran kaydedici, tüm ekranınızı, pencerenizi veya tarayıcı sekmenizi gerçek zamanlı olarak yakalayabilir.

Ekran kaydınızı daha sonra kullanmak üzere kaydedin, mikrofonunuzu kullanarak ses ve seslendirme kaydedin ve bunları herkese açık bir bağlantıyla paylaşın.

En iyisi de, video düzenleme yazılımı hakkında başlangıç düzeyinde bilgiyle bile yapabilirsiniz.

ClickUp proje yöneticilerine yönelik olduğundan, Clip proje iletişim planlarını göz önünde bulundurur. Ancak aynı zamanda eğitim, kişisel kullanım ve çok daha fazlası için profesyonel videolar oluşturmak için güçlü bir ekran kayıt aracıdır.

E-posta zinciri veya yüz yüze toplantılara gerek kalmadan mesajınızı tam olarak iletmek için ekran kayıtlarını paylaşın

CamStudio, Snagit veya Bandicam gibi özel ekran yakalama yazılımlarının aksine, ClickUp işinizi desteklemek için ekstra proje izleme ve takım yönetimi araçlarına sahiptir. Ve bunların neredeyse tamamı ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planında mevcuttur.

Örneğin, videolarınızla birlikte kullanmak üzere bir iletişim planı oluşturmanız mı gerekiyor? ClickUp, zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacak iletişim planı şablonlarına sahiptir. ✅

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp, Zoom, Google Dokümanlar, Google Scholar, Google Drive, Google Çalışma Alanı, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub ve Asana dahil olmak üzere 1.000'den fazla araçla entegrasyona sahiptir

Ekran kaydedici, MacOS , Android, Windows, Linux, iOS ve web tarayıcıları dahil olmak üzere her cihazda ve işletim sisteminde çalışır

Kullanıcı arayüzü, sürükle ve bırak özellikleri, ücretsiz demolar, GIF'ler, gerçek zamanlı iletişim, ön ayarlar, şablonlar ve daha fazlasıyla kullanımı kolaydır

Birden fazla video biçimini destekler ve cihazlarınızda alan kazanmak için bulut tabanlı depolama özelliğine sahiptir

Hiçbir zaman ücret ödemeniz gerekmeyecek çok sayıda yüksek kaliteli araç içeren ücretsiz sürüm herkesin kullanımına açıktır ?

ClickUp sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir (ücretsiz eğitimlerle çözülebilir)

Bu, özel bir ekran yakalama yazılımı değildir, bu nedenle mevcut tüm özellikleri kullanamayabilirsiniz

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 7 $; aylık ödeme ile kullanıcı başına aylık 10

İş: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. TinyTake

tinyTake aracılığıyla

TinyTake, bireyler ve işletmeler için ekran kaydetme, yakalama ve video düzenleme aracı olarak Windows ve Mac kullanıcıları için tasarlanmıştır. Ekranınızdan ekran görüntüleri ve videolar alın, yorumlar ekleyin ve bunları herkesle paylaşın.

Eğitim, müşteri desteği veya dokümantasyon amaçlı video oluşturan herkes için mükemmel bir seçenektir. Ezvid ve diğer ücretsiz video düzenleme yazılımı seçenekleri gibi, öğrenme sürecinde size yardımcı olacak birçok ücretsiz öğretici de mevcuttur. ?

TinyTake'in en iyi özellikleri:

YouTube entegrasyonu, açıklamalı videolarınızı bile doğrudan kanalınıza yüklemenizi sağlar

Cihazlarınızda yer kazanmak için Google Drive ve diğer bulut depolama seçenekleriyle birlikte çalışır

Kullanıcı dostu arayüzü etkileşimlidir ve yeni başlayanlar için kolaydır, böylece hemen video kaydetmeye ve video düzenleyiciyi kullanmaya başlayabilirsiniz

Özellikler, web ve ekran kaydı ile web kamerası kaydı arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar, böylece videoları istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz

TinyTake sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, yalnızca kişisel kullanım için tasarlanmış ücretsiz sürümdeki 5 dakikalık kayıt sınırıyla ilgili sorunlar bildiriyor

Birçok popüler barındırma sitesine ve sosyal medya platformuna videoları otomatik olarak yükleme özelliği yoktur

Camtasia alternatifi yalnızca iki video biçimini destekler

TinyTake fiyatlandırması:

Temel: Ücretsiz

Standart: 29,95 $/yıl, kullanıcı başına

Plus : 59,95 $/yıl kullanıcı başına

Jumbo: 99,95 $/yıl, kullanıcı başına

TinyTake puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5+ yorum)

3. Loom

loom Gösterge Paneli aracılığıyla

Loom, etkileşim kurmak için verimli bir yola ihtiyaç duyan asenkron takımlar için tasarlanmış bir video iletişim platformudur. İster ofiste ister havaalanında olun, işinizi ilerletmek için videoları kolayca kaydedip paylaşabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzü ve canlı yayın fonksiyonuyla Camtasia'ya popüler bir alternatiftir. ?

Loom'u zaten elediniz mi? İş akışınıza daha uygun bir seçenek bulmak için Loom alternatifleri listemize göz atın.

Loom'un en iyi özellikleri:

Salesforce, Jira, Slack ve Zoom dahil olmak üzere birçok araçla entegrasyon

Linux, Mac ve Windows kullanıcıları için birden fazla video biçimini destekler

Basit kısayol tuşları sistemi, hemen kullanmaya başlamanızı kolaylaştırır

Özellikler, bilgisayar ekranınızı, web tarayıcınızı ve web kamerası görüntüsünü saniyeler içinde kaydetmenize veya paylaşmanıza olanak tanır

Loom sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, video kaydı sırasında Loom'un çöktüğünü bildiriyor

Yorumlarda kullanıcı arayüzünde gezinmenin zorluğundan bahsediliyor

"Sonsuza kadar" ücretsiz sürüm yok

Loom fiyatlandırması:

Başlangıç: Ücretsiz deneme

İş: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 12,50

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Loom puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

4. Wondershare DemoCreator

wondershare DemoCreator aracılığıyla

Wondershare DemoCreator, ekranınızdaki hemen hemen her şeyi kaydetmek için tasarlanmış bir ekran kayıt yazılımıdır. PowerPoint sunumlarından öğreticilere kadar, bu araç gelişmiş düzenleme özellikleriyle video sunumlarınızı mükemmelleştirmenize yardımcı olabilir.

DemoCreator'a bir dizi diğer Wondershare ürünü ekleyerek tüm işiniz için çözümler bulabilirsiniz. Her şey Windows PC, Mac, Android ve iOS ile çapraz platform uyumluluğuna sahiptir.

Wondershare DemoCreator'ın en iyi özellikleri:

Jira, Asana, Slack ve Trello gibi araçlarla entegrasyon özelliği

Yeşil ekran uyumluluğu, basit açıklama ekleme ve özel imleç efektleri dahil çok sayıda düzenleme özelliği

Birden fazla dosya biçimini destekler, böylece tüm takımınızın kullanabileceği içerikler oluştururken kendinizi güvende hissedebilirsiniz

Wondershare Filmora ve Wondershare QuizCreator gibi diğer marka araçları, işlevselliği eğitim araçları, testler ve zihin haritaları ile genişletir

Birden fazla dosya biçimini destekler

Wondershare DemoCreator sınırlamaları:

Kullanıcılar, ABD dışında daha yüksek fiyatlandırma olduğunu bildiriyor.

Bazı incelemeler, video düzenleme özellikleriyle ön tanımlı ayarları değiştirmenin zorluğundan bahsetmektedir

Wondershare DemoCreator fiyatlandırması:

Bireysel: 69,99 $/yıl, kullanıcı başına yıllık ödeme

Takım ve İş: 155,88 $/yıl, kullanıcı başına yıllık ödeme

Eğitim: 29,99 $/ay kullanıcı başına

Wondershare DemoCreator puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (4+ yorum)

Capterra: 5/5 (3+ yorum)

5. ActivePresenter

activePresenter aracılığıyla

ActivePresenter, video, etkileşimli eğitim sunumları ve belgeler oluşturmak için ekran kaydetme, video düzenleyici ve e-öğrenme aracıdır. Bu ekran kaydetme çözümü, bir dizi video oluşturma aracı sunarak mükemmel bir Camtasia alternatifi haline gelir.

Platform, içeriği tüm cihazlara dağıtmanıza olanak tanır, böylece takım üyeleriniz veya öğrencileriniz işletim sistemlerinden bağımsız olarak içeriğe erişebilir. Ayrıca, takım üyeleri videolar, seslendirmeler ve içerikler için gelişmiş düzenleme özelliklerini her zaman, her yerden kullanabilir. ?

ActivePresenter'ın en iyi özellikleri:

PowerPoint ve Saola Animate gibi popüler e-öğrenme araçlarıyla entegrasyonlar, eğitimcilerin ş Akışını kolaylaştırır

Temalar ve şablonlar, yeni projeleri kolaylıkla oluşturmanıza olanak tanır

Birden fazla dosya türü ve işletim sistemini destekler

Demos, öğreticiler ve kullanıcı dostu arayüz, öğrenme eğrisini aşmayı kolaylaştırır

ActivePresenter sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, çökmeler ve hatalar nedeniyle kayıtlarını kaybettiğini bildiriyor

Bazı incelemelerde, uzun videoların düzenlenmesinde sorunlar yaşandığı ve bunun sonucunda donma ve çökmeler olduğu bahsedilmektedir

Ekran kaydedici için gerçek bir ücretsiz sürüm yok

ActivePresenter fiyatlandırması:

Standart: Lisans başına 199 $ tek seferlik ödeme

Pro: Lisans başına 399 $ tek seferlik ödeme

ActivePresenter puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

6. ScreenPal

via ScreenPal

ScreenPal, eski adıyla Screencast-O-Matic, ekran kaydetme, düzenleme ve barındırma için bir video oluşturma ve işbirliği aracıdır. Chrome tarayıcılar için bir video mesajlaşma uzantısı da dahil olmak üzere, kullanımı kolay birçok araç sunar. ?️

İşlerinizi kolaylaştırmak için video testleri, storyboard'lar ve komut dosyaları gibi kullanışlı özelliklere erişebileceksiniz. Takım üyeleriniz, dünyanın her yerinden çoğu işletim sisteminde masaüstü ve mobil cihazlarda kullanabilir.

Screencast-O-Matic'in en iyi özellikleri:

Zoom, Slack, Canvas, Gmail ve Jira gibi popüler araçlarla entegrasyon

Bireyler ve küçük işletmeler için neredeyse her bütçeye uygun uygun fiyatlar

Özellikler, yeni başlayanlar için sürükle ve bırak işlevselliğinden geliştiriciler için uçtan uca kayıt özelliklerine kadar uzanır

Bu Camtasia alternatifi, videolarınızı dakikalar içinde geliştirebilmenizi sağlayan yerleşik stok kitaplığına sahiptir

Screencast-O-Matic sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar ek yerleşik düzenleme özelliklerine ihtiyaç duyduklarını bildiriyor

Ücretsiz sürüm yoktur ve birçok özellik en üst düzey fiyat planına ayrılmıştır

Screencast-O-Matic fiyatlandırması:

Solo Deluxe: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Solo Premier: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık ödeme

Solo Max: Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık ödeme

Takım İş: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 8 $

Screencast-O-Matic puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

7. Movavi

movavi aracılığıyla

Movavi, dosya dönüştürme, ekran kaydetme ve ekran kaydetme gibi güçlü özelliklere sahip bir video düzenleme paketidir. Movavi paketi, Movavi Screen Recorder, Video Editor ve Video Converter'ı içerir ve çeşitli paket türlerinde mevcuttur.

Screen Recorder, diğer Movavi yazılımlarıyla birlikte kullanıldığında sağlam bir Camtasia alternatifi sunar. Herhangi bir ekran etkinliğini yüksek kaliteli videoya kaydedebilirsiniz. Ayrıca, tümü basit olacak şekilde tasarlanmıştır, böylece siz ve takımınız fazla eğitim almadan kullanabilirsiniz.

Movavi'nin en iyi özellikleri:

Birden fazla işletim sisteminde yüksek kaliteli videolar oluşturun

Birden fazla dosya türünü destekler

AI destekli gürültü azaltma ve arka plan değiştirme

Temel düzenleme özellikleri, kaydedilen videoların üzerine serbest şekiller ve figürler çizmenize olanak tanır

Movavi sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar video kaydederken gecikme ve çökme yaşadıklarını bildiriyor

Movavi, diğer popüler verimlilik ve video düzenleme araçları ve uygulamalarıyla entegre değildir

Gerçekten ücretsiz sürüm yok

Movavi fiyatlandırması:

Screen Recorder : 42,95 $/yıl, kullanıcı başına

Ekran Kaydedici + Video Düzenleyici : 134,90 $/yıl, kullanıcı başına

Video Suite: 152,85 $/yıl, kullanıcı başına

Movavi puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

8. ScreenRec

via ScreenRec

ScreenRec, filigran veya zaman sınırı olmayan ücretsiz bir ekran kaydedicidir. Bu ücretsiz Camtasia alternatifi, daha hızlı iletişim, basit ekran görüntüleri ve anlık gizli video mesajları ile zaman kazanmak için tasarlanmıştır. ?

Tek tıklamayla ekran yakalama, açıklamalı ekran görüntüleri ve anında paylaşım gibi özellikler işyerinde kesintileri azaltır. Ayrıca, kayıt sırasında reklam ve spam içermez.

ScreenRec'in en iyi özellikleri:

Google Drive, Dropbox ve YouTube ile entegrasyonlar, videoları saniyeler içinde kolayca depolamanızı ve paylaşmanızı sağlar

Özellikler, tek bir tıklama ile ekran görüntülerine yorum eklemenizi ve en önemli kısımları vurgulamanızı sağlar

Analitik, videolarınızı kimlerin izlediğini, ne kadar süre izlediklerini ve ne zaman izlediklerini görmenizi sağlar

Gizli veya herkese açık olarak paylaşın veya yayınlayın, dosyalarınızı etiketleyin ve düzenli tutmak için koleksiyonlara ekleyin

Windows, Mac ve Linux'u destekler

ScreenRec sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar ek açıklama araçlarına ve daha gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyduklarını bildiriyor

İncelemelerde sınırlı ses ve video düzenleme işlevlerinden bahsediliyor

ScreenRec fiyatlandırması:

Ücretsiz indirin

ScreenRec puanları ve yorumları:

G2: Yok

Capterra: 5/5 (5+ yorum)

9. Wistia

wistia aracılığıyla

Wistia Video Recording, eski adıyla Soapbox, hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel videolar oluşturmanızı sağlayan bir ekran ve web kamerası kaydedicisidir. Takımlar ve video pazarlamacıları için tasarlanmış bu yazılım, gömme, paylaşım ve analiz gibi kullanıcıların sevdiği birçok özelliğe sahiptir.

Eksiksiz bir video pazarlama platformu olan Wistia, takımınızın videolar oluşturup barındırmasına ve her birinin etkisini ölçmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, videolarla işinizi büyütmek için pazarlama araçlarına da erişebilirsiniz.

Wistia'nın en iyi özellikleri:

Drip, HubSpot, ScreenFlow, YouTube ve Zoom dahil 30'dan fazla araçla entegrasyon

Ekran ve web kamerası kaydediciler, ürün demoları, eğitim videoları ve diğer bilgilendirici videolar oluşturabilir

İndirme gerektirmeyen tarayıcı tabanlı işlevsellik

Küçük görseller oluşturmaya, videoları düzenlemeye, logolar eklemeye ve mükemmel video oynatıcı renklerini seçmeye yardımcı olan tek tıklamayla sistemler

Wistia sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, SEO kurulumu ve video düzenleme konusunda takım üyeleri arasında karışıklık olduğunu bildiriyor

Entegrasyonların çoğu, bu listedeki diğer Camtasia alternatiflerine kıyasla yalnızca en yüksek fiyat kademesinde mevcuttur

Wistia fiyatlandırması:

Plus : Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Pro: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 99 $

Gelişmiş: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 399 $

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wistia puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

10. OBS Studio

oBS Studio aracılığıyla

Bu ücretsiz, açık kaynaklı video kayıt ve canlı yayın yazılımı, videograflar düşünülerek tasarlanmıştır. Bütçenizin büyük bir kısmını harcamadan profesyonel kalitede içerik oluşturmanıza yardımcı olacak video, ses ve görsel özelliklere sahiptir. ?

Diğer birçok Camtasia alternatifine göre daha az özellik içerse de, OBS Studio ses kaynaklarını sessize alma ve ekran değiştirme gibi eylemler için kısayol tuşları oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, takımlar gürültü bastırma özelliğini kullanarak arka plan seslerini filtreleyebilir.

OBS Studio'nun en iyi özellikleri:

YouTube, Facebook ve Twitch gibi platformlarla entegrasyonlar

Windows, Mac, Linux ve birçok dosya türüyle uyumludur

Canlı yayın özellikleri, yüksek kaliteli ses ve video içeriği yayınlamanıza olanak tanır

Bazı özellikler yeni başlayanlar için kolay kullanımlıyken, diğerleri komut dosyası yazımında uzman video profesyonellerine hitap ediyor

OBS Studio sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, canlı yayını beklenmedik bir şekilde durdurup yeniden başlattıklarında donma veya çökme yaşadıklarını bildiriyor

İncelemeler, programa ve özelliklerine alışmak için bir öğrenme eğrisi olduğunu bahsetmektedir

OBS Studio fiyatlandırması:

Ücretsiz

OBS Studio puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (900'den fazla yorum)

Camtasia alternatifleriyle hazır, başla, kaydet!

Bu kadar heyecan verici ve uygun fiyatlı Camtasia alternatifleri varken, yetinmenize gerek yok. Videolarınıza yeni bir soluk getirecek doğru yazılımı bulmanın zamanı geldi. ?☀️

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