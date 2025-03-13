2025'in En İyi 10 Tango Alternatifi ve Rakibi

"SOP oluşturmayı seviyorum" diyen hiç kimse yoktur. Ve bunun iyi bir nedeni vardır.

Kim sonsuz ekran görüntüsü yakalamak, bunları masaüstündeki milyonlarca dosya arasında kaybetmek, sekme arasında geçiş yapmak ve ilerlemeyi silip süpürecek bir çökme korkusu ile uğraşmak ister ki?

Tango, otomatik süreç dokümantasyonu ile oyunun kurallarını değiştirene kadar durum böyleydi.

Tango bu alanda öncü olsa da, dokümantasyon alanındaki alternatifler ekran kaydetmeden AI destekli iş akışı yakalamaya kadar daha gelişmiş özellikler sunarak süreçleri daha da sorunsuz hale getiriyor.

Uygulama içi kılavuzlara, gerçek zamanlı yardıma veya takım işbirliğine ihtiyacınız olsun, sizin için bir Tango alternatifi var. Size uygun olanı bulalım!

⏰ 60 saniyelik özet Adım adım kılavuzlar ve öğreticiler oluşturmak için Tango'nun en iyi 10 alternatifi: ClickUp: Öğreticiler, süreç belgeleri ve işbirliği oluşturmak için en iyisi Scribe: Otomatik olarak yakalanan ekran görüntüleri ile adım adım kılavuzları hızlı ve otomatik olarak oluşturmak için en iyisi Process Street: AI destekli iş akışı otomasyonu ve süreç izleme için en iyisi Document360: Çok dilli AI arama ile kapsamlı bilgi tabanı yönetimi için en iyisi Trainual: Etkileşimli çalışan oryantasyonu ve eğitim programı oluşturma için en iyisi UserGuiding: Kodsuz etkileşimli ürün turları için en iyisi Iorad: Ekran eylemlerini etkileşimli öğreticilere anında dönüştürmek için en iyisi Loom: Asenkron takım iletişimi için sesli hızlı ekran kaydı için en iyisi Snagit: Gelişmiş ekran görüntüsü yakalama ve açıklama ekleme için en iyisi Camtasia: Gelişmiş düzenleme özellikleriyle profesyonel eğitim videoları oluşturmak için en iyisi

Tango nedir?

Tango, ekranınızdaki iş akışlarını yakalayıp adım adım kılavuzlara dönüştürmek için bir araçtır. Süreç belgeleri, uygulama içi kılavuzlar ve eğitim materyalleri için mükemmeldir. Diğerlerinin daha sonra takip edebilmesi için notlar alan keskin gözlü bir iş arkadaşı olarak düşünün.

Tango Chrome Uzantısı veya masaüstü uygulamasını kullanarak adımları kaydedebilir, ekran görüntülerini alabilir ve saniyeler içinde kolayca erişilebilir görsel kılavuzlar oluşturabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Çalışanların %48'i belgeleri hızlı ve verimli bir şekilde bulmakta zorlanıyor. Kötü dokümantasyon uygulamaları iş akışlarını yavaşlatır, değerli zamanı boşa harcar ve hayal kırıklığı yaratır.

Neden Tango Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Tango, sağlam bir süreç belgeleme aracı olmakla birlikte, herkes için mükemmel bir seçim değildir.

Bazı takımlar, tek yapmak istedikleri basit bir kılavuz oluşturmakken, Tango'nun özelliklerle dolu arayüzüyle uğraşmak zorunda kalıyor.

Platformu değerlendiren bir Tango kullanıcısı şöyle diyor:

Çeşitli adımlara tıklamak ve geri dönüp ayrıntılı düzenlemeler yapmak çok zaman alıyor ve sezgisel değil. Platformun tüm özelliklerini henüz tam olarak bilmiyor olabilirim, ancak ekran kaydını otomatik olarak yapan, ekran kaydını yaparken adımları takip eden ve AI desteğiyle bunları özetleyerek aynı anda bir SOP oluşturan bir araç tercih ederim.

Çeşitli adımlara tıklamak ve geri dönüp ayrıntılı düzenlemeler yapmak çok zaman alıyor ve sezgisel değil. Platformun tüm özelliklerini henüz tam olarak bilmiyor olabilirim, ancak ekran kaydını otomatik olarak yapan, ekran kaydını yaparken adımları takip eden ve AI desteğiyle bunları özetleyerek aynı anda bir SOP oluşturan bir araç tercih ederim.

Bir Tango alternatifi daha iyi fiyatlandırma, gelişmiş özellikler veya daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunabilir. Bazı araçlar, büyük kuruluşlar için video kaydetme, gerçek zamanlı yardım ve takım işbirliğine odaklanır. Diğerleri ise güçlü entegrasyonlara sahip, kullanıcı dostu seçeneklere ihtiyaç duyan daha küçük takımlara hitap eder.

Özel fiyatlandırma, mobil cihazlarda destek veya öğrenme eğrinize uygun bir araca ihtiyacınız olsun, doğru seçim eğitim materyallerini iyileştirir ve iş akışlarını geliştirir.

Sonuçta, en iyi araç, süreçlerinize gerçekten uyan araçtır.

👀 Biliyor muydunuz? Bilginin çeşitliliği, hacmi ve hızının artması, kuruluşların %78'i için en büyük zorluklardan biridir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, büyük kuruluşların belge süreçlerinin ölçeklenebilir dijital benimsemesini uyguladığını göstermektedir. Bunlar, bir çözüm olarak tüm bilgi kaynaklarıyla sorunsuz entegrasyon sağlar.

Tango alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru süreç dokümantasyon aracını seçmek, takımınızın bilgiyi nasıl yakaladığı ve paylaştığı üzerinde etkili olur. Sektör araştırmalarına göre, önemli olan anahtar özellikler şunlardır:

Esnek dokümantasyon : Ekran görüntülerinden etkileşimli adım adım kılavuzlara kadar çeşitli içerik türlerini destekler

Zengin düzenleme araçları : Ekran görüntülerini düzenleyin, işaretler ve notlar ekleyin ve adım açıklamalarını kolayca özelleştirin

Akıllı entegrasyonlar : Dokümantasyonunuz mevcut iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantılı olmalıdır

Önceden tasarlanmış şablonlar : İşe alım, eğitim ve yazılım öğreticileri için şablonlarla bir adım önde başlayın

Akıllı organizasyon : Süreçler geliştikçe belgeleri yapılandırılmış ve kolayca aranabilir halde tutun

Esnek paylaşım: Eğitim materyallerini ve kılavuzları görüntüleyen, düzenleyen ve yöneten kişileri kontrol edin

Doğru araç, dokümantasyon oluşturmayı, güncellemeyi ve paylaşımı kolaylaştırır.

💡 Profesyonel İpucu: Kredi kartınızı çıkarmadan önce, takımınız için en önemli özelliklerin bir listesini yapın. Bu, mükemmel aracı seçmenizi 10 kat daha kolay hale getirecektir.

En İyi 10 Tango Alternatifi

Gerçek iş belgeleme ihtiyaçlarına göre kapsamlı test ve değerlendirmelerden geçen bu Tango alternatifleri, benzersiz yetenekleri ve kullanım örnekleriyle öne çıkıyor. Her araç, takımların açık ve ilgi çekici belgeler oluşturmasına yardımcı olan farklı özellikler sunar.

1. ClickUp (Öğreticiler, süreç belgeleri ve işbirliği oluşturmak için en iyisi)

ClickUp iş için gerçekten her şeyi içeren bir uygulamadır ve alternatifler listemizin başında yer almaktadır. Süreç belgeleme, eğitim oluşturma ve takım işbirliğini tek bir merkezi hub'da birleştirir.

Ücretsiz ClickUp Belgeleri Oluşturmaya Başlayın ClickUp Docs ile belgeler, wiki'ler ve şirket çapındaki bilgi tabanınızı oluşturun, üzerinde işbirliği yapın ve yönetin

ClickUp Docs ile SOP'larınızı, eğitim kılavuzlarınızı ve rehberlerinizi oluşturmaya başlayın. İşbirliği odaklı yaklaşımı, ClickUp Brain'in yapay zeka becerileriyle birleşerek, takımınızın ihtiyaç duyduğu akıllı bilgi yönetim sistemini oluşturur.

İşte nasıl çalıştığına dair hızlı bir genel bakış:

ClickUp Belgeleri şunları yapmanızı sağlar:

Zengin metin biçimlendirme seçenekleri, gömülü medya ve tablolarla ayrıntılı belgeler oluşturun

Karmaşık süreçleri yansıtmak için iç içe geçmiş sayfalarla belgeleri yapılandırın

Takım üyelerinizle gerçek zamanlı olarak belgeleri birlikte oluşturun ve düzenleyin

Bilgilerin uygun şekilde paylaşılmasını sağlamak için erişim düzeylerini kontrol edin

Bu özellikler, takımların süreç belgelerinin merkezi bir deposunu tutmalarını sağlayarak tutarlılık ve erişilebilirlik sağlar.

ClickUp Brain, aşağıdakiler gibi AI yeteneklerini entegre ederek Belgelerin kullanışlılığını artırır:

AI özetleri : Hızlı anlaşılması için uzun belgelerin özetlerini oluşturun

İçerik oluşturma : Basit, doğal dil komutları kullanarak süreç dokümantasyonunun taslağını oluşturmaya ve genişletmeye yardımcı olun

Bilgi bağlantıları: İlgili görevleri, belgeleri ve kişileri birbirine bağlayarak tutarlı bir AI destekli bilgi ağı oluşturun. Brain'den çalışma alanınızdaki herhangi bir bilgiyi getirmesini isteyin ve doğru, bağlamsal cevaplar alın

ClickUp Belgeleri içinde ClickUp Brain'i kullanarak belgeler oluşturun, düzenleyin ve özetleyin

Bu entegrasyon, süreç belgelerinin sadece kapsamlı olmasını değil, aynı zamanda ilgili kaynaklarla da bağlantılı olmasını sağlar.

ClickUp, örneğin yeni çalışanların işe alımı için tek noktadan çözüm olabilir. Yeni bir takım üyesi mi katılıyor? Belgeleri hızlıca kullanın veya Brain'e sorun, sonsuz klasörleri karıştırmadan ilgili belgeleri bulun.

Görsel süreç dokümantasyonu için ClickUp Clips, kullanıcıların video kaydetmesine ve paylaşmasına olanak tanır:

Web kameranızla veya web kameranız olmadan ekran etkinliğinizi yakalayarak süreçleri veya eğitimleri gösterebilirsiniz. Bağlam ve açıklamalar sağlamak için sesli anlatım ekleyin. Klipleri takım içinde kolayca dağıtın veya referans olması için Belgelere gömün.

Görüntüleyenler belirli zaman damgalarına yorum yapabilir, bu da hedefli tartışmaları kolaylaştırır.

Sadece görev yönetiminin ötesinde, tüm süreç/proje dokümantasyonu için tek adres olabilir. Herkesi aynı sayfada tutmak için hayati bir araçtır.

Sadece görev yönetiminin ötesinde, tüm süreç/proje dokümantasyonu için tek noktadan hizmet sunan bir çözüm olabilir. Herkesi aynı sayfada tutmak için hayati bir araçtır.

Bilgi tabanınızı kurmaya hazırsınız ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Dahili belgelerinizi sistematik bir şekilde düzenlemek için ClickUp Bilgi Tabanı Şablonuna göz atın.

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi yanınızda olduğunda, bağlam değiştirme artık geçmişte kalır. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İç içe alt görevler ve kontrol listeleri oluşturarak karmaşık süreçleri parçalara ayırın

Her belge veya süreç için anahtar ayrıntıları izlemek üzere Özel Alanlar ekleyin

Liste, Pano ve Takvim Görünümleri ile belgeleri düzenleyin

ClickUp Entegrasyonları ile 1.000'den fazla uygulamaya bağlanın

ClickUp sınırlamaları

Platformun kapsamlı özellikleri, özellikle yeni kullanıcılar için ilk başta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Tek bir uygulamada tam anlamıyla TÜM özelliklere sahiptir. Klipler kaydedin, zamanı takip edin, hizmet projelerini veya ürün geliştirmeyi izleyin. Tesadüfen buldum ve yaptığım için çok mutluyum ... Trello, Monday.com, Bitrix ve bu amaçla 10 farklı kuruluşta dünyadaki diğer tüm uygulamaları kullandım. Hiçbiri buna yaklaşamıyor.

Tek bir uygulamada kelimenin tam anlamıyla TÜM özelliklere sahiptir. Klipleri kaydedin, zamanı takip edin, hizmet projelerini veya ürün geliştirmeyi izleyin. Tesadüfen buldum ve yaptığım için çok mutluyum ... Trello, Monday.com, Bitrix ve bu amaçla 10 farklı kuruluşta dünyadaki diğer tüm uygulamaları kullandım. Hiçbiri buna yaklaşamıyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Süreç dokümantasyonu görsel öğeler içerse de, süreç haritalamadan farklı bir amaca hizmet eder. Süreç belgeleri, bir sürecin yürütülmesi için ayrıntılı, adım adım talimatlar sağlayarak tutarlılık ve bilgi aktarımını garanti eder. Süreç haritalama, verimsizlikleri, bağımlılıkları ve optimizasyon fırsatlarını belirlemek için iş akışlarını görsel olarak temsil eder. Belgeleme yürütmeye odaklanırken, haritalama analiz ve iyileştirmeye yardımcı olur.

2. Scribe (Otomatik olarak yakalanan ekran görüntüleri ile adım adım kılavuzların hızlı ve otomatik oluşturulması için en iyisi)

scribe aracılığıyla

Takımınızın dokümantasyon sürecini dönüştürmek istiyorsanız, Scribe saniyeler içinde mükemmel kılavuzlar oluşturan bir ekran yakalama çözümü sunar.

Scribe, ekran görüntülerini ve adım adım talimatları otomatik olarak oluşturarak, standart çalışma prosedürleri (SOP) ve eğitim materyalleri oluşturmanın sıkıcı manuel işlerini ortadan kaldırır.

Scribe'ın en iyi özellikleri

Ekran etkinliklerini kaydedip belgelere dönüştüren otomatik yakalama özelliği ile manuel çabayı azaltın

Düzenleme araçlarıyla kılavuzları ince ayarlayın, notlar ekleyin, ayrıntıları vurgulayın ve adımları ayarlayın

SOP'leri web bağlantıları aracılığıyla anında paylaşın veya doğrudan bilgi tabanı şablonlarınıza yerleştirin

Birden fazla takım üyesi kılavuzlara katkıda bulunup bunları iyileştirirken kolayca işbirliği yapın

Scribe sınırlamaları

Gelişmiş özellikleri öğrenmek, öğrenme eğrisi nedeniyle pratik gerektirir

Scribe fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro Takım: Aylık 15 $/koltuk

Pro Personal: Aylık 29 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Scribe puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (290+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Scribe hakkında ne diyor?

Müşterilerimizin yazılımımızı daha etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak için Scribe'ı kullanarak basit bir 5 adımlı süreç oluşturduk. Destek ekibimizin zaman kazanmasına yardımcı olacak bir Kullanım Kılavuzu oluşturabildik. İlk kurulum biraz zaman alsa da, uzun vadede bunun karşılığını aldık

Müşterilerimizin yazılımımızı daha etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak için Scribe'ı kullanarak basit bir 5 adımlı süreç oluşturduk. Destek ekibimizin zaman kazanmasına yardımcı olacak bir Kullanım Kılavuzu oluşturabildik. İlk kurulum biraz zaman alsa da, uzun vadede bunun karşılığını aldık

💡Pro İpucu: Bir süreci etkili bir şekilde özetlemek için, bir belge genellikle 10-12 adım veya alt görevden fazla içermemelidir. Bu sayının aşılması, belgenin kısa bir süreç açıklaması yerine geleneksel bir belge olarak daha uygun olabileceğini gösterir.

3. Process Street (AI destekli iş akışı otomasyonu ve süreç izleme için en iyisi)

process Street aracılığıyla

Takımınızın karmaşık iş akışlarını olağan baş ağrılarından kurtarmak mı istiyorsunuz? Process Street, yapay zeka kullanarak yinelenen görevleri yönetmek ve süreçleri izlemek için kullanılan bir iş akışı otomasyon platformudur.

Aracın AI asistanı Process AI, iş akışlarını daha verimli hale getirmenin yollarını önererek yazılı prosedürleri daha hızlı oluşturmanıza ve iyileştirmenize yardımcı olur.

Process Street'in en iyi özellikleri

Koşullu mantık ve otomatik eylemlerle özel iş akışları oluşturun

Process Street'i Slack ve Mailchimp ile entegre ederek merkezi bir bilgi tabanı oluşturun

Veriye dayalı kararlar almak için aracın Power BI entegrasyonunu kullanarak KPI'ları ve iş akışı metriklerini izleyin

Process Street sınırlamaları

Fiyatlandırma yapısı küçük işletmeler için uygun olmayabilir

Process Street fiyatlandırması

Başlangıç: Özel fiyatlandırma

Pro: 1.500 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Process Street puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Şirketlerin %79'u akıllı bilgi yönetimi çözümlerinin öneminin artacağını öngörüyor. Akıllı belge yönetim sistemlerinin yükselişi, insan personelinin yükünü hafifletme ve verimliliği artırma ihtiyacından kaynaklanıyor.

4. Document360 (Çok dilli AI arama özelliği ile kapsamlı bilgi tabanı yönetimi için en iyisi)

document360 aracılığıyla

Document360'ı, belgelerinizi düzenleyen, kolay erişilebilir ve birden çok dilde aranabilir hale getiren dijital kütüphaneciniz olarak düşünün.

Bu bilgi tabanı yazılımı, takımların kullanıcı kılavuzlarından API belgelerine ve SOP'lere kadar çeşitli belge türlerini oluşturmasına, paylaşmasına ve yönetmesine yardımcı olur. Ayrıca, sektörler genelinde hem genel hem de gizli belge kullanım durumlarını sorunsuz bir şekilde yönetir.

Document360'ın en iyi özellikleri

Tutarlı terminolojiyi korumak ve işe alım sürecini hızlandırmak için makalelerinizden otomatik olarak bir iş sözlüğü oluşturun

Sürüm kontrolü özelliğine sahip zengin metin ve markdown düzenleyicilerle içeriği işbirliği içinde düzenleyin

Markalı düzenler, renkler, yazı tipleri ve logolarla bilgi tabanınızı özelleştirin

AI destekli etiket önerileri ve SEO önerileriyle dokümantasyonu optimize edin

Document360 sınırlamaları

Platform, sistemlerden içerik taşırken eski HTML kodunu çok hassas bir şekilde kopyalayabilir ve bu da görüntüleme sorunlarına veya tutarsızlıklara neden olabilir

Document360 fiyatlandırması

Profesyonel : Özel fiyatlandırma

İş : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Kusursuz bir bilgi tabanı oluşturmak için Document360 alternatifleri

5. Trainual (Etkileşimli çalışan oryantasyonu ve eğitim programı oluşturma için en iyisi)

trainual aracılığıyla

Trainual, İK takımlarının ve yöneticilerinin merkezi bir hub aracılığıyla ilgi çekici oryantasyon deneyimleri ve eğitim programları oluşturmasına yardımcı olur.

Yeni çalışanlar etkileşimli modüller aracılığıyla kendi hızlarında öğrenirken, yöneticiler ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak takip edebilir.

Herkese aynı genel materyali vermek yerine, eğitim içeriğini organizasyonun ihtiyaçlarına ve her pozisyonun gereksinimlerine göre özelleştirebilirsiniz. Bu hedefli yaklaşım, yeni takım üyelerinin öğrenme eğrisini önemli ölçüde azaltır.

Trainual'ın en iyi özellikleri

Tamamlanma oranlarını ve sınav puanlarını izleyerek bilgi eksikliklerini erken tespit edin

Eğitimi yolunda tutmak için otomatik hatırlatıcılar gönderin

Anlayışı test etmek için etkileşimli testler oluşturun

Görsel öğelerle video eğitimleri ve adım adım kılavuzlar ekleyin

Trainual sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri biraz sınırlıdır

Trainual fiyatlandırması

Küçük: 299 $/ay

Orta: 349 $/ay

Büyüme: 499 $/ay

Özel: Özel fiyatlandırma

Trainual puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (450+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Belge yönetiminin yükünü hafifletmek için şirketlerin %26'sı otomasyon çözümlerine yatırımlarını artırdığını bildiriyor. Dosya yönlendirme, sürüm oluşturma, analiz ve belge sınıflandırma gibi anahtar belge görevlerini otomatikleştirmek, iş verimliliğini önemli ölçüde artırabilir.

6. UserGuiding (Kod gerektirmeyen etkileşimli ürün turları için en iyisi)

via UserGuiding

Tek bir kod satırına dokunmadan etkileşimli ve kullanıcı dostu ürün kılavuzları oluşturmak mı istiyorsunuz? UserGuiding size yardımcı olabilir.

Platform, özelleştirilmiş turlar, kontrol listeleri ve anketler kullanarak yeni kullanıcıları ürününüzün anahtar özellikleri hakkında bilgilendirmenize olanak tanır.

UserGuiding'in en iyi özellikleri

İçeriği çevirip yeniden yükleyerek çok dilli oryantasyon oluşturun

Kılavuz etkileşimleri üzerine analizlerle kullanıcıların ilerlemesini izleyin

NPS anketleri ve ürün içi formlar kullanarak geri bildirim toplayın

Kullanıcıları kategorilere ayırın ve ihtiyaçlarına göre hedefli içerik sunun

UserGuiding sınırlamaları

Analitik gösterge panelinde özelleştirme seçenekleri yoktur

Arayüz, yeni başlayanlar için kullanımı zor olabilir

UserGuiding fiyatlandırması

Temel: 99 $/ay

Profesyonel: 299 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

UserGuiding puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: İçerik için en iyi AI yazma araçları

7. iorad (Ekran eylemlerini etkileşimli öğreticilere anında dönüştürmek için en iyisi)

iorad aracılığıyla

Ekran eylemlerinizi adım adım kılavuzlara dönüştürmenin hızlı bir yolu nedir? iorad, ekranda yaptıklarınızı kaydederek ve otomatik olarak etkileşimli öğreticiler oluşturarak bunu yapar.

Birine yazılımı nasıl kullanacağını veya bir web sitesinde nasıl gezineceğini gösterirken, iorad'ı açın ve süreci normal şekilde izleyin. Araç, tıklamalarınızı ve hareketlerinizi yakalar ve ardından başkalarının takip edebileceği bir eğitim videosu oluşturur.

iorad en iyi özellikler

Sesli kılavuzlar için metin okuma veya ses kaydı ekleyin

Farklı öğrenme stillerine uyum sağlamak için video, adım listesi veya test biçimleri arasında geçiş yapın

Veri gizliliği için kayıt sırasında hassas bilgileri maskeleyin

Canvas LMS gibi öğrenme platformlarıyla eğitimleri entegre edin

iorad sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü modası geçmiş ve gezinmesi karmaşık olabilir

Ekran kaydı gecikebilir veya eylemleri kaçırabilir, bu da birden fazla deneme gerektirebilir

iorad fiyatlandırma

Ücretsiz

Bireysel: 200 $/ay

Takım: 500 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

iorad puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

8. Loom (Asenkron takım iletişimi için sesli hızlı ekran kaydı için en iyisi)

loom aracılığıyla

Loom, ekranınızı kaydetmenizi, sesli yorumlar eklemenizi ve güncellemeleri takımınızla paylaşmanızı kolaylaştırır; karmaşık düzenlemelere gerek yoktur.

Bir süreci adım adım anlatırken, bir hata düzeltmesini açıklarken veya kullanıcılardan bir tasarım hakkında geri bildirim alırken kendinizi videoya kaydedebilirsiniz. Videonuz hemen buluta kaydedilir ve hedef kitle ile paylaşmak için bir bağlantı alırsınız.

Loom'un en iyi özellikleri

Tam ekranınızı, uygulama pencerenizi veya web kameranızı net sesle yakalayın

Zaman damgalı yorumlar ve emoji tepkileri ekleyerek doğal konuşmalar yapın

Özel gizlilik ayarları ve çevrimdışı indirme seçenekleriyle erişimi kontrol edin

Takım arkadaşlarınız videoları izlediğinde veya yorum yaptığında bildirimler alın

Loom sınırlamaları

Videolarda gecikme ve ses kesintileri yaşanabilir, bu da kaliteyi etkileyebilir

Arayüzün öğrenme eğrisi vardır, özellikle ilk kez kullananlar için

Loom fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Aylık 15 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

İş + AI: Aylık 20 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Loom hakkında ne diyor?

Loom videoları, platformumuzun fonksiyonlarını gösteren eğitim videolarını kaydetmek ve iletmek için harika bir yol oldu. Yapımı ve dağıtımı kolaydır. Videoların kaç kez görüntülendiğini görebilmek de çok değerli bir özellik.

Loom videoları, platformumuzun fonksiyonlarını gösteren eğitim videolarını kaydetmek ve iletmek için harika bir yol oldu. Yapımı ve dağıtımı kolaydır. Videoların kaç kez görüntülendiğini görebilmek de çok değerli bir özellik.

9. Snagit (Gelişmiş ekran görüntüsü yakalama ve açıklama ekleme için en iyisi)

snagit aracılığıyla

Snagit, ekranınızdaki içeriği yakalama, işaretleme ve paylaşma için zengin profesyonel düzeyde özellikleriyle öne çıkıyor.

Bu araç, temel ekran görüntüsü alma özelliklerinin ötesine geçerek, görsel dokümantasyon ve öğreticiler oluşturmak için eksiksiz bir paket sunar.

Kullanıcılar, Snagit'in kaydırma yakalamalarını sevmektedir. Tek seferde tüm web sayfalarını veya uzun belgeleri, hatta ekranınızda görünenin ötesine uzanan içeriği bile yakalayabilirsiniz.

Snagit'in en iyi özellikleri

Manuel olarak yeniden yazmayı önlemek için OCR kullanarak görüntülerden metin çıkarın

Kolay paylaşım için ekranı, sesi ve web kamerasını MP4 dosyalarına kaydedin

Ekran görüntülerinde anahtar ayrıntıları vurgulamak için açıklama, ok ve adım işaretçileri kullanın

Snagit sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yoktur, satın almadan önce yalnızca sınırlı bir deneme sürümü mevcuttur

Snagit fiyatlandırması

Kişisel Abonelik: 39 $/yıl

Takımlar ve İşletmeler için Sürekli Lisans: 62,99 $/kullanıcı

Eğitim için Sürekli Lisans: 37,99 $/kullanıcı

Kamu Kurumları için Sürekli Lisans: 53,99 $/kullanıcı

Snagit puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

Snagit hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Snagit, hem takımımla hem de müşterilerimle etkili bir şekilde iletişim kurma becerimi büyük ölçüde artırdı. Çeşitli sorunları ele alırken, kelimelerle açıklaması zor olan noktaları göstermek için hızlıca ekran görüntüsü alabilir veya video kaydedebilirim. Bu, geliştiricilere hataları gösterirken özellikle yararlıdır; görsel kanıtlar, sorunları daha kolay anlamalarını ve hızlı bir şekilde çözmelerini sağlar.

Snagit, hem takımımla hem de müşterilerimle etkili bir şekilde iletişim kurma becerimi büyük ölçüde artırdı. Çeşitli sorunları ele alırken, kelimelerle açıklaması zor olan noktaları göstermek için hızlı bir şekilde ekran görüntüsü alabilir veya video kaydedebilirim. Bu, geliştiricilere hataları gösterirken özellikle yararlıdır; görsel kanıtlar, sorunları daha kolay anlamalarını ve hızlı bir şekilde çözmelerini sağlar.

📖 Ayrıca Okuyun: Word ve ClickUp'ta Ücretsiz İş Talimatı Şablonları

10. Camtasia (Gelişmiş düzenleme özellikleriyle profesyonel eğitim videoları oluşturmak için en iyisi)

camtasia aracılığıyla

Karmaşık düzenleme yazılımlarını öğrenmek için saatler harcamadan, profesyonel ve kaliteli eğitim videoları oluşturmak mı istiyorsunuz? Camtasia ile tanışın.

Film eğitimi gerektirmeyen bir arayüz aracılığıyla net ekran görüntüleri kaydedebilir, ilgi çekici görsel öğeler ekleyebilir ve stüdyo kalitesinde sesli anlatımlar oluşturabilirsiniz.

Öne çıkan bir özellik mi? Ses kayıtlarınızı düzenlenebilir metne dönüştüren Audiate. Word belgesini düzenler gibi hızlı bir şekilde o garip "um" ve "ah"ları düzeltebilirsiniz.

Camtasia'nın en iyi özellikleri

Microsoft PowerPoint ve Google Slides entegrasyonu ile sunumları yakalayın

Kolay gezinme için uzun videoları bölümlere ayırın

Metin senaryolarından birden fazla dilde AI destekli seslendirmeler oluşturun

Özel sıkıştırma ayarlarıyla videoları çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Camtasia sınırlamaları

Büyük dosya boyutları video paylaşımını zorlaştırabilir

Mac ve PC sürümleri arasındaki özellik tutarsızlıkları

Camtasia fiyatlandırması

Camtasia Essentials: 179 $/yıl

Camtasia Create: 249 $/yıl

Camtasia Pro: 499 $/yıl

Camtasia puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (400+ yorum)

Camtasia hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Camtasia'da en çok sevdiğim şey, kullanıcı dostu arayüzü. İnanılmaz derecede sezgisel, bu da öğrenme eğrisi olmadan videoları hemen düzenlemeye başlamayı kolaylaştırıyor. Sürükle ve bırak işlevselliği ve yerleşik efektler ve geçişler dizisi, profesyonel kalitede videoları hızlı bir şekilde oluşturmama yardımcı oluyor.

Camtasia'da en çok sevdiğim şey, kullanıcı dostu arayüzü. İnanılmaz derecede sezgisel, bu da öğrenme eğrisi olmadan videoları hemen düzenlemeye başlamayı kolaylaştırıyor. Sürükle ve bırak işlevi ve yerleşik efektler ve geçişler dizisi, profesyonel kalitede videoları hızlı bir şekilde oluşturmama yardımcı oluyor.

ClickUp ile SOP'ları Zahmetsizce Oluşturun, Yönetin ve Paylaşın — Daha Akıllı Dokümantasyon Aracı

En iyi Tango alternatiflerini derinlemesine incelediğimizde, sezgisel ekran kaydetmeden kapsamlı iş akışı yönetimine kadar çeşitli güçlü yönler öne çıkıyor. Anahtar, karmaşıklık yaratmadan mevcut iş akışınıza uyan bir araç bulmaktır.

İhtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun: Uzaktaki çalışanların eğitimi için video eğitimleri mi hazırlıyorsunuz, SOP'leri mi belgeliyorsunuz yoksa çok takımlı iş akışlarını mı yönetiyorsunuz? Doğru platform, işleri basit tutarken bu görevleri desteklemelidir.

Tüm takımınızın süreçlerini oluşturmak, düzenlemek ve paylaşmak için birleşik bir çalışma alanına ihtiyacınız varsa, ClickUp mükemmel bir seçimdir. ClickUp Brain, ClickUp Docs ve ClickUp Clips gibi özellikleriyle belgeleri kolaylaştırır ve her şeye kolayca erişilmesini sağlar.

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