2025'in En İyi 10 Tango Alternatifi ve Rakibi

"SOP oluşturmayı seviyorum" diyen hiç kimse yoktur. Ve bunun iyi bir nedeni vardır.
Kim sonsuz ekran görüntüsü yakalamak, bunları masaüstündeki milyonlarca dosya arasında kaybetmek, sekme arasında geçiş yapmak ve ilerlemeyi silip süpürecek bir çökme korkusu ile uğraşmak ister ki?
Tango, otomatik süreç dokümantasyonu ile oyunun kurallarını değiştirene kadar durum böyleydi.
Tango bu alanda öncü olsa da, dokümantasyon alanındaki alternatifler ekran kaydetmeden AI destekli iş akışı yakalamaya kadar daha gelişmiş özellikler sunarak süreçleri daha da sorunsuz hale getiriyor.
Uygulama içi kılavuzlara, gerçek zamanlı yardıma veya takım işbirliğine ihtiyacınız olsun, sizin için bir Tango alternatifi var. Size uygun olanı bulalım!
⏰ 60 saniyelik özet
Adım adım kılavuzlar ve öğreticiler oluşturmak için Tango'nun en iyi 10 alternatifi:
- ClickUp: Öğreticiler, süreç belgeleri ve işbirliği oluşturmak için en iyisi
- Scribe: Otomatik olarak yakalanan ekran görüntüleri ile adım adım kılavuzları hızlı ve otomatik olarak oluşturmak için en iyisi
- Process Street: AI destekli iş akışı otomasyonu ve süreç izleme için en iyisi
- Document360: Çok dilli AI arama ile kapsamlı bilgi tabanı yönetimi için en iyisi
- Trainual: Etkileşimli çalışan oryantasyonu ve eğitim programı oluşturma için en iyisi
- UserGuiding: Kodsuz etkileşimli ürün turları için en iyisi
- Iorad: Ekran eylemlerini etkileşimli öğreticilere anında dönüştürmek için en iyisi
- Loom: Asenkron takım iletişimi için sesli hızlı ekran kaydı için en iyisi
- Snagit: Gelişmiş ekran görüntüsü yakalama ve açıklama ekleme için en iyisi
- Camtasia: Gelişmiş düzenleme özellikleriyle profesyonel eğitim videoları oluşturmak için en iyisi
Tango nedir?
Tango, ekranınızdaki iş akışlarını yakalayıp adım adım kılavuzlara dönüştürmek için bir araçtır. Süreç belgeleri, uygulama içi kılavuzlar ve eğitim materyalleri için mükemmeldir. Diğerlerinin daha sonra takip edebilmesi için notlar alan keskin gözlü bir iş arkadaşı olarak düşünün.
Tango Chrome Uzantısı veya masaüstü uygulamasını kullanarak adımları kaydedebilir, ekran görüntülerini alabilir ve saniyeler içinde kolayca erişilebilir görsel kılavuzlar oluşturabilirsiniz.
👀 Biliyor muydunuz? Çalışanların %48'i belgeleri hızlı ve verimli bir şekilde bulmakta zorlanıyor. Kötü dokümantasyon uygulamaları iş akışlarını yavaşlatır, değerli zamanı boşa harcar ve hayal kırıklığı yaratır.
Neden Tango Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?
Tango, sağlam bir süreç belgeleme aracı olmakla birlikte, herkes için mükemmel bir seçim değildir.
Bazı takımlar, tek yapmak istedikleri basit bir kılavuz oluşturmakken, Tango'nun özelliklerle dolu arayüzüyle uğraşmak zorunda kalıyor.
Platformu değerlendiren bir Tango kullanıcısı şöyle diyor:
Çeşitli adımlara tıklamak ve geri dönüp ayrıntılı düzenlemeler yapmak çok zaman alıyor ve sezgisel değil. Platformun tüm özelliklerini henüz tam olarak bilmiyor olabilirim, ancak ekran kaydını otomatik olarak yapan, ekran kaydını yaparken adımları takip eden ve AI desteğiyle bunları özetleyerek aynı anda bir SOP oluşturan bir araç tercih ederim.
Çeşitli adımlara tıklamak ve geri dönüp ayrıntılı düzenlemeler yapmak çok zaman alıyor ve sezgisel değil. Platformun tüm özelliklerini henüz tam olarak bilmiyor olabilirim, ancak ekran kaydını otomatik olarak yapan, ekran kaydını yaparken adımları takip eden ve AI desteğiyle bunları özetleyerek aynı anda bir SOP oluşturan bir araç tercih ederim.
Bir Tango alternatifi daha iyi fiyatlandırma, gelişmiş özellikler veya daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunabilir. Bazı araçlar, büyük kuruluşlar için video kaydetme, gerçek zamanlı yardım ve takım işbirliğine odaklanır. Diğerleri ise güçlü entegrasyonlara sahip, kullanıcı dostu seçeneklere ihtiyaç duyan daha küçük takımlara hitap eder.
Özel fiyatlandırma, mobil cihazlarda destek veya öğrenme eğrinize uygun bir araca ihtiyacınız olsun, doğru seçim eğitim materyallerini iyileştirir ve iş akışlarını geliştirir.
Sonuçta, en iyi araç, süreçlerinize gerçekten uyan araçtır.
👀 Biliyor muydunuz? Bilginin çeşitliliği, hacmi ve hızının artması, kuruluşların %78'i için en büyük zorluklardan biridir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, büyük kuruluşların belge süreçlerinin ölçeklenebilir dijital benimsemesini uyguladığını göstermektedir. Bunlar, bir çözüm olarak tüm bilgi kaynaklarıyla sorunsuz entegrasyon sağlar.
Tango alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Doğru süreç dokümantasyon aracını seçmek, takımınızın bilgiyi nasıl yakaladığı ve paylaştığı üzerinde etkili olur. Sektör araştırmalarına göre, önemli olan anahtar özellikler şunlardır:
- Esnek dokümantasyon: Ekran görüntülerinden etkileşimli adım adım kılavuzlara kadar çeşitli içerik türlerini destekler
- Zengin düzenleme araçları: Ekran görüntülerini düzenleyin, işaretler ve notlar ekleyin ve adım açıklamalarını kolayca özelleştirin
- Akıllı entegrasyonlar: Dokümantasyonunuz mevcut iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantılı olmalıdır
- Önceden tasarlanmış şablonlar: İşe alım, eğitim ve yazılım öğreticileri için şablonlarla bir adım önde başlayın
- Akıllı organizasyon: Süreçler geliştikçe belgeleri yapılandırılmış ve kolayca aranabilir halde tutun
- Esnek paylaşım: Eğitim materyallerini ve kılavuzları görüntüleyen, düzenleyen ve yöneten kişileri kontrol edin
Doğru araç, dokümantasyon oluşturmayı, güncellemeyi ve paylaşımı kolaylaştırır.
💡 Profesyonel İpucu: Kredi kartınızı çıkarmadan önce, takımınız için en önemli özelliklerin bir listesini yapın. Bu, mükemmel aracı seçmenizi 10 kat daha kolay hale getirecektir.
En İyi 10 Tango Alternatifi
Gerçek iş belgeleme ihtiyaçlarına göre kapsamlı test ve değerlendirmelerden geçen bu Tango alternatifleri, benzersiz yetenekleri ve kullanım örnekleriyle öne çıkıyor. Her araç, takımların açık ve ilgi çekici belgeler oluşturmasına yardımcı olan farklı özellikler sunar.
1. ClickUp (Öğreticiler, süreç belgeleri ve işbirliği oluşturmak için en iyisi)
ClickUp iş için gerçekten her şeyi içeren bir uygulamadır ve alternatifler listemizin başında yer almaktadır. Süreç belgeleme, eğitim oluşturma ve takım işbirliğini tek bir merkezi hub'da birleştirir.
ClickUp Docs ile SOP'larınızı, eğitim kılavuzlarınızı ve rehberlerinizi oluşturmaya başlayın. İşbirliği odaklı yaklaşımı, ClickUp Brain'in yapay zeka becerileriyle birleşerek, takımınızın ihtiyaç duyduğu akıllı bilgi yönetim sistemini oluşturur.
İşte nasıl çalıştığına dair hızlı bir genel bakış:
ClickUp Belgeleri şunları yapmanızı sağlar:
- Zengin metin biçimlendirme seçenekleri, gömülü medya ve tablolarla ayrıntılı belgeler oluşturun
- Karmaşık süreçleri yansıtmak için iç içe geçmiş sayfalarla belgeleri yapılandırın
- Takım üyelerinizle gerçek zamanlı olarak belgeleri birlikte oluşturun ve düzenleyin
- Bilgilerin uygun şekilde paylaşılmasını sağlamak için erişim düzeylerini kontrol edin
Bu özellikler, takımların süreç belgelerinin merkezi bir deposunu tutmalarını sağlayarak tutarlılık ve erişilebilirlik sağlar.
ClickUp Brain, aşağıdakiler gibi AI yeteneklerini entegre ederek Belgelerin kullanışlılığını artırır:
- AI özetleri: Hızlı anlaşılması için uzun belgelerin özetlerini oluşturun
- İçerik oluşturma: Basit, doğal dil komutları kullanarak süreç dokümantasyonunun taslağını oluşturmaya ve genişletmeye yardımcı olun
- Bilgi bağlantıları: İlgili görevleri, belgeleri ve kişileri birbirine bağlayarak tutarlı bir AI destekli bilgi ağı oluşturun. Brain'den çalışma alanınızdaki herhangi bir bilgiyi getirmesini isteyin ve doğru, bağlamsal cevaplar alın
Bu entegrasyon, süreç belgelerinin sadece kapsamlı olmasını değil, aynı zamanda ilgili kaynaklarla da bağlantılı olmasını sağlar.
ClickUp, örneğin yeni çalışanların işe alımı için tek noktadan çözüm olabilir. Yeni bir takım üyesi mi katılıyor? Belgeleri hızlıca kullanın veya Brain'e sorun, sonsuz klasörleri karıştırmadan ilgili belgeleri bulun.
Görsel süreç dokümantasyonu için ClickUp Clips, kullanıcıların video kaydetmesine ve paylaşmasına olanak tanır:
Web kameranızla veya web kameranız olmadan ekran etkinliğinizi yakalayarak süreçleri veya eğitimleri gösterebilirsiniz. Bağlam ve açıklamalar sağlamak için sesli anlatım ekleyin. Klipleri takım içinde kolayca dağıtın veya referans olması için Belgelere gömün.
Görüntüleyenler belirli zaman damgalarına yorum yapabilir, bu da hedefli tartışmaları kolaylaştırır.
Sadece görev yönetiminin ötesinde, tüm süreç/proje dokümantasyonu için tek adres olabilir. Herkesi aynı sayfada tutmak için hayati bir araçtır.
Sadece görev yönetiminin ötesinde, tüm süreç/proje dokümantasyonu için tek noktadan hizmet sunan bir çözüm olabilir. Herkesi aynı sayfada tutmak için hayati bir araçtır.
Bilgi tabanınızı kurmaya hazırsınız ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Dahili belgelerinizi sistematik bir şekilde düzenlemek için ClickUp Bilgi Tabanı Şablonuna göz atın.
📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu?
ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi yanınızda olduğunda, bağlam değiştirme artık geçmişte kalır. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İç içe alt görevler ve kontrol listeleri oluşturarak karmaşık süreçleri parçalara ayırın
- Her belge veya süreç için anahtar ayrıntıları izlemek üzere Özel Alanlar ekleyin
- Liste, Pano ve Takvim Görünümleri ile belgeleri düzenleyin
- ClickUp Entegrasyonları ile 1.000'den fazla uygulamaya bağlanın
ClickUp sınırlamaları
- Platformun kapsamlı özellikleri, özellikle yeni kullanıcılar için ilk başta biraz karmaşık gelebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Tek bir uygulamada tam anlamıyla TÜM özelliklere sahiptir. Klipler kaydedin, zamanı takip edin, hizmet projelerini veya ürün geliştirmeyi izleyin. Tesadüfen buldum ve yaptığım için çok mutluyum ... Trello, Monday.com, Bitrix ve bu amaçla 10 farklı kuruluşta dünyadaki diğer tüm uygulamaları kullandım. Hiçbiri buna yaklaşamıyor.
Tek bir uygulamada kelimenin tam anlamıyla TÜM özelliklere sahiptir. Klipleri kaydedin, zamanı takip edin, hizmet projelerini veya ürün geliştirmeyi izleyin. Tesadüfen buldum ve yaptığım için çok mutluyum ... Trello, Monday.com, Bitrix ve bu amaçla 10 farklı kuruluşta dünyadaki diğer tüm uygulamaları kullandım. Hiçbiri buna yaklaşamıyor.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Süreç dokümantasyonu görsel öğeler içerse de, süreç haritalamadan farklı bir amaca hizmet eder.
Süreç belgeleri, bir sürecin yürütülmesi için ayrıntılı, adım adım talimatlar sağlayarak tutarlılık ve bilgi aktarımını garanti eder. Süreç haritalama, verimsizlikleri, bağımlılıkları ve optimizasyon fırsatlarını belirlemek için iş akışlarını görsel olarak temsil eder. Belgeleme yürütmeye odaklanırken, haritalama analiz ve iyileştirmeye yardımcı olur.
2. Scribe (Otomatik olarak yakalanan ekran görüntüleri ile adım adım kılavuzların hızlı ve otomatik oluşturulması için en iyisi)
Takımınızın dokümantasyon sürecini dönüştürmek istiyorsanız, Scribe saniyeler içinde mükemmel kılavuzlar oluşturan bir ekran yakalama çözümü sunar.
Scribe, ekran görüntülerini ve adım adım talimatları otomatik olarak oluşturarak, standart çalışma prosedürleri (SOP) ve eğitim materyalleri oluşturmanın sıkıcı manuel işlerini ortadan kaldırır.
Scribe'ın en iyi özellikleri
- Ekran etkinliklerini kaydedip belgelere dönüştüren otomatik yakalama özelliği ile manuel çabayı azaltın
- Düzenleme araçlarıyla kılavuzları ince ayarlayın, notlar ekleyin, ayrıntıları vurgulayın ve adımları ayarlayın
- SOP'leri web bağlantıları aracılığıyla anında paylaşın veya doğrudan bilgi tabanı şablonlarınıza yerleştirin
- Birden fazla takım üyesi kılavuzlara katkıda bulunup bunları iyileştirirken kolayca işbirliği yapın
Scribe sınırlamaları
- Gelişmiş özellikleri öğrenmek, öğrenme eğrisi nedeniyle pratik gerektirir
Scribe fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro Takım: Aylık 15 $/koltuk
- Pro Personal: Aylık 29 $/koltuk
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Scribe puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (290+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Scribe hakkında ne diyor?
Müşterilerimizin yazılımımızı daha etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak için Scribe'ı kullanarak basit bir 5 adımlı süreç oluşturduk. Destek ekibimizin zaman kazanmasına yardımcı olacak bir Kullanım Kılavuzu oluşturabildik. İlk kurulum biraz zaman alsa da, uzun vadede bunun karşılığını aldık
Müşterilerimizin yazılımımızı daha etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak için Scribe'ı kullanarak basit bir 5 adımlı süreç oluşturduk. Destek ekibimizin zaman kazanmasına yardımcı olacak bir Kullanım Kılavuzu oluşturabildik. İlk kurulum biraz zaman alsa da, uzun vadede bunun karşılığını aldık
💡Pro İpucu: Bir süreci etkili bir şekilde özetlemek için, bir belge genellikle 10-12 adım veya alt görevden fazla içermemelidir. Bu sayının aşılması, belgenin kısa bir süreç açıklaması yerine geleneksel bir belge olarak daha uygun olabileceğini gösterir.
3. Process Street (AI destekli iş akışı otomasyonu ve süreç izleme için en iyisi)
Takımınızın karmaşık iş akışlarını olağan baş ağrılarından kurtarmak mı istiyorsunuz? Process Street, yapay zeka kullanarak yinelenen görevleri yönetmek ve süreçleri izlemek için kullanılan bir iş akışı otomasyon platformudur.
Aracın AI asistanı Process AI, iş akışlarını daha verimli hale getirmenin yollarını önererek yazılı prosedürleri daha hızlı oluşturmanıza ve iyileştirmenize yardımcı olur.
Process Street'in en iyi özellikleri
- Koşullu mantık ve otomatik eylemlerle özel iş akışları oluşturun
- Process Street'i Slack ve Mailchimp ile entegre ederek merkezi bir bilgi tabanı oluşturun
- Veriye dayalı kararlar almak için aracın Power BI entegrasyonunu kullanarak KPI'ları ve iş akışı metriklerini izleyin
Process Street sınırlamaları
- Fiyatlandırma yapısı küçük işletmeler için uygun olmayabilir
Process Street fiyatlandırması
- Başlangıç: Özel fiyatlandırma
- Pro: 1.500 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Process Street puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (600+ yorum)
👀 Biliyor muydunuz? Şirketlerin %79'u akıllı bilgi yönetimi çözümlerinin öneminin artacağını öngörüyor. Akıllı belge yönetim sistemlerinin yükselişi, insan personelinin yükünü hafifletme ve verimliliği artırma ihtiyacından kaynaklanıyor.
4. Document360 (Çok dilli AI arama özelliği ile kapsamlı bilgi tabanı yönetimi için en iyisi)
Document360'ı, belgelerinizi düzenleyen, kolay erişilebilir ve birden çok dilde aranabilir hale getiren dijital kütüphaneciniz olarak düşünün.
Bu bilgi tabanı yazılımı, takımların kullanıcı kılavuzlarından API belgelerine ve SOP'lere kadar çeşitli belge türlerini oluşturmasına, paylaşmasına ve yönetmesine yardımcı olur. Ayrıca, sektörler genelinde hem genel hem de gizli belge kullanım durumlarını sorunsuz bir şekilde yönetir.
Document360'ın en iyi özellikleri
- Tutarlı terminolojiyi korumak ve işe alım sürecini hızlandırmak için makalelerinizden otomatik olarak bir iş sözlüğü oluşturun
- Sürüm kontrolü özelliğine sahip zengin metin ve markdown düzenleyicilerle içeriği işbirliği içinde düzenleyin
- Markalı düzenler, renkler, yazı tipleri ve logolarla bilgi tabanınızı özelleştirin
- AI destekli etiket önerileri ve SEO önerileriyle dokümantasyonu optimize edin
Document360 sınırlamaları
- Platform, sistemlerden içerik taşırken eski HTML kodunu çok hassas bir şekilde kopyalayabilir ve bu da görüntüleme sorunlarına veya tutarsızlıklara neden olabilir
Document360 fiyatlandırması
- Profesyonel: Özel fiyatlandırma
- İş: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Document360 puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)
📖 Ayrıca okuyun: Kusursuz bir bilgi tabanı oluşturmak için Document360 alternatifleri
5. Trainual (Etkileşimli çalışan oryantasyonu ve eğitim programı oluşturma için en iyisi)
Trainual, İK takımlarının ve yöneticilerinin merkezi bir hub aracılığıyla ilgi çekici oryantasyon deneyimleri ve eğitim programları oluşturmasına yardımcı olur.
Yeni çalışanlar etkileşimli modüller aracılığıyla kendi hızlarında öğrenirken, yöneticiler ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak takip edebilir.
Herkese aynı genel materyali vermek yerine, eğitim içeriğini organizasyonun ihtiyaçlarına ve her pozisyonun gereksinimlerine göre özelleştirebilirsiniz. Bu hedefli yaklaşım, yeni takım üyelerinin öğrenme eğrisini önemli ölçüde azaltır.
Trainual'ın en iyi özellikleri
- Tamamlanma oranlarını ve sınav puanlarını izleyerek bilgi eksikliklerini erken tespit edin
- Eğitimi yolunda tutmak için otomatik hatırlatıcılar gönderin
- Anlayışı test etmek için etkileşimli testler oluşturun
- Görsel öğelerle video eğitimleri ve adım adım kılavuzlar ekleyin
Trainual sınırlamaları
- Özelleştirme seçenekleri biraz sınırlıdır
Trainual fiyatlandırması
- Küçük: 299 $/ay
- Orta: 349 $/ay
- Büyüme: 499 $/ay
- Özel: Özel fiyatlandırma
Trainual puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (450+ yorum)
👀 Biliyor muydunuz? Belge yönetiminin yükünü hafifletmek için şirketlerin %26'sı otomasyon çözümlerine yatırımlarını artırdığını bildiriyor. Dosya yönlendirme, sürüm oluşturma, analiz ve belge sınıflandırma gibi anahtar belge görevlerini otomatikleştirmek, iş verimliliğini önemli ölçüde artırabilir.
6. UserGuiding (Kod gerektirmeyen etkileşimli ürün turları için en iyisi)
Tek bir kod satırına dokunmadan etkileşimli ve kullanıcı dostu ürün kılavuzları oluşturmak mı istiyorsunuz? UserGuiding size yardımcı olabilir.
Platform, özelleştirilmiş turlar, kontrol listeleri ve anketler kullanarak yeni kullanıcıları ürününüzün anahtar özellikleri hakkında bilgilendirmenize olanak tanır.
UserGuiding'in en iyi özellikleri
- İçeriği çevirip yeniden yükleyerek çok dilli oryantasyon oluşturun
- Kılavuz etkileşimleri üzerine analizlerle kullanıcıların ilerlemesini izleyin
- NPS anketleri ve ürün içi formlar kullanarak geri bildirim toplayın
- Kullanıcıları kategorilere ayırın ve ihtiyaçlarına göre hedefli içerik sunun
UserGuiding sınırlamaları
- Analitik gösterge panelinde özelleştirme seçenekleri yoktur
- Arayüz, yeni başlayanlar için kullanımı zor olabilir
UserGuiding fiyatlandırması
- Temel: 99 $/ay
- Profesyonel: 299 $/ay
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
UserGuiding puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)
📖 Ayrıca okuyun: İçerik için en iyi AI yazma araçları
7. iorad (Ekran eylemlerini etkileşimli öğreticilere anında dönüştürmek için en iyisi)
Ekran eylemlerinizi adım adım kılavuzlara dönüştürmenin hızlı bir yolu nedir? iorad, ekranda yaptıklarınızı kaydederek ve otomatik olarak etkileşimli öğreticiler oluşturarak bunu yapar.
Birine yazılımı nasıl kullanacağını veya bir web sitesinde nasıl gezineceğini gösterirken, iorad'ı açın ve süreci normal şekilde izleyin. Araç, tıklamalarınızı ve hareketlerinizi yakalar ve ardından başkalarının takip edebileceği bir eğitim videosu oluşturur.
iorad en iyi özellikler
- Sesli kılavuzlar için metin okuma veya ses kaydı ekleyin
- Farklı öğrenme stillerine uyum sağlamak için video, adım listesi veya test biçimleri arasında geçiş yapın
- Veri gizliliği için kayıt sırasında hassas bilgileri maskeleyin
- Canvas LMS gibi öğrenme platformlarıyla eğitimleri entegre edin
iorad sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü modası geçmiş ve gezinmesi karmaşık olabilir
- Ekran kaydı gecikebilir veya eylemleri kaçırabilir, bu da birden fazla deneme gerektirebilir
iorad fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Bireysel: 200 $/ay
- Takım: 500 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
iorad puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)
8. Loom (Asenkron takım iletişimi için sesli hızlı ekran kaydı için en iyisi)
Loom, ekranınızı kaydetmenizi, sesli yorumlar eklemenizi ve güncellemeleri takımınızla paylaşmanızı kolaylaştırır; karmaşık düzenlemelere gerek yoktur.
Bir süreci adım adım anlatırken, bir hata düzeltmesini açıklarken veya kullanıcılardan bir tasarım hakkında geri bildirim alırken kendinizi videoya kaydedebilirsiniz. Videonuz hemen buluta kaydedilir ve hedef kitle ile paylaşmak için bir bağlantı alırsınız.
Loom'un en iyi özellikleri
- Tam ekranınızı, uygulama pencerenizi veya web kameranızı net sesle yakalayın
- Zaman damgalı yorumlar ve emoji tepkileri ekleyerek doğal konuşmalar yapın
- Özel gizlilik ayarları ve çevrimdışı indirme seçenekleriyle erişimi kontrol edin
- Takım arkadaşlarınız videoları izlediğinde veya yorum yaptığında bildirimler alın
Loom sınırlamaları
- Videolarda gecikme ve ses kesintileri yaşanabilir, bu da kaliteyi etkileyebilir
- Arayüzün öğrenme eğrisi vardır, özellikle ilk kez kullananlar için
Loom fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- İş: Aylık 15 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- İş + AI: Aylık 20 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Loom puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Loom hakkında ne diyor?
Loom videoları, platformumuzun fonksiyonlarını gösteren eğitim videolarını kaydetmek ve iletmek için harika bir yol oldu. Yapımı ve dağıtımı kolaydır. Videoların kaç kez görüntülendiğini görebilmek de çok değerli bir özellik.
Loom videoları, platformumuzun fonksiyonlarını gösteren eğitim videolarını kaydetmek ve iletmek için harika bir yol oldu. Yapımı ve dağıtımı kolaydır. Videoların kaç kez görüntülendiğini görebilmek de çok değerli bir özellik.
📖 Ayrıca okuyun: Loom Vs Camtasia: En iyi ekran kayıt aracı hangisi?
9. Snagit (Gelişmiş ekran görüntüsü yakalama ve açıklama ekleme için en iyisi)
Snagit, ekranınızdaki içeriği yakalama, işaretleme ve paylaşma için zengin profesyonel düzeyde özellikleriyle öne çıkıyor.
Bu araç, temel ekran görüntüsü alma özelliklerinin ötesine geçerek, görsel dokümantasyon ve öğreticiler oluşturmak için eksiksiz bir paket sunar.
Kullanıcılar, Snagit'in kaydırma yakalamalarını sevmektedir. Tek seferde tüm web sayfalarını veya uzun belgeleri, hatta ekranınızda görünenin ötesine uzanan içeriği bile yakalayabilirsiniz.
Snagit'in en iyi özellikleri
- Manuel olarak yeniden yazmayı önlemek için OCR kullanarak görüntülerden metin çıkarın
- Kolay paylaşım için ekranı, sesi ve web kamerasını MP4 dosyalarına kaydedin
- Ekran görüntülerinde anahtar ayrıntıları vurgulamak için açıklama, ok ve adım işaretçileri kullanın
Snagit sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm yoktur, satın almadan önce yalnızca sınırlı bir deneme sürümü mevcuttur
Snagit fiyatlandırması
- Kişisel Abonelik: 39 $/yıl
- Takımlar ve İşletmeler için Sürekli Lisans: 62,99 $/kullanıcı
- Eğitim için Sürekli Lisans: 37,99 $/kullanıcı
- Kamu Kurumları için Sürekli Lisans: 53,99 $/kullanıcı
Snagit puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)
Snagit hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Snagit, hem takımımla hem de müşterilerimle etkili bir şekilde iletişim kurma becerimi büyük ölçüde artırdı. Çeşitli sorunları ele alırken, kelimelerle açıklaması zor olan noktaları göstermek için hızlıca ekran görüntüsü alabilir veya video kaydedebilirim. Bu, geliştiricilere hataları gösterirken özellikle yararlıdır; görsel kanıtlar, sorunları daha kolay anlamalarını ve hızlı bir şekilde çözmelerini sağlar.
Snagit, hem takımımla hem de müşterilerimle etkili bir şekilde iletişim kurma becerimi büyük ölçüde artırdı. Çeşitli sorunları ele alırken, kelimelerle açıklaması zor olan noktaları göstermek için hızlı bir şekilde ekran görüntüsü alabilir veya video kaydedebilirim. Bu, geliştiricilere hataları gösterirken özellikle yararlıdır; görsel kanıtlar, sorunları daha kolay anlamalarını ve hızlı bir şekilde çözmelerini sağlar.
📖 Ayrıca Okuyun: Word ve ClickUp'ta Ücretsiz İş Talimatı Şablonları
10. Camtasia (Gelişmiş düzenleme özellikleriyle profesyonel eğitim videoları oluşturmak için en iyisi)
Karmaşık düzenleme yazılımlarını öğrenmek için saatler harcamadan, profesyonel ve kaliteli eğitim videoları oluşturmak mı istiyorsunuz? Camtasia ile tanışın.
Film eğitimi gerektirmeyen bir arayüz aracılığıyla net ekran görüntüleri kaydedebilir, ilgi çekici görsel öğeler ekleyebilir ve stüdyo kalitesinde sesli anlatımlar oluşturabilirsiniz.
Öne çıkan bir özellik mi? Ses kayıtlarınızı düzenlenebilir metne dönüştüren Audiate. Word belgesini düzenler gibi hızlı bir şekilde o garip "um" ve "ah"ları düzeltebilirsiniz.
Camtasia'nın en iyi özellikleri
- Microsoft PowerPoint ve Google Slides entegrasyonu ile sunumları yakalayın
- Kolay gezinme için uzun videoları bölümlere ayırın
- Metin senaryolarından birden fazla dilde AI destekli seslendirmeler oluşturun
- Özel sıkıştırma ayarlarıyla videoları çeşitli biçimlerde dışa aktarın
Camtasia sınırlamaları
- Büyük dosya boyutları video paylaşımını zorlaştırabilir
- Mac ve PC sürümleri arasındaki özellik tutarsızlıkları
Camtasia fiyatlandırması
- Camtasia Essentials: 179 $/yıl
- Camtasia Create: 249 $/yıl
- Camtasia Pro: 499 $/yıl
Camtasia puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (400+ yorum)
Camtasia hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Camtasia'da en çok sevdiğim şey, kullanıcı dostu arayüzü. İnanılmaz derecede sezgisel, bu da öğrenme eğrisi olmadan videoları hemen düzenlemeye başlamayı kolaylaştırıyor. Sürükle ve bırak işlevselliği ve yerleşik efektler ve geçişler dizisi, profesyonel kalitede videoları hızlı bir şekilde oluşturmama yardımcı oluyor.
Camtasia'da en çok sevdiğim şey, kullanıcı dostu arayüzü. İnanılmaz derecede sezgisel, bu da öğrenme eğrisi olmadan videoları hemen düzenlemeye başlamayı kolaylaştırıyor. Sürükle ve bırak işlevi ve yerleşik efektler ve geçişler dizisi, profesyonel kalitede videoları hızlı bir şekilde oluşturmama yardımcı oluyor.
ClickUp ile SOP'ları Zahmetsizce Oluşturun, Yönetin ve Paylaşın — Daha Akıllı Dokümantasyon Aracı
En iyi Tango alternatiflerini derinlemesine incelediğimizde, sezgisel ekran kaydetmeden kapsamlı iş akışı yönetimine kadar çeşitli güçlü yönler öne çıkıyor. Anahtar, karmaşıklık yaratmadan mevcut iş akışınıza uyan bir araç bulmaktır.
İhtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun: Uzaktaki çalışanların eğitimi için video eğitimleri mi hazırlıyorsunuz, SOP'leri mi belgeliyorsunuz yoksa çok takımlı iş akışlarını mı yönetiyorsunuz? Doğru platform, işleri basit tutarken bu görevleri desteklemelidir.
Tüm takımınızın süreçlerini oluşturmak, düzenlemek ve paylaşmak için birleşik bir çalışma alanına ihtiyacınız varsa, ClickUp mükemmel bir seçimdir. ClickUp Brain, ClickUp Docs ve ClickUp Clips gibi özellikleriyle belgeleri kolaylaştırır ve her şeye kolayca erişilmesini sağlar.
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