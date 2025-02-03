2025'in en iyi 10 eğitim videosu yazılımını test ettik

Şunu hayal edin: Bir iş toplantısındasınız ve yöneticiniz uzun bir metin belgesi kullanarak yeni bir yazılım aracının nasıl kullanılacağını açıklıyor. Aracın nasıl çalıştığını anlamakta zorlanıyorsunuz ve yöneticinizin talimatlarının yarısını bile hatırlayamayacağınızdan eminsiniz. Şimdi, bu uzun belgeyi, yazılımın özelliklerini ve işlevlerini görsel olarak gösteren bir eğitim videosu ile değiştirin. Birkaç dakika içinde, takım aracın görünümüne ve hissine aşina olur, nasıl kullanılacağını anlar ve kendi sistemlerinden istedikleri kadar öğretici videoyu izleyebilirler.
Eğitim videosu yazılımının sunduğu verimlilik budur.
Vidico tarafından hazırlanan bir rapor, insanların %75'inin yeni bir konu hakkında bilgi edinmek için metin yerine videoyu tercih ettiğini gösteriyor. Bunun nedeni, insanların videolar aracılığıyla aktarılan bilgilerin %95'ini hatırlama eğiliminde olmasıdır.
Doğru araçlarla, belirli eğitim hedeflerine uygun ve farklı kitlelere ulaşabilen yüksek kaliteli video eğitimleri oluşturmak mümkündür. Bu nedenle, ClickUp araştırma ekibi ve ben bir dizi video kayıt ve eğitim aracını denedik.
Bu araştırmaya dayanarak, video biçiminde ilgi çekici öğrenme deneyimleri oluşturmak için en iyi 10 eğitim videosu yazılımı aracının bir listesini hazırladım.
Eğitim Videosu Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Başlamadan önce, iyi bir video eğitimi yazılımında aramanız gereken anahtar özellikleri tartışalım.
- Kayıt özellikleri: Ekran kaydı, web kamerası kaydı ve ses kaydı gibi sağlam kayıt seçenekleri ile birlikte birden fazla kaynağı aynı anda kaydetme özelliği sunan yazılımları arayın
- Düzenleme araçları: Kesme, kırpma, geçiş ekleme, açıklama ve kaplama gibi kapsamlı düzenleme özellikleri, kusursuz ve profesyonel eğitim videoları oluşturmanıza yardımcı olur
- Erişilebilirlik özellikleri: Kapalı altyazılar, altyazılar ve metinden konuşmaya dönüştürme gibi özellikler, video eğitimlerinizi daha kapsayıcı hale getirebilir
- Analitik ve raporlama: Görünüm süresi, tamamlanma oranları ve etkileşim gibi yerleşik analitik özellikler, izleyicilerin eğitimlerinizle nasıl etkileşim kurduğuna dair içgörüler sağlayabilir
- Etkileşimli öğeler: Sınavlar, anketler ve tıklanabilir bağlantılar gibi özellikler izleyicilerin ilgisini çekebilir ve öğrenmeyi pekiştirebilir
- Çıktı kalitesi: Videolarınızın tüm cihazlarda profesyonel görünmesini sağlamak için yüksek çözünürlüklü HD veya 4K video çıkışını destekleyen yazılımları tercih edin
- Bulut depolama ve paylaşım seçenekleri: Bulut depolama, projelerinizi her yerden kaydedip erişmenizi sağlar. Paylaşım seçenekleri çok yönlü olmalı ve eğitimlerinizi bağlantılar, gömüler veya video platformlarına doğrudan yüklemeler yoluyla dağıtmanıza olanak sağlamalıdır
- Diğer araçlarla entegrasyon: Eğitim oluşturma yazılımı, Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS), bulut depolama hizmetleri ve işbirliği platformları gibi kullandığınız diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır
- Özelleştirilebilir şablonlar: Önceden hazırlanmış şablonlar zaman kazanmanızı sağlar ve videolarınızda tutarlılık sağlar. Eğitimlerinizi markanıza ve eğitim hedeflerinize uyacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır
- Kullanım kolaylığı: Video eğitim yazılımı, kullanıcıların kapsamlı teknik bilgiye sahip olmadan video oluşturabilecekleri ve düzenleyebilecekleri sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Eğitim Videosu Yazılımı
İşte incelediğim araçlardan seçtiğim en iyi 10 seçeneğin kapsamlı incelemesi ve analizi:
1. ClickUp: Eğitim videolarını transkripsiyon için en iyisi
Video kaydetme ve transkripsiyon için ClickUp benim en iyi seçimimdir.
ClickUp Clips, anında video oluşturmaya olanak tanıyarak takım iletişimi konusunda devrim yaratıyor. Kullanıcılar, zaman alan metin alışverişi yerine, eğitim videolarını hızlı bir şekilde kaydedip paylaşabilir. Bu, oluşturma sürecini basitleştirerek netlik ve verimlilik sağlar.
Ayrıca:
- Uzun yorum konularını ortadan kaldırır, daha hızlı karar almayı kolaylaştırır ve yanlış anlamaları azaltır
- Ş Akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur
- Kamuya açık bağlantılar ve indirilebilir videolar dahil çok yönlü paylaşım seçenekleri sunar
- Entegre ekran kaydedici Chrome uzantısı ile filigransız ekran kaydı sunarak video kalitesini artırır
- Kullanıcıların ekranlarını paylaşırken kendilerini kameraya kaydetmelerine olanak tanır
Verimliliği daha da artırmak için, ClickUp Brain adlı yapay zeka asistanı, klipleri otomatik olarak metne dönüştürerek aranabilir ve paylaşılabilir hale getirir.
ClickUp Brain ayrıca görevleri, belgeleri, takım üyelerini ve bilgileri tek bir yapay zeka destekli platformda birleştirir.
Anahtar özellikleri şunlardır:
- Sorunsuz entegrasyon: Verimli video yönetimi için ClickUp Clips ile sorunsuz bir şekilde çalışır
- AI destekli transkripsiyon : Kolay arama ve referans için video içeriğini otomatik olarak transkripsiyonlar
- Akıllı arama: Sorulara yanıtlar sağlar ve video transkriptlerinden ilgili bilgileri sunar
- Bilgi erişilebilirliği: Tüm kuruluş için video içeriklerinden çıkarılan gizli değerli içgörüler oluşturur
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İçerik erişilebilirliğini artırın: ClickUp Belgeleri'ni sorunsuz bir şekilde entegre ederek video kılavuzlarının yanına ilgili eğitim materyallerini ekleyin
- Proje iş akışlarını kolaylaştırın: Görev başlatmadan önce net iletişim için ClickUp Görevleri içinde video kayıtlarını ve transkripsiyonları görselleştirin
- İşbirliğini artırın: ClickUp Beyaz Tahtalarında Klipleri paylaşarak beyin fırtınası oturumlarını görsel yardımcılarla zenginleştirin
- Video yönetimini merkezileştirin: Eğitim videolarını düzenlemek ve erişmek için ClickUp'ı merkezi bir hub olarak kullanın
- Erişiminizi genişletin: 1000'den fazla ClickUp Entegrasyonu ile video kayıtlarınızı geniş bir kitleyle paylaşın
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, kapsamlı özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı
- İş: Aylık 12 $/kullanıcı
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına Çalışma Alanı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: İş yerinde eğitim videosu nasıl yapılır?
2. DemoBuilder: Sanal karakterleri canlandırmak için en iyisi
Demo Builder, dinamik yazılım sunumları, ilgi çekici eğitim videoları ve kapsamlı kullanım kılavuzları oluşturmanıza olanak tanır.
Otomatik çeviri ile 30'dan fazla dili destekler, böylece demolarınızı ana dilinizde hazırlayabilir ve daha geniş bir kitleye zahmetsizce ulaşabilirsiniz. Platform, AI sesleri ile metin-ses teknolojisi özelliğine sahiptir ve metinlerinizden profesyonel kalitede sesler üretir.
Video, klasör veya çalışma alanınızı kolayca paylaşabilir veya MP4, AVI veya HTML5 dosyası olarak dışa aktararak kolayca paylaşılabilir ve erişilebilir hale getirebilirsiniz.
DemoBuilder'ın en iyi özellikleri
- 3D efektler ve animasyonlar kullanarak demolarınızı canlandırın, görsel olarak çekici ve dinamik hale getirin
- İzleyicilere sunumlarınızda rehberlik etmek için özelleştirilebilir avatarlar entegre edin ve içeriğinize kişisel bir dokunuş katın
- Karmaşık süreçleri açıklamak ve izleyicilerinize ek bağlam sağlamak için sesli anlatım ekleyin
DemoBuilder sınırlamaları
- Yazılımın sorunsuz çalışması için, özellikle karmaşık animasyonlar ve 3D efektler içeren videolar için güçlü bir bilgisayar gerekebilir
- Bazı kullanıcılar, özellikle diğer gelişmiş video düzenleyicilerle karşılaştırıldığında, özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu düşünebilir
DemoBuilder fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bekleme: 9 $/ay
- Oluşturucu: 19 $/ay
DemoBuilder puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Mevcut değil
Ayrıca okuyun: E-posta ile Video Gönderme
3. Snagit: Video açıklamaları için en iyisi
Çok yönlü bir ekran yakalama ve video kayıt yazılımı olan Snagit, yüksek kaliteli profesyonel eğitim videoları oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ekran görüntüsü almak, ekran kaydı yapmak veya bir görüntüye açıklama eklemek istiyorsanız, Snagit bu görevleri yerine getirmek için çeşitli araçlar sunar.
Kaydırma yakalama, video kaydetme ve görüntü düzenleme gibi özellikler sunarak, eğitimler, sunumlar ve belgeler dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için mükemmel görseller oluşturmanıza olanak tanır.
Snagit'in en iyi özellikleri
- Önceden tasarlanmış şablonları kullanarak tutarlı ve profesyonel görseller hızlıca oluşturun
- Görünen ekranın ötesine uzanan tüm web sayfalarını veya uzun belgeleri yakalayın
- Ekran görüntülerinden metinleri ayıklayın ve kolay düzenleme ve paylaşım için diğer belgelere yapıştırın
- Hızlı ve ilgi çekici görsel içerik için ekran kayıtlarından animasyonlu GIF'ler oluşturun
Snagit sınırlamaları
- Snagit, sağlam bir özellik seti sunarken, maliyeti sınırlı bütçeye sahip bireyler veya küçük takımlar için bir sorun olabilir
- Bazı kullanıcılar, özellikle büyük dosyalarla çalışırken veya kapsamlı video düzenleme görevleri yaparken performans sorunları yaşayabilir
Snagit fiyatlandırması
- Eğitim 37,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura 33,19 $/kullanıcı, işler için tek seferlik fatura
- 37,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura
- 33 $. 19/kullanıcı, işler için tek seferlik fatura
- Takımlar ve İşletmeler Bireysel kullanıcılar için 39 $/kullanıcı 62,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura 55,35 $/kullanıcı, işletmeler için tek seferlik fatura
- bireysel kullanıcılar için 39 $/kullanıcı
- 62,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura
- 55 $. 35/kullanıcı, işler için tek seferlik fatura
- Hükümet 53,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura 47,58 $/kullanıcı, işletmeler için tek seferlik fatura
- 53,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura
- 47,58 $/kullanıcı, işler için tek seferlik fatura
- 37,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura
- 33 $. Kullanıcı başına 19 $, işler için tek seferlik fatura
- bireysel kullanıcılar için 39 $/kullanıcı
- 62,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura
- 55 $. 35/kullanıcı, işler için tek seferlik fatura
- 53,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura
- 47,58 $/kullanıcı, işler için tek seferlik fatura
Snagit puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)
Snagit alternatiflerini inceleyin!
Ayrıca okuyun: Eğitim, Beceri Geliştirme ve Yeniden Beceri Kazandırma için 10 Kullanıcı Dostu Eğitim Videosu Yazılımı
4. Flashback: Web'de anında paylaşım için en iyisi
FlashBack Recorder, ekran etkinliklerini verimli bir şekilde yakalayan ve düzenleyen hepsi bir arada bir ekran kayıt aracıdır. Web kamerası ve ses aracılığıyla ekranları aynı anda kaydetmenize olanak tanır, bu da onu eğitimler, demolar, sunumlar ve video görüşmeleri oluşturmak için ideal hale getirir.
Ek açıklamalar, yakınlaştırma ve kaydırma efektleri gibi özellikler kayıtları zenginleştirir. Yazılım ayrıca kırpma, kesme, klipleri birleştirme, metin ve görüntü ekleme ve ses düzeylerini ayarlama gibi düzenleme özellikleri de sunar.
Çeşitli dışa aktarma biçimleri ve paylaşım seçeneklerini destekleyen FlashBack Recorder, çeşitli ihtiyaçlar için çok yönlü bir video eğitim yazılımı çözümüdür.
Flashback'in en iyi özellikleri
- İzleyicilerin ilgisini çekmek ve dinamik bir öğrenme deneyimi sunmak için tıklanabilir sıcak noktalar ve testler gibi öğeler ekleyin
- YouTube, Vimeo gibi platformlara veya doğrudan sosyal medyaya yüklemek için yerleşik seçenekler aracılığıyla eğitim videolarınızı anında paylaşın ve dağıtım sürecini kolaylaştırın
- Metin okuma özelliğini kullanarak metinden seslendirme oluşturun, sesinizi kaydetmeden videolarınıza anlatım ekleyin
- Kolay paylaşım ve dağıtım için videolarınızı MP4, AVI ve WMV dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın
Flashback sınırlamaları
- Bazı gelişmiş video düzenleme özellikleri, daha özel yazılımlara kıyasla sınırlıdır
Flashback fiyatlandırması
- Flashback Express: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Flashback Pro: Ömür boyu lisans için 49 $
- Flashback Pro + Video Converter: Ömür boyu lisans için 68 $
Flashback puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
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5. Loom: Hızlı kayıt ve paylaşım için en iyisi
Loom, iletişimi ve işbirliğini basitleştiren popüler bir video ve mesajlaşma platformudur. Platformun sezgisel arayüzü ve çeşitli araçlarla sorunsuz entegrasyonu, video oluşturma sürecini kolaylaştırır.
Öne çıkan bir özellik, Loom'un videoyu doğrudan oluşturulan transkriptten düzenleyebilme özelliğidir, bu da zaman ve çaba tasarrufu sağlar
Loom'un en iyi özellikleri
- İçeriğinizin net ve profesyonel görünmesini sağlamak için HD kalitesinde video çekin
- Videolarınıza etkileşimli düğmeler ekleyerek izleyici katılımını artırın ve doğrudan eylemler gerçekleştirin
- Maksimum esneklik ve rahatlık için masaüstü ve mobil cihazlarınızdan kayıt yapın
Loom sınırlamaları
- Bazen videolar işleme aşamasında takılabilir ve devam etmeyi zorlaştırabilir
- Ücretsiz kullanıcılar sınırlı depolama alanına ve video geçmişine sahiptir, bu da kapsamlı kayıt ihtiyaçları olan kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir
Loom fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- İş: 12,50 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Loom AI: Planınıza oluşturucu başına aylık 4 $ karşılığında ekleyin
Loom puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
6. ScreenFlow: Eşzamanlı ekran, kamera ve mikrofon kaydı için en iyisi
Video düzenleme ve ekran kaydetme aracı olan ScreenFlow, birden fazla ekranı aynı anda yakalayabilir. Ayrıca karmaşık gösterimler veya eğitimler kaydetmek için esneklik sunar.
ScreenFlow, 500.000'den fazla görüntü, ses parçası ve video klip içeren kapsamlı bir yerleşik stok medya kitaplığı içerir. Bu kapsamlı koleksiyon, projelerinizi yüksek kaliteli içerikle zenginleştirmenize olanak tanır ve harici stok medya kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
ScreenFlow'un en iyi özellikleri
- Ekran etkinliğini, web kamerası görüntülerini ve mikrofon sesini aynı anda kaydederek dinamik ve ilgi çekici video içerikler oluşturun
- İçeriğinizin net ve ayrıntılı olmasını sağlamak için 4K'ya kadar yüksek çözünürlükte video çekin
- Videolarınıza animasyonlu metinler, grafikler ve şekiller ekleyerek onları daha çekici ve bilgilendirici hale getirin
- Video ekranınızın belirli alanlarına odaklanmak ve izleyicinin deneyimini geliştirmek için yakınlaştırma ve kaydırma efektleri uygulayın
ScreenFlow sınırlamaları
- Sık güncellemeler bazen kullanıcılar için can sıkıcı olabilir
- Kullanıcılar, stok kitaplığına erişmek için ödeme yapmalıdır
ScreenFlow fiyatlandırması
- Standart Lisans: Tek seferlik lisans için 169 $
- ScreenFlow Super Pak: Tek seferlik lisans için 248 $
- ScreenFlow Super Pak +: Tek seferlik lisans için 287 $
ScreenFlow puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (50+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. Hippo Video: Satış video akışları için en iyisi
Hippo Video, kullanıcıların profesyonel kalitede videolar oluşturmasına olanak tanıyan AI tabanlı bir platformdur. Kapsamlı özellikleri arasında metin-video dönüştürme, AI avatarlar, etkileşimli video öğeleri, ekran ve web kamerası kaydı ve çok yönlü bir video SDK bulunmaktadır.
Platformun önde gelen pazarlama platformlarıyla entegrasyonu, video oluşturma, dağıtım ve analiz işlemlerini basitleştirir. Böylece, müşteri katılımını ve büyümeyi artırmayı hedefleyen işletmeler için güçlü bir varlık haline gelir.
Hippo Video'nun en iyi özellikleri
- Potansiyel müşterileri yakalamaya yardımcı olan şık ve profesyonel bir sunum için videolarınız için markalı açılış sayfaları tasarlayın
- CRM'niz içinde video mesajlaşmayı ve takipleri otomatikleştirerek satış sürecinizi kolaylaştırın ve zamanında ve tutarlı bir şekilde erişim sağlayın
- Video içeriğinizin etkinliğini ölçmek ve stratejinizi geliştirmek için görünüm sayısı, izlenme süresi ve etkileşimler gibi ayrıntılı video etkileşim metriklerini izleyin
- Satış ve pazarlama iş akışlarınızı geliştirmek için Salesforce, HubSpot ve Zoho gibi CRM sistemleriyle entegre edin
Hippo Video sınırlamaları
- Kullanıcılar arayüzü hantal ve sezgisel buldukları için gezinmek zor olabilir
- Bazı kullanıcılar, çökme, gecikme ve yavaş yükleme süreleri gibi sorunlar yaşadıklarını ve bunun genel deneyimi etkilediğini bildirmiştir
Hippo Video fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Temel Plan: Aylık 30 $/kullanıcı
- Profesyonel Plan: Aylık 75 $/kullanıcı
- Enterprise Planı: Aylık 80 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır
Hippo Video puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)
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8. Ücretsiz Kamera: En iyi basit video kayıt arayüzü
Ücretsiz Cam, ekran kayıtları oluşturmayı, belirli alanları veya tam ekran içeriği yakalamayı ve sesli anlatım kaydetmeyi kolaylaştıran sezgisel bir ekran kayıt ve video düzenleme aracıdır.
Videolarınızı kolayca iyileştirmek için kırpma ve kesme gibi temel düzenleme özellikleri sağlar. Ayrıca, ücretsiz sürümde videolarınızı Free Cam'den filigran veya zaman kısıtlaması olmadan doğrudan YouTube'a yükleyebilirsiniz
Ücretsiz Cam'in en iyi özellikleri
- Sistem sesini ve mikrofon girişini aynı anda kaydedin ve net ses kalitesi için gürültü azaltma ve ses geliştirme özelliklerini uygulayın
- Videolarınızı YouTube gibi platformlara kolayca yükleyin veya çeşitli biçimlerde kaydedin, paylaşım sürecini basitleştirin
- Videoları MP4 ve WMV gibi popüler biçimlerde dışa aktarın
Ücretsiz Kamera sınırlamaları
- Yazılım, dışa aktarımlar için WMV biçimini destekler, bu da bazı kullanıcılar için ideal olmayabilir
Ücretsiz Cam fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro Sürüm: 227 $/yıl
Ücretsiz Kamera derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Ayrıca okuyun: 2024'ün en iyi 10 transkripsiyon yazılımı çözümü
9. Icecream Screen Recorder: Anında düzenleme için en iyisi
Icecream Screen Recorder, Windows, Mac ve Android cihazlar için çok yönlü, çapraz platform ekran kayıt aracıdır. Tüm ekranınızı yakalayabilir veya belirli bölgeleri seçebilir ve web kamerası görüntülerini ve sistem sesini kayıtlara ekleyebilirsiniz.
Yazılımın açıklama özellikleri, ekran kayıtları sırasında daha fazla özelleştirme ve açıklama yapılmasına olanak tanır. Ücretsiz sürüm temel kayıt özelliklerini sunarken, kullanıcılar video düzenleme, zamanlama ve filigran kaldırma gibi ek özellikler için Pro sürümüne yükseltebilir ve hem amatör hem de profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Icecream Screen Recorder'ın en iyi özellikleri
- Tam ekran, özel bölge veya pencereye özel kayıt seçeneklerinden birini seçerek hassas ve özelleştirilmiş video çekimi yapın
- Manuel müdahaleye gerek kalmadan etkinlikleri veya görevleri kaydetmek için belirli zamanlara göre otomatik kayıt oturumları ayarlayın
- MP4, AVI ve MKV dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde kayıtları farklı ihtiyaç ve tercihlere göre kaydedin
Icecream Screen Recorder sınırlamaları
- Video düzenleme sırasında ses bozulabilir
- Icecream Screen Recorder'ın ücretsiz sürümü, videolara filigran ekler; bu filigran yalnızca Pro sürümle kaldırılabilir
Icecream Screen Recorder fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Bir yıllık lisans: 29,95 $ (yıllık olarak faturalandırılır)
- Ömür boyu lisans: Tek seferlik satın alım için 79,93 $
- Video Pro paketi: Tek seferlik satın alım için 217 $
Icecream Screen Recorder puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4. 0/5 (30+ yorum)
10. Filmora: En iyi AI özellikleri
Wondershare'in Filmora'sı, acemi ve deneyimli düzenleyiciler için kullanıcı dostu bir video düzenleme yazılımıdır. Öne çıkan özellikleri arasında, düzenleme sürecini kolaylaştıran AI Nesne Kaldırıcı, AI Metin Tabanlı Düzenleme, AI Müzik Oluşturucu ve AI Metinden Videoya gibi AI destekli araçlar bulunur.
Filmora'nın önceden hazırlanmış şablonlar ve efektlerden oluşan kapsamlı kitaplığı, video oluşturmayı hızlandırırken, çapraz platform uyumluluğu, cihazlar arasında sorunsuz düzenleme, kaydetme ve paylaşım sağlar. Yazılımın ek metin okuma ve konuşma metnine dönüştürme işlevleri, yeteneklerini daha da genişleterek çeşitli video projeleri için çok yönlü bir seçim haline getirir.
Filmora'nın en iyi özellikleri
- Eğitimler, oyun oynama veya sunumlar için bilgisayar ekranınızı kaydedin
- Profesyonel görünümlü videolar için renk tonlarını, beyaz dengesini ve kontrastı ayarlayın
- Farklı platformlara uyacak şekilde videoları birden çok biçim ve çözünürlükte dışa aktarın
Filmora sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, her biri farklı özellikler sunan birden fazla abonelik seçeneği nedeniyle fiyatlandırma modelini kafa karıştırıcı buluyor
- Çok az ses düzenleme özelliği mevcuttur
Filmora fiyatlandırması
- Çapraz Platform Aylık Plan: 9,99 $/ay
- Çapraz Platform Yıllık Plan: 29,99 $/yıl
- Sürekli Plan: 49,99 $ tek seferlik ödeme (yalnızca Windows'ta mevcuttur)
Filmora puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (650+ yorum)
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Doğru video eğitim yazılımı, kesin ve etkili bilgi sunmak için çok önemlidir. İyi seçilmiş bir araç, video oluşturma, düzenleme ve diğer kaynaklarla entegrasyonu kolaylaştırarak karmaşık kavramları aktarmayı ve öğrenme sonuçlarını geliştirmeyi kolay ve etkili hale getirir.
ClickUp'ın bir dizi mükemmel özellik sunarak bu alanda üstün olduğunu gördüm. Bu özellikler, videolarınıza ilgili eğitim materyallerini eklemenize, proje iletişimini net bir şekilde sürdürmenize ve değerli içgörüler elde etmenize olanak tanır. ClickUp, kayıt ve düzenlemenin ötesinde, yapay zeka destekli araçlarıyla verimliliği artırarak günlük görevleri etkili deneyimlere dönüştürür.
Çok yönlü özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile ClickUp, yüksek kaliteli eğitim videoları oluşturmak için mükemmel bir seçimdir. Bugün ClickUp'a kaydolun ve video eğitim deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın!