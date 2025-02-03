2025'in en iyi 10 eğitim videosu yazılımını test ettik

Şunu hayal edin: Bir iş toplantısındasınız ve yöneticiniz uzun bir metin belgesi kullanarak yeni bir yazılım aracının nasıl kullanılacağını açıklıyor. Aracın nasıl çalıştığını anlamakta zorlanıyorsunuz ve yöneticinizin talimatlarının yarısını bile hatırlayamayacağınızdan eminsiniz. Şimdi, bu uzun belgeyi, yazılımın özelliklerini ve işlevlerini görsel olarak gösteren bir eğitim videosu ile değiştirin. Birkaç dakika içinde, takım aracın görünümüne ve hissine aşina olur, nasıl kullanılacağını anlar ve kendi sistemlerinden istedikleri kadar öğretici videoyu izleyebilirler.

Eğitim videosu yazılımının sunduğu verimlilik budur.

Vidico tarafından hazırlanan bir rapor, insanların %75'inin yeni bir konu hakkında bilgi edinmek için metin yerine videoyu tercih ettiğini gösteriyor. Bunun nedeni, insanların videolar aracılığıyla aktarılan bilgilerin %95'ini hatırlama eğiliminde olmasıdır.

Doğru araçlarla, belirli eğitim hedeflerine uygun ve farklı kitlelere ulaşabilen yüksek kaliteli video eğitimleri oluşturmak mümkündür. Bu nedenle, ClickUp araştırma ekibi ve ben bir dizi video kayıt ve eğitim aracını denedik.

Bu araştırmaya dayanarak, video biçiminde ilgi çekici öğrenme deneyimleri oluşturmak için en iyi 10 eğitim videosu yazılımı aracının bir listesini hazırladım.

Eğitim Videosu Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Başlamadan önce, iyi bir video eğitimi yazılımında aramanız gereken anahtar özellikleri tartışalım.

Kayıt özellikleri: Ekran kaydı, web kamerası kaydı ve ses kaydı gibi sağlam kayıt seçenekleri ile birlikte birden fazla kaynağı aynı anda kaydetme özelliği sunan yazılımları arayın

Düzenleme araçları: Kesme, kırpma, geçiş ekleme, açıklama ve kaplama gibi kapsamlı düzenleme özellikleri, kusursuz ve profesyonel eğitim videoları oluşturmanıza yardımcı olur

Erişilebilirlik özellikleri: Kapalı altyazılar, altyazılar ve metinden konuşmaya dönüştürme gibi özellikler, video eğitimlerinizi daha kapsayıcı hale getirebilir

Analitik ve raporlama: Görünüm süresi, tamamlanma oranları ve etkileşim gibi yerleşik analitik özellikler, izleyicilerin eğitimlerinizle nasıl etkileşim kurduğuna dair içgörüler sağlayabilir

Etkileşimli öğeler: Sınavlar, anketler ve tıklanabilir bağlantılar gibi özellikler izleyicilerin ilgisini çekebilir ve öğrenmeyi pekiştirebilir

Çıktı kalitesi: Videolarınızın tüm cihazlarda profesyonel görünmesini sağlamak için yüksek çözünürlüklü HD veya 4K video çıkışını destekleyen yazılımları tercih edin

Bulut depolama ve paylaşım seçenekleri: Bulut depolama, projelerinizi her yerden kaydedip erişmenizi sağlar. Paylaşım seçenekleri çok yönlü olmalı ve eğitimlerinizi bağlantılar, gömüler veya video platformlarına doğrudan yüklemeler yoluyla dağıtmanıza olanak sağlamalıdır

Diğer araçlarla entegrasyon: Eğitim oluşturma yazılımı, Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS), bulut depolama hizmetleri ve işbirliği platformları gibi kullandığınız diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Özelleştirilebilir şablonlar: Önceden hazırlanmış şablonlar zaman kazanmanızı sağlar ve videolarınızda tutarlılık sağlar. Eğitimlerinizi markanıza ve eğitim hedeflerinize uyacak şekilde özelleştirmenize olanak tanır

Kullanım kolaylığı: Video eğitim yazılımı, kullanıcıların kapsamlı teknik bilgiye sahip olmadan video oluşturabilecekleri ve düzenleyebilecekleri sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Eğitim Videosu Yazılımı

İşte incelediğim araçlardan seçtiğim en iyi 10 seçeneğin kapsamlı incelemesi ve analizi:

1. ClickUp: Eğitim videolarını transkripsiyon için en iyisi

Video kaydetme ve transkripsiyon için ClickUp benim en iyi seçimimdir.

ClickUp Clips, anında video oluşturmaya olanak tanıyarak takım iletişimi konusunda devrim yaratıyor. Kullanıcılar, zaman alan metin alışverişi yerine, eğitim videolarını hızlı bir şekilde kaydedip paylaşabilir. Bu, oluşturma sürecini basitleştirerek netlik ve verimlilik sağlar.

ClickUp Clips ile video eğitimlerini kolayca kaydedin, tek bir yerden yönetin ve paylaşın

Ayrıca:

Verimliliği daha da artırmak için, ClickUp Brain adlı yapay zeka asistanı, klipleri otomatik olarak metne dönüştürerek aranabilir ve paylaşılabilir hale getirir.

ClickUp Brain ile video transkripsiyonunuzu kolaylaştırın

ClickUp Brain ayrıca görevleri, belgeleri, takım üyelerini ve bilgileri tek bir yapay zeka destekli platformda birleştirir.

Anahtar özellikleri şunlardır:

Sorunsuz entegrasyon: Verimli video yönetimi için ClickUp Clips ile sorunsuz bir şekilde çalışır

: Kolay arama ve referans için video içeriğini otomatik olarak transkripsiyonlar AI destekli transkripsiyon: Kolay arama ve referans için video içeriğini otomatik olarak transkripsiyonlar

Akıllı arama: Sorulara yanıtlar sağlar ve video transkriptlerinden ilgili bilgileri sunar

Bilgi erişilebilirliği: Tüm kuruluş için video içeriklerinden çıkarılan gizli değerli içgörüler oluşturur

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İçerik erişilebilirliğini artırın: ClickUp Belgeleri'ni sorunsuz bir şekilde entegre ederek video kılavuzlarının yanına ilgili eğitim materyallerini ekleyin ClickUp Belgeleri'ni sorunsuz bir şekilde entegre ederek video kılavuzlarının yanına ilgili eğitim materyallerini ekleyin

Proje iş akışlarını kolaylaştırın: Görev başlatmadan önce net iletişim için Görev başlatmadan önce net iletişim için ClickUp Görevleri içinde video kayıtlarını ve transkripsiyonları görselleştirin

İşbirliğini artırın: ClickUp Beyaz Tahtalarında Klipleri paylaşarak beyin fırtınası oturumlarını görsel yardımcılarla zenginleştirin

Video yönetimini merkezileştirin: Eğitim videolarını düzenlemek ve erişmek için ClickUp'ı merkezi bir hub olarak kullanın

Erişiminizi genişletin: 1000'den fazla 1000'den fazla ClickUp Entegrasyonu ile video kayıtlarınızı geniş bir kitleyle paylaşın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kapsamlı özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına Çalışma Alanı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. DemoBuilder: Sanal karakterleri canlandırmak için en iyisi

demo Builder aracılığıyla

Demo Builder, dinamik yazılım sunumları, ilgi çekici eğitim videoları ve kapsamlı kullanım kılavuzları oluşturmanıza olanak tanır.

Otomatik çeviri ile 30'dan fazla dili destekler, böylece demolarınızı ana dilinizde hazırlayabilir ve daha geniş bir kitleye zahmetsizce ulaşabilirsiniz. Platform, AI sesleri ile metin-ses teknolojisi özelliğine sahiptir ve metinlerinizden profesyonel kalitede sesler üretir.

Video, klasör veya çalışma alanınızı kolayca paylaşabilir veya MP4, AVI veya HTML5 dosyası olarak dışa aktararak kolayca paylaşılabilir ve erişilebilir hale getirebilirsiniz.

DemoBuilder'ın en iyi özellikleri

3D efektler ve animasyonlar kullanarak demolarınızı canlandırın, görsel olarak çekici ve dinamik hale getirin

İzleyicilere sunumlarınızda rehberlik etmek için özelleştirilebilir avatarlar entegre edin ve içeriğinize kişisel bir dokunuş katın

Karmaşık süreçleri açıklamak ve izleyicilerinize ek bağlam sağlamak için sesli anlatım ekleyin

DemoBuilder sınırlamaları

Yazılımın sorunsuz çalışması için, özellikle karmaşık animasyonlar ve 3D efektler içeren videolar için güçlü bir bilgisayar gerekebilir

Bazı kullanıcılar, özellikle diğer gelişmiş video düzenleyicilerle karşılaştırıldığında, özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu düşünebilir

DemoBuilder fiyatlandırması

Ücretsiz

Bekleme: 9 $/ay

Oluşturucu: 19 $/ay

DemoBuilder puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Mevcut değil

3. Snagit: Video açıklamaları için en iyisi

snagit aracılığıyla

Çok yönlü bir ekran yakalama ve video kayıt yazılımı olan Snagit, yüksek kaliteli profesyonel eğitim videoları oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ekran görüntüsü almak, ekran kaydı yapmak veya bir görüntüye açıklama eklemek istiyorsanız, Snagit bu görevleri yerine getirmek için çeşitli araçlar sunar.

Kaydırma yakalama, video kaydetme ve görüntü düzenleme gibi özellikler sunarak, eğitimler, sunumlar ve belgeler dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için mükemmel görseller oluşturmanıza olanak tanır.

Snagit'in en iyi özellikleri

Önceden tasarlanmış şablonları kullanarak tutarlı ve profesyonel görseller hızlıca oluşturun

Görünen ekranın ötesine uzanan tüm web sayfalarını veya uzun belgeleri yakalayın

Ekran görüntülerinden metinleri ayıklayın ve kolay düzenleme ve paylaşım için diğer belgelere yapıştırın

Hızlı ve ilgi çekici görsel içerik için ekran kayıtlarından animasyonlu GIF'ler oluşturun

Snagit sınırlamaları

Snagit, sağlam bir özellik seti sunarken, maliyeti sınırlı bütçeye sahip bireyler veya küçük takımlar için bir sorun olabilir

Bazı kullanıcılar, özellikle büyük dosyalarla çalışırken veya kapsamlı video düzenleme görevleri yaparken performans sorunları yaşayabilir

Snagit fiyatlandırması

Eğitim 37,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura 33,19 $/kullanıcı, işler için tek seferlik fatura

37,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura

33 $. 19/kullanıcı, işler için tek seferlik fatura

Takımlar ve İşletmeler Bireysel kullanıcılar için 39 $/kullanıcı 62,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura 55,35 $/kullanıcı, işletmeler için tek seferlik fatura

bireysel kullanıcılar için 39 $/kullanıcı

62,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura

55 $. 35/kullanıcı, işler için tek seferlik fatura

Hükümet 53,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura 47,58 $/kullanıcı, işletmeler için tek seferlik fatura

53,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura

47,58 $/kullanıcı, işler için tek seferlik fatura

37,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura

33 $. Kullanıcı başına 19 $, işler için tek seferlik fatura

bireysel kullanıcılar için 39 $/kullanıcı

62,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura

55 $. 35/kullanıcı, işler için tek seferlik fatura

53,99 $/kullanıcı, küçük takımlar için tek seferlik fatura

47,58 $/kullanıcı, işler için tek seferlik fatura

Snagit puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (450+ yorum)

Snagit alternatiflerini inceleyin!

4. Flashback: Web'de anında paylaşım için en iyisi

flashback kaydedici aracılığıyla

FlashBack Recorder, ekran etkinliklerini verimli bir şekilde yakalayan ve düzenleyen hepsi bir arada bir ekran kayıt aracıdır. Web kamerası ve ses aracılığıyla ekranları aynı anda kaydetmenize olanak tanır, bu da onu eğitimler, demolar, sunumlar ve video görüşmeleri oluşturmak için ideal hale getirir.

Ek açıklamalar, yakınlaştırma ve kaydırma efektleri gibi özellikler kayıtları zenginleştirir. Yazılım ayrıca kırpma, kesme, klipleri birleştirme, metin ve görüntü ekleme ve ses düzeylerini ayarlama gibi düzenleme özellikleri de sunar.

Çeşitli dışa aktarma biçimleri ve paylaşım seçeneklerini destekleyen FlashBack Recorder, çeşitli ihtiyaçlar için çok yönlü bir video eğitim yazılımı çözümüdür.

Flashback'in en iyi özellikleri

İzleyicilerin ilgisini çekmek ve dinamik bir öğrenme deneyimi sunmak için tıklanabilir sıcak noktalar ve testler gibi öğeler ekleyin

YouTube, Vimeo gibi platformlara veya doğrudan sosyal medyaya yüklemek için yerleşik seçenekler aracılığıyla eğitim videolarınızı anında paylaşın ve dağıtım sürecini kolaylaştırın

Metin okuma özelliğini kullanarak metinden seslendirme oluşturun, sesinizi kaydetmeden videolarınıza anlatım ekleyin

Kolay paylaşım ve dağıtım için videolarınızı MP4, AVI ve WMV dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Flashback sınırlamaları

Bazı gelişmiş video düzenleme özellikleri, daha özel yazılımlara kıyasla sınırlıdır

Flashback fiyatlandırması

Flashback Express : Sonsuza Kadar Ücretsiz

Flashback Pro : Ömür boyu lisans için 49 $

Flashback Pro + Video Converter: Ömür boyu lisans için 68 $

Flashback puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Loom: Hızlı kayıt ve paylaşım için en iyisi

loom aracılığıyla

Loom, iletişimi ve işbirliğini basitleştiren popüler bir video ve mesajlaşma platformudur. Platformun sezgisel arayüzü ve çeşitli araçlarla sorunsuz entegrasyonu, video oluşturma sürecini kolaylaştırır.

Öne çıkan bir özellik, Loom'un videoyu doğrudan oluşturulan transkriptten düzenleyebilme özelliğidir, bu da zaman ve çaba tasarrufu sağlar

Loom'un en iyi özellikleri

İçeriğinizin net ve profesyonel görünmesini sağlamak için HD kalitesinde video çekin

Videolarınıza etkileşimli düğmeler ekleyerek izleyici katılımını artırın ve doğrudan eylemler gerçekleştirin

Maksimum esneklik ve rahatlık için masaüstü ve mobil cihazlarınızdan kayıt yapın

Loom sınırlamaları

Bazen videolar işleme aşamasında takılabilir ve devam etmeyi zorlaştırabilir

Ücretsiz kullanıcılar sınırlı depolama alanına ve video geçmişine sahiptir, bu da kapsamlı kayıt ihtiyaçları olan kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir

Loom fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

İş : 12,50 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Loom AI: Planınıza oluşturucu başına aylık 4 $ karşılığında ekleyin

Loom puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

6. ScreenFlow: Eşzamanlı ekran, kamera ve mikrofon kaydı için en iyisi

telestream aracılığıyla

Video düzenleme ve ekran kaydetme aracı olan ScreenFlow, birden fazla ekranı aynı anda yakalayabilir. Ayrıca karmaşık gösterimler veya eğitimler kaydetmek için esneklik sunar.

ScreenFlow, 500.000'den fazla görüntü, ses parçası ve video klip içeren kapsamlı bir yerleşik stok medya kitaplığı içerir. Bu kapsamlı koleksiyon, projelerinizi yüksek kaliteli içerikle zenginleştirmenize olanak tanır ve harici stok medya kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

ScreenFlow'un en iyi özellikleri

Ekran etkinliğini, web kamerası görüntülerini ve mikrofon sesini aynı anda kaydederek dinamik ve ilgi çekici video içerikler oluşturun

İçeriğinizin net ve ayrıntılı olmasını sağlamak için 4K'ya kadar yüksek çözünürlükte video çekin

Videolarınıza animasyonlu metinler, grafikler ve şekiller ekleyerek onları daha çekici ve bilgilendirici hale getirin

Video ekranınızın belirli alanlarına odaklanmak ve izleyicinin deneyimini geliştirmek için yakınlaştırma ve kaydırma efektleri uygulayın

ScreenFlow sınırlamaları

Sık güncellemeler bazen kullanıcılar için can sıkıcı olabilir

Kullanıcılar, stok kitaplığına erişmek için ödeme yapmalıdır

ScreenFlow fiyatlandırması

Standart Lisans : Tek seferlik lisans için 169 $

ScreenFlow Super Pak : Tek seferlik lisans için 248 $

ScreenFlow Super Pak +: Tek seferlik lisans için 287 $

ScreenFlow puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Hippo Video: Satış video akışları için en iyisi

hippo Video aracılığıyla

Hippo Video, kullanıcıların profesyonel kalitede videolar oluşturmasına olanak tanıyan AI tabanlı bir platformdur. Kapsamlı özellikleri arasında metin-video dönüştürme, AI avatarlar, etkileşimli video öğeleri, ekran ve web kamerası kaydı ve çok yönlü bir video SDK bulunmaktadır.

Platformun önde gelen pazarlama platformlarıyla entegrasyonu, video oluşturma, dağıtım ve analiz işlemlerini basitleştirir. Böylece, müşteri katılımını ve büyümeyi artırmayı hedefleyen işletmeler için güçlü bir varlık haline gelir.

Hippo Video'nun en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileri yakalamaya yardımcı olan şık ve profesyonel bir sunum için videolarınız için markalı açılış sayfaları tasarlayın

CRM'niz içinde video mesajlaşmayı ve takipleri otomatikleştirerek satış sürecinizi kolaylaştırın ve zamanında ve tutarlı bir şekilde erişim sağlayın

Video içeriğinizin etkinliğini ölçmek ve stratejinizi geliştirmek için görünüm sayısı, izlenme süresi ve etkileşimler gibi ayrıntılı video etkileşim metriklerini izleyin

Satış ve pazarlama iş akışlarınızı geliştirmek için Salesforce, HubSpot ve Zoho gibi CRM sistemleriyle entegre edin

Hippo Video sınırlamaları

Kullanıcılar arayüzü hantal ve sezgisel buldukları için gezinmek zor olabilir

Bazı kullanıcılar, çökme, gecikme ve yavaş yükleme süreleri gibi sorunlar yaşadıklarını ve bunun genel deneyimi etkilediğini bildirmiştir

Hippo Video fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel Plan : Aylık 30 $/kullanıcı

Profesyonel Plan : Aylık 75 $/kullanıcı

Enterprise Planı: Aylık 80 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Hippo Video puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

8. Ücretsiz Kamera: En iyi basit video kayıt arayüzü

ücretsiz Cam aracılığıyla

Ücretsiz Cam, ekran kayıtları oluşturmayı, belirli alanları veya tam ekran içeriği yakalamayı ve sesli anlatım kaydetmeyi kolaylaştıran sezgisel bir ekran kayıt ve video düzenleme aracıdır.

Videolarınızı kolayca iyileştirmek için kırpma ve kesme gibi temel düzenleme özellikleri sağlar. Ayrıca, ücretsiz sürümde videolarınızı Free Cam'den filigran veya zaman kısıtlaması olmadan doğrudan YouTube'a yükleyebilirsiniz

Ücretsiz Cam'in en iyi özellikleri

Sistem sesini ve mikrofon girişini aynı anda kaydedin ve net ses kalitesi için gürültü azaltma ve ses geliştirme özelliklerini uygulayın

Videolarınızı YouTube gibi platformlara kolayca yükleyin veya çeşitli biçimlerde kaydedin, paylaşım sürecini basitleştirin

Videoları MP4 ve WMV gibi popüler biçimlerde dışa aktarın

Ücretsiz Kamera sınırlamaları

Yazılım, dışa aktarımlar için WMV biçimini destekler, bu da bazı kullanıcılar için ideal olmayabilir

Ücretsiz Cam fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro Sürüm: 227 $/yıl

Ücretsiz Kamera derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Icecream Screen Recorder: Anında düzenleme için en iyisi

icecream Screen Recorder aracılığıyla

Icecream Screen Recorder, Windows, Mac ve Android cihazlar için çok yönlü, çapraz platform ekran kayıt aracıdır. Tüm ekranınızı yakalayabilir veya belirli bölgeleri seçebilir ve web kamerası görüntülerini ve sistem sesini kayıtlara ekleyebilirsiniz.

Yazılımın açıklama özellikleri, ekran kayıtları sırasında daha fazla özelleştirme ve açıklama yapılmasına olanak tanır. Ücretsiz sürüm temel kayıt özelliklerini sunarken, kullanıcılar video düzenleme, zamanlama ve filigran kaldırma gibi ek özellikler için Pro sürümüne yükseltebilir ve hem amatör hem de profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Icecream Screen Recorder'ın en iyi özellikleri

Tam ekran, özel bölge veya pencereye özel kayıt seçeneklerinden birini seçerek hassas ve özelleştirilmiş video çekimi yapın

Manuel müdahaleye gerek kalmadan etkinlikleri veya görevleri kaydetmek için belirli zamanlara göre otomatik kayıt oturumları ayarlayın

MP4, AVI ve MKV dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde kayıtları farklı ihtiyaç ve tercihlere göre kaydedin

Icecream Screen Recorder sınırlamaları

Video düzenleme sırasında ses bozulabilir

Icecream Screen Recorder'ın ücretsiz sürümü, videolara filigran ekler; bu filigran yalnızca Pro sürümle kaldırılabilir

Icecream Screen Recorder fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Bir yıllık lisans : 29,95 $ (yıllık olarak faturalandırılır)

Ömür boyu lisans : Tek seferlik satın alım için 79,93 $

Video Pro paketi: Tek seferlik satın alım için 217 $

Icecream Screen Recorder puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4. 0/5 (30+ yorum)

10. Filmora: En iyi AI özellikleri

filmora aracılığıyla

Wondershare'in Filmora'sı, acemi ve deneyimli düzenleyiciler için kullanıcı dostu bir video düzenleme yazılımıdır. Öne çıkan özellikleri arasında, düzenleme sürecini kolaylaştıran AI Nesne Kaldırıcı, AI Metin Tabanlı Düzenleme, AI Müzik Oluşturucu ve AI Metinden Videoya gibi AI destekli araçlar bulunur.

Filmora'nın önceden hazırlanmış şablonlar ve efektlerden oluşan kapsamlı kitaplığı, video oluşturmayı hızlandırırken, çapraz platform uyumluluğu, cihazlar arasında sorunsuz düzenleme, kaydetme ve paylaşım sağlar. Yazılımın ek metin okuma ve konuşma metnine dönüştürme işlevleri, yeteneklerini daha da genişleterek çeşitli video projeleri için çok yönlü bir seçim haline getirir.

Filmora'nın en iyi özellikleri

Eğitimler, oyun oynama veya sunumlar için bilgisayar ekranınızı kaydedin

Profesyonel görünümlü videolar için renk tonlarını, beyaz dengesini ve kontrastı ayarlayın

Farklı platformlara uyacak şekilde videoları birden çok biçim ve çözünürlükte dışa aktarın

Filmora sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, her biri farklı özellikler sunan birden fazla abonelik seçeneği nedeniyle fiyatlandırma modelini kafa karıştırıcı buluyor

Çok az ses düzenleme özelliği mevcuttur

Filmora fiyatlandırması

Çapraz Platform Aylık Plan: 9,99 $/ay

Çapraz Platform Yıllık Plan: 29,99 $/yıl

Sürekli Plan: 49,99 $ tek seferlik ödeme (yalnızca Windows'ta mevcuttur)

Filmora puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (650+ yorum)

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Doğru video eğitim yazılımı, kesin ve etkili bilgi sunmak için çok önemlidir. İyi seçilmiş bir araç, video oluşturma, düzenleme ve diğer kaynaklarla entegrasyonu kolaylaştırarak karmaşık kavramları aktarmayı ve öğrenme sonuçlarını geliştirmeyi kolay ve etkili hale getirir.

ClickUp'ın bir dizi mükemmel özellik sunarak bu alanda üstün olduğunu gördüm. Bu özellikler, videolarınıza ilgili eğitim materyallerini eklemenize, proje iletişimini net bir şekilde sürdürmenize ve değerli içgörüler elde etmenize olanak tanır. ClickUp, kayıt ve düzenlemenin ötesinde, yapay zeka destekli araçlarıyla verimliliği artırarak günlük görevleri etkili deneyimlere dönüştürür.

Çok yönlü özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile ClickUp, yüksek kaliteli eğitim videoları oluşturmak için mükemmel bir seçimdir. Bugün ClickUp'a kaydolun ve video eğitim deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın!