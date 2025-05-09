2025'in En İyi 10 Transkripsiyon Yazılımı ve Uygulaması (Ücretsiz ve Ücretli)

Bir kaydı transkripsiyon yapmayı denediyseniz, bunun ne kadar zahmetli olabileceğini bilirsiniz. Özellikle bir saatlik bir Zoom görüşmesini dinleyip anahtar konuşma noktalarını çıkarmak veya özetlemek zorunda olduğunuzda.

İster son teslim tarihlerini kovalayan bir gazeteci, ister verileri analiz eden bir araştırmacı, ister toplantıları gözden geçiren bir iş profesyoneli olun, verimliliğinizi sürdürmek için teknoloji yelpazenizde güvenilir bir transkripsiyon aracına ihtiyacınız vardır.

Neyse ki, bu işi sizin yerinize yapabilecek ve verimliliğinizi artırabilecek birçok transkripsiyon uygulaması var. Size en iyi 10 transkripsiyon yazılımı çözümünü sunmak için sayısız seçeneği inceledik. İşte başlıyoruz!

Transkripsiyon yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru transkripsiyon yazılımını seçmeden önce, seçiminizi etkileyecek anahtar faktörleri anlamak çok önemlidir. Aşağıdaki noktalar, bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır:

Doğruluk : Yazılımın konuşmayı ne kadar doğru bir şekilde yazıya dönüştürdüğünü kontrol edin. Diğer dikkat edilmesi gereken noktalar, çalışmanız gereken ses dosyasında farklı aksanları ve arka plan gürültüsünü işleyip işleyemediğidir

Özellikler: Temel transkripsiyonun ötesine geçen yazılım programlarını arayın. Örneğin, bazıları konuşmacı tanımlama, zaman damgası ve iş akışınızı kolaylaştıran Temel transkripsiyonun ötesine geçen yazılım programlarını arayın. Örneğin, bazıları konuşmacı tanımlama, zaman damgası ve iş akışınızı kolaylaştıran proje yönetimi yazılımlarıyla entegrasyon gibi işlevler sunar

Kullanım kolaylığı : Kullanıcı dostu bir arayüz arayın. Yazılım, içeriğinize odaklanabilmeniz için sezgisel olmalıdır. Örneğin, sürükle ve bırak işlevselliği ve net gezinme özellikleri arayın

Fiyatlandırma: Bütçenizi aşmadan gerekli özellikleri sunan bir yazılım seçin. Transkripsiyon yazılımlarının fiyat aralığı, özelliklere ve doğruluk düzeylerine göre değişebilir. Birçok transkripsiyon hizmeti ücretsiz deneme sürümü de sunar, böylece ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını anlayabilirsiniz

Kullanabileceğiniz en iyi 10 transkripsiyon yazılımı

Temel transkripsiyon yardımı veya gelişmiş özetleme özellikleri arıyorsanız, burada aradığınızı bulacaksınız. Özellikleri, fiyatları ve daha fazlasına göre en iyi 10 yazılım çözümüne bir göz atalım.

1. ClickUp

ClickUp AI Not Alıcı ile Başlayın ClickUp AI Notetaker ile konuşmacıların net bir şekilde etiketlendiği otomatik toplantı transkriptleri alın

ClickUp, kapsamlı, zengin özelliklere sahip, yapay zeka destekli bir proje yönetimi uygulamasıdır. ClickUp Brain içindeki yapay zeka özellikleri, transkripsiyon süreçlerini otomatikleştirmek için mükemmel bir araçtır. ClickUp'ın AI Notetaker özelliğini kullanarak anında akıllı özetler, aranabilir transkriptler, eylem öğeleri ve daha fazlasını oluşturun.

ClickUp Brain, platform içinde görevleri, belgeleri, kişileri ve verileri birbirine bağlayan bir sinir ağıdır. Ekran ve ses kaydetme özelliği olan ClickUp Clips ile birlikte kullanıldığında otomatik transkripsiyon yapabilir.

ClickUp Brain ile ses kliplerini metne dönüştürün

Örneğin, bir toplantı sırasında sesli notlarınızı ve tartışmalarınızı kaydedebilirsiniz ve ClickUp bunları sizin için otomatik olarak transkripsiyonlayarak zamandan tasarruf etmenizi ve daha akıllı çalışmanızı sağlar. Dahası, bu transkripsiyonlar diğer takım üyeleriyle de paylaşılabilir.

Dahası, transkripsiyon, kaydedilmiş mesajlardan ve ses dosyalarından içerik aramayı çok daha kolay hale getirir. Tüm transkripsiyon metinleri, ClickUp Evrensel Arama özelliği kullanılarak aranabilir.

Kayıtta anahtar kelimeleri arayın ve manuel çaba harcamadan ilgili bölüme atlayarak zaman kazanın. ClickUp Evrensel Arama, görevler, belgeler, projeler ve hatta bazı üçüncü taraf entegrasyonlar dahil olmak üzere çalışma alanınızda her şeyi saniyeler içinde bulmanıza yardımcı olabilir!

ClickUp ekosisteminde saniyeler içinde her şeyi arayın!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Otomatik AI transkripsiyon ile konuşmaları dönüştürün ve ses kayıtlarını hızlı bir şekilde metne dönüştürün

İçeriğe göre bağlamı dikkate alan transkript özetleri oluşturun

Ekran kayıtlarını takımla anında paylaşın

ClickUp Clips'ten doğrudan görevler oluşturun

Hubspot, Loom ve ZenDesk gibi 1000'den fazla programla entegre ederek transkripsiyonu geliştirin

ClickUp sınırlamaları

Şu anda otomatik ve transkripsiyon hizmetleri için ses kayıtları gereklidir. Bazı kullanıcılar metin okuma fonksiyonunu kullanma seçeneğini göremeyebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ yorum)

2. Fathom AI

Fathom AI, kullanım kolaylığıyla tanınan, yapay zeka destekli otomatik transkripsiyon yazılımıdır. Telefon görüşmelerinizi ve toplantılarınızı kaydeder, transkripsiyonunu yapar, önemli kısımları vurgular ve özetler.

Fathom AI, tüm video konferans deneyimini kolaylaştırmaya odaklanmıştır. Zoom ve Google Meet gibi platformlarla entegre olarak toplantılardaki sesleri otomatik olarak kaydeder ve transkripsiyonunu yapar. Fathom AI , arama sırasında anahtar anları vurgulamanıza olanak tanır . Arama yapılabilir özetler oluşturur ve belirli klipleri iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Fathom AI'nın en iyi özellikleri

Kayıtlarınızdan doğru sonuçları ve anahtar anları yakalayın

Yerleşik medya ve ses oynatıcı ile kullanıcı dostu arayüzde gezinin

Popüler bulut depolama platformlarıyla entegre edin

Fathom AI sınırlamaları

Teknik terimler veya ağır aksanlarla zorlanabilirsiniz

Toplantı notları almak için tasarlanmıştır, bu nedenle diğer türdeki ses veya video kayıtları için ideal olmayabilir

Sadece 6 dil desteklenmektedir (İngilizce hariç)

Fathom AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Fathom Premium: Kullanıcı başına aylık 19 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 32 $

Fathom Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fathom for Teams: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Fathom AI Derecelendirmeleri ve Yorumları

G2 : 5/5 (2000+ yorum)

Capterra: 5/5 (200'den fazla yorum)

3. Otter. ai

Otter. ai, gerçek zamanlı transkripsiyonda mükemmel performans gösteren popüler bir mobil transkripsiyon uygulamasıdır. Çeşitli araçlarla entegre edilebilir ve çeşitli kaynaklardan sesleri transkripsiyonlayabilir, bu da onu çok yönlü bir yardımcı haline getirir.

Otter.ai bir dizi işlevselliğe sahiptir . Toplantılar için gerçek zamanlı transkripsiyon sunar ve önceden kaydedilmiş ses veya video dosyalarını da işleyebilir. Otter, katılımcılar arasında ayrım yapmanızı sağlar. Odak noktası doğruluk, konuşmacı ayırt etme ve çok yönlülüktür.

Otter'ın en iyi özellikleri

Uzun kayıtları hızlı inceleme ve referans için kısa özetlere sıkıştırın

Takımların birlikte çalışabilmesi için transkripsiyonlar üzerinde aynı anda işbirliği yapın

Transkripsiyon metni içinde anahtar kelimeleri vurgulayın ve arayın

Toplantılar sırasında gerçek zamanlı transkripsiyon için Zoom, Teams ve Meet ile entegre edin

Otter sınırlamaları

Otter şu anda yalnızca İngilizce dilini desteklemektedir

Güçlü aksanlar veya teknik jargon, transkripsiyon hatalarına yol açabilir

Gerçek zamanlı transkripsiyon düzenleme özelliği yoktur

Otter fiyatlandırması

Ücretsiz Temel Plan

Pro Plan: Aylık 16,99 $

İş Planı: Aylık 30 $

Enterprise Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Otter Derecelendirmeleri ve Yorumları

G2 : 4,2/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

4. Sonix

sonix aracılığıyla

Sonix, çeşitli kullanım örnekleri ve entegrasyonlara sahip güçlü bir transkripsiyon yazılımıdır. Bu özellikleri, toplantı notları, dersler, röportajlar ve filmler gibi kullanım örneklerinde iyi bir seçim olmasını sağlar.

Sonix, transkripsiyon sürecini hızlı, doğru ve kullanıcı dostu hale getirir. İş akışınızı kolaylaştırmanıza ve ses kayıtlarınızdaki değerli içeriğin kilidini açmanıza yardımcı olur.

Ayrıca Sonix, konuşmacı tanımlama, zaman damgaları ve popüler verimlilik araçlarıyla entegrasyonlar gibi özellikler sunar. Bu özellikler, Sonix'i tüm transkripsiyon ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüm haline getirir.

Sonix'in en iyi özellikleri

49'dan fazla dilde doğru konuşma-metin dönüştürme

Platformlar ve araçlar arasında basit entegrasyon

Otomatik altyazı özelliğini kullanarak videoları altyazılarla zenginleştirin

Sonix sınırlamaları

Diğer bazı seçeneklere kıyasla daha dik öğrenme eğrisi

Uzun transkriptler için maliyetler, özellikle sık kullanıcılar için hızla artabilir.

Sonix fiyatlandırması

Standart: Saat başına 10 dolar

Premium: Saat başına 5 $ artı kullanıcı başına aylık 22

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sonix puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (125+ yorum)

5. Grain

via Gr ain

Grain, toplantılara odaklanan bulut tabanlı bir transkripsiyon platformudur. Doğru entegrasyonlarla, kayıtları yakalayabilir ve AI destekli notlarla otomatik olarak transkriptler oluşturabilir.

Grain ayrıca konuşmayı analiz ederek anahtar konuları belirler ve önemli anları vurgular.

En iyi özellikler

İşbirliği düzenleyici araçlarını kullanarak transkriptleri ekip arkadaşlarınızla inceleyin

Birden fazla etiketleme seçeneği ile her konuşmacıyı kesin olarak belirleyin

Erişilebilirlik ve etkileşim için video altyazıları otomatikleştirin

Kornaya sınırlama

Ücretsiz plan sınırlı özelliklere ve dakikaya sahiptir

Bu araç, güçlü aksanları veya lehçeleri olan konuşmacıların konuşmalarını doğru bir şekilde transkripsiyonlamakta zorlanabilir

Tahmini fiyat

Ücretsiz plan

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Puanlar ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (275+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Fireflies. ai

Fireflies. ai, toplantılar ve röportajlar için özel olarak tasarlanmış, yapay zeka destekli bir transkripsiyon yazılımıdır. Ücretsiz sürümü, basit manuel transkripsiyonun ötesine geçen birçok kullanışlı entegrasyona sahiptir.

Fireflies, hem transkripsiyon hem de eylem öğeleri için çok yönlü bir AI toplantı asistanıdır. Popüler video konferans araçlarıyla entegre olarak ses veya video dosyalarını otomatik olarak yakalar, konuşmayı transkripsiyonlar ve anahtar noktaları özetler.

Odak noktası, verimliliği artırmak için doğru transkripsiyon ve eyleme geçirilebilir içgörülerdir.

Fireflies'ın en iyi özellikleri

Toplantıları otomatik olarak analiz ederek anahtar noktaları ve eylem öğelerini belirleyin

Zoom ve Google Meet gibi popüler video konferans platformlarıyla entegre edin

Transkriptlerde gelişmiş kelime arama ve kelime filtreleme seçeneklerinden yararlanın

Fireflies sınırlamaları

Ücretsiz plan, depolama alanı ve toplantı süresi konusunda kısıtlamalara sahiptir

Toplantılar dışında sınırlı genel ses/video transkripsiyon yetenekleri

Fireflies fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (9 yorum)

7. MeetGreek

meetGreek aracılığıyla

MeetGreek, toplantılar ve web seminerleri için tasarlanmış bir transkripsiyon platformudur. Önemli noktaları kaydedebilir, transkripsiyonunu yapabilir, özetleyebilir ve paylaşabilirsiniz. MeetGreek, Zoom ve Google Meet gibi platformlarla entegre olur. Tüm toplantılarınızı kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve konuşmayı önemli noktalar, kararlar ve eylem öğeleri açısından analiz eder.

Ayrıca bir arama fonksiyonu da sunar. Bu özellik, konuşmanın bazı kısımlarını duraklatmanıza ve kolayca tekrar dinlemenize olanak tanır.

MeetGreek'in en iyi özellikleri

Çevrimiçi toplantıların ve web seminerlerinin transkripsiyonlarına erişin

Zoom ve Google Meet gibi popüler toplantı platformlarıyla kolayca entegre edin

Eylem öğeleri, dikkat edilmesi gereken noktalar veya belirli ayrıntılar için otomatik etiketlerin avantajından yararlanın

MeetGreek sınırlamaları

Toplantılar dışında sınırlı genel ses/video transkripsiyon yetenekleri

Ücretsiz plan sınırlı özelliklere ve dakikaya sahiptir

MeetGreek fiyatlandırması

Ücretsiz Temel Plan

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $

MeetGreek puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (150+ yorum)

Capterra: 4/5 (5 yorum)

8. Rev

via Rev

Rev, hem insan hem de yapay zeka destekli seçenekler sunar. Her türlü ses dosyası veya video dosyası için insan transkripsiyonu sağlar. Ayrıca daha düşük bir maliyetle yapay zeka transkripsiyon seçeneği de sunar. Deneyimli transkripsiyoncuların bulunduğu geniş bir pazar yeri, transkripsiyon hizmetini kendisi gerçekleştirir. Rev, daha fazla işlevsellik için konuşmayı metne dönüştüren API'ler de sağlar.

Hepsi bu kadar değil. Ayrıca, zamanınız varsa transkripti düzenleyebilir, metni vurgulayabilir, yorum ekleyebilir ve 17 dilde altyazı talep edebilirsiniz.

En iyi özellikler

İnsan transkripsiyon hizmetleri ile yüksek doğruluk elde edin

Hızlı teslimat sürelerinden yararlanın

Çeviri ve altyazı gibi ek hizmetlerin keyfini çıkarın

Rev sınırlamaları

AI destekli seçeneklerden daha pahalıdır

Rev fiyatlandırma

AI transkripsiyon ve altyazılar: 0,25 $/dakika

AI aboneliği: 29,99 $/ay

İnsan transkripsiyonu: 1,50 $/dakika

Rev puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (45+ yorum)

9. Descript

deScript aracılığıyla

Descript, videolar ve podcast'ler konusunda uzmanlaşmış kişiler içindir. Kullanıcı dostu bir arayüz ile yazma, kayıt, transkripsiyon, düzenleme ve işbirliği yapmanızı sağlar.

Transkripsiyon fonksiyonları hızlı ve doğrudur. Ayrıca ses veya video dosya düzenleme araçları da vardır. Ses çalma için gelişmiş uygulamalardan bazıları, ses parçalarının üzerine ses ekleme ve dolgu kelimelerinin otomatik olarak kaldırılmasıdır.

En iyi özellikler

Yerleşik video düzenleme araçlarıyla videoları sorunsuz bir şekilde düzenleyin

Viral olabilecek klipler oluşturma gibi gelişmiş düzenleme özelliklerinden yararlanın

Ses düzenleme fonksiyonlarına sahip kullanıcı dostu arayüz

Descript sınırlamaları

Transkripsiyon, özel transkripsiyon yazılımları kadar doğru olmayabilir

Öncelikle video ve podcast oluşturma sektöründe çalışanlar için tasarlanmıştır

Ücretsiz plan sınırlı transkripsiyon dakikasına sahiptir

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Oluşturucu planı, kullanıcı başına aylık 12 $

Pro plan, kullanıcı başına aylık 24 $ / kullanıcı başına aylık

Enterprise planı: kullanıcı başına aylık fiyatlandırma için iletişime geçin

Descript puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4/8/5 (150+ yorum)

10. Notta. ai

via Notta

Notta, toplantı içeriğini yakalamak, yönetmek ve kullanmak için hepsi bir arada bir çözüme ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmıştır. Otomatik not alma ve özetlemeye odaklanan, yapay zeka destekli bir transkripsiyon yazılımıdır.

Tek bir iş akışında transkripsiyon yapabilir, düzenleyebilir, özetleyebilir, daha fazlasını oluşturabilir ve birden fazla konuşmacıyla işbirliği yapabilirsiniz. Ancak, ücretsiz transkripsiyon yazılımı daha geniş bir toplantı yönetimi ve not alma çözümünün parçasıdır.

En iyi özellikler değildir

Mükemmel otomatik not alma ve özetleme özelliklerinden yararlanın

Notlar için arama ve düzenleme özelliklerine sahip sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz kullanın

Notion ve Trello gibi popüler takvim ve proje yönetimi araçlarıyla entegre edin

Notta sınırlamaları

Uzun formdaki ses/video transkripsiyonları için ideal olmayabilir

Ücretsiz plan sınırlı özelliklere ve dakikaya sahiptir

Notta fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Kullanıcı başına aylık 14 $'lık Pro plan

İş planı, kullanıcı başına aylık 27,99 $

Enterprise planı: fiyatlandırma için iletişime geçin

Notta puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Henüz yorum yok

ClickUp ile daha akıllı ve daha hızlı transkripsiyon yapın

Transkripsiyon araçları dünyası hızla gelişiyor. Bu araçlar, kayıtlarda mükemmel doğruluk elde etmek veya toplantıları ışık hızında kaydetmek gibi çeşitli ihtiyaçları karşılar.

Sadece transkripsiyon değil: ClickUp'ın iş merkezi, takımların görevler arasında işbirliği yapmasına ve verimliliği en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur

Doğru araç, ses ve video dosyalarınızı aranabilir ve düzenlenebilir bir metin biçimine dönüştürür. Bu, birçok avantaj sağlar. Transkriptlerde belirli bilgileri kolayca arayabilir, videolar için altyazılar sağlayarak erişilebilirliği artırabilir veya toplantılardaki ses içeriğini raporlar ve sunumlar için yeniden kullanabilirsiniz.

Başlamadan önce, önceliklerinizi belirlemek için biraz zaman ayırın. Her şeyden önce kusursuz doğruluk ve hız mı ihtiyacınız var? Belki de gerçek zamanlı işbirliği iş akışınız için daha önemlidir.

İş akışınızı kolaylaştırmak ve verimlilik avantajlarının dünyasını keşfetmek için bugün ücretsiz ClickUp deneme sürümüne kaydolun ve ses ve video içeriklerini işleme şeklinizde devrim yaratın.