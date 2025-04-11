2025'te AI Not Alma için En İyi 11 Fathom AI Alternatifi

Çevrimiçi bir toplantıda anahtar kararları veya eylem öğelerini kaçırmak sinir bozucu olabilir. Ancak, tüm zamanınızı Zoom görüşmelerinde tartışılan her şeyi yazmaya çalışarak geçirmek de istemezsiniz.
Neyse ki, Fathom AI gibi bir not alma aracı hayatınızı kolaylaştırabilir. Bu araçlar, yapay zekayı kullanarak toplantı notlarını transkripsiyon, özetleme ve analiz etme işlemlerini gerçekleştirir ve siz de tartışmaya odaklanabilirsiniz.
Fathom AI not alma ve temel transkripsiyon hizmetlerinde mükemmeldir, ancak diğer not alma uygulamaları ve iş araçları ek özellikler ve daha fazla esneklik sunar.
Sanal toplantılarınızı ve toplantı sonuçlarınızı iyileştirmek için Fathom AI alternatifleri olarak kullanılabilecek 11 AI not alma aracını sizler için bir araya getirdik.
Ancak öncelikle, ihtiyaçlarınıza en uygun Fathom alternatifini nasıl seçeceğinizi öğrenelim.
Fathom AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Bir AI toplantı aracı seçerken dikkate almanız gereken birkaç faktör şunlardır:
- Doğruluk: Özellikle farklı aksanları ve teknik terimleri işleyebilen, yüksek transkripsiyon doğruluğuna sahip Fathom AI alternatiflerini arayın
- Özellikler: Konuşmacı tanımlama, eylem öğesi çıkarma, gerçek zamanlı transkripsiyon, dil desteği ve anahtar kelime vurgulama gibi gelişmiş özellikler, toplantı verimliliğinizi önemli ölçüde artırabilir
- Entegrasyonlar: Tercih ettiğiniz video konferans platformu ve popüler proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyon, akıcı bir ş Akışı sağlar
- Güvenlik: Yalnızca gizliliğinizi, veri güvenliğinizi ve şifrelemenizi garanti eden Fathom AI alternatiflerini değerlendirin
- Fiyatlandırma: Fiyatlandırma planlarını değerlendirirken bütçenizi ve takımınızın boyutunu göz önünde bulundurun
En İyi 11 Fathom AI Alternatifi
Fathom AI alternatiflerinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiğinize göre, şimdi en iyi seçeneklerden bazılarına göz atalım.
1. ClickUp (En iyi AI destekli toplantı, görev yönetimi ve işbirliği aracı)
Bir toplantı kaydediciden daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Toplantı ve proje yönetimini tek bir platformda birleştiren eksiksiz bir iş uygulaması olan ClickUp'ı deneyin.
Takviminizden erişebileceğiniz ClickUp'ın AI Notetaker ile toplantı verimliliğini artırın. Bu akıllı özellik notlar alır, böylece siz konsantre olabilirsiniz.
Zoom, Teams ve Google Meet ile uyumluluğundan yararlanın. AI Notetaker, toplantı ayrıntılarını (ad, tarih, katılımcılar) otomatik olarak belgeler ve eksiksiz bir ses kaydı sağlar.
Özet içgörüler, anahtar noktalar ve basit bir kontrol listesindeki sonraki adımlarla toplantının önemli noktalarını hızlıca gözden geçirin. Daha derinlemesine analiz için ayrıntılı transkriptlere erişin. Toplantı notları, kolay inceleme ve paylaşım için otomatik olarak gizli, etiketli bir ClickUp Belgesine kaydedilir.
ClickUp Meetings, gündemleri yönetmek, eylem öğelerini ayarlamak, haftalık toplantıları belgelemek ve daha fazlasını tek bir çatı altında toplar. Böylece, sekmeler arasında geçiş yapmadan tüm belgelerinize, görevlerinize ve diğer materyallerinize erişebilirsiniz. Bu notları yapılandırmak ve paydaşlarla paylaşmadan önce iyi belgelendiğinden emin olmak için ClickUp Toplantı Notları Şablonu'nu kullanabilirsiniz.
ClickUp'ın yapay zekası, toplantı notlarını akıllıca çevirir, görev oluşturma ve düzenleme için öneriler sunar ve notları ve özetleri belirli projelere bağlı eyleme geçirilebilir görevlere doğrudan dönüştürmenize olanak tanıyarak iş akışını kolaylaştırır.
ClickUp Belgeleri, toplantı notlarınızla canlı belgeler oluşturmanıza olanak tanır. Bunları, takımların müşteri görüşmeleri sırasında başvurabilecekleri dinamik kaynaklar olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, belgedeki belirli bir toplantı veya görev ayrıntılarını saniyeler içinde bulmak için arama yapmak da kolaydır.
ClickUp, gündemleri, tutanakları ve yapı notlarını ayarlamak için çok meşgul olduğunuzda kullanabileceğiniz birkaç toplantı şablonuna da sahiptir. Örneğin, ClickUp'ın Toplantı Tutanakları Şablonu size şu konularda yardımcı olur:
- Toplantı gündemlerini, katılımcı listelerini ve eylem öğelerini verimli bir şekilde yapılandırın
- Önemli toplantı bilgilerini ve sonuçlarını yakalayın
- Eylem öğelerini takım üyeleri için izlenebilir görevlere dönüştürün
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Toplantıları kontrol altına alın: ClickUp AI Note Taker, toplantıları otomatik olarak transkripsiyonlar, anahtar noktaları özetler ve eyleme geçirilebilir görevler oluşturur, böylece takip ve kararları kolayca takip edebilirsiniz
- Eylem öğeleri oluşturun: ClickUp Görevleri ile notları yapılacaklar listesine dönüştürün, ayrıntılar ekleyin ve bunları yapacak kişileri etiketleyin
- Not düzenleme ve düzenleme: ClickUp Notepad ile toplantı notlarını ve görevleri tek bir yerde düzenleyin ve düzenleyin
- Ekran kayıtları: ClickUp Clips ile toplantı notları içinde AI destekli transkripsiyonlarla ekran kayıtlarını paylaşın ve ClickUp Brain ile anında transkripsiyonunu yapın
- Gerçek zamanlı işbirliği: Notlara erişin, bunları takımınızla paylaşın ve ClickUp Sohbeti'ni kullanarak konuşmalarda işbirliği yapın
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özelleştirme ve özellik sayesinde, araca alışmak biraz zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
- ClickUp AI Notetaker: Kullanıcı başına aylık 6 $ gibi düşük bir fiyata herhangi bir ücretli plana ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)
2. Fireflies AI
Fireflies AI, not almayı otomatikleştirmek için yenilikçi bir çevrimiçi toplantı aracıdır. Sesli konuşmaları transkripsiyon, özetleme, arama ve analiz etme olanağı sunar.
Tek bir tıklama ile eylem öğeleri, görevler ve sorular gibi anahtar metrikleri incelerken, video ve ses kaydı yapabilir ve dakikalar içinde transkriptler oluşturabilirsiniz.
Fireflies AI'nın en iyi özellikleri
- Toplantıları transkripsiyonlayın ve notları Slack ve Google Dokümanlar'da paylaşın
- Fireflies. ai Notetaker'ı takviminizdeki toplantılara davet edin
- Arama günlüklerini ve toplantı notlarını doğrudan CRM'nize ekleyin
- Google Meet, Zoom, Teams vb. çevrimiçi toplantı araçlarıyla entegre edin.
Fireflies AI sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde önemli özellikler eksiktir
- Google ürünleri ile daha iyi entegrasyon gerektirir
Fireflies AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 18 $/koltuk
- İş: Aylık 29 $/koltuk
- Enterprise: Aylık 39 $/koltuk
Fireflies AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
3. Claap
Claap, takımınızla işbirliğini sorunsuz, hızlı ve güvenli hale getirir. İşbirliğine dayalı bir video kayıt aracı olarak pazarlanan Claap, size AI destekli notlar ve kısa takip videoları sunar.
Önemli noktaları içeren toplantıları kaydedebilir ve doğru şablonu kullanarak AI özetleri oluşturabilirsiniz. Bu araç, kazanma oranınızı artırmanıza yardımcı olacak konuşma zekası sunduğu için satış takımları için en uygun araçtır.
Potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek için içgörülerden yararlanın ve video kitaplığındaki diğer araçları kullanarak satış döngüsünü kısaltan kısa takip videoları oluşturun ve düzenleyin.
Claap'ın en iyi özellikleri
- 99 dile çevirin ve transkripsiyonunu yapın
- Kayıtların belirli noktalarına yorumlar ekleyin
- Satış takımınızı eğitmek için merkezi bir video kütüphanesi oluşturun
- Gelişmiş gizlilik için erişim haklarını büyük ölçekte bile kontrol edin
Claap sınırlamaları
- Sanal çalışma alanlarını birleştirmede zorluk
- Bazı kullanıcılar ses kalitesinin iyileştirilmesi gerektiğini bildiriyor
Claap fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz plan
- Başlangıç: Aylık 10 $/lisans
- Pro: Aylık 30 $/lisans
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Claap puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (20+ yorum)
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
4. Fellow Uygulaması
Fellow, uzaktan ve hibrit takımlar için hepsi bir arada AI toplantı transkripsiyon ve yönetim yazılımıdır. Davranış odaklı özellikleri, sık proje toplantılarına olan ihtiyacı azaltır ve verimli işbirliğini sağlar.
Proje yönetimi araçlarıyla eylem öğelerini atayabilir ve senkronize edebilir, toplantı tutanaklarını ve kararları tek bir yerde takip ederek toplantıların sonuçlarının eyleme geçirilmesini sağlayabilirsiniz.
Fellow uygulamasının en iyi özellikleri
- Toplantı transkriptlerini, notları ve etiketleri arayın; kaydedilen kararların değiştirilmesini önlemek için notları kilitleme özelliği de mevcuttur
- Her bölüm için sahipleriyle paylaşılan toplantı gündemleri oluşturun
- Toplantı kayıtlarını, transkriptlerini ve özetlerini takvim etkinlikleriyle entegre ederek toplantıyla ilgili her şeye kolayca erişin
- Toplantı şablon kitaplığinden yararlanarak bire bir toplantılar, takım toplantıları, geriye dönük değerlendirmeler ve daha fazlası gibi çeşitli toplantı türleri için uzmanlar tarafından onaylanmış şablonlara erişin
Fellow Uygulama sınırlamaları
- Eylem öğeleri otomatikleştirilmez
- Tarayıcı uzantılarındaki sorunlar
Fellow Uygulama fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 11 $/kullanıcı
- İş: Aylık 10 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Fellow uygulama puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)
5. Otter AI
Otter AI, toplantı konuşmalarınızı otomatikleştiren ve eylem öğeleri içeren notlara özetleyen bir toplantı asistanıdır. Otter AI Sohbet'i tüm toplantılarınızda kullanarak yanıtlar alabilir ve e-postalar ve durum güncellemeleri gibi içerikler oluşturabilirsiniz.
Canlı konuşmaları senkronize güncellemelerle birleştirebilirsiniz.
Projelerinizi ilerletmek için takım üyelerinizle ve Otter Destek ile sohbet edebilirsiniz.
Otter AI'nın en iyi özellikleri
- 30'dan fazla dilde toplantıları transkripsiyonlayın, küresel takımlar için mükemmel
- Toplantı notları üzerinde işbirliği yapın, proje yönetimi araçlarıyla eylem öğelerini atayın ve senkronize edin ve toplantı kararlarını tek bir yerden takip edin
- Toplantı notlarını e-posta ve Slack'te paylaşın ve CRM'nize ekleyin
- Zoom ve Google Meet gibi popüler video konferans platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlanın
Otter AI sınırlamaları
- Ücretsiz plan, sınırlı transkripsiyon dakikası ve konuşmacı tanımlama özelliği sunar
- Transkripsiyon doğruluğu güvenilir olmayabilir
Otter AI fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz plan
- Pro: Aylık 16,99 $/kullanıcı
- İş: Aylık 30 $/kullanıcı
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Otter AI puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)
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6. Grain
Gelir takımları için tasarlanan Grain, not alma, kayıt tutma ve içgörü yakalama işlemlerini otomatikleştirir, böylece siz takımınızı koçluk etmek ve satış stratejisi geliştirmek gibi diğer görevlere odaklanabilirsiniz.
Grain'in kullanımı kolay arayüzü, akıllı konular ve anahtar hesap uyarıları ile anlaşma analizi ve içgörüler sunarak satış boru hattınızda daha yüksek görünürlük sağlar.
Grain'in en iyi özellikleri
- Toplantı notlarını CRM kişileri ve anlaşma kayıtlarıyla otomatik senkronizasyon
- Toplantı kayıtlarını ve düzenlenebilir transkriptleri kolayca oluşturun
- Hubspot, Salesforce, Zapier ve Slack ile entegre edin
- Transkriptlerdeki belirli anahtar kelimelere dayalı bildirimlerle güncel kalın
- Transkriptteki herhangi bir metni seçerek video snippet'leri oluşturun
Gren sınırlamaları
- Öncelikle video toplantılara odaklanan bu uygulama, yalnızca sesli aramalar için ideal olmayabilir
- Transkriptlerde konuşmacıları tanımada sorun yaşıyor musunuz?
Tahıl fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 19 $/koltuk
- İş: Aylık 39 $/koltuk
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Değerlendirme puanları ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (200+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. Tl;dv
Tl;dv, müşterileriniz, potansiyel müşterileriniz ve takımınızla yaptığınız görüşmeleri transkripsiyonlayıp özetleyen bir toplantı kaydedicidir. Görüşmeleri yüksek kaliteli video ve ses ile kaydedebilir ve hemen ardından toplantı kitaplığından erişebilirsiniz.
Bu araç ayrıca 30'dan fazla dilde çok dilli destek sunar ve toplantılardan iş akışlarını otomatikleştirir. Sekmeler arasında geçiş yapmadan toplantı anlarını ve içgörülerini doğrudan takımınızın çalışma alanlarında paylaşmanızı sağlar.
Tl;dv en iyi özellikler
- Basit bir tıklama veya kısayol ile toplantılarınızın anahtar anlarını özetleyin
- Çalışma alanınızda belirli anahtar kelimelerle ilgili tartışmaları anında bulun ve özetleyin
- Herhangi bir toplantıdaki önemli anların kısa video kliplerini oluşturun
- Geçmiş toplantılara kolay erişim için bulut depolama platformlarıyla entegre edin
Tl;dv sınırlamaları
- Konuşmacı tanımlama gibi gerçek zamanlı işbirliği özellikleri yoktur
- Ücretsiz plan, sınırlı toplantı süresi ve özelliklere sahiptir
Tl;dv fiyatlandırma
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: Aylık 25 $/kayıt kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Tl;dv puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (90+ yorum)
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
8. Wudpecker
Wudpecker, bilgi çıkarma için geliştirilmiş bir AI aracıdır. Verimliliği artırmayı amaçlayan platform, sanal konuşmaları kullanıma hazır bilgilere yoğunlaştırır.
Ayrıca, tüm toplantı kayıtlarınızı güvenli bir sunucuda saklayabilir ve Wudpecker'ın gelişmiş arama motorunu kullanarak toplantı transkriptlerinizde belirli bilgileri bulabilirsiniz.
Wudpecker'ın en iyi özellikleri
- Not almayı kolaylaştırmak için farklı toplantı türleri için özel şablonlar oluşturun
- Wudpecker içinde notları paylaşın ve takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams toplantılarınızdan özetler, eylem öğeleri ve içgörüler alın
- Gelişmiş veri şifreleme ve GDPR uyumluluğu ile toplantılarınızın güvenliğini sağlayın
Wudpecker sınırlamaları
- Arayüz, diğer bazı araçlara kıyasla daha az sezgisel olabilir
- Belirli toplantılardan hariç tutamazsınız
Wudpecker fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Aylık 16 $
- Pro: Aylık 30 $
Wudpecker puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)
9. Speak AI
Speak AI, konuşma arayüzü kullanarak toplantı transkriptleriyle doğal bir şekilde etkileşim kurmanızı sağlar.
Speak AI'nın Toplantı Asistanı, API'leri ve daha fazlasını kullanarak telefon görüşmelerini ve toplantıları yakalayabilir, transkripsiyonunu yapabilir ve analiz ederek otomatik içgörüler elde edebilirsiniz.
Ayrıca Dropbox ve Google Drive gibi popüler bulut depolama platformlarına bağlanmanıza da olanak tanır.
Speak AI'nın en iyi özellikleri
- Yüksek kaliteli ses ile %95 transkripsiyon doğruluğu elde edin
- Speak'in sezgisel AI ses/video-metin dönüştürücü yazılımıyla ses/videoları otomatik olarak metne dönüştürün
- CSV içe aktarma veya Zapier ile yapılandırılmamış anket ve form verilerini yükleyin ve analiz edin
- Verilerle ilgili sorular sorun ve AI asistanından kapsamlı yanıtlar alın
Speak AI sınırlamaları
- Belirli aksanlar veya teknik jargonla en iyi doğruluğu elde etmek için ek eğitim verileri gerekebilir
Speak AI fiyatlandırması
- Kullandığın kadar öde
- Başlangıç: 29 $/ay
- Özel: Özel fiyatlandırma
Speak AI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
10. Sembly AI
Sembly AI, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams'deki toplantılarınıza otomatik olarak katılıp bunları kaydeden bir toplantı notu oluşturucu.
Ayrıca, önceden kaydedilmiş toplantılar için transkript, toplantı notları ve içgörüler oluşturmak üzere ses veya video dosyalarını kolayca yükleyebilirsiniz.
Tarayıcınızı veya cep telefonunuzu kullanarak çevrimdışı konuşmaları kaydedebilir veya istediğiniz yerde kendi notlarınızı alabilirsiniz.
Sembly AI'nın en iyi özellikleri
- Transkriptleri, özelleştirilebilir zaman damgaları ve konuşmacı etiketleriyle çeşitli biçimlerde (TXT, SRT, DOCX) dışa aktarın ve Slack veya CRM'nizde paylaşın
- Popüler video konferans platformları ve bulut depolama hizmetleriyle bağlantı kurun
- Toplantılarınızı anahtar kelime, anahtar öğe veya katılımcıya göre arayın
Sembly AI sınırlamaları
- Platformda gezinme çok sezgisel değildir
Sembly AI fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz plan
- Profesyonel: Aylık 15 $
- Takım: Aylık 29 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Sembly AI puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
11. Vocalmatic
Vocalmatic, konuşma-metin teknolojisi ile çalışan otomatik bir transkripsiyon yazılımıdır. Bir ses veya video kaydını saniye saniye analiz ederek, her saniyede hangi kelimenin söylendiğini belirleyerek ve her kelimeyi bir transkriptte kaydederek çalışır.
Önce Vocalmatic'i kullanarak ses dosyanızı metne dönüştürebilir, ardından istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
Vocalmatic'in en iyi özellikleri
- AI kullanarak sesinizi 100'den fazla dile metne dönüştürün
- Sanal konuşmaların düzenlenebilir transkriptlerini oluşturun
- Anahtar kelimeler veya konuşmacı adlarına göre geçmiş toplantı transkriptlerini kolayca arayın
- Takım üyelerine roller ve izinler atayarak veri güvenliği ve erişim kontrolü sağlayın
Vocalmatic sınırlamaları
- Toplantı sonrası analiz ve aranabilirliğe odaklanır; gerçek zamanlı işbirliği için ideal olmayabilir
Vocalmatic fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 15 $
- Pro: Aylık 19 $
- İş: 149 $/ay
Vocalmatic puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Puanlama mevcut değil
Toplantı Notu Yardımı için Doğru Çözümü Seçme
İş yerlerimiz, etkili iletişim ve müşteri etkileşimleri sayesinde gelişir. Ancak yoğun programlar ve dolu gündemler nedeniyle, toplantılardaki her anahtar noktayı yakalamak zor olabilir.
Bu nedenle, kurumsal ihtiyaçları, ölçeklenebilirliği ve karmaşık konuşmaları transkripsiyonlama ihtiyacını dikkatlice değerlendirdikten sonra bu Fathom AI alternatiflerinden birini seçin.
ClickUp gibi kapsamlı bir araç, daha akıllı bir çözüm sunarak tartışmalara tam olarak katılmanızı sağlar. Yenilikçi platform, eylem öğelerini belirler ve toplantı notlarından akıllı özetler oluşturur — hepsi gerçek zamanlı olarak.
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