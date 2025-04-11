2025'te AI Not Alma için En İyi 11 Fathom AI Alternatifi

Çevrimiçi bir toplantıda anahtar kararları veya eylem öğelerini kaçırmak sinir bozucu olabilir. Ancak, tüm zamanınızı Zoom görüşmelerinde tartışılan her şeyi yazmaya çalışarak geçirmek de istemezsiniz.

Neyse ki, Fathom AI gibi bir not alma aracı hayatınızı kolaylaştırabilir. Bu araçlar, yapay zekayı kullanarak toplantı notlarını transkripsiyon, özetleme ve analiz etme işlemlerini gerçekleştirir ve siz de tartışmaya odaklanabilirsiniz.

Fathom AI not alma ve temel transkripsiyon hizmetlerinde mükemmeldir, ancak diğer not alma uygulamaları ve iş araçları ek özellikler ve daha fazla esneklik sunar.

Sanal toplantılarınızı ve toplantı sonuçlarınızı iyileştirmek için Fathom AI alternatifleri olarak kullanılabilecek 11 AI not alma aracını sizler için bir araya getirdik.

Ancak öncelikle, ihtiyaçlarınıza en uygun Fathom alternatifini nasıl seçeceğinizi öğrenelim.

Fathom AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bir AI toplantı aracı seçerken dikkate almanız gereken birkaç faktör şunlardır:

Doğruluk : Özellikle farklı aksanları ve teknik terimleri işleyebilen, yüksek transkripsiyon doğruluğuna sahip Fathom AI alternatiflerini arayın

Özellikler : Konuşmacı tanımlama, eylem öğesi çıkarma, gerçek zamanlı transkripsiyon, dil desteği ve anahtar kelime vurgulama gibi gelişmiş özellikler, toplantı verimliliğinizi önemli ölçüde artırabilir

Entegrasyonlar : Tercih ettiğiniz video konferans platformu ve popüler proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyon, akıcı bir ş Akışı sağlar

Güvenlik: Yalnızca gizliliğinizi, veri güvenliğinizi ve şifrelemenizi garanti eden Fathom AI alternatiflerini değerlendirin

Fiyatlandırma: Fiyatlandırma planlarını değerlendirirken bütçenizi ve takımınızın boyutunu göz önünde bulundurun

En İyi 11 Fathom AI Alternatifi

Fathom AI alternatiflerinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiğinize göre, şimdi en iyi seçeneklerden bazılarına göz atalım.

1. ClickUp (En iyi AI destekli toplantı, görev yönetimi ve işbirliği aracı)

Daha Fazla Bilgi ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarınızı Belgeler ve Görevler'e bağlayın

Bir toplantı kaydediciden daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Toplantı ve proje yönetimini tek bir platformda birleştiren eksiksiz bir iş uygulaması olan ClickUp'ı deneyin.

Takviminizden erişebileceğiniz ClickUp'ın AI Notetaker ile toplantı verimliliğini artırın. Bu akıllı özellik notlar alır, böylece siz konsantre olabilirsiniz.

Zoom, Teams ve Google Meet ile uyumluluğundan yararlanın. AI Notetaker, toplantı ayrıntılarını (ad, tarih, katılımcılar) otomatik olarak belgeler ve eksiksiz bir ses kaydı sağlar.

Özet içgörüler, anahtar noktalar ve basit bir kontrol listesindeki sonraki adımlarla toplantının önemli noktalarını hızlıca gözden geçirin. Daha derinlemesine analiz için ayrıntılı transkriptlere erişin. Toplantı notları, kolay inceleme ve paylaşım için otomatik olarak gizli, etiketli bir ClickUp Belgesine kaydedilir.

ClickUp Meetings, gündemleri yönetmek, eylem öğelerini ayarlamak, haftalık toplantıları belgelemek ve daha fazlasını tek bir çatı altında toplar. Böylece, sekmeler arasında geçiş yapmadan tüm belgelerinize, görevlerinize ve diğer materyallerinize erişebilirsiniz. Bu notları yapılandırmak ve paydaşlarla paylaşmadan önce iyi belgelendiğinden emin olmak için ClickUp Toplantı Notları Şablonu'nu kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın yapay zekası, toplantı notlarını akıllıca çevirir, görev oluşturma ve düzenleme için öneriler sunar ve notları ve özetleri belirli projelere bağlı eyleme geçirilebilir görevlere doğrudan dönüştürmenize olanak tanıyarak iş akışını kolaylaştırır.

ClickUp Belgeleri, toplantı notlarınızla canlı belgeler oluşturmanıza olanak tanır. Bunları, takımların müşteri görüşmeleri sırasında başvurabilecekleri dinamik kaynaklar olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, belgedeki belirli bir toplantı veya görev ayrıntılarını saniyeler içinde bulmak için arama yapmak da kolaydır.

ClickUp, gündemleri, tutanakları ve yapı notlarını ayarlamak için çok meşgul olduğunuzda kullanabileceğiniz birkaç toplantı şablonuna da sahiptir. Örneğin, ClickUp'ın Toplantı Tutanakları Şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Toplantı gündemlerini, katılımcı listelerini ve eylem öğelerini verimli bir şekilde yapılandırın

Önemli toplantı bilgilerini ve sonuçlarını yakalayın

Eylem öğelerini takım üyeleri için izlenebilir görevlere dönüştürün

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu ile önemli toplantı bilgilerini kaydedin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantıları kontrol altına alın: ClickUp AI Note Taker , toplantıları otomatik olarak transkripsiyonlar, anahtar noktaları özetler ve eyleme geçirilebilir görevler oluşturur, böylece takip ve kararları kolayca takip edebilirsiniz

Eylem öğeleri oluşturun : ClickUp Görevleri ile notları yapılacaklar listesine dönüştürün, ayrıntılar ekleyin ve bunları yapacak kişileri etiketleyin

Not düzenleme ve düzenleme : ClickUp Notepad ile toplantı notlarını ve görevleri tek bir yerde düzenleyin ve düzenleyin

Ekran kayıtları : ClickUp Clips ile toplantı notları içinde AI destekli transkripsiyonlarla ekran kayıtlarını paylaşın ve ClickUp Brain ile anında transkripsiyonunu yapın

Gerçek zamanlı işbirliği: Notlara erişin, bunları takımınızla paylaşın ve : Notlara erişin, bunları takımınızla paylaşın ve ClickUp Sohbeti'ni kullanarak konuşmalarda işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelleştirme ve özellik sayesinde, araca alışmak biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Kullanıcı başına aylık 6 $ gibi düşük bir fiyata herhangi bir ücretli plana ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

2. Fireflies AI

fireflies AI aracılığıyla

Fireflies AI, not almayı otomatikleştirmek için yenilikçi bir çevrimiçi toplantı aracıdır. Sesli konuşmaları transkripsiyon, özetleme, arama ve analiz etme olanağı sunar.

Tek bir tıklama ile eylem öğeleri, görevler ve sorular gibi anahtar metrikleri incelerken, video ve ses kaydı yapabilir ve dakikalar içinde transkriptler oluşturabilirsiniz.

Fireflies AI'nın en iyi özellikleri

Toplantıları transkripsiyonlayın ve notları Slack ve Google Dokümanlar'da paylaşın

Fireflies. ai Notetaker'ı takviminizdeki toplantılara davet edin

Arama günlüklerini ve toplantı notlarını doğrudan CRM'nize ekleyin

Google Meet, Zoom, Teams vb. çevrimiçi toplantı araçlarıyla entegre edin.

Fireflies AI sınırlamaları

Ücretsiz sürümde önemli özellikler eksiktir

Google ürünleri ile daha iyi entegrasyon gerektirir

Fireflies AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 18 $/koltuk

İş: Aylık 29 $/koltuk

Enterprise: Aylık 39 $/koltuk

Fireflies AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Claap

claap aracılığıyla

Claap, takımınızla işbirliğini sorunsuz, hızlı ve güvenli hale getirir. İşbirliğine dayalı bir video kayıt aracı olarak pazarlanan Claap, size AI destekli notlar ve kısa takip videoları sunar.

Önemli noktaları içeren toplantıları kaydedebilir ve doğru şablonu kullanarak AI özetleri oluşturabilirsiniz. Bu araç, kazanma oranınızı artırmanıza yardımcı olacak konuşma zekası sunduğu için satış takımları için en uygun araçtır.

Potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek için içgörülerden yararlanın ve video kitaplığındaki diğer araçları kullanarak satış döngüsünü kısaltan kısa takip videoları oluşturun ve düzenleyin.

Claap'ın en iyi özellikleri

99 dile çevirin ve transkripsiyonunu yapın

Kayıtların belirli noktalarına yorumlar ekleyin

Satış takımınızı eğitmek için merkezi bir video kütüphanesi oluşturun

Gelişmiş gizlilik için erişim haklarını büyük ölçekte bile kontrol edin

Claap sınırlamaları

Sanal çalışma alanlarını birleştirmede zorluk

Bazı kullanıcılar ses kalitesinin iyileştirilmesi gerektiğini bildiriyor

Claap fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz plan

Başlangıç: Aylık 10 $/lisans

Pro: Aylık 30 $/lisans

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Claap puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (20+ yorum)

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

4. Fellow Uygulaması

fellow Uygulaması aracılığıyla

Fellow, uzaktan ve hibrit takımlar için hepsi bir arada AI toplantı transkripsiyon ve yönetim yazılımıdır. Davranış odaklı özellikleri, sık proje toplantılarına olan ihtiyacı azaltır ve verimli işbirliğini sağlar.

Proje yönetimi araçlarıyla eylem öğelerini atayabilir ve senkronize edebilir, toplantı tutanaklarını ve kararları tek bir yerde takip ederek toplantıların sonuçlarının eyleme geçirilmesini sağlayabilirsiniz.

Fellow uygulamasının en iyi özellikleri

Toplantı transkriptlerini, notları ve etiketleri arayın; kaydedilen kararların değiştirilmesini önlemek için notları kilitleme özelliği de mevcuttur

Her bölüm için sahipleriyle paylaşılan toplantı gündemleri oluşturun

Toplantı kayıtlarını, transkriptlerini ve özetlerini takvim etkinlikleriyle entegre ederek toplantıyla ilgili her şeye kolayca erişin

Toplantı şablon kitaplığinden yararlanarak bire bir toplantılar, takım toplantıları, geriye dönük değerlendirmeler ve daha fazlası gibi çeşitli toplantı türleri için uzmanlar tarafından onaylanmış şablonlara erişin

Fellow Uygulama sınırlamaları

Eylem öğeleri otomatikleştirilmez

Tarayıcı uzantılarındaki sorunlar

Fellow Uygulama fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 11 $/kullanıcı

İş: Aylık 10 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Fellow uygulama puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)

5. Otter AI

otter AI aracılığıyla

Otter AI, toplantı konuşmalarınızı otomatikleştiren ve eylem öğeleri içeren notlara özetleyen bir toplantı asistanıdır. Otter AI Sohbet'i tüm toplantılarınızda kullanarak yanıtlar alabilir ve e-postalar ve durum güncellemeleri gibi içerikler oluşturabilirsiniz.

Canlı konuşmaları senkronize güncellemelerle birleştirebilirsiniz.

Projelerinizi ilerletmek için takım üyelerinizle ve Otter Destek ile sohbet edebilirsiniz.

Otter AI'nın en iyi özellikleri

30'dan fazla dilde toplantıları transkripsiyonlayın, küresel takımlar için mükemmel

Toplantı notları üzerinde işbirliği yapın, proje yönetimi araçlarıyla eylem öğelerini atayın ve senkronize edin ve toplantı kararlarını tek bir yerden takip edin

Toplantı notlarını e-posta ve Slack'te paylaşın ve CRM'nize ekleyin

Zoom ve Google Meet gibi popüler video konferans platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlanın

Otter AI sınırlamaları

Ücretsiz plan, sınırlı transkripsiyon dakikası ve konuşmacı tanımlama özelliği sunar

Transkripsiyon doğruluğu güvenilir olmayabilir

Otter AI fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz plan

Pro: Aylık 16,99 $/kullanıcı

İş: Aylık 30 $/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Otter AI puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

İlgili: Toplantı Notlarını Transkripsiyonlamanıza Yardımcı Olacak En İyi 10 Otter AI Alternatifi

6. Grain

grain aracılığıyla

Gelir takımları için tasarlanan Grain, not alma, kayıt tutma ve içgörü yakalama işlemlerini otomatikleştirir, böylece siz takımınızı koçluk etmek ve satış stratejisi geliştirmek gibi diğer görevlere odaklanabilirsiniz.

Grain'in kullanımı kolay arayüzü, akıllı konular ve anahtar hesap uyarıları ile anlaşma analizi ve içgörüler sunarak satış boru hattınızda daha yüksek görünürlük sağlar.

Grain'in en iyi özellikleri

Toplantı notlarını CRM kişileri ve anlaşma kayıtlarıyla otomatik senkronizasyon

Toplantı kayıtlarını ve düzenlenebilir transkriptleri kolayca oluşturun

Hubspot, Salesforce, Zapier ve Slack ile entegre edin

Transkriptlerdeki belirli anahtar kelimelere dayalı bildirimlerle güncel kalın

Transkriptteki herhangi bir metni seçerek video snippet'leri oluşturun

Gren sınırlamaları

Öncelikle video toplantılara odaklanan bu uygulama, yalnızca sesli aramalar için ideal olmayabilir

Transkriptlerde konuşmacıları tanımada sorun yaşıyor musunuz?

Tahıl fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 19 $/koltuk

İş: Aylık 39 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Değerlendirme puanları ve yorumlar

G2: 4,6/5 (200+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Tl;dv

Tl;dv, müşterileriniz, potansiyel müşterileriniz ve takımınızla yaptığınız görüşmeleri transkripsiyonlayıp özetleyen bir toplantı kaydedicidir. Görüşmeleri yüksek kaliteli video ve ses ile kaydedebilir ve hemen ardından toplantı kitaplığından erişebilirsiniz.

Bu araç ayrıca 30'dan fazla dilde çok dilli destek sunar ve toplantılardan iş akışlarını otomatikleştirir. Sekmeler arasında geçiş yapmadan toplantı anlarını ve içgörülerini doğrudan takımınızın çalışma alanlarında paylaşmanızı sağlar.

Tl;dv en iyi özellikler

Basit bir tıklama veya kısayol ile toplantılarınızın anahtar anlarını özetleyin

Çalışma alanınızda belirli anahtar kelimelerle ilgili tartışmaları anında bulun ve özetleyin

Herhangi bir toplantıdaki önemli anların kısa video kliplerini oluşturun

Geçmiş toplantılara kolay erişim için bulut depolama platformlarıyla entegre edin

Tl;dv sınırlamaları

Konuşmacı tanımlama gibi gerçek zamanlı işbirliği özellikleri yoktur

Ücretsiz plan, sınırlı toplantı süresi ve özelliklere sahiptir

Tl;dv fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Aylık 25 $/kayıt kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tl;dv puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (90+ yorum)

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

8. Wudpecker

wudpecker aracılığıyla

Wudpecker, bilgi çıkarma için geliştirilmiş bir AI aracıdır. Verimliliği artırmayı amaçlayan platform, sanal konuşmaları kullanıma hazır bilgilere yoğunlaştırır.

Ayrıca, tüm toplantı kayıtlarınızı güvenli bir sunucuda saklayabilir ve Wudpecker'ın gelişmiş arama motorunu kullanarak toplantı transkriptlerinizde belirli bilgileri bulabilirsiniz.

Wudpecker'ın en iyi özellikleri

Not almayı kolaylaştırmak için farklı toplantı türleri için özel şablonlar oluşturun

Wudpecker içinde notları paylaşın ve takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams toplantılarınızdan özetler, eylem öğeleri ve içgörüler alın

Gelişmiş veri şifreleme ve GDPR uyumluluğu ile toplantılarınızın güvenliğini sağlayın

Wudpecker sınırlamaları

Arayüz, diğer bazı araçlara kıyasla daha az sezgisel olabilir

Belirli toplantılardan hariç tutamazsınız

Wudpecker fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 16 $

Pro: Aylık 30 $

Wudpecker puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

9. Speak AI

speak AI aracılığıyla

Speak AI, konuşma arayüzü kullanarak toplantı transkriptleriyle doğal bir şekilde etkileşim kurmanızı sağlar.

Speak AI'nın Toplantı Asistanı, API'leri ve daha fazlasını kullanarak telefon görüşmelerini ve toplantıları yakalayabilir, transkripsiyonunu yapabilir ve analiz ederek otomatik içgörüler elde edebilirsiniz.

Ayrıca Dropbox ve Google Drive gibi popüler bulut depolama platformlarına bağlanmanıza da olanak tanır.

Speak AI'nın en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli ses ile %95 transkripsiyon doğruluğu elde edin

Speak'in sezgisel AI ses/video-metin dönüştürücü yazılımıyla ses/videoları otomatik olarak metne dönüştürün

CSV içe aktarma veya Zapier ile yapılandırılmamış anket ve form verilerini yükleyin ve analiz edin

Verilerle ilgili sorular sorun ve AI asistanından kapsamlı yanıtlar alın

Speak AI sınırlamaları

Belirli aksanlar veya teknik jargonla en iyi doğruluğu elde etmek için ek eğitim verileri gerekebilir

Speak AI fiyatlandırması

Kullandığın kadar öde

Başlangıç: 29 $/ay

Özel: Özel fiyatlandırma

Speak AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

10. Sembly AI

sembly AI aracılığıyla

Sembly AI, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams'deki toplantılarınıza otomatik olarak katılıp bunları kaydeden bir toplantı notu oluşturucu.

Ayrıca, önceden kaydedilmiş toplantılar için transkript, toplantı notları ve içgörüler oluşturmak üzere ses veya video dosyalarını kolayca yükleyebilirsiniz.

Tarayıcınızı veya cep telefonunuzu kullanarak çevrimdışı konuşmaları kaydedebilir veya istediğiniz yerde kendi notlarınızı alabilirsiniz.

Sembly AI'nın en iyi özellikleri

Transkriptleri, özelleştirilebilir zaman damgaları ve konuşmacı etiketleriyle çeşitli biçimlerde (TXT, SRT, DOCX) dışa aktarın ve Slack veya CRM'nizde paylaşın

Popüler video konferans platformları ve bulut depolama hizmetleriyle bağlantı kurun

Toplantılarınızı anahtar kelime, anahtar öğe veya katılımcıya göre arayın

Sembly AI sınırlamaları

Platformda gezinme çok sezgisel değildir

Sembly AI fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz plan

Profesyonel: Aylık 15 $

Takım: Aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sembly AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

11. Vocalmatic

vocalmatic aracılığıyla

Vocalmatic, konuşma-metin teknolojisi ile çalışan otomatik bir transkripsiyon yazılımıdır. Bir ses veya video kaydını saniye saniye analiz ederek, her saniyede hangi kelimenin söylendiğini belirleyerek ve her kelimeyi bir transkriptte kaydederek çalışır.

Önce Vocalmatic'i kullanarak ses dosyanızı metne dönüştürebilir, ardından istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Vocalmatic'in en iyi özellikleri

AI kullanarak sesinizi 100'den fazla dile metne dönüştürün

Sanal konuşmaların düzenlenebilir transkriptlerini oluşturun

Anahtar kelimeler veya konuşmacı adlarına göre geçmiş toplantı transkriptlerini kolayca arayın

Takım üyelerine roller ve izinler atayarak veri güvenliği ve erişim kontrolü sağlayın

Vocalmatic sınırlamaları

Toplantı sonrası analiz ve aranabilirliğe odaklanır; gerçek zamanlı işbirliği için ideal olmayabilir

Vocalmatic fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 15 $

Pro: Aylık 19 $

İş: 149 $/ay

Vocalmatic puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Puanlama mevcut değil

Toplantı Notu Yardımı için Doğru Çözümü Seçme

İş yerlerimiz, etkili iletişim ve müşteri etkileşimleri sayesinde gelişir. Ancak yoğun programlar ve dolu gündemler nedeniyle, toplantılardaki her anahtar noktayı yakalamak zor olabilir.

Bu nedenle, kurumsal ihtiyaçları, ölçeklenebilirliği ve karmaşık konuşmaları transkripsiyonlama ihtiyacını dikkatlice değerlendirdikten sonra bu Fathom AI alternatiflerinden birini seçin.

ClickUp gibi kapsamlı bir araç, daha akıllı bir çözüm sunarak tartışmalara tam olarak katılmanızı sağlar. Yenilikçi platform, eylem öğelerini belirler ve toplantı notlarından akıllı özetler oluşturur — hepsi gerçek zamanlı olarak.

Sanal toplantı deneyiminizi dönüştürmeye hazır mısınız?

Bugün ClickUp'a kaydolun ve gerçekten kapsamlı bir yaklaşımın farkını yaşayın. 🎉