E-posta ile Video Gönderme

Aceleniz var. Videonuzun son düzenlemelerini yaptınız ve takımınıza e-posta ile göndermeye hazırsınız. Ancak gönder düğmesine bastığınız anda bir hata mesajı beliriyor.

"Dosya boyutu çok büyük". Tanıdık geldi mi?

Videoların dünyadaki tüm web trafiğinin %80'inden fazlasını oluşturduğu düşünülürse, e-postaların hala dosya boyutu konusunda mantıksız bir sınırlamaya sahip olması şaşırtıcıdır. Artık video yapmak her zamankinden daha kolay, ancak bunları göndermek... O kadar da kolay değil, değil mi? Daha akıllı bir çözüm olmalı!

Videolar, çalışan eğitimi, ürün demoları veya eğitimleri, toplantı kayıtları, sunumlar, pazarlamacılar için bir tanıtım aracı, BT desteği gibi birçok nedenden dolayı dünyanın dört bir yanındaki iş yerlerinde kullanılmaktadır. Liste uzayıp gider.

E-postalara video ekleyememek can sıkıcı olabilir. Ancak bir çözüm var: Büyük video dosyalarını e-posta ile gönderebilirsiniz, ancak bunun nasıl yapıldığını bilmeniz gerekir.

E-posta ile Video Göndermenin Zorlukları

Videoların ve ekran kayıtlarının kalitesi her geçen yıl artarken, boyutları da buna bağlı olarak büyüyor. Video oluşturmak bir şey, ancak onu gönderememek sinir bozucu olabilir.

"Neden e-posta ile video gönderemiyorum?" sorusu, özellikle aceleniz olduğunda çok can sıkıcı olabilir. En büyük sorun, farklı e-posta platformları tarafından uygulanan ek dosya boyut sınırlamasıdır. Gmail ve Yahoo Mail için bu sınır 25 MB olarak belirlenmiştir. Microsoft Outlook ve iCloud Mail için izin verilen dosya sınırı ise yalnızca 20 MB'dir.

E-posta sağlayıcıları güvenlik nedenleriyle maksimum dosya boyutunu kısıtladığından, e-posta yoluyla büyük videolar gönderemezsiniz.

Ancak bunu aşmanın birkaç yolu vardır. Video platformları genellikle videoyu kendi platformlarında barındırmanızı ve mesajınıza bir URL eklemenizi ister. Başka bir yol da videoları sıkıştırıp e-postalara eklemektir.

E-posta için Videoları Sıkıştırma

Bir videoyu e-posta ile göndermek için nasıl sıkıştırabileceğinize bakalım. Sıkıştırma, orijinal verileri korurken dosyanın boyutunu küçültmek anlamına gelir. Bu, büyük videoları e-posta ile göndermenin en kolay yollarından biridir.

Bunu iki şekilde yapabilirsiniz: kayıplı sıkıştırma ve kayıpsız sıkıştırma.

Kayıplı sıkıştırma video kalitesini düşürür, ancak videonun son sürümüyle uğraşmıyorsanız iyi bir seçim olabilir

Kayıpsız sıkıştırma, video boyutunu sınırlı bir ölçüde azaltır ancak kaliteden ödün vermez

Bunu yapmak için iki yol vardır. İlki, ücretsiz bir çevrimiçi video sıkıştırma aracı kullanmaktır. Videoyu araca yükleyin, dosya boyutu ve kalite gereksinimlerini seçin, videoyu sıkıştırın ve indirin.

Başka bir yol da sıkıştırılmış ZIP dosyası oluşturmaktır. Sıkıştırılmış dosyalar oluşturmak için:

Sıkıştırmak istediğiniz video dosyasını seçin ve sağ tıklayın Bir açılır menü açılacaktır, "Gönder" seçeneğinin üzerine gelin "Sıkıştırılmış ZIP klasörü"nü seçin Sıkıştırılmış, yerel olarak kaydedilmiş dosyayı e-postanıza ekleyerek gönderin

E-postaya Video Ekleme

Artık sıkıştırılmış bir dosyanız olduğuna göre, bir sonraki soru şu: "Bir videoyu e-postaya nasıl ekleyebilirim?" İşte nasıl yapacağınız:

Yeni bir e-posta oluşturun ve ek dosyası seçeneğine tıklayın (genellikle ataç simgesi)

E-postaya yüklemek için yerel sürücünüzdeki dosyalara yönlendirileceksiniz. Yüklemek istediğiniz videoyu seçin

Dosyanın e-postanın altına tamamen eklenmesini bekleyin

Gmail'de dosya eklemek için adım adım kılavuz.

Gmail aracılığıyla e-postalarınıza dosya ekleyin

Profesyonel ipucu: Telefonunuzu da video içeren e-postalar göndermek için kullanabilirsiniz. E-postayı oluştururken galerinizden veya sürücünüzden videoyu seçmeniz yeterlidir. Videonun dosya boyutunu sıkıştıramayabilirsiniz, ancak Dropbox, Google Drive veya Apple gibi bulut depolama sağlayıcınızdan paylaşılabilir bir bağlantı gönderebilirsiniz.

Videoyu ekleyerek, video dosyalarını e-postanın bir parçası olarak gönderirsiniz; alıcı, yönlendirilmeden videoyu izleyebilir.

ClickUp'ın E-posta özelliği ile videoları ve diğer dosya türlerini ekleyin ve e-postalarınızı gönderin

Ancak dosya çok büyükse e-posta nasıl gönderilir? Dosya boyutu çok büyükse (sıkıştırdıktan sonra bile), videoyu ek dosya olarak gönderemeyebilirsiniz. Bunun yerine, dosyayı eklemeden e-posta ile göndermenin birkaç yolu vardır.

E-posta ile Büyük Video Dosyaları Gönderme

Cevap bulutta! Büyük bir video dosyasını e-postaya eklemeden göndermenin en kolay yolu, önce bulut depolama alanına yüklemek, ardından paylaşılabilir bir bağlantıyı e-posta ile göndermektir.

Bunun nasıl yapılabileceğine birkaç yolla bakalım.

E-posta ile büyük video dosyalarını nasıl gönderebilirsiniz?

E-postaya dosya eklemek zorunlu değildir. Bulut depolama hizmetleri, videoları yüklemenizi ve bağlantıyı izleyicilerinizle paylaşmanızı sağlar. İzleyici, bağlantıya erişip videoyu indirebilir.

İşte keşfedebileceğiniz bazı bulut depolama hizmetleri:

1. Google

Google Drive, Google tarafından kullanıcılarına sunulan bir bulut depolama hizmetidir. Kullanıcıların büyük dosyaları yüklemelerine ve bağlantı olarak paylaşmalarına olanak tanır. Bunu yapmak için Gmail'i açın:

Sol üst köşede, Oluştur'u tıklayın

Mesajın alt kısmında, Drive'ı kullanarak dosya ekle'yi tıklayın

Google Drive üzerinden dosya ekleme

Eklemek istediğiniz dosyaları seçin.

Google Drive üzerinden bağlantıları veya ek dosyaları seçin

Sayfanın altında, dosyayı nasıl göndermek istediğinize karar verin:

Drive bağlantısı: Bu, Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar veya Formlar kullanılarak oluşturulan dosyalar dahil olmak üzere Drive'da depolanan tüm dosyalar için işe yarar.

Ek dosya: Bu, Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar veya Formlar kullanılarak oluşturulmamış dosyalar için işler

Ekle'yi tıklayın

Gmail kullanıyorsanız, işte size bir Gmail ipucu: Google Drive'dan bağlantı yüklemek için özel seçenekler vardır. Ayrıca, Google Drive Chrome uzantısını veya Google Fotoğraflar'ı kullanarak fotoğraf yükleyebilir ve paylaşımını kolaylaştırabilirsiniz.

2. MailDrop

Apple sadık kullanıcıları için MailDrop, büyük dosyaları iCloud'a yükleyerek paylaşmak için benzer bir fırsat sunar. Videonun bağlantısını iCloud'dan gönderebilirsiniz, kullanıcı bu bağlantıya erişip indirebilir.

3. OneDrive

Microsoft tarafından sunulan bulut hizmeti OneDrive, kullanıcı başına 5 GB'lık ücretsiz alan sunarak video ve diğer dosyaları yüklemenizi ve başkalarıyla paylaşmanızı sağlar.

Ancak iPhone'unuzu kullanarak e-posta yoluyla video göndermenin bir yolu var mı, yoksa Gmail üzerinden video göndermenin bir yolu var mı?

Android ve Apple kullanıcıları aynı sorunu yaşıyor: Gmail hesabı maksimum 25 MB dosya boyutuna izin verirken, Apple sadece 20 MB izin veriyor. Google Drive ve MailDrop'u kullanarak bu sorunu aşabilir ve videoları e-posta ile paylaşabilirsiniz.

Sosyal Medya veya Çevrimiçi Video Platformları Aracılığıyla Video Paylaşımı

Müşterilerinize, takım üyelerine veya arkadaşlarınıza ulaşmanın tek yolu e-postalar değildir. E-posta ve ilgili araçlar iletişime büyük ölçüde yardımcı olsa da, sosyal medya kanalları da aynı derecede önemlidir.

Sosyal medya

Sosyal medya, hızlı bilgi alışverişi ve geniş bir kitleye bilgi yaymak için harika bir çözümdür. Facebook, Instagram, LinkedIn ve Snapchat gibi sosyal medya kanallarında videolar paylaşabilir ve video kampanyaları yürütebilirsiniz.

Sosyal medyada video paylaşımı birçok avantaj sağlar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Şirketler ve bireyler fikirlerini, mesajlarını ve deneyimlerini kolayca iletebilirler

Sosyal medyanın erişimi, daha yüksek etkileşim elde etmeyi mümkün kılar

Videonun performansını, görünüm sayısını ve etkileşimi değerlendirmek için analitik araçlar

Ancak, bu avantajların yanı sıra dikkate alınması gereken bazı dezavantajlar da vardır:

Sürekli değişen sosyal medya algoritmaları, videolarınızın görünürlüğünü ve erişimini etkileyebilir

Bir videonun sosyal medyada paylaşıldıktan sonra etkisini ölçmek zor olabilir

YouTube

YouTube, video paylaşımı ile eş anlamlıdır. Platform, neredeyse her tür, uzunluk ve biçime sahip videolara sahiptir. Kullanıcılar, bu video barındırma platformunda paylaşılan videolara bilgisayarları, cep telefonları veya internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan saniyeler içinde erişebilir (ve hatta yükleyebilir).

YouTube'un yanı sıra, video paylaşımı için e-posta hizmetlerine alternatif birkaç seçenek bulunmaktadır. İşte bunlardan bazıları:

Vimeo : Yaratıcılar, pazarlamacılar ve sanatçılar tarafından yaygın olarak kullanılan, kullanıcı dostu bir video deneyimi platformu. Platform, yüksek kaliteli içerik ve farklı yükleme sınırları ve paylaşım seçenekleri ile rafine video barındırma hizmetine odaklanarak profesyoneller için özel olarak tasarlanmıştır

LinkedIn : İşletmeler ve profesyoneller için vazgeçilmez bir araç olan LinkedIn, video içeriği paylaşımına olanak tanıyarak mesajınızı güçlendirmenize ve bağlantılarınızı geliştirmenize yardımcı olur

Facebook : Çok geniş bir kitleye ulaşma imkanı sunar, ancak belirli yükleme sınırları ve para kazanma seçenekleri vardır. : Çok geniş bir kitleye ulaşma imkanı sunar, ancak belirli yükleme sınırları ve para kazanma seçenekleri vardır. Video pazarlaması için harika bir platformdur

Wistia : Potansiyel müşteri oluşturmaya odaklanan işletmeler için ideal, birinci sınıf video analizi ve barındırma hizmetleri sunar

Vidyard ve alternatifleri: Kullanıcıların videolarını oluşturmasına, barındırmasına, paylaşmasına ve izleyicilerini izlemesine olanak tanıyan bir video barındırma ve analiz platformu

ClickUp ile video paylaşımı

En az çabayla büyük videoları paylaşmak için bir araç mı arıyorsunuz? ClickUp sizin için ideal çözüm.

Ekran kayıtları, insanların daha hızlı iletişim kurmasına, daha iyi açıklamalar yapmasına ve daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. İnanmıyorsunuz mu? Forbes, izleyicilerin bir videoyu izlerken mesajın %95'ini hatırladığını, metni okurken ise bu oranın %10 olduğunu ortaya koydu.

ClickUp Clips, kalite veya uzunluk konusunda endişelenmeden videoları hemen kaydedip göndermenize yardımcı olabilir. Geri bildirim vermek, sözleşmeleri açıklamak, iletişim kurmak, hataları bildirmek, müşterileri sisteme dahil etmek, ürün demoları yapmak veya proje güncellemelerini paylaşmak için bu uygulama her şeyi yapabilir!

ClickUp Clips ile videoları en kolay şekilde kaydedin ve paylaşın

Örneğin, ürün açıklamaları: Artık her adımı açıklayan uzun kılavuzlar yazmanıza gerek yok. Fonksiyonu kaydedin ve tek bir tıklama ile videoyu paylaşın.

ClickUp'ın ekran kayıt aracı olan ClickUp Clips ile şunları yapabilirsiniz:

Yüksek kaliteli videolarla etkili iletişim kurun

ClickUp Brain ile videoları transkripsiyonlayın, snippet'leri kopyalayın ve zaman damgalarını kullanarak videonun içinde istediğiniz yere atlayın

Videoyu indirin, herkese açık bir bağlantı paylaşın veya videoyu araç içinde kullanın

Kliplere yorum yaparak takımınıza geri bildirimde bulunabilir ve tüm yorumların zaman çizelgesini görüntüleyebilirsiniz

Klipleri görev açıklamalarına ekleyerek kliplerinizi ş Akışınızın ayrılmaz bir parçası haline getirin

Clips Hub ile klipleri tek bir yerde görüntüleyin, arayın ve sıralayın

ClickUp Clips gibi dosya paylaşım yazılımlarıyla, büyük video dosyalarını e-posta ile gönderme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz ve bunun yerine izleyicilere anında erişim sağlayan bir bağlantı paylaşabilirsiniz.

Ayrıca, e-postanızı ClickUp'a entegre ederek süreci daha da basitleştirebilir ve bu araçla tüm işlemlerinizi tek bir yerden gerçekleştirebilirsiniz.

ClickUp, bir görev içinde doğrudan e-posta gönderip almanıza ve takım dışındaki kişilere e-posta gönderme ile takım içinde e-posta gönderme arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. Outlook, IMAP, Gmail ve Microsoft 365 dahil olmak üzere birden fazla e-posta sağlayıcı ve e-posta istemcisini destekler.

ClickUp e-posta entegrasyonu ile bir görev içinden doğrudan e-posta gönderin ve anında iç ve dış iletişim arasında geçiş yapın

ClickUp E-posta entegrasyonu ile şunları yapabilirsiniz:

Bir görev içinden e-posta gönderin ve otomatik olarak bir e-posta hunisi oluşturun

Ön tanımlı e-posta imzaları ayarlayın ve e-posta şablonları oluşturun

Web sitesi işlemleri, hatalar ve daha fazlası için e-posta iş akışlarını otomatikleştirin

E-posta ile Video Göndermenin En İyi Uygulamaları

E-posta ve video konferanslarda olduğu gibi, görgü kuralları ve en iyi uygulamalar önemlidir. E-posta ile video gönderirken şunları göz önünde bulundurun:

Kısalık bir erdemdir : Maksimum etkileşim sağlamak için videoyu mümkün olduğunca kısa tutun. İdeal uzunluk iki ila üç dakikadır. Daha ayrıntılı bir videonuz veya nasıl yapılır videosu varsa, bunu beş dakikaya kadar uzatabilirsiniz

E-postayı da yazın : İlgili bir e-posta metni yazın. Video bilgilerin çoğunu içerse de, izleyicilere e-postada videonun özetini vermek ve neden izlemeleri gerektiğini söylemek çok önemlidir

İyi bir konu satırı yazın : E-postanın konu satırında mutlaka "video" kelimesinin yer aldığından emin olun. Bu, e-postayı alıcıların e-postayı ve videoyu açma olasılığını artırır

İçeriğe odaklanın : Hiçbir kullanıcı, kendisine değer katmayan bir videoyu izlemeye devam etmez. İzleyicilerinize her zaman özenle yapılandırılmış videolar gönderin.

Kaliteye odaklanın: Video veya ses kalitesinin yetersizliği nedeniyle etkileşimin düşmemesini sağlayın. Videoyu kendiniz izleyin ve kendinizi kaydediyorsanız, iyi aydınlatılmış bir yerde pozisyon alın

E-postayı test edin: Bir e-postaya ilk kez video eki ekliyorsanız, videonun erişilebilir olup olmadığını değerlendirmek için önce e-postayı kendinize veya aynı proje üzerinde çalışan başka birine gönderin

Bu faktörler öncelikle olumlu bir kullanıcı deneyimi sunmaya odaklanır ve bu da videonun gönderilme hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

ClickUp ile Video Dosyası Sorunlarını Aşın

Videolar, iş veya eğlence amaçlı olsun, iletişimin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Ancak, büyük videoları e-posta ile göndermek, bunları sıkıştırmadan veya bir bulut hizmetine yüklemeden neredeyse imkansızdır.

ClickUp Clips, ekranınızı kaydetmenize, videolardan görevler oluşturmanıza ve e-posta etkileşimlerine video dosyaları eklemenize olanak tanıyan mükemmel bir araçtır. ClickUp gibi bir araçla, videoları kaydetmek, yönetmek ve paylaşmak, verimli ve etkili olmak kadar kolaydır. ClickUp'a bugün kaydolun!