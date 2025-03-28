2025'in En İyi 10 Muhasebe AI Yazılımı ve Aracı

Yapay zeka, finans takımları için oyunun kurallarını değiştiren bir unsurdur. Muhasebe görevleri için AI araçlarını kullanmıyorsanız, işleri gereğinden fazla karmaşık hale getiriyorsunuz demektir.
AI muhasebe araçları, iş performansını artırırken zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirir, böylece zihinsel gücünüzü karar verme gibi daha önemli şeylere ayırabilirsiniz. 🤠
Muhasebe otomasyonunun iş akışınızı dönüştürmesine hazır mısınız? İşte muhasebe ve finans için en iyi 10 AI aracı.
Bu videoda ClickUp'ın yapay zekası ClickUp Brain ile tanışın
⏰ 60 Saniyelik Özet
- Yapay zeka, muhasebe görevlerini otomatikleştirerek finans takımlarını dönüştürüyor
- Muhasebede yapay zekanın anahtar avantajları arasında daha hızlı veri analizi, daha doğru raporlar ve gerçek zamanlı içgörüler yer alır
- AI araçlarını seçerken, otomatik muhasebe, fatura işleme, entegrasyonlar ve makine öğrenimi özelliklerine dikkat edin
- Muhasebe için en iyi 10 AI aracı şunlardır: ClickUp Vic. ai Bill Indy Zeni Docyt Gridlex Booke Blue Dot Truewind
- ClickUp
- Vic. ai
- Fatura
- Indy
- Zeni
- Docyt
- Gridlex
- Booke
- Blue Dot
- Truewind
- ClickUp
- Vic. ai
- Fatura
- Indy
- Zeni
- Docyt
- Gridlex
- Booke
- Blue Dot
- Truewind
Muhasebede AI Nasıl Kullanılır?
Muhasebe firmaları, insan hatalarını azaltmak ve karlılığı artırmak için uzun süredir veri girişi yazılımları kullanmaktadır. Bu yazılımları yapay zeka teknolojisiyle birleştirince, sihirli sonuçlar ortaya çıkıyor.
Muhasebe, hesaplamalar, matematik, düzenlenmiş süreçler ve vergi uyumluluğu ile ilgilidir. Bunlar, otomasyon yazılımının en iyi yaptığı işlerden bazılarıdır.
AI muhasebe yazılımı, muhasebecilerin sıkıcı görevleri otomatik hale getirerek finansal işlemlerini iyileştirmelerine olanak tanır. AI'nın muhasebe süreçlerine sağladığı birçok avantajdan bazıları şunlardır:
- Yapay zeka destekli veri tahmini
- Gelişmiş algoritmalar sayesinde daha hızlı finansal veri analizi
- Finansal raporların doğruluğu artırıldı
- Yıldırım hızında otomatik fatura işleme
- Gerçek zamanlı içgörüler ve uyarılar
- Manuel veri girişi azalır
- Manuel iş yükünü artırmadan ölçeklenebilirlik
Muhasebe için bir AI aracında aranması gereken özellikler
Muhasebe için AI araçları, finansal içgörülerin iyileştirilmesinden zaman alıcı görevlerin otomasyonuna kadar tartışılmaz faydalar sağlar. Önemli olan, aradığınızı belirlemek ve doğru aracı bulmaktır.
Serbest muhasebecilerden ve yeni kurulan şirketlerden Fortune 500 CFO'larına ve büyük muhasebe firmalarına kadar herkes aşağıdaki gibi özellikleri kullanabilir:
- Otomatik muhasebe: AI araçları, zaman kazanmanıza, daha iyi kararlar almanıza, gider yönetimini iyileştirmenize ve finansal tablo hatalarını azaltmanıza yardımcı olmak için muhasebe görevlerini otomatikleştirmelidir
- Otomatik fatura işleme: İyi bir yapay zeka destekli muhasebe yazılımı, gider raporlarını iyileştirmek için ödemeleri ve faturaları otomatikleştirebilir
- Entegrasyonlar: Slack'ten QuickBooks'a kadar diğer yazılımlarınızla entegre olan AI muhasebe araçları hayatınızı kolaylaştırır
- Makine öğrenimi: Önde gelen AI araçları, matematiksel modelleri değerlendirmek ve talimat olmadan süreçleri iyileştirmek için makine öğrenimi algoritmaları kullanır; bu, muhasebe sektörünün olmazsa olmazıdır
- Şablonlar: Manuel iş gerektiğinde, iyi bir araç muhasebe şablonları, bordro şablonları ve genel muhasebe şablonları ile işi hızlandırabilir
muhasebe için en iyi 10 AI aracı
Muhasebe için bir AI aracı bulmanın en zor kısmı, tüm seçenekleri incelemektir. Biz, en iyi 10 AI muhasebe aracını seçtik.
Bu liste ile her bir aracı en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve yorumları temelinde değerlendirerek doğru seçimi yapabilirsiniz.
1. ClickUp
ClickUp Accounting, finansal süreçleri basitleştirmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir iş yönetimi yazılımıdır. Hesapları yönetin, paylaşılabilir raporlar oluşturun ve ClickUp Brain'in dijital kişisel asistanınız olarak çalışmasına izin verin, böylece siz daha büyük stratejilere odaklanabilirsiniz.
ClickUp Brain, finansal yönetim ve proje detaylandırmadan müşteri check-in'lerine ve toplantı güncellemelerine kadar her konuda yardımcı olmak için doğal dil işlemeyi kullanan AI destekli bir sanal asistandır. Muhasebe sisteminizin her yönü için yüzlerce AI aracı geliştirdik.
Ayrıca ClickUp Belgeleri'ni kullanarak elektronik tablolar oluşturabilir ve finansla ilgili her şey için şablonları keşfedebilirsiniz.
Örneğin, ClickUp Muhasebe Şablonu, faturalarınızı, satış kayıtlarınızı, gelirlerinizi ve tahmini gelirlerinizi yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Alacak hesapları ve borç hesapları (AR/AP) ile güncel kalın ve kaynak izleme özelliğini kullanarak genel finansal performansı iyileştirin.
ClickUp, her şeyi tek bir kullanışlı ve özelleştirilebilir Gösterge Panelinde tutmak için diğer araçlarla 1.000'den fazla hazır entegrasyona sahiptir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Bütçe ve nakit akışı yönetiminden proje yönetimine kadar her konuda yardımcı olacak yüzlerce şablondan seçim yapın
- ClickUp Brain'in yapay zeka gücünü kullanarak finansal planlama toplantılarını özetleyin, müşterilerle bağlantı kurun, denetim politikalarını özetleyin, satış tahmin raporlarını güncelleyin ve daha fazlasını yapın
- 100'den fazla ClickUp Otomasyonundan seçim yapın ve arka ofis görevlerini otomatik hale getirin
- ClickUp'ın ChatGPT Prompts for Finance yardımıyla bilinçli kararlar alın ve işinizin finansal sağlığını iyileştirin
- Birden fazla görünüm arasında geçiş yapın, her takım üyesi için özel Gösterge Panelleri oluşturun ve proje zaman takibini kullanarak ş Akışınızı kolaylaştırın
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın birçok özelliği ve işlevselliği nedeniyle bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir (bunu neredeyse her şey için ücretsiz video eğitimleriyle çözdük)
- ClickUp Brain, Sonsuza Kadar Ücretsiz planında kullanılamaz
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
2. Vic. ai
Vic. ai, yüksek doğruluk oranlarına ve gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarına sahip, yapay zeka destekli bir fatura işleme aracıdır. Milyonlarca fatura üzerinde eğitilmiş güçlü algoritmalar kullanarak, şablonlara veya özel kurallara gerek kalmadan faturalandırmanın neredeyse her yönünü otomatikleştirir.
Bir fatura yüklendikten sonra, Vic. ai faturalardan gerekli ayrıntıları çıkarabilir, yinelenenleri tespit edebilir ve onay sürecini otomatik hale getirebilir. Ayrıca, fatura onay sürecinin her adımını hangi çalışanın incelemesi gerektiğini belirleyerek takımınızın işlerini takip etmesini sağlar.
Vic. ai'nin en iyi özellikleri
- Önde gelen kurumsal kaynak planlama (ERP) araçlarıyla entegrasyonları kullanarak finansal verileri otomatik olarak senkronize edin
- Vic. ai'nin yinelenen faturaları ve diğer muhasebe hatalarını tespit edip işaretlemesine izin vererek insan hatalarını azaltın
- Katma değer vergisini (KDV) ve diğer vergileri otomatik olarak tanıyın, kodlayın ve hesaplayın, böylece doğruluğu ve vergi uyumluluğunu artırın
- Muhasebe firmanızın en son verilerine dayalı içgörüler ve analizler kullanarak finansal karar verme sürecini iyileştirin
Vic. ai sınırlamaları
- Görünür fiyat bilgisi yok; bazı müşteriler, bu aracın serbest muhasebe profesyonelleri ve küçük işletmeler için pahalı olduğunu bildiriyor
- Yorumlarda, verimliliği artırmak için ek sıralama ve rapor seçeneklerine ihtiyaç olduğu belirtilmektedir
Vic. ai fiyatlandırma
- Müşteriler, fiyat teklifi almak için Vic. ai ile iletişime geçmeli ve iş bilgilerini sağlamalıdır
Vic. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yok
3. Fatura
Bill, AR/AP süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir araçtır. Faturalandırma ve fatura süreçlerini kolaylaştırmak isteyen muhasebe firmaları ve işletmeler için tasarlanmıştır.
Kullanıcılar ayrıca, otomatik kredi ve gider yönetimi yazılımı Divvy From Bill'e ek ücret ödemeden erişebilir. Divvy, 15 milyon dolara kadar kredi limiti ve bütçeleri kontrol etmeye ve harcamaları yönetmeye yardımcı araçlar sunar.
Bill'in en iyi özellikleri
- Akıllı kurallar ve iş akışlarını kullanarak fatura ödemelerini ve onayları otomatikleştirin
- Daha fazla görünürlük ile takımlar, projeler, departmanlar ve tedarikçiler arasında harcamaları kontrol edin
- Divvy kredi limitleriyle yapılan uygun alışverişlerde nakit iadesi ödülleri kazanın
- AP faturalarını, onayları ve ödemeleri işlemek için birden fazla müşteriyi kolaylıkla yönetin
Fatura sınırlamaları
- Bazı hizmetler ve bireysel işlemlerden ücret alınabilir
- Bill, tüm kredi kartları, ödeme yöntemleri ve para birimleri için destek sağlamaz
Fatura fiyatlandırma
- Temel: Kullanıcı başına aylık 40 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 55 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 79 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Fatura değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (200'den fazla yorum)
4. Indy
Indy, bağımsız profesyoneller için tasarlanmış bir AI iş akışı ve yönetici programıdır. Freelancer'ların teklifler oluşturmasına, sözleşme taslakları hazırlamasına, faturalar göndermesine ve en önemlisi ödemelerini almasına olanak tanır. 🤑
Bonus: Bir müşteriden profesyonelce ödeme talep etme
Indy ile zamanınızı takip ederek kolayca faturalandırma yapabilir, sözleşme şartlarını müzakere edebilir, dosyaları depolayabilir ve işinizi tek bir gösterge panelinden yönetebilirsiniz.
Indy'nin en iyi özellikleri
- Ücretsiz planın avantajlarından yararlanın ve gelişmiş işlevlere sınırlı erişimle temel özelliklere sınırsız erişim elde edin
- Indy AI yazma asistanı, ChatGPT teknolojisini kullanarak sözleşmeler ve teklifler oluşturmanıza yardımcı olsun
- Uygulamanın Zapier ve Google Takvim ile entegrasyonunu kullanarak işlerinizi birleştirin (sadece ücretli plan)
- Tekrar eden faturaları ayarlayın, birden fazla ödeme seçeneği sunun, vergi oranlarını belirleyin ve vergi uyumluluğunu sağlamak için her işlemi takip edin
Indy sınırlamaları
- Ücretsiz plan, kullanıcıları üç müşteri ile sınırlar
- Bazı kullanıcı yorumları, zamanı manuel olarak izlerken yanlışlıklar olduğunu bildiriyor
Indy fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
Indy puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
5. Zeni
Zeni, finansal işlemleri kolaylaştırmak için muhasebe, harcama ve bütçeleme süreçlerini otomatikleştirmek için AI kullanır. En etkili bilgileri elde etmek için AI'yı insan bilgisiyle entegre ederek iş kararlarını iyileştirmek için gerçek zamanlı finansal veri analizi sağlar.
Zeni'yi kullanarak zaman alan günlük gider izleme ve muhasebe işlemlerini otomatikleştirin.
Zeni'nin en iyi özellikleri
- Tek sayfalık görünüm ile finansal işlemlerinize yukarıdan aşağıya bir bakış elde edin
- Aylık, üç aylık ve yıllık raporları karşılaştırarak finansal ilerlemeyi izleyin ve eğilimleri belirleyin
- Makbuzlardan gerekli verileri çıkarın ve konsolidasyon ve kayıt tutma için özel bir e-posta adresine iletin
- Otomatik güncellemeler ve bildirimlerle birden fazla takım arasındaki iletişimi ve bilgi paylaşımını iyileştirin
Zeni sınırlamaları
- Bazı kullanıcı yorumları, karar verme sürecini iyileştirmek için verilerin nasıl incelenip işleneceğine dair daha fazla rehberlik gerektiğinden bahsetmektedir
- Bazı serbest çalışanlar, girişimciler ve yeni kurulan şirketler için pahalı olabilir
Zeni fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 549 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Büyüme: 799 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Zeni puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yok
6. Docyt
Docyt, arka ofis ve muhasebe görevlerini otomatikleştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir muhasebe platformudur. Gerçek zamanlı raporlarla içgörü kazanın ve işinizin tüm yönleri üzerinde finansal kontrol sağlayın.
Docyt ayrıca tüm önemli finansal bilgileri ve belgeleri tek bir güvenli yerde saklamanıza ve farklı projeler veya işler için ayrı kasalar oluşturmanıza olanak tanır.
Docyt'in en iyi özellikleri
- Gider yönetiminden büyük operasyonlar için otomatik muhasebeye kadar çeşitli ihtiyaçlara uygun çoklu planlar
- Mobil uygulama, kullanımı ve gezinmesi kolaydır, güvenli, hareket halindeyken kullanılabilen finansal araçlar ve bilgiler sağlar
- Gider izleme özelliğini kullanarak işinizin bütçesini ve nakit akışını takip edin ve kontrol edin
- Sektöre özel raporlama sağlamak için çoğu büyük POS ve PMS sistemleriyle entegrasyon
Docyt sınırlamaları
- Bazı kullanıcı yorumları, müşteri desteğine bağlanma zorluğu ve yavaş yanıt sürelerinden bahsetmektedir
- Bazı kullanıcılar, muhasebe proje yönetimine yardımcı olacak ek özelliklere ihtiyaç duyulduğundan bahsetmektedir
Docyt fiyatlandırması
- Gider Yönetimi: 50 $/ay
- Gelir Mutabakatı: 50 $/ay
- Kurumsal Kredi Kartı Yönetimi: 50 $/ay
- Mini: 149 $/ay
- Insight: 149 $/ay
- Etki: 299 $/ay
- Gelişmiş: 499 $/ay
- Enterprise: 999 $/ay
- Muhasebe Firması & CFO: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Docyt puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
7. Gridlex
Gridlex, Gridlex Sky'ı içeren birleşik bir iş araçları paketidir. Sky, finansal süreçleri kolaylaştırmak için Gridlex tarafından oluşturulan bir muhasebe, gider ve ERP yazılımıdır.
Gridlex Sky'ı kullanarak özelleştirilebilir otomasyonlar ve AI destekli içgörülerle tüm muhasebe, gider yönetimi ve ERP fonksiyonlarını denetleyin. Sky, faturalandırma, bordro, genel muhasebe yönetimi ve daha fazlasını halledebilir.
Gridlex'in en iyi özellikleri
- Gridlex Sky kullanıcıları ayrıca bir İK yazılımı olan Gridlex Ray ve bir CRM ve müşteri hizmetleri yardım masası aracı olan Gridlex Zip'e erişim hakkı kazanır
- Karlılık, gelir ve giderler için otomatik hesaplamalarla manuel iş ihtiyacını ortadan kaldırın ve insan hatası riskini azaltın
- Gider yönetimi özelliğini kullanarak, basit bir arayüz üzerinden makbuzları ve gider taleplerini düzenleyin ve saklayın
- Gider onaylarını ve geri ödemeleri otomatikleştirerek idari işlemleri azaltın
Gridlex sınırlamaları
- Popüler platformlarda müşteri yorumlarının olmaması, genel kullanıcı deneyimini ölçmeyi zorlaştırıyor
- Gelir tanıma otomasyonu gibi gelişmiş özellikler ilk fiyatlandırma kademesinde mevcut değildir
Gridlex fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Büyüyün: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Gridlex puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
8. Booke
Booke, günlük muhasebe görevlerini kolaylaştıran bir muhasebe otomasyon aracıdır. Hataları uzlaştırmak ve gerçek zamanlı veri çıkarma sağlamak için AI teknolojisini kullanır. Ne kadar çok kullanırsanız, AI o kadar iyi hale gelir.
Booke'un kullanıcı dostu mesajlaşma portalı ile müşterilerinizden daha hızlı yanıt alın ve sıkıcı yazışmalardan kurtulun.
Booke'nin en iyi özellikleri
- Kodlama hatalarını gidermek, işlemleri kategorilere ayırmak, müşterilerle iletişim kurmak ve işlerinizi otomatikleştirmek için yapay zekadan yararlanın
- Ay sonu kapanış görevleri için yapay zeka destekli otomasyon ile verimliliği artırın
- Booke'un gelişmiş hata algılama özellikleriyle hataları saniyeler içinde bulun ve düzeltin
- QuickBooks ve Xero gibi popüler araçlarla entegrasyon, finansal verilerinizi senkronize etmenizi sağlar
Kitap sınırlamaları
- Popüler platformlarda kullanıcı yorumlarının olmaması, genel müşteri deneyimlerine dayalı bir karar vermeyi zorlaştırmaktadır
- Her fiyatlandırma kademesi için en az beş müşteri
Booke fiyatlandırması
- Akıllı: Müşteri başına aylık 10 $
- Premium: Müşteri başına aylık 20 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Robotik AI Muhasebeci: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Booke puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
9. Blue Dot
Blue Dot, işletmelerin vergi uyumluluğunu sağlamasına yardımcı olmak için patentli teknolojiyi kullanan bir AI vergi uyumluluk platformudur. Tüketici tarzı harcamalar için vergi açıklarını azaltın ve tüm çalışanların gerçekleştirdiği işlemlerin 360 derecelik görünümünü elde edin.
Vergi bilgi tabanını kullanarak işiniz için ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulun ve doğal dil işleme gücünden yararlanarak harici verileri kullanın.
Blue Dot'un en iyi özellikleri
- VAT Box'ı kullanarak uygun veya nitelikli KDV harcamalarını belirleyin ve hesaplayın
- Vergilendirilebilir Çalışan Yan Hakları özelliği, AI'dan yararlanarak ücret vergisi bilgilerini tespit edip analiz eder
- Gider yönetimi iş akışınızı iyileştirin ve Blue Dot'un tescilli AI tabanlı paketi ile kontrol ve vergi kurallarını uygulayarak işinizin uyumluluğunu sağlayın
- İnsan müdahalesini en aza indirerek, mevzuata uygun kurumlar vergisi beyannameleri oluşturun
Blue Dot sınırlamaları
- Popüler platformlarda kullanıcı yorumlarının eksikliği nedeniyle genel müşteri deneyimleri hakkında fikir edinmek zor olabilir
- Görünür fiyatlandırma verisi yok
Blue Dot fiyatlandırması
- Müşteriler, fiyat teklifi ve fiyat bilgisi almak için Blue Dot ile iletişime geçmeli ve bir demo rezervasyonu yapmalıdır.
Blue Dot puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
10. Truewind
Truewind, küçük işletmeleri ve girişimleri güçlendiren yapay zeka destekli bir finans ve muhasebe platformudur. Sektörünüz için doğru aylık raporlar ve özel finansal çözümler sunar.
Kullanıcılar ayrıca, hassasiyet ve şeffaflığı sağlamak için Truewind'in uzmanlardan oluşan concierge takımına erişim hakkı da elde eder.
Truewind'in en iyi özellikleri
- Daha hızlı aylık kapanış süreleri ve verimli muhasebe ile zamanında ve bilinçli iş kararları alın
- İşletmenizin finansal süreçlerinin her adımında size yardımcı olabilecek sertifikalı muhasebecilerle (CPA'lar) iletişime geçin ve iş yapın
- Back-office işlemlerini minimum müdahaleyle doğru bir şekilde gerçekleştirin, böylece işlerinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz
- Muhasebe süreçlerini basitleştirin ve finansal yönetimi stressiz hale getirmek için kullandığınız araçlarla entegre edin
Truewind sınırlamaları
- Popüler inceleme platformlarında kullanıcı geri bildiriminin eksikliği
- Görünür fiyatlandırma ve abonelik bilgileri yok
Truewind fiyatlandırması
- Müşteriler, fiyat bilgisi için Truewind ile bir demo randevusu almalıdır.
Truewind puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
AI ile Verimliliği ve Doğruluğu En Üst Düzeye Çıkarın
AI yazılımlarının entegrasyonu, muhasebe ve finans sektörlerini değiştirdi. AI araçları, finansal raporlamanın doğruluğunu ve hızını artırmak için otomasyonu kullanır ve daha iyi kararlar alabilmeniz için değerli içgörüler sunar. 🌻
Finansal süreçlerinizi kolaylaştırmaya, maliyetleri azaltmaya ve finansal yönetimle ilgili her konuda verimliliği artırmaya hazırsanız, dijital dönüşümü benimsemenin zamanı geldi. Hemen başlayın — ClickUp'a kaydolun!