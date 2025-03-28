2025'in En İyi 10 Muhasebe AI Yazılımı ve Aracı

Yapay zeka, finans takımları için oyunun kurallarını değiştiren bir unsurdur. Muhasebe görevleri için AI araçlarını kullanmıyorsanız, işleri gereğinden fazla karmaşık hale getiriyorsunuz demektir.

AI muhasebe araçları, iş performansını artırırken zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirir, böylece zihinsel gücünüzü karar verme gibi daha önemli şeylere ayırabilirsiniz. 🤠

Muhasebe otomasyonunun iş akışınızı dönüştürmesine hazır mısınız? İşte muhasebe ve finans için en iyi 10 AI aracı.

Bu videoda ClickUp'ın yapay zekası ClickUp Brain ile tanışın

⏰ 60 Saniyelik Özet Yapay zeka, muhasebe görevlerini otomatikleştirerek finans takımlarını dönüştürüyor

Muhasebede yapay zekanın anahtar avantajları arasında daha hızlı veri analizi, daha doğru raporlar ve gerçek zamanlı içgörüler yer alır

AI araçlarını seçerken, otomatik muhasebe, fatura işleme, entegrasyonlar ve makine öğrenimi özelliklerine dikkat edin

Muhasebe için en iyi 10 AI aracı şunlardır: ClickUp Vic. ai Bill Indy Zeni Docyt Gridlex Booke Blue Dot Truewind

ClickUp

Vic. ai

Fatura

Indy

Zeni

Docyt

Gridlex

Booke

Blue Dot

Truewind ClickUp

Vic. ai

Fatura

Indy

Zeni

Docyt

Gridlex

Booke

Blue Dot

Truewind

Muhasebede AI Nasıl Kullanılır?

Muhasebe firmaları, insan hatalarını azaltmak ve karlılığı artırmak için uzun süredir veri girişi yazılımları kullanmaktadır. Bu yazılımları yapay zeka teknolojisiyle birleştirince, sihirli sonuçlar ortaya çıkıyor.

Muhasebe, hesaplamalar, matematik, düzenlenmiş süreçler ve vergi uyumluluğu ile ilgilidir. Bunlar, otomasyon yazılımının en iyi yaptığı işlerden bazılarıdır.

AI muhasebe yazılımı, muhasebecilerin sıkıcı görevleri otomatik hale getirerek finansal işlemlerini iyileştirmelerine olanak tanır. AI'nın muhasebe süreçlerine sağladığı birçok avantajdan bazıları şunlardır:

Yapay zeka destekli veri tahmini

Gelişmiş algoritmalar sayesinde daha hızlı finansal veri analizi

Finansal raporların doğruluğu artırıldı

Yıldırım hızında otomatik fatura işleme

Gerçek zamanlı içgörüler ve uyarılar

Manuel veri girişi azalır

Manuel iş yükünü artırmadan ölçeklenebilirlik

Muhasebe için bir AI aracında aranması gereken özellikler

Muhasebe için AI araçları, finansal içgörülerin iyileştirilmesinden zaman alıcı görevlerin otomasyonuna kadar tartışılmaz faydalar sağlar. Önemli olan, aradığınızı belirlemek ve doğru aracı bulmaktır.

Serbest muhasebecilerden ve yeni kurulan şirketlerden Fortune 500 CFO'larına ve büyük muhasebe firmalarına kadar herkes aşağıdaki gibi özellikleri kullanabilir:

Otomatik muhasebe : AI araçları, zaman kazanmanıza, daha iyi kararlar almanıza, gider yönetimini iyileştirmenize ve finansal tablo hatalarını azaltmanıza yardımcı olmak için muhasebe görevlerini otomatikleştirmelidir

Otomatik fatura işleme : İyi bir yapay zeka destekli muhasebe yazılımı, gider raporlarını iyileştirmek için ödemeleri ve faturaları otomatikleştirebilir

Entegrasyonlar: Slack'ten QuickBooks'a kadar diğer yazılımlarınızla entegre olan AI muhasebe araçları hayatınızı kolaylaştırır

Makine öğrenimi : Önde gelen AI araçları, matematiksel modelleri değerlendirmek ve talimat olmadan süreçleri iyileştirmek için makine öğrenimi algoritmaları kullanır; bu, muhasebe sektörünün olmazsa olmazıdır

Şablonlar: Manuel iş gerektiğinde, iyi bir araç Manuel iş gerektiğinde, iyi bir araç muhasebe şablonları bordro şablonları ve genel muhasebe şablonları ile işi hızlandırabilir

Muhasebe için bir AI aracı bulmanın en zor kısmı, tüm seçenekleri incelemektir. Biz, en iyi 10 AI muhasebe aracını seçtik.

Bu liste ile her bir aracı en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve yorumları temelinde değerlendirerek doğru seçimi yapabilirsiniz.

ClickUp Muhasebe ile Bütçeleri Yönetin ClickUp Tablo Görünümü ile muhasebe görevlerinizi kolaylıkla düzenleyin ve tanıdık bir elektronik tablo deneyimi için görevleri sürükleyip bırakın

ClickUp Accounting, finansal süreçleri basitleştirmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir iş yönetimi yazılımıdır. Hesapları yönetin, paylaşılabilir raporlar oluşturun ve ClickUp Brain'in dijital kişisel asistanınız olarak çalışmasına izin verin, böylece siz daha büyük stratejilere odaklanabilirsiniz.

ClickUp Brain, finansal yönetim ve proje detaylandırmadan müşteri check-in'lerine ve toplantı güncellemelerine kadar her konuda yardımcı olmak için doğal dil işlemeyi kullanan AI destekli bir sanal asistandır. Muhasebe sisteminizin her yönü için yüzlerce AI aracı geliştirdik.

Ayrıca ClickUp Belgeleri'ni kullanarak elektronik tablolar oluşturabilir ve finansla ilgili her şey için şablonları keşfedebilirsiniz.

Örneğin, ClickUp Muhasebe Şablonu, faturalarınızı, satış kayıtlarınızı, gelirlerinizi ve tahmini gelirlerinizi yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Alacak hesapları ve borç hesapları (AR/AP) ile güncel kalın ve kaynak izleme özelliğini kullanarak genel finansal performansı iyileştirin.

ClickUp, her şeyi tek bir kullanışlı ve özelleştirilebilir Gösterge Panelinde tutmak için diğer araçlarla 1.000'den fazla hazır entegrasyona sahiptir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bütçe ve nakit akışı yönetiminden proje yönetimine kadar her konuda yardımcı olacak yüzlerce şablondan seçim yapın

ClickUp Brain'in yapay zeka gücünü kullanarak finansal planlama toplantılarını özetleyin, müşterilerle bağlantı kurun, denetim politikalarını özetleyin, satış tahmin raporlarını güncelleyin ve daha fazlasını yapın

100'den fazla ClickUp Otomasyonundan seçim yapın ve arka ofis görevlerini otomatik hale getirin

ClickUp'ın ChatGPT Prompts for Finance yardımıyla bilinçli kararlar alın ve işinizin finansal sağlığını iyileştirin

Birden fazla görünüm arasında geçiş yapın, her takım üyesi için özel Gösterge Panelleri oluşturun ve proje zaman takibini kullanarak ş Akışınızı kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın birçok özelliği ve işlevselliği nedeniyle bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir (bunu neredeyse her şey için ücretsiz video eğitimleriyle çözdük)

ClickUp Brain, Sonsuza Kadar Ücretsiz planında kullanılamaz

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Vic. ai

Vic. ai, yüksek doğruluk oranlarına ve gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarına sahip, yapay zeka destekli bir fatura işleme aracıdır. Milyonlarca fatura üzerinde eğitilmiş güçlü algoritmalar kullanarak, şablonlara veya özel kurallara gerek kalmadan faturalandırmanın neredeyse her yönünü otomatikleştirir.

Bir fatura yüklendikten sonra, Vic. ai faturalardan gerekli ayrıntıları çıkarabilir, yinelenenleri tespit edebilir ve onay sürecini otomatik hale getirebilir. Ayrıca, fatura onay sürecinin her adımını hangi çalışanın incelemesi gerektiğini belirleyerek takımınızın işlerini takip etmesini sağlar.

Vic. ai'nin en iyi özellikleri

Önde gelen kurumsal kaynak planlama (ERP) araçlarıyla entegrasyonları kullanarak finansal verileri otomatik olarak senkronize edin

Vic. ai'nin yinelenen faturaları ve diğer muhasebe hatalarını tespit edip işaretlemesine izin vererek insan hatalarını azaltın

Katma değer vergisini (KDV) ve diğer vergileri otomatik olarak tanıyın, kodlayın ve hesaplayın, böylece doğruluğu ve vergi uyumluluğunu artırın

Muhasebe firmanızın en son verilerine dayalı içgörüler ve analizler kullanarak finansal karar verme sürecini iyileştirin

Vic. ai sınırlamaları

Görünür fiyat bilgisi yok; bazı müşteriler, bu aracın serbest muhasebe profesyonelleri ve küçük işletmeler için pahalı olduğunu bildiriyor

Yorumlarda, verimliliği artırmak için ek sıralama ve rapor seçeneklerine ihtiyaç olduğu belirtilmektedir

Vic. ai fiyatlandırma

Müşteriler, fiyat teklifi almak için Vic. ai ile iletişime geçmeli ve iş bilgilerini sağlamalıdır

Vic. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yok

3. Fatura

bill aracılığıyla

Bill, AR/AP süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir araçtır. Faturalandırma ve fatura süreçlerini kolaylaştırmak isteyen muhasebe firmaları ve işletmeler için tasarlanmıştır.

Kullanıcılar ayrıca, otomatik kredi ve gider yönetimi yazılımı Divvy From Bill'e ek ücret ödemeden erişebilir. Divvy, 15 milyon dolara kadar kredi limiti ve bütçeleri kontrol etmeye ve harcamaları yönetmeye yardımcı araçlar sunar.

Bill'in en iyi özellikleri

Akıllı kurallar ve iş akışlarını kullanarak fatura ödemelerini ve onayları otomatikleştirin

Daha fazla görünürlük ile takımlar, projeler, departmanlar ve tedarikçiler arasında harcamaları kontrol edin

Divvy kredi limitleriyle yapılan uygun alışverişlerde nakit iadesi ödülleri kazanın

AP faturalarını, onayları ve ödemeleri işlemek için birden fazla müşteriyi kolaylıkla yönetin

Fatura sınırlamaları

Bazı hizmetler ve bireysel işlemlerden ücret alınabilir

Bill, tüm kredi kartları, ödeme yöntemleri ve para birimleri için destek sağlamaz

Fatura fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 40 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 55 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 79 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Fatura değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (200'den fazla yorum)

4. Indy

via Indy

Indy, bağımsız profesyoneller için tasarlanmış bir AI iş akışı ve yönetici programıdır. Freelancer'ların teklifler oluşturmasına, sözleşme taslakları hazırlamasına, faturalar göndermesine ve en önemlisi ödemelerini almasına olanak tanır. 🤑

Bonus: Bir müşteriden profesyonelce ödeme talep etme

Indy ile zamanınızı takip ederek kolayca faturalandırma yapabilir, sözleşme şartlarını müzakere edebilir, dosyaları depolayabilir ve işinizi tek bir gösterge panelinden yönetebilirsiniz.

Indy'nin en iyi özellikleri

Ücretsiz planın avantajlarından yararlanın ve gelişmiş işlevlere sınırlı erişimle temel özelliklere sınırsız erişim elde edin

Indy AI yazma asistanı , ChatGPT teknolojisini kullanarak sözleşmeler ve teklifler oluşturmanıza yardımcı olsun

Uygulamanın Zapier ve Google Takvim ile entegrasyonunu kullanarak işlerinizi birleştirin (sadece ücretli plan)

Tekrar eden faturaları ayarlayın, birden fazla ödeme seçeneği sunun, vergi oranlarını belirleyin ve vergi uyumluluğunu sağlamak için her işlemi takip edin

Indy sınırlamaları

Ücretsiz plan, kullanıcıları üç müşteri ile sınırlar

Bazı kullanıcı yorumları, zamanı manuel olarak izlerken yanlışlıklar olduğunu bildiriyor

Indy fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Indy puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

5. Zeni

zeni aracılığıyla

Zeni, finansal işlemleri kolaylaştırmak için muhasebe, harcama ve bütçeleme süreçlerini otomatikleştirmek için AI kullanır. En etkili bilgileri elde etmek için AI'yı insan bilgisiyle entegre ederek iş kararlarını iyileştirmek için gerçek zamanlı finansal veri analizi sağlar.

Zeni'yi kullanarak zaman alan günlük gider izleme ve muhasebe işlemlerini otomatikleştirin.

Zeni'nin en iyi özellikleri

Tek sayfalık görünüm ile finansal işlemlerinize yukarıdan aşağıya bir bakış elde edin

Aylık, üç aylık ve yıllık raporları karşılaştırarak finansal ilerlemeyi izleyin ve eğilimleri belirleyin

Makbuzlardan gerekli verileri çıkarın ve konsolidasyon ve kayıt tutma için özel bir e-posta adresine iletin

Otomatik güncellemeler ve bildirimlerle birden fazla takım arasındaki iletişimi ve bilgi paylaşımını iyileştirin

Zeni sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, karar verme sürecini iyileştirmek için verilerin nasıl incelenip işleneceğine dair daha fazla rehberlik gerektiğinden bahsetmektedir

Bazı serbest çalışanlar, girişimciler ve yeni kurulan şirketler için pahalı olabilir

Zeni fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 549 $, yıllık olarak faturalandırılır

Büyüme: 799 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Zeni puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yok

6. Docyt

docyt aracılığıyla

Docyt, arka ofis ve muhasebe görevlerini otomatikleştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir muhasebe platformudur. Gerçek zamanlı raporlarla içgörü kazanın ve işinizin tüm yönleri üzerinde finansal kontrol sağlayın.

Docyt ayrıca tüm önemli finansal bilgileri ve belgeleri tek bir güvenli yerde saklamanıza ve farklı projeler veya işler için ayrı kasalar oluşturmanıza olanak tanır.

Docyt'in en iyi özellikleri

Gider yönetiminden büyük operasyonlar için otomatik muhasebeye kadar çeşitli ihtiyaçlara uygun çoklu planlar

Mobil uygulama, kullanımı ve gezinmesi kolaydır, güvenli, hareket halindeyken kullanılabilen finansal araçlar ve bilgiler sağlar

Gider izleme özelliğini kullanarak işinizin bütçesini ve nakit akışını takip edin ve kontrol edin

Sektöre özel raporlama sağlamak için çoğu büyük POS ve PMS sistemleriyle entegrasyon

Docyt sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, müşteri desteğine bağlanma zorluğu ve yavaş yanıt sürelerinden bahsetmektedir

Bazı kullanıcılar, muhasebe proje yönetimine yardımcı olacak ek özelliklere ihtiyaç duyulduğundan bahsetmektedir

Docyt fiyatlandırması

Gider Yönetimi : 50 $/ay

Gelir Mutabakatı: 50 $/ay

Kurumsal Kredi Kartı Yönetimi: 50 $/ay

Mini: 149 $/ay

Insight: 149 $/ay

Etki: 299 $/ay

Gelişmiş: 499 $/ay

Enterprise: 999 $/ay

Muhasebe Firması & CFO: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Docyt puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

7. Gridlex

gridlex aracılığıyla

Gridlex, Gridlex Sky'ı içeren birleşik bir iş araçları paketidir. Sky, finansal süreçleri kolaylaştırmak için Gridlex tarafından oluşturulan bir muhasebe, gider ve ERP yazılımıdır.

Gridlex Sky'ı kullanarak özelleştirilebilir otomasyonlar ve AI destekli içgörülerle tüm muhasebe, gider yönetimi ve ERP fonksiyonlarını denetleyin. Sky, faturalandırma, bordro, genel muhasebe yönetimi ve daha fazlasını halledebilir.

Gridlex'in en iyi özellikleri

Gridlex Sky kullanıcıları ayrıca bir İK yazılımı olan Gridlex Ray ve bir CRM ve müşteri hizmetleri yardım masası aracı olan Gridlex Zip'e erişim hakkı kazanır

Karlılık, gelir ve giderler için otomatik hesaplamalarla manuel iş ihtiyacını ortadan kaldırın ve insan hatası riskini azaltın

Gider yönetimi özelliğini kullanarak, basit bir arayüz üzerinden makbuzları ve gider taleplerini düzenleyin ve saklayın

Gider onaylarını ve geri ödemeleri otomatikleştirerek idari işlemleri azaltın

Gridlex sınırlamaları

Popüler platformlarda müşteri yorumlarının olmaması, genel kullanıcı deneyimini ölçmeyi zorlaştırıyor

Gelir tanıma otomasyonu gibi gelişmiş özellikler ilk fiyatlandırma kademesinde mevcut değildir

Gridlex fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

Büyüyün: Kullanıcı başına aylık 30 $

Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Gridlex puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

8. Booke

booke aracılığıyla

Booke, günlük muhasebe görevlerini kolaylaştıran bir muhasebe otomasyon aracıdır. Hataları uzlaştırmak ve gerçek zamanlı veri çıkarma sağlamak için AI teknolojisini kullanır. Ne kadar çok kullanırsanız, AI o kadar iyi hale gelir.

Booke'un kullanıcı dostu mesajlaşma portalı ile müşterilerinizden daha hızlı yanıt alın ve sıkıcı yazışmalardan kurtulun.

Booke'nin en iyi özellikleri

Kodlama hatalarını gidermek, işlemleri kategorilere ayırmak, müşterilerle iletişim kurmak ve işlerinizi otomatikleştirmek için yapay zekadan yararlanın

Ay sonu kapanış görevleri için yapay zeka destekli otomasyon ile verimliliği artırın

Booke'un gelişmiş hata algılama özellikleriyle hataları saniyeler içinde bulun ve düzeltin

QuickBooks ve Xero gibi popüler araçlarla entegrasyon, finansal verilerinizi senkronize etmenizi sağlar

Kitap sınırlamaları

Popüler platformlarda kullanıcı yorumlarının olmaması, genel müşteri deneyimlerine dayalı bir karar vermeyi zorlaştırmaktadır

Her fiyatlandırma kademesi için en az beş müşteri

Booke fiyatlandırması

Akıllı: Müşteri başına aylık 10 $

Premium: Müşteri başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Robotik AI Muhasebeci: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Booke puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

9. Blue Dot

blue Dot aracılığıyla

Blue Dot, işletmelerin vergi uyumluluğunu sağlamasına yardımcı olmak için patentli teknolojiyi kullanan bir AI vergi uyumluluk platformudur. Tüketici tarzı harcamalar için vergi açıklarını azaltın ve tüm çalışanların gerçekleştirdiği işlemlerin 360 derecelik görünümünü elde edin.

Vergi bilgi tabanını kullanarak işiniz için ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulun ve doğal dil işleme gücünden yararlanarak harici verileri kullanın.

Blue Dot'un en iyi özellikleri

VAT Box'ı kullanarak uygun veya nitelikli KDV harcamalarını belirleyin ve hesaplayın

Vergilendirilebilir Çalışan Yan Hakları özelliği, AI'dan yararlanarak ücret vergisi bilgilerini tespit edip analiz eder

Gider yönetimi iş akışınızı iyileştirin ve Blue Dot'un tescilli AI tabanlı paketi ile kontrol ve vergi kurallarını uygulayarak işinizin uyumluluğunu sağlayın

İnsan müdahalesini en aza indirerek, mevzuata uygun kurumlar vergisi beyannameleri oluşturun

Blue Dot sınırlamaları

Popüler platformlarda kullanıcı yorumlarının eksikliği nedeniyle genel müşteri deneyimleri hakkında fikir edinmek zor olabilir

Görünür fiyatlandırma verisi yok

Blue Dot fiyatlandırması

Müşteriler, fiyat teklifi ve fiyat bilgisi almak için Blue Dot ile iletişime geçmeli ve bir demo rezervasyonu yapmalıdır.

Blue Dot puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

10. Truewind

via Truewind

Truewind, küçük işletmeleri ve girişimleri güçlendiren yapay zeka destekli bir finans ve muhasebe platformudur. Sektörünüz için doğru aylık raporlar ve özel finansal çözümler sunar.

Kullanıcılar ayrıca, hassasiyet ve şeffaflığı sağlamak için Truewind'in uzmanlardan oluşan concierge takımına erişim hakkı da elde eder.

Truewind'in en iyi özellikleri

Daha hızlı aylık kapanış süreleri ve verimli muhasebe ile zamanında ve bilinçli iş kararları alın

İşletmenizin finansal süreçlerinin her adımında size yardımcı olabilecek sertifikalı muhasebecilerle (CPA'lar) iletişime geçin ve iş yapın

Back-office işlemlerini minimum müdahaleyle doğru bir şekilde gerçekleştirin, böylece işlerinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz

Muhasebe süreçlerini basitleştirin ve finansal yönetimi stressiz hale getirmek için kullandığınız araçlarla entegre edin

Truewind sınırlamaları

Popüler inceleme platformlarında kullanıcı geri bildiriminin eksikliği

Görünür fiyatlandırma ve abonelik bilgileri yok

Truewind fiyatlandırması

Müşteriler, fiyat bilgisi için Truewind ile bir demo randevusu almalıdır.

Truewind puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

AI ile Verimliliği ve Doğruluğu En Üst Düzeye Çıkarın

AI yazılımlarının entegrasyonu, muhasebe ve finans sektörlerini değiştirdi. AI araçları, finansal raporlamanın doğruluğunu ve hızını artırmak için otomasyonu kullanır ve daha iyi kararlar alabilmeniz için değerli içgörüler sunar. 🌻

Finansal süreçlerinizi kolaylaştırmaya, maliyetleri azaltmaya ve finansal yönetimle ilgili her konuda verimliliği artırmaya hazırsanız, dijital dönüşümü benimsemenin zamanı geldi. Hemen başlayın — ClickUp'a kaydolun!