2025'te Yazmak için 10 Ücretsiz AI Paragraf Oluşturucu

Yazarın bloklanması herkesin başına gelebilir ve bazen sayfaya kelimeleri dökmek için biraz ekstra yardıma ihtiyacınız olabilir. Yazma becerileriniz ne olursa olsun, paragraf oluşturucu kullanmak daha hızlı çalışmanıza ve daha fazla iş yapmanıza yardımcı olabilir. Ürün açıklamaları oluşturmaktan sosyal medya gönderilerine kadar, AI araçları yazarların bloklanmasını aşmanıza yardımcı olacak harika bir başlangıç noktası olabilir.

Elbette, yüksek kaliteli içerik elde etmek için doğru paragraf oluşturucu aracını seçmek isteyeceksiniz. İşte 2024'te kullanabileceğiniz 10 paragraf oluşturucu, bunların artıları, eksileri ve en uygun oldukları içerik oluşturma türleri.

Paragraf Oluşturucuda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

AI paragraf oluşturucular, AI veya yapay zeka kullanarak, bir komut veya madde işaretlerine dayalı olarak belirli bir konu hakkında içerik oluşturur.

AI yazma araçları, beyin fırtınası, kapak mektubu yazma, metin yazarlığı, içerik pazarlama ve yazma sürecini hızlandırmak için düzinelerce başka kullanım alanı için kullanılabilir.

Ancak metin oluşturucunuzun benzersiz, yüksek kaliteli içerik paragrafları üreteceğinden nasıl emin olabilirsiniz? Bir paragraf oluşturucuda aramanız gereken üç şey:

Okunabilirlik : Paragraf oluşturucu, insanların kolayca okuyabileceği ilgi çekici paragraflar oluşturuyor mu? Oluşturulan içeriği bir blog veya sosyal medya gönderisi için kullanıyorsanız, kendi yazım stilinize uygun metinler isteyeceksiniz

Güvenilirlik: Paragraf yazarı doğru ve özgün içerik oluşturuyor mu? Gerçekleri uyduran veya mevcut metni çok yakından alıntılayan Paragraf yazarı doğru ve özgün içerik oluşturuyor mu? Gerçekleri uyduran veya mevcut metni çok yakından alıntılayan AI araçlarından kaçının, böylece yanlış bilgi veya intihal sorunlarıyla karşılaşmazsınız

Fiyat: Kullanımı ne kadar tutar? Ücretsiz paragraf oluşturucular olsa da, Kullanımı ne kadar tutar? Ücretsiz paragraf oluşturucular olsa da, en iyi yazma araçlarından bazıları abonelik ücreti almaktadır. Profesyonel kullanım için daha güçlü bir araca yatırım yapmak faydalı olabilir

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Paragraf Oluşturucu

SEO dostu metinler oluşturan ücretsiz araçlardan, gelişmiş biçimlendirme ve şablonlara sahip premium araçlara kadar, bu 10 paragraf oluşturucudan birini deneyerek benzersiz içerikler geliştirin ve hedef kitlenizin ilgisini çekin.

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ClickUp, bir paragraf oluşturucudan daha fazlasıdır: Beyaz Tahtalar ve daha fazlası aracılığıyla işbirliğini destekleyen tam donanımlı bir proje yönetimi aracıdır. AI özellikleri söz konusu olduğunda, ClickUp'ı kullanarak sadece birkaç tıklamayla promosyon e-postaları oluşturabilir, toplantı notlarını özetleyebilir, eylem öğeleri oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz!

Uzun metin paragraflarını bölmek için tablolar, başlıklar ve diğer öğeler oluşturabilen ClickUp'ın biçimlendirme araçlarıyla çok fazla zaman ve çaba tasarruf edeceksiniz. ClickUp'ı kullanarak yazma verimliliğinizi artırın ve aynı zamanda yaratıcılığınızı ateşleyin!

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Yüksek kaliteli metin : ClickUp'ın : ClickUp'ın komutları özenle hazırlanmış ve araştırmalara dayalıdır , böylece her kullanım durumuna uygun akıllı içerik elde edersiniz

Eyleme geçirilebilir içerik : ClickUp, toplantı notlarını özetleyerek ve eylem öğeleri oluşturarak zaman kazanmanızı sağlar, böylece bunları kendiniz yapmanız gerekmez

Şablon kitaplığı: AI yazma araçlarının yeterli olmadığı durumlarda, ClickUp : AI yazma araçlarının yeterli olmadığı durumlarda, ClickUp Şablon Merkezi'ni ziyaret edin ve binlerce özelleştirilebilir şablondan seçim yapın

ClickUp sınırlamaları:

Sonsuza Kadar Ücretsiz planlarındaki misafirler ve kullanıcılar AI araçlarına erişemezler

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000+ yorum)

2. Basitleştirilmiş

Simplified aracılığıyla

Simplified AI writer, sosyal medya başlıkları, paragraflar ve hatta blog gönderileri gibi uzun içerikler oluşturabilen kapsamlı bir metin oluşturma aracıdır. Birden fazla üslup ve dilde 50'den fazla şablona erişebilirsiniz.

Yeniden yazma aracını kullanarak eski içerikleri yenileyebilir, yerleşik intihal denetleyicisi sayesinde yazılı içeriklerinizin yeterince benzersiz olmasını sağlayabilirsiniz. Yeni içerikler hazır olduğunda, bunları sosyal medyada yayınlayabilir veya uygulama içinden planlayabilirsiniz.

En iyi özelliklerin basitleştirilmiş hali:

Birden fazla ton ve dil : Simplified, 50'den fazla şablon, 10'dan fazla ton ve 30'dan fazla dil ile çok çeşitli içerikler oluşturmanıza yardımcı olabilir

Esnek araçlar : Simplified, hashtag'ler oluşturabilir, fotoğraf başlıkları yazabilir, blog fikirleri üretebilir ve daha fazlasını yapabilir. Ayrıca, tüm içerik oluşturma ihtiyaçlarınızı karşılamak için grafik tasarım, video düzenleme ve animasyon araçları da sunar

Sosyal medya planlayıcı: İçeriğinizi sosyal medyada yayınlamak veya : İçeriğinizi sosyal medyada yayınlamak veya pazarlama takviminize eklemek için uygulamadan çıkmanıza gerek yok

Basitleştirilmiş sınırlamalar:

Başlamak için bir hesap gereklidir

Takım başına 5 üye sınırı

Basitleştirilmiş fiyatlandırma:

Sonsuza kadar ücretsiz

Küçük takım : 20 $/ay, 5 üye

İş : Aylık 33 $, 5 üye

Growth : 81 $/ay, 5 üye

Kurumsal veya ajans: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar:

G2 : 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

3. Copy. ai

Copy. ai, blog yazımı, e-posta yazımı ve sosyal medyaya odaklanan bir paragraf oluşturma aracıdır. ChatGPT'nin yapamadığı şeyleri yapabilir, örneğin LinkedIn profillerini madde işaretlerine dönüştürebilir ve YouTube videolarını özetleyebilir.

Copy. ai paragraf oluşturucu nasıl işliyor? Sohbeti başlatın ve Copy. ai'ye ne yapmak istediğinizi söyleyin. Belgeyi ilerledikçe düzenleyerek doğal bir üslup ve kişisel veya marka sesinizle uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.

Yeni içerik oluşturabilmesine rağmen, mevcut materyalleri kolayca dahil edemediği için, bazı kullanım durumları için bu Copy.ai alternatiflerinden birini denemeye değer olabilir.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri:

Sezgisel arayüz : Copy. ai'nin sohbet tabanlı arayüzü, : Copy. ai'nin sohbet tabanlı arayüzü, ChatGPT'ye alternatif olarak geliştirilmiştir ve kolay düzenleme için satır içi belge düzenleyiciye sahiptir

Birden fazla dili destekler: Ücretli bir plana kaydolursanız, 29'dan fazla dilde paragraflar oluşturabilirsiniz

Copy. ai sınırlamaları:

Ücretsiz kullanıcılar için aylık sınırlı kelime sayısı

Diğer paragraf oluşturuculara kıyasla önemli kullanıcı girdilerini desteklemez

Copy. ai fiyatlandırma:

Ücretsiz : Ayda 2.000 kelimeye kadar

Pro : Aylık 36 dolar, sınırsız kelime ve en fazla 5 kullanıcı

Enterprise: Özel planlar mevcuttur

Copy. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (168 yorum)

Capterra: 4,5/5 (54 yorum)

4. Rytr

Rytr aracılığıyla

Rytr, sosyal medya reklamları, blog gönderileri ve hatta kurgu yazılarında size yardımcı olabilecek bir paragraf oluşturucu. 30'dan fazla dil, 20'den fazla ton ve 40'tan fazla kullanım örneği arasından seçim yaparak çok çeşitli senaryolar için ihtiyacınız olan içeriği elde edebilirsiniz.

Rytr, intihal içermeyen içerik oluşturmanızı sağlayan bir intihal denetleyicisine sahiptir ve hatta SEO meta açıklamalarıyla blog gönderilerinizi arama motorları için optimize edebilir.

Rytr'ın en iyi özellikleri:

Entegrasyonlar : Rytr, Shopify ve WordPress eklentileri sunar ve API'ye sahiptir, böylece halihazırda kullandığınız diğer araçlarla entegre edebilirsiniz

AI görüntüleri: Planınıza bağlı olarak, Rytr'ı görüntü oluşturmak için de kullanabilirsiniz: ücretsiz planda ayda 5 adede kadar ve Sınırsız planda ayda 100 adede kadar

Rytr sınırlamaları:

Bazı planlarda karakter sınırlaması

Rytr fiyatlandırması:

Ücretsiz plan : 10.000 karaktere kadar

Saver plan : Aylık 9 $, 100.000 karakter

Sınırsız plan: Aylık 29 $, sınırsız karakter

Rytr puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (756 yorum)

Capterra: 4,5/5 (12 yorum)

Bonus: AI Biyografi Oluşturucular!

5. Anyword

Anyword aracılığıyla

Anyword, pazarlama odaklı bir içerik oluşturucu olup, dönüşüm sağlayan kaliteli içerik oluşturmanıza yardımcı olan "Copy Intelligence" araçlarına sahiptir. Başlangıç planında iki hedef kitle ve iki marka kuralı veya İş planında sınırsız marka kuralı ve kitle ayarlayın.

Tüm planlar, yüksek kaliteli içerik elde etmenizi sağlamak için intihal denetleyicisi ve Grammarly entegrasyonu içerir. Starter planı, oluşturulan paragrafları keşfetmek isteyen serbest pazarlama profesyonelleri için idealdir, Teams planı ise 3 koltuk içerir ve aylık 49 $ karşılığında daha fazla koltuk ekleme seçeneği sunar.

Anyword'ün en iyi özellikleri:

Grammarly entegrasyonu : Anyword, yazım ve dilbilgisi hatalarını bulup düzeltmenize yardımcı olmak için yerleşik Grammarly entegrasyonuna sahiptir

Tahmini Performans Puanı: Performans puanı, pazarlama içeriğinizi derecelendirerek hangi reklam metninin dönüşüm olasılığının en yüksek olduğunu bilmenizi sağlar

Anyword sınırlamaları:

Ücretsiz sürüm yok

Any Word fiyatlandırması:

Başlangıç : 49 $/ay

Veri Odaklı Takımlar : 99 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Anyword puanları ve yorumları:

G2 : 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (384 yorum)

6. Jasper. ai

Jasper, özgün ve bilgilendirici paragraflar oluşturmanıza yardımcı olurken, markanızın özgün sesine uyum sağlamanızı sağlayan bir AI içerik oluşturma aracıdır. Kalın, Küstah, Resmi ve Korsan gibi tonlar arasından seçim yapabilir ve hatta web siteniz, stil kılavuzlarınız ve kataloglarınız gibi mevcut içeriklerinizle onu eğitebilirsiniz.

Jasper, 50'den fazla şablon sunar ve 30'dan fazla dili destekler. Yerleşik SEO araçları veya intihal denetleyicisi sunmasa da, ek ücret karşılığında SurferSEO ve Copyscape gibi araçlarla birlikte kullanabilirsiniz.

Jasper. ai en iyi özellikleri:

Geriye dönük : Uzun form belgeler için Jasper, sonraki paragrafların okunabilir ve tutarlı olmasını sağlamak için önceki 1.500 karakteri hesaba katar

AI Art: Jasper, ayrı bir çevrimiçi araç kullanmanıza gerek kalmadan içeriğinize görseller ve illüstrasyonlar ekleyebilmeniz için AI sanat araçları da sunar

Jasper. ai sınırlamaları:

Ücretsiz plan yok

Yerleşik intihal denetleyicisi yok

Jasper. ai fiyatlandırma

Oluşturucu : 49 $/ay

Takımlar : 125 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.211 yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.798 yorum)

Jasper AI alternatiflerini deneyin!

7. Hypotenuse AI

Hypotenuse AI aracılığıyla

Hypotenuse AI, e-ticaret platformları ve gerçeklere dayalı blog içeriği gibi birkaç anahtar kullanım durumuna odaklanan bir içerik oluşturma aracıdır. Kaynakları bulmanıza ve alıntı yapmanıza yardımcı olan Content Detective aracını ve düzinelerce ürün açıklaması, sosyal medya başlığı ve daha fazlasını aynı anda oluşturmanıza yardımcı olan toplu içerik oluşturucu aracını kullanabilirsiniz.

Hypotenuse AI birçok etkili özelliğe sahip olsa da, bazı sınırlamaları vardır. Kredi tabanlı fiyatlandırma sistemi, 100 kredi karşılığında yaklaşık 25.000 kelime alacağınız ve plana bağlı olarak sınırlı sayıda intihal kontrolü yapabileceğiniz anlamına gelir.

Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri:

Content Detective : Bu özellik, blog gönderilerinizin güncel olmasını ve güvenilir kaynaklardan alıntı yapmasını sağlamak için internette gerçek içeriği bulmanıza yardımcı olur

Entegrasyonlar : Hypotenuse AI, Shopify ve diğer e-ticaret araçlarıyla entegre olduğundan, ürün açıklamaları oluşturabilir ve bunları kolayca yayınlayabilirsiniz

Toplu oluşturma: Her bir içeriği sıfırdan oluşturmak yerine, aynı anda büyük miktarda içerik oluşturun

Hypotenuse AI sınırlamaları:

Kredi tabanlı fiyatlandırma sistemi

Sınırlı intihal kontrolleri

Hypotenuse AI fiyatlandırması:

Başlangıç : 29 $/ay

Büyüme: 59 $/ay

Hypotenuse AI puanları ve yorumları:

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. NeuralText

NeuralText aracılığıyla

NeuralText, sıfırdan ilgi çekici paragraflar yazabilen veya yazarların bloklarını aşmalarına yardımcı olmak için rastgele paragraflar oluşturmanıza yardımcı olan bir paragraf oluşturucu. Bu AI aracı, oluşturduğunuz içeriğin SEO dostu olmasını sağlamak için yerleşik SEO özelliklerine de sahiptir.

NeuralText, eklentileri ve entegrasyonları da destekler, ancak şu anda yalnızca Google Dokümanlar kullanılabilir.

NeuralText'in en iyi özellikleri:

SERP Analizi : Ana hat oluşturucu ve arama motoru analizi özelliği ile rakiplerinizi analiz edin ve blog gönderilerinizi optimize edin

AI Copywriter: Bu özellik, Facebook, LinkedIn ve diğer sosyal medya ve e-ticaret siteleri için ürün açıklamaları ve pazarlama metinleri oluşturmanıza yardımcı olur

NeuralText sınırlamaları:

Başlangıç ve Temel planlar 20.000 kelimelik AI içeriği ile sınırlıdır

NeuralText fiyatlandırması:

Başlangıç : 19 $/ay

Temel : 49 $/ay

Pro: 119 $/ay

NeuralText puanları ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (22 yorum)

Capterra: 4,5/5 (70 yorum)

9. Wordkraft AI

Wordkraft AI aracılığıyla

Wordkraft AI, oluşturulan paragraflardan uzun blog yazısı içeriklerine kadar 67 farklı AI aracı sunar. 78 şablon komut isteminden biriyle başlayabilir, 27 dilde çalışabilir ve içeriğinizi daha hızlı çevrimiçi hale getirmek için doğrudan WordPress'te yayınlayabilirsiniz.

Wordkraft AI, sosyal medya influencer'ları, dijital pazarlamacılar, ajanslar ve daha fazlası için tasarlanmıştır ve sınırlı bir ücretsiz plan ve 7 günlük ücretsiz deneme sunar.

Wordkraft AI'nın en iyi özellikleri:

Blog Bölüm Oluşturucu : Yazma sürecinde size yardımcı olmak için bir makale veya blog gönderisinin giriş veya sonuç gibi belirli bölümlerini oluşturun

E-posta Oluşturucu: Pazarlama kampanyalarınızı ve satış faaliyetlerinizi canlandırmak için hoş geldiniz e-postaları, takip e-postaları, soğuk e-postalar ve daha fazlasını oluşturun

Wordkraft AI sınırlamaları:

Ücretsiz planda sadece 1.500 kelime

Wordkraft AI fiyatlandırması:

Ücretsiz (kredi kartı gerekmez)

Pro Başlangıç Planı : Aylık 9 $

Pro Sınırsız Plan: 29 $/ay

Wordkraft AI puanları ve yorumları:

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Frase. io

Frase. io, kullanıcılara makaleleri araştırmak, ana hatlarını çıkarmak, yazmak ve optimize etmek için kullanabilecekleri bir AI Yazar ve SEO Araştırma aracı sunar. Listicle İçerik, Pillar Sayfa İçeriği, Karşılaştırma Gönderisi İçeriği ve daha fazlası gibi şablonlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Blog yazınızı yazmaya başladıktan sonra, AI Writer aracını kullanarak geçişler ekleyin, paragrafları yeniden yazın, gramer hatalarını kontrol edin ve daha fazlasını yapın.

Frase. io'nun en iyi özellikleri:

İntihal denetleyicisi : Frase. io, gönderinizin diğer içeriklerle ne kadar benzer olduğuna göre bir "özgünlük puanı" veren yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir

Klavye kısayolları: Klavye kısayollarını kullanarak metin oluşturucuyu başlatıp durdurabilir ve bir belgeye hashtag ekleyerek Frase'e metnin hangi kısımlarını hesaba katmasını söyleyebilirsiniz

Frase. io sınırlamaları:

Takım planı yalnızca 3 kullanıcı koltuğu içerir (ek koltuk başına aylık 25 $)

Frase. io fiyatlandırma:

Solo : 14,99 $/ay

Temel : 44,99 $/ay

Takım: 113,99 $/ay

Frase. io puanları ve yorumları:

G2 : 4,9/5 (286 yorum)

Capterra: 4,8/5 (329 yorum)

ClickUp ile Daha İyi İçerik Oluşturun

Paragraf oluşturucular, yazma sürecinde değerli bir yardımcı olabilir, ancak içeriğinizin başarısı yine de içeriğinize koyduklarınıza bağlıdır. İyi bir taslakla başlamak ve tutarlı bir yayın takvimi oluşturmak büyük fark yaratabilir.

ClickUp, kişisel verimliliğinizi veya takımınızın verimliliğini artırmanıza yardımcı olacak bir AI yazma asistanı ve düzinelerce başka araç sunar. Başlamak için bu ücretsiz içerik takvimi şablonlarını ve pazarlama planı şablonlarını inceleyin!