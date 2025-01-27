2025'te Zaman Kazanmanızı Sağlayacak En İyi 10 BT Dokümantasyon Yazılımı Aracı

Mükemmel teknik dokümantasyon, verimliliği artırmanın anahtarıdır. Takımınız, teknoloji ve yazılım araçlarını nasıl kullanacağını ve sık sorulan soruların ve sorunların yanıtlarını nerede bulacağını bildiğinde, çözüm aramak veya yardım masası desteğini beklemek için daha az zaman harcar.

Ancak, iç ve dış dokümantasyon oluşturmak zorlu bir süreç olabilir.

İyi haber şu ki, BT yazılım dokümantasyon araçları süreci hızlandırıp kolaylaştırarak çalışanlarınıza ve takımlarınıza şirketinizin sistemleri, prosedürleri, yazılımları ve en iyi uygulamaları hakkında net bir rehberlik sunar.

2024 yılında mevcut en iyi 10 BT yönetim platformu seçeneğine göz atalım.

BT Dokümantasyon Yazılımı nedir?

BT uzmanları, BT dokümantasyon yazılımını donanım, yazılım, ağlar ve kurumsal prosedürler dahil olmak üzere BT altyapıları hakkındaki bilgileri oluşturmak, yönetmek ve yayınlamak için kullanır.

Dokümantasyon, tüm takım üyelerinin kuruluş içindeki teknoloji hakkında bilgi edinmesi için bir bilgi tabanıdır. Çeşitli takım üyelerinin yazılımı kullanmayı öğrenebileceği, BT sorunlarını çözebileceği ve teknoloji yığınınızdaki belirli araçları kullanmak için en iyi uygulamaları anlayabileceği, kuruluşun teknoloji wiki'si haline gelir.

Doğru bilgi yönetimi platformunu kullanmak, bir iş üzerinde önemli bir etki yaratabilir. BT departmanı ile diğer takımlar arasındaki iletişimi iyileştiren merkezi bir bilgi deposu sağlar.

Herkes ihtiyaç duyduğu bilgileri nerede bulacağını bildiği için verimlilik artar. En iyi uygulamalar ve anahtar özellikler hakkında rehberlik sağlayarak hataları bile azaltabilir. Son olarak, kuruluşların temel sektör düzenlemelerine uymasına yardımcı olur.

Günümüzün dijital dünyasında neredeyse tüm kuruluşlar BT sistemlerine güvenmektedir, bu da BT dokümantasyon yazılımını değerli bir araç haline getirmektedir.

En iyi BT dokümantasyon araçlarını ararken aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurun:

Kolay içerik oluşturma araçları: Markdown, HTML ve XML gibi çeşitli biçimlerde içerik oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan bir BT dokümantasyon aracı arayın. Metninizi biçimlendirmek için tablolar, resimler ve kod blokları dahil olmak üzere seçenekler de olmalıdır

Sürüm kontrolü erişimi: BT dokümantasyon aracı, dokümantasyon içeriğindeki değişiklikleri ve revizyonları izlemenize ve değişikliklerin geçmişini tutmanıza olanak sağlamalıdır. Bu, gerektiğinde dokümantasyonunuzun önceki bir sürümüne geri dönmenizi sağlar

İşbirliği araçları: Birden fazla takım üyesi, belgelere gerçek zamanlı olarak çalışabilmelidir. Bu, düzenleme, commit ve geri bildirim sağlamayı içerir. Ayrıca, belgeleme platformu içinden görevler atayabilmeniz için yerleşik bir Birden fazla takım üyesi, belgelere gerçek zamanlı olarak çalışabilmelidir. Bu, düzenleme, commit ve geri bildirim sağlamayı içerir. Ayrıca, belgeleme platformu içinden görevler atayabilmeniz için yerleşik bir görev yönetim sistemine sahip olması da yararlıdır

Akıllı organizasyon ve arama yetenekleri: İhtiyacınız olan bilgileri bulamazsanız, dünyadaki tüm belgeler işe yaramaz. Kategorilere, konulara ve bölümlere göre düzenleyebileceğiniz akıllı arama ve filtreleme seçeneklerine sahip belgeleme araçları arayın

İyi dışa aktarma ve entegrasyon seçenekleri: Çevrimiçi belgeleri paylaşarak ve kullanıcıların çevrimdışı olarak erişebilmesini sağlayarak kullanıcı erişimini artırabilirsiniz. İnternet erişimi olsun veya olmasın kullanılabilen belgeler oluşturmak için HTML, PDF ve markdown gibi dışa aktarma seçeneklerini arayın

Yukarıdaki faktörlerin yanı sıra, fiyatlandırmayı da göz önünde bulundurmalısınız. Listemizdeki belgeleme çözümlerinin çoğu ücretsiz deneme sürümleri içerir. Bu deneme sürümlerinden yararlanarak, ürünün kuruluşunuzun BT altyapısı için doğru belgeleme aracı olup olmadığını test edin.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 BT Dokümantasyon Yazılımı Seçeneği

ClickUp'ın BT dokümantasyon yazılımıyla şirketinizin BT kılavuzlarını ve kaynaklarını düzenleyin ve bunlara eklemeler yapın

ClickUp, kuruluşunuz için kapsamlı belgeler oluşturmak için güçlü BT dokümantasyon araçlarına sahip bir verimlilik platformudur. ClickUp Docs ile belgeleri iç içe yerleştirerek sağlam bir wiki geliştirebilir ve akıllı araçlarla yönetebilirsiniz. ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu gibi şablonlarla projenize başlayabilir ve Clickup AI'yı kullanarak yazılım dokümantasyonunu hızlandırabilirsiniz.

Zaten ClickUp kullanıyorsanız, kullanımınızı genişletebilmenizi ve platformun mükemmel işbirliği ve entegrasyon seçeneklerinden yararlanabilmenizi çok seveceksiniz. ClickUp'ı ilk kez kullanıyorsanız, bugün ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilmenizi ve ayrıntılı dokümantasyon için yüzlerce araçtan yararlanabilmenizi çok seveceksiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

AI yazma araçları, iç ve dış dokümantasyonu anında oluşturmanıza olanak tanır

Kullanıcı dostu bir arayüz, iç içe geçmiş sayfalar ve çok sayıda stil seçeneği ile ayrıntılı kullanıcı kılavuzları oluşturmanıza olanak tanır

Mükemmel işbirliği seçenekleri, belgelerinizi iş akışlarına ve görev yönetim sistemlerine bağlamanıza yardımcı olur

BT takımının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çok sayıda belge şablonu, BT dokümantasyon sürecini hızlandırır

ClickUp sınırlamaları:

Paylaşım seçenekleri, daha ayrıntılı belge paylaşım seçeneklerine ihtiyaç duyan kuruluşlar için çok kısıtlı olabilir

Mobil uygulamanın kullanıcı deneyimi hantal olabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda, Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. ProProfs Bilgi Bankası

ProProfs Bilgi Bankası aracılığıyla

ProProfs Knowledge Base, iç ve dış müşteriler için BT bilgi tabanınızı yönetmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir BT dokümantasyon yazılımıdır. Sağlam sürüm kontrol seçenekleri ve sezgisel belge düzenleme ile bilgi oluşturmak ve bulmak kolaydır. Platform ayrıca bilgileri korumak ve istenmeyen değişiklikleri önlemek için güvenlik özellikleri sunar.

ProProfs Bilgi Bankası'nın en iyi özellikleri:

Zengin metin düzenleyici, dokümantasyon içeriği oluşturmanıza ve düzenlemenize, tablo, resim ve kod blokları eklemenize olanak tanır

Kullanımı kolay bir platform, BT dokümantasyon yazılımı konusunda önceden deneyimi olmayan kullanıcıların kapsamlı bilgi tabanı makaleleri oluşturabileceği anlamına gelir

İyi müşteri desteği seçenekleri mevcuttur

ProProfs Bilgi Bankası sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, daha büyük bilgi tabanlarında performans sorunları yaşayabilir

ProProfs Bilgi Bankası fiyatlandırması:

Ücretsiz: 25 makaleye kadar

İş: Aylık 29,99 $ (ayda 100 makale için)

Özel alan adı ve beyaz etiket: Aylık 30 $

ProProfs Bilgi Bankası puanları ve yorumları:

G2 : 4,6/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (25+ yorum)

3. Document360

Document360 aracılığıyla

Document360, yapay zeka destekli bir bilgi tabanı platformudur. BT dokümantasyon yazılımı, çalışanlarınız ve müşterileriniz için kapsamlı dokümantasyon oluşturmanıza ve bunları herkese açık veya gizli olarak paylaşmanıza olanak tanır. Sezgisel bir yazma aracı kullanarak dokümantasyon ihtiyaçlarınıza göre ölçeklendirebilirsiniz.

Document360'ın en iyi özellikleri:

Gelişmiş arama seçenekleri, iç ve dış müşterilerin ihtiyaçlarını kolayca bulmalarını sağlar

Bir yazma aracı, belgelerinizi markalaştırmanıza , şablonlar kullanmanıza ve içeriği ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanıyan kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar

Bilgi tabanını yardım masanız, sohbet robotlarınız, analiz araçlarınız ve daha fazlasıyla bağlamak için birçok entegrasyon seçeneği mevcuttur

Document360 sınırlamaları:

Şu anda mobil uygulama mevcut değildir, bu nedenle masaüstü bilgisayarınızda çalışmanız gerekecektir

Document360 fiyatlandırması:

Ücretsiz

Standart : Proje başına aylık 199 $

Profesyonel : Proje başına aylık 399 $

İş : Proje başına aylık 529 $

Enterprise: Proje başına aylık 599 $

Document360 puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

4. Confluence

Confluence aracılığıyla

Confluence, Atlassian ekibi tarafından geliştirilen ve bilgi tabanları oluşturmak, paylaşmak ve üzerinde işbirliği yapmak isteyen takımlar için popüler bir dokümantasyon aracıdır. Bir proje yönetim sistemi olmasına rağmen, BT dokümantasyonu için mükemmel bir araç haline getiren bazı güçlü özelliklere sahiptir.

Confluence'ın en iyi özellikleri:

Farklı projeler, takımlar, departmanlar veya yazılım paketleri için yapılandırılmış bir içerik yönetim sistemi oluşturmanıza olanak tanır

Daha fazla işlevsellik için Jira ve Trello gibi diğer Atlassian ürünleriyle entegre edebilirsiniz

Kapsamlı izin yetenekleri, BT belgelerinizi kimlerin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya yorumlayabileceğini ayrıntılı bir şekilde kontrol etmenizi sağlar

Confluence sınırlamaları:

Bu yazılımın donanım gereksinimleri oldukça yüksektir, bu nedenle yazılımın çalışmasını sağlamak için önemli miktarda BT kaynağı ayırmanız gerekebilir

Confluence fiyatlandırması:

Ücretsiz : 10 kullanıcı ve 2 GB dosya depolama alanı için

Standart : Kullanıcı başına aylık 5,75 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Enterprise: özel fiyat için arayın

Confluence puanları ve yorumları:

G2 : 4. 1/5 (3.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

5. Whatfix

Whatfix aracılığıyla

Whatfix, BT dokümantasyonunuzun etkisini tamamlayabilecek bir dijital benimseme platformudur. Whatfix'i kullanarak, kullanıcıların yeni yazılım, donanım veya BT sistemlerini işe koymalarına yardımcı olmak için ekran kılavuzları ve etkileşimli yardımlar oluşturabilirsiniz. Kullanıcıların teknoloji yığınlarındaki araçları tam olarak kullanmalarını destekleyerek benimsemeyi artırabilir.

Whatfix'in en iyi özellikleri:

Kullanıcılara teknik yığınlarındaki yazılım ve araçları nasıl kullanacaklarını öğreten etkileşimli adım adım kılavuzlar oluşturabilirsiniz

Yazılım uygulamalarınız içinde SSS'ler, sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır videoları dahil olmak üzere bir self servis bilgi tabanı oluşturabilirsiniz

Kullanıcıların kılavuzlarınızla nasıl etkileşimde bulunduğuna dair analizler sunarak, BT departmanınızın kullanıcıların daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu alanları belirlemesine yardımcı olur

Whatfix sınırlamaları:

Whatfix, yazılımın benimsenmesini yönlendirmek için en iyisidir, ancak donanım ve diğer BT altyapısı çözümlerini belgelemek isteyen BT departmanları için o kadar iyi işlemeyebilir

Whatfix fiyatlandırması:

Özel fiyat için iletişime geçin

Whatfix puanları ve yorumları:

G2 : 4,6/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (75+ yorum)

6. SuperOps. ai

SuperOps. ai, mevcut PSA-RMM ekosisteminize sorunsuz bir şekilde entegre olan yeni bir BT dokümantasyon yazılımıdır. Temiz arayüzü, akıllı erişim kontrol seçenekleriyle dokümantasyon oluşturmanıza olanak tanır, böylece herkes ihtiyaç duyduğu bilgilere anında ulaşabilir.

SuperOps. ai en iyi özellikleri:

Mevcut PSA-RMM ürünleriyle entegre olarak, başka bir uygulamayı yönetmenize gerek kalmadan güçlü bir dokümantasyon aracı sunar

Mükemmel SOC 2 güvenlik çerçevesi uyumluluğu, hassas bilgileri korur

Özel belge yapıları, BT belgelerinizi iş akışınıza, takımlarınıza veya süreçlerinize göre düzenlemenizi sağlar

SuperOps. ai sınırlamaları:

Bazı özellikler hala geliştirme aşamasındadır, bu nedenle kullanıcılar sistemde bazı aksaklıklar yaşayabilir

SuperOps. ai fiyatlandırması:

Yalnızca standart PSA : Aylık 59 $

Yalnızca standart RMM : Aylık 79 $

Pro : Aylık 99 $

Süper: Aylık 129 $

SuperOps. ai puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (75+ yorum)

7. Nuclino

Nuclino aracılığıyla

Nuclino, aynı zamanda yararlı bir dokümantasyon çözümü olan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Takımlar, bilgi tabanları, BT dokümantasyonu ve wiki'ler gibi projeler oluşturup düzenleyebilir ve bunlar üzerinde işbirliği yapabilir. Öğrenmesi kolay ve kullanımı hızlı, düzenli bir tasarıma sahiptir.

Nuclino'nun en iyi özellikleri:

Mükemmel gerçek zamanlı işbirliği araçları, birden fazla takım üyesinin aynı anda dokümantasyon üzerinde çalışmasına olanak tanır, bu da bilgi paylaşımı için harikadır

Sürüm geçmişi, işbirliği faaliyetleri dahil olmak üzere değişiklikleri izlemenizi ve düzenlemeleri veya yorumları kimin yaptığını bilmenizi sağlar

Etkileyici arama seçenekleri, bilgi tabanınızda ihtiyacınız olan bilgileri hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar

Nuclino sınırlamaları:

Nuclino'da entegrasyon seçenekleri diğer dokümantasyon yazılımlarına göre daha az sağlamdır

Nuclino fiyatlandırması:

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Nuclino puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (60+ yorum)

8. ClickHelp

ClickHelp aracılığıyla

ClickHelp, teknik belgeleri oluşturmak, yönetmek ve düzenlemek için tasarlanmış web tabanlı bir belgeleme aracıdır. Takımların mevcut bilgileri içe aktarmak için mükemmel geçiş araçları da dahil olmak üzere, işbirliği içinde belgeler oluşturabilecekleri sağlam bir web tabanlı yazma platformu sunar.

ClickHelp'in en iyi özellikleri:

Web tabanlı yazma platformu, BT belgelerini oluşturmak ve düzenlemek için gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanızı sağlar

Tek kaynaklı yayınlama seçenekleri, çevrimiçi belgelerinizi bir kez oluşturup ardından birden fazla projeyi web sitesi, PDF veya çevrimiçi yardım sistemi olarak yayınlayabileceğiniz anlamına gelir

Markalama seçenekleri, çevrimiçi dokümantasyonunuzun şirketinizin estetik anlayışına uygun olmasını sağlar

ClickHelp sınırlamaları:

Platformda birçok harika araç var, ancak bunların hepsini kullanmayı öğrenmek için zorlu bir öğrenme süreci gerekiyor

ClickHelp fiyatlandırması:

Başlangıç : Aylık 175 $

Büyüme : Aylık 285 $

Profesyonel: Aylık 580 $

ClickHelp puanları ve yorumları:

G2 : 4,8/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (15+ yorum)

9. Doxygen

Doxygen aracılığıyla

Doxygen geleneksel bir dokümantasyon çözümü olmayabilir, ancak harika bir kaynak kodu dokümantasyon aracıdır. Yazılım geliştirme projelerinde dokümantasyon oluşturmanın yanı sıra, BT altyapınızın diğer yazılımla ilgili yönleri için de yararlı olabilir.

Doxygen'in en iyi özellikleri:

C++ ve Java gibi çeşitli kodlama dilleri için otomatik olarak dokümantasyon oluşturur, bu da uygulama programlama arayüzü (API) dokümantasyonu için yararlıdır

Çapraz referanslama özelliklerini kullanarak, dokümantasyonunuz içinde daha kapsamlı kaynaklar sunmak için bağlantılar oluşturabilirsiniz

Geliştiriciler, API belgelerini daha net hale getirmek için belgelere açıklamalar ve kullanım örnekleri ekleyebilir

Doxygen sınırlamaları:

Doxygen, kaynak kodunu belgelemek için bir araçtır, bu nedenle diğer dahili dokümantasyon ihtiyaçları için uygun olmayabilir

Doxygen fiyatlandırması:

Ücretsiz

Doxygen derecelendirmeleri ve yorumları:

Mevcut yok

10. GitHub ve Jekyll

GitHub aracılığıyla

GitHub'u bir dokümantasyon sistemi olarak düşünmeyebilirsiniz, ancak Jekyll ile birlikte kullandığınızda harika bir BT dokümantasyon aracı olabilir.

GitHub, geliştiricilerin öncelikle işbirliğine dayalı yazılım geliştirme, değişiklikleri izleme ve kod depolama için kullandıkları web tabanlı bir platformdur. Jekyll, şablonlar ve markdown dosyaları kullanarak metni bir web sitesine veya bloga dönüştürebilen bir site oluşturucu. İkisini birlikte kullanmak, GitHub içinde çalışan takımların BT belgeleri için hızlı bir şekilde kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturmasına olanak tanır.

GitHub ve Jekyll'in en iyi özellikleri:

Her iki platform da teknik dokümantasyon oluşturmak için kullanabileceğiniz markdown'u destekler

GitHub Pages ücretsiz barındırma hizmetleri sunduğundan, ek barındırma ücreti ödemeden BT belgelerinizi yayınlayabilirsiniz

Jekyll, sürecin çoğunu otomatikleştirir, böylece markdown dosyalarını dakikalar içinde HTML'ye dönüştürebilirsiniz

GitHub ve Jekyll sınırlamaları:

Kullanıcılar, GitHub etkinliğini kullanılabilir BT belgelerine dönüştürmek için yeterli teknik bilgiye sahip olmalıdır

GitHub ve Jekyll fiyatlandırması:

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları

GitHub ve Jekyll derecelendirmeleri ve incelemeleri:

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (5.800+ yorum)

IT Dokümantasyonunu Kolay Yoldan Oluşturun

Doğru BT dokümantasyon yazılımını seçmek, iç ve dış kullanıcıların BT altyapınızın işleyişi için gerekli kritik bilgilere sahip olmasını sağlar. İş akışınıza uygun BT dokümantasyon aracını bulmak için keşfedebileceğiniz birçok seçenek vardır.

BT dokümantasyonunu basitleştiren çok yönlü, hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı denemenin tam zamanı. ClickUp ile, bir belge yönetimi çözümünü proje yönetimi iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz. Sezgisel arayüz, dokümantasyonu kolayca oluşturmanıza, düzenlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

BT işlemlerinizi güçlendirin ve ücretsiz bir ClickUp hesabı açarak dokümantasyon görevlerinizi çocuk oyuncağı haline getirecek şablonları, alanları ve AI araçlarını keşfedin.