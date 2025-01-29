2025'te BT Süreçlerini Kolaylaştıracak 10 BT Otomasyon Yazılımı

2024 yılında, BT otomasyon yazılımları kuruluşların çalışma şeklini devrim niteliğinde değiştirmeye devam edecek.
Dünya çapında kuruluşlar, önemli maliyet tasarrufları elde etmek için operasyonel verimlilik ve dijital dönüşüme odaklanırken, iş süreçlerini kolaylaştırmak için akıllı otomasyon araçlarından yararlanmaya verilen önem her zamankinden daha kritik hale gelmiştir.
İş yükü otomasyonu için doğru araçları bulmak, manuel görevleri otomatik süreçlere dönüştürmek isteyen BT takımları ve profesyoneller için anahtar öneme sahiptir. Bu kılavuz, her iş sürecinde verimliliği artırmak için tasarlanmış en iyi 10 BT otomasyon yazılımını inceler.
BT Otomasyon Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru BT otomasyon yazılımını seçmek, sadece kullanım kolaylığının ötesine geçer; takımınızın daha azıyla daha fazlasını başarmasını sağlamakla ilgilidir. Odaklanmanız gereken noktalar şunlardır:
- Robotik süreç otomasyonu (RPA): Tekrarlayan veya kurallara dayalı görevleri otomatikleştirmek için RPA'yı destekleyen bir otomasyon platformu arayın. Bu, veri girişi veya form doldurma gibi bilgisayar üzerindeki insan eylemlerini taklit edebilen dijital bir asistan gibidir
- İş Akışı Otomasyonu: Seçtiğiniz BT otomasyon aracının tüm iş akışlarını otomatikleştirebildiğinden emin olun. Bu, iş süreçlerini kolaylaştırmak ve manuel müdahale olmadan görevleri verimli bir şekilde yönetmek için gereklidir
- Yapılandırma ve yama yönetimi: Yama dağıtımını ve yapılandırma değişikliklerini otomatikleştirerek sistemlerinizin güncel ve güvenli olmasını sağlayan BT otomasyon yazılımlarına öncelik verin
- Varlık ve uç nokta yönetimi: İş yükü otomasyon yazılımının tüm BT varlıklarınızı ve uç noktalarınızı izlemenize yardımcı olarak bunların verimli bir şekilde yönetilmesini ve güvenliğini sağlamasını sağlayın
- Görev ve iş yükü otomasyonu: Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve kaynak kullanımını optimize eden, ağır iş yüklerini kolaylıkla yönetmenizi sağlayan IT otomasyon araçlarını kısa listeye alın
- İş süreci otomasyonu: Verimlilik ve etkinliği artırmak için yazılımın temel iş süreçlerinizi otomatikleştirme yeteneğini de değerlendirmenizi öneririz
- Makine öğrenimi ve yapay zeka yetenekleri: Sonuçları tahmin etmek ve akıllı kararlar almak için yapay zeka içeren bir BT otomasyon yazılımı bulmayı hedefleyin
- Entegrasyon yetenekleri: Seçtiğiniz görev otomasyon yazılımı, mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalı ve birden fazla platformda otomasyonu desteklemelidir
2024'te Kullanılacak En İyi 10 BT Otomasyon Yazılımı
Mevcut sayısız seçenek arasından, bazı araçlar BT uzmanları için vazgeçilmez yardımcılar olarak öne çıkmıştır. Güçlü otomasyon yetenekleriyle dikkat çeken en iyi 10 araca daha yakından bakalım.
1. ClickUp
Rutin görevlerin verimli bir şekilde yönetilmesini ve karmaşık projelerin uzaktan izlenmesini ve yönetilmesini kolaylaştıran ClickUp'ın BT ve PMO için hepsi bir arada çözümüyle operasyonlarınızı dönüştürün. BT ekiplerinin kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden iş akışlarını, görev atamalarını ve güncellemeleri yönetmelerine olanak tanıyarak projelerin sorunsuz ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar.
İş akışlarını izleme, etkinlikleri belirleme ve otomasyonu tetikleyen kesin koşulları ayarlama yetenekleriyle ClickUp, BT ekiplerinin projenin ihtiyaçlarına göre otomatik olarak ayarlanan özelleştirilmiş iş akışları oluşturmasına olanak tanır. BT projelerini ve görevlerini yönetmek için tasarlanmış iş akışı şablonları dahil olmak üzere özel BT şablonlarını kullanarak hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz.
Dahası, ClickUp'ı 1.000'den fazla harici uygulama ile entegre ederek BT iş akışlarınızı geliştirebilir ve tüm araçlarınızı tek bir uyumlu platformda bir araya getirebilirsiniz.
ClickUp'ın AI destekli AI Proje Yöneticisi, ilerleme raporları ve proje güncellemelerini otomatik olarak oluşturarak, yinelenen görevleri otomatikleştirerek ve standup'lardan gelen eylem öğelerine göre görevler ve alt görevler (ve görev açıklamaları) oluşturarak zaman ve çaba tasarrufu sağlar.
Gelişmiş özellikleriyle bu iş akışı otomasyon yazılımı, zamanlama, görev dağıtımı, durum güncellemeleri, atamalar ve öncelik değişikliklerini otomatik olarak yönetir. Bu süreç otomasyon yöneticisi, BT yönetimine harcanan zamanı ve kaynakları azaltır ve görevlerin ve diğer atamaların hassas ve verimli bir şekilde oluşturulup yönetilmesini sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- 100'den fazla önceden oluşturulmuş ClickUp Otomasyonundan seçim yapın ve BT operasyonlarını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış görevlerin, durumların, atamaların ve çok daha fazlasının otomasyonunu gerçekleştirin
- ClickUp Brain'i kullanarak görevleriniz, belgeleriniz, bağlı uygulamalarınız ve şirket bilginizdeki bilgileri anında bulun ve benzersiz verimlilik ve etkinlik için rutin işleri otomatikleştirin
- Özel Alanlar ve Koşullar ile otomasyon mantığınızı özelleştirerek, her otomasyonun takımınızın iş akışına ve gereksinimlerine tam olarak uymasını sağlayın
- Gantt grafikleri, Kanban panoları ve ilerlemeyi planlama ve izleme için takvim görünümleri gibi özelliklerle BT projelerini başlangıcından tamamlanmasına kadar yönetmek için görevleri, sprintleri ve dönüm noktalarını kullanın
- ClickUp'ın proje yönetimi çözümünün SOC2 ve GDPR uyumlu olduğunu bilerek, veri güvenliği konusunda endişelenmeden çalışın. Ayrıca ClickUp, aktarılan tüm verileri TLS 1. 2 ile ve depolanan tüm verileri Amazon KMS'nin AES-256 şifrelemesi ile korur
- ClickUp Zihin Haritaları ve Beyaz Tahtalar ile karmaşık BT projelerini ve iş akışlarını planlayın ve görselleştirin, beyin fırtınası ve strateji oturumlarını kolaylaştırın ve en karmaşık süreçleri görsel olarak haritalayın
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı özelleştirme seçenekleri, yeni kullanıcıları başlangıçta zorlayabilir
- Bazı görünümler ve özellikler mobil uygulamada henüz kullanılamamaktadır, bu da hareket halindeyken erişimi sınırlamaktadır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Atera
Atera, BT uzmanlarının işlerini basitleştiren ve geliştiren sağlam araçlar sunarak BT otomasyonunun ön saflarında yer almaktadır. Sistem geri yükleme noktalarının oluşturulmasından sunucu yeniden başlatmalarının yönetilmesine, uzaktan izlemeye ve kapsamlı birleştirme işlemlerinin yürütülmesine kadar, Atera'nın paketi birçok görevi otomatik olarak yerine getirmek üzere tasarlanmıştır.
Güçlü komut dosyası oluşturma özelliklerini entegre ederek, BT takımları süreçleri otomatikleştirebilir ve sorunları önceden çözebilir, böylece daha sorunsuz ve verimli operasyonlar sağlayabilir.
Atera'nın en iyi özellikleri
- Manuel veya zamanlanmış komut dosyası yürütme için sağlam komut dosyası oluşturma özellikleriyle otomasyonu geliştirin
- Kapsamlı BT otomasyon araçlarıyla cihazlar arasında BT işlemlerini ve desteği kolaylaştırın
- Güvenlik açıklarına yönelik yama yönetimini otomatikleştirerek zaman kazanın ve sistem bütünlüğünü sağlayın
- Esnek ve özelleştirilebilir BT otomasyon çözümleri için paylaşılan komut dosyası kitaplığına erişin
- Gelişmiş otomasyon görevleri için PowerShell'i entegre edin, komut satırı verimliliğini GUI aracının gücüyle birleştirin
Atera sınırlamaları
- Paylaşılan komut dosyası kitaplığı kapsamlı olsa da, belirli kullanım durumları daha az deneyimli kullanıcılar için zorlayıcı olabilecek daha karmaşık komut dosyası özelleştirmeleri gerektirebilir
Atera fiyatlandırması
- Profesyonel: Tekniker başına aylık 169 $ (yıllık faturalandırılır)
- Uzman: Tekniker başına aylık 229 $ (yıllık faturalandırılır)
- Master: Tekniker başına aylık 269 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Departman başına özel fiyatlandırma
Atera derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 3,3/5 (88 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (344 yorum)
3. ProcessMaker
ProcessMaker, akıllı toplu işlem otomasyonu sağlayarak takımların kurumsal iş akışlarını benzeri görülmemiş bir kolaylıkla otomatikleştirmesine ve dağıtmasına olanak tanır. Bu düşük kodlu platform, AI ve Doğal Dil İşlemeyi birleştirerek iş kullanıcılarının kodlama uzmanlığı olmadan iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olur.
Geliştiricilere, karmaşık otomasyon projelerini özelleştirmek ve iş süreçlerini optimize etmek için zengin araçlar sunar.
ProcessMaker'ın en iyi özellikleri
- İş akışlarını kolayca oluşturmak ve uygulamak, çevikliği artırmak için düşük kodlu bir platform kullanın
- Verimliliği artırmak için bankacılık, eğitim ve üretim sektörlerine özel çözümler erişin
- Finans, İK ve BT için departmana özel iş akışlarından yararlanarak görev verimliliğini artırın
- Eşsiz verimlilik ve maliyet azaltma için karmaşık, işlevler arası ş akışlarını otomatikleştirmek üzere üretken yapay zekayı kullanın
- Küçük ölçekte başlayın ve ölçeklenebilir uygulama ile gerektiğinde ölçeklendirin, hızlı değer elde edin
ProcessMaker sınırlamaları
- Kesintisiz veri akışı için ProcessMaker'ı mevcut sistemlerle entegre etmek bir öğrenme aşaması gerektirebilir
ProcessMaker fiyatlandırması
- Platform: Özel fiyatlandırma
- Avantaj: Özel fiyatlandırma
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
ProcessMaker derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (287 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (175 yorum)
4. Tidal Automation
Tidal, karmaşık kurumsal ortamların otomasyon ihtiyaçlarını karşılayan modern, ölçeklenebilir ve güvenli bir platformla öne çıkıyor. Tidal, ister şirket içinde ister bulutta çalıştırılsın, çeşitli altyapılarda iş yükü otomasyonunu kolaylaştırarak uygulamaların, orta katman yazılımlarının ve fiziksel altyapının koordinasyonunu basitleştirir.
Tidal İş Yükü Otomasyonunun en iyi özellikleri
- Hem şirket içinde hem de bulut tabanlı platformlarda sorunsuz iş yükü yürütme sağlayın
- Kapsamlı uygulama otomasyonu için 60'tan fazla önceden oluşturulmuş entegrasyonu kullanın
- Görevlerin yürütülmesini hassas bir şekilde kontrol etmek için zaman ve etkinlik tabanlı planlama kullanın
- Uyarılar ve otomatik kurtarma eylemleriyle planlama faaliyetlerini proaktif olarak izleyin
- Entegre kaynak yönetimi ile kaynak kullanımını optimize edin
- Tam API ve CLI desteği ile geliştirici entegrasyonunu ve bakımını kolaylaştırın
Tidal İş Yükü Otomasyonu sınırlamaları
- Küçük sorunlar veya hatalar için müşteri desteğine sık sık başvurma
- Uzun süren ilk kurulum süreci, önemli ölçüde zaman ve çaba gerektirir
Tidal İş Yükü Otomasyonu fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Tidal İş Yükü Otomasyonu derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (57 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (32 yorum)
5. NinjaOne
NinjaOne'ın sunduğu hizmetlerin temelinde basitlik ve güç yatmaktadır. BT ekiplerine uç noktaları büyük ölçekte yönetmek, yamaları dağıtmak ve yönetmek ve BT görevlerini otomatikleştirmek için gereken araçları sağlar. Platformu, BT işlemlerini daha sorunsuz ve verimli hale getirdiği için yüksek puan almıştır ve çok çeşitli BT yönetimi görevlerini destekler.
NinjaOne'ın en iyi özellikleri
- Uç nokta yönetimi ile tüm BT varlıklarının izlenmesini merkezileştirin
- Yama yönetimi ile güvenlik açıklarını hızla belirleyin ve giderin
- Tek tıklamayla erişim sayesinde sorunsuz uzaktan destek sağlayın
- Dağıtılmış uç noktalar için kapsamlı yedekleme çözümleri uygulayın
- Yaygın BT görevlerini otomatikleştirerek tekrarlayan eylemlerde zaman kazanın
- Paket güvenlik çözümleriyle saldırı yüzeylerini azaltın ve güvenlik uygulamalarını merkezi olarak yönetin
- İzleme ve uyarı özellikleriyle uç nokta sağlığını proaktif olarak yönetin
NinjaOne sınırlamaları
- Azure ile SCIM sağlama desteğinin olmaması
- Azure ve çoklu kiracılık desteğinde SAML'nin olmaması, kendi Azure kiracısını kullanan müşteriler için SSO seçeneklerini sınırlar
NinjaOne fiyatlandırması
- Bireysel iş ihtiyaçlarına göre özel teklifler
NinjaOne derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1102 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (204 yorum)
6. Pipefy
Pipefy, iş maliyetlerini ve BT kaynak gereksinimlerini önemli ölçüde azaltan, yapay zeka ile güçlendirilmiş sağlam bir süreç otomasyon yazılımı ve platformu olarak öne çıkıyor. Hizmet odaklı iş akışlarını kolaylaştırmak, operasyonel verimliliği artırmak ve tek bir kapsamlı araçla yığınların yayılmasını önlemek için tasarlanmıştır.
Pipefy'nin en iyi özellikleri
- Otomasyonu kolaylaştırmak için tedarik, İK ve hizmet yönetimi iş akışlarını merkezileştirin
- İş akışı oluşturmanın %85'ini kapsayan bir AI yardımcı pilot ile teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için süreç oluşturmayı basitleştirin
- Kapsamlı entegrasyon için 300'den fazla uygulama ve sisteme bağlanarak sorunsuz otomasyon sağlayın
- SOC2, ISO 27001 sertifikaları, SSO ve MFA ile veri güvenliğini ve uyumluluğu sağlayın
- Uçtan uca süreç görünürlüğü, denetim günlükleri ve rol tabanlı erişim kontrolü ile stratejik içgörüler elde edin
- Uygulama maliyetlerini ve BT kaynak ihtiyaçlarını azaltarak genel maliyet verimliliğini artırın
- AI ile geliştirilmiş hızlı dağıtım sayesinde hızlı bir şekilde ROI elde edin
Pipefy sınırlamaları
- Bazı otomasyon e-postaları alıcıların spam klasörlerine yönlendirilebilir ve bu da iletişim verimliliğini etkileyebilir
Pipefy fiyatlandırması
- Başlangıç: 10 kullanıcı ve 5 süreç için ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları
Pipefy puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (223 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (305 yorum)
7. Dynatrace
Dynatrace, bulut karmaşıklıklarını basitleştirmek ve AI destekli analitikleriyle güvenli inovasyonu mümkün kılmak için tasarlanmış, gözlemlenebilirlik ve güvenlik için birleşik bir platform sunar. Bu platform, tüm teknoloji yığını genelinde kapsamlı görünürlük sağlayarak verimli operasyonları ve gelişmiş dijital deneyimleri destekler.
Dynatrace'in en iyi özellikleri
- Altyapı gözlemlenebilirliği sayesinde çoklu bulut ortamlarında tam görünürlük ile performansı artırın
- Uygulama gözlemlenebilirliği ile ayrıntılı izleme sayesinde uygulama performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştirin
- Gelişmiş tehdit algılama ve analiz özellikleriyle uygulamaları ve altyapıyı koruyun
- Dijital deneyim izleme ile dijital kanallarda son kullanıcı deneyimini optimize edin
- İş analitiği ile dijital metriklerden iş performansı içgörüleri elde edin
- Otomatik sorun algılama ve düzeltme ile operasyonları kolaylaştırın
- Özel gözlem ve güvenlik çözümleriyle belirli iş ihtiyaçlarını karşılayın
Dynatrace sınırlamaları
- Geri bildirimler, zamanında destek yanıtları alma konusunda zorluklar ve acil sorunlar için canlı desteğe erişimde sorunlar olduğunu göstermektedir
- Bazı kullanıcılar, aracın öğrenmesinin zor ve gezinmesinin yavaş olduğunu bildirmiştir
Dynatrace fiyatlandırması
- Seçilen modüllere göre özel fiyatlandırma
Dynatrace derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1242 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (51 yorum)
8. ActiveBatch
ActiveBatch, BT süreçlerinden iş akışlarına kadar uçtan uca otomasyon için sağlam bir platform sunar. Kod gerektirmeyen iş adımları, etkinlik odaklı iş planlama ve kapsamlı entegrasyonlarla otomasyonu erişilebilir ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır.
İş yükü otomasyonu, dosya aktarımı otomasyonu ve bulut altyapısı otomasyonu gibi özellikleri, modern kurumsal şirketlerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılama konusundaki çok yönlülüğünü vurgulamaktadır.
ActiveBatch'in en iyi özellikleri
- İş Adımı Kitaplığı ile yüzlerce önceden oluşturulmuş iş adımına erişin, özel komut dosyası oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırın ve geliştirme süresini kısaltın
- Gelişmiş, etkinlik odaklı iş planlama özellikleriyle yanıt verme hızını ve operasyonel verimliliği artırın
- Bulut provizyonu ve yönetimi aracılığıyla kaynakların dinamik provizyonu ile bulut altyapısı yatırımlarını optimize edin
- Proaktif SLA yönetimi ile hizmet güvenilirliğini sağlayın ve arızaları önleyin
- Güçlü güvenlik, denetim ve yönetişim özellikleriyle sistemleri ve verileri koruyun
ActiveBatch sınırlamaları
- Saniyeyi içeren zamanlamalar oluşturamama, hassas zamanlama gerektiren görevleri sınırlayabilir
- Bazı kullanıcılar, raporlama özelliğinin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, veri görselleştirme ve raporlama derinliğinde iyileştirme yapılabileceğini öne sürüyor
- Tatil takvimlerini tarih ve saat aralığına göre ayarlamadaki kısıtlamalar, standart olmayan iş dönemlerinde planlama esnekliğini etkileyebilir
ActiveBatch fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
ActiveBatch derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (191 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (56 yorum)
9. Nintex
Nintex, süreç tanımlama ve yönetiminden iş akışı otomasyonu ve analitiğine kadar karmaşık iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanıcı dostu ancak sağlam bir pakettir.
Kuruluşlar genelinde çeşitli otomasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış olup, form otomasyonu, robotik süreç otomasyonu (RPA), belge oluşturma ve daha fazlası için araçlar sunar. Bu çok yönlülük, Nintex'i dijital dönüşüm çabalarını geliştirmek isteyen işletmeler için ideal bir seçim haline getirir.
Nintex'in en iyi özellikleri
- İş akışı otomasyonu ile bulut tabanlı uygulamalar aracılığıyla insanları, süreçleri ve verileri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayın
- Dijital formlarla verileri verimli bir şekilde yakalayın veya görüntüleyin
- Robotik süreç otomasyonu (RPA) ile manuel, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek stratejik işler için değerli zaman kazanın
- Özellikle Salesforce ortamlarında belge yaşam döngüsü yönetimini basitleştirin
- İşletmelerin analitik ile sürekli iyileştirme ve optimizasyon yapmasına yardımcı olmak için otomatikleştirilmiş süreçler hakkında değerli bilgiler edinin
Nintex sınırlamaları
- Nintex, performans kısıtlamaları nedeniyle CSV dosyalarını ayrıştırma veya büyük hacimli verileri yönetme görevleri için en uygun seçim olmayabilir
- Daha yoğun ve özel tasarımlara olanak tanıyan diğer platformlara kıyasla, arayüzlerin özelleştirilmesinde daha az esneklik sunabilir
Nintex fiyatlandırması
- Pro: 25.000 $ (yıllık faturalandırılır)
- Premium: 50.000 $ (yıllık faturalandırılır)
- Özel: Özel özelliklere sahip kişiselleştirilmiş fiyatlandırma
Nintex derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (1021 yorum)
- Capterra: 4,1/5 (82 yorum)
10. Zluri
Zluri'nin platformu, bir kuruluşun SaaS yığınına benzersiz bir görünürlük sağlayarak uygulama kullanımı, kullanıcı erişimi ve harcamalar hakkında içgörüler sunar. BT ekiplerinin, yaygın SaaS yönetimi zorluklarını ele almak için tasarlanmış güçlü eylemler ve iş akışları ile SaaS uygulamaları üzerindeki kontrolünü yeniden kazanmasını sağlar.
Gizli BT'yi önlemekten iş akışlarını ve varlık yönetimini optimize etmeye kadar, Zluri, işletmelerin olumlu BT sonuçları elde etmek için bilinçli kararlar almasını sağlar.
Zluri'nin en iyi özellikleri
- Gölge BT'yi sürekli izleyin, sözleşmeleri yönetin ve lisansları optimize ederek maliyetlerden tasarruf edin
- SaaS uygulamaları için kullanıcı erişim kontrolünü kolaylaştırarak güvenliği ve uyumluluğu artırın
- Kullanıcı erişim haklarını düzenli olarak gözden geçirerek en az ayrıcalık ilkelerine uyumu sağlayın
- 800'den fazla güvenli entegrasyondan oluşan kapsamlı kataloğunu kullanarak neredeyse tüm BT ortamlarıyla uyumluluk sağlayın
- Açık API'ler ve genişletilebilir iPaaS sayesinde esnekliği ve uyarlanabilirliği artırın ve birkaç hafta içinde özel entegrasyonlar oluşturun
Zluri sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü kafa karıştırıcı ve çok sezgisel bulmamıştır
- İlk uygulama zaman alıcı ve karmaşık olabilir
Zluri fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Zluri derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (123 yorum)
- Capterra: 4,9/5 (24 yorum)
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Doğru araçlar, operasyonları kolaylaştırır ve BT takımlarında yeni verimlilik ve yenilikçilik düzeyleri açar. Listemizdeki her platform, görev yönetimi ve ş Akışı optimizasyonundan SaaS yönetimi ve güvenliğine kadar BT ve iş süreci otomasyonunun farklı yönlerine göre uyarlanmış benzersiz güçlü yönler sunar.
Kuruluşunuzun verimliliğini ve operasyonel etkinliğini artırmayı düşünürken, dijital dönüşüme doğru bir sonraki adımı atmak çok önemlidir. Bu seçenekleri keşfedin ve BT stratejinize nasıl uyabileceklerini görün. ClickUp'ı bugün kullanmaya başlayın ve BT süreçlerinizi otomatikleştirmede yaratabileceği farkı keşfedin.