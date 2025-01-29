2025'te BT Süreçlerini Kolaylaştıracak 10 BT Otomasyon Yazılımı

2024 yılında, BT otomasyon yazılımları kuruluşların çalışma şeklini devrim niteliğinde değiştirmeye devam edecek.

Dünya çapında kuruluşlar, önemli maliyet tasarrufları elde etmek için operasyonel verimlilik ve dijital dönüşüme odaklanırken, iş süreçlerini kolaylaştırmak için akıllı otomasyon araçlarından yararlanmaya verilen önem her zamankinden daha kritik hale gelmiştir.

İş yükü otomasyonu için doğru araçları bulmak, manuel görevleri otomatik süreçlere dönüştürmek isteyen BT takımları ve profesyoneller için anahtar öneme sahiptir. Bu kılavuz, her iş sürecinde verimliliği artırmak için tasarlanmış en iyi 10 BT otomasyon yazılımını inceler.

BT Otomasyon Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru BT otomasyon yazılımını seçmek, sadece kullanım kolaylığının ötesine geçer; takımınızın daha azıyla daha fazlasını başarmasını sağlamakla ilgilidir. Odaklanmanız gereken noktalar şunlardır:

Robotik süreç otomasyonu (RPA): Tekrarlayan veya kurallara dayalı görevleri otomatikleştirmek için RPA'yı destekleyen bir otomasyon platformu arayın. Bu, veri girişi veya form doldurma gibi bilgisayar üzerindeki insan eylemlerini taklit edebilen dijital bir asistan gibidir

İş Akışı Otomasyonu : Seçtiğiniz BT otomasyon aracının tüm iş akışlarını otomatikleştirebildiğinden emin olun. Bu, iş süreçlerini kolaylaştırmak ve manuel müdahale olmadan görevleri verimli bir şekilde yönetmek için gereklidir

Yapılandırma ve yama yönetimi: Yama dağıtımını ve yapılandırma değişikliklerini otomatikleştirerek sistemlerinizin güncel ve güvenli olmasını sağlayan BT otomasyon yazılımlarına öncelik verin

Varlık ve uç nokta yönetimi: İş yükü otomasyon yazılımının tüm BT varlıklarınızı ve uç noktalarınızı izlemenize yardımcı olarak bunların verimli bir şekilde yönetilmesini ve güvenliğini sağlamasını sağlayın

Görev ve iş yükü otomasyonu: Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren ve kaynak kullanımını optimize eden, ağır iş yüklerini kolaylıkla yönetmenizi sağlayan IT otomasyon araçlarını kısa listeye alın

İş süreci otomasyonu: Verimlilik ve etkinliği artırmak için yazılımın temel iş süreçlerinizi otomatikleştirme yeteneğini de değerlendirmenizi öneririz

Makine öğrenimi ve yapay zeka yetenekleri: Sonuçları tahmin etmek ve akıllı kararlar almak için yapay zeka içeren bir BT otomasyon yazılımı bulmayı hedefleyin

Entegrasyon yetenekleri: Seçtiğiniz Seçtiğiniz görev otomasyon yazılımı , mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalı ve birden fazla platformda otomasyonu desteklemelidir

2024'te Kullanılacak En İyi 10 BT Otomasyon Yazılımı

Mevcut sayısız seçenek arasından, bazı araçlar BT uzmanları için vazgeçilmez yardımcılar olarak öne çıkmıştır. Güçlü otomasyon yetenekleriyle dikkat çeken en iyi 10 araca daha yakından bakalım.

1. ClickUp

Rutin görevlerin verimli bir şekilde yönetilmesini ve karmaşık projelerin uzaktan izlenmesini ve yönetilmesini kolaylaştıran ClickUp'ın BT ve PMO için hepsi bir arada çözümüyle operasyonlarınızı dönüştürün. BT ekiplerinin kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden iş akışlarını, görev atamalarını ve güncellemeleri yönetmelerine olanak tanıyarak projelerin sorunsuz ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar.

İş akışlarını izleme, etkinlikleri belirleme ve otomasyonu tetikleyen kesin koşulları ayarlama yetenekleriyle ClickUp, BT ekiplerinin projenin ihtiyaçlarına göre otomatik olarak ayarlanan özelleştirilmiş iş akışları oluşturmasına olanak tanır. BT projelerini ve görevlerini yönetmek için tasarlanmış iş akışı şablonları dahil olmak üzere özel BT şablonlarını kullanarak hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz.

Dahası, ClickUp'ı 1.000'den fazla harici uygulama ile entegre ederek BT iş akışlarınızı geliştirebilir ve tüm araçlarınızı tek bir uyumlu platformda bir araya getirebilirsiniz.

ClickUp'ın AI destekli AI Proje Yöneticisi, ilerleme raporları ve proje güncellemelerini otomatik olarak oluşturarak, yinelenen görevleri otomatikleştirerek ve standup'lardan gelen eylem öğelerine göre görevler ve alt görevler (ve görev açıklamaları) oluşturarak zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Gelişmiş özellikleriyle bu iş akışı otomasyon yazılımı, zamanlama, görev dağıtımı, durum güncellemeleri, atamalar ve öncelik değişikliklerini otomatik olarak yönetir. Bu süreç otomasyon yöneticisi, BT yönetimine harcanan zamanı ve kaynakları azaltır ve görevlerin ve diğer atamaların hassas ve verimli bir şekilde oluşturulup yönetilmesini sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

100'den fazla önceden oluşturulmuş ClickUp Otomasyonundan seçim yapın ve BT operasyonlarını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış görevlerin, durumların, atamaların ve çok daha fazlasının otomasyonunu gerçekleştirin

ClickUp'ta tek bir platformdan otomasyon listenizi yönetin

ClickUp Brain'i kullanarak görevleriniz, belgeleriniz, bağlı uygulamalarınız ve şirket bilginizdeki bilgileri anında bulun ve benzersiz verimlilik ve etkinlik için rutin işleri otomatikleştirin

ClickUp'ın Brain AI kullanarak proje gereksinim belgenizi hazırlayın

Özel Alanlar ve Koşullar ile otomasyon mantığınızı özelleştirerek, her otomasyonun takımınızın iş akışına ve gereksinimlerine tam olarak uymasını sağlayın

ClickUp'ın özel alan eşleme özelliği ile gereksinimlerinizi haritalayın

Gantt grafikleri, Kanban panoları ve ilerlemeyi planlama ve izleme için takvim görünümleri gibi özelliklerle BT projelerini başlangıcından tamamlanmasına kadar yönetmek için görevleri, sprintleri ve dönüm noktalarını kullanın

ClickUp'ın Kanban görünümünde görevleri duruma göre gruplandırın

ClickUp Beyaz Tahta kullanarak görevleri kolaylıkla atayın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri, yeni kullanıcıları başlangıçta zorlayabilir

Bazı görünümler ve özellikler mobil uygulamada henüz kullanılamamaktadır, bu da hareket halindeyken erişimi sınırlamaktadır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Atera

atera aracılığıyla

Atera, BT uzmanlarının işlerini basitleştiren ve geliştiren sağlam araçlar sunarak BT otomasyonunun ön saflarında yer almaktadır. Sistem geri yükleme noktalarının oluşturulmasından sunucu yeniden başlatmalarının yönetilmesine, uzaktan izlemeye ve kapsamlı birleştirme işlemlerinin yürütülmesine kadar, Atera'nın paketi birçok görevi otomatik olarak yerine getirmek üzere tasarlanmıştır.

Güçlü komut dosyası oluşturma özelliklerini entegre ederek, BT takımları süreçleri otomatikleştirebilir ve sorunları önceden çözebilir, böylece daha sorunsuz ve verimli operasyonlar sağlayabilir.

Atera'nın en iyi özellikleri

Manuel veya zamanlanmış komut dosyası yürütme için sağlam komut dosyası oluşturma özellikleriyle otomasyonu geliştirin

Kapsamlı BT otomasyon araçlarıyla cihazlar arasında BT işlemlerini ve desteği kolaylaştırın

Güvenlik açıklarına yönelik yama yönetimini otomatikleştirerek zaman kazanın ve sistem bütünlüğünü sağlayın

Esnek ve özelleştirilebilir BT otomasyon çözümleri için paylaşılan komut dosyası kitaplığına erişin

Gelişmiş otomasyon görevleri için PowerShell'i entegre edin, komut satırı verimliliğini GUI aracının gücüyle birleştirin

Atera sınırlamaları

Paylaşılan komut dosyası kitaplığı kapsamlı olsa da, belirli kullanım durumları daha az deneyimli kullanıcılar için zorlayıcı olabilecek daha karmaşık komut dosyası özelleştirmeleri gerektirebilir

Atera fiyatlandırması

Profesyonel: Tekniker başına aylık 169 $ (yıllık faturalandırılır)

Uzman: Tekniker başına aylık 229 $ (yıllık faturalandırılır)

Master: Tekniker başına aylık 269 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Departman başına özel fiyatlandırma

Atera derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,3/5 (88 yorum)

Capterra: 4,6/5 (344 yorum)

3. ProcessMaker

processMaker aracılığıyla

ProcessMaker, akıllı toplu işlem otomasyonu sağlayarak takımların kurumsal iş akışlarını benzeri görülmemiş bir kolaylıkla otomatikleştirmesine ve dağıtmasına olanak tanır. Bu düşük kodlu platform, AI ve Doğal Dil İşlemeyi birleştirerek iş kullanıcılarının kodlama uzmanlığı olmadan iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olur.

Geliştiricilere, karmaşık otomasyon projelerini özelleştirmek ve iş süreçlerini optimize etmek için zengin araçlar sunar.

ProcessMaker'ın en iyi özellikleri

İş akışlarını kolayca oluşturmak ve uygulamak, çevikliği artırmak için düşük kodlu bir platform kullanın

Verimliliği artırmak için bankacılık, eğitim ve üretim sektörlerine özel çözümler erişin

Finans, İK ve BT için departmana özel iş akışlarından yararlanarak görev verimliliğini artırın

Eşsiz verimlilik ve maliyet azaltma için karmaşık, işlevler arası ş akışlarını otomatikleştirmek üzere üretken yapay zekayı kullanın

Küçük ölçekte başlayın ve ölçeklenebilir uygulama ile gerektiğinde ölçeklendirin, hızlı değer elde edin

ProcessMaker sınırlamaları

Kesintisiz veri akışı için ProcessMaker'ı mevcut sistemlerle entegre etmek bir öğrenme aşaması gerektirebilir

ProcessMaker fiyatlandırması

Platform: Özel fiyatlandırma

Avantaj: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

ProcessMaker derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (287 yorum)

Capterra: 4,5/5 (175 yorum)

4. Tidal Automation

tidal Automation aracılığıyla

Tidal, karmaşık kurumsal ortamların otomasyon ihtiyaçlarını karşılayan modern, ölçeklenebilir ve güvenli bir platformla öne çıkıyor. Tidal, ister şirket içinde ister bulutta çalıştırılsın, çeşitli altyapılarda iş yükü otomasyonunu kolaylaştırarak uygulamaların, orta katman yazılımlarının ve fiziksel altyapının koordinasyonunu basitleştirir.

Tidal İş Yükü Otomasyonunun en iyi özellikleri

Hem şirket içinde hem de bulut tabanlı platformlarda sorunsuz iş yükü yürütme sağlayın

Kapsamlı uygulama otomasyonu için 60'tan fazla önceden oluşturulmuş entegrasyonu kullanın

Görevlerin yürütülmesini hassas bir şekilde kontrol etmek için zaman ve etkinlik tabanlı planlama kullanın

Uyarılar ve otomatik kurtarma eylemleriyle planlama faaliyetlerini proaktif olarak izleyin

Entegre kaynak yönetimi ile kaynak kullanımını optimize edin

Tam API ve CLI desteği ile geliştirici entegrasyonunu ve bakımını kolaylaştırın

Tidal İş Yükü Otomasyonu sınırlamaları

Küçük sorunlar veya hatalar için müşteri desteğine sık sık başvurma

Uzun süren ilk kurulum süreci, önemli ölçüde zaman ve çaba gerektirir

Tidal İş Yükü Otomasyonu fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Tidal İş Yükü Otomasyonu derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (57 yorum)

Capterra: 4,7/5 (32 yorum)

5. NinjaOne

ninjaOne aracılığıyla

NinjaOne'ın sunduğu hizmetlerin temelinde basitlik ve güç yatmaktadır. BT ekiplerine uç noktaları büyük ölçekte yönetmek, yamaları dağıtmak ve yönetmek ve BT görevlerini otomatikleştirmek için gereken araçları sağlar. Platformu, BT işlemlerini daha sorunsuz ve verimli hale getirdiği için yüksek puan almıştır ve çok çeşitli BT yönetimi görevlerini destekler.

NinjaOne'ın en iyi özellikleri

Uç nokta yönetimi ile tüm BT varlıklarının izlenmesini merkezileştirin

Yama yönetimi ile güvenlik açıklarını hızla belirleyin ve giderin

Tek tıklamayla erişim sayesinde sorunsuz uzaktan destek sağlayın

Dağıtılmış uç noktalar için kapsamlı yedekleme çözümleri uygulayın

Yaygın BT görevlerini otomatikleştirerek tekrarlayan eylemlerde zaman kazanın

Paket güvenlik çözümleriyle saldırı yüzeylerini azaltın ve güvenlik uygulamalarını merkezi olarak yönetin

İzleme ve uyarı özellikleriyle uç nokta sağlığını proaktif olarak yönetin

NinjaOne sınırlamaları

Azure ile SCIM sağlama desteğinin olmaması

Azure ve çoklu kiracılık desteğinde SAML'nin olmaması, kendi Azure kiracısını kullanan müşteriler için SSO seçeneklerini sınırlar

NinjaOne fiyatlandırması

Bireysel iş ihtiyaçlarına göre özel teklifler

NinjaOne derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (1102 yorum)

Capterra: 4,8/5 (204 yorum)

6. Pipefy

pipefy aracılığıyla

Pipefy, iş maliyetlerini ve BT kaynak gereksinimlerini önemli ölçüde azaltan, yapay zeka ile güçlendirilmiş sağlam bir süreç otomasyon yazılımı ve platformu olarak öne çıkıyor. Hizmet odaklı iş akışlarını kolaylaştırmak, operasyonel verimliliği artırmak ve tek bir kapsamlı araçla yığınların yayılmasını önlemek için tasarlanmıştır.

Pipefy'nin en iyi özellikleri

Otomasyonu kolaylaştırmak için tedarik, İK ve hizmet yönetimi iş akışlarını merkezileştirin

İş akışı oluşturmanın %85'ini kapsayan bir AI yardımcı pilot ile teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için süreç oluşturmayı basitleştirin

Kapsamlı entegrasyon için 300'den fazla uygulama ve sisteme bağlanarak sorunsuz otomasyon sağlayın

SOC2, ISO 27001 sertifikaları, SSO ve MFA ile veri güvenliğini ve uyumluluğu sağlayın

Uçtan uca süreç görünürlüğü, denetim günlükleri ve rol tabanlı erişim kontrolü ile stratejik içgörüler elde edin

Uygulama maliyetlerini ve BT kaynak ihtiyaçlarını azaltarak genel maliyet verimliliğini artırın

AI ile geliştirilmiş hızlı dağıtım sayesinde hızlı bir şekilde ROI elde edin

Pipefy sınırlamaları

Bazı otomasyon e-postaları alıcıların spam klasörlerine yönlendirilebilir ve bu da iletişim verimliliğini etkileyebilir

Pipefy fiyatlandırması

Başlangıç: 10 kullanıcı ve 5 süreç için ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Pipefy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (223 yorum)

Capterra: 4,6/5 (305 yorum)

7. Dynatrace

dynatrace aracılığıyla

Dynatrace, bulut karmaşıklıklarını basitleştirmek ve AI destekli analitikleriyle güvenli inovasyonu mümkün kılmak için tasarlanmış, gözlemlenebilirlik ve güvenlik için birleşik bir platform sunar. Bu platform, tüm teknoloji yığını genelinde kapsamlı görünürlük sağlayarak verimli operasyonları ve gelişmiş dijital deneyimleri destekler.

Dynatrace'in en iyi özellikleri

Altyapı gözlemlenebilirliği sayesinde çoklu bulut ortamlarında tam görünürlük ile performansı artırın

Uygulama gözlemlenebilirliği ile ayrıntılı izleme sayesinde uygulama performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştirin

Gelişmiş tehdit algılama ve analiz özellikleriyle uygulamaları ve altyapıyı koruyun

Dijital deneyim izleme ile dijital kanallarda son kullanıcı deneyimini optimize edin

İş analitiği ile dijital metriklerden iş performansı içgörüleri elde edin

Otomatik sorun algılama ve düzeltme ile operasyonları kolaylaştırın

Özel gözlem ve güvenlik çözümleriyle belirli iş ihtiyaçlarını karşılayın

Dynatrace sınırlamaları

Geri bildirimler, zamanında destek yanıtları alma konusunda zorluklar ve acil sorunlar için canlı desteğe erişimde sorunlar olduğunu göstermektedir

Bazı kullanıcılar, aracın öğrenmesinin zor ve gezinmesinin yavaş olduğunu bildirmiştir

Dynatrace fiyatlandırması

Seçilen modüllere göre özel fiyatlandırma

Dynatrace derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1242 yorum)

Capterra: 4,6/5 (51 yorum)

8. ActiveBatch

activeBatch aracılığıyla

ActiveBatch, BT süreçlerinden iş akışlarına kadar uçtan uca otomasyon için sağlam bir platform sunar. Kod gerektirmeyen iş adımları, etkinlik odaklı iş planlama ve kapsamlı entegrasyonlarla otomasyonu erişilebilir ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır.

İş yükü otomasyonu, dosya aktarımı otomasyonu ve bulut altyapısı otomasyonu gibi özellikleri, modern kurumsal şirketlerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılama konusundaki çok yönlülüğünü vurgulamaktadır.

ActiveBatch'in en iyi özellikleri

İş Adımı Kitaplığı ile yüzlerce önceden oluşturulmuş iş adımına erişin, özel komut dosyası oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırın ve geliştirme süresini kısaltın

Gelişmiş, etkinlik odaklı iş planlama özellikleriyle yanıt verme hızını ve operasyonel verimliliği artırın

Bulut provizyonu ve yönetimi aracılığıyla kaynakların dinamik provizyonu ile bulut altyapısı yatırımlarını optimize edin

Proaktif SLA yönetimi ile hizmet güvenilirliğini sağlayın ve arızaları önleyin

Güçlü güvenlik, denetim ve yönetişim özellikleriyle sistemleri ve verileri koruyun

ActiveBatch sınırlamaları

Saniyeyi içeren zamanlamalar oluşturamama, hassas zamanlama gerektiren görevleri sınırlayabilir

Bazı kullanıcılar, raporlama özelliğinin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, veri görselleştirme ve raporlama derinliğinde iyileştirme yapılabileceğini öne sürüyor

Tatil takvimlerini tarih ve saat aralığına göre ayarlamadaki kısıtlamalar, standart olmayan iş dönemlerinde planlama esnekliğini etkileyebilir

ActiveBatch fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ActiveBatch derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (191 yorum)

Capterra: 4,7/5 (56 yorum)

9. Nintex

nintex aracılığıyla

Nintex, süreç tanımlama ve yönetiminden iş akışı otomasyonu ve analitiğine kadar karmaşık iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanıcı dostu ancak sağlam bir pakettir.

Kuruluşlar genelinde çeşitli otomasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış olup, form otomasyonu, robotik süreç otomasyonu (RPA), belge oluşturma ve daha fazlası için araçlar sunar. Bu çok yönlülük, Nintex'i dijital dönüşüm çabalarını geliştirmek isteyen işletmeler için ideal bir seçim haline getirir.

Nintex'in en iyi özellikleri

İş akışı otomasyonu ile bulut tabanlı uygulamalar aracılığıyla insanları, süreçleri ve verileri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayın

Dijital formlarla verileri verimli bir şekilde yakalayın veya görüntüleyin

Robotik süreç otomasyonu (RPA) ile manuel, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek stratejik işler için değerli zaman kazanın

Özellikle Salesforce ortamlarında belge yaşam döngüsü yönetimini basitleştirin

İşletmelerin analitik ile sürekli iyileştirme ve optimizasyon yapmasına yardımcı olmak için otomatikleştirilmiş süreçler hakkında değerli bilgiler edinin

Nintex sınırlamaları

Nintex, performans kısıtlamaları nedeniyle CSV dosyalarını ayrıştırma veya büyük hacimli verileri yönetme görevleri için en uygun seçim olmayabilir

Daha yoğun ve özel tasarımlara olanak tanıyan diğer platformlara kıyasla, arayüzlerin özelleştirilmesinde daha az esneklik sunabilir

Nintex fiyatlandırması

Pro: 25.000 $ (yıllık faturalandırılır)

Premium: 50.000 $ (yıllık faturalandırılır)

Özel: Özel özelliklere sahip kişiselleştirilmiş fiyatlandırma

Nintex derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (1021 yorum)

Capterra: 4,1/5 (82 yorum)

10. Zluri

zluri aracılığıyla

Zluri'nin platformu, bir kuruluşun SaaS yığınına benzersiz bir görünürlük sağlayarak uygulama kullanımı, kullanıcı erişimi ve harcamalar hakkında içgörüler sunar. BT ekiplerinin, yaygın SaaS yönetimi zorluklarını ele almak için tasarlanmış güçlü eylemler ve iş akışları ile SaaS uygulamaları üzerindeki kontrolünü yeniden kazanmasını sağlar.

Gizli BT'yi önlemekten iş akışlarını ve varlık yönetimini optimize etmeye kadar, Zluri, işletmelerin olumlu BT sonuçları elde etmek için bilinçli kararlar almasını sağlar.

Zluri'nin en iyi özellikleri

Gölge BT'yi sürekli izleyin, sözleşmeleri yönetin ve lisansları optimize ederek maliyetlerden tasarruf edin

SaaS uygulamaları için kullanıcı erişim kontrolünü kolaylaştırarak güvenliği ve uyumluluğu artırın

Kullanıcı erişim haklarını düzenli olarak gözden geçirerek en az ayrıcalık ilkelerine uyumu sağlayın

800'den fazla güvenli entegrasyondan oluşan kapsamlı kataloğunu kullanarak neredeyse tüm BT ortamlarıyla uyumluluk sağlayın

Açık API'ler ve genişletilebilir iPaaS sayesinde esnekliği ve uyarlanabilirliği artırın ve birkaç hafta içinde özel entegrasyonlar oluşturun

Zluri sınırlamaları

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü kafa karıştırıcı ve çok sezgisel bulmamıştır

İlk uygulama zaman alıcı ve karmaşık olabilir

Zluri fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Zluri derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (123 yorum)

Capterra: 4,9/5 (24 yorum)

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Doğru araçlar, operasyonları kolaylaştırır ve BT takımlarında yeni verimlilik ve yenilikçilik düzeyleri açar. Listemizdeki her platform, görev yönetimi ve ş Akışı optimizasyonundan SaaS yönetimi ve güvenliğine kadar BT ve iş süreci otomasyonunun farklı yönlerine göre uyarlanmış benzersiz güçlü yönler sunar.

Kuruluşunuzun verimliliğini ve operasyonel etkinliğini artırmayı düşünürken, dijital dönüşüme doğru bir sonraki adımı atmak çok önemlidir. Bu seçenekleri keşfedin ve BT stratejinize nasıl uyabileceklerini görün. ClickUp'ı bugün kullanmaya başlayın ve BT süreçlerinizi otomatikleştirmede yaratabileceği farkı keşfedin.