her Tasarımcının 2025'te Okuması Gereken En İyi 10 UX Tasarım Kitabı

UX tasarımı, teknoloji işlerinde ön plana çıkmıştır ve genellikle iyi iş ile eşanlamlı olarak kullanılır. Örneğin, Airbnb, başarısız bir girişimden milyar dolarlık bir işletmeye dönüşümünü iyi UX tasarımına bağlamaktadır.

UX tasarımcıları için iş ilanlarıyla dolu kariyer sayfaları, şirketlerin kar marjlarını kullanıcı deneyimi (UX) tasarımıyla ilişkilendirebildiklerini açıkça göstermektedir.

Bir UX tasarımcısı olarak, kendinizi geliştirmek için yeni trendleri ve en iyi uygulamaları takip etmelisiniz. UX tasarımında verimli olmanın yollarından biri, sektör uzmanları tarafından yazılmış kitapları okumaktır. UX tasarım kitaplarına yatırım yapmak, size yaratıcı bir güven verir ve kariyer hedeflerinize bağlı kalmanızı ve motivasyonunuzu korumanızı sağlar.

Burada, becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak 10 mutlaka okunması gereken UX kitabını ele alıyoruz. İster hevesli bir tasarımcı ister deneyimli bir profesyonel olun, burada ele alınan ilkeler öğrenme yolculuğunuzda size yardımcı olacaktır.

Tasarımcılar için Okunması Gereken En İyi 10 UX Tasarım Kitabı

1. Yalın UX: Kullanıcı Deneyimini İyileştirmek için Yalın İlkeleri Uygulama

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Josh Seiden ve Jeff Gothelf

Yayın yılı : 2013

Tahmini okuma süresi : 3 saat

Önerilen seviye : Başlangıç, orta ve ileri düzey

Sayfa sayısı : 148

Puanlar 4,3/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

Bu kitap üç ana alanı kapsamaktadır: Lean UX ve temel ilkelerine giriş, Lean UX tasarım süreci ve Lean UX'in organizasyonlara entegrasyonu.

Çapraz fonksiyonlu işbirliği, büyüme yerine öğrenme ve başarısızlık izni gibi kullanıcı odaklı tasarım oluşturmanın temel ilkelerini öğrenin. Kitap, aşağıdaki bölümlerde çevik ilkelere ve tasarım düşüncesine dayalı kullanıcı deneyimi tasarım sürecini derinlemesine inceler.

Kitap, "yalın" bir bakış açısıyla UX tasarımına ilişkin içgörüler sunarak, neyin gerekli olduğunu ve neyin kaldırılabileceğini veya değiştirilebileceğini belirler.

Genel olarak, Lean UX, UX tasarımcıları, yazılım geliştiricileri, ürün yöneticileri, girişimciler ve başarılı teknoloji ürünleri oluşturmakla ilgilenen herkes için pratik bir kaynaktır.

"Hedefimiz bir ürün ortaya çıkarmak değil, dünyada bir şeyi değiştirmek, bir sonuç yaratmaktır. Çoğu zaman, çevik süreçlerde çalışan takımlar, yazılımın kullanıcı arayüzünü iyileştirmek için geri dönmezler. " – Josh Seiden

Anahtar noktalar

Uzun ve önceden planlanmış süreçler boyunca hızlı yinelemeler ve sürekli geri bildirimler yoluyla UX tasarım ilkelerini tasarım sürecine uyarlama

Tasarım takımları, kullanıcı davranışları hakkında hipotezler oluşturmaya, bu hipotezleri test etmek için deneyler tasarlamaya ve varsayımlarını doğrulamaya odaklanmalıdır

Okuyucuların yorumları

"Genellikle bu tür UX tasarım kitaplarının yeterince örnek içermediğini düşünüyorum, ancak bu kitapta yazarlar kendi iş deneyimlerinden somut örnekler vermişler."

2. Yeni Başlayanlar için UX: 100 Kısa Dersten Oluşan Hızlı Kurs

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Joel Marsh

Yayın yılı : 2016

Tahmini okuma süresi : 4 saat 15 dakika

Önerilen seviye : Başlangıç ve orta seviye

Sayfa sayısı : 255

Puanlar 4,4/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

joel Marsh'ın "Yeni Başlayanlar için UX: 100 Kısa Dersten Oluşan Hızlı Kurs" adlı kitabı, bu alana yeni girenler için UX tasarımını basitleştiren kapsamlı ve erişilebilir bir kılavuzdur.

UX kaynaklarında yer alan 100 kısa ders aracılığıyla Marsh, yeni başlayanlar için anahtar UX evrensel ilkelerine pratik ve ilgi çekici bir genel bakış sunar.

Kitap, UX tasarımının temel kavramlarını ve her tasarımcının başarılı kullanıcı odaklı ürünler ve yaratıcı uygulamalar geliştirmek için bilmesi gerekenleri anlatarak başlar.

Diğer konular arasında kullanıcı psikolojisi, kullanıcı araştırması, kişilikler ve gerçek hayattan örnekler aracılığıyla kullanıcılarla empati kurmanın önemi yer almaktadır.

"Her şeyin bir kullanıcı deneyimi vardır. Sizin işiniz kullanıcı deneyimini yaratmak değildir. Sizin işiniz onu iyi hale getirmektir. " – Joel Marsh

Anahtar noktalar

UX tasarımı yinelemelidir. Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak sürekli iyileştirme sürecinden geçen herhangi bir UX projesini gerçek hayattan örnek olarak alabilirsiniz. Bu yinelemeli yaklaşım, dijital deneyimlerin dinamik ve gelişen doğasıyla uyumludur ve UX tasarımında esneklik ve yanıt verebilirliğin önemini vurgular

Okuyucuların yorumları

"Günümüzde, konuyu tam olarak ele alan ve bizi yazarın hayat hikayesini öğrenmeye veya tüm kişisel anılarını dinlemeye zorlamayan UX tasarım kitapları bulmak zor. Bu UX kitabı, arayüz tasarımı konusunda bilgi edinmek isteyen yeni başlayanlar için harika bir kaynak."

3. Tek Kişilik Kullanıcı Deneyimi Takımı: Araştırma ve Tasarım Hayatta Kalma Kılavuzu

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Leah Buley

Yayın yılı : 2013

Tahmini okuma süresi : 4 saat 20 dakika

Önerilen seviye : Orta

Sayfa sayısı : 246

Puanlar 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

The User Experience Team of One (Tek Kişilik Kullanıcı Deneyimi Takımı) kitabında Buley, özel UX takımları olmayan kuruluşlarda bağımsız olarak çalışan UX tasarımcılarının karşılaştığı zorlukları ele almaktadır.

Yazar, tek başına çalışan UX tasarımcılarına stratejik bir zihniyet benimsemelerini ve aynı anda becerikli, proaktif ve dirençli olmayı öğrenmelerini tavsiye ediyor.

Bu kitap, sınırlı kaynaklarla veya takım desteği olmadan çalışmasına rağmen etkili sonuçlar elde etmek isteyenler için UX kariyerinde mükemmel bir kaynaktır.

"Giderek dijitalleşen bir çağda, gerçek insanları göz önünde bulundurarak ürünler tasarlamak, teknolojinin hayatımıza insani bir şekilde entegre olmasını sağlamamıza yardımcı olur. Bu, ürünlerin ve teknolojinin temel insanlığımızı destekleyebileceğini ve hatta zenginleştirebileceğini savunan mantığın sesidir." – Leah Buley

Anahtar noktalar

UX tasarım çabalarınızı iş hedeflerinizle uyumlu hale getirerek, kullanıcı arayüzü tasarımında kullanıcı deneyiminin değerini ortaya koyun ve tasarım sürecinizi başlatın

Okuyucuların yorumları

"UX Araştırma ve/veya Tasarım alanında kariyerine başlamak isteyen biri olarak, her bölümün sonundaki "Tek bir şey yapacaksanız" bölümlerini çok seviyorum. !"

4. Refactoring UI, Adam Wathan ve Steve Schoger

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Adam Wathan ve Steve Schoger

Yayın yılı : 2018

Tahmini okuma süresi : 4 saat 11 dakika

Önerilen seviye : Orta

Sayfa sayısı : 252

Puanlar 4,7/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Goodreads)

Refactoring UI, sınırlı teknik bilgiye sahip olanlar için bile UI tasarımını iyileştirmeye yönelik pratik tavsiyeler sunar. Kitap, renk şemaları, tipografi, boşluklar ve düzen dahil olmak üzere UI tasarımının çeşitli yönlerini ele alır.

İster ürün yöneticisi ister UX tasarımcısı olun, bu kitap UX yazım ilkelerini ve alıcıların kararlarını etkileyen insan davranışlarını ele almaktadır. Yazarlar, okuyucuları öncesi ve sonrası örneklerle yönlendirerek, küçük, kasıtlı değişikliklerin kullanıcı arayüzünün görsel çekiciliğini ve kullanılabilirliğini nasıl önemli ölçüde artırdığını göstermektedir.

Kitap, kullanıcı testi, ürün yönetimi, temel görsel unsurlar ve hedefe yönelik tasarım yöntemi gibi temel UX tasarım ilkelerini ele almaktadır.

Anahtar noktalar

Olağanüstü kullanıcı deneyimleri ve tasarıma odaklanın. Tutarlı uyum, hassasiyet ve küçük unsurlara gösterilen özen, tasarımınızı bir üst seviyeye taşır ve daha rafine ve profesyonel bir görünüm kazanmasını sağlar

Okuyucuların yorumları

"Tasarımlarınızı büyük ölçüde iyileştirebilecek basit tasarım kararları verme konusunda mükemmel bir başlangıç kitabı. Gereksiz bilgiler yok; %100 anlamlı, %0 gürültü."

5. Kullanıcılarla Görüşme: Etkileyici İçgörüler Nasıl Ortaya Çıkarılır?

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Steve Portigal

Yayın yılı : 2013

Tahmini okuma süresi : 2 saat 55 dakika

Önerilen seviye : Orta

Sayfa sayısı : 176

Puanlar 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Bu kitabı tasarım projeleriniz için kapsamlı bir rehber olarak düşünün. Tasarımcının bakış açısını genişletmek için kullanıcılarla görüşme yaparken size rehberlik eder.

Kitap, planlama ve hazırlıktan görüşmelerin gerçekleştirilmesine ve veri analizine kadar tüm görüşme sürecini kapsamaktadır. Kullanıcı deneyimi tasarımcıları, görüşmelerin insan psikolojisi, empati ve aktif dinlemenin önemi hakkında bilgi edinmeli ve katılımcılar için rahat bir ortam yaratmalıdır.

Son olarak, yazar, çoğu UX tasarımcısının, ham görüşme verilerini paydaşların ilgisini çeken ve daha iyi anlaşılmasını ve karar vermeyi kolaylaştıran ilgi çekici hikayelere dönüştürme becerisini geliştirmesi gerektiğini açıklamaktadır.

"Hikayeler en zengin içgörülerdir ve sizin nesneniz her röportajda bu noktaya ulaşmaktır." – Steve Portigal

Anahtar noktalar

Yeni nesil UX tasarımcıları, empati, kullanıcı araştırması yaparken aktif dinleme ve kullanıcı içgörülerini iletmek için hikaye anlatımı gibi evrensel ilkeleri ustaca kullanmalıdır

Okuyucuların yorumları

"Son derece pratik ve ilham verici. Yolculuğumda tanıştığım herkese tavsiye edeceğim. Çok sayıda "UX" ve "araştırma" kitabı okudum ve bu kitap şu anda listemin en başında yer alıyor. "

6. Don't Make Me Think (Revisited)

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Steve Krug

Yayın yılı : 2015

Tahmini okuma süresi : 3 saat 19 dakika

Önerilen seviye : Orta ve ileri düzey

Sayfa sayısı : 216

Puanlar 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Bu UX tasarım kitabı, web kullanılabilirliği için her zaman güncel bir kılavuzdur. Bu gözden geçirilmiş baskıda Krug, klasik eserini günceller ve genişletir; basitlik ve netliği ön planda tutan, kullanıcı dostu web siteleri tasarlamak için paha biçilmez bilgiler ve daha iyi bir anlayış sunar.

Yazar, iyi tasarlanmış web sitelerinin sezgisel olması ve kullanıcıların minimum bilişsel çaba sarf etmesini gerektirmesi gerektiğine inanmaktadır. Krug, kullanıcıların istediklerini hızlı bir şekilde bulabilmeleri için dijital arayüzdeki gereksiz karmaşıklıkların ortadan kaldırılmasını vurgulamaktadır.

Ek konular arasında navigasyon tasarımı, sayfa düzeni ve net görsel ipuçlarının önemi yer almaktadır. Yazar, kullanıcıların genellikle görmezden geldiği gereksiz talimatlar ve bilgiler olan "mutlu konuşma" kavramını tanıtmakta ve optimum kullanıcı etkileşimi için içeriğin sadeleştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.

UX ilkelerinin önemli bir yönü, hedef kitlenizin web sayfasını gördükten sonraki beş saniye içinde sayfanın amacını anlayıp anlamadığını değerlendirmektir.

"Her tıklama, akılsız ve net bir seçim olduğu sürece, kaç kez tıklamam gerektiği önemli değildir." – Steve Krug

Anahtar noktalar

Kullanıcıların bilişsel yükünü en aza indirmek için basit ve düzenli bir tasarım oluşturun. Kullanıcıların gereksiz karmaşıklık olmadan web sitesinde gezinmeyi öğrenmelerini sağlamak için sezgiselliğe öncelik verin

Okuyucuların yorumları

"Bu kitap, zamanın testinden geçebilecek bir kitap. Üç baskısı da aynı tonu ve mesajı koruyor: iyi web tasarımı, kullanıcının içgüdüsüyle başlar."

7. Günlük Hayatın Tasarımı: Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Baskı

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Don Norman

Yayın yılı : 2013

Tahmini okuma süresi : 5 saat 30 dakika

Önerilen seviye : İleri düzey

Sayfa sayısı : 368

Puanlar 4,6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

Bir UX tasarımcısı olarak, bazı kullanılabilirlik ilkelerinin sürekli geliştiğini bilirsiniz. Yazar, kullanıcı deneyiminin bilişsel psikolojisini, çağdaş tasarım zorluklarını ve başarılı UX tasarımlarının işlevsellikleri hakkında nasıl net ipuçları verdiğini derinlemesine inceler.

Deneyimli tasarımcıları yeni başlayanlardan ayıran şey, "kullanıcı hatası" ile "tasarım hatası" arasında ayrım yapabilme becerisidir. Sezgisel ve kullanıcı dostu ürünler tasarlamanın anahtarı, kullanıcı hatalarını en aza indirgemek ve kötü etkileşim tasarımının olasılığını azaltmaktır.

"Tasarım, aslında bir iletişim eylemidir; bu da tasarımcının iletişim kurduğu kişiyi derinlemesine anlaması gerektiği anlamına gelir." – Don Norman

Anahtar noktalar

Kullanıcılar hata yaptığında, bunun nedeni genellikle kullanıcıların yetersizliğinden ziyade kötü tasarımdır. Tasarımcılar, kullanıcıların zihinsel modelleri ve beklentileriyle uyumlu ürünler yaratarak hata olasılığını azaltmaktan sorumludur

Okuyucuların yorumları

"Etrafınıza bakın. Ne yazık ki, bu incelemeyi okuduğunuz cihaz muhtemelen bu kitabı veya orijinal baskısını hiç okumamış bir nesil tasarımcıların deformitelerini taşıyor. Bir günlüğüne kral olsaydım, tüm tasarımcılar Norman'ın MAGNUM OPUS kitabını baştan sona okuyana kadar kalemlerini ve styluslarını bırakmak zorunda kalırlardı. Ondan sonra işlerine devam edebilirlerdi ve büyük bir sevinç olurdu. "

8. Hooked: Alışkanlık Oluşturan Ürünler Nasıl Oluşturulur?

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Nir Eyal

Yayın yılı : 2014

Tahmini okuma süresi : 2 saat 30 dakika

Önerilen seviye : Orta ve ileri düzey

Sayfa sayısı : 256

Puanlar 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Hooked, Nir Eyal tarafından yazılan, alışkanlıklar oluşturan ürünlerin yaratılmasının ardındaki psikolojiyi keşfeden bir UX incilidir. Eyal, kullanıcıların tekrar tekrar etkileşime girdiği ürünler oluşturmak için tasarlanmış dört adımlı bir süreç olan "Hook Modeli"ni tanıtmaktadır. Model, kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için Tetikleyici, Eylem, Değişken Ödül ve Yatırımdan oluşur.

Yazar, Facebook ve Instagram gibi şirketlerin yukarıdaki modeli kullanarak kullanıcıların karşı koyamayacağı ürünler yaratmasını gösteren pratik örnekler ve vaka çalışmalarıyla modelini desteklemektedir. Kitap, ürün pazarlamacıları, UX ve ürün tasarımcıları ile kalıcı alışkanlıklar oluşturan ürünler geliştirmek isteyen girişimciler için pratik bir rehberdir.

"Tüm insanlar zevk aramak ve acıdan kaçınmak, umut aramak ve korkudan kaçınmak ve son olarak sosyal kabul görmek ve reddedilmekten kaçınmak için motive olurlar." – Nir Eyal

Anahtar noktalar

Kullanıcıların ilgisini ve merakını canlı tutmak için sürekli aynı ödülü vermek yerine, çeşitlilik katın. Bu çeşitlilik, beynin zevk merkezlerini tetikler ve alışkanlık döngüsünü güçlendirerek kullanıcıların ürüne geri dönme olasılığını artırır

Okuyucuların yorumları

"Teknoloji şirketlerinin bağımlılık yaratan ürünlerini nasıl geliştirdiklerine dair son zamanlarda okuduğum en iyi kitaplardan biri. Nir'in modeli, kullanıcıları çekecek bir ürün geliştirmenize ve onları elde tutmak için ne yapmanız gerektiğini bilmenize olanak tanıyacak."

9. Roket Cerrahisi Kolaylaştı

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Steve Krug

Yayın yılı : 2009

Tahmini okuma süresi : 2 saat 40 dakika

Önerilen seviye : Başlangıçtan orta seviyeye

Sayfa sayısı : 161

Puanlar 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Rocket Surgery Made Easy, tasarımcıların ve geliştiricilerin web ve mobil arayüzler için kullanılabilirlik testlerini iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerini sağlayan kullanıcı dostu bir kılavuzdur.

Yazar, kullanılabilirlik testlerinin temelleri, testlerin planlanması ve yürütülmesi ve yaygın tuzakların aşılması konularını ayrıntılı olarak ele almaktadır.

"Evet, yalnızca hedef kitlenin siteyi kullanmasını izleyerek öğrenebileceğiniz şeyler vardır. Ancak, neredeyse herkesin siteyi kullanmasını izleyerek öğrenebileceğiniz birçok şey de vardır. Kullanılabilirlik testlerine başladığınızda, sitenizde "neredeyse herkesin" karşılaşacağı birçok ciddi sorun muhtemelen olacaktır, bu nedenle başlangıçta çok daha geniş bir kitleye test yapabilirsiniz. " – Steve Krug

Anahtar noktalar

Karmaşık kurulumlara gerek kalmadan kullanılabilirlik testlerini planlamak ve yürütmek için net bir çerçeve belirleyin. Bu, takımınızdaki her UX tasarımcısını, değerli içgörüler elde etmek için gerçek kullanıcılarla düzenli, küçük ölçekli testler yapmaya teşvik etmenin harika bir yoludur

Okuyucuların yorumları

"Don't Make Me Think" gibi, bu da ürün yönetimi ve yazılım geliştirme alanlarında çalışan herkesin okuması gereken kısa, kolay okunur ve değerli bir kitap. 6 saatlik uçağa binmeden önce bitirene kadar elimden bırakamadım

10. Seçim Paradoksu: Neden Daha Fazla Daha Az?

Kitap hakkında

Yazar(lar) : Barry Schwartz ve Ken Kliban

Yayın yılı : 2010

Tahmini okuma süresi : 3 saat 41 dakika

Önerilen seviye : Başlangıç, orta ve ileri düzey

Sayfa sayısı : 265

Puanlar 4,3/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

Bu UX kitabı, birçok seçimin insan karar verme ve refahı üzerindeki psikolojik etkisini araştırıyor. Schwartz, seçim yapma imkanının genellikle modern yaşamın olumlu bir yönü olarak görülse de, seçeneklerin fazlalığının karar verme yeteneğinin felce uğramasına, kaygıya ve memnuniyetsizliğe yol açtığını savunuyor.

Seçim paradoksu, karar verme yorgunluğuna, pişmanlığa ve mükemmel seçenekleri sürekli aramaya yol açacaktır. Büyük olasılıkla, kullanıcılarınız karar vermek ve çeşitli seçeneklerle karşı karşıya kalmak için yardıma ihtiyaç duyacaktır.

Seçenekleri sınırlamak ve daha "yeterince iyi" bir zihniyete sahip olmak, aşırı seçeneklerin olumsuz etkilerini hafifletebilir.

The Paradox of Choice (Seçim Paradoksu), daha fazla seçeneğin daha fazla mutluluğa yol açtığı fikrine meydan okur ve bolluk içindeki bir dünyada karar vermenin karmaşıklıklarını nasıl aşabileceğimize dair içgörüler sunar.

"Seçmeyi öğrenmek zordur. İyi seçmeyi öğrenmek daha zordur. Ve sınırsız olasılıkların olduğu bir dünyada iyi seçmeyi öğrenmek daha da zordur, belki de çok zordur." – Barry Schwartz

Anahtar noktalar

Ürünleri tasarlarken, seçimleri basitleştirin ve seçeneklerin sayısını azaltın. Tek bir en iyi seçim olmadığını ve iyi sonuçların makul kararların bir sonucu olduğunu kabul edin

Okuyucuların yorumları:

"Karar verme" ile ilgilenen herkesin okuması gereken bir kitap. Neden daha fazlasının daha az (veya daha azın daha fazla) olduğu konusunda harika bir kitap

ClickUp: UX Tasarımcıları için En İyi Tasarım Aracı

En iyi UX tasarım kitaplarını okumak, UX tasarım yolculuğunun temellerini öğrenmenize, UX tasarımını kullanıcı davranışları ve beklentileriyle uyumlu hale getirmenize ve yeni teorileri denemek için yaratıcı bir özgüven kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Aynı zamanda, doğru UX tasarım araçları, ürün geliştirme sürecinde sorunsuz ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi yaratma becerisini edinmenize yardımcı olacaktır. Araştırma ve kullanıcı testlerinden tel kafes modelleme, test etme ve daha fazlasına kadar, bu araçlar hedefe ulaşmak için gerekli tüm unsurlara sahip olmanızı sağlar.

ClickUp, işlerinizi daha iyi sonuçlar elde etmek için kolaylaştırmak için yeni başlayanlar için uygun bir UX tasarım aracıdır.

ClickUp'ı en iyi iş akışı tasarım yazılımı yapan anahtar özellikler şunlardır:

Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak tasarım iş akışlarınızı yönetin ve Tasarım ve Geliştirme takımları arasında sorunsuz bir işbirliği sağlayın

Beyaz Tahtalar, tasarımcıların beyin fırtınası yapmasına, planlamasına ve tel kafesler, akış grafikleri, prototipler ve geriye dönük analizler oluşturmasına olanak tanır. Fikir paylaşımını kolaylaştırmak için yorumlar, yapışkan notlar ve medya dosyaları ekleyin.

Bu yazılımı en iyi beyaz tahta yazılımı yapan şey, kullanım ve işbirliği kolaylığıdır. Basit bir kullanıcı arayüzü ile tasarımcılarınız referans için hızlı bir şekilde resim ve bağlantılar ekleyebilir ve projeleri fikir aşamasından eylem öğelerine taşıyabilir.

Aynı odadaymış gibi gerçek zamanlı olarak düzenlemeleri yapanları görün ve projeleri aynı anda haritalayın.

İş akışlarını görselleştirmek ve tasarım özetleri oluşturmak için önceden hazırlanmış şablonlar

Doğru UX şablonu, ürünün harika görünmesini ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayarak başarılı bir ürün lansmanı, iyileştirme veya yeniden tasarım için çok önemlidir.

ClickUp, geliştirme sırasında iş akışlarını görselleştirmek, tasarımcıların zaman çizelgelerini planlamasına yardımcı olacak yol haritaları oluşturmak ve departmanlar arasında herkesin uyum içinde çalışmasını sağlamak için tasarım özetleri oluşturmak için önceden oluşturulmuş UX tasarım şablonlarına sahiptir.

Tasarım ve yazılım takımları arasında kolayca işbirliği yaparak şablonlar oluşturun veya fikirler üretin

ClickUp'ın UX Proje Planı Şablonu, kullanıcı yolculuğunu özetlemenizi, takım ve bireysel kullanıcılar için görevler oluşturup önceliklendirmenizi ve sorunsuz bir uygulama için kaynakları koordine etmenizi sağlar.

UX tasarımcılarınız kapsam tanımlarını vurgulayabilir, kullanıcı profilleri geliştirebilir, tel kafesler ve prototipler oluşturabilir ve bunları test ve doğrulama aşamasına alabilir.

Bu şablonu yinelemeli ve aşamalı tasarımlar için kullanın; en iyi sonuçlar için tasarım odaklı düşünme araçları ve web tasarım araçları gibi üçüncü taraf araçlarla entegre edilebilir.

ClickUp Tasarım İnceleme Şablonu, müşterileriniz için sorunsuz, modern kullanıcı deneyimleri geliştirmek için ihtiyacınız olan şeydir

ClickUp'ın UX Yol Haritası Şablonu, ürünün ilerlemesini görselleştirmenize, takımları dönüm noktaları etrafında uyumlu hale getirmenize ve iş ihtiyaçları ile kullanıcı davranışlarına göre fikirleri önceliklendirmenize yardımcı olur.

Bu şablon, fikir panonuz ve süreç haritalama araçlarınızla entegre olarak, harika kullanıcı deneyimleri oluşturmak için idealdir.

UX tasarımcıları, yol haritası şablonunu kullanarak kullanıcı deneyimini izler ve özellik geliştirme süreci boyunca teslimat zaman çizelgelerini görselleştirir.

ClickUp'ın hepsi bir arada Verimlilik Platformu ile daha iyi tasarlayın ve işbirliği yapın

ClickUp'ın tasarım takımları için verimlilik platformu, işbirliği yapmanıza, organize olmanıza ve olağanüstü UX tasarımları sunmanıza yardımcı olur.

UX tasarımcıları ve yaratıcı takımlar, tasarım projelerini, kaynak planlamasını, yaratıcı işbirliğini, test ve doğrulamayı, geri bildirim ve onayları yönetmek için ClickUp kullanıyor.

Tel kafesler ve işlevsel prototipler oluşturmadan önce, Beyaz Tahtaları kullanarak beyin fırtınası yapın ve ürün yol haritaları geliştirin.

UX tasarım şablonları, proje planını ayrıntılı olarak hazırlamanıza, takıma görevler atamanıza ve herkesin senkronize bir şekilde çalışması için işbirliğine dayalı bir ortam oluşturmanıza olanak tanır.

Tüm tasarım ekibinizin ihtiyaçlarını tek bir yerde toplayın, karmaşık görevleri yönetilebilir hedeflere bölün ve ClickUp ile kullanıcı deneyiminizi iyileştirin.

UX ve UI sürecinizin tüm yönlerini kolaylaştırmak istiyorsanız, ClickUp'a ücretsiz kaydolun.