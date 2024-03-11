Yeni Çalışanların Sorunsuz Entegrasyonunu Sağlamak İçin Gerekli Olan Belgeler

İşe alım süreci, yeni bir çalışanın rolündeki başarısını belirleyebilir.

Danışmanlık şirketi Korn Ferry, 2023 araştırmasında altı ila on iki ay içinde işinden ayrılan çalışanları ankete tabi tuttu. Ankete katılanlar, kararlarının nedenleri olarak şirket kültüründen kopuk hissetme ve kötü işe alım deneyimi gibi faktörlerden bahsetti.

İşe alım belgeleri, yeni çalışanlarınızla ilk günden itibaren kapsamlı ve şeffaf bir şekilde çalışmanıza yardımcı olabilir. Zorunlu vergi formları ve iş sözleşmelerinin yanı sıra, dikkate alınması gereken birçok başka yararlı işe alım belgesi vardır. Titizlikle hazırlanıp düzenlenirse, çalışanların yeni iş ortamına kolayca uyum sağlamasına yardımcı olabilirler. 🧭

Bu makalede, yasal ve vergi formlarından organizasyon şemalarına, süreç kılavuzlarından gizlilik sözleşmelerine kadar, işe alım sürecine dahil etmeniz gereken çeşitli belge türlerini ele alacağız. Ayrıca, işe alım evraklarını oluşturmayı ve düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getiren kapsamlı bir verimlilik ve proje yönetimi platformunu da tanıtacağız.

Çalışan İşe Alım Belgelerinin Önemi

Müşteri işe alım sürecine benzer şekilde, çalışan işe alım süreci de yeni bir çalışanın bir organizasyona entegre edilmesi sürecidir. Çalışanın işe hazırlanmasına yardımcı olur ve onu şirket kültürüyle tanıştırır.

Sorunsuz bir çalışan işe alım süreci, motivasyonu, verimliliği ve iş memnuniyetini artırabilir. Üstelik, iyi düşünülmüş işe alım süreçlerine sahip şirketlerin genellikle daha düşük işgücü devri oranları vardır.

Belgeler, işe alım sürecinde çok önemli bir rol oynar. Genellikle insan kaynakları (İK) uzmanı, yönetici veya iş sahibi tarafından hazırlanır.

Yasal bir gereklilik olmasının yanı sıra, işe alım belgeleri entegrasyonu daha verimli hale getirebilir. Çalışanın şirketi ve rolünü hızlı ve erişilebilir bir şekilde tanımasına yardımcı olur, işe alım süreci ve sonrasında destek sağlar. 📃

Yasal ve Vergiye İlişkin İşe Alım Belgeleri

Yasal formlar, yeni çalışanlar için işe alım belgeleri listenizin en başında yer almalıdır. Yasal sorunlar ve cezalarla karşılaşmamak için bu formları çalışanın başlangıç tarihinden itibaren birkaç gün içinde doldurun.

W-4 vergi formu

Çalışan, W-4 adlı federal gelir vergisi formunu doldurmalıdır. Bunu yaparak, vergi kesintisi durumunu belirtir ve Sosyal Güvenlik ve Medicare gibi katkı paylarını etkiler.

W-4 formu , İç Gelir İdaresi'ne (IRS) çalışanın maaşından ne kadar kesinti yapılacağını bildirir. Ayrıca, vergilendirilen tutarın nasıl dağıtılacağını da bildirir. 💵

Her maaş ödemesinden önce en son W-4 formunu gözden geçirerek, çalışanın seçimleriyle uyumlu olduğundan emin olun. Ayrıca, tüm çalışanların vergi belgelerini son vergi tutarının ödenmesi veya vadesi geçmesinden (hangisi daha geç ise) itibaren en az dört yıl süreyle saklamalısınız.

Eyalet W-4 vergi formu

Çoğu eyalet gelir vergisi almaktadır. Aşağıdaki dokuz eyalet ayrıca yeni çalışanlarınızın Eyalet Stopaj Sertifikası doldurmasını da zorunlu kılmaktadır

Alaska Florida Nevada New Hampshire Güney Dakota Tennessee Teksas Washington Wyoming

I-9 formu ve iş uygunluğu belgeleri

I-9 formu, yeni çalışanın ABD'de çalışma hakkını onaylar. Bu hak, çalışanın vatandaşlığı, ikametgahı, vizesine ve göçmenlik durumuna bağlıdır.

Çalışan, formu doldurarak başlangıç tarihinden itibaren üç gün içinde size iade etmelidir.

Bunun yanı sıra, size aşağıdakiler gibi işe girme belgeleri de sağlamaları gerekir:

Doğum belgesi

Pasaport

İkamet kartı

Formu ve belgeleri inceleyerek tüm gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. Bu belgeleri göndermeniz gerekmez, ancak göçmenlik memurunun talep etmesi ihtimaline karşı dosyada saklamanız gerekir.

Şirkete Özgü İşe Alım Belgeleri

Aşağıdaki belgeler, yeni çalışanların şirketin politikaları, kültürü, çalışanları, etkinlikleri ve markası hakkında bilgi edinmelerini sağlar.

Çalışan el kitabı

Çalışan el kitabı, şirketle ilgili temel bilgilerin yer aldığı bir ansiklopedi görevi görür. El kitabını hazırlarken kapsamlı ve açık bir dil kullanın, ancak çalışanları bilgi bombardımanına tutmayın.

Çalışan el kitabının en yaygın unsurlarından bazıları şunlardır:

Misyon beyanı: İyi bir çalışan el kitabı, çalışana şirket, hedefleri ve değerleri hakkında genel bir bakış sunar İstihdam bilgileri: Çalışma programları, izin ve fazla mesai politikaları, işten ayrılma ve istifa politikaları ve diğer teknik ayrıntılar Güvenlik politikaları: Şirketin güvenlik uygulamaları ve acil durum prosedürlerini ele alır Risk yönetimi politikası: Çalışan el kitabında, şirketin iş kazaları, çevre felaketleri ve diğer olayları nasıl ele aldığı açıklanır İşyeri davranış kuralları: Kıyafet kuralları veya ayrımcılık ve tacizle mücadele politikaları gibi işyeri davranışlarına ilişkin yönergeler sağlar Performans yönetimi bilgileri: Şirketin performansı değerlendirmek için kullandığı kriterleri, Şirketin performansı değerlendirmek için kullandığı kriterleri, performans değerlendirme zaman çizelgesini ve olası sonuçları, yani terfiler ve disiplin önlemlerini ele alır

Çalışan el kitabını okuduktan sonra sözleşme formunu imzalamalıdır. ✍️

Organizasyon şeması

Organizasyon şeması çalışana şirketin yapısını tanıtır. Grafikte çalışanların isimleri, görevleri ve kime rapor verdikleri belirtilmelidir. Bu, şirket içi ve bölümler arası iletişimi kolaylaştırabilir. Yeni çalışanların bir sorusu olduğunda, grafiğe bakarak kime yönelteceklerini bilirler. 👥

Marka kılavuzları

Her şirketin kendini temsil etme şekli kendine özgüdür ve tutarlıdır. 🖼️

Marka kılavuzu belgesi, yeni çalışanlara logoların doğru kullanımı, kabul edilen yazı tipleri ve renk şemaları ile pazarlama materyalleri veya dış iletişimde kullanmaları gereken yazım tonu hakkında bilgi verir.

Şirket takvimi

Önemli toplantılar ve son tarihlerden tatillere ve takım oluşturma etkinliklerine kadar, şirket takvimi yeni çalışanların günlük faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar. Bu sayede çalışanlar önceden plan yapabilir ve kişisel programlarını şirketin programıyla senkronize edebilir. 🗓️

İşe Alım Belgeleri

Çalışanın yeni rolüne hazırlanmasına yardımcı olmak için aşağıda listelenen işe alım belgelerini kullanın.

İş teklifi mektubu ve iş sözleşmesi

Son iş görüşmesinde, adaya pozisyonu teklif edebilirsiniz, ancak bunu yazılı olarak takip etmeniz gerekir.

İş teklifi mektubu, yeni çalışanın rolü hakkında iş başlığı, başlangıç tarihi, beklentiler, ücret ve yan haklar gibi bilgileri içerir. Çalışan, bu mektubu dikkatlice okumalı ve koşulları resmi olarak kabul etmek için imzalamalıdır.

Çalışan sözleşmeleri genellikle daha ayrıntılıdır. Çalışma programı, görevler, politikalar, gizlilik ve fesih koşulları hakkında bilgiler içerebilir. Çalışan el kitaplarına benzerler, ancak daha kısa ve çalışanın rolüne özeldir.

Süreç kılavuzları

Çalışanların işe alım kontrol listenizdeki bir diğer önemli öğe ise süreç belgeleri.

Rolün niteliğine bağlı olarak, süreç kılavuzları genel kurallar veya ayrıntılı standart çalışma prosedürleri (SOP'ler) şeklinde olabilir. İkincisi, tekrarlayan süreçlerin nasıl gerçekleştirileceği ve sorunların nasıl çözüleceği konusunda adım adım talimatlar içerir.

Bu tür çalışan belgelerinin önemi azımsanamaz. Uygun süreç belgeleri sayesinde, hem yeni hem de mevcut çalışanlar, endişeleri olduğunda başvurabilecekleri bir bilgi tabanına sahip olur. Bu, telefon görüşmeleri ve toplantıların sayısını azaltarak işlerin daha odaklı ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlar.

Yeni çalışanlar için ayrı eğitim planları hazırlamayı düşünün. Bu belgeler, çalışanın yeni rolünde ilk birkaç ayda neler bekleyebileceğini açıklamalıdır. Ayrıca, çalışanın deneyim kazandıkça görevlerinin nasıl değişebileceğini ve daha üst rollere yükselme kriterlerini de tanımlamalıdır. Yeni çalışan eğitim alırken, bir meslektaş veya mentorun desteğini sağlayın. 👐

Maaş ve Sosyal Haklar Belgeleri

Tazminatların sorunsuz bir şekilde ödenmesini sağlamak ve sosyal haklar konusunda şeffaflığı artırmak için bu belgeleri hazırlayın.

Doğrudan para yatırma formu

Çalışana doğrudan banka hesabına para yatırarak ödeme yapacaksanız, çalışanın doğrudan para yatırma formunu doldurması gerekir. Bu form, çalışanın banka hesap bilgileri ve tercihleri gibi ödemeleri işlemek için ihtiyacınız olan bilgileri toplamanızı sağlar. 🏦

Bu verileri ilk maaş ödemesinden önce mutlaka toplayın, böylece zamanında işlenebilir.

Avantajların özeti

Şirketin sunduğu avantajları baştan net bir şekilde belirtmeniz gerekmekle birlikte, ortak bir referans noktası olarak kullanılabilecek bir belge hazırlamanız en iyisidir. Bu belgeye aşağıdaki bilgileri ekleyin:

İzinler: Şirketinizin izin politikasının koşullarını ayrıntılı olarak belirtin. Çalışanlara hangi tatillerde izinli olduklarını, kaç gün ücretli izin hakları olduğunu ve izin talebinde bulunma prosedürünü bildirin

Aile ve Tıbbi İzin Yasası (FMLA): FMLA sizin için geçerliyse, çalışanlarınız tıbbi veya ailevi nedenlerle izin talep edebilir. İşe alım belgelerinde, çalışanlara hakları ve izin koşulları hakkında bilgi verilmelidir. Çalışma Bakanlığı talep etmesi durumunda tüm taleplerin kayıtlarını da saklamanız gerekir

Sağlık sigortası: Şirketiniz sağlık sigortası sunuyorsa, yeni çalışana sigorta koşullarını açıklayan belgeleri sağlamanız gerekir

401(k) ve diğer emeklilik planları: 401(k), çalışan ve işveren için belirli vergi avantajları sunan bir emeklilik tasarruf planıdır ve bu nedenle yaygın olarak tercih edilir. Sunduğunuz emeklilik planı ne olursa olsun, bunu işe alım belgelerinde açıklamalısınız

Diğer avantajlar: Bazı şirketler, teknik ekipman bütçesi veya mesleki gelişim fonu gibi ek avantajlar sunar. Bu sizin için geçerliyse, avantajı ayrıntılı olarak açıklayın ve işe alım belgelerinde kesin tutarları belirtin

Çeşitli Formlar ve Anlaşmalar

Şirketinizin politikalarına bağlı olarak, işe alım sürecine bu ek belgeleri de dahil etmek isteyebilirsiniz.

Acil durum iletişim formu, her şirketin risk yönetimi stratejisi için vazgeçilmezdir. Bir olay durumunda kime ulaşmanız gerektiğini belirtir. Bu form, çalışanın işi potansiyel olarak tehlikeli faaliyetler içeriyorsa özellikle önemlidir.

Yeni çalışandan formda en az iki kişinin adını, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini yazmasını isteyin.

Gizlilik sözleşmesi (NDA)

Şirketiniz gizli bilgilerle çalışıyorsa, müşterileri veya çalışanları işe alırken gizlilik sözleşmesi (NDA) hazırlamalısınız.

Bu belgeyi imzalayarak, çalışan, işinde kullandığı hassas verileri korumayı taahhüt eder. Gizlilik anlaşması ihlal edilirse, şirket yasal işlem başlatabilir. 🔏

Rekabet etmeme sözleşmesi

İmzalanmış bir rekabet etmeme sözleşmesi, çalışanın işten ayrılmasından sonra belirli bir dönem boyunca şirketin rekabet avantajını engelleyebilecek faaliyetlerde bulunmasını önler. Bu tür faaliyetler, bir rakip şirkette çalışmak veya rakip bir iş kurmak olabilir.

Şirketin özel bilgi, ilişki veya teknoloji geliştirdiği durumlarda, rekabet etmeme sözleşmesi veya maddesi çok önemlidir. Bu sözleşme, çalışanın şirketteki deneyimini bir rakip şirketin yararına kullanmasını engeller.

Uyuşturucu testi ve geçmiş kontrolü politikası

İş, uyuşturucu testi veya sabıka kaydı kontrolü gerektiriyorsa, işe alım belgelerine gerekliliklerin ayrıntılı bir açıklamasını ekleyin. Çalışan kayıtları veya test sonuçlarını sunduktan sonra, gelecekteki uyumluluk incelemeleri için bunları elinizin altında bulundurun. Bu hassas verilere erişimin kısıtlandığından emin olun.

Çalışan onay belgesi

Çalışan onay belgesi birçok amaçla kullanılabilir. Çalışanın belirli bir eylemi anladığını ve kabul ettiğini garanti eder, örneğin:

Kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımı

Eğitim veya gelişim programına katılım

Geçmiş kontrolü ve uyuşturucu testi

İletişim izleme

İş sözleşmesindeki değişiklikler

İşe Alım Belgelerinin Oluşturulması ve Düzenlenmesi

Belgeleriniz kapsamlı olmalı, ancak yeni çalışanı bunaltmamalıdır. Bu nedenle, yönetmeliklere uyarak işe alım belgelerini kademeli olarak sunmak için bir plan oluşturmak çok önemlidir.

Örneğin, I-9 formunun ikinci bölümü, istihdamın üçüncü gününün sonuna kadar tamamlanmalıdır, bu nedenle bu, en önemli önceliklerinizden biri olmalıdır. Öte yandan, şirket takvimi ne yasal bir gereklilik ne de çalışanın entegrasyon süreci için çok önemli değildir, bu nedenle işe başlama gününden haftalar sonra da halledebilirsiniz.

Belgeleri hazırlarken, dağıtırken ve düzenlerken, uygun bir verimlilik aracı hayat kurtarıcı olabilir. Bu, insan kaynakları yönetim sistemi (HRMS) ve işe alım yazılımından ClickUp gibi hepsi bir arada proje yönetimi yazılımına kadar her şey olabilir. 🛠️

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Etkileyici belgeleri verimli bir şekilde hazırlayın

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ClickUp Docs , işe alım amacıyla ilgi çekici kılavuzlar, wiki sayfaları ve diğer belgeler oluşturmanıza olanak tanır. Standart bir metin düzenleyici gibi çalışır, ancak çok sayıda biçimlendirme seçeneği sunar. Metninizi daha ilgi çekici hale getirmek için aşağıdaki öğeleri ekleyebilirsiniz:

Yer imleri

Tablolar

Renk kodlu afişler

Düğmeler

İçerik

Metin hazır olduğunda, inceleme için başkalarına gönderin. Paylaşılabilir bir bağlantı oluşturun ve farklı erişim düzeyleri için izinleri ince ayar yapın. Siz ve ekip arkadaşlarınız belgeyi gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyebilirsiniz.

ClickUp AI'da yeniden sorma özelliğini kullanarak sonuçlarınızı ince ayarlayın ve daha iyi içeriğe daha hızlı ulaşın

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Onboarding, çok fazla evrak işini gerektirir. ClickUp'ın Proje Hiyerarşisi ile yapılandırılmış ve ölçeklenebilir bir veritabanı oluşturarak bu süreci daha yönetilebilir hale getirebilirsiniz.

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Belgeleri Görevlere dönüştürün, atayın ve planlayın ve açıklamada tüm ilgili bilgileri sağlayın

Belgeleri Görevler ve Alt Görevler haline getirin. Bunları farklı projeler, iş başlıkları, coğrafi bölgeler ve diğer ilgili faktörlere göre Listeler ve Klasörler halinde düzenleyin. Görevleri atayabilir ve planlayabilir, ayrıca açıklamalar, durumlar, öncelik etiketleri, kontrol listeleri ve yorumlar ekleyebilirsiniz.

Bu kapsamlı ve düzenli bilgi tabanı sayesinde, yeni çalışanlarınız her türlü bilgiye hızlı bir şekilde erişebilir. Ne yapmaları gerektiği, ne zaman yapacakları ve nasıl yapacakları konusunda hiçbir şüpheleri kalmaz.

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ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu, toplamanız ve dağıtmanız gereken önemli belgeleri hatırlatan basit bir hatırlatıcı olabilir. Diğer daha genel şablonlar arasında ClickUp Çalışan İşe Alım Şablonu ve ClickUp Yeni İşe Alım Şablonu bulunur. Bunları şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirmekten çekinmeyin. 💖

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İşe alım belgeleri, çalışanların oryantasyonunun önemli bir parçasıdır. Belgeleriniz düzenlendiğinde, işe alım ve işe alım sürecinin geri kalanı da yerine oturacaktır. Yasalara uygunluğu sağlayacak ve yeni çalışanlara şüphe duyduklarında başvurabilecekleri tek bir kaynak sunarak yanlış anlaşılmaları önleyecek ve şeffaflığı artıracaksınız.

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