karmaşık Veritabanı Modellerini Görselleştirmek ve Tasarlamak için En İyi 10 ERD Aracı

Sağlam bir veritabanı sistemi, herhangi bir kuruluşun günlük işlemlerini desteklemede çok önemli bir rol oynar. Envanter izlemeden müşteri bilgileri ve işlemlerin kaydedilmesine kadar her türlü veriyi düzenlemenize, geri getirmenize ve karşılaştırmanıza yardımcı olur.
Ancak, yüksek performanslı depolar oluşturmak ve yönetmek için bir plan gerekir. Veritabanı varlık ilişki diyagramları, kayıtlar içindeki tek tek öznitelikleri ve karşılıklı ilişkileri tanımlayarak bu ilk taslağı geliştirmenize yardımcı olur.
Tayvanlı-Amerikalı bilgisayar bilimcisi Dr. Peter Chen tarafından önerilen bu akış şeması modeli, teknik ve teknik olmayan kullanıcılar için veritabanı şemalarının kesin olarak anlaşılmasını sağlar.
Mükemmel ERD'leri oluşturmak için en kaliteli araçları arıyorsanız, şanslısınız! Tutarlı veritabanı modelleri oluşturmak için görsel netlik sağlayan 10 pratik ERD aracını keşfedeceğiz. ?
ER diyagramı nedir?
Varlık ilişki diyagramı (ERD), veritabanı tasarımında kullanılan bir tür akış şemasıdır. Veritabanındaki yapıyı ve ilişkileri üç bileşen aracılığıyla gösterir:
- Varlıklar: Veritabanındaki nesneleri veya kavramları belirtir
- Özellikler: Varlıkların özelliklerini tanımlar. Tipik bir ERD modelinde dört özellik türüyle karşılaşırsınız: Anahtar özellikler benzersiz tanımlama içindir Bileşik özellikler daha küçük özelliklere alt bölümlere ayrılır Çok değerli özellikler birden çok değer içerir Türetilmiş özellikler diğer özelliklerden hesaplanır
- Anahtar öznitelikler benzersiz tanımlama içindir
- Bileşik öznitelikler daha küçük özniteliklere bölünür
- Çok değerli öznitelikler birden fazla değer tutar
- Türetilmiş öznitelikler diğer özniteliklerden hesaplanır
- İlişkiler: Varlıklar arasında bağlantılar veya ilişkilendirmeler kurar. Bunlar şunlar olabilir: Bire Bir (1:1) Birden Çok (1:N) Çoktan Bir (N:1) Çoktan Çok (N:N)
- Bire Bir (1:1)
- Bir-Çok (1:N)
- Çoktan Tek (N:1)
- Çok-Çok (N:N)
- Anahtar öznitelikler benzersiz tanımlama içindir
- Bileşik öznitelikler daha küçük özniteliklere bölünür
- Çok değerli öznitelikler birden fazla değer tutar
- Türetilmiş öznitelikler diğer özniteliklerden hesaplanır
- Bire Bir (1:1)
- Bir-Çok (1:N)
- Çoktan Tek (N:1)
- Çok-Çok (N:N)
Özellikler ve ilişkiler arasındaki bu etkileşim, herhangi bir karmaşık sistemdeki veri organizasyonunu açık ve öz bir şekilde gösterir. Bir okul için varlık ilişki diyagramları oluşturduğunuzu varsayalım. ER diyagramı, öğrenciler, dersler ve öğretim üyeleri arasındaki bağlantıları mantıklı bir şekilde haritalandırmanıza yardımcı olur. ??
Bir ERD aracında aranması gereken özellikler
Bir ERD aracı, özel ihtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi karşılamalıdır, ancak dikkate almanız gereken bazı genel faktörler şunlardır:
- Yerleşik kitaplıklar: Diyagram oluşturmayı daha verimli hale getirmek için araç içinde ERD şablonları ve sembol kitaplıkları arayın
- Kullanım kolaylığı: Kullanıcılar için kapsamlı eğitim gerektirmeyen sezgisel bir arayüze sahip olması idealdir
- Diyagram oluşturma özellikleri: Kapsamlı diyagram oluşturma özellikleri ve özelleştirme seçeneklerini keşfedin. İstenilen araçlar, görsel olarak çekici ER diyagramları oluşturmanıza yardımcı olacak dijital beyaz tahtalar ve zihin haritaları içerir
- Veritabanı uyumluluğu: Yazılımın, seçtiğiniz veritabanı yönetim sistemi (DBMS) ile uyumlu olmasını veya entegre edilebilmesini isteyebilirsiniz
- İşbirliği özellikleri: Bir takım halinde çalışıyorsanız, etkili bir iş akışı için düzeltme ve sürüm kontrolü gibi gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine ihtiyacınız olacaktır
- İçe aktarma ve dışa aktarma seçenekleri: Mevcut veritabanı şemalarını içe aktarma ve ER diyagramlarını çeşitli biçimlere (ör. PDF, PNG, SVG) dışa aktarma özelliği gerekli olabilir
veritabanı Diyagramları Oluşturmak için En İyi 10 ERD Aracı
ERD araçlarının temellerini öğrendikten sonra, veritabanı diyagramı ihtiyaçlarınız için en iyi 10 seçeneği inceleyelim. ?
1. ClickUp
ClickUp, basit bir diyagram oluşturma aracından çok daha fazlasıdır; görevleri, tartışmaları ve belgeleri sorunsuz bir şekilde entegre eden kapsamlı bir verimlilik platformudur.
ClickUp Beyaz Tahtalar ile işbirliğine dayalı kavram haritalama ve diyagram oluşturma oturumlarını yepyeni bir düzeye taşıyın. Beyin fırtınası ve proje planlaması için ücretsiz bir tuvaldir ve birden fazla kullanıcının eskizler, metinler, resimler, şekiller, bağlayıcılar, yapışkan notlar ve diğer medya öğeleri aracılığıyla aynı anda katkıda bulunmasına olanak tanır.
Sıfırdan bir ERD oluşturmak istemiyor musunuz? ClickUp'ın diyagram ve haritalama için kapsamlı şablon kitaplığından yararlanın! ClickUp Varlık İlişki Diyagramı Şablonu ile ERD'nizi zahmetsizce haritalayın — kodlama becerisi olmadan karmaşık veri yapılarını düzenlemek için idealdir.
Bu Beyaz Tahta şablonu, Özel Alanlar'ı kullanarak birincil ve yabancı anahtarlar oluşturmanıza olanak tanır ve ERD ilişkilerinize bir bakışta içgörü sağlar. Sürükle ve bırak düğümleriyle saniyeler içinde bağlantılar kurun. Verilerinizi herhangi bir ölçekte modellemek için yakınlaştırma düzeylerinden yararlanın. ER modellerine kısıtlamalar uygulamak için basit ClickUp Otomasyonları kullanmanızı öneririz. Bu şekilde, tutarlı ve hatasız çıktılar elde edebilirsiniz. ?
ClickUp Zihin Haritaları, keşfedebileceğiniz başka bir diyagram oluşturma özelliğidir. İlişkileri ve hiyerarşileri göstererek projeleri, fikirleri ve görevleri düzenlemenizi sağlar.
Genel olarak, ClickUp son derece görsel bir proje yönetimi çözümüdür. Son derece özelleştirilebilir gösterge panelleri, 1.000'den fazla entegrasyon seçeneği ve 15'ten fazla görünüm ile veritabanı yapı öğelerini anında temsil edebilir, inceleyebilir ve mantıklı bir şekilde bağlayabilirsiniz!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları ile gerçek zamanlı beyin fırtınası ve proje planlama
- Akıllı akış şeması araç çubuğu ve ERD şekilleri içeren şablonlar
- varlık ilişkilerini gözetlemek ve planlamak için Pano ve Tablo görünümleri gibi 15'ten fazla görünüm
- Veri ve diyagramları kolayca içe ve dışa aktarın
- Kod gerektirmeyen haritalama için sürükle ve bırak arayüzü
- ClickUp Hiyerarşisi ile özelleştirilebilir veri erişim düzeyleri
- ERD bilgi tabanınızı merkezileştirmek için ClickUp Belgeleri
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özelliği öğrenmek zaman alır
- Mobil uygulama, web sürümüne göre daha az özelliğe sahiptir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için şirketle iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Lucidchart
Lucidchart, en büyük rakipleri gibi, en karmaşık veri kümeleri için bile profesyonel düzeyde ER diyagramları ve tasarım fikirleri oluşturmak için çok yönlü bir araçtır. Bulutta gerçek zamanlı düzenleme imkanı sunarak, uzaktaki ve dağıtılmış takımlar için ideal bir seçenek haline gelir.
Sıfırdan diyagramlar oluşturabilir veya zengin şablon, sembol ve notasyonları kullanarak süreci hızlandırabilirsiniz.
Boş bir diyagram oluşturun ve ekranın sol tarafındaki menüden + Şekiller düğmesine tıklayarak Lucidchart'ın ERD şekil kitaplığına erişin. Etkinleştirdikten sonra, ERD şekillerini tuval üzerine kolayca sürükleyip bırakarak işe hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz.
Bu şekilleri birbirine bağlamak da aynı derecede sezgiseldir, çünkü şekil kenarındaki kırmızı noktalardan sürükleyerek ve tuvalin üzerindeki araç çubuğunu kullanarak çizgi uçlarını özelleştirerek birbirine bağlayabilirsiniz. ?
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- Küresel takımlarla gerçek zamanlı işbirliği
- Çok sayıda şablon, sembol ve özelleştirme seçeneği
- Temiz, sezgisel arayüz
- Visio içe ve dışa aktarmayı destekler
Lucidchart sınırlamaları
- Yetersiz yükleme süresi
- Görsel öğeleri özelleştirmek karmaşık olabilir
Lucidchart fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Bireysel: aylık 7,95 $'dan başlayan fiyatlarla
- Takım: kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Lucidchart puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
3. QuickDBD
QuickDBD, hassasiyet ve klavye verimliliği arıyorsanız tercih edebileceğiniz ücretsiz bir ER diyagram aracıdır. Sadece yazarak veritabanı şemalarını hızla çizmenizi sağlar — tek yapmanız gereken varlıklar hakkında bilgi girmek, ilgili veri kutuları ekranda görünecektir! ⌨️
Ama hepsi bu kadar değil!
QuickDBD, işbirliği alanında da öne çıkıyor. Kullanışlı paylaşım bağlantısı özelliği, devam eden yapılar üzerinde takımınızla çalışmayı çocuk oyuncağına çevirir. Ayrıca MySQL, MariaDB, Oracle ve SQL Server gibi veritabanlarından şema içe aktarımını destekleyerek, platformlar arasında geçiş yapmadan ERD'ler oluşturmanıza yardımcı olur.
QuickDBD'nin en iyi özellikleri
- Basit klavye girişleriyle komut girişi
- Gizli veya genel ERD paylaşımı
- MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server'dan şema içe aktarma
- PDF/RTF biçimlerinde dışa aktarmayı destekler
QuickDBD sınırlamaları
- Ücretsiz plan kullanıcıları, diyagram başına 10 tablo ile sınırlıdır
- Yalnızca Pro kullanıcılar tarafından kullanılabilen gizli depolama
QuickDBD fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Aylık 14 $ veya yıllık 95 $
QuickDBD puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (5'ten az yorum)
- Capterra: 5/5 (5+ yorum)
4. Creately
Creately, kaba verileri rafine ERD'lere dönüştüren sezgisel bir platform sunarak akış şemaları oluşturmanın karmaşıklığını ortadan kaldırır. ?
Etkileşimli sürükle ve bırak arayüzü ve kullanışlı araç çubuğu ile kavramsal, mantıksal veya fiziksel veri yapıları oluşturma özgürlüğüne sahip olursunuz. Tasarım planınıza uygun renkleri, yazı tiplerini ve öznitelikleri ayarlayarak bunları özelleştirin. Büyük bir ağda belirli bir düğümü bulmak için diyagram metin araması yapabilirsiniz.
Creately, sınırsız gerçek zamanlı imleçler sunarak iş arkadaşlarınızla takım çalışması yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca, eşzamansız tartışmalar ve takipler için yorumları da kullanabilirsiniz. ClickUp gibi, bu araç da ER diyagramlarının incelenmesini ve onaylanmasını yönetmek için birden fazla erişim ve rol düzeyi yapılandırmanıza olanak tanır.
Creately'nin en iyi özellikleri
- Sezgisel sürükle ve bırak fonksiyonu
- Tek tıklamayla kişiselleştirme
- İşbirliği için gerçek zamanlı imleçler
- Özelleştirilebilir erişim düzeyleri
Creately sınırlamaları
- Bazen yükleme yavaş olabilir
- Ücretsiz sürüm daha iyi olabilir
Creately fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $
- İş: Aylık 89 $ sabit ücret
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Creately puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
5. DBDiagram
DBDiagram, uygun maliyetli bir web tabanlı varlık ilişki diyagramı aracı arayan geliştiriciler ve analistler için en iyi seçimdir. Kullanıcı dostu olmaya öncelik vererek, profesyonellerin fikirlerini minimum kodla net diyagramlara dönüştürmelerini sağlar.
Ama asıl heyecan verici kısım şu: DBDiagram, ER diyagramlarını doğrudan SQL döküm dosyalarından almanıza olanak tanıyarak bir adım daha ileri gidiyor. Hatta bir veritabanı şeması oluşturmak için SQL ifadeleri bile üretebilir. Bu araç, Rails veya Django gibi popüler web çerçeveleriyle entegre edilebilmesi ve şema dosyalarınızı bir saniyede yükleyebilmeniz sayesinde son derece kullanışlıdır
ER diyagramlarınız hazır olduğunda, bunları tek bir tıklama ile hızlıca PDF'lere dönüştürün ve takımınızla paylaşın veya şirket içinde dolaşıma sokun. ?️
DBDiagram'ın en iyi özellikleri
- Minimum kodlu diyagram oluşturma
- SQL döküm dosyalarından ER diyagramlarını içe aktarır
- Web çerçevesi entegrasyonları
- PDF dönüştürme ve paylaşım özelliği
DBDiagram sınırlamaları
- Yabancı anahtarların kullanımı iyileştirilebilir
- Sınırlı özelleştirme
DBDiagram fiyatlandırması
- Persona: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Kişisel Pro: 7,5 $/ay
- Takım: Aylık 35 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
DBDiagram puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5'ten az yorum)
- Product Hunt: 4/5 (30+ yorum)
6. SmartDraw
SmartDraw, adının hakkını verir ve varlık-ilişki diyagramlarına sorunsuz bir yaklaşım sunar. Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği, mevcut veritabanınızı kullanarak otomatik olarak ERD'ler oluşturma ve daha sonra özelleştirebileceğiniz bir ilk taslak sunma yeteneğidir.
Özel dikdörtgen, oval ve elmas ERD şekillerine sahip geniş şablon dizisi, konsept oluşturmadan tamamlanmasına kadar sorunsuz bir süreç sağlar. Şablonlar ihtiyaçlarınıza tam olarak uymuyorsa, şekilleri elle seçebilir ve verileri manuel olarak girebilir, böylece nihai sonuçların vizyonunuza uygun olmasını sağlayabilirsiniz. ?️?️
Oluşturulan diyagramları Microsoft Office veya Google Çalışma Alanı uygulamalarına kolayca ekleyin. SmartDraw, yaygın dosya depolama sistemleriyle entegre olarak, paralel klasörler ve izinler oluşturmadan diyagramları depolamanızı sağlar.
Aramanızı genişletmek için en iyi SmartDraw alternatiflerine göz atın!
SmartDraw'un en iyi özellikleri
- Önceden tasarlanmış şablonlar
- Mevcut veritabanınızdan otomatik olarak ERD'ler oluşturur
- Yararlı entegrasyonlar
- Telefon, sohbet ve e-posta desteği
SmartDraw sınırlamaları
- Sınırlı sembol seçeneği
- Bazı kullanıcılar şablonlardaki ön tanımlı metni silmenin zaman alıcı olduğunu düşünür
SmartDraw fiyatlandırması
- Tek Kullanıcı: 9,95 $/ay
- Birden fazla kullanıcı: kullanıcı başına aylık 8,25 $'dan başlayan fiyatlarla (en az üç kullanıcı)
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
SmartDraw puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)
7. Miro
Lucidchart ve ClickUp gibi, Miro da değer zincirlerinden proje kapsamlarına kadar her şeyi kapsayan çok sayıda şablonla size destek olur. ERD şablonu, veri modelinizi oluşturmak için önceden tanımlanmış bir harita ile birlikte gelir. Tipik adımlar şunlardır:
- Varlıkları tanımlama ve adlandırma
- İlişkileri kurmak için bağlantı çizgilerini (araç çubuğunda veya L kısayol tuşuyla) kullanma
- Diyagramı özelleştirme ve sonlandırma
Miro, işbirliğine dayalı diyagram oluşturma deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyan gelişmiş etkileşimli özellikler ile sihirli bir dokunuş katar. Ofiste veya evden çalışıyor olun, bunu gerçek bir beyaz tahta üzerinde beyin fırtınası yapmak gibi düşünün. Dijital post-it notlar ve elle çizim gibi özellikler sayesinde herkes katkıda bulunabilir. ?️
Miro'nun en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı ekip çalışması ve belge düzenleme
- Birden çok dosya biçimine erişim sunar
- ERD'lerin ötesinde çok sayıda şablon sağlar
- Diğer araçlar ve platformlarla entegrasyonlar
Miro sınırlamaları
- Sınırlı çevrimdışı özellikler
- Zor öğrenme süreci
Miro fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Üye başına aylık 8 $
- İş: Üye başına aylık 16 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
8. Canva
Canva'nın ER diyagram oluşturucu aracı sadece kullanışlı değil, aynı zamanda kullanıcı dostudur. Veri kümenizin içindeki karmaşık bağlantıları göstermek için iyi tasarlanmış özellikleriyle etkileyicidir ve potansiyel mantık hatalarını veya tasarım hatalarını daha hızlı tespit etmenize yardımcı olur. ?
Canva, çeşitli durumlarda ER modellerini temsil etmek için 20'den fazla grafik türü arasından seçim yapmanızı sağlar ve diyagramlarınızın hem kapsamlı hem de görsel olarak çekici olmasını garanti eder. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü yayınlama ile okunması kolay grafikler oluşturmanıza olanak tanır.
Canva'yı farklı kılan, zengin özelleştirme seçenekleridir. Varlıkları, öznitelikleri ve ilişkileri, resimler ve grafikler dahil olmak üzere birçok tasarım öğesiyle görüntüleyebilirsiniz. Diyagramlarınızı paylaşmak ve gömmek için diyagram yazılımına entegre edilmiş indirme ve dışa aktarma düğmelerini kullanın.
Canva'nın en iyi özellikleri
- 20'den fazla grafik türü
- Sezgisel ve gezinmesi kolay arayüz
- Kullanışlı indirme ve dışa aktarma seçenekleri
- Kapsamlı renk paletleri ve yazı tipi setleri
Canva sınırlamaları
- Sınırlı profesyonel düzenleme özellikleri
- Bazı entegrasyonlarda gecikme olabilir
Canva fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: Bir kişi için aylık 14,99 $
- Takımlar: İlk beş kişi için aylık 29,99 $
Canva puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)
9. EdrawMax
EdrawMax, görsel olarak çarpıcı grafikleri ve çizelgeleri kolaylıkla oluşturmak için kullanabileceğiniz bir araçtır. Özelleştirilebilir, göz alıcı tasarım araçları sayesinde varlık ilişki diyagramları tasarlamak için kullanışlıdır. ?
Yeni bir ERD oluşturmak için EdrawMax hesabınızı açın ve Veritabanı Modelleme bölümüne (ekranın sol tarafında) gidin. Başlamak için şablonlardan birini seçin veya boş bir tuval kullanın.
EdrawMax, konektörler ve çizgilerle karmaşık varlık ilişkilerini tanımlamayı ve bunları ilişkisel şemaya dönüştürmeyi kolaylaştırır. Ortaya çıkan diyagram, özellikle dağıtım hatalarını sınırlamak istiyorsanız, sorunları önceden fark etmenize yardımcı olabilir.
Sorun çözme moduna geçtiğinizde, öğeler ekleyerek veya kaldırarak diyagramınızı ince ayar yapabilirsiniz. Dosyalarınızı bulutta güvenli bir şekilde kaydedin veya PDF, Visio, HTML ve SVG gibi popüler biçimlerde dışa aktarın.
EdrawMax'ın en iyi özellikleri
- Çevrimiçi ve çevrimdışı kullanım
- Şekilleri bağlamak için Snap and Glue özelliği
- Dosyaları birden çok biçimde dışa aktarın
- Windows, Mac ve Linux'ta kullanılabilir
EdrawMax sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar için pahalı olabilir
- Yeniden boyutlandırma ve hizalama özellikleri iyileştirilmeli
EdrawMax fiyatlandırması
- Bireyler için Abonelik Planı: 99 $/yıl Ömür Boyu Plan: 198 $ (tek seferlik ödeme) Ömür Boyu Paket Plan: 245 $ (tek seferlik ödeme) Yıllık Paket Plan: 126,4 $/yıl
- Abonelik Planı: 99 $/yıl
- Ömür Boyu Plan: 198 $ (tek seferlik ödeme)
- Ömür boyu paket planı: 245 $ (tek seferlik ödeme)
- Yıllık Paket Planı: 126 $/yıl
- Takımlar için: 505,75 $/yıl (beş kullanıcı için)
- İşletmeler için: İletişime geçildiğinde kullanılabilir
- Abonelik Planı: 99 $/yıl
- Ömür Boyu Plan: 198 $ (tek seferlik ödeme)
- Ömür boyu paket planı: 245 $ (tek seferlik ödeme)
- Yıllık Paket Planı: 126 $/yıl
EdrawMax puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
10. Visual Paradigm
Visual Paradigm, ERD modelleme için sezgisel bir düzenleyiciye sahip çevrimiçi bir araçtır. Reklam içermeyen arayüzü, deneyiminizin satış amaçlı dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak olmasını sağlar.
Örnek veri kümeleriyle ERD varlıkları oluşturun veya Model Transitor kullanarak mevcut diyagramları ve geçişleri çoğaltın. Tablo Kaydı ve Veritabanı Görünümü düzenleyicilerini kullanarak veri yapınızı metodik bir şekilde modelleyin ve doğru bir görsel temsil için tablolar, sütunlar ve ilişkiler ekleyin. Veri tablolarınız için doğrudan geçici SQL ifadeleri oluşturabilirsiniz.
Sınırsız diyagram oluşturma ve filigran içermeyen görüntü dışa aktarma seçenekleriyle bu platform, hem bireyler hem de takımlar için çok yönlü bir seçimdir.
Visual Paradigm'in en iyi özellikleri
- Sezgisel ERD düzenleyici
- Uygun aboneler için sınırsız diyagram
- Notlar, metinler ve görüntüler ekleyin
- Modelleri çoğaltmaya izin verir
Visual Paradigm sınırlamaları
- Diğer sistemlerle yetersiz entegrasyon
- Modeler plan aboneleri ERD araçlarını kullanamaz
Visual Paradigm fiyatlandırması
- Modeler: Aylık 6 $
- Standart: 19 $/ay
- Profesyonel: 35 $/ay (üç aylık fatura modeli)
- Enterprise: 89 $/ay (yarı yıllık fatura modeli)
Visual Paradigm puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (10+ yorum)
Varlık İlişki Diyagramlarının Sanatını Öğrenin
Varlık ilişki diyagramları oluşturmak için en iyi araçları ararken, özel gereksinimlerinize uygun bir araç seçmek her zaman akıllıca bir harekettir. Bugün ele aldığımız ürünler son derece erişilebilir ve çeşitli fiyat aralıklarında mevcuttur, bu nedenle karar verme süreciniz sorunsuz geçecektir.
Öne çıkan seçeneklerden biri olan ClickUp, veritabanı yöneticileri için diyagram oluşturmayı basitleştirmenin yanı sıra sayısız diğer verimlilik özelliği de sunar. ?