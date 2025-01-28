karmaşık Veritabanı Modellerini Görselleştirmek ve Tasarlamak için En İyi 10 ERD Aracı

Sağlam bir veritabanı sistemi, herhangi bir kuruluşun günlük işlemlerini desteklemede çok önemli bir rol oynar. Envanter izlemeden müşteri bilgileri ve işlemlerin kaydedilmesine kadar her türlü veriyi düzenlemenize, geri getirmenize ve karşılaştırmanıza yardımcı olur.

Ancak, yüksek performanslı depolar oluşturmak ve yönetmek için bir plan gerekir. Veritabanı varlık ilişki diyagramları, kayıtlar içindeki tek tek öznitelikleri ve karşılıklı ilişkileri tanımlayarak bu ilk taslağı geliştirmenize yardımcı olur.

Tayvanlı-Amerikalı bilgisayar bilimcisi Dr. Peter Chen tarafından önerilen bu akış şeması modeli, teknik ve teknik olmayan kullanıcılar için veritabanı şemalarının kesin olarak anlaşılmasını sağlar.

Mükemmel ERD'leri oluşturmak için en kaliteli araçları arıyorsanız, şanslısınız! Tutarlı veritabanı modelleri oluşturmak için görsel netlik sağlayan 10 pratik ERD aracını keşfedeceğiz. ?

ER diyagramı nedir?

Varlık ilişki diyagramı (ERD), veritabanı tasarımında kullanılan bir tür akış şemasıdır. Veritabanındaki yapıyı ve ilişkileri üç bileşen aracılığıyla gösterir:

Varlıklar: Veritabanındaki nesneleri veya kavramları belirtir Özellikler: Varlıkların özelliklerini tanımlar. Tipik bir ERD modelinde dört özellik türüyle karşılaşırsınız: Anahtar özellikler benzersiz tanımlama içindir Bileşik özellikler daha küçük özelliklere alt bölümlere ayrılır Çok değerli özellikler birden çok değer içerir Türetilmiş özellikler diğer özelliklerden hesaplanır Anahtar öznitelikler benzersiz tanımlama içindir Bileşik öznitelikler daha küçük özniteliklere bölünür Çok değerli öznitelikler birden fazla değer tutar Türetilmiş öznitelikler diğer özniteliklerden hesaplanır İlişkiler: Varlıklar arasında bağlantılar veya ilişkilendirmeler kurar. Bunlar şunlar olabilir: Bire Bir (1:1) Birden Çok (1:N) Çoktan Bir (N:1) Çoktan Çok (N:N) Bire Bir (1:1) Bir-Çok (1:N) Çoktan Tek (N:1) Çok-Çok (N:N)

Anahtar öznitelikler benzersiz tanımlama içindir Bileşik öznitelikler daha küçük özniteliklere bölünür Çok değerli öznitelikler birden fazla değer tutar Türetilmiş öznitelikler diğer özniteliklerden hesaplanır

Bire Bir (1:1) Bir-Çok (1:N) Çoktan Tek (N:1) Çok-Çok (N:N)

Özellikler ve ilişkiler arasındaki bu etkileşim, herhangi bir karmaşık sistemdeki veri organizasyonunu açık ve öz bir şekilde gösterir. Bir okul için varlık ilişki diyagramları oluşturduğunuzu varsayalım. ER diyagramı, öğrenciler, dersler ve öğretim üyeleri arasındaki bağlantıları mantıklı bir şekilde haritalandırmanıza yardımcı olur. ?‍?

Bir ERD aracında aranması gereken özellikler

Bir ERD aracı, özel ihtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi karşılamalıdır, ancak dikkate almanız gereken bazı genel faktörler şunlardır:

Yerleşik kitaplıklar: Diyagram oluşturmayı daha verimli hale getirmek için araç içinde ERD şablonları ve sembol kitaplıkları arayın Diyagram oluşturmayı daha verimli hale getirmek için araç içinde ERD şablonları ve sembol kitaplıkları arayın Kullanım kolaylığı: Kullanıcılar için kapsamlı eğitim gerektirmeyen sezgisel bir arayüze sahip olması idealdir Diyagram oluşturma özellikleri: Kapsamlı diyagram oluşturma özellikleri ve özelleştirme seçeneklerini keşfedin. İstenilen araçlar, görsel olarak çekici ER diyagramları oluşturmanıza yardımcı olacak : Kapsamlı diyagram oluşturma özellikleri ve özelleştirme seçeneklerini keşfedin. İstenilen araçlar, görsel olarak çekici ER diyagramları oluşturmanıza yardımcı olacak dijital beyaz tahtalar ve zihin haritaları içerir Veritabanı uyumluluğu: Yazılımın, seçtiğiniz veritabanı yönetim sistemi (DBMS) ile uyumlu olmasını veya entegre edilebilmesini isteyebilirsiniz İşbirliği özellikleri: Bir takım halinde çalışıyorsanız, : Bir takım halinde çalışıyorsanız, etkili bir iş akışı için düzeltme ve sürüm kontrolü gibi gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine ihtiyacınız olacaktır İçe aktarma ve dışa aktarma seçenekleri: Mevcut veritabanı şemalarını içe aktarma ve ER diyagramlarını çeşitli biçimlere (ör. PDF, PNG, SVG) dışa aktarma özelliği gerekli olabilir

ERD araçlarının temellerini öğrendikten sonra, veritabanı diyagramı ihtiyaçlarınız için en iyi 10 seçeneği inceleyelim. ?

ClickUp Beyaz Tahtalar, akış şemalarını ve diyagramları çevrimiçi olarak oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm yaratıcı ve işbirliğine dayalı özellikleri sunar

ClickUp, basit bir diyagram oluşturma aracından çok daha fazlasıdır; görevleri, tartışmaları ve belgeleri sorunsuz bir şekilde entegre eden kapsamlı bir verimlilik platformudur.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile işbirliğine dayalı kavram haritalama ve diyagram oluşturma oturumlarını yepyeni bir düzeye taşıyın. Beyin fırtınası ve proje planlaması için ücretsiz bir tuvaldir ve birden fazla kullanıcının eskizler, metinler, resimler, şekiller, bağlayıcılar, yapışkan notlar ve diğer medya öğeleri aracılığıyla aynı anda katkıda bulunmasına olanak tanır.

Sıfırdan bir ERD oluşturmak istemiyor musunuz? ClickUp'ın diyagram ve haritalama için kapsamlı şablon kitaplığından yararlanın! ClickUp Varlık İlişki Diyagramı Şablonu ile ERD'nizi zahmetsizce haritalayın — kodlama becerisi olmadan karmaşık veri yapılarını düzenlemek için idealdir.

Bu Beyaz Tahta şablonu, Özel Alanlar'ı kullanarak birincil ve yabancı anahtarlar oluşturmanıza olanak tanır ve ERD ilişkilerinize bir bakışta içgörü sağlar. Sürükle ve bırak düğümleriyle saniyeler içinde bağlantılar kurun. Verilerinizi herhangi bir ölçekte modellemek için yakınlaştırma düzeylerinden yararlanın. ER modellerine kısıtlamalar uygulamak için basit ClickUp Otomasyonları kullanmanızı öneririz. Bu şekilde, tutarlı ve hatasız çıktılar elde edebilirsiniz. ?

ClickUp Varlık İlişki Şablonu'nu kullanarak veri kümelerini doğru bir şekilde modelleyin

ClickUp Zihin Haritaları, keşfedebileceğiniz başka bir diyagram oluşturma özelliğidir. İlişkileri ve hiyerarşileri göstererek projeleri, fikirleri ve görevleri düzenlemenizi sağlar.

Genel olarak, ClickUp son derece görsel bir proje yönetimi çözümüdür. Son derece özelleştirilebilir gösterge panelleri, 1.000'den fazla entegrasyon seçeneği ve 15'ten fazla görünüm ile veritabanı yapı öğelerini anında temsil edebilir, inceleyebilir ve mantıklı bir şekilde bağlayabilirsiniz!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliği öğrenmek zaman alır

Mobil uygulama, web sürümüne göre daha az özelliğe sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için şirketle iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Lucidchart

Lucidchart, en büyük rakipleri gibi, en karmaşık veri kümeleri için bile profesyonel düzeyde ER diyagramları ve tasarım fikirleri oluşturmak için çok yönlü bir araçtır. Bulutta gerçek zamanlı düzenleme imkanı sunarak, uzaktaki ve dağıtılmış takımlar için ideal bir seçenek haline gelir.

Sıfırdan diyagramlar oluşturabilir veya zengin şablon, sembol ve notasyonları kullanarak süreci hızlandırabilirsiniz.

Boş bir diyagram oluşturun ve ekranın sol tarafındaki menüden + Şekiller düğmesine tıklayarak Lucidchart'ın ERD şekil kitaplığına erişin. Etkinleştirdikten sonra, ERD şekillerini tuval üzerine kolayca sürükleyip bırakarak işe hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz.

Bu şekilleri birbirine bağlamak da aynı derecede sezgiseldir, çünkü şekil kenarındaki kırmızı noktalardan sürükleyerek ve tuvalin üzerindeki araç çubuğunu kullanarak çizgi uçlarını özelleştirerek birbirine bağlayabilirsiniz. ?

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Küresel takımlarla gerçek zamanlı işbirliği

Çok sayıda şablon, sembol ve özelleştirme seçeneği

Temiz, sezgisel arayüz

Visio içe ve dışa aktarmayı destekler

Lucidchart sınırlamaları

Yetersiz yükleme süresi

Görsel öğeleri özelleştirmek karmaşık olabilir

Lucidchart fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Bireysel : aylık 7,95 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım : kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lucidchart puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

3. QuickDBD

QuickDBD, hassasiyet ve klavye verimliliği arıyorsanız tercih edebileceğiniz ücretsiz bir ER diyagram aracıdır. Sadece yazarak veritabanı şemalarını hızla çizmenizi sağlar — tek yapmanız gereken varlıklar hakkında bilgi girmek, ilgili veri kutuları ekranda görünecektir! ⌨️

Ama hepsi bu kadar değil!

QuickDBD, işbirliği alanında da öne çıkıyor. Kullanışlı paylaşım bağlantısı özelliği, devam eden yapılar üzerinde takımınızla çalışmayı çocuk oyuncağına çevirir. Ayrıca MySQL, MariaDB, Oracle ve SQL Server gibi veritabanlarından şema içe aktarımını destekleyerek, platformlar arasında geçiş yapmadan ERD'ler oluşturmanıza yardımcı olur.

QuickDBD'nin en iyi özellikleri

Basit klavye girişleriyle komut girişi

Gizli veya genel ERD paylaşımı

MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server'dan şema içe aktarma

PDF/RTF biçimlerinde dışa aktarmayı destekler

QuickDBD sınırlamaları

Ücretsiz plan kullanıcıları, diyagram başına 10 tablo ile sınırlıdır

Yalnızca Pro kullanıcılar tarafından kullanılabilen gizli depolama

QuickDBD fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro: Aylık 14 $ veya yıllık 95 $

QuickDBD puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (5'ten az yorum)

Capterra: 5/5 (5+ yorum)

4. Creately

Creately, kaba verileri rafine ERD'lere dönüştüren sezgisel bir platform sunarak akış şemaları oluşturmanın karmaşıklığını ortadan kaldırır. ?

Etkileşimli sürükle ve bırak arayüzü ve kullanışlı araç çubuğu ile kavramsal, mantıksal veya fiziksel veri yapıları oluşturma özgürlüğüne sahip olursunuz. Tasarım planınıza uygun renkleri, yazı tiplerini ve öznitelikleri ayarlayarak bunları özelleştirin. Büyük bir ağda belirli bir düğümü bulmak için diyagram metin araması yapabilirsiniz.

Creately, sınırsız gerçek zamanlı imleçler sunarak iş arkadaşlarınızla takım çalışması yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca, eşzamansız tartışmalar ve takipler için yorumları da kullanabilirsiniz. ClickUp gibi, bu araç da ER diyagramlarının incelenmesini ve onaylanmasını yönetmek için birden fazla erişim ve rol düzeyi yapılandırmanıza olanak tanır.

Creately'nin en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak fonksiyonu

Tek tıklamayla kişiselleştirme

İşbirliği için gerçek zamanlı imleçler

Özelleştirilebilir erişim düzeyleri

Creately sınırlamaları

Bazen yükleme yavaş olabilir

Ücretsiz sürüm daha iyi olabilir

Creately fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5 $

İş : Aylık 89 $ sabit ücret

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Creately puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

5. DBDiagram

DBDiagram, uygun maliyetli bir web tabanlı varlık ilişki diyagramı aracı arayan geliştiriciler ve analistler için en iyi seçimdir. Kullanıcı dostu olmaya öncelik vererek, profesyonellerin fikirlerini minimum kodla net diyagramlara dönüştürmelerini sağlar.

Ama asıl heyecan verici kısım şu: DBDiagram, ER diyagramlarını doğrudan SQL döküm dosyalarından almanıza olanak tanıyarak bir adım daha ileri gidiyor. Hatta bir veritabanı şeması oluşturmak için SQL ifadeleri bile üretebilir. Bu araç, Rails veya Django gibi popüler web çerçeveleriyle entegre edilebilmesi ve şema dosyalarınızı bir saniyede yükleyebilmeniz sayesinde son derece kullanışlıdır

ER diyagramlarınız hazır olduğunda, bunları tek bir tıklama ile hızlıca PDF'lere dönüştürün ve takımınızla paylaşın veya şirket içinde dolaşıma sokun. ?️

DBDiagram'ın en iyi özellikleri

Minimum kodlu diyagram oluşturma

SQL döküm dosyalarından ER diyagramlarını içe aktarır

Web çerçevesi entegrasyonları

PDF dönüştürme ve paylaşım özelliği

DBDiagram sınırlamaları

Yabancı anahtarların kullanımı iyileştirilebilir

Sınırlı özelleştirme

DBDiagram fiyatlandırması

Persona : Sonsuza Kadar Ücretsiz

Kişisel Pro : 7,5 $/ay

Takım: Aylık 35 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

DBDiagram puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (5'ten az yorum)

Product Hunt: 4/5 (30+ yorum)

6. SmartDraw

SmartDraw, adının hakkını verir ve varlık-ilişki diyagramlarına sorunsuz bir yaklaşım sunar. Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği, mevcut veritabanınızı kullanarak otomatik olarak ERD'ler oluşturma ve daha sonra özelleştirebileceğiniz bir ilk taslak sunma yeteneğidir.

Özel dikdörtgen, oval ve elmas ERD şekillerine sahip geniş şablon dizisi, konsept oluşturmadan tamamlanmasına kadar sorunsuz bir süreç sağlar. Şablonlar ihtiyaçlarınıza tam olarak uymuyorsa, şekilleri elle seçebilir ve verileri manuel olarak girebilir, böylece nihai sonuçların vizyonunuza uygun olmasını sağlayabilirsiniz. ?️‍?️

Oluşturulan diyagramları Microsoft Office veya Google Çalışma Alanı uygulamalarına kolayca ekleyin. SmartDraw, yaygın dosya depolama sistemleriyle entegre olarak, paralel klasörler ve izinler oluşturmadan diyagramları depolamanızı sağlar.

Aramanızı genişletmek için en iyi SmartDraw alternatiflerine göz atın!

SmartDraw'un en iyi özellikleri

Önceden tasarlanmış şablonlar

Mevcut veritabanınızdan otomatik olarak ERD'ler oluşturur

Yararlı entegrasyonlar

Telefon, sohbet ve e-posta desteği

SmartDraw sınırlamaları

Sınırlı sembol seçeneği

Bazı kullanıcılar şablonlardaki ön tanımlı metni silmenin zaman alıcı olduğunu düşünür

SmartDraw fiyatlandırması

Tek Kullanıcı: 9,95 $/ay

Birden fazla kullanıcı: kullanıcı başına aylık 8,25 $'dan başlayan fiyatlarla (en az üç kullanıcı)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

SmartDraw puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

7. Miro

Lucidchart ve ClickUp gibi, Miro da değer zincirlerinden proje kapsamlarına kadar her şeyi kapsayan çok sayıda şablonla size destek olur. ERD şablonu, veri modelinizi oluşturmak için önceden tanımlanmış bir harita ile birlikte gelir. Tipik adımlar şunlardır:

Varlıkları tanımlama ve adlandırma İlişkileri kurmak için bağlantı çizgilerini (araç çubuğunda veya L kısayol tuşuyla) kullanma Diyagramı özelleştirme ve sonlandırma

Miro, işbirliğine dayalı diyagram oluşturma deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyan gelişmiş etkileşimli özellikler ile sihirli bir dokunuş katar. Ofiste veya evden çalışıyor olun, bunu gerçek bir beyaz tahta üzerinde beyin fırtınası yapmak gibi düşünün. Dijital post-it notlar ve elle çizim gibi özellikler sayesinde herkes katkıda bulunabilir. ?️

Miro'nun en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı ekip çalışması ve belge düzenleme

Birden çok dosya biçimine erişim sunar

ERD'lerin ötesinde çok sayıda şablon sağlar

Diğer araçlar ve platformlarla entegrasyonlar

Miro sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı özellikler

Zor öğrenme süreci

Miro fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Üye başına aylık 8 $

İş : Üye başına aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

8. Canva

Canva'nın ER diyagram oluşturucu aracı sadece kullanışlı değil, aynı zamanda kullanıcı dostudur. Veri kümenizin içindeki karmaşık bağlantıları göstermek için iyi tasarlanmış özellikleriyle etkileyicidir ve potansiyel mantık hatalarını veya tasarım hatalarını daha hızlı tespit etmenize yardımcı olur. ?

Canva, çeşitli durumlarda ER modellerini temsil etmek için 20'den fazla grafik türü arasından seçim yapmanızı sağlar ve diyagramlarınızın hem kapsamlı hem de görsel olarak çekici olmasını garanti eder. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü yayınlama ile okunması kolay grafikler oluşturmanıza olanak tanır.

Canva'yı farklı kılan, zengin özelleştirme seçenekleridir. Varlıkları, öznitelikleri ve ilişkileri, resimler ve grafikler dahil olmak üzere birçok tasarım öğesiyle görüntüleyebilirsiniz. Diyagramlarınızı paylaşmak ve gömmek için diyagram yazılımına entegre edilmiş indirme ve dışa aktarma düğmelerini kullanın.

Canva'nın en iyi özellikleri

20'den fazla grafik türü

Sezgisel ve gezinmesi kolay arayüz

Kullanışlı indirme ve dışa aktarma seçenekleri

Kapsamlı renk paletleri ve yazı tipi setleri

Canva sınırlamaları

Sınırlı profesyonel düzenleme özellikleri

Bazı entegrasyonlarda gecikme olabilir

Canva fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Bir kişi için aylık 14,99 $

Takımlar: İlk beş kişi için aylık 29,99 $

Canva puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

9. EdrawMax

EdrawMax, görsel olarak çarpıcı grafikleri ve çizelgeleri kolaylıkla oluşturmak için kullanabileceğiniz bir araçtır. Özelleştirilebilir, göz alıcı tasarım araçları sayesinde varlık ilişki diyagramları tasarlamak için kullanışlıdır. ?

Yeni bir ERD oluşturmak için EdrawMax hesabınızı açın ve Veritabanı Modelleme bölümüne (ekranın sol tarafında) gidin. Başlamak için şablonlardan birini seçin veya boş bir tuval kullanın.

EdrawMax, konektörler ve çizgilerle karmaşık varlık ilişkilerini tanımlamayı ve bunları ilişkisel şemaya dönüştürmeyi kolaylaştırır. Ortaya çıkan diyagram, özellikle dağıtım hatalarını sınırlamak istiyorsanız, sorunları önceden fark etmenize yardımcı olabilir.

Sorun çözme moduna geçtiğinizde, öğeler ekleyerek veya kaldırarak diyagramınızı ince ayar yapabilirsiniz. Dosyalarınızı bulutta güvenli bir şekilde kaydedin veya PDF, Visio, HTML ve SVG gibi popüler biçimlerde dışa aktarın.

EdrawMax'ın en iyi özellikleri

Çevrimiçi ve çevrimdışı kullanım

Şekilleri bağlamak için Snap and Glue özelliği

Dosyaları birden çok biçimde dışa aktarın

Windows, Mac ve Linux'ta kullanılabilir

EdrawMax sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için pahalı olabilir

Yeniden boyutlandırma ve hizalama özellikleri iyileştirilmeli

EdrawMax fiyatlandırması

Bireyler için Abonelik Planı : 99 $/yıl Ömür Boyu Plan : 198 $ (tek seferlik ödeme) Ömür Boyu Paket Plan : 245 $ (tek seferlik ödeme) Yıllık Paket Plan : 126,4 $/yıl

Abonelik Planı : 99 $/yıl

Ömür Boyu Plan : 198 $ (tek seferlik ödeme)

Ömür boyu paket planı : 245 $ (tek seferlik ödeme)

Yıllık Paket Planı : 126 $/yıl

Takımlar için: 505,75 $/yıl (beş kullanıcı için)

İşletmeler için: İletişime geçildiğinde kullanılabilir

Abonelik Planı : 99 $/yıl

Ömür Boyu Plan : 198 $ (tek seferlik ödeme)

Ömür boyu paket planı : 245 $ (tek seferlik ödeme)

Yıllık Paket Planı: 126 $/yıl

EdrawMax puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

10. Visual Paradigm

Visual Paradigm, ERD modelleme için sezgisel bir düzenleyiciye sahip çevrimiçi bir araçtır. Reklam içermeyen arayüzü, deneyiminizin satış amaçlı dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak olmasını sağlar.

Örnek veri kümeleriyle ERD varlıkları oluşturun veya Model Transitor kullanarak mevcut diyagramları ve geçişleri çoğaltın. Tablo Kaydı ve Veritabanı Görünümü düzenleyicilerini kullanarak veri yapınızı metodik bir şekilde modelleyin ve doğru bir görsel temsil için tablolar, sütunlar ve ilişkiler ekleyin. Veri tablolarınız için doğrudan geçici SQL ifadeleri oluşturabilirsiniz.

Sınırsız diyagram oluşturma ve filigran içermeyen görüntü dışa aktarma seçenekleriyle bu platform, hem bireyler hem de takımlar için çok yönlü bir seçimdir.

Visual Paradigm'in en iyi özellikleri

Sezgisel ERD düzenleyici

Uygun aboneler için sınırsız diyagram

Notlar, metinler ve görüntüler ekleyin

Modelleri çoğaltmaya izin verir

Visual Paradigm sınırlamaları

Diğer sistemlerle yetersiz entegrasyon

Modeler plan aboneleri ERD araçlarını kullanamaz

Visual Paradigm fiyatlandırması

Modeler : Aylık 6 $

Standart : 19 $/ay

Profesyonel : 35 $/ay (üç aylık fatura modeli)

Enterprise: 89 $/ay (yarı yıllık fatura modeli)

Visual Paradigm puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (10+ yorum)

Varlık İlişki Diyagramlarının Sanatını Öğrenin

Varlık ilişki diyagramları oluşturmak için en iyi araçları ararken, özel gereksinimlerinize uygun bir araç seçmek her zaman akıllıca bir harekettir. Bugün ele aldığımız ürünler son derece erişilebilir ve çeşitli fiyat aralıklarında mevcuttur, bu nedenle karar verme süreciniz sorunsuz geçecektir.

Öne çıkan seçeneklerden biri olan ClickUp, veritabanı yöneticileri için diyagram oluşturmayı basitleştirmenin yanı sıra sayısız diğer verimlilik özelliği de sunar. ?