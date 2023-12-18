Etkili Satış Hedefleri Nasıl Belirlenir (5 Örnekle) 2025

Çoğu şirket için tipik bir satış hedefi, mümkün olduğunca çok satış yapmaya odaklanır.

Ancak bunlar en iyi satış hedefleri değildir.

Bu, yaz tatilinizin hedefinin "eğlenmek" olduğunu söylemek gibidir.

Ama eğlenceli olan nedir?

Bütün gün havuzda yüzmek mi, yoksa dalış yapmak mı?

Benzer şekilde, satışta da iyi ifade edilmiş hedefler oluşturmak için nasıl olacağını tanımlamanız gerekir.

Bu makalede, satış hedeflerinin ne olduğunu, türlerini, beş örneği ve mükemmel satış hedefleri belirlemeyi tartışacağız . Ayrıca, satış hedeflerinize nasıl ulaşacağınızı anlatacak ve bazı ilgili SSS'leri yanıtlayacağız.

Hazır mısınız? 💸 Haydi başlayalım!

Satış Hedefleri Nedir?

Satış hedefleri, genellikle satış planınızda belgelenen, satış takımınız için ölçülebilir sonuçlardır.

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Bazı gerçekçi hedefler şunlar olabilir:

Her yıl gelirinizi %20 artırın

İkinci çeyrekte dönüşüm oranını %5 artırın

2024 yılında müşteri tutma oranını %8 artırın

Hedefleri belirledikten sonra, satış ekibiniz bunları size para kazandıracak ölçülebilir ve ulaşılabilir eylemlere dönüştürebilir.

Ve belki o zaman, her zaman hayalini kurduğunuz havuzlu tatil evini satın alabilirsiniz.

Hedef, amaçdan farklı mıdır?

Ayrıntılı hedefler ve amaçlar karşılaştırmamıza göz atın ve öğrenin.

5 Satış Hedefi Türü

İşte çoğu işletmenin belirlediği beş tür satış hedefi:

1. Yıllık satış hedefleri

Nihai bir satış hedefi varsa, o da budur.

Yıllık hedef, bir yol haritası oluşturmanıza ve kişisel satış hedeflerinden profesyonel hedeflere kadar her şeyi belirlemenize yardımcı olur.

Hedefler şunlar olabilir:

Bu yıl ne kadar para kazanmak istiyorsunuz?

Satmak istediğiniz ürün veya hizmetlerin birim sayısı

Yönetim kurulu üyeleri ve yatırımcılar da dahil olmak üzere herkes, bir şirketin başarısı için çok önemli olan bu hedeflere odaklanacaktır.

2. Satış takımı hedefleri

Satış takımınız, ulaşılması zaman alabilecek yıllık satış hedeflerine odaklanmamalıdır.

Yavaş ilerlemeyle takımınızın motivasyonunu düşürmek istemezsiniz, değil mi?

Bunun yerine, takım hedefiniz haftalık , üç aylık veya aylık satış hedefi olmalıdır. Örneğin, Ağustos sonuna kadar 20.000 dolar değerinde yaz şapkası satmak gibi bir aylık satış hedefiniz olabilir.

3. Bireysel satış hedefleri

Bazı insanlar plaja gittikten sonra bronzlaşırken, bazıları bronzlaşmazken, bazıları ise ıstakoz gibi kırmızıya döner, değil mi?

Satış temsilcileri de aynen böyledir.

Bazıları belirli bir sektöre satış yaparken başarılı olurken, bazıları tüm alanlarda başarılı olur ve diğerleri ise her gün ortalama bir performans sergiler.

Hepsinin başarı oranları farklı olacağından, her satış elemanı için ayrı satış hedefleri planlamanız ve belirlemeniz gerekir.

4. Bireysel faaliyet hedefleri

Her satış elemanı, genel hedeflerini kontrol altında tutmak için faaliyet hedefleri belirlemelidir. Faaliyet hedefleri, satış temsilcisinin bu genel satış hedeflerine ulaşmak için yapması gerekenleri ölçer.

Genellikle faaliyet hedeflerini şu sayılarla ölçebilirsiniz:

Gönderilen e-postalar

Yapılan satış görüşmeleri

Haftalık randevu sayısı

Gönderilen satış teklifleri vb.

5. Uzak hedefler

Bazen satış temsilciniz veya takımınız satış hedeflerini aşabilir.

Ancak, kârınızı Bali'ye yaz tatiliyle kutlamayı planlamadan önce..

Girin: satış temsilcileri için esnek hedefler.

Uzatılmış hedefler, satış temsilcilerinin daha fazla çaba göstermesine yardımcı olmak için beklenenin üzerinde belirlenen hedeflerdir.

Temsilcileriniz zorlu hedeflerine ulaşırsa, onlara teşvikler sunabilirsiniz.

Bu hedefler para olabilir veya sıcaktan korunmak için bir yıl boyunca ücretsiz dondurma olabilir. 🍦😋

5 Satış Hedefi Örneği

Satış hedefleri örnek listesi uzun bir yaz günü gibi olabilir... hiç bitmez!

Neyse ki, yalnızca ihtiyaçlarınıza uygun hedefler belirlemeniz yeterlidir.

Size bir fikir vermek için, işte bazı satış hedefleri ve amaçları örnekleri:

Daha fazla satış geliri elde edin: satış görüşme hacmini artırarak, satış görüşme hacmini artırarak, potansiyel müşteri oluşturmayı iyileştirerek vb. daha fazla para kazanmak istiyorsunuz.

Satış döngü süresini azaltın : Ortalama satış döngü süreniz, temsilcilerinizin bir potansiyel müşteriyi dönüştürmesi ve anlaşmayı kapatması için gereken süreyi gösterir. Bu süreyi kısaltmak, daha fazla gelir elde etmenize yardımcı olur döngü süresiniazaltınOrtalama satış döngü süreniz, temsilcilerinizin bir potansiyel müşteriyi dönüştürmesi ve anlaşmayı kapatması için gereken süreyi gösterir. Bu süreyi kısaltmak, daha fazla gelir elde etmenize yardımcı olur

Satış zamanını izleyin: temsilcilerinizin haftada satış faaliyetleri için ne kadar zaman harcadığını hesaplayın. Bu, iş yüklerini daha iyi yönetmenize yardımcı olur

Müşteri kaybını azaltın: Müşteri kaybı, belirli bir dönemde işinizden ayrılan müşteri sayısıdır. Sadık bir müşteri tabanı oluşturmak için müşteri kaybını azaltın

Müşteri edinme maliyetini (CAC) azaltın : Yeni müşteriler kazanmak için satış, pazarlama, maaşlar vb. alanlarda yaptığınız harcamalardır. CAC'nin düşük olması, daha fazla müşteri ve daha iyi ROI anlamına gelir

Satış Hedefleri Nasıl Belirlenir?

Satış hedeflerinin bazı örneklerini öğrendiğinize göre, hemen satış hedefleri belirlemeye başlayalım.

Adım 1: Satış hedefi türünü belirleyin

Yıllık gelir hedefi mi? Bireysel üç aylık hedef mi? Yoksa aylık potansiyel müşteri oluşturma hedefi mi?

Satış takımı lideri veya yöneticisi olarak, iş hedeflerinize göre ilgili satış hedefleri belirlemelisiniz.

Örneğin, şirketinizin başarısını ölçmek için bir gelir hedefi belirleyebilirsiniz.

Ancak verimliliği artırmak istiyorsanız, daha yüksek bir kazanma oranı (satış takımınızın potansiyel müşterileri müşteriye dönüştürme oranı) hedeflemek daha mantıklı olabilir.

Sonuç olarak, belirlediğiniz her satış hedefini iş amacınızla bağlantılandırmalısınız.

Adım 2: Satış hedeflerinizi SMART yapın

Hayır, onları takım elbise ve kravat giydirmezsiniz. 👔

Bunun yerine, SMART satış hedefleri şunlardır:

S pesifik: Neyi başarmak istediğinizi net bir şekilde belirten hedefler belirleyin

Ölçülebilir: Hedeflerinizin ölçülebilir olmasını sağlayın, böylece satış raporunda ilerlemeyi izleyebilirsiniz

Ulaşılabilir: Gerçekçi ve ulaşılabilir satış hedefleri belirleyin, ancak bu hedeflerin zorlu hedefler olamayacağı anlamına gelmez

R ilgili: satış hedefiniz her iş, takım ve bireysel hedeflerle uyumlu olmalıdır

Zaman tabanlı: Hedefinize ulaşmak için kesin bir zaman çizelgesi belirleyin

Bu faktörleri bir kontrol listesi olarak kullanarak her hedefi SMART hedef haline getirin ve işinizi başarıya taşıyın.

Adım 3: Ulaşılması zor bir hedef belirleyin

Artık, satış takımınıza biraz daha zorlayıcı hedefler belirleyerek odaklanabilirsiniz.

Ancak, yediğiniz karpuz çekirdeklerini saymak gibi imkansız bir şey olmadığından emin olun.

Ama 7 Temmuz ortasında terlemek gibi çok kolay da olmasın.

Bunun yerine, hedefi belirlerken geçmiş satış verilerini inceleyin ve temsilcilerinizin hedefe ulaşma olasılığını değerlendirin. Bu, hedefin zorlu ve erişilebilir olması arasında bir denge kurmanıza yardımcı olacaktır.

Adım 4: Teşvikleri belirleyin

Satış dünyasında teşvikler, plajlarda çiçek desenli kıyafetler ve parmak arası terlikler kadar yaygındır.

Peki, teşvik sisteminizi nasıl tasarlayacaksınız?

Satış personelinizden veya takımınızdan teşvik programının kuralları, ödülleri ve diğer yönleri hakkında bilgi alarak başlayın. Bu şekilde, herkes için işe yarayan bir sistem oluşturabilirsiniz.

Unutmayın, zorlu bir hedefi gerçekleştiren bir satış elemanı, bireysel bir hedefi gerçekleştiren bir satış elemanından daha iyi bir teşvik almalıdır.

Adım 5: Hedefleri takımınızla netleştirin

Motivasyonun ne olmadığını biliyor musunuz?

Öncelikle hedefe neden ulaşmak istediğinizi bilmiyor olabilirsiniz!

Satış hedeflerinizi takımınızla tartışın ve netleştirin, böylece ne beklendiğini bilsinler.

Örneğin, temsilcilerinizin potansiyel müşteri oluşturma oranını artırmasını istediğinizi varsayalım.

Ancak, bunu yapmak için onlara bir neden vermelisiniz, örneğin bunun gelirleri artırmaya, şirketi büyütmeye veya teşvikler elde etmeye nasıl yardımcı olacağı gibi.

Bu, satış hedeflerine ulaşmaları için onları motive edecektir!

Adım 6: Bir izleme sistemi kurun

Şirketteki her satış profesyonelinin ilerlemesini izleyebilmelisiniz. Takımınızın ilerlemesini izlemek için hedef belirleme şablonlarını kullanın.

Bir izleme sistemi, nerede olduğunuzu gösterir ve doğru yolda olup olmadığınız konusunda sizi bilgilendirir.

Aksi takdirde, hedef belirlemek, evde Netflix izlerken güneş kremi kullanmak kadar anlamsız olabilir.

Satış Hedeflerine Nasıl Ulaşılır?

Satış stratejinizi belirledikten sonra, satış hedeflerinize şu şekilde ulaşabilirsiniz:

1. Hedefleri düzenli olarak önceliklendirin

Hangi hedeflerin en yüksek değeri yarattığını veya en büyük etkiyi yaptığını belirleyin.

Bu tür görevler genellikle satış temsilcilerinin profesyonel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur ve şirketin genel hedeflerine katkıda bulunur. Öncelikler, belirli bir hedefe ne zaman ulaşmak istediğinize de bağlıdır.

Temsilcilerinizi bu hedeflere odaklanmaya teşvik edin. Bu, zamanlarını en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olacaktır.

2. Satış faaliyetlerine ilişkin canlı verileri toplayın

Her satış faaliyetine ilişkin canlı veriler sayesinde, takımınız çabalarını ve başarı yolculuğunu görselleştirebilir.

Bu, herkesin aynı sayfada olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda temsilcilerinizin çabalarının nasıl gelir haline dönüştüğünü gördüklerinde onları motive eder. Motive olmuş satış temsilcileri ise kotalarını tutarlı bir şekilde aşarak daha fazla gelir elde edebilir.

Canlı satış verileri, takımların meslektaşlarının başarılarını fark etmelerine de yardımcı olur.

Sonuçta, biraz kamuoyu takdirinin etkisi çok büyük olabilir.

Bonus: Satış için teklif şablonları!

3. Başarısızlık için plan yapın

Hiçbir satış müdürü başarısız olmayı hedeflemez.

Ancak iş hayatında engeller bazen kaçınılmazdır. Su balonlarıyla oynayan çocukların (veya yetişkinlerin) yanından çarpmadan geçmek gibi. #JustSumerThings

Ne yapabilirsiniz?

Onlardan kaçmak için yağmurluk giyin veya şemsiye taşıyın! 😝

Temel olarak, önceden hazırlık yapın.

Engellerle başa çıkmak için proaktif bir plan geliştirin, böylece bunları hızlı bir şekilde aşmak için daha iyi bir pozisyonda olabilirsiniz.

İşte nasıl başlayabilirsiniz:

Takımınızın hedeflerine ulaşmak için doğru becerilere ve sistemlere sahip olup olmadığını belirleyin

Pazarınızı, talebi ve rekabeti inceleyin

Potansiyel engelleri belirleyin ve bunları aşmak için stratejiler belirleyin

Bonus: Satış destek araçları!

4. Destek ve yapı geliştirin

Hedef belirleme ve izleme dışında, takımınızın uygun destek'e ihtiyacı vardır.

Ve satış müdürü veya takım liderinden daha iyi bir destek sistemi olabilir mi?

Satış temsilcilerine kişisel ve profesyonel gelişimlerine odaklanmaları için rehberlik edebilir ve en iyisini yapmaları için onları teşvik edebilirler. Bu, takımın hedeflerini aşması için güç veren haftalık toplantılarda yapılabilir.

Ayrıca, takıma şu soruları sorun:

Belirlenen hedeflere güveniyorlar mı?

Herhangi bir zorluk öngörüyorlar mı?

Nerede desteğinize ihtiyaçları var?

Satış süreci yönetimini kolaylaştırmak için CRM veya proje yönetimi aracı gibi doğru yazılıma da yatırım yapmalısınız. Bu, satış liderlerinin ve satış temsilcilerinin süreçleri kolaylaştırmasına ve performansı kolaylıkla izlemesine yardımcı olur.

Bonus: Satış planı şablonları!

5. Takımınızı ödüllendirin

Dışarısı çok sıcak olmasına rağmen koşunuzu tamamladınız ve kendinize taze sıkılmış karpuz suyu aldınız. 🍉

Hak ettiğiniz ödül!

*satış performansına dayalı bonuslar ve teşvikler , takımınızdan en iyi sonuçları almak istiyorsanız kaçınılmazdır. Ancak bunların her zaman karpuz suyu veya para olması gerekmez.

Ek satışlar ve müşteri tutma gibi daha küçük hedefleri belirlemenin yollarını düşünün. Bu, takımınızın performansını sürekli olarak iyileştirmesine ilham verecektir

En İyi Satış Hedefleri Yazılımı

Satış hedeflerinizi belirlemenize, izlemenize ve yönetmenize olanak tanıyan bir çözüm mü arıyorsunuz?

ClickUp'a girin.

ClickUp, küçük ve büyük işletmelerdeki birçok takım tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı satış proje yönetimi ve CRM araçlarından biridir.

ClickUp, satış hedefleri yönetimini yaz esintisi kadar keyifli hale getiriyor:

1. Satış hedefleri belirleme

ClickUp'ın Hedefler özelliği ile satış hedeflerinizi kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

Net zaman çizelgeleri, OKR'ler (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) ile hedefler belirleyebilir ve ilerlemenizi otomatik olarak izleyebilirsiniz.

Hedefler, kolay yönetim için daha küçük Hedefler olarak bölebileceğiniz üst düzey amaçlardır.

Hedefler, aşağıdakilerle ilişkilendirebileceğiniz ölçülebilir amaçlardır:

Görev tamamlama

Para

Sayısal değerler

Basit doğru/yanlış alanları

Satış takımlarınız bu hedefleri tamamladıkça, hedefe ulaşma yolundaki ilerlemeyi görselleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın Hedefler özelliği ile hedefleri belirleme ve ilerlemeyi görüntüleme

ClickUp'ın Hedefler özelliği ile hedefleri ayarlama ve ilerlemeyi görüntüleme

2. Gösterge pan elleriyle satış faaliyetlerini ve olası darboğazları analiz edin

Gösterge panelleri , ClickUp'taki Çalışma Alanınızda olan her şeyi görüntülemek için en iyi yoldur.

İzlemek istediğiniz satış KPI'larını görselleştirmeye yardımcı olan Bileşenler ile bunları özel olarak oluşturabilirsiniz.

Örneğin, işinizi ne kadar iyi planladığınızı ölçmek için Kümülatif Akış, Burnup, Burndown ve Hız Grafikleri gibi Sprint Bileşenleri kullanabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdakiler gibi birçok başka bileşen de elde edersiniz:

3. Satış süreçlerinizi otomatikleştirin

ClickUp'ın Otomasyonları ile monoton satış faaliyetlerini kolaylaştırarak takımınızın çabalarını satış hedeflerine odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

Örneğin, ClickUp şunları yapmanızı sağlar:

Potansiyel müşterileri satış geliştirme temsilcilerinize otomatik olarak atayın

Potansiyel müşterilerin Önceliklerini değiştirin veya durumları değiştiğinde yeni bir Listeye taşıyın

Planlanan her arama için bir görev oluşturun Calendly aracılığıyla) vb.

Yapmanız gereken tek şey şunu ayarlamak:

Tetikleyici: Otomasyonu başlatmak için gerçekleşmesi gereken olay

Koşul: Otomasyonun devam etmesi için doğru olması gerekir

Eylem: Otomasyon tetiklendikten sonra ne olur?

ClickUp'ta otomasyon ayarları

ClickUp'ta otomasyon ayarları

ClickUp ile Satış Hedeflerinizi Aşmaya Başlayın

Satış hedefleri belirlemek, şirket ve bireysel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Bu, ancak hedefleri belirleyip izlerseniz mümkün olabilir.

Ama bunu manuel olarak mı yapacaksınız?

Olmaz! Satış yapmak yerine sayılarla uğraşıp grafikler oluşturarak ter dökmek istemiyorsanız tabii.

Endişelenmeyin.

ClickUp var, unuttunuz mu?

Bu güçlü yazılımı satış hedeflerini yönetmek, satış planlaması yapmak, bir CRM sistemi oluşturmak, satış süreçlerini otomatikleştirmek ve çok daha fazlasını yapmak için kullanabilirsiniz.

ClickUp'a ücretsiz katılın ve satış geleceğinizi bir yaz günü kadar parlak hale getirin. 🌞