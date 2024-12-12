2025'in Pazarlama Ajansları için En İyi 10 CRM

Pazarlama ajanslarının atmosferini tanımlayan bir kelime varsa, çoğu kişi bunun kaotik olduğunu söyler. Birden fazla projeyle uğraşıyor ve görevlerinizi tamamlamak için genellikle zamanla yarışıyorsunuz. Kampanyaları, müşterileri ve potansiyel müşterileri yönetmek için uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmak sizi aynı anda farklı yönlere çekiyor.

Müşteri ilişkilerini geliştirmek, verileri yönetmek, raporlar oluşturmak ve iş akışlarını planlamak için tek bir platform kullanabileceğinizi söylesek ne dersiniz? Pazarlama CRM yazılım araçlarıyla tüm bunlar mümkün. Müşteri yönetimini merkezileştirmek ve kampanyalar yürütmek ve potansiyel müşteriler oluşturmak için veriye dayalı kararlar almak için birçok özellik ile donatılmıştır.

Bu makalede, pazarlama ajansları için en iyi 10 CRM'yi inceleyeceğiz. Özelliklerini keşfedin ve kriterler listenizdeki tüm kutuları işaretleyen yazılımı bulun! ✅

Pazarlama Ajansı CRM Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Piyasada birçok müşteri ilişkileri yönetimi aracı bulunduğundan, hangisini seçeceğiniz konusunda kafanızın karışması normaldir. Ancak, kendine değer veren her pazarlama CRM yazılımı aşağıdakileri sunmalıdır:

2025'in Ajanslar için En İyi 10 Pazarlama CRM Yazılımı

Pazarlama ajansları için düzinelerce CRM aracını analiz ettik ve pazarlama takımlarının daha akıllı çalışmasına ve birinci sınıf müşteri ilişkileri sürdürmesine yardımcı olacak en yetenekli 10 seçeneği belirledik. 🤝

Başlayın ClickUp'ın CRM'ini kullanarak hesapları yönetin, iş akışlarını görselleştirin ve pazarlama takımınızla işbirliği yapın

ClickUp, hesaplarınızı yönetmek, iş akışlarını görselleştirmek ve takımınızla tek bir yerden işbirliği yapmak için güçlü CRM işlevlerine sahip popüler bir görev, proje ve pazarlama yönetimi platformudur.

Platformun 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümü, CRM süreçlerinizi her açıdan görmenizi sağlar. Liste görünümünü kullanarak hesaplarınızı gruplandırın, sıralayın ve filtreleyin, Takvim görünümünden yararlanarak planları son tarihlere göre uyarlayın veya İş Yükü görünümünü seçerek takımınızın iş yükünü kontrol edin. 🍽️

ClickUp'ın 50'den fazla bileşen içeren performans gösterge panelleri, müşteri verilerini görselleştirmenizi sağlar. Belgeler özelliğini kullanarak tüm belgeleri tek bir yerde saklayın. Pazarlama belgelerini uygun görevlere bağlayabilir ve görünürlük için satış ekipleriyle paylaşabilirsiniz!

ClickUp'ın benzersiz Alan, Klasör ve Liste Hiyerarşisi ile hesaplarınızı yönetin, misafirlerinizi platforma ekleyin ve sadece birkaç tıklama ile izinleri kontrol edin.

ClickUp Otomasyonları ve Formları ile potansiyel müşterilerle etkileşim kurarak ve müşteri verilerini göz açıp kapayıncaya kadar yakalayarak zaman kazanabilirsiniz. İş akışını daha sorunsuz hale getirmek için e-postanızı ClickUp ile entegre edin ve müşterileri sisteme dahil etmek, proje güncellemelerini göndermek ve kişileri yönetmek için birleşik bir ortam oluşturun.

Platform , 1.000'den fazla platformla entegre olup, potansiyel müşteri akışınızı kolaylaştırmak ve daha fazla dönüşüm elde etmek için kapsamlı bir ClickUp CRM şablonu sunar.

ClickUp'ın CRM'si ile müşteri etkileşimini yönetin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Satış ve pazarlama takımlarının iş akışlarını hızlandırmak için pazarlama otomasyon araçları

Her yerden pazarlama stratejileri oluşturmak ve izlemek için 50'den fazla kart içeren kapsamlı gösterge panelleri

müşteri ilişkilerini ve kişisel görevleri her açıdan yönetmek için 15'ten fazla görünüm

Paydaşların incelemelerine ve yayınlamalarına yardımcı olacak e-posta pazarlama araçları

İstek ve soruları kolaylaştırmak için kullanımı kolay otomasyonlar ve formlar

Üstün hesap yönetimi için ölçeklenebilir hiyerarşi

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik aralığı biraz kafa karıştırıcı olabilir

Bazı kullanıcılar daha düşük fiyatlı planlarda daha fazla otomasyon olmasını ister

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda üye başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Insightly

CRM, pazarlama, proje yönetimi ve satış özelliklerini bir araya getiren bir platform mu arıyorsunuz? Insightly tam da aradığınız şey olabilir! 👁️

Bu platform tamamen özelleştirilebilirlik üzerine kuruludur. Platformu benzersiz ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilir ve ajansınız ve müşterileriniz için kişiselleştirilmiş bir alan oluşturabilirsiniz.

Her müşteri etkileşimini izlemek ve denetlemek ve proaktif iletişimi sürdürmek için kullanabileceğiniz kullanışlı müşteri e-posta yönetimi özelliğini takdir edeceksiniz.

Birinci sınıf satış boru hattı ve potansiyel müşteri yönetimi seçenekleri ile ilgili bilgileri kolayca yakalayabilir, önceliklendirebilir ve anlaşmaları kapatabilirsiniz. Insightly, hizmetlerinizin ayrıntılı kayıtlarını eklemenize ve potansiyel bir müşteri talep ettiğinde fiyat teklifleri ve ilgili bilgileri hazır bulundurmanıza bile olanak tanır.

Insightly, anahtar metrikleri gözetlemek ve gelecek için bilinçli kararlar almak için özelleştirilebilir gösterge panelleri sunar.

Platform, takımınızın verimliliğini artırabilir ve tekrarlayan işleri ve insan hatası riskini azaltan görev otomasyonları ile CRM iş akışlarınızı düzenlemenize yardımcı olabilir.

Insightly'nin en iyi özellikleri

CRM, pazarlama, PM ve satış yeteneklerini bir araya getirir

Güçlü satış süreci ve potansiyel müşteri yönetimi seçenekleri

Sezgisel gösterge panelleri

Görev otomasyonları

Insightly sınırlamaları

Diğer pazarlama müşteri ilişkileri yönetimi yazılımlarına kıyasla küçük ajanslar için pahalı olabilir

Otomasyonlar, yazılım güncellemelerinden sonra değişebilir

Insightly fiyatlandırma

Artı : Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Insightly puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (850+ yorum)

Capterra: 4/5 (600'den fazla yorum)

3. Podio

Podio, bir CRM aracı olmasa da, mevcut ve potansiyel müşterilerinizi yönetmenize yardımcı olacak tüm özelliklere sahiptir.

Podio ile benzersiz bir müşteri ve potansiyel müşteri kaydı oluşturabilir ve bunu gerçek zamanlı olarak düzenleyebilirsiniz. Platform, bilgiyi kolayca yakalamanızı sağlayan web formları sunar. Kusursuz kayıt tutma, pazarlama ajansları için çok önemli olduğundan, Podio'nun girdilerinize yorum eklemenize ve dosya eklemenize olanak tanıdığını bilmek sizi mutlu edecektir.

Takımınızı organize etmek için görevler atayın, herkesin sorumluluklarının farkında olmasını sağlayın ve ilerlemeyi izleyerek ajansınızın doğru yolda ilerlemesini sağlayın.

Podio'nun çoklu görünümleri sayesinde, kayıtlarınızı farklı açılardan gözlemleyebilirsiniz. Basit Liste görünümünü kullanarak müşterileriniz hakkında kapsamlı bir genel bakış elde edin veya Kanban panosu görünümüne geçerek durumlarını izleyin ve yönetin.

Podio, Google Drive, Google Takvim ve FreshBooks dahil olmak üzere çok sayıda platformla entegre olup, dosya paylaşmanıza, programınızı düzenlemenize ve faturalar oluşturmanıza yardımcı olur.

Podio'nun en iyi özellikleri

Müşteri bilgilerini yakalamak için yerleşik web formları

Kolay görev atama ve yönetimi

Birden fazla görünüm

Popüler araçlarla sayısız entegrasyon

Podio sınırlamaları

Mobil uygulama tüm işlevleri sunmaz

Bazı kullanıcılar daha yavaş yanıt sürelerinden bahsetmiştir

Podio fiyatlandırması

Ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 0 $

Artı : Kullanıcı başına aylık 11,20 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 19,20 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Podio puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

4. Keap

Küçük işletmeler için bu olağanüstü pazarlama aracıyla müşteri ilişkilerini takip edin ve müşterilerinize fatura kesin.

Severek kullanacağınız özelliklerden biri otomatik müşteri adayı yakalama. Keap, özel formlar, sosyal medya ve açılış sayfaları aracılığıyla müşteri adayı bilgilerini toplar ve düzenler. Müşteri adaylarını dönüştürmek için hızlı takip çok önemlidir ve Keap, potansiyel müşterilerin eylem ve etkinliklerine göre otomatik olarak onlarla iletişime geçer.

Keap'in yerel faturalama özellikleri ve ödeme işlemcileri, CRM aracından doğrudan fatura oluşturmanıza ve ödemeleri daha hızlı almanıza olanak tanır. 💸

Keap'i Zapier ile bağlayın ve 5.000'den fazla entegrasyonun keyfini çıkarın! Zapier tarafından desteklenmeyen uygulamalar kullanıyorsanız, Keap'in açık API'sini kullanarak özel entegrasyonlar oluşturun.

Keap'in en iyi özellikleri

Pratik filtreleme seçenekleriyle otomatik müşteri adayı yakalama

Diğer platformlardan sorunsuz geçiş

Mükemmel faturalama ve ödeme seçenekleri

Zapier veya açık API aracılığıyla güçlü entegrasyon yetenekleri

Keap sınırlamaları

Öğrenme eğrisi daha diktir

Müşteri desteği daha iyi olabilir

Keap fiyatlandırması

Pro : Aylık 159 $'dan başlar (1.500 kişi ve iki kullanıcı, ek kullanıcılar: aylık 29 $)

Maksimum: Aylık 229 $'dan başlar (2.500 kişi ve üç kullanıcı, ek kullanıcılar: aylık 29 $)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Keap puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,1/5 (1.200+ yorum)

Bonus: Keap'in en iyi alternatiflerinin listesine göz atın

5. Sürükle

Ajansınız için mükemmel bir CRM çözümü bulmak için vakit kaybetmeyin! 🦶

İşletmeler için bir iletişim kanalı olarak e-postanın kalıcı popülaritesine dayanan kullanışlı bir araç olan Drag ile tanışın. Gmail hesabınızı güçlü bir CRM makinesine dönüştürmenizi sağlar! ✉️

Sürükle panoları, platformun merkezi özelliğidir. Paylaşılan gelen kutularınızı ve Google Gruplarınızı bir panoya bağlayarak potansiyel müşterileri ve soruları kolayca sıralayın. Takım üyelerinizi panoya ekleyerek onları da bilgilendirebilirsiniz.

İşbirliğini kolaylaştırmak ve farklı uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırmak için her müşteri konuşmasını ayrıntılarla zenginleştirin. Dosya ekleyin, belirli personele görevler atayın ve notlar bırakın.

Drag, herkesin sorumluluklarını yerine getirdiğinden emin olmak için anahtar kelimeler ve gönderen gibi kriterlere göre e-postaları otomatik olarak personelinize atamanızı sağlar.

Bir iş arkadaşınız adına e-postalara yanıt vererek ve ikna edici e-posta taslaklarını birlikte yazmak için güçlerinizi birleştirerek işbirliğini bir üst düzeye taşıyın.

Otomatik takip ve e-posta şablonları sayesinde, hiçbir potansiyel müşterinin gözden kaçmamasını ve tüm sorguların zamanında yanıtlanmasını sağlayabilirsiniz!

En iyi özellikleri sürükleyin

Gmail'i bir CRM platformuna dönüştürür

Otomatik e-posta atama

Otomatik takip

Kapsamlı e-posta şablonları

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Platformun işlevlerini keşfetmek zaman alabilir

Güncellemeler görünürlük ayarlarını etkileyebilir

Fiyatlandırmayı sürükleyin

Ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 0 $

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8 $

Artı : Kullanıcı başına aylık 12 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Derecelendirmeleri ve yorumları sürükleyin

G2 : 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

6. Salesmate

Güçlü otomasyon özellikleriyle donatılmış bir CRM aracı kullanarak ne elde edersiniz? Takımınızı modern pazarlama iş akışlarıyla ileriye taşıyacak sağlam bir platform olan Salesmate'i elde edersiniz! 🔝

Platformun potansiyel müşteri ve müşteri adayı yönetimi seçenekleri ile başlayalım. Salesmate, potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürmek için toplu e-postalar ve metinler yazmanıza, hedefli e-posta kampanyaları ve kişiselleştirilmiş takip mesajları oluşturmanıza olanak tanır.

Bu araç, satış boru hattınızı görselleştirmenize, potansiyel ve mevcut müşterilerle yapılan her konuşmayı izlemenize, aramaları kaydetmenize ve e-postalarınızı ve takviminizi senkronize etmenize olanak tanır. Salesmate, müşteri konuşma verilerini gerçek zamanlı olarak yakalar ve güncellemeleri otomatik olarak yapar. Tüm yazışmaların düzgün bir şekilde belgelendiğini bilerek, siz ve takımınız diğer değerli görevlere odaklanabilirsiniz!

Salesmate'in en önemli özelliği Otomasyonlar'dır. Bu özelliği kullanarak satış sürecinin durumuna ilişkin içgörüler elde edin, potansiyel müşterileri yakalayın, takım performansını kontrol edin ve kolayca kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturun. Salesmate yolculuk tabanlı bir araç olduğundan, istediğiniz öğeleri (tetikleyiciler, koşullar ve eylemler) platformun tuvaline sürükleyip bırakarak hızlı bir şekilde otomasyonlar oluşturabilirsiniz.

Salesmate'in en iyi özellikleri

Güçlü otomasyonlar

Mükemmel potansiyel müşteri ve müşteri adayı yönetimi seçenekleri

Sezgisel sürükle ve bırak tasarımı

700'den fazla entegrasyon

Salesmate sınırlamaları

Aramalar için açma/kapama saatleri planlama seçeneği yok

Sınırlı müşteri desteği

Salesmate fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 12 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 24 $

Artırın : Kullanıcı başına aylık 40 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Salesmate puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

7. Pipedrive

Satış odaklı bir CRM aracı arıyorsanız, Pipedrive'ı deneyin! 🚗

Bu platform, satış sürecinin her aşamasını görselleştirmenizi sağlar. Anlaşmalarla ilgili bilgileri ekleyebilir ve ilerlemelerini izleyebilirsiniz. Her aşamayı ajansınızın süreçlerine göre özelleştirin ve sürükle ve bırak tasarımının ve renk kodlama seçeneklerinin avantajlarından yararlanarak hiçbir anlaşmanın geride kalmamasını sağlayın.

Takdir edeceğiniz bir diğer özellik ise otomasyonlar. E-posta pazarlamasından müşterilerle takip işlemlerine kadar süreçlerinizin her aşamasını kolaylaştırır.

Görsel gösterge panelleri ve özelleştirilebilir raporlar ile Pipedrive, darboğazları tespit etmenizi, KPI'ları izlemenizi, hedefler belirlemenizi ve bunların gerçekleştirilmesini takip etmenizi sağlar.

Pipedrive, Zapier, HubSpot ve LinkPort gibi birinci sınıf pazarlama ve CRM araçları dahil olmak üzere 700'den fazla uygulama ile entegre olur. Platform ayrıca, sadece birkaç adımda kendi uygulamanızı oluşturmanıza olanak tanır.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Satış ve CRM fonksiyonlarını birleştirir

Kullanımı kolay otomasyonlar

Ayrıntılı gösterge panelleri ve raporlama seçenekleri

700'den fazla entegrasyon

Pipedrive sınırlamaları

Otomasyon tetikleyicisi olarak tarihleri kullanamama

Gelişmiş özelleştirme seçeneklerinin olmaması

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 19,90 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 39,90 $

Güç : Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59,90 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.800'den fazla yorum)

8. Freshsales

Freshsales ile satış ve CRM'ye yeni bir bakış açısı kazanın! 🔭

Bu platform, çeşitli görünüm seçenekleri ile mevcut ve potansiyel müşterilerinize birinci sınıf bir deneyim sunmanızı sağlar. Etkinlik Zaman Çizelgesi görünümünü kullanarak müşterilerin zaman içindeki etkileşimlerini takip edin veya Kanban panosu görünümünden yararlanarak kişileri iletişime geçildi, ilgilendi, ilgilenmedi vb. gibi satış sürecindeki pozisyonlarına göre sıralayın.

Freshsales, anlaşma ilerlemesini izlemek ve her aşamaya bir olasılık puanı atamak için birden fazla boru hattı oluşturmanıza olanak tanıyan etkileyici potansiyel müşteri yönetimi seçenekleri sunar.

Platformun AI destekli asistanı Freddy, potansiyel müşterilere öncelik vermenize, anlaşma kapanışlarını tahmin etmenize, takım KPI'larını izlemenize ve ayrıntılı proje raporları oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Freshsales, Mailchimp ve HubSpot gibi düzinelerce platformla entegre olur. Ayrıca, üçüncü taraf uygulamalara bağlanmak için API erişiminden de yararlanabilirsiniz.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Birden fazla görünüm

Güçlü potansiyel müşteri yönetimi seçenekleri

AI destekli asistan Freddy

Popüler uygulamalarla entegrasyonlar

Freshsales sınırlamaları

Daha yavaş müşteri desteği yanıtları

Fiyat, CRM alanında nispeten yüksek görünebilir

Freshsales fiyatlandırması

Ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 0 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 69 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Freshsales puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

9. Copper

Ajansınız Google ekosisteminde çalışıyorsa, Copper tam size göre bir CRM çözümü olabilir!

En büyük cazibesi, Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon sağlama gücünde yatmaktadır. Copper'ı Google Dokümanlar ile senkronize ederek kişilerinizi tek bir yerde saklayın, Google Formlar ile potansiyel müşterilerinizden bilgi toplayın ve dosyalarınızı Google Drive'da güvenle saklayın.

Copper ile otomatik takip sayesinde potansiyel müşterilerinizden her zaman haberdar olabilirsiniz. E-posta şablonları oluşturun, hatırlatıcılar ayarlayın ve kaçırılan fırsatların geçmişte kalmasını sağlayın. Özel alanları kullanarak kişilerinizle ilgili belirli ayrıntıları takip edin.

Copper'ın uyarıları ve bildirimleri sayesinde olağanüstü müşteri hizmeti sunmak artık mümkün — potansiyel müşterileriniz veya kişileriniz size ihtiyaç duyduğunda her seferinde bir ping alacaksınız.

Platformun gerçek zamanlı Etkinlik Akışı ile ajansınızda olup biten her şeyi takip edin.

Copper'ın en iyi özellikleri

Özel uyarılar ve bildirimler

Otomatik takip

Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon

Gerçek zamanlı etkinlik akışı

Copper sınırlamaları

Otomasyon kuralları kopyalanamaz

Daha fazla raporlama seçeneği güzel bir ek olurdu

Copper fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 23 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 59 $

İş: Kullanıcı başına aylık 99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Copper puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

10. Monday satış CRM

Monday, süreçlerinizi optimize etmek için proje yönetimi ile birleştirilmiş verimli bir CRM çözümüdür!

Daha geniş bir Monday yazılım paketinin parçası olan Monday satış CRM, kusursuz bir organizasyon sağlarken Excel'den veya bir API aracılığıyla hesap, potansiyel müşteri ve iletişim verilerini içe aktarmak için tasarlanmıştır. İçe aktarılan verileri titizlikle gözden geçirme konusunda endişelenmeyin; platform, yinelenen verileri verimli bir şekilde tespit eder, size bildirir ve birleştirir.

Müşteri iletişimini kolaylaştırmak için Monday satış CRM, e-posta şablonları, toplu e-postalar ve e-posta senkronizasyonu ve izleme gibi özellikler sunar. Bunları kullanarak her etkileşimden haberdar olun ve zamandan tasarruf edin.

Monday'in kod gerektirmeyen otomasyon özelliğini kullanarak tekrarlayan görevleri halledin ve değer yaratacak faaliyetlere daha fazla zaman ayırın.

Monday satış CRM'nin en iyi özellikleri

Kolay veri aktarımı

Kodsuz otomasyonlar

Olağanüstü iletişim özellikleri

Kapsamlı performans izleme

Monday satış CRM sınırlamaları

Raporlama seçeneklerinin eksikliği

Platformda hatalar olabilir

Monday satış CRM fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Standart : Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday satış CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (372 yorum)

En İyi Pazarlama Ajansı CRM ile Hesapları Yönetin

Pazarlama ajansınız bir çiçekse, doğru CRM yazılımı onun çiçek açmasına yardımcı olan besleyici topraktır. 🌸

Ele aldığımız pazarlama CRM çözümlerinin tümü muhteşemdir ve müşteri ilişkilerinin birçok yönünü kolaylaştırmanıza olanak tanır. CRM, pazarlama, satış, proje ve görev yönetimini tek bir pakette birleştiren hepsi bir arada bir yazılım arıyorsanız, ClickUp'ı bugün deneyin — sonsuza kadar ücretsiz!