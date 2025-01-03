2025'te İşletmeler için En İyi 10 Hepsi Bir Arada Yazılım Çözümü

İşleri ve iş akışlarını yönetmek için birden fazla araç ve platform arasında geçiş yapmak, modern işyerlerinde bir gerçeklik haline gelmiştir ve bu da işlerin yolunda gitmesini sağlamak ve odaklanmayı sürdürmeyi zorlaştırmaktadır.

Çalışanlar günde 1.200 kez uygulama arasında geçiş yapıyor; bu, haftada yaklaşık 4 saat dikkatin yeniden odaklanması anlamına geliyor.

Araçları, projeleri ve iletişimi merkezileştirerek takımlar gereksiz işlemleri ortadan kaldırabilir, bağlam değiştirmeyi azaltabilir ve etkili işlere odaklanabilir.

Küçük bir startup ya da büyük bir kurumsal şirket olmanız fark etmeksizin, doğru hepsi bir arada iş yazılımını bulmak iş akışlarınızı önemli ölçüde iyileştirebilir.

Böyle bir araçla, takımlarınız farklı uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmaya gerek kalmadan, müşterileri memnun etmek ve pazarda kazanmak için derinlemesine çalışmaya odaklanabilir.

İşinizi dönüştürebilecek en iyi 10 hepsi bir arada yazılım çözümünün listesini hazırladık. Bu araçlar, farklı uygulamalar ve sistemler arasında sürekli bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak görev yönetimi, işbirliği ve verimliliği artırır.

Proje yönetiminden takım iletişimiye kadar, bu çözümler çeşitli ihtiyaçları karşılamak için çok çeşitli özellikler sunarak iş hayatınızı basitleştirir ve verimliliği artırır.

Sizin ve takımınızın işlerini devrim niteliğinde değiştirebilecek bu hepsi bir arada yazılım çözümlerini keşfedin!

Yazılım En İyisi Başlangıç Fiyatı ClickUp İş için en iyi uygulama Sonsuza Kadar Ücretsiz plan; Aylık 7 $ / kullanıcıdan başlayan ücretli planlar Monday.com Küçük işletmelerin iş akışlarını yönetmek için en iyisi Ücretsiz plan; Aylık 12 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar Zapier Uygulamalar arasında iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 29,99 $/kullanıcı Airtable Veritabanı tarzı iş yönetimi için en iyisi Ücretsiz plan; Aylık 24 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar Coda İşletmeler için en iyi esnek çalışma alanı yazılımı Ücretsiz plan; Aylık 12 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar Notion Bilgi paylaşımı için en iyi hepsi bir arada çözüm Ücretsiz plan; Aylık 12 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar Wrike İş akışlarını kolaylaştırmak için en iyisi Ücretsiz plan; Aylık 10 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar (yıllık faturalandırılır) Trello Kanban tarzı görev yönetimi için en iyisi Ücretsiz plan; Aylık 6 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar Asana İş ve proje planlaması için en iyisi Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 13,49 $/kullanıcı Todoist Yapılacak işleri yönetmek için en iyi hepsi bir arada araç Ücretsiz plan; Aylık 5 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar

Hepsi Bir Arada Çözümde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Sayısız araç arasından kendiniz ve takımınız için doğru hepsi bir arada iş platformunu seçmek zor olabilir. Değerlendirme sürecini kolaylaştırmak için, hepsi bir arada bir yazılımda bulunması gereken özelliklerin bir listesini hazırladık:

Özellik seti : Yazılımın sunduğu özellikleri değerlendirin ve bunların proje yönetimi, görev izleme, : Yazılımın sunduğu özellikleri değerlendirin ve bunların proje yönetimi, görev izleme, takım işbirliği , iletişim ve raporlama/analitik gibi işinizin tüm önemli yönlerini kapsadığından emin olun

Kullanım kolaylığı : Takımınızın kullanımı için minimum eğitim gerektiren, sezgisel ve kullanıcı dostu yazılımları tercih edin. Bu araç, birçok uygulamanızın yerini alabileceğinden, iyi bir kullanıcı deneyimi çok önemlidir. Uzaktan erişim, hibrit veya uzaktan çalışma ortamları için harika bir eklentidir

Özelleştirme : Özel iş akışlarınıza, süreçlerinize ve marka gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirilebilen yazılımları arayın

Entegrasyon özellikleri : Yazılımın, CRM sistemleri, muhasebe yazılımı, e-posta istemcileri ve diğer : Yazılımın, CRM sistemleri, muhasebe yazılımı, e-posta istemcileri ve diğer verimlilik araçları gibi işinizde halihazırda kullandığınız diğer araçlar ve platformlarla entegre olup olmadığını kontrol edin

Ölçeklenebilirlik : Performans veya işlevsellikten ödün vermeden işinizin büyümesine ve artan iş yüküne uyum sağlamak için yazılımın ölçeklenebilirliğini göz önünde bulundurun

Güvenlik : Yazılımın hassas bilgileri korumak için sağlam güvenlik özellikleri, veri şifreleme, erişim denetimleri ve sektör düzenlemelerine uygunluk sağladığından emin olun

Müşteri desteği : Yazılım sağlayıcısının sunduğu müşteri desteğinin düzeyini değerlendirin — ulaşılabilirlik, yanıt verme hızı ve yardım kalitesi

Fiyatlandırma ve değer: Fiyatlandırma planlarını, lisanslama modellerini ve katma değerli özellikleri karşılaştırarak bütçenize en uygun olanı ve hepsi bir arada yazılım çözümlerinin kuruluşunuza sağlayacağı değeri belirleyin

Daha fazla bilgi: İş Akışlarınızı Geliştirecek En İyi Görev Yönetimi Yazılım Araçları

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Hepsi Bir Arada Yazılım Çözümü

İşyerinde takımlarınızın verimlilik düzeylerini artırabilecek en iyi 10 hepsi bir arada iş yazılımının bir listesini hazırladık.

Hepsine bir göz atalım. 🙌

1. ClickUp (İş için en iyi uygulama)

ClickUp'ta Görevleri Yönetin ClickUp Home ile günlük işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve takvim etkinliklerinizi tek bir görünümde düzenleyerek bir adım önde olun.

ClickUp, sıradan bir verimlilik aracı değildir; düzenli, verimli ve işinizin zirvesinde kalmak için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerden sunan bir çözümdür. ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır; proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi özelliklerini tek bir platformda birleştirir ve yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırılır.

ClickUp, tüm işlerinizi tek bir yerde toplamakla kalmaz, aynı zamanda ölçeklenebilir, sağlam bir mimari, çekici bir kullanıcı arayüzü ve birçok tamamen özelleştirilebilir özellik sunar. Bu, ClickUp'ı günümüzün en gelişmiş hepsi bir arada iş araçlarından biri yapar.

Profesyonel ipucu: İşlerinizi daha hızlı tamamlamak için bu ek verimlilik ipuçlarını kullanın!

ClickUp'ın Proje Yönetimi özellikleri, bağlantılı iş akışları, ortak belgeler, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve daha fazlasıyla takımları birbirine yaklaştırarak herkesin daha hızlı hareket etmesine, daha akıllı çalışmasına ve zamandan ve maliyetten tasarruf etmesine yardımcı olur.

ClickUp Hedefleri'nde hedefleri ayarlayıp izlemeye başlayın ve genel hedefleri, ataması, güncellemesi ve işbirliği içinde izlemesi daha kolay olan yönetilebilir ClickUp Görevleri ve Alt Görevleri'ne bölün.

ClickUp Görünümler, proje ilerlemenizi görselleştirebileceğiniz 15'ten fazla yol sunar

ClickUp'ın Gantt Grafikleri (proje zaman çizelgelerine genel bakış için) ve Kanban panoları (görev durumunu bir bakışta izlemek için) dahil olmak üzere 15'ten fazla ClickUp Görünümü ile, görev ve proje ilerlemenizi size en uygun şekilde görselleştirebilirsiniz.

Takım üyelerine görevler hakkında hızlı bir bilgi veya ayrıntılı bağlam vermek mi istiyorsunuz? Yerleşik ekran kaydedici aracı ClickUp Clips'e başvurun veya ClickUp Sohbet'te hızlı bir mesaj gönderin.

ClickUp Clips'i kullanarak ekranınızı kaydedin ve bilgileri takımınızla kolayca paylaşın

Ama hepsi bu kadar değil — ClickUp, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize, iş bağlamınıza göre ilgili eylemler önermenize ve hatta proje zaman çizelgelerini tahmin etmenize yardımcı olan AI destekli sanal asistanı ClickUp Brain ile temel işbirliği araçlarının ötesine geçer.

Bu araçla, proje güncellemelerini özetleyebilir, şirketinizin bilgi tabanından yanıtlar alabilir, fikirler üretebilir, ilgi çekici içerikler yazabilir, belirli iş akışlarını otomatik olarak tetikleyebilir veya alt görevler oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

AI ile beyin fırtınası yapmak yerine takımınızla beyin fırtınası yapmak isterseniz, Clickup'ta Beyaz Tahta oluşturabilirsiniz. Peki, kafanızdaki dağınık düşünceleri, gerçekleri ve senaryoları düzenlemek için ne yapabilirsiniz? ClickUp'ın Zihin Haritaları'ndan daha iyi bir araç yoktur.

ClickUp'ı kullanarak güzel belgeler, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturun, ardından bunları iş akışlarına bağlayarak fikirlerinizi takımınızla birlikte hayata geçirin

Fikirlerinizi düzenlemeyi tamamladığınızda, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak bunları güvenli bir şekilde belgelendirin. Takımınızla birlikte belgeler oluşturabilir ve düzenleyebilir, böylece herkesin tam anlamıyla aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz.

Çalışma alanınızdaki tüm bağlı uygulamaları aramak istediğinizde, ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği hayat kurtarıcı olabilir.

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile tüm bilgilerinize ve dosyalarınıza anında erişin

ClickUp'ın çok yönlülüğü, çok çeşitli kullanıcılar ve projeler için uygundur. Pazarlama ekipleri kampanyalar planlayabilir, yaratıcı ekipler tasarım süreçlerini kolaylaştırabilir ve geliştirme ekipleri sprintleri yönetebilir — hepsi ClickUp içinde. Diğer tüm araçların yerini alacak tek araç.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın proje yönetimi, bilgi yönetimi ve takım iletişimi özellikleriyle her şeyi tek bir yerden yapın

ClickUp Docs ile takımlar, coğrafi bölgeler ve saat dilimleri arasında işbirliği yapın

ClickUp Şablonlarının kapsamlı kitaplığinden yararlanarak tüm iş öğelerinizde bir adım önde başlayın

ClickUp Goals ile proje dönüm noktalarını kolayca belirleyin ve izleyin

ClickUp Beyaz Tahtalar ile görsel olarak beyin fırtınası yapın ve işbirliği yapın

1000'den fazla ClickUp Entegrasyonu ile iş akışlarını verimli bir şekilde bağlayın ve düzenleyin

ClickUp'ın CRM fonksiyonuyla müşteri ilişkilerinizi etkin bir şekilde yönetin

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar, ClickUp'ın sunduğu tüm özelliklere alışmak için biraz zamana ihtiyaç duyabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Daha fazla bilgi: İş Verimliliğini Artırma: Stratejiler ve Araçlar

2. Monday. com (Küçük işletmelerin iş akışlarını yönetmek için en iyisi)

Monday, küçük işletmelerin ihtiyaçları için çok yönlü, sezgisel, hepsi bir arada bir yazılımdır. Proje yönetimi, takım işbirliği ve iş akışı otomasyonunu geliştirir.

Görsel olarak çekici ve özelleştirilebilir arayüzü, kullanıcıların özel ihtiyaçlarına göre dinamik Kanban panoları, zaman çizelgeleri ve Gantt grafikleri oluşturmasına olanak tanır.

Monday'i kullanmanın potansiyel bir dezavantajı, birçok özellik sunmasına rağmen, bazı kullanıcılar ve şirketler belirli gelişmiş işlevlerin veya entegrasyonların sınırlı olduğunu düşünebilir.

Kuruluşunuzun karmaşıklığına ve özel ihtiyaçlarına bağlı olarak, Monday'in yeteneklerinin hepsi bir arada yazılım platformu gereksinimlerinizle tam olarak uyumlu olup olmadığını değerlendirmeniz gerekebilir.

Monday'in en iyi özellikleri

Görsel ve sezgisel Kanban panolarıyla projeleri yönetin

Özelleştirilebilir iş akışlarıyla görevleri otomatikleştirin

Yorumlar, bahsetmeler ve dosya paylaşımı gibi araçlarla işbirliği yapın

Slack, Zoom ve Google Çalışma Alanı gibi popüler uygulamalarla entegrasyonlardan yararlanın

Gösterge panelleri ve raporlarla verileri görselleştirerek içgörüler elde edin

Monday sınırlamaları

Düzen, ilk kez kullananlar için kafa karıştırıcı olabilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümünün sunduğu tüm özelliklere sahip değildir

Monday fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Aylık 12 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Standart : Aylık 14 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Pro: Aylık 24 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.300+ yorum)

Daha fazla bilgi: En iyi 21 Monday alternatifini test ettik

3. Zapier (Uygulamalar arasında iş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi)

zapier aracılığıyla

Zapier, iş akışlarınızı düzenleyen ve birden fazla aracı birbirine bağlayan bir otomasyon aracıdır. 6.000'den fazla uygulamaya sahip Zapier, işletmelerin hayal edilebilecek hemen hemen her şeyi otomatikleştirmesini sağlar.

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve favori uygulamalarınızı birbirine bağlayarak, Zapier karmaşık süreçleri basitleştirir ve takımınızın yenilik ve büyümeye odaklanması için zaman kazandırır.

Kullanıcı arayüzlerini birleştirirken, veri tablolarını düzenlerken veya mantık uygularken, Zapier'in sezgisel platformu otomasyonu herkes için erişilebilir hale getirir.

Tek zorluk, diğer uygulamalarla entegrasyona büyük ölçüde bağlı olması ve birçok yerleşik özelliğin bulunmamasıdır. Bir uygulama Zapier entegrasyonuna sahip değilse veya entegrasyon sınırlıysa, iş akışlarını engelleyebilir.

Zapier'in en iyi özellikleri

Basit sürükle ve bırak işlevselliği ile otomatikleştirilmiş iş akışları (Zaps) oluşturun

Tek bir Zap içinde birden fazla eylem ve koşul içeren karmaşık iş akışları oluşturun

Özel kriterlere göre tetikleyicileri ve eylemleri özelleştirerek otomatikleştirilmiş görevler üzerinde esneklik ve kontrol sağlayın

Yaygın kullanım durumları için önceden oluşturulmuş Zap şablonlarından yararlanın, kullanıcıların otomasyona kolayca başlamasını sağlayın ve kurulumda zaman kazanın

Zapier sınırlamaları

Ücretsiz planın özellikleri sınırlıdır ve kullanıcılar ücretli planları pahalı bulmaktadır

Özellikle teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için öğrenmesi zor

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel : Aylık 29,99 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Takım : Sınırsız kullanıcı için aylık 103,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Eklentiler: Tablolar, Arayüzler ve Sohbet Robotları, her eklenti için kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla sunulur

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.900+ yorum)

Daha fazla bilgi: İş Akışınızı Optimize Etmek için En İyi Zapier Entegrasyonları

4. Airtable (Veritabanı tarzı iş yönetimi için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Airtable, modern uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış düşük kodlu bir platformdur. Airtable'ı özel kılan, kullanıcı dostu arayüzü, esnek tasarımı ve kapsamlı özelleştirme seçenekleridir. Bu özellikler, kullanıcıların çeşitli kullanım durumlarına uygun çözümler oluşturmasına olanak tanır.

Airtable ile her şeyi yapabilirsiniz: multimedya içeriği ve etkileşimli öğeler içeren zengin metin belgeleri, wiki'ler ve bilgi tabanları tasarlamaktan, görev izleme ve planlama özelliklerine sahip projeleri yönetmeye kadar.

Airtable ayrıca, özel tetikleyiciler, eylemler ve koşullar kullanarak gelişmiş otomasyonlarla takımların daha akıllı ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Ancak, daha büyük takımlar fiyatlandırmayı sürdürülemez bulabilir ve daha uygun fiyatlı Airtable alternatiflerini tercih edebilir .

Airtable'ın en iyi özellikleri

Ek dosyalar, onay kutuları ve bağlantılı kayıtlar gibi benzersiz alan türleriyle veritabanlarını ve tabloları özelleştirin

Verimli ekip çalışması için gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar ve bahsetmeler gibi işbirliği özelliklerini kullanın

Verileri etkili bir şekilde düzenlemek ve analiz etmek için filtreleme seçeneklerini, gruplama ve sıralama özelliklerini kullanın

Yerleşik ve üçüncü taraf entegrasyonları kullanarak çok çeşitli uygulamalar ve araçlarla entegre edin

Her zaman, her yerde projeler üzerinde çalışmak için çevrimdışı erişim ve yerel mobil uygulamaların keyfini çıkarın

Airtable sınırlamaları

Kullanıcılar, veritabanı büyüdüğünde ara sıra yavaşlama olduğunu bildiriyor

Küçük işletmeler için popüler bir hepsi bir arada yazılım olsa da, daha büyük takımlar için nispeten maliyetli olabilir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Aylık 24 $/kullanıcı

İş: Aylık 54 $/kullanıcı

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100+ yorum)

Daha fazla bilgi: Airtable'dan Diğer Uygulamalara Veri Aktarma

5. Coda (İşletmeler için en iyi esnek çalışma alanı yazılımı)

coda aracılığıyla

Coda, belge oluşturma, elektronik tablo işlevselliği ve uygulama entegrasyonlarını bir arada sunar. Bu, Coda'yı takımların projeleri, iş akışlarını ve verileri tek bir yerden yönetebilmeleri için gerçekten özelleştirilebilir ve esnek bir hepsi bir arada çalışma alanı yazılımı haline getirir.

Coda ile kullanıcılar, metin, tablo, resim ve düğmeler, formüller ve otomasyonlar gibi etkileşimli öğeleri bir araya getiren "belgeler" adı verilen etkileşimli belgeler oluşturabilir ve takımların özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler oluşturmasını sağlar.

Coda'nın benzersiz özelliklerinden biri, özel şablonlar, iş akışları ve uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan ölçeklenebilir ve esnek "Yapı Taşı" yaklaşımıdır. Önceden oluşturulmuş yapı taşlarını kullanabilir veya sıfırdan kendi yapı taşlarınızı tasarlayabilirsiniz.

Coda'nın en iyi özellikleri

Takım üyeleriyle belgeler ve projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Formüller ve koşullu biçimlendirme ile tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştirin

Özelleştirilebilir görünümlerle görevleri, projeleri ve son teslim tarihlerini düzenleyin ve izleyin

Özel iş ihtiyaçlarına göre özel uygulamalar ve çözümler tasarlayın

Coda sınırlamaları

Kullanıcılar ara sıra yükleme sorunları bildiriyor

Hazır şablonlardan ve belgelerin taşınabilirliğinden yararlanma konusunda işlevsellik açısından sınırlı olabilir

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 12 $/kullanıcı

Takım : Sınırsız kullanıcı için aylık 36 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Daha fazla bilgi: En iyi 10 Coda alternatifi ve rakibi

6. Notion (Bilgi paylaşımı için en iyi hepsi bir arada çözüm)

notion aracılığıyla

İşletmeler, proje yönetimi, işbirliği, bilgi paylaşımı ve görev organizasyonunu tek bir platformda merkezileştirmek için Notion'a güveniyor. Böylece birden fazla araca ihtiyaç duyulmuyor ve takım verimliliği artıyor.

Notion'un anahtar güçlerinden biri, takımların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş veritabanları, wikiler, görev listeleri ve proje panoları oluşturmasına olanak tanıyan özelleştirilebilir çalışma alanıdır.

Bu esneklik, takımların bilgileri yapılandırmasına, projelerde işbirliği yapmasına, ilerlemeyi izlemesine ve departmanlar arasında şeffaflığı ve uyumu artırmasına olanak tanır.

Notion'un en iyi özellikleri

Kullanıcıların aynı sayfa içinde farklı içerik türlerini (metin, resim, dosya vb.) karıştırıp eşleştirmelerine olanak tanıyan esnek blok tabanlı düzenleme sisteminden yararlanın

İlişkisel veritabanları oluşturun, verileri düzenleyin ve veri yönetimi ve analizi için dinamik görünümler ve filtreler oluşturun

Notion'u, takımlar ve departmanlar arasında işbirliği yapmak için bilgi, belge ve kaynakları depolamak ve paylaşmak için merkezi bir hub olarak kullanın

Kapsamlı klavye kısayollarıyla işlerinizi daha hızlı tamamlayın

Notion sınırlamaları

Yeni kullanıcıların öğrenmesi zaman alabilir

Mobil uygulama daha az sezgisel ve biraz hantal

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Aylık 12 $/kullanıcı

İş : Aylık 18 $/kullanıcı

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI Üye başına aylık 10 $

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)

Daha fazla bilgi: Notion AI ve ClickUp AI karşılaştırması

7. Wrike (İş akışlarını kolaylaştırmak için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, takımların iş akışlarını kolaylaştırması, proje ilerlemesini izlemesi ve hedeflerine etkili bir şekilde ulaşması için bir dizi özellik sunar.

Görevleri planlamaktan ve organize etmekten projeleri yürütmeye ve sonuçları raporlamaya kadar, Wrike bir yazılım çözümünde arayabileceğiniz her şeyi kapsar. Bu, Wrike'ı her boyuttaki işletme için etkili bir hepsi bir arada yazılım haline getirir.

Wrike, proje yönetimi araçlarını ve işbirliğini tek bir platformda merkezileştirme özelliği ile öne çıkıyor. Wrike, özelleştirilebilir gösterge panelleri, Gantt grafikleri ve görev önceliklendirme özellikleri ile takımların organize olmasını ve sonuçlara odaklanmasını sağlar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Görev ve projelerin harici paylaşımı ile iç takımlarınızın ötesinde müşteriler, yükleniciler ve paydaşlarla güvenli bir şekilde işbirliği yapın

Otomatik görev durumları, onaylar ve bildirimlerle özel iş akışları oluşturun

Kaynakları tahsis edin, iş yüklerini izleyin ve projeler genelinde kaynak kullanımını optimize edin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve görsel analitik gibi gelişmiş raporlama özellikleriyle veriye dayalı kararlar alın

Wrike sınırlamaları

Kullanıcılar görevlerine ve projelerine çevrimdışı erişimde sınırlı olabilir

Nispeten pahalıdır. Daha küçük takımlar, daha uygun fiyatlı Wrike alternatiflerini tercih edebilir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Aylık 10 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

İş : Aylık 24,80 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.700+ yorum)

Daha fazla bilgi: En İyi Wrike Alternatiflerini ve Rakiplerini Test Ettik

8. Trello (Kanban tarzı görev yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello ile kullanıcılar, projelerini görselleştirmek, öncelikleri belirlemek ve takım üyelerine görevler atamak için panolar, listeler ve kartlar oluşturabilirler. Bu görsel temsil, proje durumunun ve iş akışının hızlı ve kolay bir şekilde anlaşılmasını sağlar, takımlar içinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik eder.

Bir pazarlama kampanyası yönetiyor, bir ürün lansmanı organize ediyor veya takım görevlerini koordine ediyor olsanız da, Trello'nun etiketler, son teslim tarihleri ve kontrol listeleri gibi özelleştirilebilir özellikleri, kullanıcıların panoları özel gereksinimlerine göre uyarlayabilmelerini sağlar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Ek işlevler ve entegrasyonlar için "Güçlendiriciler"in kilidini açın

"Butler komutları" ile iş akışlarını otomatikleştirin

Trello'nun sürükle ve bırak arayüzü ile ter dökmeden görevleri düzenleyin

Yorumlar, ek dosyalar ve [@]bahsetmeler gibi araçlarla işbirliği yapın

Mobil uygulamayla hareket halindeyken görevleri yönetin

Gerçek zamanlı güncellemeler için etkinlik izleme ve bildirim sistemini kullanın

Trello sınırlamaları

Kullanıcılar, proje yönetimi için önemli olan zaman takibi özelliklerinin sınırlı olduğunu bildiriyor

Artık gerekli olmayan yinelenen görevleri kapatmak zor olabilir

Çevrimdışı olduğunuzda Trello'da çalışamazsınız

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Aylık 6 $/kullanıcı

Premium : Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Trello puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.300+ yorum)

Daha fazla bilgi: En İyi 20 Trello Alternatifi ve Rakibi

9. Asana (İş ve proje planlaması için en iyisi)

asana aracılığıyla

Bir başka hepsi bir arada yazılım olan Asana, proje yönetimi ve işbirliği için özel olarak tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Platform, kullanıcıların ayrıntılı proje planları oluşturmasına ve tek bir gösterge panelinden ilerlemeyi izlemesine olanak tanır.

Asana'nın en iyi özellikleri arasında, kullanıcıların proje zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görselleştirerek daha iyi planlama ve kaynak tahsisi yapmalarını sağlayan proje zaman çizelgesi görünümü bulunmaktadır.

Görev önceliklendirme, alt görevler ve görev atamaları gibi özelliklerle Asana, takımların etkili bir şekilde işbirliği yapmasını ve proje hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Asana sağlam bir özellik seti sunsa da, bazı kullanıcılar özellikle karmaşık proje yapıları ve özelleştirmeler arasında gezinirken başlangıçta öğrenme eğrisinin dik olduğunu düşünebilir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Slack, Google Çalışma Alanı ve Microsoft Teams gibi anahtar araçlarla entegre ederek görevleri ve güncellemeleri karşılıklı olarak gönderin

Farklı Asana kartlarını birbiriyle senkronize edin; engelleyicileri işaretleyin ve paydaşları bilgilendirin

Takım üyelerini etiketleyerek yorumlar bölümünde gerçek zamanlı olarak bilgilendirin

Etkili işbirliği için görevleri, alt görevleri ve görev atamalarını kolayca önceliklendirin

Her boyutta ve sektördeki takımlar için proje planlarını ve ş Akışlarını özelleştirin

Asana sınırlamaları

Bazı özellikler yalnızca daha pahalı, üst düzey planların kullanıcılarına özeldir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 13,49 $/kullanıcı

Gelişmiş : Aylık 30,49 $/kullanıcı

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.200+ yorum)

10. Todoist (Yapılacak işleri yönetmek için en iyi hepsi bir arada araç)

todoist aracılığıyla

Todoist, proje panoları, görev etiketleri, hatırlatıcılar, kontrol listeleri ve yinelenen görevler gibi bir dizi özellik sunarak kullanıcıların iş akışlarını özelleştirmelerine ve işlerinin üstesinden gelmelerine olanak tanır.

Todoist'in diğer uygulamalar ve platformlarla entegrasyonu, onu diğerlerinden ayıran ve çeşitli araçlardaki görevleri yönetmek için merkezi bir hub haline getiren özelliktir.

Görevleri planlamak için takvim uygulamalarıyla entegrasyondan, ortak projeler için proje yönetimi araçlarıyla senkronizasyona kadar, Todoist her şeyi tek bir yerde bir araya getirerek görev yönetimini kolaylaştırır.

Todoist'in en iyi özellikleri

Görevleri paylaşarak, sorumlulukları atayarak ve yorumlar ekleyerek projelerde işbirliği yapın

Görevler için hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri belirleyerek zamanında tamamlanmasını ve sıfır stresi sağlayın

Cihazlar ve platformlar arasında senkronizasyon sağlayarak, kullanıcıların görevlere ve güncellemelere her zaman, her yerden erişebilmesini sağlar

Takvimler, e-posta istemcileri ve proje yönetimi platformları gibi çok çeşitli uygulamalar ve araçlarla entegre edin

Görev tamamlama oranları ve seriler gibi verimlilik ölçümlerini ve içgörülerini izleyin

Todoist sınırlamaları

Deneyimsiz kullanıcıların tüm fonksiyonları anlaması biraz zaman alabilir

Zorlu bir arayüz, kullanıcıları Todoist alternatiflerini aramaya yöneltebilir

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro : Aylık 5 $/kullanıcı

İş: Aylık 8 $/kullanıcı

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2500+ yorum)

Daha fazla bilgi: Teknoloji Yığını Seçme: Yazılım Takımları için Örnekler

Hepsi Bir Arada İş Yazılımı Çözümleriyle Teknoloji Yığınınızı Azaltın

Hepsi bir arada yazılım platformu, birden fazla uygulama arasında geçiş yapma zahmetinden kurtulmanın harika bir yoludur. Ayrıca dikkat dağınıklığını azaltarak önemli görevlerinize odaklanmanıza yardımcı olur.

Bu kadar çok araç varken, önemli olan fiyatına göre en fazla değeri sunanını seçmektir. Bu yüzden dikkatli seçin.

Karar vermede zorlanıyorsanız, ClickUp'ı öneririz!

ClickUp, projelerinizi verimli bir şekilde yönetmek ve takım performansını artırmak için nihai hepsi bir arada yazılım çözümüdür. Daha verimli iş akışları, merkezi bilgi ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldıran ve organizasyonel verimliliği artıran odak odaklı sohbet ile daha hızlı çalışın.

Sezgisel, kullanıcı dostu arayüzü bir artıdır ve takımlarınızın yalnızca en önemli ve stratejik görevlere zaman ayırmasını sağlar.

Ne bekliyorsunuz? Hemen ClickUp'a kaydolun!