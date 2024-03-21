2025'te İş Akışınızı Optimize Etmek için En İyi 10 Zapier Entegrasyonu

Hiç kimse teknoloji yığınını tek bir platforma indirgeyemez. Toplantılarınızı Google Takvim ile organize ediyor veya HubSpot kullanarak bir KOBİ için pazarlama takımı yönetiyor olsanız da, çoğumuz organize olmak ve verimli çalışmak için birden fazla programa güveniyoruz. Parçaların toplamından fayda sağlamak için bilgileri birden fazla platformda paylaşmak da aynı derecede önemlidir.

Ancak, bilgileri manuel olarak yeniden yazmak veya bir yazılım aracından diğerine kopyalayıp yapıştırmak, yapay zeka çağında suç sayılır. İşte burada Zapier devreye girer. Zapier, 6.000'den fazla uygulamayı birbirine bağlayarak önceden belirlenmiş tetikleyicilere göre belirli eylemleri ve etkinlikleri tetikleyen bir iş akışı otomasyon aracıdır.

Kullanmak istediğiniz tüm uygulamaları birbirine ne kadar çok bağlayabilirseniz, hayatınızda (kişisel, profesyonel veya diğer) tüm projeler ve rutinler için ideal iş akışınızı o kadar iyi oluşturabilirsiniz.

İşin püf noktası, Zapier'in entegrasyon yazılımıyla dinamik olarak etkileşime girebilen ve güvenebileceğiniz eylemler ve etkinlikler oluşturabilen uygulamaları bulmaktır. İş akışınızı oluşturmak ve hayatınızı kolaylaştırmak için sağlam ve çok yönlü Zapier entegrasyonlarına ihtiyacınız var.

Zapier entegrasyonlarında nelere dikkat etmelisiniz?

İyi bir verimlilik uygulaması, takvim uygulaması veya iş aracının özelliği, diğer araçlarla entegrasyonu kolaylaştırmasıdır. Sonuçta, hiçbir uygulama herkes için her şeyi yapamaz ve diğer uygulamalarla bağlantı kurmaya izin veren uygulamalar, insanların olmazsa olmaz listelerinde yerlerini sağlamlaştırma olasılığı çok daha yüksektir.

Dolayısıyla, 2024 rutinlerinize ve iş akışlarınıza dahil etmek için yeni uygulamalar arıyorsanız, uygulamanın kendi içinde neler yapabileceğini sormayın. Uygulamanın Zapier entegrasyonu Zaps aracılığıyla neler yapabileceğini sorun. En iyi Zapier entegrasyonları birkaç kriteri karşılamalıdır:

Genel listeye girer: Zapier'in genel listesinde bir uygulama yer aldığında, uygulama geliştiricileri entegrasyonlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Ayrıca, listelenmemiş veya gizli listelenmiş uygulamalara göre daha güvenilir destek bulma olasılığınız da yüksektir

Birçok farklı tetikleyici ve eylem seçeneği vardır: Bazı uygulamalar tek bir eylem veya tetikleyiciye sahiptir. Zapier entegrasyonunun birden fazla potansiyel tetikleyici, olası eylem ve uç noktaya sahip olduğundan emin olun. Bu, çok daha fazlasını yapabileceğiniz ve otomatikleştirebileceğiniz anlamına gelir

Birçok kişi kullanıyor ve çok sayıda kaynak var: Sosyal momentum, özellikle uygulamalar söz konusu olduğunda gerçektir. Zapier topluluğunun büyüklüğü nedeniyle, belirli bir uygulamayı kullanan kişi sayısı ne kadar fazla olursa, o uygulama o kadar iyi olma olasılığı artar. Yüz binlerce kullanıcısı olan uygulamalara yönelin

Mevcut araçlarınızın uygun olduğundan emin olmak için yukarıdaki kontrol listesini kullanın ve keşfetmek istediğiniz yeni uygulamaların değerini değerlendirmek için bu listeyi kullanmaya devam edin. Ancak, takıldığınız bir nokta varsa ve nereye başvuracağınızı bilmiyorsanız, kişisel ve profesyonel kullanıcılar için temel Zapier entegrasyonlarıyla başlayın.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Zapier Entegrasyonu

ClickUp Evrensel Arama'yı Zapier Zaps ile birleştirerek tüm işlerinizi tek bir platformda yönetin ve bilgilerinizi asla kaybetmeyin

Zapier entegrasyonları, ne kadar işin yapılacağına dair mekanizmalar ise, proje yönetimi yazılımı da temeldir. Herkesin, tüm yapılacak işlerini, programlarını, bilgi kaynaklarını ve devam eden işlerini barındıran bir proje ve görev yönetimi merkezine ihtiyacı vardır. Bu merkez ClickUp'tır.

ClickUp, kişisel kullanıcıların veya profesyonel takımların iş akışlarını ve rutinlerini organize edebilecekleri hepsi bir arada bir proje yönetimi platformudur. İş arkadaşlarınızla işbirliği yapabilir, birden fazla kişinin dahil olduğu projeleri izleyebilir ve günlük veya sürekli görev listenizi tek bir alanda yönetebilirsiniz. Daha da iyisi, ClickUp, az önce aşağı kaydırdığınız önceki bölümdeki listedeki her öğeyi işaretleyen sağlam bir Zapier otomasyonuna sahiptir.

Standart fonksiyonları ve eylem zincirlerini yönetmek için düzinelerce ClickUp-Zapier Zaps kullanabilirsiniz. Daha ayrıntılı iş akışları için ClickUp'ı Google Takvim ve Slack gibi favori araçlarınızla doğrudan entegre edebilirsiniz. Daha da iyisi, tüm ClickUp Entegrasyonlarınız, bağlantılarınız ve Zaps'larınız hazır olduğunda, ClickUp Evrensel Arama'yı kullanarak birbirine bağlı tüm araçlardan bilgi bulabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp, kişisel veya profesyonel yaşamınızda kullandığınız tüm uygulamaları birbirine bağladığınızda etkinlikler oluşturmak, görevleri tamamlamak ve bilgi aramak için merkezi bir hub görevi görebilir. Kendi fikirlerinizi geliştirmek istiyorsanız, bu iş süreci otomasyonu örnekleri size ilham verebilir

Kullanımı kolay görev otomasyon yazılımı ile tüm görevlerinizi, etkinliklerinizi, notlarınızı ve konuşmalarınızı tek bir yerde toplamak için düzinelerce otomatik tetikleyici ayarlayabilirsiniz

Toplantı davetlerini kopyalamak veya e-posta adresinizi toplantılara davet etmek için daha az zaman harcarsınız — ClickUp'ta varsa, diğer tüm zapped araçlarınızda da vardır

ClickUp, Zapier ve coşkulu kullanıcıların sunduğu kapsamlı destek, tüm sorularınız için yardım almanızı veya yaratıcı iş akışı otomasyonu için ilham almanızı kolaylaştırır

ClickUp sınırlamaları

Kişisel kullanıcılar, çoğu ClickUp Zaps'ın profesyonel kullanım durumlarına yönelik olması nedeniyle API'ye dalmak zorunda kalabilir

Zaps'a erişmek için yeni bir proje yönetimi platformuna geçmek zorlu bir iş olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda üye başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. ActiveCampaign

ActiveCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign, küçük takımların daha fazlasını yapmasını kolaylaştıran bir pazarlama otomasyon platformudur. E-posta pazarlama araçları, e-posta gönderme ve kişiselleştirme otomasyonu ve satış veya diğer etkileşimlere yanıt olarak e-posta gönderme olanağı sunar.

ActiveCampaign ile farklı kişilere farklı zamanlarda farklı e-postalar gönderen düzinelerce özel otomasyon ayarlayabilirsiniz, ancak Zapier entegrasyonu buraya nasıl uyuyor?

Zaps sayesinde, farklı ayarlardaki her müşteri veya potansiyel müşteri etkileşiminin ActiveCampaign'de doğru şekilde kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, web sitenizdeki her açılış sayfasını belirli e-posta kampanyalarına bağlayarak yeni kişilerin otomatik olarak doğru iletişimi almasını sağlayabilirsiniz.

ActiveCampaign Zaps, alıcılar gönderdiğiniz mesajlarla etkileşime girdiğinde, yapılacaklar listenize yeni görevler veya takviminize müşteri toplantıları ekleyebilir.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

Zaps'ı kurmanıza yardımcı olan veya sık kullanılan Zaps'ları tartışarak iş akışları öneren ayrıntılı yardım kılavuzları

Tüm e-posta iletişiminizi otomatikleştirin, damla kampanyalarınızın, sezonluk e-postalarınızın ve "satın aldığınız için teşekkürler" e-postalarınızın mükemmel zamanda gönderilmesini sağlayın

Müşterilerle ve yeni kişilerle hızlı iletişim kurmak için araçlar ve seçenekler

ActiveCampaign sınırlamaları

Bazı entegrasyonlar, ayrıntıları netleştirmek için müşteri desteği gerektirir

Platformda gezinmek zaman alıcı olabilir

ActiveCampaign fiyatlandırması

Plus (Paket): 116 $/ay

Profesyonel (Paket): 386 $/ay

Enterprise: 734 $/ay

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10.700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.350+ yorum)

Bu ActiveCampaign alternatiflerine göz atın!

3. Google E-Tablolar

Google aracılığıyla

Google E-Tablolar, işbirliğine olanak tanıyan çevrimiçi elektronik tablolar ile Excel'e göre daha basit, ücretsiz ve kullanıcı dostu bir alternatiftir. Şablonları kullanabilir, işleri kaydedebilir, listeleri yönetebilir ve kişisel veya profesyonel kullanım için ayrıntılı dosyalar oluşturabilirsiniz.

Çoğu kişinin elektronik tablolarda karşılaştığı bir sorun, bunlara bilgi girerken can sıkıcı olabilmeleridir. Yazım denetleyicileri hücrelerde çalışmaz, biçimlendirme can sıkıcıdır ve normal bir belge gibi akışkan değildir. Bu bir Google E-Tablolar sorunu değil, elektronik tablo sorunudur ve Zapier otomasyonu bunu çözebilir.

Yüzlerce Zap ile yeni Facebook ve e-posta potansiyel müşterilerini Sheets'te tek bir uzun listeye çekebilirsiniz. İşlemler ekleyebilir, gider izlemeyi kolaylaştırabilir ve hatta yeni bir toplantınız olduğunda otomatik olarak not alabilirsiniz. Bunlar sadece çekme tarafında olanlar.

Push-out tarafında, Sheets Zaps Slack uyarıları veya ClickUp mesajları gönderebilir, müşteriye yönelik panolarda Trello kartları oluşturabilir ve yeni aboneleri Mailchimp'in kayıtlarına aktarabilir. Takımınızda hiç kimse tekrar elektronik tablolara yazmak zorunda kalmaz.

Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri

Ücretsiz bulut tabanlı yazılım

Kolay işbirliği, çünkü kullanıcılar hücrelerden yorum bırakabilir veya e-posta bildirimleri gönderebilir

Google E-Tablolar, neredeyse her tür veriyi okuyabilir ve biçimlendirebilir, böylece çeviride sorun yaşanmaz

Yüzlerce Zap sayesinde düzinelerce iş akışı otomasyonu, form otomasyonu ve veri yedeklemesi oluşturabilirsiniz

Google E-Tablolar sınırlamaları

Google E-Tablolar için maksimum hücre sayısı vardır, bu nedenle otomasyonlar biraz izleme gerektirir

Google E-Tablolar, Excel kadar gelişmiş fonksiyonlara sahip değildir, bu nedenle üçüncü taraf Zaps ve Zapier alternatifleri bir zorunluluktur

Google E-Tablolar fiyatlandırması

Ücretsiz

Google E-Tablolar değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (Google Çalışma Alanı için 42.290'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.900+ yorum)

4. Slack

Slack aracılığıyla

İşletmeler anlık mesajlaşmaya ihtiyaç duyduğunda genellikle Slack'e başvurur. Slack, gruplar arasında veya doğrudan anlık mesajlaşmanın yanı sıra dosya paylaşımı, aramalar ve daha fazlasını kolaylaştıran bir iletişim platformudur. Kuruluşlar, birden fazla açık uçlu konuşmanın aynı anda gerçekleşebilmesi için departman, proje veya temaya göre grup sohbetleri oluşturabilir.

Slack'in güzelliği, iş akışı otomasyonunu ve gelişmiş fonksiyonları kendi içinde sunmasıdır. Hatırlatıcılar ayarlayabilir, yanıtları programlayabilir ve mesajları erteleyebilirsiniz. Ancak en iyi özelliği, teknoloji yığınınızdaki diğer araçların size anında mesaj göndermesini sağlayan Zaps'tır.

Örneğin, bir elektronik tablo, yeni bir potansiyel müşteri olduğunda bir kanalda veya belirli bir kişiye uyarı verebilir. Ayrıca Slack'te destek biletleri, pazarlama fikirleri veya takip etmeniz gereken görevler gibi mesajlar da gönderebilirsiniz. Hatta CRM'deki resmi profile müşterilerle ilgili gayri resmi notlar ve mesajlar ekleyerek bilgilerin kaybolmamasını sağlayabilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

İşbirliğini kolaylaştıran sağlam anlık mesajlaşma ve grup sohbet özellikleri

Kullanıcıların alarmlar, tekrarlayan hatırlatıcılar ve takipler ayarlamak için yapılandırabileceği akıllı özellikler

Slack üzerinden mesaj göndermek veya Slack mesajlarını eylem öğelerine dönüştürmek için birçok Zap

Slack sınırlamaları

Ücretsiz sürümlerde boyut ve uygulama entegrasyon sınırlamaları

Ücretli planlar maliyet açısından engelleyici olabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 8,75 $/ay

İş+: Aylık 15 $

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (32.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (23.000+ yorum)

5. Google Takvim

Google aracılığıyla

Google Takvim, kısa sürede dünya çapında profesyonel ve kişisel kullanıcılar için ön tanımlı takvim uygulaması haline geldi. Gelen kutularımızla birbirine bağlı olduğu için kullanımı kolaydır. Zoom, Meetup, Calendly ve daha birçok platformla entegrasyonlar, Google Takvim'i ön tanımlı uygulamanız olarak seçmenizi daha da kolaylaştırır.

Ancak bir takvim seçerken, çift rezervasyon yapılmasını önlemek için gelen toplantıların tüm olası kaynaklarını okuduğundan emin olun. Uzun Zapier Zaps listesi ve üçüncü taraf entegrasyonları sayesinde Google Takvim, bunu sağlamak için en kolay seçenektir.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Kişisel ve profesyonel yaşamınız için birden fazla entegre takvim oluşturun

Çalışma saatlerini veya zaman bloklarını kolayca ayarlayın, böylece toplantılar sadece uygun saatlerde yapılabilir

Çoğu web sitesinde standart seçenek olarak yaygın olarak kabul edilmektedir

Google Takvim sınırlamaları

Kullanım ve davet sınırları, büyük kuruluşların önünde engel oluşturabilir

Gelişmiş özellikler ve ayarlarda gezinmek zordur

Google Takvim fiyatlandırması

İş Başlangıcı (Google Çalışma Alanı): Aylık 6 $

İş Standardı (Google Çalışma Alanı): Aylık 12 $

Business Plus (Google Çalışma Alanı): Aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Takvim puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (Google Çalışma Alanı için 42.290'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (3.000'den fazla yorum)

6. HubSpot

HubSpot aracılığıyla

HubSpot, pazarlama, satış, operasyonlar ve daha fazlası için bireysel hub'lar sunan son derece popüler bir CRM yazılımıdır. HubSpot ekosisteminde yer alan kuruluşlar, platform üzerinden web sitelerini, pazarlama analizlerini, nakliye ve ürün dağıtımlarını ve hizmetlerini yönetebilir. 2.000 çalışana kadar olan işletmelerin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, güçlü bir yazılımdır.

Bunu göz önünde bulundurarak, HubSpot da oldukça güçlü bir Zaps listesine sahiptir. 1.400'den fazla uygulamaya bağlanabilir ve işinizin ihtiyaçlarına uygun binlerce tetikleyici-eylem Zaps oluşturabilirsiniz. HubSpot, genel HubSpot platformuyla birlikte ücretsiz olarak sunulan, halka açık bir Zapier entegrasyonuna sahiptir.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Süreç iyileştirmeleri için kapsamlı destek ve öneriler sunan sezgisel bir pazarlama merkezi

Ekosistem içindeki entegrasyonların bolluğu, manuel veri girişi ihtiyacını en aza indirir

Müşteri bilgilerine çeşitli platform içi kanallardan erişilebilir

HubSpot sınırlamaları

Tarih değerleri UTC gece yarısına yuvarlanır, bu da uygulamalar arasında bazı tutarsızlıklara neden olabilir

HubSpot'un kendisi KOBİ'ler için pahalı olabilir

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Suite Starter: Aylık 30 $

Fiyatlandırma, faaliyet türlerine ve hacmine göre değişir

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.680+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

7. Notion

Notion aracılığıyla

Notion, minimalizmi en üst düzeye taşıyan bir not alma uygulamasıdır. Tek bir beyaz tahta ile başlar; kullanıcılar buradan Gannt grafiklerinden yemek tarifleri kitaplarına kadar her şeyi oluşturabilir. Farklı metin biçimleri ve veritabanları oluşturmak için Notion'un çoklu kodlarını ve işlevlerini kullanabilirsiniz. Tutku projelerini organize etmek isteyenler için sanal bir oyun alanıdır.

Tüm serbest biçimli olanaklar, başlangıçta zorluk yaratabilir, ancak kullanıcılar genellikle başladıklarında bu özgürlüğün tadını çıkarırlar. Hevesli topluluk ayrıca projeler, departman fonksiyonları, takvimler ve daha fazlası için birçok şablon sunar. Favori çevrimiçi kaynaklarınızı yer imlerine ekleyebilir, projeleri izleyebilir ve üzerinde çalışabilir, ayrıntılı yapılacaklar listeleri oluşturabilir ve tüm bilgi tabanını düzenleyebilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Notion'da veya niş içerik oluşturmak isteyen içerik oluşturuculardan binlerce şablon

Benzersiz sayfalar oluşturmak için kullanımı kolay sürükle ve bırak özellikleri ve araçlar

Platform genelinde verileri görüntülemek ve verilere bağlanmak için birden fazla yol

Notion sınırlamaları

Yeni kullanıcılar inanılmaz derecede bunalabilir

Notion entegrasyonları, Notion zaps'tan daha iyi sonuçlar sunabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Aylık 8 $

İş: 15 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000+ yorum)

8. Calendly

Calendly aracılığıyla

Calendly, randevu ayarlamayı biraz daha kolaylaştıran popüler bir planlama aracıdır. Profesyoneller, Calendly'yi müşterileri, potansiyel müşterileri ve iş ortaklarını toplantıya davet etmek için kullanabilir ve farklı saat dilimlerini ve uygunluk durumunuzu yönetmek gibi tüm karmaşık işleri arka planda yapar.

Potansiyel zaman aralıklarını e-posta ile gönderip almak çok daha kolaydır ve hatta iç ve dış iletişimi segmentlere ayırmak için çeşitli toplantı türleri sunabilirsiniz.

Tercih ettiğiniz toplantı aracıyla (Zoom veya Google Meet gibi) otomatik olarak entegre olur, böylece Zaps sadece işin cilvesi olur.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Başkalarının size uygun zamanda toplantılar planlamasına olanak tanıyan şık bir arayüz

İş saatlerinin kolay kurulumu ve zamanın bloklanması

Hesaplamalarla uğraşmadan farklı saat dilimlerinde sorunsuz toplantı kurulumu

Calendly sınırlamaları

Ücretsiz plan, gerçekleştirebileceğiniz farklı toplantı türlerinin sayısını sınırlar

Calendly dışındaki toplantılar, Calendly'nin sizin müsait olmadığınız zamanları algılamasını zorlaştırabilir

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 12 $

Takımlar: Aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.099+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.350+ yorum)

9. Dropbox

Dropbox aracılığıyla

Birçok kuruluş ve kişisel kullanıcı, tüm dosyalarını Dropbox aracılığıyla bulutta barındırır. Bu, devam eden iş belgelerinden SOP'lere ve pazarlama varlıklarına kadar her şeyi içerir. Eski e-postaları veya proje klasörlerini aramadan ihtiyacınız olan dosyalara her zaman erişmenin harika bir yoludur.

Zapier, belgeleri otomatik olarak yedeklemenizi, işbirliği yaptığınız kişilere değişiklikleri bildirmenizi ve birisi değişiklik yaptığında sizi bilgilendirmenizi sağlayarak Dropbox'a ekstra güç katar. Dropbox'ı sıkıcı ama istikrarlı bir temel unsurdan iş akışınızın dinamik bir parçasına dönüştürebilirsiniz.

Dropbox'ın en iyi özellikleri

Bağlantılar aracılığıyla dosyaları kolayca paylaşın

E-posta veya diğer uygulamalarla paylaşamayacağınız büyük dosyaları aktarın

Bağlı cihazlardan dosyaları depolayın ve erişin

Dropbox sınırlamaları

Diğer dosya depolama ve paylaşım uygulamalarına kıyasla daha az güvenlik

Belgelere çevrimdışı erişim yok

Dropbox fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Artı: 11,99 $/ay

Temel özellikler: Aylık 22 $

İş: Aylık 24 $

Business Plus: Aylık 32 $

Dropbox puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (22.990+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (21.500+ yorum)

10. ConvertKit

ConvertKit aracılığıyla

ConvertKit, bir dizi e-posta pazarlama aracı, ücretli haber bültenleri için bir platform ve abonelik, üyelik ve haber bültenleri satmak için araçlar sunar. Geleneksel işlerden çok içerik oluşturuculara yöneliktir.

Kişi listenizi yönetebilir ve onlara kişiselleştirilmiş e-postalar gönderebilirsiniz. Zaps ile bu kişi listelerini kolayca güncelleyebilir ve tüm verilerinizin yedeklemesini yapabilirsiniz.

ConvertKit'in en iyi özellikleri

Hedef kitlelerin kolay segmentasyonu ve farklı listelerin yönetimi, bu özelliği yeni başlayanlar için iyi bir seçim haline getirir

Bilgilerini paraya dönüştürmek isteyen içerik oluşturucular için tasarlanmış yerleşik e-ticaret özellikleri

ConvertKit sınırlamaları

Kullanıcılar, ücretsiz planı Mailchimp ile olumsuz bir şekilde karşılaştırıyor

Nispeten az sayıda Zap

ConvertKit fiyatlandırması

Haber bülteni: 0 $

Oluşturucu: Aylık 9 $

Oluşturucu Pro: Aylık 25 $

ConvertKit puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (197+ yorum)

Entegrasyonlar ve otomasyon, uygulamalar arasında manuel olarak gidip gelmeyi büyük ölçüde azaltarak yaşamınızı ve işinizi basitleştirir. En iyi proje yönetimi araçlarınız arasında hiçbir şey gözden kaçmayacağı için işinizi hızlandırabilir ve rahat bir nefes alabilirsiniz.

Ancak tüm uygulamalarınız zaps aracılığıyla birbiriyle iletişim kuruyorsa, verimli olabileceğiniz bir ana merkez bulmanın zamanı gelmiştir. ClickUp'ın sağlam görev yönetimi platformu, görevleri tamamladığınız, diğer kişilerle projeler üzerinde çalıştığınız, programınızı kontrol ettiğiniz ve dikkatinizi gerektiren her şeyi izlediğiniz operasyon merkeziniz olabilir. Sonsuza Kadar Ücretsiz hesaba kaydolun ve ClickUp zaps'ın boşlukları nasıl doldurabileceğini görmeye başlayın.