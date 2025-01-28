En İyi 10 Coda Alternatifi ve Rakibi 2025 (Özellikler, Fiyatlandırma)

Hepimizin geçmişte belgelerle ilgili sorunlar yaşadığını söylemek yanlış olmaz.

Belgeleri düzenlemek, tüm verilerin yerinde olduğundan emin olmak veya hatta sadece paylaşmak olsun, belgeler üzerinde işbirliği yapmak için yapılması gereken çok şey vardır.

Keşke tüm bu sorunları ortadan kaldıracak bir yol olsaydı..

Coda'ya girin.

Coda, bir belge ve elektronik tablonun en iyi özelliklerini tek bir yazılımda birleştirerek "takımları bir araya getiren" yeni nesil belgeler olduğunu iddia ediyor.

Ancak zaten Coda alternatifleri arıyorsanız, bu kombinasyonun sizin için işe yaramadığını biliyorsunuzdur.

Başlangıç olarak, Coda görevleri manuel olarak yönetmenizi gerektirir.

Harika bir sanat projesi arıyorsanız bu kulağa harika gelebilir, ancak görev yönetimi için?

O kadar da değil.

Endişelenmeyin, biz sizin için buradayız.

Bu makalede, Coda alternatiflerine neden ihtiyacınız olduğunu ve Coda'nın dezavantajlarını kolayca aşabilecek en iyi 10 alternatifi ele alacağız.

Sizin için buradayız derken gerçekten ciddiyiz. ?

Coda Alternatiflerine İhtiyacınız Olan Nedenler

Coda güçlü belgeler oluşturmak için birleştirebileceğiniz bazı kelime işleme, elektronik tablo ve veritabanı fonksiyonları sağlar.

Ancak, birden fazla görevi ve projeyi yönetmek istediğinizde aklınıza gelen ilk şey bir belge kullanmak değildir.

Coda'ya daha iyi alternatifler aramalısınız:

1. Manuel görev yönetimi

Coda, görev yönetimi için yerleşik bir şablon sunar.

Ama hepsi bu kadar.

Kullanıma hazır başka görev yönetimi özelliği bulunmamaktadır.

Örneğin, önceliklendirme ve görev bağımlılıklarını belgenize dahil edebilirsiniz, ancak bunları manuel olarak oluşturmanız gerekir.

Ve bu da yetmezmiş gibi, epeyce kodlama yapmanız da gerekecektir.

Of. ?

2. Gösterge paneli veya raporlama fonksiyonları yok

Şunu hayal edin.

Pazartesi sabahı. Takımınız dağınık.

Kimin ne üzerinde çalıştığını hızlıca kontrol etmek ve yaklaşan projeleri nasıl yöneteceğinizi belirlemek istiyorsunuz. Kapsamlı bir verimlilik raporu şu anda tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

Coda çalışma alanınıza giriş yaptınız ve ne bir proje gösterge paneli ne de yerleşik bir raporlama fonksiyonu olduğunu fark ettiniz. Bu durum varsayımsal, ancak sizin için üzüldük. ?

3. Masaüstü uygulaması yok

Ne düşündüğünüzü biliyoruz.

Masaüstü uygulaması oldukça temel bir özellik, değil mi?

Maalesef, Coda'da böyle bir özellik yoktur.

Bu uygulamayı, internet bağlantınıza tamamen bağlı, bir web sitesi gibi çalışan bir web uygulaması olarak kullanmanız gerekecektir.

4. Proje yönetimi için uygun değildir

Coda, proje yönetimi için uygun değildir.

Bu, öğrenmesi zor ve aşırı özelleştirme seçenekleri sunan, oldukça karmaşık bir belge sayfası (belge + hesap tablosu)dır.

Phoebe'nin "plan" için "pla" yoktu

Görünüşe göre Coda Docs, "proje yönetimi" için "pro" özelliğine sahip değil

Bununla birlikte, Coda'ya daha iyi alternatifleri keşfetme zamanı geldi.

en İyi 10 Coda Alternatifi

Coda'nın on alternatifini, anahtar özellikleri, fiyatları ve derecelendirmeleriyle birlikte inceleyerek, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı keşfedeceksiniz.

1. ClickUp

ClickUp Docs'ta bir belgeyi aynı anda düzenleyen birden fazla takım üyesi

ClickUp, güçlü bir hepsi bir arada verimlilik aracıdır. ClickUp, basit yapılacaklar listelerinden ayrıntılı wiki sayfalarına kadar her şeyi oluşturmak için yerleşik bir belge düzenleyici dahil olmak üzere zengin ve tamamen özelleştirilebilir özellikleriyle bilinir.

İşbirliği düşünülerek tasarlanan ClickUp, gerçek zamanlı sohbet ve otomatik iş akışları gibi özelliklere sahiptir, böylece takımınız her zaman aynı sayfada olur.

Ayrıca, ClickUp, görevleri diğer ClickUp belgelerinden dış kaynaklara kadar her şeye bağlamanıza olanak tanır, böylece ClickUp'ı henüz kullanmayanlarla hızlı ve kolay bir şekilde senkronizasyon yapabilirsiniz.

ClickUp'ın anahtar özellikleri

ClickUp Belgeleri : Tüm proje belgelerinizi tek bir yerde takip edin. ClickUp Belgeleri, tüm önemli bilgilerinizi düzenli, kolay erişilebilir ve her zaman güncel tutar, böylece takımınızın bilgilerini en verimli şekilde kullanabilirsiniz.

ClickUp AI : ClickUp AI, saniyeler içinde e-posta, yazı, blog gönderisi ve daha fazlasını oluşturur.

Görünümler: görevlerinizi Liste, Pano, Box, Gantt Grafiği veya istediğiniz başka bir stilde görüntüleyin

: ClickUp'ın yapılandırılmış hiyerarşisi ile işyeri yönetimini kolaylaştırın Hiyerarşi: ClickUp'ın yapılandırılmış hiyerarşisi ile işyeri yönetimini kolaylaştırın

Gösterge panelleri: Her türlü iş senaryosu için bir Gösterge Paneli oluşturun ve paylaşın, Her türlü iş senaryosu için bir Gösterge Paneli oluşturun ve paylaşın, Çalışma Alan ınızdaki her şeye üst düzey görünümlerle erişin

: düşüncelerinizi ve fikirlerinizi boş bir tuval üzerinde görselleştirin veya görev modunu kullanarak çalışma alanınızı düzenleyin Zihin Haritaları: düşüncelerinizi ve fikirlerinizi boş bir tuval üzerinde görselleştirin veya görev modunu kullanarak çalışma alanınızı düzenleyin

: görev durumlarını projelerinize göre özelleştirin ve takımınızın ilerlemesini izleyin Özel Görev Durumları: görev durumlarını projelerinize göre özelleştirin ve takımınızın ilerlemesini izleyin

Hedefler: net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedef lerinize ulaşın

Yorum Atama: Yorumları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün, böylece takımınız hiçbir şeyi gözden kaçırmasın

ClickUp artıları

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada tablo görünümü (henüz) yok

Ancak endişelenmeyin. ClickUp'ın yol haritasını inceleyerek bu küçük dezavantajları nasıl giderdiğimizi görün ve en iyi ClickUp alternatiflerinin listesini alın.

ClickUp, ihtiyaçlarınıza uygun çok sayıda fiyatlandırma seçeneği sunar, bunlardan bazıları şunlardır:

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi)

Sınırsız Plan (küçük takımlar için en iyisi (aylık üye başına 7 $))

İş Planı (orta ölçekli takımlar için en uygun seçenek (aylık 12 $/üye)

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

2. Airtable

Airtable aracılığıyla

Airtable, dosya ekleri, Kanban panoları, takvimler ve yerleşik raporlama gibi özelliklere sahip bir işbirliği platformudur.

Ancak, Airtable'ın ücretsiz planı o kadar sınırlıdır ki, gösterge paneli ve zaman izleyici gibi en temel özellikleri bile içermez.

*Airtable Vs. Coda hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?

Kapsamlı Airtable incelem emize göz atın.

Airtable'ın anahtar özellikleri

Farklı takımlar için özelleştirilebilir şablon

Kolay görev yönetimi için çoklu görünümler

Slack ve Google Drive gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur

IOS (iPhone veya iPad) ve Android cihazlar için mobil uygulamalar mevcuttur

Airtable fiyatlandırması

Airtable üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

Ücretsiz Plan

2000 Airtable kaydı

temel paket başına 2 GB depolama

Sınırsız veritabanı

Ve daha fazlası

Plus Plan (aylık 12 $/kullanıcı)

5000 Airtable kaydı

temel paket başına 5 GB

Otomatik tablo senkronizasyonu

Ve daha fazlası

Pro Plan (aylık 24 $/kullanıcı)

50.000 kayıt

temel paket başına 20 GB

Kişisel ve kilitli görünümler

Ve daha fazlası

Airtable müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (1000+ yorum)

Airtable hakkında tereddütleriniz mi var?

Bu en iyi 14 Airtable alternatifini inceleyin.

3. Zoho Sheet

Zoho Sheet aracılığıyla

Zoho yazılım paketinin bir parçası olan Zoho Sheet, elektronik tabloları işbirliğine ve konuşmaya açık hale getirir.

Ama işin aslı bu kadar.

Zoho Sheet, Excel'in iyi bir alternatifidir, ancak kapsamlı bir proje yönetimi aracı olmaktan uzaktır.

Önceden tanımlanmış elektronik tablo fonksiyonları olsa bile, geniş hücrelerden önemli bilgileri toplamak için saatler harcayabilirsiniz.

Zoho Sheet'in anahtar özellikleri

Özelleştirilebilir şablon

İşbirliğine dayalı düzenleyici

Önceden tanımlanmış elektronik tablo fonksiyonları

Google E-Tablolar ve CSS dosyalarıyla uyumlu

Zoho Sheet fiyatlandırması

Kullanımı ücretsizdir.

Zoho Sheet müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Proje yönetimi için Zoho'yu kullanma hakkındaki makalemizi okuyun.

4. Smartsheet

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet , projelerinizi gerçek zamanlı olarak yönetmenize, izlemenize ve otomatikleştirmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır.

Ancak Smartsheet proje yönetimi, temel gerçek zamanlı sohbet özelliği olmadığından pek etkili değildir. Üstelik bu elektronik tablo aracı, yerel zaman takibi özelliğine de sahip değildir.

Smartsheet'in anahtar özellikleri

Zaman kazanmak için iş akışı otomasyonu

Bulut tabanlı bir iş gösterge paneli ile verileri görselleştirin

Güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulama

Slack ve Microsoft Teams gibi araçlarla entegre olur

Smartsheet fiyatlandırması

Smartsheet iki fiyatlandırma seçeneği sunar:

Bireysel Plan (aylık 14 $/kullanıcı)

Gerçek zamanlı işbirliği

Düzeltme yazılımı özellikleri

Tek gösterge paneli

Ve daha fazlası

İş Planı (aylık 25 $/kullanıcı):

Proje yönetimi

Otomatikleştirilmiş iş akışları

Sınırsız gösterge paneli

Ve daha fazlası

Smartsheet müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (2600+ yorum)

5. Wrike

Wrike aracılığıyla

Wrike , projelerinizi düzenlemenize, takımınızla işbirliği yapmanıza ve iş ilerlemesini izlemenize yardımcı olan bir yazılımdır. Ancak şu sorun var: not alma ve zihin haritaları gibi fikir yönetimi özellikleri yoktur.

Wrike'ın anahtar özellikleri

Koşullu mantıkla formlar oluşturun

Görevleri, dosyaları ve raporları kolaylıkla paylaşın

Üç bölmeli görünüm sunan benzersiz gösterge paneli

Proje izleme için etkileşimli Gantt grafikleri

Wrike fiyatlandırması

Wrike üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

Ücretsiz Plan

Beş kişiye kadar küçük takımlar için görev listeleri

Görev ve alt görev yönetimi

Gerçek zamanlı etkinlik akışı

Ve daha fazlası

Profesyonel Plan (aylık 9,80 $/kullanıcı)

Paylaşılabilir gösterge panelleri

Gelişmiş entegrasyonlar

Gantt grafiği fonksiyonu

Ve daha fazlası

İş Planı (aylık 24,80 $/kullanıcı)

Zaman takibi

Markalı çalışma alanı

Özel alanlar

Ve daha fazlası

Wrike müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (1400+ yorum)

Wrike'ın en iyi alternatiflerini inceleyin.

6. Asana

Asana aracılığıyla

Asana , takımınızın işlerini, projelerini, hedeflerini ve belgelerini tek bir yerde birleştiren bir proje yönetimi yazılımıdır.

Ancak, takımınız için bir işbirliği aracı olarak yetersiz kalabilir.

Örneğin, birden fazla takım üyesine görev atayamazsınız. Daha da kötüsü, Asana'da yerel zaman takibi özelliği de yoktur.

Smartsheet ile Asana'yı karşılaştırın!

Asana'nın anahtar özellikleri

Outlook eklentisini destekler

Görev yorumları ve mesajlaşma özellikleri yerleşiktir

Sosyal medya pazarlaması gibi özel ihtiyaçlar için gösterge panelleri

Evernote, Dropbox ve Google Dokümanlar ile entegre

Asana fiyatlandırması

Asana üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

Temel Plan (ücretsiz)

Sınırsız görev

Sınırsız proje

15'e kadar takım üyesi için işbirliği özellikleri

Ve daha fazlası

Premium Plan (aylık 13,49/kullanıcı)

Zaman çizelgeleri

Gösterge panelleri

Sınırsız misafir

Ve daha fazlası

İş Planı (aylık 30,49 $/kullanıcı):

Düzeltme yazılımı

İş yükü yönetimi

Portföyler

Ve daha fazlası

Asana müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (7.200+ yorum)

Neden Asana alternatiflerine ihtiyacınız olduğunu öğrenin.

7. monday. com

Adı pek umut verici olmasa da, monday.com takımların işlerini planlamasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır.

Görevleri atamanıza, iş akışları oluşturmanıza ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanıyan görsel bir araçtır.

Ancak, monday. com'un ücretsiz planında neredeyse hiç özellik yoktur.

Özel görünümler için ücretli bir plana, zaman takibi için ise profesyonel bir plana ihtiyacınız olacaktır.

monday. com anahtar özellikler

Yinelenen görevleri otomatikleştirin

Slack entegrasyonunu destekler

Takım işbirliği için mesajlaşma özelliği

Görevleri ve alt görevleri yönetmek için panolar ve tablolar

monday. com fiyatlandırma

monday. com dört fiyatlandırma seçeneği sunar:

Bireysel Plan (ücretsiz)

2 adede kadar takım üyesi

200'den fazla şablon

Sınırsız pano

Ve daha fazlası

Temel Plan (aylık 24 $/kullanıcı)

Sınırsız pano

Tek gösterge paneli

Kanban panosu görünümü

Ve daha fazlası

Standart Plan (aylık 30 $/kullanıcı)

20 GB dosya depolama

Üç gösterge paneli

Özel görünümler

Ve daha fazlası

Pro Plan (aylık 48 $/kullanıcı)

100 GB dosya depolama

On gösterge paneli

Zaman takibi

Ve daha fazlası

monday. com müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (2700+ yorum)

Bonus: Monday ve Airtable arasındaki tam karşılaştırmamıza göz atın.

8. Notion

Notion aracılığıyla

Notion harika bir not alma uygulaması ve takımlar için bir işbirliği aracıdır. Fikir yönetimi özelliği, wiki'ler ve zengin biçimlendirilmiş belgeler oluşturmanıza olanak tanır.

Ancak, arayüzü Coda'nın karmaşık "yapı blokları" kullanıcı arayüzüne oldukça benzer.

Notion'un anahtar özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri

Görev listesi, tablo görünümü ve takvim görünümü dahil olmak üzere birden fazla görünüm

Mac ve Windows platformları için masaüstü uygulaması

Facebook, Twitter, Instagram vb. sosyal medya uygulamalarıyla entegre olur

Notion fiyatlandırması

Notion'un üç fiyatlandırma seçeneği vardır:

Kişisel Plan (ücretsiz)

Sınırsız sayfa

Sınırsız blok

Beş misafirle paylaşım

Ve daha fazlası

Kişisel Pro Planı (aylık 5 $)

Sınırsız dosya yükleme

Sınırsız misafir

Sürüm geçmişi

Ve daha fazlası

Takım Planı (üye başına 10 $/kullanıcı)

Sınırsız takım üyesi

İşbirliğine dayalı çalışma alanı

Ve daha fazlası

Notion müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (180+ yorum)

Notion ile Coda'yı karşılaştırın!

9. Quip

Quip aracılığıyla

Quip, takımların daha verimli iletişim kurmasına ve işbirliği yapmasına yardımcı olan bir verimlilik paketidir.

Belgeleri, elektronik tabloları, sohbeti ve görev yönetimini tek bir güçlü platformda birleştirir. Quip, takımınızın işbirliği çabalarından en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak çeşitli özelliklere sahip sezgisel bir arayüz sunar. Quip ile belgeleri paylaşabilir, gerçek zamanlı sohbetlerde fikirleri tartışabilir, görevler oluşturabilir ve ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

Anahtar özellikler

Belge ve iş akışı yönetimi

Tartışmalar ve forumlar

Takım veya 1-1 sohbet/gerçek zamanlı sohbet ve düzenleme

Entegrasyon yetenekleri

Durum izleme

Mobil erişim

Quip fiyatlandırma

Başlangıç: 10 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Artı: 25 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: 100 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Quip müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4/5 (1.602+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (182+ yorum)

10. Evernote

Evernote aracılığıyla

Evernote, Coda'nın güçlü bir alternatifidir. Notlar almanıza, bunları güvenli bir konumda saklamanıza ve gerektiğinde kolayca erişmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir not alma uygulamasıdır. Projeleri düzenlemek, seyahatleri planlamak ve hatta günlük görevleri takip etmek için harikadır.

Evernote'un anahtar özellikleri

Bileşenlere sahip ana gösterge paneli

Coğrafi arama

Geçmişi not al

Görevler

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 8,99 $/ay

Profesyonel: 10,99 $/ay

Takımlar: 14,99 $/kullanıcı/ay

Evernote müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (1.965+ yorum)

Güven Radiusu: 8,3/10 (1.649+ yorum)

ClickUp: En İyi Coda Alternatifi

Coda eğlenceli ve etkileşimli bir belge oluşturma aracı olsa da, kapsamlı bir proje yönetimi aracının gerekli özelliklerinden yoksundur.

Size en uygun aracı bulmak için burada listelediğimiz on proje yönetimi aracını inceleyin.

Örneğin, ClickUp bugün mevcut en iyi ÜCRETSİZ Coda alternatiflerinden biridir.

Belgeler, özelleştirilebilir görünümler, işbirliği araçları ve kolay kullanıcı arayüzü gibi özellikleriyle ClickUp, takımınız için mükemmel bir proje yönetimi aracıdır.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve takımınızı bir araya getirmek için en iyi proje yönetimi çözümünü keşfedin, bu sefer gerçekten!