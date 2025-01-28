En İyi 10 Coda Alternatifi ve Rakibi 2025 (Özellikler, Fiyatlandırma)

Hepimizin geçmişte belgelerle ilgili sorunlar yaşadığını söylemek yanlış olmaz.
Belgeleri düzenlemek, tüm verilerin yerinde olduğundan emin olmak veya hatta sadece paylaşmak olsun, belgeler üzerinde işbirliği yapmak için yapılması gereken çok şey vardır.
Keşke tüm bu sorunları ortadan kaldıracak bir yol olsaydı..
Coda'ya girin.
Coda, bir belge ve elektronik tablonun en iyi özelliklerini tek bir yazılımda birleştirerek "takımları bir araya getiren" yeni nesil belgeler olduğunu iddia ediyor.
Ancak zaten Coda alternatifleri arıyorsanız, bu kombinasyonun sizin için işe yaramadığını biliyorsunuzdur.
Başlangıç olarak, Coda görevleri manuel olarak yönetmenizi gerektirir.
Harika bir sanat projesi arıyorsanız bu kulağa harika gelebilir, ancak görev yönetimi için?
O kadar da değil.
Endişelenmeyin, biz sizin için buradayız.
Bu makalede, Coda alternatiflerine neden ihtiyacınız olduğunu ve Coda'nın dezavantajlarını kolayca aşabilecek en iyi 10 alternatifi ele alacağız.
Sizin için buradayız derken gerçekten ciddiyiz. ?
Coda Alternatiflerine İhtiyacınız Olan Nedenler
Coda güçlü belgeler oluşturmak için birleştirebileceğiniz bazı kelime işleme, elektronik tablo ve veritabanı fonksiyonları sağlar.
Ancak, birden fazla görevi ve projeyi yönetmek istediğinizde aklınıza gelen ilk şey bir belge kullanmak değildir.
Coda'ya daha iyi alternatifler aramalısınız:
1. Manuel görev yönetimi
Coda, görev yönetimi için yerleşik bir şablon sunar.
Ama hepsi bu kadar.
Kullanıma hazır başka görev yönetimi özelliği bulunmamaktadır.
Örneğin, önceliklendirme ve görev bağımlılıklarını belgenize dahil edebilirsiniz, ancak bunları manuel olarak oluşturmanız gerekir.
Ve bu da yetmezmiş gibi, epeyce kodlama yapmanız da gerekecektir.
Of. ?
2. Gösterge paneli veya raporlama fonksiyonları yok
Şunu hayal edin.
Pazartesi sabahı. Takımınız dağınık.
Kimin ne üzerinde çalıştığını hızlıca kontrol etmek ve yaklaşan projeleri nasıl yöneteceğinizi belirlemek istiyorsunuz. Kapsamlı bir verimlilik raporu şu anda tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.
Coda çalışma alanınıza giriş yaptınız ve ne bir proje gösterge paneli ne de yerleşik bir raporlama fonksiyonu olduğunu fark ettiniz. Bu durum varsayımsal, ancak sizin için üzüldük. ?
3. Masaüstü uygulaması yok
Ne düşündüğünüzü biliyoruz.
Masaüstü uygulaması oldukça temel bir özellik, değil mi?
Maalesef, Coda'da böyle bir özellik yoktur.
Bu uygulamayı, internet bağlantınıza tamamen bağlı, bir web sitesi gibi çalışan bir web uygulaması olarak kullanmanız gerekecektir.
4. Proje yönetimi için uygun değildir
Coda, proje yönetimi için uygun değildir.
Bu, öğrenmesi zor ve aşırı özelleştirme seçenekleri sunan, oldukça karmaşık bir belge sayfası (belge + hesap tablosu)dır.
Phoebe'nin "plan" için "pla" yoktu
Görünüşe göre Coda Docs, "proje yönetimi" için "pro" özelliğine sahip değil
Bununla birlikte, Coda'ya daha iyi alternatifleri keşfetme zamanı geldi.
en İyi 10 Coda Alternatifi
Coda'nın on alternatifini, anahtar özellikleri, fiyatları ve derecelendirmeleriyle birlikte inceleyerek, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı keşfedeceksiniz.
1. ClickUp
ClickUp, güçlü bir hepsi bir arada verimlilik aracıdır. ClickUp, basit yapılacaklar listelerinden ayrıntılı wiki sayfalarına kadar her şeyi oluşturmak için yerleşik bir belge düzenleyici dahil olmak üzere zengin ve tamamen özelleştirilebilir özellikleriyle bilinir.
İşbirliği düşünülerek tasarlanan ClickUp, gerçek zamanlı sohbet ve otomatik iş akışları gibi özelliklere sahiptir, böylece takımınız her zaman aynı sayfada olur.
Ayrıca, ClickUp, görevleri diğer ClickUp belgelerinden dış kaynaklara kadar her şeye bağlamanıza olanak tanır, böylece ClickUp'ı henüz kullanmayanlarla hızlı ve kolay bir şekilde senkronizasyon yapabilirsiniz.
ClickUp'ın anahtar özellikleri
- ClickUp Belgeleri: Tüm proje belgelerinizi tek bir yerde takip edin. ClickUp Belgeleri, tüm önemli bilgilerinizi düzenli, kolay erişilebilir ve her zaman güncel tutar, böylece takımınızın bilgilerini en verimli şekilde kullanabilirsiniz.
- ClickUp AI: ClickUp AI, saniyeler içinde e-posta, yazı, blog gönderisi ve daha fazlasını oluşturur.
- Görünümler: görevlerinizi Liste, Pano, Box, Gantt Grafiği veya istediğiniz başka bir stilde görüntüleyin
- Hiyerarşi : ClickUp'ın yapılandırılmış hiyerarşisi ile işyeri yönetimini kolaylaştırın
- Gösterge panelleri: Her türlü iş senaryosu için bir Gösterge Paneli oluşturun ve paylaşın, Çalışma Alanınızdaki her şeye üst düzey görünümlerle erişin
- Zihin Haritaları : düşüncelerinizi ve fikirlerinizi boş bir tuval üzerinde görselleştirin veya görev modunu kullanarak çalışma alanınızı düzenleyin
- Özel Görev Durumları : görev durumlarını projelerinize göre özelleştirin ve takımınızın ilerlemesini izleyin
- Hedefler: net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedef lerinize ulaşın
- Yorum Atama: Yorumları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün, böylece takımınız hiçbir şeyi gözden kaçırmasın
ClickUp artıları
- Sezgisel kullanıcı arayüzü
- Güçlü ve zengin özelliklere sahip ücretsiz sürüm
- Kolay görev yönetimi için kodsuz veritabanı
- Çevik yazılım geliştirme projeleri için uygundur
- Görev Şablonları, anında başlamanıza yardımcı olur
- Proje paydaşlarını bilgilendirmek için özel izinler
- Chrome veya Firefox tarayıcısında Clip ile video kaydedin
- Verimlilik yönetimi için Zaman Takibi sunar
- ClickUp'taki e-posta özelliği, ClickUp içinde e-posta gönderip almanızı sağlar
- Slack, Salesforce, Google Drive vb. diğer araçlarla entegre olur .
- Masaüstü (Mac, Windows, Linux) ve mobil platformlar (Android, iOS) için güçlü uygulamalar
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulamada tablo görünümü (henüz) yok
Ancak endişelenmeyin. ClickUp'ın yol haritasını inceleyerek bu küçük dezavantajları nasıl giderdiğimizi görün ve en iyi ClickUp alternatiflerinin listesini alın.
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp, ihtiyaçlarınıza uygun çok sayıda fiyatlandırma seçeneği sunar, bunlardan bazıları şunlardır:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi)
- Sınırsız Plan (küçük takımlar için en iyisi (aylık üye başına 7 $))
- İş Planı (orta ölçekli takımlar için en uygun seçenek (aylık 12 $/üye)
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (2800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2200+ yorum)
2. Airtable
Airtable, dosya ekleri, Kanban panoları, takvimler ve yerleşik raporlama gibi özelliklere sahip bir işbirliği platformudur.
Ancak, Airtable'ın ücretsiz planı o kadar sınırlıdır ki, gösterge paneli ve zaman izleyici gibi en temel özellikleri bile içermez.
*Airtable Vs. Coda hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?
Kapsamlı Airtable incelem emize göz atın.
Airtable'ın anahtar özellikleri
- Farklı takımlar için özelleştirilebilir şablon
- Kolay görev yönetimi için çoklu görünümler
- Slack ve Google Drive gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur
- IOS (iPhone veya iPad) ve Android cihazlar için mobil uygulamalar mevcuttur
Airtable fiyatlandırması
Airtable üç fiyatlandırma seçeneği sunar:
Ücretsiz Plan
- 2000 Airtable kaydı
- temel paket başına 2 GB depolama
- Sınırsız veritabanı
- Ve daha fazlası
Plus Plan (aylık 12 $/kullanıcı)
- 5000 Airtable kaydı
- temel paket başına 5 GB
- Otomatik tablo senkronizasyonu
- Ve daha fazlası
Pro Plan (aylık 24 $/kullanıcı)
- 50.000 kayıt
- temel paket başına 20 GB
- Kişisel ve kilitli görünümler
- Ve daha fazlası
Airtable müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (1000+ yorum)
Airtable hakkında tereddütleriniz mi var?
Bu en iyi 14 Airtable alternatifini inceleyin.
3. Zoho Sheet
Zoho yazılım paketinin bir parçası olan Zoho Sheet, elektronik tabloları işbirliğine ve konuşmaya açık hale getirir.
Ama işin aslı bu kadar.
Zoho Sheet, Excel'in iyi bir alternatifidir, ancak kapsamlı bir proje yönetimi aracı olmaktan uzaktır.
Önceden tanımlanmış elektronik tablo fonksiyonları olsa bile, geniş hücrelerden önemli bilgileri toplamak için saatler harcayabilirsiniz.
Zoho Sheet'in anahtar özellikleri
- Özelleştirilebilir şablon
- İşbirliğine dayalı düzenleyici
- Önceden tanımlanmış elektronik tablo fonksiyonları
- Google E-Tablolar ve CSS dosyalarıyla uyumlu
Zoho Sheet fiyatlandırması
Kullanımı ücretsizdir.
Zoho Sheet müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
Proje yönetimi için Zoho'yu kullanma hakkındaki makalemizi okuyun.
4. Smartsheet
Smartsheet , projelerinizi gerçek zamanlı olarak yönetmenize, izlemenize ve otomatikleştirmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır.
Ancak Smartsheet proje yönetimi, temel gerçek zamanlı sohbet özelliği olmadığından pek etkili değildir. Üstelik bu elektronik tablo aracı, yerel zaman takibi özelliğine de sahip değildir.
Smartsheet'in anahtar özellikleri
- Zaman kazanmak için iş akışı otomasyonu
- Bulut tabanlı bir iş gösterge paneli ile verileri görselleştirin
- Güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulama
- Slack ve Microsoft Teams gibi araçlarla entegre olur
Smartsheet fiyatlandırması
Smartsheet iki fiyatlandırma seçeneği sunar:
Bireysel Plan (aylık 14 $/kullanıcı)
- Gerçek zamanlı işbirliği
- Düzeltme yazılımı özellikleri
- Tek gösterge paneli
- Ve daha fazlası
İş Planı (aylık 25 $/kullanıcı):
- Proje yönetimi
- Otomatikleştirilmiş iş akışları
- Sınırsız gösterge paneli
- Ve daha fazlası
Smartsheet müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (2600+ yorum)
5. Wrike
Wrike , projelerinizi düzenlemenize, takımınızla işbirliği yapmanıza ve iş ilerlemesini izlemenize yardımcı olan bir yazılımdır. Ancak şu sorun var: not alma ve zihin haritaları gibi fikir yönetimi özellikleri yoktur.
Wrike'ın anahtar özellikleri
- Koşullu mantıkla formlar oluşturun
- Görevleri, dosyaları ve raporları kolaylıkla paylaşın
- Üç bölmeli görünüm sunan benzersiz gösterge paneli
- Proje izleme için etkileşimli Gantt grafikleri
Wrike fiyatlandırması
Wrike üç fiyatlandırma seçeneği sunar:
Ücretsiz Plan
- Beş kişiye kadar küçük takımlar için görev listeleri
- Görev ve alt görev yönetimi
- Gerçek zamanlı etkinlik akışı
- Ve daha fazlası
Profesyonel Plan (aylık 9,80 $/kullanıcı)
- Paylaşılabilir gösterge panelleri
- Gelişmiş entegrasyonlar
- Gantt grafiği fonksiyonu
- Ve daha fazlası
İş Planı (aylık 24,80 $/kullanıcı)
- Zaman takibi
- Markalı çalışma alanı
- Özel alanlar
- Ve daha fazlası
Wrike müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (1400+ yorum)
Wrike'ın en iyi alternatiflerini inceleyin.
6. Asana
Asana , takımınızın işlerini, projelerini, hedeflerini ve belgelerini tek bir yerde birleştiren bir proje yönetimi yazılımıdır.
Ancak, takımınız için bir işbirliği aracı olarak yetersiz kalabilir.
Örneğin, birden fazla takım üyesine görev atayamazsınız. Daha da kötüsü, Asana'da yerel zaman takibi özelliği de yoktur.
Smartsheet ile Asana'yı karşılaştırın!
Asana'nın anahtar özellikleri
- Outlook eklentisini destekler
- Görev yorumları ve mesajlaşma özellikleri yerleşiktir
- Sosyal medya pazarlaması gibi özel ihtiyaçlar için gösterge panelleri
- Evernote, Dropbox ve Google Dokümanlar ile entegre
Asana fiyatlandırması
Asana üç fiyatlandırma seçeneği sunar:
Temel Plan (ücretsiz)
- Sınırsız görev
- Sınırsız proje
- 15'e kadar takım üyesi için işbirliği özellikleri
- Ve daha fazlası
Premium Plan (aylık 13,49/kullanıcı)
- Zaman çizelgeleri
- Gösterge panelleri
- Sınırsız misafir
- Ve daha fazlası
İş Planı (aylık 30,49 $/kullanıcı):
- Düzeltme yazılımı
- İş yükü yönetimi
- Portföyler
- Ve daha fazlası
Asana müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (7.200+ yorum)
Neden Asana alternatiflerine ihtiyacınız olduğunu öğrenin.
7. monday. com
Adı pek umut verici olmasa da, monday.com takımların işlerini planlamasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır.
Görevleri atamanıza, iş akışları oluşturmanıza ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanıyan görsel bir araçtır.
Ancak, monday. com'un ücretsiz planında neredeyse hiç özellik yoktur.
Özel görünümler için ücretli bir plana, zaman takibi için ise profesyonel bir plana ihtiyacınız olacaktır.
monday. com anahtar özellikler
- Yinelenen görevleri otomatikleştirin
- Slack entegrasyonunu destekler
- Takım işbirliği için mesajlaşma özelliği
- Görevleri ve alt görevleri yönetmek için panolar ve tablolar
monday. com fiyatlandırma
monday. com dört fiyatlandırma seçeneği sunar:
Bireysel Plan (ücretsiz)
- 2 adede kadar takım üyesi
- 200'den fazla şablon
- Sınırsız pano
- Ve daha fazlası
Temel Plan (aylık 24 $/kullanıcı)
- Sınırsız pano
- Tek gösterge paneli
- Kanban panosu görünümü
- Ve daha fazlası
Standart Plan (aylık 30 $/kullanıcı)
- 20 GB dosya depolama
- Üç gösterge paneli
- Özel görünümler
- Ve daha fazlası
Pro Plan (aylık 48 $/kullanıcı)
- 100 GB dosya depolama
- On gösterge paneli
- Zaman takibi
- Ve daha fazlası
monday. com müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (2700+ yorum)
Bonus: Monday ve Airtable arasındaki tam karşılaştırmamıza göz atın.
8. Notion
Notion harika bir not alma uygulaması ve takımlar için bir işbirliği aracıdır. Fikir yönetimi özelliği, wiki'ler ve zengin biçimlendirilmiş belgeler oluşturmanıza olanak tanır.
Ancak, arayüzü Coda'nın karmaşık "yapı blokları" kullanıcı arayüzüne oldukça benzer.
Notion'un anahtar özellikleri
- Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri
- Görev listesi, tablo görünümü ve takvim görünümü dahil olmak üzere birden fazla görünüm
- Mac ve Windows platformları için masaüstü uygulaması
- Facebook, Twitter, Instagram vb. sosyal medya uygulamalarıyla entegre olur
Notion fiyatlandırması
Notion'un üç fiyatlandırma seçeneği vardır:
Kişisel Plan (ücretsiz)
- Sınırsız sayfa
- Sınırsız blok
- Beş misafirle paylaşım
- Ve daha fazlası
Kişisel Pro Planı (aylık 5 $)
- Sınırsız dosya yükleme
- Sınırsız misafir
- Sürüm geçmişi
- Ve daha fazlası
Takım Planı (üye başına 10 $/kullanıcı)
- Sınırsız takım üyesi
- İşbirliğine dayalı çalışma alanı
- Ve daha fazlası
Notion müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (180+ yorum)
Notion ile Coda'yı karşılaştırın!
9. Quip
Quip, takımların daha verimli iletişim kurmasına ve işbirliği yapmasına yardımcı olan bir verimlilik paketidir.
Belgeleri, elektronik tabloları, sohbeti ve görev yönetimini tek bir güçlü platformda birleştirir. Quip, takımınızın işbirliği çabalarından en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak çeşitli özelliklere sahip sezgisel bir arayüz sunar. Quip ile belgeleri paylaşabilir, gerçek zamanlı sohbetlerde fikirleri tartışabilir, görevler oluşturabilir ve ilerlemeyi takip edebilirsiniz.
Anahtar özellikler
- Belge ve iş akışı yönetimi
- Tartışmalar ve forumlar
- Takım veya 1-1 sohbet/gerçek zamanlı sohbet ve düzenleme
- Entegrasyon yetenekleri
- Durum izleme
- Mobil erişim
Quip fiyatlandırma
- Başlangıç: 10 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)
- Artı: 25 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)
- Gelişmiş: 100 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)
Quip müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4/5 (1.602+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (182+ yorum)
10. Evernote
Evernote, Coda'nın güçlü bir alternatifidir. Notlar almanıza, bunları güvenli bir konumda saklamanıza ve gerektiğinde kolayca erişmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir not alma uygulamasıdır. Projeleri düzenlemek, seyahatleri planlamak ve hatta günlük görevleri takip etmek için harikadır.
Evernote'un anahtar özellikleri
- Bileşenlere sahip ana gösterge paneli
- Coğrafi arama
- Geçmişi not al
- Görevler
Evernote fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: 8,99 $/ay
- Profesyonel: 10,99 $/ay
- Takımlar: 14,99 $/kullanıcı/ay
Evernote müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (1.965+ yorum)
- Güven Radiusu: 8,3/10 (1.649+ yorum)
ClickUp: En İyi Coda Alternatifi
Coda eğlenceli ve etkileşimli bir belge oluşturma aracı olsa da, kapsamlı bir proje yönetimi aracının gerekli özelliklerinden yoksundur.
Size en uygun aracı bulmak için burada listelediğimiz on proje yönetimi aracını inceleyin.
Örneğin, ClickUp bugün mevcut en iyi ÜCRETSİZ Coda alternatiflerinden biridir.
Belgeler, özelleştirilebilir görünümler, işbirliği araçları ve kolay kullanıcı arayüzü gibi özellikleriyle ClickUp, takımınız için mükemmel bir proje yönetimi aracıdır.
ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve takımınızı bir araya getirmek için en iyi proje yönetimi çözümünü keşfedin, bu sefer gerçekten!