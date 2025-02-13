alternatifleriyle Proje Yönetimi için 10 Ücretsiz Coda Şablonu

Coda'nın proje ve görev yönetimi için bu kadar popüler bir yazılım seçimi olmasının bir nedeni var. Bu güçlü belge düzenleyici, yapı bloklarını kullanarak belgeleri, beyin fırtınası notlarını, elektronik tabloları ve diğer proje yönetimi verilerini senkronize etmenizi sağlar.

Ancak Coda'nın sezgisel özelliklerini kullanmanın pek çok yolu olduğundan, görevleri ve projeleri yönetmek için en iyi Coda şablonlarının hangileri olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

Neyse ki, biz size yardımcı olmak için buradayız. Bu kılavuz, ş akışınızı hızlandırmak için en iyi ücretsiz Coda şablonlarından bazılarını öne çıkarıyor. Ayrıca, belki de hiç düşünmediğiniz birkaç harika alternatif de sunuyoruz. ✨

Coda Şablonu Nedir?

Coda şablonları, proje belgelerinizi platformun modüler sisteminde düzenlemenizi kolaylaştıran, test edilmiş, özelleştirilebilir ve önceden hazırlanmış Coda belgeleridir.

coda aracılığıyla

Proje yöneticileri, Coda'nın modüler yaklaşımı ve geniş şablon kitaplığı nedeniyle Jira ve Notion şablonlarının yanında (veya yerine) Coda şablonlarını kullanır. Bazıları, tipik OKR yazılımınız gibi, hedefleri belirlemek, anahtar sonuçları izlemek ve takımları motive etmek için Coda şablonlarını bile kullanır.

Elbette, Coda ücretsiz proje yönetimi şablonları için tek kaynak değildir. Aslında, geçmişte diğer en iyi seçeneklerle karşılaştırdık. Merak ediyorsanız, Coda vs. Notion yazımıza göz atın. Yine de, Coda bu kategoride güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyor.

İyi bir Coda şablonu nedir?

En iyi proje yönetimi araçlarının çoğu gibi, takımınız için doğru Coda şablonları da takımınızın boyutuna, kullanım amacına ve süreçlerine göre değişir. Yine de, en uygun şablonu ararken dikkate almanız gereken bazı anahtar unsurlar vardır:

Fiyatlandırma : Coda şablonları ücretsizden 30 dolara kadar değişen bir aralıkta sunulur, bu nedenle bütçenize uygun bir şablon bulmak oldukça kolaydır

İşbirliği : Coda, paylaşımı ve işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Şablonunuz, takımınızın birlikte çalışmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi içermelidir

Otomasyon: AI araçları hayatı daha yönetilebilir hale getirir ve en iyi şablonlar, yoğun işleri otomatikleştirmek için Coda AI veya başka bir AI yazma aracı kullanır

Öğreticiler : Görev yönetimi yazılımınız kafa karıştırıcıysa, ne işe yarar? Siz ve takımınızın öğrenme sürecini kolayca tamamlayabilmesi için öğreticiler içeren bir yazılım arayın Görev yönetimi yazılımınız kafa karıştırıcıysa, ne işe yarar? Siz ve takımınızın öğrenme sürecini kolayca tamamlayabilmesi için öğreticiler içeren bir yazılım arayın

Entegrasyonlar: Bu, şablonlardan çok yazılımlarla ilgilidir, ancak daha sorunsuz bir iş akışı istiyorsanız, diğer proje yönetimi araçlarıyla entegre olan bir şey bulun

5 Ücretsiz Coda Şablonu

Eğer bizim gibiyseniz, bu ipuçlarını denemeye ve iyi sonuçlar almaya hazırsınız demektir. En iyi Coda proje yönetimi şablonlarını ve birkaç ek şablon sürprizini bulmanın zamanı geldi! 🎉

1. AI Şablonlu Coda Toplantı Notları

coda aracılığıyla

AI Şablonlu Coda Toplantı Notları, Coda AI'yı kullanarak not almayı basitleştirir ve eylem öğelerini kaydetmenin zorluğunu ortadan kaldırır. 🤩

Bu şablon, verimli toplantıları norm haline getirmek için tasarlanmıştır. Basit gösterge paneli ve üç organizasyon bölümü kullanarak toplantılarınızı planlayın, gerçekleştirin ve belgelendirin:

Toplantı Özeti

Gündem

Sorunlar ve Kararlar

En iyi yanı nedir? Coda AI, anahtar konuları, önemli kararları ve kritik eylem öğelerini vurgulayarak size bir bakışta genel bir görünüm sunar.

2. Coda Takım Beyin Fırtınası Toplantısı Şablonu

coda aracılığıyla

Coda Takım Beyin Fırtınası Toplantısı Şablonu, sizin ve takımınızın tek bir çalışma alanında beyin fırtınası oturumları düzenlemenize yardımcı olmak için bir Kanban panosu üzerinde düzenlenmiştir.

Şablonu kullanmak için iş yapış şeklinizi değiştirmenize gerek yoktur. Herkes fikirlerini masaya yatırabilir ve her zamanki gibi tartışabilir.

Buradan, fikirleri takım üyelerine göre kategorilere ayırabilir ve çalışmaya başlayabilirsiniz! 🙌

3. Coda Ürün Yol Haritası Şablonu

coda aracılığıyla

Coda Ürün Yol Haritası Şablonu, özelliklerinizi planlamanıza ve ilerlemeniz hakkında güncel kalmanıza yardımcı olacak basit bir belgedir. 🌻

İki temel bölüm içerir: Zaman çizelgesi ve Özellik listesi.

Zaman çizelgesi, özellik listesi tablosunun daha görsel bir temsilini sağlar. Bir bölümde değişiklik yaptığınızda, diğer bölümde de güncellenir.

Tam bir ürün gereksinimleri belgesi olmasa da, durumları izlemenize, planlarınızı özetlemenize ve herkesin aynı sayfada kalmasına yardımcı olacaktır.

4. Coda Görev ve Proje Takip Şablonu

coda aracılığıyla

Coda Görev ve Proje İzleyici Şablonu, tüm projelerinizi izlemek ve yürütmek için basit bir yoldur.

İki tablo içerir: biri projelerinizi düzenlemek, diğeri ise her projenin gerektirdiği görevleri listelemek için. Bu kurulum, projelerinizin gerektirdiği kadar basit veya ayrıntılı hale getirebileceğiniz anlamına gelir.

Bu şablon ayrıca iki anahtar bölüm içerir: Görevler ve Projeler.

Görevler bölümünde, her göreve ayrıntılar, aşamalar, son teslim tarihleri ve sahipler ekleyerek her şeyin tamamlandığından emin olun. Bu arada, Projeler tablosu toplam görevleri, tamamlanan görevleri ve tamamlanma yüzdelerini içerir, böylece takımınızın iş yükünü kuşbakışı olarak görebilirsiniz.

5. Coda OKR Takip Şablonu

coda aracılığıyla

Coda OKR Takip Şablonu, takımınızın aynı yönde ilerlemesini sağlar ve takımınızın performansını artırmanıza yardımcı olur.

Coda, OKR'lerinizi hedefler, toplantı notları ve proje izleme gibi diğer sayfalarla birlikte görüntülemenizi sağlar, böylece her şey takımınızın ilerlemesi ile birlikte büyüyüp gelişebilir. ✨

OKR'lere aşina iseniz, bu şablonda hangi iki bölümü bulacağınızı muhtemelen zaten biliyorsunuzdur: Hedefler ve Anahtar Sonuçlar.

Bu bölümler, mevcut ölçülebilir hedeflerinize göre takımınızın önceliklerini izleyip yönetebilmenizi sağlar.

clickUp'ta 5 Coda Şablon Alternatifi

Bu beş Coday şablonu, proje ve görev yönetiminin temellerini öğrenmenize yardımcı olacak olsa da, sizi ancak bir yere kadar götürebilir. Verimliliği artırmak için pek çok kişinin Coda alternatiflerini aramaya devam etmesinin bir nedeni var ve biz de bu konuda sizi yalnız bırakmayacağız! İşte ClickUp'ta bulabileceğiniz beş mükemmel Coda şablonu alternatifi.

1. ClickUp'tan Toplantı Notları Şablonu

Bu kullanışlı ClickUp şablonuyla gündem öğelerini düzenleyin, yapılacaklar listelerini özetleyin ve eylem öğelerini atayın

ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu, toplantılarınızın düzenli, organize ve verimli geçmesini sağlar. İster inanın ister inanmayın, toplantılar baş ağrısını azaltmak için vardır, artırmak için değil!

Bu yeni başlayanlar için uygun ClickUp Belgeleri, son toplantınızı deneyimli bir profesyonel gibi gözden geçirmenize yardımcı olacaktır. Toplantılarınızın bir amacı olmasını ve takımınızın hedeflerine ilerlemesini sağlamak için bir kılavuz olarak düşünün. 🎯

Gündem öğelerini yönetin, eylem öğeleri atayın ve sonraki adımları özetleyin. Ayrıca, geriye dönük değerlendirmeleri gözden geçirerek nelerin doğru gittiğini, nelerin yanlış gittiğini ve takımınızın gelecekte nasıl gelişebileceğini belirlemenize, vurgulamasına ve özetlemenize yardımcı olabilir.

Şablon, aşağıdakileri düzenlemenize yardımcı olur:

Tekrarlanan toplantı notları

Toplantı amacı

Toplantı yapısı

Katılımcılar

Tüm ClickUp Belgeleri gibi, bu not alma şablonu da işinizi basitleştirmek için ClickUp AI özelliğine sahiptir. Bu AI destekli belge otomasyon yazılımı, kapsamlı toplantı notları alabilir, eylem öğelerini vurgulayabilir, toplantı özetleri oluşturabilir ve takımınızı yolunda tutabilir.

Bu, işlerin sorunsuz bir şekilde yürümesi için çalışan kişisel bir asistanınız olması gibidir. Kim böyle bir şeye ihtiyaç duymaz ki? 🙌

2. ClickUp'ın Beyin Fırtınası Şablonu

ClickUp Beyin Fırtınası Şablonu ile beyin fırtınasını eyleme dönüştürün

ClickUp'ın Beyin Fırtınası Şablonu, takım işbirliğinin en iyi yanlarını daha da iyi hale getirir — çünkü kim iyi bir beyin fırtınası seansını sevmez ki? 🧠🌩️

Bu Coda şablon alternatifi, çalışma alanınızı düzenlemenize ve takım içindeki işbirliğini daha sorunsuz hale getirmenize yardımcı olur.

Takımınızın fikirlerini yönetmek, sorunları çözmek ve yeni konseptler geliştirmek için sonsuz alan sunan, yeni başlayanlar için uygun bir Liste düzeyinde belge şablonu. Ayrıca, o parlak fikirleri takip etmeyi daha da kolay hale getiren birkaç Özel Alan ve görünüm türüne sahiptir. 💡

Şablon, aşağıdakiler gibi özelleştirilebilir öğeler içerir:

Otomasyonlar

Özel görev durumları

Özel Alanlar, beyin fırtınası aşamaları, sorun özetleri, kazanan çözümler, teslimat takımları, kritik kaynaklar ve sorumlu taraflar dahil

İşlerinizi departman, aşama ve önceliklerine göre görselleştirmek için Liste ve Zaman Çizelgesi gibi farklı görünüm türleri

Bu şablonda bulunan Otomasyonlar ve AI işlevselliği de bu şablonun en önemli avantajlarıdır. Bir görevin ne zaman oluşturulduğunu izleyin, Özel Alanlar ayarlayın ve hatta otomatik olarak yorumlar yayınlayın.

3. ClickUp'tan Ürün Yol Haritası Şablonu

ClickUp Ürün Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile geliştirme sürecine bütünsel bir görünüm kazanın

ClickUp'ın Ürün Yol Haritası Şablonu, ürüne özgü projeleri daha yönetilebilir hale getirir. İster yeni bir uygulama geliştiriyor ister şirketinizin birincil B2B yazılımını yeniden tasarlıyor olun, bu şablon size yardımcı olacaktır. 🌻

Bu yol haritası şablonu, ürün yaşam döngüsünü görselleştirmenize yardımcı olur, böylece görevleri parçalara ayırıp atayabilir, önceliklendirebilir, ilerlemeyi izleyebilir ve kaynakları tek bir kullanışlı ClickUp Beyaz Tahta'dan inceleyebilirsiniz. Ürün geliştirmenizi fikir aşamasından lansmana kadar başarıyla haritalandırmak için gerekli netliği ve yapıyı sağlayan gelişmiş bir Klasör düzeyinde şablondur.

Bu şablonun bazı anahtar özellikleri şunlardır:

Yapılmayacak, Kapalı, Kapsam Belirleme, QA İncelemede ve Düşünülmekte gibi özel görev durumları

Özel Alanlar ve Güven, Çaba 1-5, Etki 1-5, Girişim ve Liderlik Talebi gibi özellikler

Sürüm Notları, Hoş Geldiniz, Üç Aylık Yol Haritası, Süreç ve Ürün İsteklerim gibi görünüm türlerini görüntüleyin

Etiketler

Bildirimler

AI işlevselliği ve Otomasyonlar

AI destekli özelliklerin yanı sıra, ClickUp paydaşlar, takım üyeleri ve diğer taraflarla iletişim kurmayı ve işbirliği yapmayı kolaylaştırır. ClickUp, Slack, Google E-Tablolar, Gmail, Figma, Asana ve diğer birçok proje yönetimi, CRM ve sosyal medya platformu dahil olmak üzere 1.000'den fazla araçla entegre olur.

Projeniz için ihtiyacınız olan entegrasyonu göremiyorsanız, ClickUp API ile oluşturabilirsiniz.

4. ClickUp'ın Proje Takip Şablonu

ClickUp'ın Proje Takip Şablonu

ClickUp'ın Proje Takip Şablonu, basit projeleri kolayca takip edebilmeniz için tasarlanmıştır, böylece zamanınızı ve çabanızı en önemli işlere ayırabilirsiniz.

Bu orta düzey Liste şablonu, görevleri belirlenen proje aşamalarına göre gruplandırmanıza olanak tanır, böylece bunları sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bir işbirliği aracıdır ve atanan kişilerin görevlerini her projenin diğer üyeleriyle birlikte planlamasına olanak tanır, böylece herkes aynı sayfada olur. 📖

Elbette, her şeyin her zaman zamanında tamamlanacağını garanti edemeyiz. Yine de, ClickUp'ın Proje Takip Şablonu, proje yöneticilerinin çok iyi bildiği öngörülemeyen aksiliklerle başa çıkabilmeniz için kaçınılmaz olanı yönetmenize yardımcı olur.

Bu şablon, aşağıdakiler gibi özelleştirilebilir özellikler içerir:

İlerlemeyi denetlemek için özel görev durumları

Proje Aşaması, Süre, RAG (Kırmızı, Sarı, Yeşil) ve Tamamlanma Tarihi gibi Özel Alanlar

Gantt, Liste ve Kanban benzeri Pano görünümü dahil olmak üzere birden fazla proje görünümü

ClickUp'ın güçlü yapay zekası, yinelenen görevler oluşturmanıza, toplantı notlarını izlemenize ve hedefleri özetlemenize yardımcı olarak proje yürütmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, çok sayıda gelişmiş entegrasyon, uzaktaki ve eşzamansız takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını kolaylaştırır.

5. ClickUp tarafından OKR Şablonu

Takımların yolunda ilerlemesine yardımcı olmak için OKR'lere göre ilerlemeyi izleyin: ClickUp OKR Şablonu

ClickUp'ın OKR Şablonu, her boyuttaki bireylerin ve takımların hedeflerini belirlemelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş kapsamlı bir planlama kaynağıdır. Çünkü yapılacaklar listesinden büyük bir hedefi tamamlamış olmanın verdiği his gibisi yoktur. ✅

Bu orta düzey Klasör şablonu, önceden oluşturulmuş Listeler kullanarak temel OKR geliştirme yapılarını ve planlama ritmini özetler. Bu hazır kaynaklar, daha büyük hedefleri küçük görevlere bölerek ve ilerlemeyi buna göre izleyerek, sizin ve takımlarınızın yıl boyunca yolunda ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Bu şablondaki bazı özel özellikler şunlardır:

Durumlar

Girişim, OKR Öğe Türü, Birincil Takım, İlerleme ve Çeyrek gibi alanlar

Liste, Haftalık Güncellemeler, Takvim ve Girişimlere Göre Hedefler gibi görünüm türlerini görüntüleyin

Takvimde ilerlemenizi görselleştirmek için proje görünümleri ve hedeflerinizi takım, çeyrek veya girişimlere göre filtrelemek ve gruplamak için birden fazla Özel Alan ile OKR ilerlemenizi kuşbakışı görünümünde görebilirsiniz.

ClickUp'ın şablonlarıyla projelerinizi ustaca yönetin

Doğru proje yönetimi şablonları, basit görevlerden karmaşık projelere kadar her şeyi yönetmeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Yukarıda listelenen ücretsiz kaynaklardan herhangi biri, sizin ve takımınızın doğru bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacaktır. Ancak verimliliğinizi gerçekten yeni zirvelere taşımak için ClickUp'ın şablonlarıyla başlamak en iyi seçenektir.

Yukarıda bulunan şablonlara ve ClickUp'ın geniş şablon kitaplığındaki 1.000'den fazla şablona erişin. Ayrıca, bugün ClickUp'a kaydolduğunuzda, Sonsuza Kadar Ücretsiz plan dahil tüm fiyatlandırma planlarında zengin bir proje yönetimi özellikleri seti elde edin. ✨