Coda ve Airtable Karşılaştırması: Hangi Araç Daha İyi? 2025

İnanması zor olsa da, veritabanı yönetimi eskisine göre çok daha eğlenceli hale geldi.

Dünün eski ve zorlu arayüzlü elektronik tablolarının devri artık sona erdi. Artık Coda ve Airtable gibi araçlarla veri ve bilgi tabanlarımızı daha sezgisel, değerli ve kullanımı daha ilgi çekici hale getirebiliyoruz.

Coda daha belge tabanlıyken Airtable tablo odaklıdır, ancak her iki yazılım da takımların benzer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Uzaktan veya yüz yüze çalışırken, takımlar Coda ve Airtable'ın veritabanı yönetim araçlarını, entegrasyonlarını, raporlarını ve daha fazlasını kullanarak projeleri, güncellemeleri, hataları ve daha fazlasını yönetebilir.

Peki hangisini seçmelisiniz?

Bu ayrıntılı kılavuzu, kararınızı kendiniz vermenize yardımcı olmak için hazırladık. 🙂

Coda ve Airtable'ın nihai karşılaştırmasında başa baş mücadeleyi takip edin. Anahtar özelliklerini, fiyat planlarını, güvenlik araçlarını karşılaştırıyoruz ve hatta Coda ve Airtable'ın yetersiz kaldığı alanlarda üstünlük sağlayan başka bir yazılım alternatifi sunuyoruz.

Coda nedir?

Coda, her türlü verinin hızlı oluşturulmasını ve işbirliğini kolaylaştırmak için kapsamlı bir düzenleme araçları ve özelleştirilebilir Coda şablonları sunar. Elektronik tablolar, görev listeleri, zaman çizelgeleri ve görüntüler gibi her öğeye belge içinde kolayca erişilebilir, böylece proje yöneticileri değişiklikleri kolayca izleyebilir. 🪄

Coda'nın belge tabanlı arayüzü, güçlü gezinme özelliği ile tasarlanmış olup, kullanıcıları iş akışlarını gerektiği gibi özelleştirmeye davet ediyor. Üstelik, kullanıcılar Slack ve Google Drive gibi platformlarla sorunsuz entegrasyon sayesinde herhangi bir cihazdan ve konumdan proje bilgilerine erişebilirler!

via Coda

Airtable nedir?

Airtable, proje yönetimi ve organizasyonunu iyileştirmek için tasarlanmış bir elektronik tablo tabanlı yazılımdır. Takım üyelerinin bilgileri kolayca depolayıp sıralayabilmesi, proje ilerlemesini izleyebilmesi ve diğerleriyle işbirliği yapabilmesi için sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. 🤝

Airtable ile proje yöneticileri, görevlerini farklı görünümler halinde kolayca düzenleyebilir ve sadece birkaç tıklamayla projelerini daha iyi yönetmek için iş akışları ve boru hatları oluşturabilir. Yazılım ayrıca proje görevleri ve ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı güncellemeler sunarak proje yöneticilerine görevleri hakkında daha fazla görünürlük sağlar.

Airtable incelememizin tamamını okuyun!

airtable aracılığıyla

Coda ve Airtable'ı karşılaştırmak, çocukluğunuzun en sevdiğiniz dondurma lezzeti ile sıcak çikolatalı dondurma arasında seçim yapmaya benzer: Her ikisi de lezzetlidir, ancak nihayetinde karar, sizin için vazgeçilmez özelliklerin listesine bağlıdır. Öyleyse, hangisinin iştahınızı tatmin edeceğini karar vermeden önce seçeneklerinizi dikkatlice tartalım! 🍨

Coda ve Airtable: Özellik Karşılaştırması

Coda, bulut tabanlı belgelerden veritabanlarına kadar her şeyi tek bir platformda sunar. Airtable ise daha çok otomasyon özelliğine sahip etkileyici bir Google E-Tablolar gibidir. İşte bu iki ilişkisel veritabanının birbiriyle karşılaştırması.

Özellik #1: Veritabanı oluşturma ve yönetimi

Coda, belge veritabanlarını takip etmesi gereken yoğun proje yöneticileri için mükemmel bir araçtır. Şık arayüzü, hızlı kısayol tuşlarını kullanarak belgeler içindeki verileri gruplandırmayı ve sıralamayı kolaylaştırır. İster derin bir beyin fırtınası oturumunda olun, ister karmaşık proje zaman çizelgeleri oluşturuyor olun, içeriğinizi belge içinde istediğiniz şekilde yapılandırma gücüne sahipsiniz! 🎨

İşte nasıl çalışır: Coda belgelerini biçimlendirerek proje planları oluşturmak, LEGO ile inşa etmek gibidir. Öncelikle, yapınız için ihtiyacınız olan parçaları belirlemeniz gerekir. Bunu hedefleri, zaman çizelgelerini ve bütçe bilgilerini toplamak gibi düşünün. Tüm parçaları topladıktan sonra, bunları kontrol listeleri, tablolar ve Gantt grafikleri gibi veri blokları halinde düzenleyin. Ardından, mükemmel proje planınızı tasarlayana kadar blokları belge içinde ayarlayın.

* İçerik veritabanı oluşturmayı öğrenin!

via Coda

Airtable'ın çalışma alanları ve tabanları, proje takımları için dosya dolapları gibidir. Her taban, farklı türdeki projeleri ve kaynakları ayırmak için kendi çekmecesi gibi fonksiyon görür. Düzenli yapı, ihtiyacınız olan bilgileri bulmanızı kolaylaştırırken, özelleştirilebilir iş akışları, takımınız için en uygun sistemleri oluşturmanıza olanak tanır. Ancak, Airtable'ın ilişkisel veritabanının en büyük dezavantajı, tabanlar arasındaki bireysel kayıtların senkronizasyonunun yapılamamasıdır.

airtable aracılığıyla

Kazanan: Oyuncuların tercihi! ♠️

Bazı insanlar belge tabanlı arayüzlerde daha iyi çalışırken, diğerleri elektronik tablolarda daha verimlidir.

Aklınızda bir şey mi var? Bir görevi birden fazla veritabanında görüntülemek günlük işleriniz için olmazsa olmaz bir özellikse, ClickUp'ı inceleyin! Birden Çok Listedeki Görevler özelliği, aynı görevi çalışma alanınızdaki farklı Listelere ekler. Böylece, farklı işlevlere sahip takımlar aynı görev üzerinde çalışırken, göreve ulaşmak için dijital köprülerden geçmek zorunda kalmazlar! ⚡️

Özellik #2: Entegrasyonlar

Coda'yı diğer uygulamalar ve araçlarla entegre ederek, takımlar bir dizi güçlü özelliğin kilidini açabilir. Coda entegrasyon özellikleri, takımların önceden hazırlanmış düğmeler gibi özelleştirme seçeneklerinden yararlanarak depolanan verileri özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar.

Bu, Coda Pack'in uzantısı ile mümkün hale gelir. Pack uzantısı, belgelerinizin görünümünü, işleyişini ve entegrasyonunu özelleştirmenin kapılarını açar. Halihazırda proje yönetimi yazılımı kullanıyorsanız ve takım üyelerinin proje izleyicinizden istekleri çekmesini veya Coda belge bağlantılarından canlı verilere erişmesini istiyorsanız, bu anahtar bir özelliktir. Görevler, gecikme veya gecikmeler olmadan daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerleyebilir! 🔌

via Coda

Airtable'ın diğer yazılım uygulamaları ve araçlarla entegrasyonu, iş verilerini genişletmenin güçlü bir yoludur. Örneğin, Airtable'ı CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ile entegre etmek, kuruluşların müşterilerle günlük iletişimlerini yönetmelerine olanak tanır. Bu entegrasyon ayrıca kuruluşların otomatik süreçler oluşturarak görevlerin ve güncellemelerin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Buna ek olarak, kullanıcılar diğer uygulamalardan Airtable'da depolanan verilere erişebilir, böylece iş akışlarını tek bir yerden daha kolay yönetebilirler.

İşte birkaç kodsuz ve düşük kodlu entegrasyon seçeneğine bir göz atın:

Airtable takımı tarafından yönetilen ortak uzantılar

Verileri tabloya eklemek için CSV içe/dışa aktarma

Zamanlanmış işleri çalıştırmak için API ve harici sistemler

airtable aracılığıyla

Kazanan: Beraberlik! 🏅

Her ikisi de favori uygulamalarınızı ve araçlarınızı bağlamak için çeşitli entegrasyonlara sahiptir.

Özellik #3: Raporlama ve görselleştirme

Coda ile takımlar, farklı metrikler üzerinden performanslarını kolayca görselleştirebilir, böylece herkes ilerleme ve performans hakkında güncel bilgilere sahip olur ve harekete geçilmesi gereken alanları kolayca belirleyebilir — hepsi bir gösterge panelinden.

Geleneksel anlamda, gösterge panelleri takım, departman veya proje genelindeki işlerin üst düzey özetleridir. Ancak Coda'nın özelleştirilebilir gösterge panelleri, filtre mantığı yaklaşımı nedeniyle garip gelebilir. Coda'nın formül dilini temel düzeyde anlamanız (daha fazla okuma) ve referans noktalarınız ve ayarlarınız hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmanız (daha fazla çaba) gerekir. ⌛️

via Coda

Coda ve Airtable'ın her ikisi de verileri özetlemek için yararlı araçlara sahip olsa da, Airtable'ın platform arayüzü takımların tablo verilerinin paylaşılan görünümünde işbirliği yapması için tasarlandığından daha basit bir yaklaşıma sahiptir.

Etkinlik veya ürün lansmanı gibi aynı proje üzerinde çalışan takımlar, tamamen yeni bir görünüm ayarlamadan gerekli değişiklikleri hızlı bir şekilde yapabilir.

Kazanan: Airtable! 📊

airtable aracılığıyla

Coda Vs. Airtable: Fiyatlandırma ve Güvenlik

Fiyatlandırma ve güvenlik biraz sıkıcı ve teknik gelebilir, ancak her ikisi de kuruluşunuzun büyümesi ve ölçeklenebilirliği için önemlidir. Coda ve Airtable, iş hayatını kolaylaştırmak için zengin özelliklere sahip araçlar sunar, ancak asıl önemli nokta şudur: Güvenlik düzeyleri ve ödeme yaklaşımları farklıdır, bu nedenle karar vermeden önce bunları değerlendirmeyi unutmayın! ⚖️

Fiyatlandırma planları

Yazılım, nasıl kullandığınıza bağlı olarak bütçenizi kurtarabilir veya mahvedebilir. Bir işletmenin yazılım seçimleri, kârını önemli ölçüde etkileyebilir. Kaliteli yazılım, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve işlemleri kolaylaştırarak genel giderleri azaltabilir. Ancak, bir şirket ihtiyaçlarına uygun olmayan yazılımı seçerse, sonunda yüksek bir fatura ile karşı karşıya kalabilir. Kötü yönetilen yazılım ve takım eğitiminin eksikliği, maliyetli sonuçlara yol açabilir. 💸

via Coda

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz plan : 0 $ Bağlı tablolar, grafikler, Kanban panoları ve formlar Paketler aracılığıyla üçüncü taraf araçlar ve hizmetler Güçlü formüller ve otomasyon ve daha fazlası

Bağlantılı tablolar, grafikler, Kanban panoları ve formlar

Paketler aracılığıyla üçüncü taraf araçlar ve hizmetler

Güçlü formüller ve otomasyon ve daha fazlası

Pro plan : Belge oluşturucu başına aylık 10 $ Sınırsız belge boyutu Özel desteğe erişim 30 günlük sürüm geçmişi ve daha fazlası

Sınırsız belge boyutu

Özel desteğe erişim

30 günlük sürüm geçmişi ve daha fazlası

Takım planı : Belge oluşturucu başına aylık 30 $ Sınırsız otomasyon Sınırsız sürüm geçmişi Belge kilitleme ve daha fazlası

Sınırsız otomasyon

Sınırsız sürüm geçmişi

Belge kilitleme ve daha fazlası

Enterprise planı : Fiyatlandırma için Coda ile iletişime geçin Gelişmiş erişim denetimleri Gelişmiş kullanıcı yönetimi Öncelikli destek ve daha fazlası

Gelişmiş erişim kontrolleri

Gelişmiş kullanıcı yönetimi

Öncelikli destek ve daha fazlası

Bağlantılı tablolar, grafikler, Kanban panoları ve formlar

Paketler aracılığıyla üçüncü taraf araçlar ve hizmetler

Güçlü formüller ve otomasyon ve daha fazlası

Sınırsız belge boyutu

Özel desteğe erişim

30 günlük sürüm geçmişi ve daha fazlası

Sınırsız otomasyon

Sınırsız sürüm geçmişi

Belge kilitleme ve daha fazlası

Gelişmiş erişim kontrolleri

Gelişmiş kullanıcı yönetimi

Öncelikli destek ve daha fazlası

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz plan : 0 $ 5 adede kadar oluşturucu veya düzenleyici Sınırsız yorumcu ve salt okunur kullanıcı Arayüz Tasarımcısı ve daha fazlası

En fazla 5 oluşturucu veya düzenleyici

Sınırsız yorumcu ve salt okunur kullanıcılar

Arayüz Tasarımcısı ve daha fazlası

Plus plan : Koltuk başına aylık 10 $, yıllık faturalandırılır Otomatik tablo senkronizasyonu Taban başına 5.000 kayıt Taban başına 5 GB ek dosya ve daha fazlası

Otomatik tablo senkronizasyonu

taban başına 5.000 kayıt

taban başına 5 GB ek dosya ve daha fazlası

Pro plan : Koltuk başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır Ayrıntılı arayüz izinleri Alan ve tablo düzenleme izinleri Gantt ve Zaman Çizelgesi Görünümleri ve daha fazlası

Ayrıntılı arayüz izinleri

Alan ve tablo düzenleme izinleri

Gantt ve Zaman Çizelgesi Görünümleri ve daha fazlası

Enterprise : Fiyatlandırma için Airtable ile iletişime geçin Gelişmiş arayüz kontrolleri Kuruluş başına sınırsız çalışma alanı Taban başına 250.000 kayıt ve daha fazlası

Gelişmiş arayüz kontrolleri

Kuruluş başına sınırsız çalışma alanı

taban başına 250.000 kayıt ve daha fazlası

En fazla 5 oluşturucu veya düzenleyici

Sınırsız yorumcu ve salt okunur kullanıcılar

Arayüz Tasarımcısı ve daha fazlası

Otomatik tablo senkronizasyonu

taban başına 5.000 kayıt

taban başına 5 GB ek dosya ve daha fazlası

Ayrıntılı arayüz izinleri

Alan ve tablo düzenleme izinleri

Gantt ve Zaman Çizelgesi Görünümleri ve daha fazlası

Gelişmiş arayüz kontrolleri

Kuruluş başına sınırsız çalışma alanı

taban başına 250.000 kayıt ve daha fazlası

* En iyi ücretsiz veritabanı yazılımını keşfedin!

Güvenlik

Büyük bir satın alma işlemi yapmadan önce, küçük yazıları okumak önemlidir. SaaS ürünlerinde ise bu, satın almadan önce güvenlik politikalarını anladığınızdan emin olmak anlamına gelir. 🔐

Sonuçta, bir yazılım satın aldığınızda, hassas bilgilerinizi emanet ediyorsunuz. Bu nedenle, takımı yeni yazılıma geçmeye hazırlamadan önce, kuruluşunuzun güvenlik standartlarını ve tüm satın alımlar için *tartışmaya açık olmayan güvenlik gereksinimleri listesini kontrol ettiğinizden emin olun.

BT, Satın Alma ve Finans takımlarınız titizliğinizi takdir edecek! 🔎

Hem Coda hem de Airtable, verileri düzenli olarak güvence altına almak için attıkları aktif adımlara genel bir bakış sunmak üzere sitelerinde güvenlik sayfası ayırmıştır.

airtable aracılığıyla

Hem takımları hem de verileri yönetme esnekliği, özelleştirme ve uçtan uca güvenlik gibi her iki dünyanın en iyi özelliklerini sunan bir veritabanı çözümü arıyorsanız, ClickUp'tan başka yere bakmayın! 🦄

Bonus: Mac için veritabanı yazılımı!

ClickUp ile tanışın — En iyi Coda ve Airtable alternatifi

Hesap tablosu veya belge tabanlı proje yönetimi söz konusu olduğunda, birini veya diğerini tercih etmek zorunda değilsiniz. Bunun yerine, her ikisini de ve daha fazlasını destekleyen bir yazılıma ulaşın!

Coda ile Airtable arasındaki savaşın galibi belli: ClickUp. ✅

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp, işlevler arası takımların işlerini tek bir işbirliğine dayalı ve güvenli platformda merkezileştirmelerine yardımcı olan yüzlerce dinamik özelliğe sahip güçlü bir verimlilik yazılımıdır. Her kullanıcı tarafından özelleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır ve takımların, üyelerin ve hatta tüm işletmelerin süreçleri en küçük alt görevlere kadar yapılandırmasına, uyarlama ve yönetmesine olanak tanır.

ClickUp, renk kodlu görev durumları, 15'ten fazla benzersiz proje görünümü ve ilerlemenizi tek bir bakışta tam olarak görebilmenizi sağlayan özelleştirilebilir gösterge panelleri ile sezgisel ve doğası gereği son derece görseldir. Diğer iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon sayesinde, en son güncellemeleri almak için başka bir sekme açmak veya pencerenizi yenilemek zorunda kalmazsınız.

ClickUp'ta özel Gösterge Panelleri oluşturarak tüm işlerinize genel bir bakış elde edin

Ücretsiz dijital beyaz tahta yazılımı, yerleşik Sohbet, ekran kaydetme ve daha fazlasını içeren her fiyat planında gelişmiş araçlarla doludur. Ancak ClickUp'ı Coda ve Arirtable arasında ideal seçim yapan şey, dinamik belge düzenleyicisi, Tablo görünümü ve önceden oluşturulmuş şablonlarıdır.

Dinamik ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarının daha verimli çalışmasını sağlar

Sezgisel belge düzenleyicisi ve entegrasyonları nedeniyle Coda'yı seviyorsanız, ClickUp Docs'u daha da seveceksiniz! Takımla birlikte belgeleri düzenlemek için canlı algılama, yorumları delege etme ve belgeleri doğrudan iş akışlarınıza bağlamak için bileşenler ile ClickUp Docs, üretken olduğu kadar işbirliğine de elverişlidir!

Basit yapılacaklar listesinden, görsel bir hiyerarşi oluşturmak için iç içe geçmiş sayfalara sahip güzel yapılandırılmış wiki'lere kadar her şeyi oluşturun. Ardından, Slash Komutları ve zengin biçimlendirme seçeneklerini kullanarak afişler, tablolar, düğmeler, ek dosyalar, kod blokları ve daha fazlasını ekleyerek stil ve işlevsellik katın.

Takımla birlikte düzenleme yapın, yorumlar ekleyin ve görevleri doğrudan ClickUp belgenizden diğer üyelere atayın

ClickUp'ta, varlıklarınızı kimlerin görebileceğini, düzenleyebileceğini veya erişebileceğini kontrol etmek için gelişmiş ve özel izinler sayesinde belgelerinizin her zaman korunduğuna güvenebilirsiniz. Çalışmanızı ClickUp içinde veya dışında paylaşmaya hazır olduğunuzda, bunu bir URL kopyalamak kadar kolaydır.

Yıldırım hızında tablo görünümü

ClickUp'ın Tablo görünümü ile tüm görevlerinizi durum, son teslim tarihi, atanan kişiler ve daha fazlası dahil olmak üzere anahtar ayrıntılarıyla birlikte bir tablo üzerinde düzenleyin

ClickUp'taki 15'ten fazla proje görünümünden Tablo görünümü, Airtable'a rakip olabilecek tek görünümdür.

ClickUp'ta sezgisel ve güçlü görsel veritabanları oluşturarak kaynakları, müşteri ilişkilerini, görev ilerlemelerini ve daha fazlasını elektronik tablo biçiminde verimli bir şekilde yönetin.

Görevlerden belgelere, bağımlılıklara, hata raporlarına ve müşteri siparişlerine kadar her şeyi birbirine bağlayarak tablonuzun her satırına ve sütununa daha fazla bağlam ekleyin, ardından ClickUp'ın güçlü filtreleme ve gruplama seçeneklerini kullanarak işlerinizi yönetin. Hatta sütunları sürükleyip bırakarak tarihlerinizi düzenleyebilir veya sütunları gizleyip sabitleyerek bilgilere daha hızlı erişebilirsiniz!

Basit organizasyon için görevleri ClickUp Tablo Görünümü'ne sürükleyip bırakın

Tablo görünümü, daha önce hiç kullanmamış olsanız bile, verimlilikle ilgilidir! ClickUp'ın Şablon Kitaplığı'ndaki önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak veritabanınızı başlatın veya diğer araçlardaki bilgileri doğrudan ClickUp'a kopyalayıp yapıştırın.

ClickUp Belgeleri gibi, ilerlemenizi müşterilere, paydaşlara veya diğer departmanlara sunmaya hazır olduğunuzda, ClickUp'ta Tablo görünümünü dışa aktararak veya basit bir bağlantı aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

ClickUp'ın Varlık Yönetimi Şablonu

ClickUp kullanarak tüm ekipman, kaynak ve varlıklarınızı tek bir konumdan kolayca yönetin

Bir belge düzenleyici veya tablo kullanarak bir bilgi tabanı veya veritabanı oluşturmanın en büyük zorluklarından biri, işe başlamaktır. Bu kapsamlı kaynakları oluşturmak için çok fazla veri, işbirliği ve öğrenme gerekir ve bu nedenle şablonlar, herhangi bir proje yönetimi yazılımını kullanmanın anahtar bir parçasıdır.

Neyse ki, ClickUp'ın geniş Şablon Kitaplığı, kaynaklarınızı, varlıklarınızı ve ekipmanlarınızı her açıdan yönetmek için ClickUp'ın Varlık Yönetimi Şablon Klasörü dahil olmak üzere her kullanım durumu için yüzlerce önceden oluşturulmuş şablon sunar.

ClickUp'ın dinamik Takvim ve Liste görünümleri dahil olmak üzere üç özel görünüm arasında geçiş yaparak görevlerinizi, son tarihlerinizi ve tüm ilgili bilgileri görselleştirin. Ardından, bu şablonla birlikte gelen 10 önceden hazırlanmış görev durumu kullanarak her görevin ilerlemesini gösterin. Ama bu kadar konuşma yeter, kendiniz deneyin!

ClickUp'ta belgeler, tablolar ve çok daha fazlası

ClickUp'taki bu gelişmiş özelliklerin en iyi yanı, ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planında tamamen ücretsiz olarak sunulmasıdır!

Coda ve Airtable arasında belgelere veya elektronik tablolara mecbur kalmak yerine, ikisini de seçin! Sadece ClickUp'ı seçtiğinizde. 🙂

ClickUp'a bugün kaydolduğunuzda ClickUp Belgeleri, Tablo görünümü, yüzlerce hazır şablon, 1.000'den fazla entegrasyon ve çok daha fazlasına erişin!