not Almayı Daha İyi ve Daha Verimli Hale Getirmek için 5 Strateji

24 saat sonra, öğrendiğimiz yeni bilgilerin %40'ını unuturuz. Ancak basit bir araçla hafızamızın %100'ünü koruyabiliriz: not alma.

Journal of Experimental Psychology dergisinde 2021 yılında yayınlanan bir araştırmada, not alan katılımcılar, not almayan veya dersleri telefonlarıyla fotoğraflayan katılımcılara göre bilgileri daha iyi hatırlayabildiler. Bilgileri aklımızda tutmaya çalışmadığımızda, o deneyime ilişkin hafızamız yavaş yavaş zayıflar ve sonunda o deneyim hakkında çok az şey hatırlarız veya hiç hatırlamayız.

Neyse ki, not alma, yeni bilgileri ve geçmiş deneyimleri birbirine bağlayarak materyalle aktif olarak ilgilenerek hafızanın korunmasına yardımcı olur. 🔗

Sizin için en etkili not alma stratejisi, içeriğin türüne veya topladığınız bilgilere, bunları nasıl değerlendirdiğinize ve bunları ne kadar süreyle saklamanız gerektiğine bağlıdır.

Süreciniz, her ortamda verimli notlar almanıza ve bilgileri verimli bir şekilde öğrenmenize ve hatırlamanıza olanak sağlamalıdır.

Podcast dinlerken, dersleri takip ederken veya belgesel izlerken herkesin daha iyi ve daha verimli notlar almasına yardımcı olacak en iyi beş stratejiyi öğrenmek için okumaya devam edin.

1. Geleneksel Not Alma Yöntemini Deneyin

via Jacob Lund/ Shutterstock

Cornell ve Boxing yöntemleri gibi geleneksel not alma yöntemleri, en verimli ve yaygın olarak kullanılan yöntemlerden ikisidir. 1950'lerde Walter Pauk tarafından geliştirilen Cornell yöntemi, notları üç bölüme ayırır: ipucu, notlar ve özet. Bu bölümler, bilgileri düzenli bir şekilde ezberleme ve hatırlama becerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Boxing yöntemi, farklı bilgileri küçük kutulara gruplandırır ve etiketler veya her kutunun üstüne daha geniş bir fikir ekler. Bu yöntem, bilgileri özlü tutar ve dijital notlarla iyi sonuç verir.

Derslerden sonra bölümleri yeniden sıralamak ve taşımak daha kolaydır. Bullet journaling veya ana hatlar yöntemi gibi diğer geleneksel yöntemler de etkili olabilir.

via Yakobchuk Viacheslav/ Shutterstock

AI not alma araçları, herhangi bir öğrenme deneyimine tüm dikkatinizi vermenizi kolaylaştırır. Derslere ve toplantılara tam olarak katkıda bulunabilir ve sıkıcı yazma işleriyle uğraşmadan istediğiniz kadar konsantre olabilirsiniz.

Yüzeysel olarak, AI araçları kelimeleri basitçe notlara dönüştürür gibi görünür. Ancak aynı zamanda insan hatası olasılığını ortadan kaldırır, aranabilir zaman damgalı transkriptler sağlar, fikirleri izlenebilir görevlere dönüştürür ve dersleri birçok dilde kullanıma sunar.

3. Notlarınızdaki Her Şeyi Kısaltın

via Gorodenkoff/ Shutterstock

Kısaltmalar ve kısaltma harfleri, daha hızlı not almak için çok önemlidir. Kısaltmalar, çok sayıda bilgiyi hızlı bir şekilde toplamanızı sağlar.

Kısaltma harfleri uygulamak için çok zor olabilir, ancak kısaltmalar mükemmel iş görür. Kısa formda yazarken üç kısaltma tekniği vardır: bir kelimenin ilk birkaç harfini kullanmak, bir kelimeden ünlü harflerin çoğunu çıkarmak ve kelime öbeklerinin ilk harflerini kullanarak kısaltmalar oluşturmak.

Bu stratejiden en iyi şekilde yararlanmak için, daha sonra başvurmak üzere not defterinize bir sözlük eklemeyi deneyin.

4. Günlüklerinizi Görselleştirin

via Abo Photography/ Shutterstock

Renk kodlaması, notlardaki belirli bilgileri hatırlamanın etkili bir yoludur. Bu yöntem, önemli bilgileri vurgulamak için renkler kullanır ve notlarınızdaki belirli noktaları bulmak için bu renklerle kolayca etkileşime girerek okuma sürecinizi hızlandırır.

ClickUp Zihin Haritaları ve eskiz notları gibi araçları kullanarak daha da görsel hale getirin. Zihin haritası, merkezi bir konu etrafında bilgileri gruplandıran, ağaç gibi açıklayıcı bir araçtır.

Eskiz notları, bir sayfaya fikirleri kaydetmek için kaligrafi, çizimler ve bulutlar ve kutular gibi öğeleri kullanan görsel notlardır.

ClickUp'ın Not Defteri, kontrol listesi ve görev yönetimi platformuyla tüm iş hayatınızı tek bir yerde düzenleyin.

5. İşbirliği içinde not alın

via Canva

Gruplar halinde veya ortaklarla işbirliği içinde yazmak, herkesin bir dersle ilgili farklı bakış açıları edinmesine ve bir konudaki fikirleri eleştirel bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olabilir. İşbirliğine dayalı not almada, görevler bölünür, böylece her kişi özet, ipucu veya eyleme geçirilebilir fikirler gibi farklı odak noktalarına yönelebilir.

İşbirliğine dayalı not alma, konu ile etkileşimi artırabilir ve daha iyi, daha derin sorular için alan yaratır. Bu not alma stili, grup üyelerinin daha sonra referans olması için öğrenme etkinliği sırasında neler olduğunu takip etmelerine de yardımcı olabilir.

Not Alma Becerilerinizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

Not almak için birçok farklı yol vardır ve en etkili stratejiler, koşullar ve ulaşmak istediğiniz hedeflere bağlıdır.

Not almak için birçok farklı yol vardır ve en etkili stratejiler, koşullar ve ulaşmak istediğiniz hedeflere bağlıdır.

İş veya okul için not almanız gerekiyorsa ya da hızlı notlar almak ve ayrıntılı toplantı notları yazmak için daha iyi yollar arıyorsanız, sağlam ancak esnek not alma özellikleri hevesli bir not alıcı olmanıza yardımcı olabilir.

Proje yönetimi platformuna entegre edilen not alma özellikleri, işinizle birlikte not almanızı ve saklamanızı mümkün kılar. Ayrıca, tamamen özelleştirilebilirler; notlarınızı proje ihtiyaçlarınıza ve kişisel tercihlerinize göre istediğiniz şekilde biçimlendirin ve düzenleyin.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve not alma becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın!

Misafir Yazar:

Chidinma Iwu